Program Guide 08-22-2017

00:00 CLASSICAL MUSIC with Angela Mitchell

00:02:00 00:25:50 Ludwig van Beethoven Symphony No. 1 in C major Op 21

George Szell Cleveland Orchestra Sony 373715

00:31:00 00:20:45 Claude Debussy Khamma

James Conlon Rotterdam Philharmonic Erato 75330

00:54:00 00:03:46 Wolfgang Amadeus Mozart Ave verum corpus

Amsterdam Baroque Orchestra Ton Koopman Amsterdam Baroque Choir Erato 10705

01:01:00 00:51:38 Wolfgang Amadeus Mozart Mass in C minor

BBC Symphony Orchestra David Robertson Laura Aikin, soprano; Emma Bell, soprano; Jeremy Ovenden, tenor; James Rutherford, bass; BBC Symphony Chorus BBC 327

01:55:00 00:41:21 Johan Svendsen Octet for Strings in A Op 3

Kontra Quartet Lars Bjornkjaer, violin; Per Lund Madsen, violin; Bjarne Boie Rasmussen, viola; Lars Holm Johansen, cello Bis 753

02:40:00 00:46:56 Anton Bruckner Symphony No. 1 in C minor

Sir Georg Solti Chicago Symphony Orchestra Decca 448898

03:30:00 00:43:10 Richard Strauss Sinfonia domestica Op 53

David Zinman Zürich Tonhalle Orchestra ArteNova 98495

04:16:00 00:27:30 Wolfgang Amadeus Mozart Piano Quartet No. 2 in E flat major

Fauré Quartet DeutGram 6609

04:46:00 00:33:55 Claude Debussy Images for Orchestra

Pierre Boulez Cleveland Orchestra DeutGram 435766

05:23:00 00:13:31 Robert Volkmann Serenade No. 3 for Strings in D minor Op 69

German Chamber Academy Neuss Johannes Goritzki Catherine Tunnell, cello CPO 999159

05:39:00 00:07:20 Georg Muffat Concerto Grosso in F major

Combattimento Consort Olympia 342

05:51:00 00:05:39 Randall Thompson Alleluia

Timothy Seelig Turtle Creek Chorale Reference 49

05:58:00 00:01:01 Josef Hofmann Woodbird's Delight Op 55

Michael Lewin, piano Sono Lumin 92103

06:00 BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:03:14 Johannes Brahms Hungarian Dance No. 6 in D major

Yaara Tal, piano; Andreas Groethuysen, piano Sony 53285

06:13:00 00:05:12 Carl Stamitz Rondo from Flute Concerto Op 29

Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Irena Grafenauer, flute Philips 426318

06:20:00 00:06:53 Ludwig van Beethoven Andante from Symphony No. 1 Op 21

George Szell Cleveland Orchestra Sony 373715

06:28:00 00:07:22 John Field Rondeau in A flat major

London Mozart Players Matthias Bamert Míceál O'Rourke, piano Chandos 9534

06:40:00 00:09:23 Wolfgang Amadeus Mozart Minuet & Finale from Symphony No. 36

Karl Böhm Berlin Philharmonic DeutGram 4793449

06:50:00 00:03:37 Leroy Anderson Fiddle-Faddle

Leonard Slatkin BBC Concert Orchestra Naxos 559313

06:55:00 00:04:22 W. Paris Chambers March 'Chicago Tribune'

Frederick Fennell Dallas Wind Symphony Reference 85

07:03:00 00:07:31 Ludwig van Beethoven Allegro con brio from Symphony No. 5 Op 67

George Szell Cleveland Orchestra Sony 373715

07:10:00 00:03:12 Carl Nielsen Aladdin Suite: Oriental March Op 34

Howard Griffiths Brandenburg State Orchestra Klanglogo 1506

07:15:00 00:04:55 Joaquín Rodrigo Canario from 'Fantasía para un gentilhombre'

Philharmonia Orchestra Luis García-Navarro Narciso Yepes, guitar DeutGram 4795448

