Program Guide 09-13-2017

00:00 CLASSICAL MUSIC with Angela Mitchell

00:01:00 00:36:02 Léo Delibes Coppélia: Act 1 Richard Bonynge National Philharmonic Decca 414502

00:42:00 00:31:26 Antonín Dvorák Piano Trio No. 4 in E minor Op 90 Tempest Trio Naxos 503293

01:16:00 00:36:45 Johannes Brahms Symphony No. 3 in F major Op 90 Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Teldec 43711

01:55:00 00:31:10 Robert Schumann Piano Trio No. 1 in D minor Op 63 Leif Ove Andsnes, piano; Christian Tetzlaff, violin; Tanja Tetzlaff, cello EMI 94180

02:29:00 00:29:52 Felix Mendelssohn String Quartet No. 4 in E minor Op 44 American String Project MSR 1386

03:01:00 00:42:15 Arnold Schoenberg Pelleas und Melisande Op 5 Zubin Mehta Israel Philharmonic Orchestra Sony 45870

03:48:00 00:29:48 Mauro Giuliani Guitar Concerto No. 1 in A major Op 30 Australian Chamber Orchestra Richard Tognetti John Williams, guitar Sony 63385

04:20:00 00:34:57 Louise Farrenc Symphony No. 2 in D major Op 35 Johannes Goritzki NDR Radio Philharmonic CPO 999820

04:59:00 00:23:24 Franz Schubert Sonata in a 'Arpeggione' Yuri Bashmet, viola; Martha Argerich, piano DeutGram 4795096

05:25:00 00:14:15 Johann Baptist Georg Neruda Trumpet Concerto in E flat major German Chamber Philharmonic Alison Balsom, trumpet EMI 16213

05:41:00 00:06:04 Antonio Vivaldi Sinfonia for Strings in G major Trevor Pinnock English Concert Archiv 415518

05:48:00 00:08:23 Peter Tchaikovsky The Sleeping Beauty: Finale & Apotheosis Mikhail Pletnev Russian National Orchestra DeutGram 457634

05:57:00 00:02:12 Aaron Copland Billy the Kid: Celebration Hugh Wolff St. Paul Chamber Orchestra Teldec 77310

06:00 BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:05:00 00:03:08 Sergei Prokofiev Cinderella: Waltz Marin Alsop São Paulo Symphony Naxos 573518

06:15:00 00:07:05 Peter Tchaikovsky Finale from Piano Concerto No. 1 Op 23 Vienna Symphony Herbert von Karajan Sviatoslav Richter, piano DeutGram 4793449

06:28:00 00:05:24 Claude Debussy Tarantelle styrienne 'Danse' Hugh Wolff St. Paul Chamber Orchestra Teldec 74006

06:42:00 00:02:59 Xavier Montsalvatge Fantasia for Guitar & Harp: Brasilado Yolanda Kondonassis, harp; Jason Vieaux, guitar Azica 71297

06:46:00 00:03:32 Reinhold Glière The Red Poppy: Russian Sailor's Dance Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80625

06:57:00 00:02:39 John Philip Sousa March 'Semper Fidelis' Loras John Schissel Blossom Festival Band MAA 40601

07:03:00 00:05:26 Claude Bolling Suite No. 1 for Flute & Jazz Piano: Tiempo Libre Sir James Galway, flute; Jorge Gomez, piano RCA 32164

07:13:00 00:07:55 Georg Philipp Telemann Suite from 'Tafelmusik' Part 3 Jeanne Lamon Tafelmusik Baroque Orchestra Reference 2101

07:28:00 00:05:06 Franz Waxman Taras Bulba: Ride to Dubno Carl Topilow Cleveland Pops Orchestra ClevPops 2016

07:35:00 00:01:18 Jean-Baptiste Lully Marche Royale Stuttgart Brass Quartet Hänssler 98623

07:43:00 00:04:37 George Gershwin Porgy and Bess: Bess, You is My Woman Opus Two William Terwilliger, violin; Andrew Cooperstock, piano Azica 71290

07:48:00 00:02:42 Zequinha de Abreu Tico-Tico non Fubá Frederick Fennell Dallas Wind Symphony Reference 62

08:05:00 00:02:58 Elmer Bernstein To Kill a Mockingbird: Main Title Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80708

08:13:00 00:08:32 Robert Schumann Finale from Symphony No. 2 Op 61 Robin Ticciati Scottish Chamber Orchestra Linn 450

08:30:00 00:05:33 Johann Sebastian Bach Orchestral Suite No. 3: Air José Serebrier Bournemouth Symphony Naxos 557883

08:42:00 00:07:29 Joaquín Rodrigo En Aranjuez con tu amor London Symphony Klauspeter Seibel Sir James Galway, flute DeutGram 3024

