Program Guide 09-12-2017

00:00 CLASSICAL MUSIC with Angela Mitchell

00:02:00 00:22:35 Antonín Dvorák Symphonic Variations Op 78

Marin Alsop Baltimore Symphony Naxos 503293

00:27:00 00:16:23 Johann Sebastian Bach Violin Concerto No. 2 in E major

Los Angeles Chamber Orchestra Jeffrey Kahane Hilary Hahn, violin DeutGram 4795448

00:46:00 00:36:20 Robert Schumann Symphony No. 2 in C major Op 61

George Szell Cleveland Orchestra Sony 62349

01:25:00 00:25:01 Franz Joseph Haydn String Quartet No. 65 in E flat Op 76

Kodály Quartet Naxos 503293

01:53:00 01:19:33 Gustav Mahler Symphony No. 8 in E flat major

BBC Scottish Symphony Donald Runnicles Edinburgh Festival Chorus; Hillevi Martinpelto, soprano; Nicole Cabell, soprano; Katarina Karnéus, mezzo-sop; BBC 330

03:16:00 00:34:08 Modest Mussorgsky Pictures at an Exhibition

Evgeny Kissin, piano RCA 63884

03:53:00 00:29:04 Sergei Prokofiev Waltz Suite Op 110

Marin Alsop São Paulo Symphony Naxos 573518

04:25:00 00:27:19 Johannes Brahms Violin Sonata No. 1 in G major Op 78

Vladimir Spivakov, violin; Alexander Ghindin, piano Capriccio 71082

04:56:00 00:25:31 Franz Berwald Symphony No. 4 in E flat major

Neeme Järvi Gothenburg Symphony DeutGram 415502

05:24:00 00:14:08 Darius Milhaud Suite provençale Op 152

Neeme Järvi Detroit Symphony Chandos 7031

05:41:00 00:06:12 Carl Maria von Weber Rondo brillante Op 52

Garrick Ohlsson, piano Arabesque 6584

06:00 BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:04:00 00:03:09 Roman Hoffstetter Serenade from String Quartet in F major Op 3

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 437782

06:13:00 00:07:38 Franz Schubert Rosamunde: Entr'acte No. 3 in B flat major

Karl Münchinger Vienna Philharmonic Decca 4785437

06:21:00 00:01:27 Maurice Ravel Mother Goose: Pavane of Sleeping Beauty

Martha Argerich, piano; Lang Lang, piano DeutGram 4795096

06:28:00 00:05:23 Léo Delibes Lakmé: Flower Duet

Christopher O'Riley, piano CPI 3294112

06:42:00 00:06:20 George Gershwin Three Preludes

Anne-Sophie Mutter, violin; Lambert Orkis, piano DeutGram 4795023

06:57:00 00:02:18 Karl King March "Tiger Triumph"

Loras John Schissel Virginia Grand Military Band WalkFrog 430

07:02:00 00:03:35 Ola Gjeilo The Ground

Chamber Orchestra of London Tenebrae; Ola Gjeilo, piano Decca 24646

07:05:00 00:02:29 Aram Khachaturian Gayaneh: Sabre Dance

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80625

07:13:00 00:08:07 Franz von Suppé Morning, Noon and Night in Vienna

Sir John Eliot Gardiner Vienna Philharmonic DeutGram 463185

07:28:00 00:05:53 Josef Suk Toward a New Life Op 35

John Williams Boston Pops Orchestra Sony 62592

07:37:00 00:00:55 Ferruccio Busoni Ride of the Cossacks Op 28

Per Enoksson, violin; Kathryn Stott, piano Bis 784

07:42:00 00:07:19 Claude Debussy Images: Gigues

Pierre Boulez Cleveland Orchestra DeutGram 435766

08:08:00 00:03:00 John Lennon/Paul McCartney Yesterday

Milos Karadaglic, guitar Mercury 24425

08:13:00 00:08:35 Wolfgang Amadeus Mozart Rondeau from Concerto for Flute & Harp

Swedish Chamber Orchestra Patrick Gallois Patrick Gallois, flute; Fabrice Pierre, harp Naxos 503293

08:28:00 00:06:35 Antonín Dvorák Allegretto from Piano Trio No. 3 Op 65

Tempest Trio Naxos 503293

08:42:00 00:07:18 Johann Sebastian Bach Orchestral Suite No. 4: Ouverture

Helmut Müller-Brühl Cologne Chamber Orchestra Naxos 503293

09:02:00 00:05:07 Leonard Bernstein On the Town: Times Square 1944

Arie Lipsky CIM Orchestra CIM 2003

09:13:00 00:09:04 Ralph Vaughan Williams English Folk Song Suite

John Wilson Royal Liverpool Philharmonic Avie 2194

09:31:00 Leonard Bernstein & Stephen Sondheim Maria from West Side Story

Andrea Bocelli, tenor Orchestra Gavin Greenaway cond. Sugar Music 23946

09:35:00 Andrew Lloyd Webber arr. William Ross 'TheMusic of the Night' from Phantom of the Opera

