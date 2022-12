Program Guide 09-27-2017

00:00 CLASSICAL MUSIC with Angela Mitchell

00:03:00 00:32:32 Nikolai Rimsky-Korsakov Symphony No. 2 Op 9 Dmitri Kitayenko Bergen Philharmonic Chandos 9178

00:41:00 00:20:22 Ernö Dohnányi Serenade for Strings Op 10 Dmitry Sitkovetsky NES Chamber Orchestra Nonesuch 79545

01:04:00 00:33:01 Robert Schumann Kreisleriana Op 16 Jonathan Biss, piano EMI 65391

01:39:00 00:43:05 Lord Berners The Triumph of Neptune David Lloyd-Jones English Northern Philharmonia MarcoPolo 223711

02:25:00 00:21:07 Antonio Casimir Cartellieri Symphony No. 4 Gernot Schmalfuss Evergreen Symphony Orchestra CPO 777667

02:49:00 00:43:18 Hector Berlioz Harold in Italy Op 16 Helsinki Philharmonic Vladimir Ashkenazy David Aaron Carpenter, viola Ondine 1188

03:36:00 00:44:41 Joseph Joachim Violin Concerto No. 2 in D minor Op 11 London Philharmonic Leon Botstein Elmar Oliveira, violin IMP 27

04:23:00 00:37:10 Carl Nielsen Symphony No. 3 Op 27 New York Philharmonic Alan Gilbert Erin Morley, soprano; Joshua Hopkins, baritone DaCapo 220623

05:04:00 00:21:01 Duke Ellington The River: Suite JoAnn Falletta Buffalo Philharmonic Naxos 559737

05:28:00 00:13:31 Ralph Vaughan Williams Charterhouse Suite Dalia Atlas Israel Chamber Orchestra Stradivari 8011

05:44:00 00:06:22 Claude Debussy Estampes: La soirée dans Grenade Geoffrey Simon Philharmonia Orchestra Cala 1025

05:51:00 00:05:36 Franz Schubert Andante from Symphony No. 6 Thomas Zehetmair Royal Northern Sinfonia Avie 2224

06:00 BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:03:58 Wolfgang Amadeus Mozart March in D Nikolaus Harnoncourt Vienna Concentus Musicus Sony 372068

06:15:00 00:10:55 Zoltán Kodály Hungarian Rondo Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 447109

06:28:00 00:05:12 Sir Edward Elgar Enigma Variations: Finale Op 36 Sir John Eliot Gardiner Vienna Philharmonic DeutGram 463265

06:32:00 00:02:16 Leroy Anderson The Syncopated Clock Leonard Slatkin BBC Concert Orchestra Naxos 559357

06:40:00 00:10:50 Johannes Brahms Finale from Piano Quartet No. 2 Op 26 Emanuel Ax, piano; Isaac Stern, violin; Jaime Laredo, viola; Yo-Yo Ma, cello Sony 45846

06:51:00 00:03:21 Gabriel Fauré Barcarolle No. 4 in A flat Op 44 Charles Owen, piano Avie 2240

06:55:00 00:03:12 Rudolph Ganz St. Louis Symphony March Leonard Slatkin St. Louis Symphony RCA 7716

07:03:00 00:06:15 Billy Strayhorn Take the 'A' Train JoAnn Falletta Buffalo Philharmonic Naxos 559737

07:10:00 00:09:49 Josef Strauss Waltz 'Music of the Spheres' Op 235 Franz Welser-Möst Vienna Philharmonic Sony 544071

07:20:00 00:03:03 Alan Hovhaness Fugue from Symphony No. 48 Op 355 Gerard Schwarz Eastern Music Festival Orch Naxos 559755

07:25:00 00:02:03 Anonymous Spiritual 'The Battle of Jericho' Stuttgart Brass Quartet Hänssler 98623

07:30:00 00:04:13 Thomas Arne Rule Britannia! BBC Symphony Orchestra Sir Andrew Davis Bryn Terfel, baritone; BBC Singers; BBC Symphony Chorus; Audience Teldec 97868

07:40:00 00:12:04 Bedrich Smetana Má vlast: From Bohemia's Woods and Sir Colin Davis London Symphony LSO Live 516

07:53:00 00:01:51 John Dowland Away with these self-loving lads La Nef Atma 2650

07:57:00 00:02:41 Leroy Anderson Plink, Plank, Plunk! Leonard Slatkin BBC Concert Orchestra Naxos 559357

07:58:00 00:01:34 George Gershwin Gershwin Song-book: Do It Again Peter Donohoe, piano EMI 54280

