Program Guide 09-07-2017

00:02:00 00:33:34 Wolfgang Amadeus Mozart Piano Concerto No. 22 in E flat major Orpheus Chamber Orchestra Jonathan Biss, piano EMI 17270

00:38:00 00:35:26 Richard Strauss Le Bourgeois Gentilhomme Suite Op 60 Erich Leinsdorf Chamber Orchestra of Europe ASV 809

01:16:00 00:41:33 Antonín Dvorák Symphony No. 9 in E minor Op 95 Marin Alsop Baltimore Symphony Naxos 503293

02:00:00 00:37:33 Johannes Brahms String Sextet No. 1 in B flat major Op 18 Academy Chamber Ensemble Chandos 9151

02:42:00 00:32:51 Michael Daugherty Deus ex Machina Nashville Symphony Giancarlo Guerrero Terrence Wilson, piano Naxos 503293

03:18:00 00:35:27 Igor Stravinsky Symphony in E flat major Op 1 Mikhail Pletnev Russian National Orchestra DeutGram 453434

03:56:00 00:22:00 Robert Schumann String Quartet No. 2 in F major Op 41 Melos Quartet DeutGram 423670

04:21:00 00:29:33 Sergei Prokofiev Cinderella Suite No. 1 Op 107 Theodore Kuchar National Symphony of Ukraine Naxos 550968

04:54:00 00:28:26 Wolfgang Amadeus Mozart Concertone for 2 Violins in C major English Chamber Orchestra Shlomo Mintz Shlomo Mintz, violin; Hagai Shaham, violin Avie 2058

05:25:00 00:13:44 Johann Christian Bach Symphony for Double Orchestra in E flat major Op 18 Simon Standage Academy of Ancient Music Chandos 540

05:41:00 00:05:40 Peter Tchaikovsky The Seasons: October Op 37 Lang Lang, piano Sony 511758

05:51:00 00:06:43 Jean-Baptiste Lully Le Bourgeois Gentilhomme: Ballet des Tempesta di Mare Chandos 805

06:05:00 00:03:21 Lars-Erik Larsson A Winter's Tale: Siciliana Op 18 Andrew Manze Helsingborg Symphony CPO 777671

06:13:00 00:07:01 Peter Tchaikovsky Andante cantabile Op 11 Eiji Oue Minnesota Orchestra Reference 99

06:28:00 00:04:59 Franz Schubert Ave Maria Orch del Teatro Comunale Michele Mariotti Juan Diego Flórez, tenor Decca 14875

06:42:00 00:07:00 Ludwig van Beethoven Finale from Sonata No. 27 Op 90 Peter Takács, piano Cambria 1175

06:57:00 00:01:43 Giacomo Puccini March 'Electric Shock' Riccardo Chailly Verdi Symphony Milan Decca 2141

07:02:00 00:03:13 Richard Wagner Lohengrin: Act 3 Prelude Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra DeutGram 4778773

07:06:00 00:02:37 Sergei Prokofiev Cinderella: Mazurka Vladimir Ashkenazy Cleveland Orchestra Decca 410162

07:13:00 00:07:02 Frédéric Chopin Polonaise No. 6 in A flat major Op 53 Maurizio Pollini, piano DeutGram 4793449

07:28:00 00:04:40 Dag Wirén March from Serenade for Strings Op 11 William Boughton English String Orchestra Nimbus 7020

07:42:00 00:07:39 Ludwig van Beethoven Egmont: Overture Op 84 Daniel Harding German Chamber Philharmonic VirginClas 45364

07:50:00 00:01:23 Jacques Offenbach Orpheus in the Underworld: Can-Can Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80625

08:05:00 00:03:28 Manuel de Falla The Three-Cornered Hat: Neighbors' Dance Vanessa Perez, piano Steinway 30036

08:13:00 00:07:37 Emile Waldteufel Waltz 'The Skaters' Op 183 Ronald Corp New London Orchestra Hyperion 66998

08:28:00 00:05:00 Ludwig van Beethoven The Ruins of Athens: Overture Op 113 Daniel Harding German Chamber Philharmonic VirginClas 45364

08:42:00 00:07:01 Aaron Copland Danzón Cubano Leonard Slatkin Detroit Symphony Naxos 503293

08:50:00 00:02:37 Gilbert & Sullivan The Pirates of Penzance: With catlike Welsh National Opera Orchestra Sir Charles Mackerras Nicholas Folwell, baritone; Men of; Welsh National Opera Chorus Telarc 80353

09:02:00 00:04:10 Leonard Bernstein Candide: Overture Zubin Mehta Los Angeles Philharmonic Decca 4785437