Andrea Bocelli, tenor Orchestra Sugar Music 23946

09:42:00 00:08:52 Claude Debussy Prelude to the Afternoon of a Faun

Cleveland Orchestra Pierre Boulez Joshua Smith, flute DeutGram 435766

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:00:00 00:05:28 Alexander Glazunov Scherzo from Symphony No. 4 Op 48

José Serebrier Royal Scottish Nat'l Orch Warner 63236

10:14:00 00:08:57 Johannes Brahms Rhapsody in B minor Op 79

Hélène Grimaud, piano DeutGram 4795448

10:30:00 00:07:00 Reinhold Glière At the Court of Vladimir from Symphony

JoAnn Falletta Buffalo Philharmonic Naxos 503293

10:43:00 00:08:09 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo from Piano Concerto No. 23

Cleveland Orchestra Mitsuko Uchida Mitsuko Uchida, piano Decca 13276

11:01:00 00:05:29 Miklós Rózsa Ivanhoe: Overture

Charles Gerhardt National Philharmonic RCA 81269

11:13:00 00:08:56 Antonio Vivaldi Chamber Concerto in D major

Paula Robison, flute; Douglas Boyd, oboe; Joshua Bell, violin; David Finckel, cello; Kenneth Cooper, harpsichord MusicMast 60152

11:29:00 00:07:01 Antonín Dvorák Scherzo from Symphony No. 9 Op 95

Marin Alsop Baltimore Symphony Naxos 503293

11:43:00 00:08:16 George Frederick Bristow Rip Van Winkle: Overture

Rebecca Miller Royal Northern Sinfonia New World 80768

12:05:00 00:03:45 Emmanuel Chabrier Dix pièces pittoresques: Idylle

Angela Hewitt, piano Hyperion 67515

12:15:00 00:08:55 Robert Schumann Genoveva: Overture Op 81

Karl Münchinger Vienna Philharmonic Decca 4785437

12:19:00 00:08:15 Johannes Brahms Rondo from Piano Quartet No. 1 Op 25

Amadeus Quartet Emil Gilels, piano; Members of DeutGram 4796018

12:32:00 00:06:55 Carl Gustav Sparre Olsen Six Old Village Songs from Lom Op 2

Dalasinfoniettan Bjarte Engeset Henning Kraggerud, violin Naxos 503293

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:05:00 00:20:24 Franz Joseph Haydn Symphony No. 95 in C minor

George Szell Cleveland Orchestra Sony 768779

13:37:00 00:05:27 Franz Liszt Paganini Etude No. 2 in E flat major

Daniil Trifonov, piano DeutGram 4795529

13:47:00 00:10:20 Antonio Vivaldi Four Seasons: 'Spring' Concerto in E major Op 8

Capella Istropolitana Stephen Gunzenhauser Takako Nishizaki, violin Naxos 503293

14:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

14:01:00 00:05:29 Carl Maria von Weber Overture to 'The Ruler of the Spirits'

Roy Goodman Hanover Band Nimbus 5154

14:14:00 00:08:55 Josef Strauss Waltz 'Path of Hesperus' Op 279

Franz Welser-Möst Vienna Philharmonic Sony 544071

14:30:00 00:06:51 Michael Daugherty Metropolis Symphony: Mxyzptlk

Nashville Symphony Giancarlo Guerrero Erik Gratton, flute; Ann Richards, flute Naxos 503293

14:43:00 00:08:09 Michael Haydn Symphony No. 32 in D

Johannes Goritzki German Chamber Academy Neuss CPO 999179

15:01:00 00:05:30 Jean Sibelius Romance in C major Op 42

Vladimir Ashkenazy Boston Symphony Orchestra Decca 436566

15:13:00 00:08:55 Jean Françaix Concertino for Piano & Orchestra

Montreal Symphony Charles Dutoit Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 452448

15:29:00 00:06:41 Gioacchino Rossini The Barber of Seville: Overture

Will Humburg Failoni Orchestra Naxos 503293

15:42:00 00:08:08 Percy Grainger Green Bushes

Steuart Bedford English Chamber Orchestra Decca 425159

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell; COMPOSERS DATEBOOK: Milhaud and Bernstein in Venice

16:04:00 00:02:33 Edvard Grieg Peer Gynt: In the Hall of the Mountain King

Bjarte Engeset Malmö Symphony Naxos 503293

16:14:00 00:06:54 Ferruccio Busoni Duettino Concertante after Mozart

Greg Anderson, piano; Elizabeth Joy Roe, piano Steinway 30022

16:30:00 00:04:08 Max Steiner King Kong: Overture

John Mauceri Hollywood Bowl Orchestra Philips 442425

16:43:00 00:08:04 Peter Tchaikovsky Waltz from Symphony No. 6 Op 74

Evgeny Mravinsky Leningrad Philharmonic DeutGram 4796018

17:04:00 00:04:51 George Frideric Handel Water Music Suite No. 1: Bourrée & Gigue