09:02:00 00:04:09 George Frideric Handel Messiah: All we like sheep Apollo's Fire Jeannette Sorrell Apollo's Singers Avie 2208

09:14:00 00:07:27 Aaron Copland Rodeo: Buckaroo Holiday Michael Tilson Thomas San Francisco Symphony RCA 63511

09:30:00 00:06:06 John Williams Saving Private Ryan: Hymn to the Fallen Boston Pops Orchestra John Williams Tanglewood Festival Chorus Sony 51333

09:42:00 00:07:37 Franz von Suppé Beautiful Galatea: Overture Leonard Bernstein New York Philharmonic Sony 61830

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:00:00 00:05:56 Franz Liszt Spinning Song from Wagner's 'The Daniel Barenboim, piano DeutGram 4779525

10:02:00 00:01:18 Jean-Baptiste Lully Marche Royale Stuttgart Brass Quartet Hänssler 98623

10:14:00 00:08:25 Richard Strauss Ariadne auf Naxos: Overture & Dance Richard Hickox Royal Northern Sinfonia Chandos 9354

10:29:00 00:07:01 Tomaso Albinoni Concerto for 2 Oboes in D major Op 9 Collegium Musicum 90 Simon Standage Anthony Robson, oboe; Catherine Latham, oboe Chandos 610

10:42:00 00:09:37 Peter Tchaikovsky Scherzo from Manfred Symphony Op 58 Vasily Petrenko Royal Liverpool Philharmonic Naxos 503293

11:01:00 00:05:57 Claude Debussy L'isle joyeuse Kotaro Fukuma, piano Hortus 113

11:13:00 00:08:26 Zdenek Fibich Scherzo from Symphony No. 2 Op 38 Neeme Järvi Detroit Symphony Chandos 9328

11:28:00 00:07:01 Aaron Copland Danzón Cubano Leonard Slatkin Detroit Symphony Naxos 503293

11:41:00 00:08:29 Carl Maria von Weber Oberon: Overture Roy Goodman Hanover Band Nimbus 5154

12:04:00 00:03:46 George Frideric Handel Allegro from Organ Concerto No.13 Academy of Ancient Music Richard Egarr Richard Egarr, organ Harm Mundi 807447

12:14:00 00:08:23 Johann Strauss Jr Waltz 'Where the Lemons Blossom' Op 364 Willi Boskovsky Vienna Philharmonic Decca 4785437

12:29:00 00:07:01 Emmanuel Chabrier Impromptu Angela Hewitt, piano Hyperion 67515

12:43:00 00:08:37 Pablo de Sarasate Song of the Nightingale Op 29 Navarre Symphony Ernest Martinez Izquierdo Tianwa Yang, violin Naxos 503293

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:00:00 00:20:00 Antonín Dvorák Rusalka Fantasy Manfred Honeck Pittsburgh Symphony Reference 720

13:20:00 00:06:13 Sir Edward Elgar Pomp and Circumstance March No.5 in C major Op 39 James Judd New Zealand Symphony Naxos 503293

13:26:00 00:10:23 Luigi Cherubini Concert Overture in G major Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields EMI 54438

14:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

14:00:00 00:05:55 Giuseppe Verdi Il trovatore: Ballet Music José Serebrier Bournemouth Symphony Naxos 572818

14:05:00 00:08:22 Ralph Vaughan Williams Coastal Command: Suite Kenneth Alwyn Philharmonia Orchestra Silva 1094

14:14:00 00:07:18 Johann Sebastian Bach Orchestral Suite No. 4: Ouverture Helmut Müller-Brühl Cologne Chamber Orchestra Naxos 503293

14:21:00 00:08:29 Stanislaw Moniuszko Halka: Overture Antoni Wit Warsaw Philharmonic Naxos 572716

15:00:00 00:05:56 Ernö Dohnányi Gypsy Andante Leonidas Kavakos, violin; Enrico Pace, piano Decca 4789377

15:05:00 00:08:23 Mikhail Ippolitov-Ivanov Caucasian Sketches Suite No. 1: David Zinman Baltimore Symphony Telarc 80378

15:14:00 00:07:01 Antonín Dvorák Scherzo from Symphony No. 7 Op 70 Sir Colin Davis Royal Concertgebouw Orchestra Philips 4788977

15:21:00 00:08:35 Wolfgang Amadeus Mozart Rondeau from Concerto for Flute & Harp Swedish Chamber Orchestra Patrick Gallois Patrick Gallois, flute; Fabrice Pierre, harp Naxos 503293

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell; COMPOSERS DATEBOOK: Copland Counts To 12

16:05:00 00:03:35 Clara Schumann Romance Op 22 Daniel Hope, violin; Sebastian Knauer, piano DeutGram 15312

16:16:00 00:05:47 Sir Edward Elgar Pomp and Circumstance March No.3 in C minor Op 39 James Judd New Zealand Symphony Naxos 503293