09:13:00 00:07:46 Josef Strauss Waltz 'My Life is Love and Laughter' Op 263 Franz Welser-Möst Vienna Philharmonic Decca 4782601

09:13:00 00:08:41 Max Steiner They Died With Their Boots On: Suite Charles Gerhardt National Philharmonic RCA 912

09:21:00 00:01:21 Wolfgang Amadeus Mozart Les petits riens: Gavotte Anton Steck Concerto Cologne Archiv 4775800

09:43:00 00:07:45 Alexander Borodin In the Steppes of Central Asia Valéry Gergiev Mariinsky Theater Orchestra Philips 470840

10:00:00 00:06:04 Sergei Rachmaninoff Etude-tableau in A minor Op 39 Boris Giltburg, piano Naxos 503293

10:06:00 00:08:01 Oskar Nedbal The Winegrower's Bride: Overture Douglas Bostock Carlsbad Symphony Classico 192

10:14:00 00:07:10 Josef Myslivecek Symphony in C Werner Ehrhardt Concerto Cologne Archiv 4776418

10:21:00 00:08:05 Louis Moreau Gottschalk Grand Fantasia Triumfal Op 69 Royal Philharmonic Moshe Atzmon Cristina Ortiz, piano Decca 414348

11:00:00 00:05:26 William Boyce Symphony No. 3 in C major Op 2 Christopher Hogwood Academy of Ancient Music l'Oiseau 436761

11:05:00 00:08:01 Richard Wagner Das Rheingold: Entry of the Gods into José Serebrier Bournemouth Symphony Naxos 570293

11:13:00 00:07:03 Sir Edward Elgar Caractacus: Triumphal March Op 35 James Judd New Zealand Symphony Naxos 503293

11:20:00 00:08:02 Franz Schubert Finale from Symphony No. 2 Sir Colin Davis Dresden State Orchestra RCA 68545

12:00:00 00:03:42 Percy Grainger In a Nutshell Suite: Gum-Suckers March Jerry Junkin Dallas Wind Symphony Reference 117

12:03:00 00:08:35 Wolfgang Amadeus Mozart Rondeau from Concerto for Flute & Harp Swedish Chamber Orchestra Patrick Gallois Patrick Gallois, flute; Fabrice Pierre, harp Naxos 503293

12:12:00 00:07:08 Robert Schumann Fantasy Pieces: Humoreske Op 88 Leif Ove Andsnes, piano; Christian Tetzlaff, violin; Tanja Tetzlaff, cello EMI 94180

12:19:00 00:08:02 Francisco Tárrega Variations on 'The Carnival of Venice' Xuefei Yang, guitar EMI 6322

13:04:00 00:18:38 Johann Sebastian Bach Orchestral Suite No. 4 in D major Helmut Müller-Brühl Cologne Chamber Orchestra Naxos 503293

13:35:00 00:04:18 Sergei Rachmaninoff Waltz Op 11 Antonio Pompa-Baldi, piano; Emanuela Friscioni, piano Centaur 3062

13:47:00 00:08:57 Michael Haydn Symphony No. 34 in E flat major Matthias Bamert London Mozart Players Chandos 9352

14:01:00 00:05:27 Eugène Gigout Grand Chorus in Dialogue Empire Brass Michael Murray, organ Telarc 80218

14:13:00 00:08:17 Alexander Borodin Nocturne from String Quartet No. 2 Neeme Järvi Gothenburg Symphony DeutGram 435757

14:27:00 00:07:12 Frank Bridge The Sea: Seascape Richard Hickox BBC National Orch of Wales Chandos 10012

14:40:00 00:09:33 Ludwig van Beethoven Allegro from Sonata No. 23 Op 57 Jenö Jandó, piano Naxos 503293

15:00:00 00:05:28 David Amram American Dance Suite: Cajun Richard Auldon Clark Manhattan Chamber Orchestra Newport 85546

15:12:00 00:08:03 Frédéric Chopin Barcarolle in F sharp major Op 60 Martha Argerich, piano DeutGram 4793449

15:26:00 00:07:06 George Frideric Handel Music for the Royal Fireworks: Overture Kevin Mallon Aradia Ensemble Naxos 503293

15:41:00 00:08:04 Wolfgang Amadeus Mozart Andante from Symphony No. 35 Nikolaus Harnoncourt Vienna Concentus Musicus Sony 372068

16:04:00 00:01:40 Johann Sebastian Bach Orchestral Suite No. 2: Rondeau Cologne Chamber Orchestra Helmut Müller-Brühl Karl Kaiser, flute Naxos 503293

16:13:00 00:07:48 Franz Schubert Overture in the Italian Style in D major Christian Benda Prague Sinfonia Naxos 570329