08:07:00 00:06:45 Camille Saint-Saëns Danse macabre Op 40 Orchestra of Paris Daniel Barenboim Luben Yordanoff, violin DeutGram 4796018

08:15:00 00:02:26 Carl Nielsen Sing, Danish Man! Michael Bojesen Ars Nova Copenhagen DaCapo 220569

08:17:00 00:11:56 Heinrich Stölzel Concerto Grosso for 4 Trumpets in D major Paris Orchestral Ensemble Jean-Pierre Wallez Maurice André, trumpet; Bernard Soustrot, trumpet; Guy Touvron, trumpet; Thierry Caens, trumpet EMI 64100

08:27:00 00:06:19 Federico Moreno Tórroba Andante from Concierto de Castilla Extremadura Symphony Manuel Coves Vicente Coves, guitar Naxos 573503

08:33:00 00:01:36 Bohuslav Martinu Dumka No. 3 Lara Downes, piano Steinway 30016

08:40:00 00:11:06 John Knowles Paine Finale from Symphony No. 2 Op 34 JoAnn Falletta Ulster Orchestra Naxos 559748

08:55:00 00:05:03 Henry Mancini March with Mancini Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80183

09:09:00 00:18:43 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 28 in C major Jane Glover London Mozart Players ASV 762

09:35:00 00:04:07 Johann Pachelbel Canon in D major Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 429390

09:50:00 00:04:26 John Field Rondo from Piano Sonata No. 1 Op 1 John O'Conor, piano Telarc 80290

09:57:00 00:02:01 Frédéric Chopin Mazurka No. 11 in E minor Op 17 Yundi, piano Mercury 4812443

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:00:00 00:01:44 Johann Sebastian Bach Orchestral Suite No. 2: Bourrée Cologne Chamber Orchestra Helmut Müller-Brühl Karl Kaiser, flute Naxos 503293

10:02:00 00:02:27 George Frideric Handel Water Music Suite No. 1: Air Kevin Mallon Aradia Ensemble Naxos 503293

10:07:00 00:11:02 Charles Wakefield Cadman Dark Dancers of the Mardi Gras Northwest Sinfonietta Christophe Chagnard Joel Fan, piano Reference 134

10:19:00 00:06:58 Louis Moreau Gottschalk La savane Op 3 Cecile Licad, piano Naxos 559145

10:28:00 00:02:32 Georges Bizet Jeux d'enfants: March Op 22 Martin West San Francisco Ballet Orchestra Reference 131

10:32:00 00:03:47 Emmanuel Chabrier Ronde champêtre Angela Hewitt, piano Hyperion 67515

10:39:00 00:07:32 Jean Sibelius Suite for Violin & Strings Op 117 Danish National Symphony Thomas Dausgaard Christian Tetzlaff, violin VirginClas 45534

10:48:00 00:02:31 John Dowland Lord Willoughby's Welcome Home Sharon Isbin, guitar Sony 745456

10:54:00 00:22:12 Manuel de Falla Nights In the Gardens of Spain BBC Philharmonic Juanjo Mena Jean-Efflam Bavouzet, piano Chandos 10694

11:17:00 00:06:18 Rodolfo Halffter Festive Overture Enrique Bátiz Festival Orchestra of Mexico Naxos 550838

11:25:00 00:09:40 Ludwig van Beethoven Piano Sonata No. 22 in F major Op 54 HJ Lim, piano EMI 64952

11:36:00 00:08:44 George Frideric Handel Messiah: The trumpet shall sound Scottish Chamber Orchestra Sir Charles Mackerras Bryn Terfel, baritone DeutGram 453480

11:48:00 00:08:45 Gioacchino Rossini Il turco in Italia: Overture Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 415363

11:59:00 00:01:27 George Gershwin Of Thee I Sing; Who Cares? Peter Donohoe, piano EMI 54280

12:07:00 00:07:39 Jacques Offenbach Voyage dans la lune: Overture Michel Swierczewski Gulbenkian Orchestra Nimbus 5303

12:17:00 00:07:06 Felix Mendelssohn Die Heimkehr aus der Fremde: Overture Op 89 Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572770

12:27:00 00:04:03 John Philip Sousa March 'The Free Lance' Frederick Fennell Tokyo Kosei Wind Orchestra Brain 7504

12:32:00 00:02:13 Vincenzo Tommasini The Good-Humored Ladies: Overture Louis Lane Cleveland Orchestra Sony 60311

12:38:00 00:04:09 Sergei Rachmaninoff Aleko: Women's Dance Paavo Järvi Cincinnati Symphony Telarc 80670

