Program Guide 09-05-2017

00:00 CLASSICAL MUSIC with Angela Mitchell

00:02:00 00:24:38 Aaron Copland Rodeo

Leonard Slatkin Detroit Symphony Naxos 503293

00:30:00 00:43:06 Sergei Rachmaninoff Piano Concerto No. 3 in D minor Op 30

London Philharmonic Vladimir Jurowski Marc-André Hamelin, piano Hyperion 68145

01:16:00 00:28:39 George W. Chadwick Symphonic Sketches

Neeme Järvi Detroit Symphony Chandos 9334

01:47:00 00:31:09 Sergei Prokofiev Piano Concerto No. 2 in G minor Op 16

BBC Philharmonic Gianandrea Noseda Jean-Efflam Bavouzet, piano Chandos 10802

02:21:00 00:35:29 Franz Schubert String Quartet No. 13 in A minor

Cleveland Quartet Telarc 80225

03:00:00 00:35:56 Carl Nielsen Symphony No. 4 Op 29

Alan Gilbert New York Philharmonic DaCapo 220624

03:39:00 00:43:19 Frédéric Chopin Piano Concerto No. 1 in E minor Op 11

Slovak State Philharmonic Robert Stankovsky Idil Biret, piano Naxos 503293

04:26:00 00:34:02 Nikolai Rimsky-Korsakov Symphony No. 3 in C major Op 32

André Anichanov St Petersburg State Symphony Naxos 550812

05:03:00 00:19:04 Sir Charles Hubert H. Parry An English Suite

William Boughton English String Orchestra Nimbus 5366

05:25:00 00:14:45 Antonio Caldara Sinfonia in C major

Adrian Chandler La Serenissima Avie 2371

05:42:00 00:05:41 Antonín Dvorák Legend No. 6 in C sharp minor Op 59

Michael Tilson Thomas San Francisco Symphony SF Sym 60

05:50:00 00:06:47 Sir Arthur Sullivan Ruddigore: Overture

Alexander Faris Scottish Chamber Orchestra Nimbus 5066

06:00 BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:03:10 George Frideric Handel Solomon: Arrival of the Queen of Sheba

Pinchas Zukerman National Arts Centre Orchestra Analekta 8783

06:15:00 00:11:02 Ralph Vaughan Williams Five Variants of 'Dives & Lazarus'

Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields Philips 442427

06:25:00 00:04:48 Hector Berlioz Symphonie fantastique: March to the Scaffold

Igor Markevitch Orchestre Lamoureux DeutGram 4796018

06:30:00 00:04:39 Michael Torke Miami Grands: Key Biscayne, dawn

Georgi Danchev Miami Piano Circle Ecstatic 92251

06:40:00 00:09:14 Carl Philipp Emanuel Bach Sinfonia in E flat

Karl Richter Munich Bach Orchestra DeutGram 4795448

06:50:00 00:03:17 Miklós Rózsa Ben-Hur: Parade of the Charioteers

José Serebrier Royal Philharmonic Royal Phil 17

06:55:00 00:03:12 John Philip Sousa March 'The National Game'

Keith Brion Royal Artillery Band Naxos 559092

07:03:00 00:07:08 Nikolai Rimsky-Korsakov The Tale of Tsar Saltan: The Three Wonders

Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572693

07:10:00 00:07:00 Percy Grainger Children's March 'Over the Hills and Far Away'

Jerry Junkin Dallas Wind Symphony Reference 117

07:20:00 00:04:03 Andrea Falconieri Folias

I Furiosi Baroque Ensemble Dorian 90802

07:25:00 00:02:14 George Gershwin Strike Up the Band: Strike Up the Band

Brandenburg State Orchestra Howard Griffiths Fine Arts Brass Klanglogo 1506

07:27:00 00:05:08 Mikhail Glinka Ruslan and Ludmilla: Overture

Lorin Maazel Cleveland Orchestra Decca 4787779

07:30:00 00:04:11 Wolfgang Amadeus Mozart Menuetto from Symphony No. 40

Jeannette Sorrell Apollo's Fire Avie 2159

07:40:00 00:09:43 Anton Bruckner Scherzo from Symphony No. 9

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 425405

07:50:00 00:02:53 Georg Philipp Telemann Finale from Concerto in e for Recorder

Apollo's Fire Jeannette Sorrell Michael Lynn, recorder; Kathie Stewart, flute Koch Intl 7576

