Program Guide 10-24-2017

00:00 CLASSICAL MUSIC with Angela Mitchell

00:02:00 00:25:36 Franz Joseph Haydn Symphony No.101 in D major

Marc Minkowski Musicians of the Louvre Naïve 5176

00:30:00 00:42:10 Peter Tchaikovsky Piano Concerto No. 2 in G major Op 44

Philharmonia Orchestra Leonard Slatkin Barry Douglas, piano RCA 61633

01:15:00 00:42:05 Gabriel Fauré Requiem Op 48

Philharmonia Orchestra Carlo Maria Giulini Kathleen Battle, soprano; Andreas Schmidt, bass; Philharmonia Chorus DeutGram 4795448

02:00:00 00:41:59 Antonín Dvorák Symphony No. 6 in D major Op 60

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 430204

02:45:00 00:29:31 Robert Russell Bennett Abraham Lincoln: A Likeness in Symphony Form

William Stromberg Moscow Symphony Naxos 559004

03:17:00 00:25:25 Albert Roussel Symphony No. 3 in G minor Op 42

Stéphane Denève Royal Scottish Nat'l Orch Naxos 570245

03:45:00 00:13:11 Johann Friedrich Fasch Concerto for 2 Horns in D major

Academy St. Martin in Fields Iona Brown Hermann Baumann, horn; Radovan Vlatkovic, horn; Iona Brown, violin Philips 416815

04:02:00 00:35:44 Aaron Copland Appalachian Spring

Michael Tilson Thomas San Francisco Symphony RCA 63511

04:41:00 00:31:02 Dmitri Shostakovich Piano Quintet in G minor Op 57

Juilliard String Quartet Yefim Bronfman, piano Sony 60677

05:15:00 00:23:09 Ermanno Wolf-Ferrari Serenade for String Orchestra in E flat major

I Solisti Italiani Denon 78838

05:41:00 00:06:20 Domenico Scarlatti Sonata in C major

Stephen Marchionda, guitar MD+G 9031587

05:50:00 00:07:45 Ludwig van Beethoven Scherzo & Rondo from Violin Sonata

Anne Akiko Meyers, violin; Reiko Uchida, piano E1 Music 7780

06:00 BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:04:03 John Field Nocturne No. 15 in D minor

Elizabeth Joy Roe, piano Decca 4789672

06:15:00 00:10:08 Ludwig van Beethoven Allegro con brio from Symphony No. 2 Op 36

George Szell Cleveland Orchestra Sony 373715

06:25:00 00:05:48 Chris Marshall Bluestone

London Mozart Players Stuart Morley Claire Jones, harp Silva 6051

06:32:00 00:03:04 Alberto Ginastera Ollantay: The Warriors Op 17

Gisèle Ben-Dor BBC National Orch of Wales Naxos 570999

06:37:00 00:02:10 Maurice Jarre Lawrence of Arabia: Main theme

John Mauceri London Philharmonic LPO 86

06:40:00 00:10:46 Franz Schubert Rosamunde: Overture

Wilhelm Furtwängler Berlin Philharmonic DeutGram 4795448

06:53:00 00:03:30 William Byrd Mass for Five Voices: Agnus Dei

Suzi Digby Ora Harm Mundi 906102

06:55:00 00:02:45 E. E. Bagley National Emblem March

Leonard Slatkin St. Louis Symphony RCA 60983

07:03:00 00:06:04 Samuel Barber Agnus Dei

Matthias Maute Ensemble Caprice Analekta 9848

07:10:00 00:10:10 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo from Piano Concerto No. 26

Vienna Philharmonic Claudio Abbado Maria João Pires, piano DeutGram 4795448

07:25:00 00:03:13 George Gershwin Prelude No. 2 'Blue Lullaby'

John O'Conor, piano Telarc 80391

07:28:00 00:05:40 Peter Tchaikovsky Waltz from Symphony No. 5 Op 64

Evgeny Mravinsky Leningrad Philharmonic DeutGram 4796018

07:40:00 00:06:30 Leonard Bernstein Fancy Free Ballet: Three Dance Variations

Arthur Fiedler Boston Pops Orchestra RCA 61501

07:47:00 00:02:38 Alan Hovhaness Lullaby Op 1

Rachel Barton Pine, violin; Matthew Hagle, piano Cedille 139

07:51:00 00:04:41 Johann Nepomuk Hummel Finale from String Quartet No. 2 Op 30

Delmé String Quartet Hyperion 66568

07:57:00 00:02:08 George Gershwin Porgy and Bess: There's a Boat That's Leaving Soon for New York