16:30:00 00:05:04 Maurice Jarre Ghost: Love Theme Tolga Kashif Royal Philharmonic Royal Phil 33

16:43:00 00:07:29 Ludwig van Beethoven King Stephan: Overture Op 117 George Szell Cleveland Orchestra Sony 373715

17:04:00 00:03:46 Claude Debussy Preludes Book 1: Voiles Jun Märkl Royal Scottish Nat'l Orch Naxos 503293

17:15:00 00:07:06 George Frideric Handel Music for the Royal Fireworks: Overture Kevin Mallon Aradia Ensemble Naxos 503293

17:29:00 00:04:37 Gioacchino Rossini The Barber of Seville: Largo al factotum Failoni Orchestra Will Humburg Roberto Servile, baritone Naxos 503293

17:45:00 00:05:41 Peter Tchaikovsky Valse-Scherzo Op 34 Russian Philharmonic Dmitry Yablonsky Ilya Kaler, violin Naxos 503293

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:05:00 00:05:00 Aaron Copland Rodeo: Saturday Night Waltz Leonard Slatkin Detroit Symphony Naxos 503293

18:17:00 00:06:55 Carl Gustav Sparre Olsen Six Old Village Songs from Lom Op 2 Dalasinfoniettan Bjarte Engeset Henning Kraggerud, violin Naxos 503293

18:29:00 00:06:41 Gioacchino Rossini The Barber of Seville: Overture Will Humburg Failoni Orchestra Naxos 503293

18:43:00 00:08:25 Frédéric Chopin Rondo from Piano Concerto No. 2 Op 21 Slovak State Philharmonic Robert Stankovsky Idil Biret, piano Naxos 503293

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:18:24 Nikolai Rimsky-Korsakov Mlada: Suite Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 503293

19:23:00 00:31:43 Max Bruch Symphony No. 3 in E major Op 51 Kurt Masur Leipzig Gewandhaus Orchestra Philips 420932

19:56:00 00:03:28 Edvard Grieg Peer Gynt: Anitra's Dance Bjarte Engeset Malmö Symphony Naxos 503293

20:00 CLEVELAND OVATIONS: Apollo’s Fire, The Cleveland Baroque Orchestra, Jeannette Sorrell, Music Director

The Four Seasons: Rediscovered

Recorded at the Tanglewood Festival, July 5, 2017

Marco Uccellini (arr Sorrell): La Bergamasca

Antonio Vivaldi: La Primavera (Spring), Op 8/1—Alan Choo, violin

Evaristo dall’Abaco: Concerto in e per più strumenti, Op 5/3—Kathie Stewart and Alexa Raine-Wright, traverso

Antonio Vivaldi: L’Estate (Summer), Op 8/2—Susanna Perry Gilmore, violin

Antonio Vivaldi: Concerto in G minor for 2 Cellos RV 531—René Schiffer & Mimé Yamahiro Brinkmann, cello

Antonio Vivaldi: L’Autunno (Autumn), Op 8/3—Olivier Brault, violin

Antonio Vivaldi: L’Inverno (Winter), Op 8/4—Olivier Brault, violin

Encore: Glory in the Meeting House

Bonus: Antonio Vivaldi (arr Sorrell): La Folia (Madness) after the Trio Sonata in d (recorded at the Ravinia Festival, July 27, 2017)

21:40:00 00:19:18 Johann Sebastian Bach Brandenburg Concerto No. 1 in F major Jeannette Sorrell Apollo's Fire Avie 2207

22:00 THE BLACK ARTS with A. Grace Lee Mims: recordings by soprano Jessye Norman

23:00 QUIET HOUR with Rob Grier

23:04:00 00:07:10 Josef Myslivecek Grave from Cello Concerto in C major Camerata Chicago Drostan Hall Wendy Warner, cello Cedille 142

23:12:00 00:08:56 Carl Philipp Emanuel Bach Largo from Flute Concerto in A major Württemberg Chamber Orch Jörg Faerber Sir James Galway, flute RCA 60244

23:22:00 00:05:52 Robert Schumann Adagio from String Quartet No. 1 Op 41 Melos Quartet DeutGram 423670

23:28:00 00:09:10 Johannes Brahms Ballade No. 4 in B major Op 10 Alessio Bax, piano Signum 309

23:38:00 00:07:34 Henryk Wieniawski Légende in G minor Op 17 London Symphony Lawrence Foster Gil Shaham, violin DeutGram 431815

23:46:00 00:09:23 Frédéric Chopin Larghetto from Piano Concerto No. 2 Op 21 Slovak State Philharmonic Robert Stankovsky Idil Biret, piano Naxos 503293

23:56:00 00:03:12 Alexander Scriabin Etude in C sharp minor Op 2 Garrick Ohlsson, piano Bridge 9287