07:55:00 00:03:32 Frédéric Chopin Waltz No. 7 in C sharp minor Op 64

Ingrid Fliter, piano EMI 14899

08:07:00 00:07:05 Henry Purcell Abdelazer: Suite

Jeanne Lamon Tafelmusik Baroque Orchestra Reference 2101

08:15:00 00:07:01 Carl Reinecke Allegro from Flute Concerto Op 283

The Hague Philharmonic Neeme Järvi Sharon Bezaly, flute Bis 1679

08:24:00 00:02:00 Francisco Tárrega Lágrima

Milos Karadaglic, guitar DeutGram 15579

08:28:00 00:07:33 Bill Evans Peace Piece

Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 455512

08:40:00 00:11:48 Antonín Dvorák Largo from Symphony No. 9 Op 95

Marin Alsop Baltimore Symphony Naxos 503293

08:50:00 00:03:22 Sir Charles Hubert H. Parry An English Suite: Frolic

William Boughton English String Orchestra Nimbus 5366

08:55:00 00:02:23 Bernard Herrmann On Dangerous Ground: The Death Hunt

Charles Gerhardt National Philharmonic RCA 81264

08:59:00 00:02:36 Bernard Herrmann The Devil and Daniel Webster: Swing Your Partner

James Sedares New Zealand Symphony Koch Intl 7224

09:05:00 00:14:08 Darius Milhaud Suite provençale Op 152

Neeme Järvi Detroit Symphony Chandos 7031

09:23:00 00:04:17 Earle Hagen Harlem Nocturne

Quartet San Francisco ViolinJazz 105

09:30:00 00:04:02 William Grant Still Bayou Home

Alexa Still, flute; Susan DeWitt Smith, piano Koch Intl 7192

09:35:00 00:10:10 Giuseppe Verdi Macbeth: Ballet Music

José Serebrier Bournemouth Symphony Naxos 572818

09:46:00 00:08:43 George Gershwin Variations on 'I Got Rhythm'

Buffalo Philharmonic JoAnn Falletta Orion Weiss, piano Naxos 559705

09:55:00 00:03:38 Robert Moran Trinity Requiem: Psalm 23

Chamber Ensemble Robert Ridgell Trinity Youth Chorus Innova 244

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:01:00 00:02:06 Marc-André Hamelin Little Nocturne

Marc-André Hamelin, piano Hyperion 67789

10:04:00 00:02:11 Marc-André Hamelin Etude No. 1 in A minor

Marc-André Hamelin, piano Hyperion 67789

10:09:00 00:11:03 Robert Schumann Overture to Byron's 'Manfred' Op 115

George Szell Cleveland Orchestra Sony 62349

10:20:00 00:06:06 Franz Liszt Schubert Song 'Der Müller und der Bach'

Jorge Bolet, piano DeutGram 4779525

10:31:00 00:05:38 Amy Beach Scherzo from Piano Concerto Op 45

BBC Scottish Symphony Rebecca Miller Danny Driver, piano Hyperion 68130

10:41:00 00:07:00 Reinhold Glière At the Court of Vladimir from Symphony No. 3 "Ilya Muromets"

JoAnn Falletta Buffalo Philharmonic Naxos 503293

10:52:00 00:24:17 Wolfgang Amadeus Mozart Flute Concerto No. 1 in G major

Swedish Chamber Orchestra Patrick Gallois Patrick Gallois, flute Naxos 503293

11:17:00 00:06:44 Johann Christian Bach Adriano in Siria: Overture

Simon Standage Academy of Ancient Music Chandos 540

11:26:00 00:07:34 Giuseppe Verdi La forza del destino: Overture

Riccardo Muti La Scala Philharmonic Sony 68468

11:35:00 00:06:27 Johann Furchheim Sonatella for Strings in A major

Reinhard Goebel Cologne Musica Antiqua Challenge 72032

11:44:00 00:09:16 Amy Beach Finale from 'Gaelic' Symphony Op 32

Neeme Järvi Detroit Symphony Chandos 8958

11:55:00 00:04:54 Ruperto Chapì La Revoltosa: Prelude

Mariss Jansons Oslo Philharmonic Orchestra EMI 56576

12:07:00 00:07:46 Sir Arthur Sullivan The Mikado: Overture

Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields Philips 434916

12:16:00 00:08:21 Mily Balakirev Oriental Fantasy 'Islamey' Op 18

Valéry Gergiev Mariinsky Theater Orchestra Philips 470840

12:26:00 00:03:46 Sir Malcolm Arnold Overseas March Op 70

Jerry Junkin Dallas Wind Symphony Reference 66

12:31:00 00:04:31 Pablo de Sarasate Introduction & Tarantella Op 43

Abbey Road Ensemble Lawrence Foster Itzhak Perlman, violin EMI 55475

12:40:00 00:03:19 Goff Richards Homage to the Noble Grape: Chianti

London Brass Teldec 46069

12:45:00 00:10:34 George Butterworth Two English Idylls

Andrew Manze BBC Scottish Symphony BBC 392

12:56:00 00:04:33 Isaac Albéniz Iberia: El Puerto

Jesús López-Cobos Cincinnati Symphony Telarc 80470

12:58:00 00:02:03 Alexander Borodin Petite Suite: Serenade

Gennady Rozhdestvensky Royal Stockholm Philharmonic Chandos 9386

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:01:00 00:41:33 Antonín Dvorák Symphony No. 9 in E minor Op 95