Cleveland Pops Orchestra Carl Topilow Carl Topilow, clarinet Azica 72216

08:07:00 00:02:42 Aram Khachaturian Gayaneh: Lesghinka

Neeme Järvi Royal Scottish Nat'l Orch Chandos 8542

08:10:00 00:05:02 Sérgio Assad Gypsy Slopes from 'Interchange'

Delaware Symphony David Amado William Kanengiser, guitar; Scott Tennant, guitar; John Dearman, guitar; Matthew Greif, guitar Telarc 31754

08:18:00 00:11:17 César Franck Finale from Symphony in d

Yannick Nézet-Séguin Orchestre Métropolitaine Atma 2647

08:30:00 00:04:10 Samuel Barber Nocturne 'Homage to John Field' Op 33

Daniil Trifonov, piano DeutGram 4797518

08:40:00 00:09:04 Max Reger Fugue from Variations on a Theme of Hiller Op. 100

Neeme Järvi Royal Concertgebouw Orchestra Chandos 8794

08:50:00 00:02:50 Johann Sebastian Bach Allegro from Flute Sonata No. 6

Joshua Smith, flute; Jory Vinikour, harpsichord; Ann Marie Morgan, cello Delos 3408

08:54:00 00:01:49 Adriano Banchieri Concerto No. 3 for Brass 'Magnificat'

Empire Brass Telarc 80204

08:55:00 00:02:59 Richard Rodgers Carousel: If I Loved You

BBC Symphony Orchestra Patrick Summers Ailyn Pérez, soprano; Stephen Costello, tenor Warner 633485

09:05:00 00:16:59 Claude Debussy Children's Corner Suite

Yoav Talmi Quebec Symphony Orchestra Atma 2377

09:27:00 00:07:04 Felix Mendelssohn Andante from Violin Concerto Op 64

Göttingen Symphony Orchestra Christoph-Mathias Mueller Rachel Barton Pine, violin Cedille 144

09:35:00 00:07:10 Franz Schubert Scherzo from Piano Trio No. 1

Joseph Kalichstein, piano; Jaime Laredo, violin; Sharon Robinson, cello Bridge 9376

09:45:00 00:08:26 Charles Gounod Finale from Symphony No. 2

Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields Philips 462125

09:55:00 00:03:58 Michael Daugherty Mount Rushmore: George Washington

Pacific Symphony Carl St. Clair Pacific Chorale Naxos 559749

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:01:00 00:04:10 Samuel Barber Nocturne 'Homage to John Field' Op 33

Daniil Trifonov, piano DeutGram 4797518

10:02:00 00:01:51 Edvard Grieg Homage to Chopin Op 73

Daniil Trifonov, piano DeutGram 4797518

10:11:00 00:11:53 Johann Sebastian Bach Oboe Concerto in D minor

Chamber Orchestra of Europe Douglas Boyd Douglas Boyd, oboe DeutGram 429225

10:23:00 00:06:02 Johann Sebastian Bach Fugue on a Theme by Tomaso Albinoni in B minor

Alan Feinberg, piano Steinway 30034

10:31:00 00:03:47 Alexander Voormolen Baron Hop Suite No. 1: March

Matthias Bamert The Hague Philharmonic Chandos 9815

10:39:00 00:04:22 Josef Suk Andante from Serenade for Strings Op 6

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 447109

10:45:00 00:04:31 Peter Tchaikovsky Eugene Onegin: Polonaise

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Telarc 80130

10:52:00 00:25:51 Edward MacDowell Piano Concerto No. 2 in D minor Op 23

Dallas Symphony Orchestra Andrew Litton André Watts, piano Telarc 80429

11:18:00 00:02:05 Edward MacDowell Woodland Sketches: To a Wild Rose Op 51

Ronald Corp New London Orchestra Hyperion 67067

11:22:00 00:10:02 Arcangelo Corelli St. Beatrice d'Este: Sinfonia in D minor

Adrian Chandler La Serenissima Avie 2371

11:34:00 00:08:46 Frédéric Chopin Rondo in C major Op 73

Daniil Trifonov, piano; Sergei Babayan, piano DeutGram 4797518

11:46:00 00:09:16 Hershy Kay Cakewalk: Three Dances

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80144

11:58:00 00:02:36 Peter Tchaikovsky Swan Lake: Act 3 Introduction

Dmitry Yablonsky Russian State Symphony Naxos 555873

12:07:00 00:07:56 André Grétry Le magnifique: Overture

Stefan Sanderling Orchestre de Bretagne ASV 1095

12:16:00 00:07:30 Henri Sauguet La cigale et la fourmi

Daniel Swift CBC Radio Orchestra CBC 5152

12:25:00 00:03:46 Franz Schubert Scherzo from Piano Sonata No. 21

Alexander Schimpf, piano Oehms 867

12:31:00 00:05:29 Emmerich Kálmán Miss Sunshine: Overture

Peter Falk WDR Symphony Cologne LaserLight 14165

12:40:00 00:04:49 Ferde Grofé Grand Canyon Suite: Sunrise

John Williams Boston Pops Orchestra Sony 48224

12:46:00 00:11:19 Richard Wagner Die Feen: Overture

Fabio Luisi Philharmonia Zürich Accentus 102

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:01:00 00:39:19 Jean Sibelius Symphony No. 1 in E minor Op 39