12:44:00 00:14:31 Moritz Moszkowski Spanish Dances Op 12 Martin West San Francisco Ballet Orchestra Reference 138

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:01:00 00:35:15 George W. Chadwick Symphony No. 3 in F Neeme Järvi Detroit Symphony Chandos 9253

13:38:00 00:20:14 Frederick S. Converse The Mystic Trumpeter JoAnn Falletta Buffalo Philharmonic Naxos 559116

14:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

14:00:00 00:04:11 Edvard Grieg Peer Gynt: Morning Mood Bjarte Engeset Malmö Symphony Naxos 503293

14:06:00 00:02:38 Claude Debussy Preludes Book 1: The Girl with the Jun Märkl Royal Scottish Nat'l Orch Naxos 503293

14:10:00 00:08:07 George Frideric Handel Organ Concerto No. 5 in F major Op 4 Ensemble Sonnerie Monica Huggett Matthew Halls, organ Avie 2055

14:24:00 00:12:08 Antonín Dvorák Slavonic Rhapsody No. 1 in D major Op 45 Kurt Masur Leipzig Gewandhaus Orchestra Philips 416623

14:39:00 00:09:12 Charles Ives Adagio cantabile from Symphony No. 2 Ludovic Morlot Seattle Symphony SeattleSM 1003

14:50:00 00:06:34 Hector Berlioz Harold in Italy: Serenade Op 16 London Symphony Sir Colin Davis Nobuko Imai, viola Philips 4788977

14:59:00 00:01:03 Johann Sebastian Bach Two-Part Invention No. 1 in C major Angela Hewitt, piano Hyperion 66746

15:03:00 00:17:51 Heitor Villa-Lobos Concerto for Guitar & Small Orchestra Northern Chamber Orchestra Nicholas Ward Norbert Kraft, guitar Naxos 503293

15:21:00 00:04:57 Camargo Guàrnieri Dansa negra Maximiano Valdés Simón Bolívar Symphony Dorian 90227

15:28:00 00:06:00 Franz Schubert Rosamunde: Ballet Music No. 2 in G major Karl Münchinger Vienna Philharmonic Decca 4785437

15:35:00 00:03:49 Eugène Ysaÿe Rêve d'enfant Op 14 Rachel Barton Pine, violin; Matthew Hagle, piano Cedille 139

15:42:00 00:05:14 Eugène Bozza Children's Overture Timothy Reynish Royal NCM Wind Orchestra Chandos 9897

15:49:00 00:07:06 Alexander Borodin Finale from Symphony No. 1 Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572786

15:58:00 00:04:37 Ralph Vaughan Williams The Running Set George Hurst Bournemouth Sinfonietta Chandos 2419

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell; COMPOSERS DATEBOOK: Carter's Cello Concerto

16:06:00 00:03:57 Ralph Vaughan Williams March 'Sea Songs' Frederick Fennell Cleveland Symphonic Winds Telarc 80099

16:13:00 00:10:27 Joaquín Rodrigo Adagio from Concierto de Aranjuez Northern Chamber Orchestra Nicholas Ward Norbert Kraft, guitar Naxos 503293

16:27:00 00:06:44 Stephen Warbeck Shakespeare in Love: Suite Carl Davis Royal Liverpool Philharmonic Naxos 572111

16:37:00 00:01:50 Felix Mendelssohn Elijah: Lift Thine Eyes to the Mountains Robert Shaw Women of the; Atlanta Symphony Chorus Telarc 80119

16:41:00 00:07:39 Franz Liszt Hungarian Rhapsody No. 3 for Orchestra Iván Fischer Budapest Festival Orchestra DeutGram 4779525

16:52:00 00:03:08 Scott Joplin The Easy Winners Leila Josefowicz, violin; John Novacek, piano Philips 462948

16:56:00 00:02:49 Johannes Brahms Scherzo from Serenade No. 2 Op 16 Nicholas McGegan Philharmonia Baroque Orchestra PhiBaroque 5

17:04:00 00:06:37 Johann Sebastian Bach WTC-2: Prelude & Fugue No. 9 in E major Hélène Grimaud, piano DeutGram 12504

17:24:00 00:10:48 George Frideric Handel Water Music Suite No. 3 in G major Kevin Mallon Aradia Ensemble Naxos 503293

17:40:00 00:03:23 Isaac Albéniz España: Capricho catalán Op 165 Jason Vieaux, guitar Azica 71224

17:45:00 00:04:57 Isaac Albéniz Suite Española: Sevilla Op 47 Jason Vieaux, guitar Azica 71224

17:52:00 00:02:44 Elmer Bernstein The Great Escape: March Nic Raine Royal Philharmonic Royal Phil 33

