Program Guide 10-10-2017

00:00 CLASSICAL MUSIC with Angela Mitchell

00:02:00 00:33:34 Wolfgang Amadeus Mozart Piano Concerto No. 20 in D minor

Kremerata Baltica Evgeny Kissin Evgeny Kissin, piano EMI 26645

00:39:00 00:20:01 Darius Milhaud Le Boeuf sur le toit Op 58

Kent Nagano Lyon Opera Orchestra Erato 45820

01:02:00 00:34:15 Sir William Walton Belshazzar's Feast

City of Birmingham Symphony Sir Simon Rattle Thomas Hampson, baritone; Cleveland Orchestra Chorus; City of Birmingham Sym Chorus EMI 56592

01:39:00 00:20:10 Franz Liszt Symphonic Poem No. 7 'Festive Sounds'

Sir Georg Solti London Philharmonic DeutGram 4779525

02:02:00 00:28:19 Franz Joseph Haydn Symphony No. 86 in D major

Hugh Wolff St. Paul Chamber Orchestra Teldec 46313

02:33:00 00:22:05 Carl Stamitz Viola Concerto No. 1 in D major

Baltimore Chamber Orchestra Markand Thakar Victoria Chiang, viola Naxos 572162

02:58:00 00:29:08 Ernö Dohnányi Piano Quintet No. 1 in C minor Op 1

Takács Quartet András Schiff, piano Decca 421423

03:30:00 01:24:25 Giuseppe Verdi Requiem Atlanta Symphony Orchestra

Robert Shaw Susan Dunn, soprano; Diane Curry, mezzo-soprano; Jerry Hadley, tenor; Paul Plishka, bass; Atlanta Symphony Chorus Telarc 80152

04:57:00 00:25:32 Ottorino Respighi Roman Festivals

Mariss Jansons Oslo Philharmonic Orchestra EMI 55600

05:26:00 00:13:31 Sir Henry Wood Fantasia on British Sea Songs

Howard Griffiths Brandenburg State Orchestra Klanglogo 1506

05:43:00 00:04:44 Johann Sebastian Bach Partita No. 4: Allemande

Benjamin Grosvenor, piano Decca 4785334

05:51:00 00:04:42 George Frideric Handel Minuet & Gavotte from Concerto Grosso Op 3

Marc Minkowski Musicians of the Louvre Erato 94354

05:59:00 00:00:46 Johannes Brahms Waltz No. 1 in B Op 39

Yaara Tal, piano; Andreas Groethuysen, piano Sony 53285

06:00 BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:04:13 Jean Sibelius Processional Op 113

