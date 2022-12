Program Guide 09-28-2017

WCLV ALL-NIGHT WITH ANGELA MITCHELL

00:02:00 00:39:10 César Franck Symphony in D minor Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra MAA 1032

00:44:00 00:26:52 Igor Stravinsky L'histoire du soldat: Suite Cleveland Orchestra Pierre Boulez Members of DeutGram 471197

01:14:00 00:39:03 Antonín Dvorák String Quartet No. 11 in C major Op 61 Emerson String Quartet DeutGram 4778765

01:56:00 00:39:07 Richard Strauss Don Quixote Op 35 Cleveland Orchestra George Szell Pierre Fournier, cello; Abraham Skernick, viola; Rafael Druian, violin Sony 63123

02:38:00 00:39:32 Peter Tchaikovsky Suite No. 3 in G major Op 55 Vladimir Jurowski Russian National Orchestra PentaTone 61

03:22:00 00:33:11 Max Bruch Violin Concerto No. 3 in D minor Op 58 Bamberg Symphony Gilbert Varga Isabelle van Keulen, violin Koch Intl 6522

03:58:00 00:29:10 Florent Schmitt La tragédie de Salomé Op 50 Yannick Nézet-Séguin Orchestre Métropolitaine Atma 2647

04:30:00 00:27:06 Ludwig van Beethoven Quintet for Piano & Winds in E flat major Op 16 Radu Lupu, piano; Han de Vries, oboe; George Pieterson, clarinet; Vicente Zarzo, horn; Brian Pollard, bassoon Decca 414291

05:00:00 00:22:01 Sergei Prokofiev Violin Concerto No. 1 in D major Op 19 Russian National Orchestra Yakov Kreizberg Julia Fischer, violin PentaTone 59

05:25:00 00:14:42 Antonio Lotti Oboe d'amore Concerto in A major I Musici Heinz Holliger, oboe d'amore Philips 420189

05:43:00 00:06:06 Sir William Walton Coronation March 'Crown Imperial' Chicago Symphony Brass CSO Res 9011101

05:51:00 00:06:01 Cécile Chaminade Etude romantique Op 132 Joanne Polk, piano Steinway 30037

BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC WITH JACQUELINE GERBER

06:07:00 00:03:15 Fritz Kreisler Miniature Viennese March Gidon Kremer, violin; Oleg Maisenberg, piano DeutGram 453440

06:15:00 00:10:16 Ludwig van Beethoven Finale from Violin Sonata No. 9 Anne-Sophie Mutter, violin; Lambert Orkis, piano DeutGram 457619

06:25:00 00:03:38 Nikolai Rimsky-Korsakov The Snow Maiden: Dance of the Tumblers Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 503293

06:30:00 00:04:39 Franz Schmidt Notre Dame: Intermezzo Lawrence Foster Monte Carlo Philharmonic Erato 88103

06:40:00 00:06:14 George Frideric Handel Concerto Grosso in D major Op 3 Richard Egarr Academy of Ancient Music Harm Mundi 907415

06:47:00 00:05:25 Vincenzo Bellini Norma: Overture Riccardo Chailly La Scala Philharmonic Decca 4831148

06:53:00 00:01:38 Georges Bizet Carmen Suite No. 1: Dragons d'Alcala Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80703

06:55:00 00:03:13 John Philip Sousa March 'Nobles of the Mystic Shrine' Keith Brion New Sousa Band Delos 3102

07:03:00 00:06:32 Camille Saint-Saëns Finale from Piano Concerto No. 1 Op 17 Philharmonia Orchestra Charles Dutoit Pascal Rogé, piano Decca 4785437

07:15:00 00:12:52 Sir Edward Elgar Introduction & Allegro for Strings Op 47 Sir John Eliot Gardiner Vienna Philharmonic DeutGram 463265

07:25:00 00:01:46 Joseph Lanner Whirlwind Galop Op 142 Sir John Eliot Gardiner Vienna Philharmonic DeutGram 463185

07:30:00 00:04:26 Wolfgang Amadeus Mozart Rondeau from Flute Quartet No. 1 Houston Symphony Aralee Dorough, flute; Members of Dorough 2016

07:40:00 00:10:36 Franz Joseph Haydn Minuet & Finale from Symphony No. 101 Marc Minkowski Musicians of the Louvre Naïve 5176

07:55:00 00:02:00 John Playford Wallom Green Barokksolistene Bjarte Eike. violin Rubicon 1017

07:59:00 00:01:38 Sergei Prokofiev The Love for Three Oranges: March Op 33 Walter Weller London Philharmonic Decca 4785437

