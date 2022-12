Program Guide 10-18-2017

00:00 CLASSICAL MUSIC with Angela Mitchell

00:02:00 00:35:37 Ludwig van Beethoven Piano Concerto No. 3 in C minor Op 37 Cleveland Orchestra George Szell Emil Gilels, piano EMI 69506

00:42:00 00:24:04 Georg Philipp Telemann Orchestral Suite in C 'Water Music' Reinhard Goebel Cologne Musica Antiqua Archiv 413788

01:09:00 00:22:01 Sergei Prokofiev Violin Concerto No. 1 in D major Op 19 Russian National Orchestra Yakov Kreizberg Julia Fischer, violin PentaTone 59

01:34:00 00:20:07 Jerome Moross Symphony No. 1 JoAnn Falletta London Symphony Albany 1403

01:56:00 00:24:23 Jean-Féry Rebel Les Élémens Tempesta di Mare Chandos 805

02:24:00 00:40:36 Aaron Copland Symphony No. 3 Neeme Järvi Detroit Symphony Chandos 9474

03:08:00 00:34:49 Antonín Dvorák Piano Quartet No. 2 in E flat major Op 87 Wu Han, piano; Erin Keefe, violin; Beth Guterman, viola; David Finckel, cello CMS Studio 82503

03:46:00 01:09:20 Gustav Mahler Symphony No. 5 in C sharp minor Gustavo Dudamel Simón Bolívar Symphony DeutGram 4795448

04:59:00 00:24:08 Jean Françaix Flute Concerto Helsingborg Symphony Philippe Auguin Manuela Wiesler, flute Bis 529

05:25:00 00:16:04 Johann Nepomuk Hummel Piano Trio No. 4 in G Op 65 Beaux Arts Trio Philips 446077

05:44:00 00:05:20 Hector Berlioz The Trojans: Trojan March David Zinman Baltimore Symphony Telarc 80164

05:50:00 00:08:10 Giacomo Puccini Madama Butterfly: Act 2 Intermezzo Riccardo Chailly La Scala Philharmonic Decca 4831148

06:00 BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:03:00 Jean-Philippe Rameau Les Boréades: Contredanse Marc Minkowski Musicians of the Louvre Archiv 4478

06:11:00 00:08:22 Maurice Ravel Allegro from String Quartet in F major Jupiter String Quartet OberlinMus 1304

06:20:00 00:11:12 Gustav Mahler Adagietto from Symphony No. 5 Leonard Bernstein Vienna Philharmonic DeutGram 423608

06:32:00 00:03:16 Jacques Offenbach The Tales of Hoffmann: Barcarolle BBC Philharmonic Yan Pascal Tortelier Liverpool Philharmonic Choir Chandos 9765

06:40:00 00:09:15 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo from Piano Concerto No. 25 Cleveland Orchestra Mitsuko Uchida Mitsuko Uchida, piano Decca 4830716

06:50:00 00:03:14 Richard Wagner Lohengrin: Act 3 Prelude Franz Welser-Möst Vienna Philharmonic Sony 544071

06:55:00 00:03:00 Jan Dismas Zelenka Canarie from Capriccio No. 2 in D Daniel Abraham Bach Sinfonia Sono Lumin 92163

06:58:00 00:02:25 Leroy Anderson Ticonderoga March Frederick Fennell Tokyo Kosei Wind Orchestra Brain 7505

07:03:00 00:06:44 Antonín Dvorák Waltz from Serenade for Strings Op 22 Conrad van Alphen Rotterdam Chamber Orchestra Telarc 80623

07:10:00 00:08:51 John Williams Cowboys Overture John Williams Boston Pops Orchestra Philips 420178

07:20:00 00:02:46 Antonín Dvorák Legend No. 7 in A Op 59 Sir Charles Mackerras Czech Philharmonic Supraphon 3533

07:25:00 00:02:06 Vincenzo Tommasini The Good-Humored Ladies: Presto Louis Lane Cleveland Orchestra Sony 60311

07:30:00 00:04:58 George Frideric Handel The Triumph of Time and Disillusionment: Catherine Mackintosh Orch of Age of Enlightenment BBC 201

07:40:00 00:07:20 Franz Schubert Overture in the Italian Style in C Christian Benda Prague Sinfonia Naxos 570329

07:47:00 00:06:14 Ludwig van Beethoven Andante from Serenade Op 25 Michel Debost, flute; Takako Masame, violin; Lynne Ramsey, viola Skarbo 4094

07:55:00 00:02:54 Claude Debussy Preludes Book 1: Les collines d' Pascal Rogé, piano Decca 4785437