Leif Segerstam Turku Philharmonic Naxos 573300

06:15:00 00:08:28 Alexander Glazunov Allegro from Symphony No. 7 Op 77

José Serebrier Royal Scottish Nat'l Orch Warner 63236

06:25:00 00:01:00 Thomas Weelkes The nightingale, the organ of delight

King's Singers EMI 63052

06:27:00 00:05:26 Giovanni Battista Sammartini Sonata Notturna Op 7

Ludwig Güttler Güttler Brass Ensemble BerlinClas 1090

06:34:00 00:01:57 Sir Edward Elgar The Crown of India: Warriors' Dance Op 66

Sir Andrew Davis BBC Philharmonic Chandos 10570

06:40:00 00:07:57 Antonín Dvorák Scherzo from String Quintet No. 2 Op 77

Chamber Music Soc Linc Center Delos 3152

06:50:00 00:03:05 Scott Joplin The Cascades

Joshua Rifkin, piano Nonesuch 79159

06:55:00 00:02:39 Roland Forrest Seitz Grandioso March

Frederick Fennell Tokyo Kosei Wind Orchestra Brain 7502

07:03:00 00:04:06 Franz Joseph Haydn The Creation: The Heavens Are Telling

Atlanta Symphony Orchestra Robert Shaw Atlanta Symphony Chorus Telarc 80119

07:10:00 00:07:38 Giuseppe Verdi La forza del destino: Overture

Lorin Maazel Cleveland Orchestra Decca 4787779

07:20:00 00:03:32 Vladimir Horowitz Carmen Variations

Yuja Wang, piano DeutGram 16606

07:25:00 00:02:05 Richard Rodgers The Sound of Music: Edelweiss

Angelika Kirchschlager, mezzo; John Williams, guitar Sony 64498

07:27:00 00:05:00 Lili Boulanger Of a Spring Morning

JoAnn Falletta Women's Philharmonic Koch Intl 7169

07:40:00 00:10:23 Johann Sebastian Bach Brandenburg Concerto No. 3 in G major

CityMusic Cleveland Members of CityMusic 2011

07:50:00 00:01:52 Peter Tchaikovsky Swan Lake: Neapolitan Dance

Valéry Gergiev Mariinsky Theater Orchestra Decca 10104

07:55:00 00:03:11 Clive Richardson Beachcomber

Ronald Corp New London Orchestra Hyperion 66968

07:59:00 00:00:55 Ferruccio Busoni Ride of the Cossacks Op 28

Per Enoksson, violin; Kathryn Stott, piano Bis 784

08:07:00 00:07:19 Wolfgang Amadeus Mozart La finta semplice: Overture

Mario Bernardi Calgary Philharmonic CBC 5149

08:15:00 00:03:10 Maurice Ravel Mother Goose: The Fairy Garden

Paavo Järvi Cincinnati Symphony Telarc 80601

08:20:00 00:05:50 Alfredo Catalani Loreley: Dance of the Water Nymphs

Gianandrea Noseda BBC Philharmonic Chandos 10634

08:29:00 00:03:10 Giuseppe Verdi Falstaff: Act 3 Finale 'Tutto nel mondo

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80364

08:32:00 00:02:44 Ottorino Respighi The Birds: Preludio

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 437533

08:40:00 00:04:46 Traditional Unst Boat Song

Danish String Quartet ECM 2550

08:45:00 00:08:08 Percy Grainger Green Bushes

Steuart Bedford English Chamber Orchestra Decca 425159

08:55:00 00:06:03 Richard Adler & Jerry Ross Damn Yankees: Overture

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80468

09:05:00 00:14:36 Ludwig van Beethoven Piano Sonata No. 14 in C sharp minor Op 27

Jenö Jandó, piano Naxos 503293

09:28:00 00:09:30 Franz Waxman Rear Window: Suite

John Mauceri Danish National Symphony Toccata 241

09:41:00 00:03:55 Claude Bolling Invention

Sir Angel Romero, guitar; George Shearing, piano; Shelley Manne, percussion; Ray Brown, bass EMI 47192

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:01:00 00:01:34 Franz Liszt Schubert Song 'Das Wandern'

Evgeny Kissin, piano RCA 58420

10:03:00 00:04:48 Johann Sebastian Bach Fugue in C major

Evgeny Kissin, piano RCA 63884

10:10:00 00:11:34 Johann Christian Bach Symphony in D Op 18

Anthony Halstead Hanover Band CPO 999752

10:22:00 00:04:48 Carl Philipp Emanuel Bach Piano Sonata in D

Mikhail Pletnev, piano DeutGram 459614

10:30:00 00:04:22 Giuseppe Verdi Requiem: Dies irae & Tuba mirum

Chicago Symphony Orchestra Riccardo Muti Chicago Symphony Chorus CSO Res 9011006

10:36:00 00:07:10 Giuseppe Verdi Nabucco: Overture

Riccardo Muti La Scala Philharmonic Sony 68468

10:46:00 00:04:08 Alexander Glazunov Raymonda: Valse fantastique

José Serebrier Royal Scottish Nat'l Orch Warner 61939

10:53:00 00:23:29 Max Bruch Violin Concerto No. 1 in G minor Op 26

Leipzig Gewandhaus Orchestra Riccardo Chailly Janine Jansen, violin Decca 7260

11:18:00 00:07:00 Joachim Raff Andante from Octet for Strings Op 176

Academy Chamber Ensemble Chandos 8790

11:27:00 00:10:10 Giuseppe Verdi Macbeth: Ballet Music

José Serebrier Bournemouth Symphony Naxos 572818

11:39:00 00:08:08 Alexander Glazunov Mélodie Op 20

St Cecilia Academy Orchestra Antonio Pappano Han-Na Chang, cello EMI 82390

11:50:00 00:08:32 Franz Joseph Haydn Minuet & Finale from Symphony No. 57

Nicholas McGegan Philharmonia Baroque Orchestra PhiBaroque 8

12:08:00 00:09:00 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo in D major