Marin Alsop Baltimore Symphony Naxos 503293

13:44:00 00:12:55 Sergei Rachmaninoff The Rock Op 7

Vasily Petrenko Royal Liverpool Philharmonic Avie 2188

14:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

14:02:00 00:01:31 Henry Purcell Amphitrion: Air

Kevin Mallon Aradia Ensemble Naxos 570149

14:04:00 00:01:42 Henry Purcell The Fairy Queen: Rondeau

William Christie Les Arts Florissants Harm Mundi 901308

14:08:00 00:13:47 Johann Christian Bach Symphony in E Op 18

Anthony Halstead Hanover Band CPO 999752

14:23:00 00:06:29 Christian Sinding Evening Mood Op 120

Dalasinfoniettan Bjarte Engeset Henning Kraggerud, violin Naxos 503293

14:40:00 00:13:10 Giacomo Meyerbeer Dinorah: Overture

Darrell Ang New Zealand Symphony Naxos 573195

14:55:00 00:04:01 Carl Maria von Weber Rondo from Piano Sonata No. 1 Op 24

Garrick Ohlsson, piano Arabesque 6584

15:00:00 00:15:17 Franz Liszt Totentanz

Royal Liverpool Philharmonic Vasily Petrenko Eldar Nebolsin, piano Naxos 503293

15:18:00 00:09:37 Peter Tchaikovsky Scherzo from Manfred Symphony Op 58

Vasily Petrenko Royal Liverpool Philharmonic Naxos 503293

15:30:00 00:04:11 Percy Grainger Walking Tune

Marc-André Hamelin, piano Hyperion 66884

15:38:00 00:07:08 Xaver Scharwenka Scherzo from Piano Concerto No. 1 Op 32

BBC Scottish Symphony Michael Stern Marc-André Hamelin, piano Hyperion 67508

15:47:00 00:09:18 Franz Joseph Haydn Minuet & Finale from Symphony No. 103

Marc Minkowski Musicians of the Louvre Naïve 5176

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell; COMPOSERS DATEBOOK: Prokofiev's String Quartet No. 2

15:58:00 00:04:43 Wolfgang Amadeus Mozart La clemenza di Tito: Overture

Martin Pearlman Boston Baroque Telarc 31827

16:07:00 00:04:11 Johann Christian Bach La clemenza di Scipione: Overture

Anthony Halstead Hanover Band CPO 999488

16:14:00 00:08:59 Carl Maria von Weber Euryanthe: Overture

Roy Goodman Hanover Band Nimbus 5154

16:27:00 00:06:38 Maurice Ravel Pavane for a Princess of the Past

Pierre Boulez Cleveland Orchestra DeutGram 2121

16:37:00 00:02:32 Antonín Dvorák Humoresque No. 1 in E flat minor Op 101

Orion Weiss, piano Bridge 9355

16:41:00 00:08:35 Wolfgang Amadeus Mozart Rondeau from Concerto for Flute & Harp

Swedish Chamber Orchestra Patrick Gallois Patrick Gallois, flute; Fabrice Pierre, harp Naxos 503293

16:52:00 00:02:50 Claude Debussy Preludes Book 1: La danse de Puck

Jun Märkl Royal Scottish Nat'l Orch Naxos 503293

16:56:00 00:03:03 George Frideric Handel Sarabande from Keyboard Suite in D minor

Chamber Orchestra of Europe Daniel Hope, violin; Lorenza Borrani, violin; Members of DeutGram 4795448

17:04:00 00:02:14 Johann Sebastian Bach Cello Suite No. 1: Prelude

Yo-Yo Ma, cello Sony 752307

17:06:00 00:03:30 Johann Sebastian Bach Cello Suite No. 3: Bourrée

Andrés Díaz, cello Azica 71252

17:24:00 00:10:53 Peter Tchaikovsky The Voyevode Op 78

Vasily Petrenko Royal Liverpool Philharmonic Naxos 503293

17:40:00 00:03:48 Edvard Grieg Peer Gynt: Solveig's Cradle Song

Malmö Symphony Bjarte Engeset Inger Dam-Jensen, soprano Naxos 503293

17:45:00 00:04:41 Edvard Grieg Peer Gynt: Arabian Dance

Bjarte Engeset Malmö Symphony Naxos 503293

17:52:00 00:02:41 Leroy Anderson Plink, Plank, Plunk!

