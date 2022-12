Program Guide 08-24-2017

WCLV ALL-NIGHT WITH ANGELA MITCHELL

00:02:00 00:35:44 Aaron Copland Appalachian Spring Michael Tilson Thomas San Francisco Symphony RCA 63511

00:41:00 00:41:32 Ludwig van Beethoven Symphony No. 6 in F major Op 68 George Szell Cleveland Orchestra Sony 373715

01:25:00 00:36:02 Edvard Grieg String Quartet No. 1 in G minor Op 27 Auryn Quartet CPO 999729

02:04:00 00:17:01 Franz Liszt Réminiscences de Don Juan Christopher O'Riley, piano Oxingale 2020

02:23:00 00:33:53 Johannes Brahms Concerto for Violin & Cello in A minor Op 102 Berlin Philharmonic Claudio Abbado Gil Shaham, violin; Jian Wang, cello DeutGram 469529

03:00:00 00:38:46 Ralph Vaughan Williams Symphony No. 3 London Philharmonic Bernard Haitink Amanda Roocroft, soprano EMI 56564

03:41:00 00:17:02 Jean Françaix The Flower Clock Academy St. Martin in Fields Mathias Mönius Albrecht Mayer, oboe Decca 4782564

04:01:00 00:38:07 Antonín Dvorák Piano Quintet No. 2 in A major Op 81 Concertante Jeremy Denk, piano Meridian 84459

04:42:00 00:21:00 Saverio Mercadante Flute Concerto in E major I Solisti Veneti Claudio Scimone Sir James Galway, flute RCA 7703

05:06:00 00:30:08 Édouard Lalo Symphony in G minor Nikos Athinäos Frankfurt State Orchestra Signum 6600

05:39:00 00:07:32 Sir Malcolm Arnold Little Suite No. 4 Op 80 Gavin Sutherland Royal Ballet Sinfonia ASV 2126

05:51:00 00:05:27 Sir Edward Elgar Pomp and Circumstance March No. 2 in A minor Op 39 David Zinman Baltimore Symphony Telarc 80310

05:59:00 00:01:09 Jean-Baptiste Lully Marche militaire Stuttgart Brass Quartet Hänssler 98623

BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC WITH JACQUELINE GERBER

06:07:00 00:02:58 Antonín Dvorák American Suite: Finale Op 98 Benjamin Pasternack, piano Naxos 559777

06:12:00 00:12:22 Richard Wagner Rienzi: Overture Fabio Luisi Philharmonia Zürich Accentus 102

06:26:00 00:03:59 Elmer Bernstein The Magnificent Seven: Theme José Serebrier Royal Philharmonic Royal Phil 17

06:30:00 00:05:24 Remo Giazotto Albinoni's Adagio for Strings & Organ in G minor Matthias Maute Ensemble Caprice Analekta 9848

06:40:00 00:11:50 Gustav Holst Morris Dance Tunes Nicholas Braithwaite New Zealand Chamber Orch Koch Intl 7058

06:53:00 00:01:57 Frédéric Chopin Mazurka No. 39 in B major Op 63 Vassily Primakov, piano Bridge 9289

06:55:00 00:03:11 John Philip Sousa March 'Sabre and Spurs' Loras John Schissel Virginia Grand Military Band WalkFrog 430

07:03:00 00:06:10 Ludwig van Beethoven Fidelio: Overture Op 72 George Szell Cleveland Orchestra Sony 373715

07:10:00 00:07:55 Joseph Lanner Waltz 'Evening Stars' Op 180 Franz Welser-Möst Vienna Philharmonic DeutGram 4763793

07:20:00 00:04:33 Erik Satie Poudre d'or Pascal Rogé, piano Decca 421713

07:26:00 00:02:04 Irving Berlin Cheek to Cheek Jenny Lin, piano Steinway 30011

07:30:00 00:06:05 Mario Castelnuovo-Tedesco Rondo Mexicano Op 201 London Philharmonic Leonard Slatkin Kazuhito Yamashita, guitar; Naoko Yamashita, guitar RCA 60355

07:40:00 00:10:39 Ralph Vaughan Williams Serenade to Music Vernon Handley London Philharmonic Chandos 2419

07:53:00 00:02:18 Georges Bizet Carmen Suite No. 2: Toreador Song Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80703

07:58:00 00:01:49 William Boyce Jig from Symphony No. 7 Op 2 Christopher Hogwood Academy of Ancient Music l'Oiseau 436761