07:20:00 00:03:44 Domenico Scarlatti Sonata in G major

Margarita Shevchenko, piano CIPC 96523

07:30:00 00:05:24 Charles-Marie Widor Toccata from Organ Symphony No. 5 Op 42

Todd Wilson, organ MAA 11009

07:40:00 00:08:38 Georg Philipp Telemann Wind Quartet No. 6 in E

European Baroque Soloists Denon 9613

07:50:00 00:03:25 Franz Joseph Haydn Finale from Symphony No. 95

Marc Minkowski Musicians of the Louvre Naïve 5176

07:55:00 00:03:35 Emmanuel Chabrier Joyeuse Marche

Neeme Järvi Orch de la Suisse Romande Chandos 5122

07:57:00 00:01:12 Modest Mussorgsky Pictures at an Exhibition: Ballet of the Unhatched Chicks

Nikolai Demidenko, piano Hyperion 67018

08:07:00 00:02:33 Carl Orff Carmina burana: O fortuna

Berlin German Opera Orchestra Eugen Jochum Chorus of Berlin German Opera DeutGram 4795448

08:10:00 00:03:49 Felix Mendelssohn Canzonetta from String Quartet No. 1 Op 12

Juilliard String Quartet Sony 60579

08:15:00 00:04:20 Carl Maria von Weber Rondo from Bassoon Concerto Op 75

Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Klaus Thunemann, bassoon Philips 432081

08:21:00 00:04:55 Sergei Prokofiev Waltz Suite: End of the Fairy Tale Op 110

Marin Alsop São Paulo Symphony Naxos 573518

08:28:00 00:08:57 Max Bruch Adagio from Violin Concerto No. 1 Op 26

Czech Philharmonic Jakub Hrusa Nicola Benedetti, violin DeutGram 4764092

08:40:00 00:07:48 Ottorino Respighi Rossiniana: Tarantella

Salvatore Di Vittorio Respighi Chamber Orchestra Naxos 572332

08:50:00 00:03:57 Antonio Vivaldi Allegro from Concerto in a Op 3 Harp Consort

Andrew Lawrence-King Andrew Lawrence-King, harp; Thomas Ihlenfeldt, theorbo; Mike Fentross, guitar DHM 77366

08:55:00 00:04:31 John Williams Olympic Fanfare & Theme

Loras John Schissel Blossom Festival Band MAA 40601

09:05:00 00:17:01 Benjamin Britten The Young Person's Guide to Orchestra Op 34

Michael Stern Kansas City Symphony Reference 120

09:26:00 00:02:55 John Barry Goldfinger: Theme

Carl Davis Philharmonia Orchestra Carl Davis 21

09:35:00 00:06:54 Louise Farrenc Overture No. 2 in E flat major Op 24

Johannes Goritzki NDR Radio Philharmonic CPO 999820

09:40:00 00:06:25 Claude Debussy Three Nocturnes: Festivals

Pierre Boulez Cleveland Orchestra DeutGram 4795448

09:48:00 00:03:15 Giacomo Meyerbeer Le prophète: Coronation March

Darrell Ang New Zealand Symphony Naxos 573195

09:53:00 00:04:01 Friedrich Kuhlau The Robber's Castle: Overture

Michael Schonwandt Danish National Radio Sym Chandos 9648

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:00:00 00:02:25 Claude Debussy Les Angélus Laurence Equilbey

Accentus Chamber Choir Naïve 4947

10:03:00 00:02:03 Claude Debussy Preludes Book 1: Le vent dans la plain

Pascal Rogé, piano Decca 4785437

10:07:00 00:11:09 Richard Wagner The Flying Dutchman: Overture

George Szell Cleveland Orchestra Sony 62403

10:19:00 00:05:53 Paul Gilson Sailors' Dances

Alexander Rahbari Brussels Philharmonic MarcoPolo 223418

10:25:00 00:04:01 Samuel Scheidt Canzona bergamasca

Paramount Brass Centaur 2355

10:33:00 00:03:32 Ludwig van Beethoven Scherzo from Piano Trio No. 2 Op 1

Joseph Kalichstein, piano; Jaime Laredo, violin; Sharon Robinson, cello Koch Intl 7724

