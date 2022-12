Program Guide 09-22-2017

CLASSICAL MUSIC with Angela Mitchell

00:02:00 00:18:38 Johann Sebastian Bach Orchestral Suite No. 4 in D major Helmut Müller-Brühl Cologne Chamber Orchestra Naxos 503293

00:24:00 00:25:04 Carl Maria von Weber Symphony No. 1 in C major Op 19 John Georgiadis Queensland Symphony Naxos 550928

00:52:00 00:54:30 Wolfgang Amadeus Mozart Requiem in D minor Cleveland Orchestra George Szell Judith Raskin, soprano; Florence Kopleff, contralto; Ernst Haefliger, tenor; Thomas Paul, bass; Cleveland Orchestra Chorus MAA 75

01:50:00 00:20:02 Saverio Mercadante Flute Concerto in E minor Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Irena Grafenauer, flute Philips 426318

02:14:00 01:09:36 Richard Wagner The Ring without Words Lorin Maazel Berlin Philharmonic Telarc 80154

03:26:00 00:20:09 John Field Piano Concerto No. 1 in E flat London Mozart Players Matthias Bamert Míceál O'Rourke, piano Chandos 9368

03:49:00 00:42:29 Michael Daugherty Metropolis Symphony Giancarlo Guerrero Nashville Symphony Naxos 503293

04:34:00 00:21:57 Johann Sebastian Bach Violin Concerto in D minor Ensemble Sonnerie Monica Huggett Monica Huggett, violin Gaudeamus 356

04:59:00 00:23:40 Georges Bizet Jeux d'enfants Op 22 Martin West San Francisco Ballet Orchestra Reference 131

05:26:00 00:15:16 Franz Schubert Five Minuets with Six Trios Chamber Orchestra of Europe Gidon Kremer, violin DeutGram 437535

05:43:00 00:05:10 Edvard Grieg Peer Gynt: Overture Oivin Fjeldstad London Symphony Decca 4785437

05:49:00 00:07:53 Gerald Finzi Rondo from Clarinet Concerto City of London Sinfonia Richard Hickox Michael Collins, clarinet VirginClas 90718

05:58:00 00:00:43 Johann Sebastian Bach Two-Part Invention No. 8 in F Angela Hewitt, piano Hyperion 66746

CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:08:00 00:03:53 Virgil Thomson The River: Finale Sir Neville Marriner Los Angeles Chamber Orchestra EMI 6612

06:15:00 00:07:06 George Frideric Handel Music for the Royal Fireworks: Overture Kevin Mallon Aradia Ensemble Naxos 503293

06:25:00 00:03:19 Erik Satie Gnossienne No. 3 Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 470290

06:28:00 00:03:05 Giovanni Palestrina Super flumina Babylonis Massimo Palombella Sistine Chapel Choir DeutGram 4795300

06:30:00 00:04:49 Ottorino Respighi Prelude No. 1 on Gregorian Themes Sergei Babayan, piano ProPiano 224517

06:40:00 00:08:49 Michael Torke Javelin John Williams Boston Pops Orchestra Sony 62592

06:50:00 00:03:27 Fritz Kreisler Variations on a Theme of Corelli James Ehnes, violin; Eduard Laurel, piano Analekta 3159

06:55:00 00:03:18 Eric Coates March "Calling All Workers" Ronald Corp New London Orchestra Hyperion 66868

06:55:00 00:01:18 George Gershwin Of Thee I Sing: Wintergreen for Leonard Slatkin BBC Concert Orchestra Naxos 559357

07:03:00 00:07:32 Franz Joseph Haydn Minuet & Finale from String Quartet #47 Op 55 Angeles Quartet Decca 4783695

07:10:00 00:08:19 Ambroise Thomas Mignon: Overture Lance Friedel Royal Scottish Nat'l Orch Naxos 573418

07:20:00 00:03:21 Samuel Barber Finale from Violin Concerto Op 14 St. Paul Chamber Orchestra Hugh Wolff Hilary Hahn, violin Sony 89029

07:25:00 00:01:58 John Lennon/Paul McCartney Good Day Sunshine Les Boréades de Montréal Atma 2218

07:30:00 00:04:03 Leonard Bernstein On the Town: Lonely Town Philharmonia Orchestra David Zinman Joshua Bell, violin Sony 89358

07:40:00 00:09:42 Carl Philipp Emanuel Bach Sinfonia in G major Karl Richter Munich Bach Orchestra DeutGram 4795448

07:50:00 00:03:37 Alessandro Marcello Andante from Oboe Concerto in D minor American Classical Orchestra Thomas Crawford Marc Schachman, oboe Centaur 3108

07:55:00 00:03:00 Maurice Ravel Le tombeau de Couperin: Prelude Alexander Schimpf, piano Oehms 867