Moscow Virtuosi Vladimir Spivakov Evgeny Kissin, piano RCA 60400

12:18:00 00:07:39 Claude Debussy Images: Rondes de printemps

Pierre Boulez Cleveland Orchestra DeutGram 435766

12:28:00 00:03:09 Gerónimo Giménez El baile de Luis Alonso: Intermezzo

Burning River Brass Dorian 90316

12:34:00 00:04:23 Gian Carlo Menotti Amelia Goes to the Ball: Overture

James Conlon Metropolitan Opera Orchestra RCA 61509

12:54:00 00:04:41 Alec Wilder Slow Dance

Richard Auldon Clark Manhattan Chamber Orchestra Newport 85570

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:01:00 00:35:43 Sergei Rachmaninoff Symphonic Dances Op 45

Vasily Petrenko Royal Liverpool Philharmonic Avie 2188

13:37:00 00:21:59 Paul Hindemith Nobilissima Visione: Suite

Wolfgang Sawallisch Philadelphia Orchestra EMI 55230

14:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

14:01:00 00:02:37 Giuseppe Verdi Requiem: Sanctus

Orchestra of La Scala Claudio Abbado La Scala Chorus DeutGram 4796018

14:05:00 00:02:48 Giuseppe Verdi Il trovatore: Anvil Chorus

Orchestra of La Scala Claudio Abbado La Scala Chorus DeutGram 4796018

14:09:00 00:14:55 Franz Joseph Haydn Trumpet Concerto in E flat major

Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst Michael Sachs, trumpet TCO 1024

14:44:00 00:09:19 Joseph Joachim Notturno in A major Op 12

Royal Stockholm Philharmonic Sakari Oramo Daniel Hope, violin DeutGram 15312

14:55:00 00:04:33 Zoltán Kodály Háry János: Intermezzo

Iván Fischer Budapest Festival Orchestra Philips 462824

15:01:00 00:16:15 Giuseppe Verdi Don Carlos: Ballet of the Queen

Lorin Maazel Cleveland Orchestra Decca 4787779

15:21:00 00:11:06 Giacomo Puccini Three Minuets in A major

Jean Jacques Kantorow Orchestre d'Auvergne Denon 3871

15:34:00 00:04:40 Jules Massenet Suite No. 7: At the Tavern

Jean-Yves Ossonce New Zealand Symphony Naxos 553125

15:42:00 00:08:57 Franz Waxman Hotel Berlin: Cafe Waltzes

John Mauceri Hollywood Bowl Orchestra Philips 438685

15:53:00 00:03:03 Ermanno Wolf-Ferrari The Secret of Susanna: Overture

Lance Friedel Royal Scottish Nat'l Orch Naxos 573418

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell; COMPOSERS DATEBOOK: Berio's "Sinfonia" in New York

15:58:00 00:04:00 Traditional The One from Romo

Danish String Quartet ECM 2550

16:06:00 00:03:14 Fredrik Schoyen Sjölin Naja's Waltz

Danish String Quartet ECM 2550

16:12:00 00:12:17 Gunnar de Frumerie Pastoral Suite Op 13

Swedish Chamber Orchestra Petter Sundkvist Sarah Lindloff, flute Naxos 553715

16:28:00 00:07:04 John Lunn Downton Abbey: Suite

Alastair King Chamber Orchestra of London Decca 16260

16:41:00 00:08:28 Ludwig van Beethoven Rondo in G major Op 51

Evgeny Kissin, piano RCA 68911

16:52:00 00:02:59 Charles Gounod Faust: Soldiers' Chorus

London Symphony Richard Hickox Men of; London Symphony Chorus MCA 25877

16:56:00 00:02:21 Felix Mendelssohn Song without Words No. 9 in E major Op 30

Vassily Primakov, piano Bridge 9350

17:04:00 00:05:41 Nikita Koshkin Usher Waltz Op 29

John Williams, guitar Sony 53359

17:26:00 00:08:49 Richard Addinsell Suicide Squadron: Warsaw Concerto

BBC Symphony Orchestra Hugh Wolff Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 460503