10:40:00 00:04:38 Ludwig van Beethoven Variations on a Theme by Paisiello

Olli Mustonen, piano Decca 436834

10:46:00 00:03:06 Frank Loesser How to Succeed in Business Without Really Trying

Keith Lockhart Boston Pops Orchestra BostonPops 4

10:51:00 00:23:46 Sir Alexander Mackenzie Pibroch Op 42

Royal Scottish Nat'l Orch David Davies Malcolm Stewart, violin Hyperion 66975

11:16:00 00:03:13 Amy Beach Scottish Legend Op 54

Alan Feinberg, piano Argo 436121

11:21:00 00:09:40 Ludwig van Beethoven Allegro vivace from Symphony No. 8 Op 93

George Szell Cleveland Orchestra Sony 373715

11:33:00 00:08:08 Robert Schumann Overture to Scenes from Goethe's 'Faust'

Benjamin Britten English Chamber Orchestra Decca 4785437

11:43:00 00:10:04 Claude Debussy Rapsodie for Saxophone & Orchestra

Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner John Harle, saxophone EMI 72109

11:55:00 00:04:31 Eric Coates London Suite: Knightsbridge March

Ronald Corp New London Orchestra Hyperion 66968

12:07:00 00:09:38 Hamish MacCunn Overture 'The Land of the Mountain and the Flood'

Osmo Vänskä BBC Scottish Symphony BBC 392

12:18:00 00:06:21 Claude Debussy Marche écossaise

Jean Martinon Orchestre National de France EMI 72667

12:27:00 00:03:56 Claude Debussy Valse romantique

Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 460247

12:32:00 00:03:46 Léo Delibes Naïla: Intermezzo

Richard Bonynge London Symphony Decca 433863

12:40:00 00:04:05 Pablo de Sarasate Spanish Dance No. 5 'Playera' Op 23

Julia Fischer, violin; Milana Chernyavska, piano Decca 4785950

12:46:00 00:11:28 Gustav Holst Second Suite for Military Band Op 28

Frederick Fennell Cleveland Symphonic Winds Telarc 80038

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:01:00 00:33:55 Claude Debussy Images for Orchestra

Pierre Boulez Cleveland Orchestra DeutGram 435766

13:37:00 00:25:00 Claude Debussy Fantaisie for Piano & Orchestra

Orchestre National de France Marek Janowski Barry Douglas, piano RCA 68127

14:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

14:02:00 00:02:57 Claude Debussy Mazurka

Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 460247

14:06:00 00:02:26 Claude Debussy Beau soir

Yo-Yo Ma, cello; Kathryn Stott, piano Sony 510316

14:10:00 00:11:22 Ludwig van Beethoven Scherzo from Symphony No. 9 Op 125

George Szell Cleveland Orchestra Sony 373715

14:23:00 00:09:24 César Franck Psyché and Eros

Armin Jordan Basle Symphony Orchestra Erato 88167

14:35:00 00:11:13 Antonio Vivaldi Concerto in F major

Les Violons du Roy Mathieu Lussier Pascale Giguére, violin Atma 2602

14:49:00 00:09:13 Peter Tchaikovsky The Voyevoda: Overture

Theodore Kuchar National Symphony of Ukraine Naxos 554845

15:02:00 00:17:06 Claude Debussy Suite bergamasque

Vassily Primakov, piano Bridge 9350

15:21:00 00:08:28 Claude Debussy Preludes Book 1: La cathédral engloutie

Wolfgang Sawallisch Philadelphia Orchestra EMI 55592

15:31:00 00:03:44 Johann Sebastian Bach Violin Partita No. 3: Preludio

Eugene Ormandy Philadelphia Orchestra CBS 39431

15:39:00 00:04:23 Johann Sebastian Bach Cantata No. 78: Duet

Empire Brass Douglas Major, organ EMI 47395

15:45:00 00:10:08 Siegfried Wagner Scherzo

Werner Andreas Albert Hamburg Philharmonic CPO 999366

15:56:00 00:02:07 Grigoras Dinicu Hora staccato

Eiji Oue Minnesota Orchestra Reference 92

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell; COMPOSERS DATEBOOK: Dali and Bejart and Alessandro Scarlatti in Venice