17:56:00 00:03:10 Sergei Rachmaninoff Scherzo Op 11 Antonio Pompa-Baldi, piano; Emanuela Friscioni, piano Centaur 3062

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:08:00 00:13:30 Richard Wagner Parsifal: Act 1 Prelude Christian Thielemann Philadelphia Orchestra DeutGram 453485

18:24:00 00:04:41 Giuseppe Verdi Aïda: Ballet Music José Serebrier Bournemouth Symphony Naxos 572818

18:31:00 00:03:10 Giuseppe Verdi Falstaff: Act 3 Finale 'Tutto nel mondo Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80364

18:36:00 00:15:51 Charles Gounod Faust: Ballet Music Sir Georg Solti Orch of the Royal Opera House Decca 4785437

18:54:00 00:04:01 Wolfgang Amadeus Mozart The Marriage of Figaro: Non più andrai Musica Aeterna Teodor Currentzis Christian Van Horn, bass Sony 370926

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:17:30 Antonio Casimir Cartellieri Symphony No. 1 in C minor Gernot Schmalfuss Evergreen Symphony Orchestra CPO 777667

19:22:00 00:33:34 Wolfgang Amadeus Mozart Piano Concerto No. 20 in D minor Kremerata Baltica Evgeny Kissin Evgeny Kissin, piano EMI 26645

19:57:00 00:02:29 Claude Debussy Syrinx Joshua Smith, flute Telarc 80694

20:00 CLEVELAND OVATIONS: Case Western Reserve University: CWRU Baroque Orchestra, Julie Andrijeski, director

George Frideric Handel: Excerpts from Ode for Saint Cecilia’s Day, HWV 76--Margaret Carpenter Haigh, soprano; Nathan Dougherty, tenor; Charles Miller, trumpet; Eva Lymenstull, cello; Allison Monroe, concertmaster; Peter Bennett, continuo; CWRU Baroque Orchestra

Dario Castello: Sonata duodecima--Laura Osterland, recorder; Allison Monroe, violin; Maartin Gelwasser, trombone; Tsz To Wong, cello; Tyler McMaken, organ

Henry Purcell: Sonata #9 in F Major Z. 810 “Golden” Sonata-- Alan Choo and Allison Monroe, violins; Eva Lymenstull, cello; Garrett Law, organ

Anonymous: Estampie

Anonymous: Pryncesse of youthe

John Bedyngham: Mi verry joy

John Bedyngham: Sweet rose fair flower

Anonymous: This day day daws

George Frideric Handel: Act 2 from Acis and Galatea-- Margaret Carpenter Haigh (Galatea); Nathan Dougherty (Acis); Daniel Fridley (Polyphemus); Merav Eldan (Damon); CWRU Baroque Orchestra/Julie Andrijeski, director; CWRU Early Music Singers, Elena Mullins, director

John Dowland (attrib.): Paduan

22:00 THE BLACK ARTS with A. Grace Lee Mims: recordings by William L. Dawson, composer-arranger and choral director

Negro Folk Symphony

Ezekial saw the wheel

I couldn't hear nobody pray

There is a balm in Gilead

Every time I feel the spirit

I want to be ready

King Jesus is a-listening

Ain-a that good news

23:00 QUIET HOUR with Rob Grier

23:02:00 00:09:04 Samuel Barber Andante from Violin Concerto Op 14 St. Paul Chamber Orchestra Hugh Wolff Hilary Hahn, violin Sony 89029

23:11:00 00:09:14 Arthur Foote A Night Piece for Flute & Strings New Zealand Chamber Orch Nicholas Braithwaite Alexa Still, flute Koch Intl 7063

23:21:00 00:04:50 Cyril Scott Lotus Land Op 47 Jack Richard Crossan, piano Cambria 1086

23:26:00 00:09:57 Robert Farnon Lake of the Woods Douglas Gamley Royal Philharmonic Reference 47

23:37:00 00:05:17 Marc-André Hamelin Meditation on 'Laura' Jenny Lin, piano Steinway 30011

23:42:00 00:10:37 Peter Tchaikovsky Souvenir of a Beloved Place: Méditation Op 42 Odense Symphony Alexander Vedernikov Jennifer Koh, violin Cedille 166

23:54:00 00:02:16 Leroy Anderson Forgotten Dreams BBC Concert Orchestra Leonard Slatkin Alistair Young, piano Naxos 559356

23:57:00 00:01:41 Johannes Brahms Wie Melodien zieht es mir Op 105 Zuill Bailey, cello; Awadagin Pratt, piano Telarc 32664