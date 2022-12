Program Guide 09-04-2017

00:00 CLASSICAL MUSIC with Angela Mitchell

00:02:00 00:21:09 Johann Sebastian Bach Orchestral Suite No. 1 in C major

Helmut Müller-Brühl Cologne Chamber Orchestra Naxos 503293

00:26:00 00:23:32 Ludwig van Beethoven Piano Sonata No. 23 in F minor Op 57

Jenö Jandó, piano Naxos 503293

00:52:00 01:16:31 Anton Bruckner Symphony No. 5 in B flat major

Georg Tintner Royal Scottish Nat'l Orch Naxos 503293

02:11:00 00:41:15 Antonín Dvorák Piano Trio No. 3 in F minor Op 65

Tempest Trio Naxos 503293

02:55:00 00:27:49 Wolfgang Amadeus Mozart Concerto for Flute & Harp in C major

Swedish Chamber Orchestra Patrick Gallois Patrick Gallois, flute; Fabrice Pierre, harp Naxos 503293

03:26:00 00:19:53 Jean Sibelius Six Humoresques Op 87

Dalasinfoniettan Bjarte Engeset Henning Kraggerud, violin Naxos 503293

03:48:00 00:29:19 George Frideric Handel Water Music Suite No. 1 in F major

Kevin Mallon Aradia Ensemble Naxos 503293

04:20:00 00:42:29 Michael Daugherty Metropolis Symphony

Giancarlo Guerrero Nashville Symphony Naxos 503293

05:06:00 00:14:18 Sir Edward Elgar Polonia Op 76

James Judd New Zealand Symphony Naxos 503293

05:23:00 00:14:31 Edvard Grieg Peer Gynt Suite No. 1 Op 46

Bjarte Engeset Malmö Symphony Naxos 503293

05:41:00 00:07:01 Aaron Copland Danzón Cubano

Leonard Slatkin Detroit Symphony Naxos 503293

05:48:00 00:11:40 Frédéric Chopin Romance from Piano Concerto No. 1 Op 11

Slovak State Philharmonic Robert Stankovsky Idil Biret, piano Naxos 503293

06:00 CLASSICAL MUSIC with Jim Mehrling

07:00 CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

07:00:00 00:19:44 George Frideric Handel Music for the Royal Fireworks

Kevin Mallon Aradia Ensemble Naxos 503293

07:20:00 00:10:42 Antonio Vivaldi Four Seasons: 'Autumn' Concerto in F major Op 8

Capella Istropolitana Stephen Gunzenhauser Takako Nishizaki, violin Naxos 503293

07:30:00 00:17:04 Edvard Grieg Peer Gynt Suite No. 2 Op 55

Bjarte Engeset Malmö Symphony Naxos 503293

07:47:00 00:05:11 Sir Edward Elgar Pomp and Circumstance March No.4 in G major Op 39

James Judd New Zealand Symphony Naxos 503293

08:00:00 00:17:36 Ludwig van Beethoven Piano Sonata No. 8 in C minor Op 13

Jenö Jandó, piano Naxos 503293

08:18:00 00:05:00 Aaron Copland Rodeo: Saturday Night Waltz

Leonard Slatkin Detroit Symphony Naxos 503293

08:23:00 00:10:27 George Frideric Handel Water Music Suite No. 2 in D major

Kevin Mallon Aradia Ensemble Naxos 503293

08:33:00 00:06:35 Antonín Dvorák Allegretto from Piano Trio No. 3 Op 65

Tempest Trio Naxos 503293

08:40:00 00:02:50 Claude Debussy Preludes Book 1: La danse de Puck

Jun Märkl Royal Scottish Nat'l Orch Naxos 503293

08:43:00 00:07:18 Johann Sebastian Bach Orchestral Suite No. 4: Ouverture

Helmut Müller-Brühl Cologne Chamber Orchestra Naxos 503293

08:50:00 00:05:07 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo from Concerto

Swedish Chamber Orchestra Patrick Gallois Patrick Gallois, flute Naxos 503293

09:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:00:00 00:06:41 Gioacchino Rossini The Barber of Seville: Overture