BBC NEWS

08:07:00 00:07:08 Gustav Holst The Planets: Mars Op 32 Zubin Mehta Los Angeles Philharmonic Decca 4785437

08:15:00 00:11:11 Joaquín Rodrigo Adagio from Concierto de Aranjuez Philharmonia Orchestra Luis García-Navarro Narciso Yepes, guitar DeutGram 4795448

08:30:00 00:03:27 George Frideric Handel Harmonious Blacksmith from Keyboard Murray Perahia, piano Sony 62785

08:40:00 00:12:42 Hugo Alfvén Swedish Rhapsody No. 1 Op 19 Neeme Järvi Gothenburg Symphony DeutGram 469376

08:55:00 00:05:40 John Williams Attack of the Clones: Across the Stars Paul Bateman Royal Philharmonic Royal Phil 33

09:05:00 00:17:53 Wolfgang Amadeus Mozart Flute Concerto No. 2 in D major Swedish Chamber Orchestra Patrick Gallois Patrick Gallois, flute Naxos 503293

09:32:00 00:06:07 Leroy Anderson A Harvard Festival Leonard Slatkin BBC Concert Orchestra Naxos 559356

09:35:00 00:07:51 George Frideric Handel Samson: Act 1 Sinfonia English Concert Trevor Pinnock Anthony Halstead, horn; Christian Rutherford, horn Archiv 419219

09:51:00 00:07:33 Ludwig van Beethoven Allegretto from Symphony No. 7 Op 92 George Szell Cleveland Orchestra Sony 373715

CLASSICAL MUSIC WITH MARK SATOLA

10:01:00 00:02:59 Peter Tchaikovsky None But the Lonely Heart Op 6 Lisa Batiashvili, violin; Yannick Nézet-Séguin, piano DeutGram 4790835

10:05:00 00:02:16 Edvard Grieg Lyric Pieces Book 3: Solitary Traveler Op 43 Per Tengstrand, piano Azica 71207

10:10:00 00:14:40 Sir William Herschel Chamber Symphony in F major Davis Jerome Mozart Orchestra Newport 85612

10:26:00 00:02:46 George Frideric Handel Xerxes: Largo 'Ombra mai fu' Paris Orchestral Ensemble John Nelson Stephanie Blythe, mezzo VirginClas 45475

10:31:00 00:05:53 Ludwig van Beethoven Minuet from Symphony No. 4 Op 60 George Szell Cleveland Orchestra Sony 373715

10:40:00 00:05:33 Franz Joseph Haydn Piano Sonata No. 61 in D major András Schiff, piano Teldec 17141

10:48:00 00:01:29 Earl Wild Virtuoso Etude on 'Fascinatin' Rhythm' Jenny Lin, piano Steinway 30011

10:51:00 00:20:47 Franz Joseph Haydn Symphony No. 83 in G minor Yehudi Menuhin Menuhin Festival Orchestra EMI 69383

11:12:00 00:04:26 Jean-Philippe Rameau The Hen from Concert No. 6 en sextuor Marc Minkowski Musicians of the Louvre DeutGram 4795448

11:19:00 00:07:32 Jean Sibelius Suite for Violin & Strings Op 117 Danish National Symphony Thomas Dausgaard Christian Tetzlaff, violin VirginClas 45534

11:28:00 00:06:02 Gustav Holst The Planets: Uranus Op 32 Sir Simon Rattle Berlin Philharmonic EMI 69690

11:36:00 00:11:00 Giacomo Meyerbeer Le prophète: Overture Darrell Ang New Zealand Symphony Naxos 573195

11:58:00 00:01:25 Johannes Brahms Hungarian Dance No. 18 in D major Marin Alsop London Philharmonic Naxos 557429

BBC NEWS

12:06:00 00:04:59 Emmanuel Chabrier L'étoile: Overture Neeme Järvi Orch de la Suisse Romande Chandos 5122

12:13:00 00:11:02 George Enescu Roumanian Rhapsody No. 2 in D major Op 11 Lawrence Foster Monte Carlo Philharmonic Erato 75179

12:26:00 00:06:04 Frédéric Chopin Grand Valse Brillante from "Les Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80625

12:34:00 00:04:05 Jean Sibelius Karelia Suite: Alla marcia Op 11 Lorin Maazel Vienna Philharmonic Decca 4785437