07:58:00 00:00:39 Henry Purcell The Indian Queen: Entrada English Chamber Orchestra Raymond Leppard Wynton Marsalis, trumpet Sony 60804

08:07:00 00:05:55 Robert Schumann Allegro from String Quartet No. 2 Op 41 Melos Quartet DeutGram 423670

08:15:00 00:09:08 Peter Tchaikovsky Marche slav Op 31 Zubin Mehta Israel Philharmonic Orchestra Teldec 90201

08:25:00 00:02:11 Paul Desmond Take Five Richard Galler, bassoon; Daniele Damiano, bassoon; Milan Turkovic, bassoon; Peter Sadlo, percussion Koch Intl 1374

08:30:00 00:05:05 Sir Arthur Sullivan The Yeoman of the Guard: Overture Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields Philips 434916

08:40:00 00:06:04 Antonín Dvorák Allegretto from Symphony No. 8 Op 88 Andrés Orozco-Estrada Houston Symphony PentaTone 578

08:50:00 00:03:41 Carl Philipp Emanuel Bach Finale from String Symphony Rebecca Miller Orch of Age of Enlightenment Signum 395

08:50:00 00:01:40 Amy Beach Autumn Song Op 56 Kyle Bielfield, tenor; Lachlen Glen, piano Delos 3445

08:55:00 00:05:29 Walter Gross & Joseph Kosma Tenderly & Autumn Leaves Anne Akiko Meyers, violin; Reiko Uchida, piano E1 Music 7780

08:59:00 00:01:50 Dmitri Shostakovich Ballet Suite No. 1: Polka Constantine Orbelian Moscow Chamber Orchestra Delos 3257

09:05:00 00:18:31 Percy Grainger The Warriors City of Birmingham Symphony Sir Simon Rattle Malcolm Wilson, piano; Roderick Elms, piano; Wayne Marshall, piano EMI 56412

09:30:00 00:05:40 Gabriel Yared The English Patient: Theme Carl Davis Royal Liverpool Philharmonic Naxos 572111

09:35:00 00:04:42 Ludwig van Beethoven Adagio from Sonata No. 8 Op 13 Jenö Jandó, piano Naxos 503293

09:55:00 00:04:26 Sir Edward Elgar Imperial March Op 32 Sir Andrew Davis BBC Philharmonic Chandos 10570

CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:02:00 00:02:38 Darius Milhaud Divertissement from Suite Op 157 Emanuel Hurwitz, violin; Gervase de Peyer, clarinet; Lamar Crowson, piano EMI 72646

10:05:00 00:02:04 Vincent Persichetti Divertimento for Band: March Leopold Stokowski Stokowski Symphony Orchestra EMI 65614

10:09:00 00:11:06 Kurt Atterberg Suite No. 3 Op 19 Dalasinfoniettan Bjarte Engeset Henning Kraggerud, violin Naxos 503293

10:21:00 00:06:29 Christian Sinding Evening Mood Op 120 Dalasinfoniettan Bjarte Engeset Henning Kraggerud, violin Naxos 503293

10:29:00 00:03:49 Ludwig van Beethoven Scherzo from Symphony No. 8 Op 93 Sir John Eliot Gardiner Révolutionaire et Romantique Soli Deo 721

10:36:00 00:06:12 Ludwig van Beethoven Presto from String Quartet No. 14 Op 131 Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra TCO 821

10:44:00 00:04:06 George Frideric Handel Aria from Concerto Grosso Op 6 Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 447733

10:52:00 00:21:57 Ludwig van Beethoven Piano Sonata No. 17 in D minor Op 31 Hélène Grimaud, piano DeutGram 4795448

11:15:00 00:03:14 Carl Maria von Weber Momento capriccioso Op 12 Garrick Ohlsson, piano Arabesque 6584

11:20:00 00:08:57 Giuseppe Verdi I vespri siciliani: Overture Riccardo Muti La Scala Philharmonic Sony 68468

11:30:00 00:08:21 Franz Liszt Legend No. 2 'St. Francis of Paolo Roberto Plano, piano Azica 71222

11:42:00 00:10:35 Franz Schubert Konzertstück in D major Chamber Orchestra of Europe Gidon Kremer Gidon Kremer, violin DeutGram 437535

11:53:00 00:06:08 Emmanuel Chabrier España Neeme Järvi Orch de la Suisse Romande Chandos 5122

12:07:00 00:08:01 Richard Wagner Das Rheingold: Entry of the Gods into José Serebrier Bournemouth Symphony Naxos 570293

12:17:00 00:06:00 Jean-Philippe Rameau Les Boréades: Entrée de Polymnie Marc Minkowski Musicians of the Louvre Archiv 4478