Sir Colin Davis Boston Symphony Orchestra Philips 446157

13:42:00 00:16:02 Ernest Chausson Poème Op 25

Monte Carlo Philharmonic Yakov Kreizberg Julia Fischer, violin Decca 15535

14:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

14:00:00 00:02:32 Jean-Marie Leclair Recréation de Musique No. 2: Tambourins

Florilegium Channel 7595

14:03:00 00:02:29 Jean-Féry Rebel Les Élémens: Tambourins

Tempesta di Mare Chandos 805

14:07:00 00:10:37 Felix Mendelssohn Overture 'The Fair Melusina' Op 32

Ilan Volkov BBC Scottish Symphony BBC 225

14:20:00 00:10:11 Jean Sibelius The Swan of Tuonela Op 22

Mikko Franck Swedish Radio Symphony Ondine 953

14:33:00 00:09:38 Camille Saint-Saëns Havanaise Op 83

Royal Philharmonic Barry Wordsworth Janine Jansen, violin Decca 475011

14:45:00 00:12:10 Johann Sebastian Bach Italian Concerto in F major

Rafal Blechacz, piano DeutGram 4795534

15:02:00 00:16:05 Peter Tchaikovsky Piano Concerto No. 3 in E flat major Op 75

Philharmonia Orchestra Leonard Slatkin Barry Douglas, piano RCA 61633

15:20:00 00:08:17 Robert Schumann Blumenstück in D flat major Op 19

Daniel Gortler, piano Roméo 7281

15:30:00 00:04:01 Johann Sebastian Bach Orchestral Suite No. 3: Air

Monica Huggett Ensemble Sonnerie Avie 2171

15:37:00 00:04:51 Johann Sebastian Bach French Suite No. 5: Sarabande in G

Jeffrey Biegel, piano Steinway 30001

15:44:00 00:11:15 Frederick Delius A Song of Summer

Sir John Barbirolli Hallé Orchestra EMI 65119

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell; COMPOSERS DATEBOOK: Cindy McTee's Symphony No. 1

15:58:00 00:05:36 Frédéric Chopin Fantaisie-Impromptu in C sharp minor Op 66

Daniil Trifonov, piano DeutGram 4797518

16:08:00 00:01:30 Robert Schumann Carnaval: Chopin Op 9

Daniil Trifonov, piano DeutGram 4797518

16:13:00 00:10:01 Samuel Barber Adagio for Strings Op 11

Leonard Bernstein Los Angeles Philharmonic DeutGram 4776352

16:28:00 00:03:06 Gioacchino Rossini La Cenerentola: Nacqui all'affanno

Orch del Teatro Comunale Riccardo Chailly Cecilia Bartoli, mezzo-soprano; Teatro Comunale Chorus Decca 460596

16:31:00 00:03:21 Pietro Mascagni Cavalleria rusticana: Intermezzo

Mariss Jansons Oslo Philharmonic Orchestra EMI 56576

16:35:00 00:04:31 Felix Mendelssohn A Midsummer Night's Dream: Wedding March Op 61

Riccardo Chailly Leipzig Gewandhaus Orchestra Decca 4810778

16:41:00 00:07:41 Johann Sebastian Bach Allegro from Keyboard Concerto No. 1

Concerto Cologne Mahan Esfahani, harpsichord Archiv 4794481

16:52:00 00:02:48 Giovanni Gabrieli Canzoni e Sonate: Canzon 9

Empire Brass Telarc 80204

16:56:00 00:03:06 Franz Liszt Schubert Song 'Liebesbotschaft'

Kotaro Fukuma, piano EDP 2

17:04:00 00:06:08 Emmerich Kálmán Countess Maritza: Csárdás 'Komm, Zigány'

London Philharmonic Franz Welser-Möst Thomas Hampson, baritone EMI 56758

17:13:00 00:11:00 Felix Mendelssohn String Symphony No. 5 in B flat major

Nicholas Ward Northern Chamber Orchestra Naxos 553161

17:27:00 00:08:11 Giovanni Gabrieli In ecclesiis

Vittorio Negri Gregg Smith Singers; Texas Boys' Choir; Edward Tarr Brass Ensemble; E. Power Biggs, organ CBS 42645