BBC NEWS

08:07:00 00:06:35 Antonín Dvorák Allegretto from Piano Trio No. 3 Op 65 Tempest Trio Naxos 503293

08:15:00 00:10:16 E. J. Moeran Rondo from Cello Concerto Ulster Orchestra JoAnn Falletta Guy Johnston, cello Naxos 573034

08:27:00 00:06:15 Franz Liszt Schubert Song 'Serenade' Evgeny Kissin, piano RCA 58420

08:40:00 00:06:27 Ottorino Respighi Theme & Variations from String Quartet in D major Quartetto di Cremona Klanglogo 1400

08:47:00 00:02:25 Gilbert & Sullivan HMS Pinafore: Never mind the why and Welsh National Opera Orchestra Sir Charles Mackerras Rebecca Evans, soprano; Sir Thomas Allen, baritone; Richard Suart, baritone Telarc 80374

08:50:00 00:02:00 Alexander Scriabin Etude in B Op 8 Garrick Ohlsson, piano Bridge 9287

08:55:00 00:04:29 George Gershwin Of Thee I Sing: Overture Michael Tilson Thomas Orchestra of St Luke's CBS 44798

09:05:00 00:17:44 George Gershwin Rhapsody in Blue Brown University Orchestra Paul Phillips Jeffrey Biegel, piano Naxos 573490

09:27:00 00:07:47 Dimitri Tiomkin Dial 'M' for Murder: Suite John Mauceri Danish National Symphony Toccata 241

09:35:00 00:04:12 Igor Stravinsky Pulcinella: Gavotte with 2 Variations Pierre Boulez Chicago Symphony Orchestra CSO Res 901918

09:50:00 00:05:02 Peter Tchaikovsky Suite No. 2: Scherzo burlesque Op 53 Neeme Järvi Detroit Symphony Chandos 9454

CLASSICAL MUSIC WITH MARK SATOLA

10:01:00 00:02:45 Johann Strauss Jr Napoleon March Op 156 Willi Boskovsky Vienna Philharmonic Decca 4785437

10:04:00 00:02:36 Claude Debussy Preludes Book 2: 'General Lavine' - Spencer Myer, piano Harm Mundi 907477

10:09:00 00:12:08 Wolfgang Amadeus Mozart Variations on Sarti's "Come un agnello" Alessio Bax, piano Signum 321

10:22:00 00:04:12 Antonio Salieri Falstaff: Overture Matthias Bamert London Mozart Players Chandos 9877

10:29:00 00:03:32 Frank Bridge Sally in our Alley William Boughton English String Orchestra Nimbus 5366

10:34:00 00:03:48 Sir Edward Elgar March of the Mogul Emperors Op 66 James Judd New Zealand Symphony Naxos 503293

10:40:00 00:05:47 Sir Edward Elgar Pomp and Circumstance March No.3 in C minor Op 39 James Judd New Zealand Symphony Naxos 503293

10:47:00 00:03:32 Georg Philipp Telemann Finale from Viola Concerto in G major National Arts Centre Orchestra Pinchas Zukerman Pinchas Zukerman, viola Analekta 8783

10:53:00 00:29:10 Florent Schmitt La tragédie de Salomé Op 50 Yannick Nézet-Séguin Orchestre Métropolitaine Atma 2647

11:23:00 00:08:16 George Frideric Handel Suite for Trumpet & Strings in D major Philharmonia Orchestra Claudio Scimone Bibi Black, trumpet EMI 54620

11:34:00 00:10:53 Nikolai Rimsky-Korsakov Sadko Op 5 Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 503293

11:47:00 00:08:41 Franz Joseph Haydn Minuet & Finale from Symphony No. 99 Marc Minkowski Musicians of the Louvre Naïve 5176

11:58:00 00:02:07 Grigoras Dinicu Hora staccato Eiji Oue Minnesota Orchestra Reference 92

BBC NEWS

12:07:00 00:06:30 Emmanuel Chabrier Bourrée fantasque Angela Hewitt, piano Hyperion 67515

12:16:00 00:11:04 Camille Saint-Saëns Africa Fantasie Op 89 London Philharmonic Geoffrey Simon Gwendolyn Mok, piano Cala 4031

12:30:00 00:03:30 Yin Chengzong Prelude from 'Yellow River' Concerto China Philharmonic Long Yu Lang Lang, piano DeutGram 8233

12:36:00 00:06:57 Camille Saint-Saëns La princesse jaune: Overture Op 30 José Serebrier BBC Concert Orchestra BBC 63