Will Humburg Failoni Orchestra Naxos 503293

10:06:00 00:08:25 Frédéric Chopin Rondo from Piano Concerto No. 2 Op 21

Slovak State Philharmonic Robert Stankovsky Idil Biret, piano Naxos 503293

10:15:00 00:11:42 Aaron Copland El Salón México

Leonard Slatkin Detroit Symphony Naxos 503293

10:27:00 00:04:28 Sergei Rachmaninoff Etude-tableau in B minor Op 39

Boris Giltburg, piano Naxos 503293

10:31:00 00:05:15 Ludwig van Beethoven Adagio from Sonata No. 14 Op 27

Jenö Jandó, piano Naxos 503293

10:36:00 00:11:06 Kurt Atterberg Suite No. 3 Op 19

Dalasinfoniettan Bjarte Engeset Henning Kraggerud, violin Naxos 503293

11:00 CLASSICAL MUSIC with Angela Mitchell

11:02:00 00:10:31 Sir Edward Elgar Coronation March Op 65

James Judd New Zealand Symphony Naxos 503293

11:14:00 00:22:45 Franz Joseph Haydn String Quartet No. 63 in B flat Op 76

Kodály Quartet Naxos 503293

11:41:00 00:13:46 Pablo de Sarasate Carmen Fantasy Op 25

Navarre Symphony Ernest Martinez Izquierdo Tianwa Yang, violin Naxos 503293

12:00 CLASSICAL MUSIC with Rob Grier

12:02:00 00:05:41 Peter Tchaikovsky Valse-Scherzo Op 34

Russian Philharmonic Dmitry Yablonsky Ilya Kaler, violin Naxos 503293

12:10:00 00:21:09 Johann Sebastian Bach Orchestral Suite No. 1 in C major

Helmut Müller-Brühl Cologne Chamber Orchestra Naxos 503293

12:33:00 00:20:50 Franz Liszt Piano Concerto No. 2 in A major

Royal Liverpool Philharmonic Vasily Petrenko Eldar Nebolsin, piano Naxos 503293

13:00 CLASSICAL MUSIC with Jim Mehrling

14:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

14:01:00 00:10:27 Joaquín Rodrigo Adagio from Concierto de Aranjuez

Northern Chamber Orchestra Nicholas Ward Norbert Kraft, guitar Naxos 503293

14:14:00 00:09:37 Peter Tchaikovsky Scherzo from Manfred Symphony Op 58

Vasily Petrenko Royal Liverpool Philharmonic Naxos 503293

14:23:00 00:10:41 Peter Tchaikovsky Finale from Violin Concerto Op 35

Russian Philharmonic Dmitry Yablonsky Ilya Kaler, violin Naxos 503293

14:38:00 00:04:40 Aaron Copland Rodeo: Hoedown

Leonard Slatkin Detroit Symphony Naxos 503293

14:42:00 00:13:27 Michael Daugherty Metropolis Symphony: Red Cape Tango

Giancarlo Guerrero Nashville Symphony Naxos 503293

15:00 SPECIAL: Sugarloaf Mountain, an Appalachian Gathering

Apollo’s Fire, Cleveland’s Baroque Orchestra; Jeannette Sorrell, Founder and Music Director

Performed at St. Paul Episcopal Church, Cleveland Heights, OH

Traditional: Glory in the Meeting House (arr Sorrell, Schiffer, Bergman)

Traditional: The Mountains of Rhum; Farewell to Ireland; Highlander’s Farewell; We’ll Rant and Roar (arr Sorrell)

Traditional: Nottamun Town (arr Kay)

Traditional: The Fox Went out on a Chilly Night (arr Sorrell)

Stephen Foster: Oh, Susanna (arr Sorrell); Traditional: Pretty Peg; Far from Home (arr Schiffer)

Traditional: Once I had a Sweetheart; Traditional: Wayfaring Stranger (arr Sorrell)

George F. Root: Just before the Battle, Mother; Traditional: Go March Along

Traditional: Oh, Mary, Don’t You Weep (arr Sorrell)