12:42:00 00:05:01 Sir Edward Elgar Pomp and Circumstance March No.4 in G major Op 39 Sir Adrian Boult London Philharmonic EMI 28379

12:49:00 00:09:06 Franz Liszt Venezia e Napoli: Tarantella Benjamin Grosvenor, piano Decca 4830255

BIG WORK AT ONE WITH MARK SATOLA

13:01:00 00:31:40 Ludwig van Beethoven Symphony No. 5 in C minor Op 67 George Szell Cleveland Orchestra Sony 373715

13:34:00 00:16:15 Carlos Baguer Symphony No. 18 in B flat Matthias Bamert London Mozart Players Chandos 9456

13:51:00 00:08:06 Luigi Boccherini Symphony No. 12 in D major Op 21 Johannes Goritzki German Chamber Academy Neuss CPO 999174

14:01:00 00:05:36 John Williams Star Wars: Main Theme Franz Welser-Möst Vienna Philharmonic DeutGram 4763793

14:07:00 00:03:36 Alexander Courage Star Trek: Main Theme John Williams Boston Pops Orchestra Philips 411185

14:12:00 00:09:55 Gioacchino Rossini La gazza ladra: Overture Lorin Maazel Cleveland Orchestra Decca 4787779

14:24:00 00:08:05 Gustav Holst The Planets: Venus Op 32 Zubin Mehta Los Angeles Philharmonic Decca 4785437

14:46:00 00:12:08 Kurt Atterberg Suite No. 3 Op 19 Swedish Chamber Orchestra Petter Sundkvist Sara Tröback, violin; Johanna Persson, viola Naxos 553715

15:02:00 00:14:49 Frédéric Chopin Grand Fantasy on Polish Airs Op 13 NDR Symphony Orchestra Krzysztof Urbanski Jan Lisiecki, piano DeutGram 4796824

15:19:00 00:08:44 Franz Liszt Hungarian Rhapsody No. 15 in A minor Willi Boskovsky Philharmonia Hungarica EMI 64627

15:29:00 00:03:32 Frank Bridge Sally in our Alley William Boughton English String Orchestra Nimbus 5366

15:36:00 00:05:19 Sir William Walton Portsmouth Point Overture Leonard Slatkin London Philharmonic VirginClas 61146

15:43:00 00:09:49 Josef Strauss Waltz 'Music of the Spheres' Op 235 Franz Welser-Möst Vienna Philharmonic Sony 544071

15:54:00 00:04:09 Sergei Prokofiev Toccata in D minor Op 11 Martha Argerich, piano DeutGram 447430

15:58:00 00:04:38 Stephen Paulus Allegro from Symphony for Strings Yoel Levi Atlanta Symphony Orchestra New World 363

CLASSICAL MUSIC WITH BILL O'CONNELL

16:07:00 00:03:19 Stephen Paulus The Road Home Dale Warland Dale Warland Singers Gothic 49243

16:13:00 00:11:26 Ludwig van Beethoven Finale from Symphony No. 3 Op 55 George Szell Cleveland Orchestra Sony 373715

16:28:00 00:06:40 Johann Sebastian Bach Largo from Concerto for 2 Violins Academy St. Martin in Fields Julia Fischer Julia Fischer, violin; Alexander Sitkovetsky, violin Decca 12490

16:38:00 00:01:50 Anonymous Two Renaissance Lute Pieces Christopher Parkening, guitar EMI 54853

16:41:00 00:08:10 Frédéric Chopin Scherzo No. 1 in B minor Op 20 Benjamin Grosvenor, piano Decca 16421

16:52:00 00:03:30 Stephen Paulus We Gather Together Dale Warland Dale Warland Singers Gothic 49243

16:57:00 00:02:10 Johannes Brahms Hungarian Dance No. 19 in B minor Herbert von Karajan Berlin Philharmonic DeutGram 4796018

17:04:00 00:06:16 Pablo Luna El niño judio: De España vengo Sinfonica Nazionale della RAI Karel Mark Chichon Elina Garanca, mezzo DeutGram 14777

17:25:00 00:09:40 Ludwig van Beethoven Allegro vivace from Symphony No. 8 Op 93 George Szell Cleveland Orchestra Sony 373715

17:40:00 00:03:26 Franz Liszt Paraphrase on Schumann's 'Widmung' Daniil Trifonov, piano Mariinsky 530

17:45:00 00:05:24 Frédéric Chopin Prelude No. 15 in D flat major Op 28 Daniil Trifonov, piano DeutGram 4791728