Leonard Slatkin BBC Concert Orchestra Naxos 559357

17:56:00 00:03:21 Alberto Ginastera Estancia: Malambo

Gustavo Dudamel Simón Bolívar Symphony DeutGram 4795448

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:00 00:17:51 Heitor Villa-Lobos Concerto for Guitar & Small Orchestra

Northern Chamber Orchestra Nicholas Ward Norbert Kraft, guitar Naxos 503293

18:28:00 00:04:35 Percy Grainger Scotch Strathspey & Reel

Marc-André Hamelin, piano Hyperion 66884

18:34:00 00:03:12 Percy Grainger Molly on the Shore

Marc-André Hamelin, piano Hyperion 66884

18:39:00 00:13:31 Dmitri Shostakovich Ballet Suite No. 1 Op 84

Neeme Järvi Royal Scottish Nat'l Orch Chandos 8730

18:55:00 00:04:10 Percy Grainger A Reel from Stanford's "Four Irish Dances"

Marc-André Hamelin, piano Hyperion 66884

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:20:33 Franz Joseph Haydn Symphony No. 63 in C major

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 427337

19:25:00 00:31:11 Anton Rubinstein Piano Concerto No. 4 in D minor Op 70

BBC Scottish Symphony Michael Stern Marc-André Hamelin, piano Hyperion 67508

19:58:00 00:01:34 Michael Praetorius Terpsichore: Courante à 4

New London Consort l'Oiseau 4759101

20:00 WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:02:00 00:10:05 Antonio Vivaldi Four Seasons: 'Summer' Concerto in G minor Op 8

English Chamber Orchestra David Lockington Anne Akiko Meyers, violin E1 Music 7790

20:14:00 00:21:08 Johann Sebastian Bach Brandenburg Concerto No. 5 in D major

Apollo's Fire Jeannette Sorrell Jeannette Sorrell, harpsichord; Michael Lynn, flute; Cynthia Roberts, violin Avie 2207

20:37:00 00:19:44 George Frideric Handel Music for the Royal Fireworks

Kevin Mallon Aradia Ensemble Naxos 503293

21:00 NIGHT MUSIC with Rob Grier; COMPOSERS DATEBOOK: Prokofiev's String Quartet No. 2

21:03:00 00:25:01 Franz Joseph Haydn String Quartet No. 65 in E flat Op 76

Kodály Quartet Naxos 503293

21:30:00 00:03:55 Peter Tchaikovsky Nocturne Op 10

Jenny Lin, piano Hänssler 98037

21:35:00 00:08:44 Aram Khachaturian Spartacus: Adagio

Valéry Gergiev Mariinsky Theater Orchestra Philips 442011

21:46:00 00:03:06 Eric Whitacre Oculi Omnium

Eric Whitacre Eric Whitacre Singers Decca 16636

21:51:00 00:38:45 Nikolai Medtner Piano Concerto No. 2 in C minor Op 50

London Philharmonic Vladimir Jurowski Marc-André Hamelin, piano Hyperion 68145

22:28:00 00:02:36 Sergei Rachmaninoff Suite No. 1: Russian Easter Op 5

Emanuel Ax, piano; Yefim Bronfman, piano Sony 61767

22:31:00 00:17:36 Ludwig van Beethoven Piano Sonata No. 8 in C minor Op 13

Jenö Jandó, piano Naxos 503293

22:51:00 00:07:20 Franz Schubert Overture in the Italian Style in C

Christian Benda Prague Sinfonia Naxos 570329

23:00 QUIET HOUR

23:02:00 00:06:23 Amy Beach Dreaming Op 15

Alan Feinberg, piano Argo 430330

23:08:00 00:09:56 John Knowles Paine Adagio from Symphony No. 1 Op 23

Zubin Mehta New York Philharmonic New World 374

23:20:00 00:06:21 Franz Joseph Haydn Largo from String Quartet No. 59 Op 74

Angeles Quartet Decca 4783695

23:26:00 00:11:06 Wolfgang Amadeus Mozart Adagio from Divertimento No. 15

Jeffrey Tate English Chamber Orchestra EMI 69823

23:39:00 00:04:58 Marc-André Hamelin Etude No. 7 in E flat minor

Marc-André Hamelin, piano Hyperion 67789

23:43:00 00:09:40 Sir Arnold Bax Elegiac Trio

Maarika Järvi, flute; Paul Cortese, viola; Marie-Pierre Langlamet, harp Chandos 9395

23:55:00 00:03:05 Mikis Theodorakis Epitáphios No. 3 'A Day in May'

Milos Karadaglic, guitar DeutGram 15579

23:56:00 00:04:10 Charles Tomlinson Griffes Clouds Op 7

JoAnn Falletta Buffalo Philharmonic Naxos 559164