Kevin Mallon Aradia Ensemble Naxos 503293

17:17:00 00:05:41 Peter Tchaikovsky The Oprichnik: Act 4 Dances

Theodore Kuchar National Symphony of Ukraine Naxos 554845

17:30:00 00:03:38 Felix Mendelssohn Elijah: Thanks be to God

Utah Symphony Joseph Silverstein Mormon Tabernacle Choir Decca 436284

17:44:00 00:06:53 Jean Sibelius Lemminkäinen's Return Op 22

Mikko Franck Swedish Radio Symphony Ondine 953

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:05:00 00:04:38 Richard Strauss Der Rosenkavalier: Act 2 Finale

John Mauceri Hollywood Bowl Orchestra Philips 438685

18:17:00 00:06:29 Mario Castelnuovo-Tedesco Allegretto from Guitar Concerto No. 1 Op 99

Northern Chamber Orchestra Nicholas Ward Norbert Kraft, guitar Naxos 503293

18:31:00 00:07:17 Daniel Auber The Bronze Horse: Overture

Yan Pascal Tortelier BBC Philharmonic Chandos 9765

18:45:00 00:05:52 Manuel de Falla The Three-Cornered Hat: Final Dance

Juanjo Mena BBC Philharmonic Chandos 10694

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:18:14 Richard Wagner Die Meistersinger: Act 3 Suite

Mark Wigglesworth BBC National Orch of Wales BBC 63

19:22:00 00:32:02 Frédéric Chopin Piano Concerto No. 2 in F minor Op 21

Slovak State Philharmonic Robert Stankovsky Idil Biret, piano Naxos 503293

20:00 WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:02:00 00:06:13 Sir Edward Elgar Pomp and Circumstance March No.5 in C major Op 39

James Judd New Zealand Symphony Naxos 503293

20:10:00 00:20:50 Franz Liszt Piano Concerto No. 2 in A major

Royal Liverpool Philharmonic Vasily Petrenko Eldar Nebolsin, piano Naxos 503293

20:33:00 00:21:44 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 35 in D major

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 436421

21:00 NIGHT MUSIC with Rob Grier; COMPOSERS DATEBOOK: Milhaud and Bernstein in Venice

21:03:00 00:14:08 Darius Milhaud Suite provençale Op 152

Neeme Järvi Detroit Symphony Chandos 7031

21:19:00 00:09:53 Antonio Vivaldi Concerto for 2 Violins in A minor

Basel Chamber Orchestra Daniel Hope Daniel Hope, violin; Simos Papanas, violin DeutGram 4795305

21:31:00 00:13:27 Michael Daugherty Metropolis Symphony: Red Cape Tango

Giancarlo Guerrero Nashville Symphony Naxos 503293

21:46:00 00:04:51 John Field Nocturne No. 3 in A flat major

Elizabeth Joy Roe, piano Decca 4789672

21:53:00 00:28:13 Nikolai Rimsky-Korsakov The Golden Cockerel: Suite

Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 503293

22:23:00 00:12:28 Alexander Scriabin Piano Sonata No. 5 Op 53

Sean Chen, piano Steinway 30029

22:39:00 00:20:31 Franz Joseph Haydn String Quartet No. 64 in D major Op 76

Kodály Quartet Naxos 503293

23:00 QUIET HOUR

23:02:00 00:06:49 Johann Sebastian Bach Largo from Concerto for 2 Violins

Los Angeles Chamber Orchestra Jeffrey Kahane Hilary Hahn, violin; Margaret Batjer, violin DeutGram 4795448

23:08:00 00:10:03 Remo Giazotto Albinoni's Adagio for Strings & Organ in G minor

Berlin Philharmonic Herbert von Karajan Wolfgang Meyer, organ DeutGram 4796018

23:21:00 00:05:15 Ludwig van Beethoven Adagio from Sonata No. 14 Op 27

Jenö Jandó, piano Naxos 503293

23:26:00 00:04:43 Claude Debussy Suite bergamasque: Clair de lune

Jun Märkl National Orchestra of Lyon Naxos 572583

23:30:00 00:05:42 Claude Debussy Images, Book 2: Et la lune descend sur le temple qui fut

Alexander Schimpf, piano Oehms 1820

23:39:00 00:06:06 Felix Mendelssohn Andante from String Quartet No. 4 Op 44

American String Project MSR 1386

23:45:00 00:09:53 Ludwig van Beethoven Largo from Piano Concerto No. 3 Op 37

Mahler Chamber Orchestra Leif Ove Andsnes Leif Ove Andsnes, piano Sony 542058

23:56:00 00:02:34 Gary Schocker Hypnotized: Together

Yolanda Kondonassis, harp; Jason Vieaux, guitar Azica 71297