12:25:00 00:04:34 Sir Hamilton Harty A John Field Suite: Rondo Raymond Leppard Indianapolis Symphony Koss Class 3303

12:31:00 00:04:05 Michael Torke Iphigenia: The Transformation of Richard Owen Camerata New York Ecstatic 92261

12:38:00 00:08:03 Christoph Willibald Gluck Iphigénie en Aulide: Act 2 Ballet Sir John Eliot Gardiner Lyon Opera Orchestra Erato 45003

12:48:00 00:09:49 Max Bruch Swedish Dances Op 63 Kurt Masur Leipzig Gewandhaus Orchestra Philips 420932

THE BIG WORK AT ONE

13:01:00 00:34:44 Richard Strauss Sonatina No. 1 for 16 Winds in F major Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 445849

13:37:00 00:20:22 Ernö Dohnányi Serenade for Strings Op 10 Dmitry Sitkovetsky NES Chamber Orchestra Nonesuch 79545

13:58:00 00:02:11 Peter Tchaikovsky Valse sentimentale Op 51 Yo-Yo Ma, cello; Kathryn Stott, piano Sony 510316

CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

14:01:00 00:03:49 Ferruccio Busoni Giga, Bolero and Variations after Mozart Geoffrey Tozer, piano Chandos 9394

14:06:00 00:02:46 Johann Sebastian Bach Violin Partita No. 3: Gavotte Academy St. Martin in Fields Joshua Bell Joshua Bell, violin Sony 308779

14:11:00 00:11:12 Antonio Casimir Cartellieri Symphony No. 2 in E flat major Gernot Schmalfuss Evergreen Symphony Orchestra CPO 777667

14:24:00 00:06:32 Franz Schubert Scherzo from Octet Cleveland Octet Sony 62655

14:44:00 00:08:27 Max Bruch Romance for Viola & Orchestra Op 85 Leipzig Gewandhaus Orchestra Riccardo Chailly Janine Jansen, viola Decca 7260

14:54:00 00:05:30 Alexander Borodin Scherzo from Symphony No. 2 Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572786

15:01:00 00:14:06 Anton Bruckner Scherzo from Symphony No. 5 Georg Tintner Royal Scottish Nat'l Orch Naxos 503293

15:18:00 00:10:53 Peter Tchaikovsky The Voyevode Op 78 Vasily Petrenko Royal Liverpool Philharmonic Naxos 503293

15:30:00 00:04:45 Isaac Albéniz Iberia: Eritaña Jesús López-Cobos Cincinnati Symphony Telarc 80470

15:38:00 00:05:18 Pablo de Sarasate Caprice basque Op 24 Leonidas Kavakos, violin; Enrico Pace, piano Decca 4789377

15:46:00 00:08:52 Johann Strauss Jr Die Fledermaus: Overture Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra MAA 10406

15:56:00 00:01:23 Johann Sebastian Bach Lute Suite No. 1: Bourrée Jason Vieaux, guitar Azica 71250

15:58:00 00:04:34 Robert Schumann Scherzo from Piano Quintet Op 44 Maria João Pires, piano; Augustin Dumay, violin; Renaud Capuçon, violin; Gérard Caussé, viola; Jian Wang, cello DeutGram 463179

CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell; COMPOSERS DATEBOOK: Bernstein Gets a "Presidential" Title

16:07:00 00:02:30 Robert Schumann Carnaval: Préambule Op 9 Vassily Primakov, piano Bridge 9300

16:12:00 00:11:32 Sergei Prokofiev War and Peace: The Ball Neeme Järvi Philharmonia Orchestra Chandos 10538

16:27:00 00:05:38 Thomas Newman Passengers: You Brought Me Back Thomas Newman Symphony Orchestra Sony 535951

16:35:00 00:04:12 Thomas Newman The Shawshank Redemption: End Titles Nic Raine Royal Philharmonic Royal Phil 33

16:41:00 00:07:35 Astor Piazzolla Four Seasons of Buenos Aires: Summer Almeda Trio Albany 1386

16:52:00 00:04:07 Johann Sebastian Bach Musette from Anna Magdalena Notebook Yo-Yo Ma, cello; Bobby McFerrin, voice Sony 48177

16:57:00 00:02:14 Leroy Anderson Goldilocks: Pirate Dance Leonard Slatkin BBC Concert Orchestra Naxos 559382

17:04:00 00:05:24 Charles-Marie Widor Toccata from Organ Symphony No. 5 Op 42 Todd Wilson, organ MAA 11009

17:23:00 00:09:03 Michael Torke Bright Blue Music David Zinman Baltimore Symphony Ecstatic 92201

17:40:00 00:05:24 Antonín Dvorák Slavonic Dance No. 12 in D flat major Op 72 Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 430171