17:40:00 00:05:42 Vernon Duke Autumn in New York

Anne Akiko Meyers, violin; Reiko Uchida, piano E1 Music 7780

17:47:00 00:03:13 Leigh Harline Pinocchio: When You Wish Upon a Star

London Symphony Keith Lockhart Anne Akiko Meyers, violin eOne 7792

17:53:00 00:02:29 Peter Tchaikovsky Swan Lake: Act 2 Introduction

Valéry Gergiev Mariinsky Theater Orchestra Decca 10104

17:56:00 00:02:54 Antonín Dvorák Scherzo from Sonatina Op 100

Gil Shaham, violin; Orli Shaham, piano DeutGram 449820

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:00 00:20:40 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 34 in C major

Sir John Eliot Gardiner English Baroque Soloists Philips 420937

18:32:00 00:03:48 Gjermund Haugen Water Lily

Danish String Quartet ECM 2550

18:37:00 00:03:02 Traditional Polska from 'Dorotea'

Danish String Quartet ECM 2550

18:42:00 00:09:33 Giuseppe Verdi Aïda: Grand March 'Gloria all' Egitto!'

Atlanta Symphony Orchestra Robert Shaw Atlanta Symphony Chorus Telarc 80152

18:55:00 00:04:08 Alexander Glazunov Novelette No. 3 for Strings Op 15

St. Petersburg String Quartet Delos 3262

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:20:51 Carl Maria von Weber Clarinet Concerto No. 1 in F minor Op 73

Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Andrew Marriner, clarinet Philips 432146

19:25:00 00:31:03 Edvard Grieg Symphonic Dances Op 64

Neeme Järvi Gothenburg Symphony DeutGram 419431

20:00 WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:02:00 00:05:55 Giuseppe Verdi Otello: Ballet Music

Lorin Maazel Cleveland Orchestra Decca 4787779

20:10:00 00:11:50 Franz Liszt Mephisto Waltz No. 1

Evgeny Kissin, piano RCA 58420

20:24:00 00:33:32 Peter Tchaikovsky Symphony No. 2 in C minor Op 17

Kurt Masur Leipzig Gewandhaus Orchestra Teldec 44943

21:00 NIGHT MUSIC with Rob Grier; COMPOSERS DATEBOOK: Berio's "Sinfonia" in New York

21:03:00 00:24:52 Wolfgang Amadeus Mozart Piano Quartet No. 1 in G minor

Fauré Quartet DeutGram 6609

21:30:00 00:09:44 Claude Debussy Sarabande & Danse

Eiji Oue Minnesota Orchestra Reference 79

21:42:00 00:03:05 Ernesto Lecuona La conga de media noche

Kathryn Stott, piano EMI 56803

21:47:00 00:02:32 Eric Whitacre This Marriage

Noel Edison Elora Festival Singers Naxos 559677

22:28:00 00:22:46 Giuseppe Verdi String Quartet in E minor

Quartetto di Cremona Klanglogo 1400

22:54:00 00:05:01 Frédéric Chopin Nocturne No. 8 in D flat major Op 27

Valentina Lisitsa, piano Decca 17091

23:00 QUIET HOUR

23:02:00 00:05:04 Martin Mailman Autumn Landscape Op 4

Howard Hanson Eastman-Rochester Orchestra Mercury 434347

23:07:00 00:05:42 Vernon Duke Autumn in New York

Anne Akiko Meyers, violin; Reiko Uchida, piano E1 Music 7780

23:12:00 00:06:08 Astor Piazzolla Four Seasons of Buenos Aires: Autumn

Almeda Trio Albany 1386

23:21:00 00:04:37 Alexander Glazunov Ballet Scenes: Pas d'action Op 52

Edo de Waart Minnesota Orchestra Telarc 80347

23:25:00 00:07:11 Paul Creston Choreografic Suite: Cantilena

New York Chamber Symphony Gerard Schwarz Judith Mendenhall, flute Delos 3127

23:32:00 00:06:15 Antonín Dvorák Slavonic Dance No. 10 in E minor Op 72

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 430171

23:41:00 00:06:15 Franz Liszt Schubert Song 'Serenade'

Evgeny Kissin, piano RCA 58420

23:47:00 00:06:54 Robert Fuchs Adagio from Serenade No. 4 Op 51

Christian Ludwig Cologne Chamber Orchestra Naxos 572607

23:56:00 00:03:20 Giuseppe Verdi La traviata: Act 3 Prelude

Gianandrea Noseda BBC Philharmonic Chandos 10634

23:56:00 00:02:15 Franz Liszt Nocturne 'En rêve'

Benjamin Grosvenor, piano Decca 16421