17:40:00 00:03:41 Gabriel Fauré Sicilienne Op 78

Academy St. Martin in Fields Mathias Mönius Albrecht Mayer, oboe d'amore Decca 4782564

17:45:00 00:04:51 Gabriel Fauré Barcarolle No. 1 in A minor Op 26

Charles Owen, piano Avie 2240

17:52:00 00:02:57 Emile Waldteufel High Speed Galop Op 146

Michel Swierczewski Gulbenkian Orchestra Nimbus 5264

17:57:00 00:02:38 Sergei Prokofiev Summer Night Suite: Minuet Op 123

Mikhail Pletnev Russian National Orchestra DeutGram 469376

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:00 00:20:35 Federico Mompou Variations on a Theme by Chopin

Daniil Trifonov, piano DeutGram 4797518

18:31:00 00:04:56 Moritz Moszkowski Habanera Op 65

Martin West San Francisco Ballet Orchestra Reference 138

18:38:00 00:03:18 Claude Debussy Preludes Book 2: La puerta del vino

Alexander Schimpf, piano Genuin 10181

18:43:00 00:09:30 Antonín Dvorák Overture 'My Home' Op 62

István Kertész London Symphony Decca 4785437

18:54:00 00:04:25 Emmanuel Chabrier Habanera

Angela Hewitt, piano Hyperion 67515

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:16:00 Carl Maria von Weber Konzertstück in F minor Op 79

Bavarian Radio Symphony Sir Colin Davis Gerhard Oppitz, piano RCA 68219

19:20:00 00:36:04 Robert Schumann Symphony No. 2 in C major Op 61

Kenneth Woods Orchestra of the Swan Avie 2231

20:00 WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:02:00 00:11:24 Bedrich Smetana The Bartered Bride: Three Dances

George Szell Cleveland Orchestra CBS/Sony 215

20:15:00 00:15:28 Johann Sebastian Bach Brandenburg Concerto No. 6 in B flat major

Jeannette Sorrell Apollo's Fire Avie 2207

20:32:00 00:25:12 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 38 in D

Karl Böhm Berlin Philharmonic DeutGram 4793449

21:00 NIGHT MUSIC with Rob Grier; COMPOSERS DATEBOOK: Cindy McTee's Symphony No. 1

21:03:00 00:17:37 George Gershwin An American in Paris

Zubin Mehta Los Angeles Philharmonic Decca 4785437

21:22:00 00:06:24 Isaac Albéniz Suite Española: Leyenda 'Asturias' Op 47

Milos Karadaglic, guitar DeutGram 15579

21:30:00 00:11:03 Richard Wagner Tristan und Isolde: Act 1 Prelude

Fabio Luisi Philharmonia Zürich Accentus 102

21:43:00 00:05:49 Johann Sebastian Bach Cantata No. 209: Sinfonia

English Chamber Orchestra Simon Preston Philippe Racine, flute Novalis 150088

21:50:00 00:42:47 Frédéric Chopin Piano Concerto No. 1 in E minor Op 11

Mahler Chamber Orchestra Mikhail Pletnev Daniil Trifonov, piano DeutGram 4797518

22:34:00 00:16:45 Benjamin Britten Peter Grimes: Four Sea Interludes Op 33

Paavo Järvi Cincinnati Symphony Telarc 80660

22:53:00 00:05:30 Franz Schubert Winterreise: Gute Nacht

Jonas Kaufmann, tenor; Helmut Deutsch, piano Sony 379565

23:00 QUIET HOUR

23:02:00 00:04:30 Franz Liszt Consolation No. 3 in D flat major

Roberto Plano, piano Decca 4812479

23:06:00 00:11:40 Johannes Brahms Adagio from Clarinet Quintet Op 115

Chamber Ensemble Andreas Ottensamer, clarinet Mercury 4811409

23:20:00 00:04:54 Gerald Finzi Prelude Op 25

Richard Hickox City of London Sinfonia Chandos 9888

23:24:00 00:10:10 Ralph Vaughan Williams Molto moderato from Symphony No. 3

Bernard Haitink London Philharmonic EMI 56564

23:37:00 00:04:49 Peter Tchaikovsky Nocturne in C sharp minor Op 19

San Francisco Ballet Orchestra Martin West Zuill Bailey, cello Telarc 80724

23:41:00 00:11:39 Antonín Dvorák Andante from Symphony No. 4 Op 13

Libor Pesek Czech Philharmonic VirginClas 91144

23:55:00 00:02:55 Emmerich Kálmán What does a rosy mouth that has never been kissed know?

Stephen Hough, piano Hyperion 67043

23:57:00 00:02:17 Leopold Godowsky Alt Wien

Stephen Hough, piano Hyperion 67043