17:47:00 00:03:17 Antonín Dvorák Humoresque No. 5 Op 101 Orion Weiss, piano Bridge 9355

17:52:00 00:02:53 Billy Joel Rootbeer Rag Grand Rapids Symphony John Varineau Rich Ridenour, piano Centaur 2433

17:56:00 00:02:20 Giuseppe Verdi La traviata: Act 1 Waltz Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80364

DINNER CLASSICS

18:09:00 00:19:38 Franz Joseph Haydn Piano Sonata No. 62 in E flat major Rafal Blechacz, piano DeutGram 11952

18:30:00 00:03:51 Peter Tchaikovsky Souvenir of a Beloved Place: Scherzo Op 42 Odense Symphony Alexander Vedernikov Jennifer Koh, violin Cedille 166

18:36:00 00:04:19 Peter Tchaikovsky Souvenir of a Beloved Place: Mélodie Op 42 Odense Symphony Alexander Vedernikov Jennifer Koh, violin Cedille 166

18:42:00 00:10:59 Sir Charles Hubert H. Parry Finale from Symphony No. 3 Matthias Bamert London Philharmonic Chandos 8896

18:57:00 00:01:20 Edvard Grieg Lyric Pieces Book 2: Spring Dance Op 38 Antonio Pompa-Baldi, piano Centaur 2930

SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:14:07 Antonín Dvorák Hussite Overture Op 67 István Kertész London Symphony Decca 4785437

19:18:00 00:37:29 Alexander Glazunov The Seasons Op 67 José Serebrier Royal Scottish Nat'l Orch Warner 61434

19:57:00 00:01:55 Johann Sebastian Bach Duet No. 4 in A minor Rafal Blechacz, piano DeutGram 4795534

WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:02:00 00:13:31 Johann Strauss Jr Waltz 'Tales from the Vienna Woods' Op 325 Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra MAA 2003

20:18:00 00:22:51 Zoltán Kodály Háry János: Suite Op 35 Iván Fischer Budapest Festival Orchestra Philips 462824

20:43:00 00:14:25 Richard Strauss Till Eulenspiegel's Merry Pranks Op 28 Manfred Honeck Pittsburgh Symphony Reference 707

20:56:00 00:02:04 Sir Thomas Beecham The Faithful Shepherd Suite: Gavotte Yehudi Menuhin Royal Philharmonic MCA 6231

NIGHT MUSIC with Rob Grier; COMPOSERS DATEBOOK: Bernstein Gets a "Presidential" Title

21:03:00 00:21:26 Wolfgang Amadeus Mozart Oboe Concerto in C major Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi John Mack, oboe Decca 443176

21:27:00 00:12:06 Manuel de Falla The Three-Cornered Hat Suite No. 2 Lorin Maazel Berlin Radio Symphony DeutGram 4796018

21:41:00 00:04:45 Padre Antonio Soler Sonata No. 7 in C major Martina Filjak, piano Naxos 572515

21:48:00 00:04:30 Eric Whitacre Water Night Noel Edison Elora Festival Singers Naxos 559677

21:56:00 00:25:30 Michael Torke Concerto for Orchestra Vasily Petrenko Royal Liverpool Philharmonic Ecstatic 92261

22:23:00 00:25:13 Peter Tchaikovsky Swan Lake: Suite Op 20 Mstislav Rostropovich Berlin Philharmonic DeutGram 4795448

22:51:00 00:07:54 Eugène d'Albert The Departure: Overture Jun Märkl MDR Leipzig Radio Symphony Naxos 573110

QUIET HOUR

23:02:00 00:08:33 Ludwig van Beethoven Romance No. 2 in F major Op 50 Göttingen Symphony Orchestra Christoph-Mathias Mueller Rachel Barton Pine, violin Cedille 144

23:10:00 00:09:13 Franz Schubert Andante from Symphony No. 4 Pablo Heras-Casado Freiburg Baroque Orchestra Harm Mundi 902154

23:21:00 00:16:12 Ralph Vaughan Williams Lento from Symphony No. 2 Richard Hickox London Symphony Chandos 9902

23:39:00 00:05:39 Karl-Birger Blomdahl Adagio from 'The Wakeful Night' Petter Sundkvist Swedish Chamber Orchestra Naxos 553715

23:44:00 00:08:56 Arthur Honegger Pastorale d'été Michel Plasson Orch du Capitole de Toulouse DeutGram 469376

23:55:00 00:02:41 Johann Sebastian Bach Anna Magdalena Notebook: Bist du bei mir Alison Balsom, trumpet; Alastair Ross, organ; Mark Caudle, viola da gamba EMI 58047

23:56:00 00:03:53 Peter Tchaikovsky Mozartiana Suite: Preghiera Op 61 Neeme Järvi Philharmonia Orchestra Chandos 8777