Traditional: Sugarloaf Mountain (lyrics and arr Sorrell)

16:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

17:00 CLASSICAL MUSIC with Angela Mitchell

18:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:22:35 Antonín Dvorák Symphonic Variations Op 78

Marin Alsop Baltimore Symphony Naxos 503293

19:27:00 00:27:49 Wolfgang Amadeus Mozart Concerto for Flute & Harp in C major

Swedish Chamber Orchestra Patrick Gallois Patrick Gallois, flute; Fabrice Pierre, harp Naxos 503293

19:57:00 00:02:50 Claude Debussy Preludes Book 1: La danse de Puck

Jun Märkl Royal Scottish Nat'l Orch Naxos 503293

20:00 WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:02:00 00:14:36 Ludwig van Beethoven Piano Sonata No. 14 in C sharp minor Op 27

Jenö Jandó, piano Naxos 503293

20:18:00 00:18:03 Franz Liszt Piano Concerto No. 1 in E flat major

Royal Liverpool Philharmonic Vasily Petrenko Eldar Nebolsin, piano Naxos 503293

20:38:00 00:18:20 Johann Sebastian Bach Orchestral Suite No. 2 in B minor

Cologne Chamber Orchestra Helmut Müller-Brühl Karl Kaiser, flute Naxos 503293

21:00 NIGHT MUSIC with Rob Grier; COMPOSERS DATEBOOK: Tchaikovsky and Glass at the Movies

21:03:00 00:20:30 Mario Castelnuovo-Tedesco Guitar Concerto No. 1 in D major Op 99

Northern Chamber Orchestra Nicholas Ward Norbert Kraft, guitar Naxos 503293

21:25:00 00:05:00 Aaron Copland Rodeo: Saturday Night Waltz

Leonard Slatkin Detroit Symphony Naxos 503293

21:31:00 00:10:53 Peter Tchaikovsky The Voyevode Op 78

Vasily Petrenko Royal Liverpool Philharmonic Naxos 503293

21:44:00 00:06:04 Sergei Rachmaninoff Etude-tableau in A minor Op 39

Boris Giltburg, piano Naxos 503293

21:51:00 00:32:51 Michael Daugherty Deus ex Machina

Nashville Symphony Giancarlo Guerrero Terrence Wilson, piano Naxos 503293

22:26:00 00:22:59 Thomas Tallis Salve intermerata

Jeremy Summerly Oxford Camerata Naxos 503293

22:52:00 00:07:00 Reinhold Glière At the Court of Vladimir from Symphony No. 3 'Ilya Muromets'

JoAnn Falletta Buffalo Philharmonic Naxos 503293

23:00 QUIET HOUR

23:02:00 00:04:57 Johann Sebastian Bach Orchestral Suite No. 3: Air

Helmut Müller-Brühl Cologne Chamber Orchestra Naxos 503293

23:06:00 00:05:15 Ludwig van Beethoven Adagio from Sonata No. 14 Op 27

Jenö Jandó, piano Naxos 503293

23:14:00 00:03:46 Claude Debussy Preludes Book 1: Voiles

Jun Märkl Royal Scottish Nat'l Orch Naxos 503293

23:17:00 00:04:53 Edvard Grieg Peer Gynt: Solveig's Song

Bjarte Engeset Malmö Symphony Naxos 503293

23:22:00 00:10:50 Antonín Dvorák Poco adagio from Piano Trio No. 3 Op 65

Tempest Trio Naxos 503293

23:35:00 00:08:16 Franz Joseph Haydn Largo from String Quartet No. 64 Op 76

Kodály Quartet Naxos 503293

23:43:00 00:09:02 Wolfgang Amadeus Mozart Adagio from Flute Concerto No. 1

Swedish Chamber Orchestra Patrick Gallois Patrick Gallois, flute Naxos 503293

23:54:00 00:04:42 Ludwig van Beethoven Adagio from Sonata No. 8 Op 13

Jenö Jandó, piano Naxos 503293