08:07:00 00:03:43 Benjamin Britten 7123Peter Grimes: Sea Interlude No. 2 Michael Stern Kansas City Symphony Reference 120

08:10:00 00:01:11 Johann Sebastian Bach Two-Part Invention No. 14 in B flat Angela Hewitt, piano Hyperion 66746

08:15:00 00:07:35 Robert Schumann Finale from Piano Quartet Op 47 Wu Han, piano; Daniel Hope, violin; Paul Neubauer, viola; David Finckel, cello DeutGram 22906

08:23:00 00:02:02 Johann Sebastian Bach Siciliano from Flute Sonata No. 2 Joshua Smith, flute; Jory Vinikour, harpsichord Delos 3402

08:25:00 00:08:20 Ludwig van Beethoven Adagio from Sonata No. 3 Op 2 Evgeny Kissin, piano DeutGram 4797581

08:33:00 00:01:27 Nikolai Rimsky-Korsakov The Tale of Tsar Saltan: Flight of the Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572693

08:40:00 00:06:25 Johann Nepomuk Hummel Rondo from Bassoon Concerto Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Klaus Thunemann, bassoon Philips 432081

08:47:00 00:03:47 Giovanni Gabrieli Canzon in Echo on the 12th tone National Brass Ensemble OberlinMus 1504

08:52:00 00:04:57 Paulo Bellinati Jongo Jason Vieaux, guitar Azica 71287

08:58:00 00:03:37 Howard Blake The Snowman: Walking in the Air Cleveland Orchestra Robert Porco Cleveland Orchestra Chorus MAA 2014

09:05:00 00:16:29 Johann Joachim Quantz Flute Concerto No.161 in G major CPE Bach Chamber Orchestra Peter Schreier Patrick Gallois, flute DeutGram 439895

09:28:00 00:07:44 Franz Waxman Sunset Boulevard: Suite Charles Gerhardt National Philharmonic RCA 81265

09:38:00 00:07:43 Johann Adolph Hasse Sinfonia in D major Op 3 Reinhard Goebel Cologne Musica Antiqua Archiv 453435

09:48:00 00:08:36 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo from Serenade No. 7 Prague Chamber Orchestra Sir Charles Mackerras Oldrich Vlcek, violin Telarc 80161

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:00:00 00:03:15 Lili Boulanger Nocturne Janine Jansen, violin; Itamar Golan, piano Decca 15249

10:04:00 00:02:06 Marc-André Hamelin Little Nocturne Marc-André Hamelin, piano Hyperion 67789

10:08:00 00:11:05 Johann Sebastian Bach Brandenburg Concerto No. 2 in F major Leipzig Gewandhaus Orchestra Riccardo Chailly Julian Sommerhalder, trumpet Decca 139230

10:20:00 00:05:13 George Frideric Handel Chandos Anthem No. 2: Overture in D minor Yehudi Menuhin Royal Philharmonic MCA 6231

10:27:00 00:04:30 Emmanuel Chabrier Dix pièces pittoresques: Menuet pompeux Eiji Oue Minnesota Orchestra Reference 79

10:33:00 00:04:36 Anton Arensky Suite No. 1 for 2 Pianos: Waltz Op 15 Stephen Coombs, piano; Ian Munro, piano Hyperion 66755

10:40:00 00:04:41 Claude Debussy Lindaraja Vanessa Perez, piano; Stephen Buck, piano Steinway 30036

10:49:00 00:03:06 Léo Delibes Coppélia: Galop final Martin West San Francisco Ballet Orchestra Reference 125

10:52:00 00:22:01 Sergei Prokofiev Violin Concerto No. 1 in D major Op 19 Russian National Orchestra Yakov Kreizberg Julia Fischer, violin PentaTone 59

11:15:00 00:05:28 Alexander Scriabin Waltz in A flat Op 38 Benjamin Grosvenor, piano Decca 4785334

11:22:00 00:08:44 Franz Schubert Fierrabras: Overture Christian Benda Prague Sinfonia Naxos 570329

11:32:00 00:07:49 Richard Strauss Waltzes from 'Der Rosenkavalier' Leonidas Kavakos, violin; Enrico Pace, piano Decca 4789377

11:42:00 00:11:15 George Frideric Handel Saul: Act 1 Sinfonia Paul McCreesh Gabrieli Players Archiv 474510

11:55:00 00:03:59 Franz Liszt Two Concert Etudes: Waldesrauschen Lazar Berman, piano DeutGram 4779525