17:52:00 00:02:50 Bernard Herrmann North by Northwest: Main Title John Mauceri Danish National Symphony Toccata 241

17:56:00 00:03:05 Amy Beach Fireflies Op 15 Joel Fan, piano Reference 119

BBC NEWS; DINNER CLASSICS WITH BILL O'CONNELL

18:09:00 00:19:12 Paul Hindemith Symphonic Metamorphosis on Themes Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra MAA 1032

18:30:00 00:04:29 Ermanno Wolf-Ferrari The Jewels of the Madonna: Festa Gianandrea Noseda BBC Philharmonic Chandos 10511

18:36:00 00:04:28 Ermanno Wolf-Ferrari The Jewels of the Madonna: Intermezzo Gianandrea Noseda BBC Philharmonic Chandos 10634

18:42:00 00:10:00 Ludwig van Beethoven Scherzo & Finale from Symphony No. 2 Op 36 George Szell Cleveland Orchestra Sony 373715

18:55:00 00:03:40 Ermanno Wolf-Ferrari The Jewels of the Madonna: Serenata Gianandrea Noseda BBC Philharmonic Chandos 10511

KEYBANK SYMPHONY AT SEVEN WITH JOHN SIMNA

19:02:00 00:23:32 Franz Joseph Haydn Symphony No. 43 in E flat major Ádám Fischer Austro-Hungarian Haydn Orch Nimbus 5530

19:28:00 00:28:07 Nikolai Rimsky-Korsakov The Golden Cockerel: Suite Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572787

ESSENTIAL CLASSICS WITH JOHN SIMNA

20:02:00 00:23:35 Franz Joseph Haydn Symphony No. 82 in C major Esa-Pekka Salonen Stockholm Chamber Orchestra Sony 45972

20:28:00 00:09:49 Josef Strauss Waltz 'Music of the Spheres' Op 235 Franz Welser-Möst Vienna Philharmonic Sony 544071

20:40:00 00:19:05 Sergei Prokofiev Lieutenant Kijé Suite Op 60 George Szell Cleveland Orchestra CBS/Sony 218

NIGHT MUSIC WITH ROB GRIER

21:03:00 00:07:29 Ludwig van Beethoven King Stephan: Overture Op 117 George Szell Cleveland Orchestra Sony 373715

21:12:00 00:07:22 Gabriel Fauré Nocturne No. 1 in E flat minor Op 33 Kathryn Stott, piano Hyperion 66911

21:22:00 00:10:38 Sir Thomas Beecham Dances from 'The Faithful Shepherd' Yehudi Menuhin Royal Philharmonic MCA 6231

21:35:00 00:12:39 Michi Wiancko La Follia Variations after Geminiani East Coast Chamber Orch E1 Music 7784

21:49:00 00:47:33 Ludwig van Beethoven Symphony No. 3 in E flat major Op 55 George Szell Cleveland Orchestra Sony 373715

22:38:00 00:13:05 Franz Schubert Rondo in A major Martha Argerich, piano; Lang Lang, piano DeutGram 4795096

22:54:00 00:04:58 George Frideric Handel The Triumph of Time and Disillusionment: Catherine Mackintosh Orch of Age of Enlightenment BBC 201

SHH! QUIET HOUR WITH ROB GRIER

23:02:00 00:08:43 Franz Joseph Haydn Adagio from Symphony No. 43 Ádám Fischer Austro-Hungarian Haydn Orch Nimbus 5530

23:10:00 00:08:55 Wolfgang Amadeus Mozart Andante from Piano Concerto No. 22 Orpheus Chamber Orchestra Jonathan Biss, piano EMI 17270

23:21:00 00:15:40 Georg Muffat Chaconne from Concerto Grosso in G major Reinhard Goebel Cologne Musica Antiqua Archiv 453418

23:38:00 00:07:12 Gustav Holst The Planets: Neptune Op 32 Sir Andrew Davis BBC Philharmonic Chandos 5086

23:45:00 00:08:13 Ralph Vaughan Williams Two Hymn-Tune Preludes Bryden Thomson London Symphony Chandos 9262

23:49:00 00:07:58 Frederick Delius Dance Rhapsody No. 2 Sir Charles Mackerras Welsh National Opera Orchestra Argo 433704

23:55:00 00:02:43 E. J. Moeran Serenade in G: Air JoAnn Falletta Ulster Orchestra Naxos 573034