12:46:00 00:10:02 Franz Liszt Hungarian Rhapsody No. 4 for Orchestra Iván Fischer Budapest Festival Orchestra DeutGram 4779525

12:57:00 00:03:40 Ermanno Wolf-Ferrari The Jewels of the Madonna: Serenata Gianandrea Noseda BBC Philharmonic Chandos 10511

BIG WORK AT ONE WITH MARK SATOLA

13:02:00 00:30:09 Jean Sibelius Symphony No. 6 in D minor Op 104 Jukka-Pekka Saraste Finnish Radio Symphony RCA 60157

13:34:00 00:18:44 Sir Arnold Bax Russian Suite Bryden Thomson London Philharmonic Chandos 8669

13:53:00 00:06:14 Béla Bartók Romanian Folk Dances Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 415668

14:01:00 00:02:46 Francis Poulenc Intermezzo No. 2 in D flat major Pascal Rogé, piano Decca 425862

14:04:00 00:01:25 Lars-Erik Larsson A Winter's Tale: Intermezzo Op 18 Andrew Manze Helsingborg Symphony CPO 777671

14:07:00 00:12:23 Ludwig van Beethoven Variations on 'See, the conqu'ring hero Zuill Bailey, cello; Simone Dinnerstein, piano Telarc 80740

14:22:00 00:10:57 Gerald Finzi Elegy 'The Fall of the Leaf' Richard Hickox Royal Northern Sinfonia EMI 64721

14:37:00 00:10:24 Francesco Geminiani Concerto Grosso No. 9 in A major Andrew Manze Academy of Ancient Music Harm Mundi 907261

14:50:00 00:09:37 Eric Coates The Three Bears Phantasy Sinfonia ViVa Malcolm Nabarro Leo Phillips, violin ASV 2053

15:01:00 00:13:34 John Ireland A London Overture Richard Hickox London Symphony Chandos 8879

15:16:00 00:04:49 John Ireland A Downland Suite: Minuet William Boughton English String Orchestra Nimbus 7020

15:23:00 00:06:49 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo in G Emerson String Quartet Carol Wincenc, flute DeutGram 431770

15:31:00 00:04:05 Sergei Rachmaninoff Moment Musical No. 5 in D flat Op 16 Boris Giltburg, piano Naxos 503293

15:39:00 00:05:41 Peter Tchaikovsky Valse-Scherzo Op 34 Russian Philharmonic Dmitry Yablonsky Ilya Kaler, violin Naxos 503293

15:47:00 00:07:31 Ralph Vaughan Williams Scherzo: The Waves from 'A Sea Symphony' Atlanta Symphony Orchestra Robert Spano Atlanta Symphony Chorus Telarc 80588

15:58:00 00:04:23 Johan Halvorsen Entry March of the Boyars Neeme Järvi Bergen Philharmonic Chandos 10584

CLASSICAL MUSIC WITH BILL O'CONNELL

16:06:00 00:03:16 Edvard Grieg Peer Gynt: Wedding March Esa-Pekka Salonen Oslo Philharmonic Orchestra CBS 44528

16:12:00 00:12:40 Wolfgang Amadeus Mozart Horn Concerto No. 2 in E flat major Scottish Chamber Orchestra Sir Charles Mackerras Eric Ruske, horn Telarc 80367

16:28:00 00:02:45 Sir Richard Rodney Bennett Far from the Madding Crowd: Prelude Kenneth Alwyn City of Prague Philharmonic Silva 1094

16:36:00 00:03:55 Franz Anton Hoffmeister Rondo Allegro from Viola Concerto in B flat major Baltimore Chamber Orchestra Markand Thakar Victoria Chiang, viola Naxos 572162

16:41:00 00:07:54 Peter Tchaikovsky The Sleeping Beauty: Introduction & Mikhail Pletnev Russian National Orchestra DeutGram 457634

16:49:00 00:02:50 Claude Debussy Preludes Book 1: La danse de Puck Jun Märkl Royal Scottish Nat'l Orch Naxos 503293

16:52:00 00:06:08 Sir Edward Elgar Pomp and Circumstance March No. 1 in D major Op 39 James Judd New Zealand Symphony Naxos 503293

17:04:00 00:06:04 Frédéric Chopin Grand Valse Brillante from 'Les Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80625

17:20:00 00:09:27 Joaquín Rodrigo Zapateado & Finale from Concierto Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Pepe Romero, guitar; Sir Angel Romero, guitar Philips 4788977

17:31:00 00:03:46 Claude Debussy Preludes Book 1: Voiles Jun Märkl Royal Scottish Nat'l Orch Naxos 503293