12:06:00 00:10:49 Felix Mendelssohn Hebrides Overture 'Fingal's Cave' Op 26 George Szell Cleveland Orchestra Sony 46536

12:19:00 00:06:21 Claude Debussy Marche écossaise Jean Martinon Orchestre National de France EMI 72667

12:26:00 00:04:12 Franz Liszt Paganini Etude No. 3 in G sharp minor Gary Graffman, piano RCA 300350

12:33:00 00:04:29 Nicolò Paganini Perpetual Motion Op 11 Eastman Wind Ensemble Donald Hunsberger Wynton Marsalis, cornet Sony 60804

12:41:00 00:05:50 Francis Poulenc Mouvements perpétuels Paul Crossley, piano CBS 44921

12:49:00 00:08:03 Gioacchino Rossini L'Italiana in Algeri: Overture Netherlands Wind Ensemble Members of Philips 4788977

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:01:00 00:40:36 Aaron Copland Symphony No. 3 Neeme Järvi Detroit Symphony Chandos 9474

13:43:00 00:17:48 Walter Piston The Incredible Flutist: Suite Seattle Symphony Gerard Schwarz Scott Goff, flute Naxos 559160

14:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

14:01:00 00:03:14 Erik Satie Sonatine bureaucratique Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 470290

14:06:00 00:01:46 Leroy Anderson The Typewriter Howard Griffiths Brandenburg State Orchestra Klanglogo 1506

14:08:00 00:12:37 Alexander Glazunov Slavonic Festival Op 26 Konstantin Krimets Moscow Symphony Naxos 553538

14:22:00 00:11:51 Gustav Mahler Adagietto from Symphony No. 5 Herbert von Karajan Berlin Philharmonic DeutGram 4793449

14:38:00 00:11:05 Carl Philipp Emanuel Bach String Symphony in G major John Hsu The Vivaldi Project Centaur 3176

14:51:00 00:08:11 Miklós Rózsa Hungarian Sketch No. 3 'Danza' Op 14 Mariusz Smolij Budapest Symphony Orchestra Naxos 572285

15:01:00 00:16:40 Cécile Chaminade Piano Sonata in C minor Op 21 Joanne Polk, piano Steinway 30037

15:29:00 00:07:04 Gustav Holst The Planets: Mars Op 32 Sir Andrew Davis BBC Philharmonic Chandos 5086

15:32:00 00:03:47 Otto Nicolai The Merry Wives of Windsor: Moon Chorus Vienna Philharmonic Franz Welser-Möst Vienna Singverein DeutGram 4763793

15:48:00 00:08:32 Robert Schumann Finale from Symphony No. 2 Op 61 Robin Ticciati Scottish Chamber Orchestra Linn 450

15:58:00 00:04:21 Jerome Moross Theme & Variations from Symphony No. 1 JoAnn Falletta London Symphony Albany 1403

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell; COMPOSERS DATEBOOK: Moross's First, Copland's Third

16:06:00 00:03:12 Aaron Copland Fanfare for the Common Man Robert Moody Canadian Brass Ensemble OpeningDay 7347

16:12:00 00:14:04 Gustav Mahler Rondo from Symphony No. 5 Gustavo Dudamel Simón Bolívar Symphony DeutGram 4795448

16:30:00 00:06:38 Elmer Bernstein The Buccaneer: Prelude & Out to Sea Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80682

16:37:00 00:02:03 Leonard Bernstein West Side Story: Jet Song Canadian Brass RCA 68633

16:41:00 00:08:06 Ludwig van Beethoven Scherzo & Finale from Sonata No. 3 Op 2 Evgeny Kissin, piano DeutGram 4797581

16:52:00 00:02:57 Aram Khachaturian Masquerade: Galop Neeme Järvi Royal Scottish Nat'l Orch Chandos 8542

17:04:00 00:07:30 Jean-Baptiste Arban Variations on 'The Carnival of Venice' Eastman Wind Ensemble Donald Hunsberger Wynton Marsalis, trumpet Sony 60804

17:14:00 00:10:33 John Taverner Magnificat à 5 Joseph Jennings Chanticleer Teldec 81829

17:28:00 00:07:05 Wolfgang Amadeus Mozart Minuet & Trio in C major Nikolaus Harnoncourt Vienna Concentus Musicus DHM 75736

17:40:00 00:06:20 Frédéric Chopin Nocturne No. 12 in G major Op 37 Byron Janis, piano EMI 56780

17:48:00 00:02:11 Frédéric Chopin Mazurka No. 23 in D major Op 33 Vassily Primakov, piano Bridge 9289