16:30:00 00:04:44 Leonard Rosenman East of Eden: Main title John Adams London Sinfonietta Nonesuch 79402

16:43:00 00:07:50 Georges Auric Ouverture Antal Doráti London Symphony Mercury 434335

17:07:00 00:04:13 Sir Edward Elgar Empire March James Judd New Zealand Symphony Naxos 503293

17:18:00 00:07:42 Niels Gade Scherzo from Symphony No. 1 Op 5 Dmitri Kitayenko Danish National Radio Sym Chandos 9422

17:31:00 00:02:43 Percy Grainger The Lost Lady Found City of London Sinfonia Richard Hickox Joyful Company of Singers Chandos 9554

17:44:00 00:07:41 Ludwig van Beethoven Piano Sonata No. 25 in G major Op 79 HJ Lim, piano EMI 64952

18:05:00 00:07:06 Isaac Albéniz Suite Española: Leyenda 'Asturias' Op 47 Enrique Bátiz State of Mexico Symphony ASV 888

18:19:00 00:05:00 Aaron Copland Rodeo: Saturday Night Waltz Leonard Slatkin Detroit Symphony Naxos 503293

18:30:00 00:07:10 Ludwig van Beethoven Finale from Symphony No. 7 Op 92 George Szell Cleveland Orchestra Sony 373715

18:44:00 00:07:29 Joaquín Rodrigo En Aranjuez con tu amor London Symphony Klauspeter Seibel Sir James Galway, flute DeutGram 3024

19:02:00 00:17:48 Wolfgang Amadeus Mozart Flute Concerto No. 2 in D major Swedish Chamber Orchestra Patrick Gallois Patrick Gallois, flute Naxos 503293

19:22:00 00:34:04 Alexander Glazunov Symphony No. 1 in E Op 5 José Serebrier Royal Scottish Nat'l Orch Warner 68904

20:02:00 00:10:27 George Frideric Handel Water Music Suite No. 2 in D major Kevin Mallon Aradia Ensemble Naxos 503293

20:12:00 00:17:36 Ludwig van Beethoven Piano Sonata No. 8 in C minor Op 13 Jenö Jandó, piano Naxos 503293

20:32:00 00:22:03 Joaquín Rodrigo Concierto de Aranjuez Northern Chamber Orchestra Nicholas Ward Norbert Kraft, guitar Naxos 503293

21:03:00 00:12:14 Thomas Tallis Spem in alium Jeremy Summerly Oxford Camerata Naxos 503293

21:18:00 00:08:12 Franz Joseph Haydn Minuet & Finale from Symphony No. 96 Marc Minkowski Musicians of the Louvre Naïve 5176

21:28:00 00:09:51 Johan Wagenaar Overture to 'Twelfth Night' Op 36 Riccardo Chailly Royal Concertgebouw Orchestra Decca 425833

21:40:00 00:09:31 Frédéric Chopin Ballade No. 1 in G minor Op 23 Krystian Zimerman, piano DeutGram 4795448

21:51:00 00:29:19 George Frideric Handel Water Music Suite No. 1 in F major Kevin Mallon Aradia Ensemble Naxos 503293

22:22:00 00:23:53 Franz Lachner Wind Quintet No 2 in E flat major Vienna-Berlin Ensemble DeutGram 423591

22:48:00 00:10:31 George Butterworth Rhapsody 'A Shropshire Lad' Andrew Manze BBC Scottish Symphony BBC 392

23:02:00 00:08:09 Ludwig Spohr Adagio from Nonet Op 31 Vienna-Berlin Ensemble Gerhart Hetzel, violin; Wolfram Christ, viola; Georg Faust, cello; Alois Posch, double bass DeutGram 427640

23:10:00 00:10:08 Franz Schubert Andante from Piano Sonata No. 21 Jorge Federico Osorio, piano Cedille 171

23:22:00 00:05:07 Sir Edward Elgar Adagio from Cello Concerto Op 85 Royal Philharmonic Michael Halász Maria Kliegel, cello Naxos 503293

23:27:00 00:05:53 Frederick Delius On Hearing the First Cuckoo in Spring Sir Andrew Davis BBC Symphony Orchestra Teldec 90845

23:35:00 00:06:42 Stephen Feigenbaum Serenade for Strings Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80745

23:41:00 00:12:20 David Amram Variations on 'Red River Valley' Manhattan Chamber Orchestra Richard Auldon Clark Julius Baker, flute Newport 85546

23:56:00 00:03:14 Robert Schumann Scenes from Childhood: Träumerei Op 15 Lang Lang, piano DeutGram 4795448