17:39:00 00:09:02 Wolfgang Amadeus Mozart Adagio from Flute Concerto No. 1 Swedish Chamber Orchestra Patrick Gallois Patrick Gallois, flute Naxos 503293

17:50:00 00:08:57 Franz Schubert Impromptu No. 9 in E flat minor Alfred Brendel, piano Philips 4788977

BBC NEWS; DINNER CLASSICS WITH BILL O'CONNELL

18:09:00 00:22:00 Ludwig van Beethoven Piano Sonata No. 15 in D major Op 28 HJ Lim, piano EMI 64952

18:33:00 00:03:44 Carl Maria von Weber Turandot: Overture Neeme Järvi Philharmonia Orchestra Chandos 8766

18:38:00 00:03:28 Carl Maria von Weber Abu Hassan: Overture Roy Goodman Hanover Band Nimbus 5154

18:43:00 00:09:01 Johann Strauss Jr Waltz 'Vienna Blood' Op 354 Franz Welser-Möst Vienna Philharmonic DeutGram 4763793

18:57:00 00:02:13 Carl Maria von Weber Turandot: March Neeme Järvi Philharmonia Orchestra Chandos 8766

KEYBANK SYMPHONY AT SEVEN WITH JOHN SIMNA

19:02:00 00:15:04 Michael Haydn Symphony No. 30 in D major Johannes Goritzki German Chamber Academy Neuss CPO 999179

19:19:00 00:36:31 Antonín Dvorák Piano Concerto in G minor Op 33 Cleveland Orchestra George Szell Rudolf Firkusný, piano Unitd Arch 13

SPECIAL: SEPHARDIC JOURNEY with Apollo’s Fire

21:03:00 00:10:08 Florent Schmitt La tragédie de Salomé: Prélude Op 50 Yannick Nézet-Séguin Orchestre Métropolitaine Atma 2647

21:15:00 00:18:52 Peter Tchaikovsky Variations on a Rococo Theme Op 33 Berlin Philharmonic Herbert von Karajan Mstislav Rostropovich, cello DeutGram 4795448

21:36:00 00:04:22 Frédéric Chopin Nocturne No. 2 in E flat major Op 9 Arthur Rubinstein, piano RCA 300350

21:43:00 00:05:43 Sérgio Assad Sephardic Passage from 'Interchange' Delaware Symphony David Amado William Kanengiser, guitar; Scott Tennant, guitar; John Dearman, guitar; Matthew Greif, guitar Telarc 31754

NIGHT MUSIC WITH ROB GRIER

21:51:00 00:38:11 Antonín Dvorák Symphony No. 7 in D minor Op 70 Andrés Orozco-Estrada Houston Symphony PentaTone 578

21:58:00 00:01:51 George Frideric Handel Water Music Suite No. 1: Minuet Jeannette Sorrell Apollo's Fire ApolloFire 2002

22:31:00 00:17:22 Franz Joseph Haydn String Quartet No. 52 in E flat major Op 64 Angeles Quartet Decca 4783695

22:51:00 00:07:30 Johannes Brahms Rhapsody in G minor Op 79 Antonio Pompa-Baldi, piano Azica 71214

SHH! QUIET HOUR WITH ROB GRIER

23:02:00 00:04:06 Maurice Ravel Miroirs: Oiseaux tristes Pierre-Laurent Aimard, piano DeutGram 14764

23:06:00 00:13:58 Gabriel Fauré Ballade in F sharp major Op 19 BBC Philharmonic Yan Pascal Tortelier Kathryn Stott, piano Chandos 9416

23:22:00 00:04:31 Auguste Franchomme Nocturne for 2 Cellos Op 15 Louise Dubin, cello; Saeunn Thorsteinsdóttir, cello Delos 3469

23:26:00 00:09:55 Wolfgang Amadeus Mozart Andante from String Quintet No. 3 Tokyo String Quartet Pinchas Zukerman, viola RCA 60940

23:38:00 00:04:33 Ambroise Thomas Mignon: Connais-tu le pays? Prague Philharmonic Orchestra Charles Olivieri-Munroe Sol Gabetta, cello RCA 735962

23:42:00 00:11:07 Franz Liszt Transcendental Etude No. 9 in A flat major Daniil Trifonov, piano DeutGram 4795529

23:55:00 00:03:05 Mikhail Antsev Berceuse Rachel Barton Pine, violin; Matthew Hagle, piano Cedille 139

23:56:00 00:03:07 Frédéric Chopin Prelude No. 13 in F sharp major Op 28 Daniil Trifonov, piano DeutGram 4791728