17:53:00 00:02:06 Miguel Llobet Catalan Folksong 'El noi de la mare' Christopher Parkening, guitar EMI 56730

17:56:00 00:03:15 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo from Serenade No. 11 for Winds Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 431683

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:08:00 00:27:07 Ludwig van Beethoven Piano Sonata No. 3 in C major Op 2 Evgeny Kissin, piano DeutGram 4797581

18:37:00 00:03:34 Alexander Borodin Petite Suite: Rustic Mazurka Gennady Rozhdestvensky Royal Stockholm Philharmonic Chandos 9386

18:42:00 00:02:56 Karol Kurpinski Polish Wedding: Mazurka Richard Bonynge London Symphony Decca 433863

18:47:00 00:04:46 Sergei Rachmaninoff Aleko: Men's Dance Paavo Järvi Cincinnati Symphony Telarc 80670

18:53:00 00:05:11 Frédéric Chopin Mazurka No. 32 in C sharp minor Op 50 Vassily Primakov, piano Bridge 9289

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:14:32 Franz Joseph Haydn Trumpet Concerto in E flat major English Chamber Orchestra Raymond Leppard Wynton Marsalis, trumpet Sony 57497

19:19:00 00:37:10 Antonín Dvorák Symphony No. 5 in F major Op 76 Witold Rowicki London Symphony Philips 4788977

20:00 CLEVELAND OVATIONS: Performances by Baldwin Wallace University faculty members

Maurice R. Bardin (1921-2010): Sonatine en Trio (1982)

Arthur Meulemans (1884-1966): Trio for Trumpet, horn and trombone

Marius Flothius (1914-2001): Sonatina (1948)

Leslie Bassett (1923-2016) Trio for Brass Instruments

Francis Poulenc (1899-1963) Sonata for Horn, Trombone and Trumpet (1922)

J.S. Bach (1685-1750) trans. Franz Liszt (1811-1886) Fugue in A Minor BWV 543

Mauro Giuliani (1781-1829) Rondo Militaire, from Gran Duetto Concertante, op. 52 (1812)

Robert Zolnowski (BW ’04) Afwa Youvu

Marcel Tournier (1879-1951) Vers la Source dans le Bois “In the Forest by the Brook” (1922)

Arthur Hamilton (b. 1926) Cry Me a River (1953)

J.S. Bach (1685-1750), Gigue from Keyboard Partita in B-flat

William Wedmedyk (BW ’12) Unsteady

Charles Rochester Young (b. 1965) Tempered Steel (1998)

21:48:00 00:09:40 Johann Sebastian Bach Keyboard Concerto No. 5 in F minor Australian Chamber Orchestra Richard Tognetti Angela Hewitt, piano Hyperion 67308

22:00 THE BLACK ARTS with A. Grace Lee Mims: recordings by trumpeter Wynton Marsalis

Bach: Brandenburg Concerto No. 2

Mouret: Rondeau

Torelli: Sinfonia in D

Clarke: The Prince of Denmark's March

Clarke: The King's Manor

Clarke: An ayre

Purcell: Sonata No. 2 in D

J. Stanley: Trumpet Voluntary

22:54:00 00:04:55 Franz Liszt Paganini Etude No. 6 in A minor Daniil Trifonov, piano DeutGram 4795529

23:00 QUIET HOUR with Rob Grier

23:01:00 00:07:47 Edvard Grieg In Folk Style from "Nordic Melodies" Op 63 Neeme Järvi Gothenburg Symphony DeutGram 437520

23:09:00 00:07:05 Miguel Llobet Catalan Folksongs Christopher Parkening, guitar EMI 49404

23:17:00 00:08:24 Richard Wagner Siegfried: Forest Murmurs Daniel Barenboim Chicago Symphony Orchestra Erato 45786

23:25:00 00:11:51 Gustav Mahler Adagietto from Symphony No. 5 Herbert von Karajan Berlin Philharmonic DeutGram 4793449

23:39:00 00:05:11 Franz Joseph Haydn Adagio from Symphony No. 102 Martin Pearlman Boston Baroque Linn 426

23:44:00 00:07:49 Wolfgang Amadeus Mozart Adagio from Clarinet Concerto Seattle Symphony Gerard Schwarz Jon Manasse, clarinet Harm Mundi 907516

23:52:00 00:03:52 John Bull Fantasia Alan Feinberg, piano Steinway 30019

23:55:00 00:03:04 Armas Järnefelt Berceuse Swedish Radio Symphony Esa-Pekka Salonen Mats Zetterqvist, violin; Mats Rondin, cello Sony 46668