15:58:00 00:05:33 Ludwig van Beethoven Scherzo from Symphony No. 3 Op 55

George Szell Cleveland Orchestra Sony 373715

16:08:00 00:02:43 Sergei Prokofiev Lieutenant Kijé Suite: Troika Op 60

George Szell Cleveland Orchestra CBS/Sony 218

16:14:00 00:11:08 Claude Debussy Symphony in B minor

Jun Märkl National Orchestra of Lyon Naxos 572583

16:29:00 00:04:50 Claude Debussy Suite bergamasque: Clair de lune

Kotaro Fukuma, piano Hortus 113

16:36:00 00:03:54 Claude Debussy Suite bergamasque: Menuet

Vassily Primakov, piano Bridge 9350

16:41:00 00:08:34 Ludwig van Beethoven Egmont: Overture Op 84

George Szell Cleveland Orchestra Sony 373715

16:52:00 00:02:54 Claude Debussy Preludes Book 1: Les collines d'Anacapri

Pascal Rogé, piano Decca 4785437

16:57:00 00:02:31 Claude Debussy Children's Corner: The Snow is Dancing

Yoav Talmi Quebec Symphony Orchestra Atma 2377

17:04:00 00:07:30 Modest Mussorgsky Pictures at an Exhibition: Baba Yaga & Great Gate at Kiev

Sviatoslav Richter, piano Philips 4788977

17:18:00 00:05:24 Ottorino Respighi Three Botticelli Pictures: The Birth of Venus

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 437533

17:26:00 00:03:28 Claude Debussy Estampes: Jardins sous la pluie

Kotaro Fukuma, piano Hortus 113

17:30:00 00:04:46 Claude Debussy Estampes: Pagodes

Kotaro Fukuma, piano Hortus 113

17:40:00 00:06:14 Felix Mendelssohn Andante from Piano Trio No. 1 Op 49

Emanuel Ax, piano; Itzhak Perlman, violin; Yo-Yo Ma, cello Sony 52192

17:48:00 00:02:07 Felix Mendelssohn Song without Words No. 8 in B flat minor Op 30

Vassily Primakov, piano Bridge 9350

17:52:00 00:02:55 Percy Grainger I'm Seventeen Come Sunday

English Country Gardiner Orch Sir John Eliot Gardiner Monteverdi Choir Philips 446657

17:56:00 00:02:52 Johannes Brahms Hungarian Dance No. 1 in G minor

Herbert von Karajan Berlin Philharmonic DeutGram 4796018

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:00 00:16:02 Claude Debussy Jeux

Pierre Boulez Cleveland Orchestra DeutGram 4795448

18:27:00 00:02:35 Claude Debussy Preludes Book 1: The Girl with the Flaxen Hair

Academy St. Martin in Fields Mathias Mönius Albrecht Mayer, oboe Decca 4782564

18:32:00 00:03:06 Claude Debussy Petite Suite: Ballet

Jun Märkl National Orchestra of Lyon Naxos 572583

18:38:00 00:15:32 Claude Debussy Images, Book 1

Kotaro Fukuma, piano Hortus 113

18:54:00 00:05:24 Claude Debussy Tarantelle styrienne 'Danse'

Hugh Wolff St. Paul Chamber Orchestra Teldec 74006

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:09:36 Gioacchino Rossini The Siege of Corinth: Overture

Thomas Schippers London Symphony EMI 64335

19:14:00 00:41:32 Ludwig van Beethoven Symphony No. 6 in F major Op 68

George Szell Cleveland Orchestra Sony 373715

19:58:00 00:01:21 Wolfgang Amadeus Mozart Les petits riens: Gavotte

Anton Steck Concerto Cologne Archiv 4775800

20:00 WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:02:00 00:07:00 Gioacchino Rossini The Barber of Seville: Overture

Fritz Reiner Chicago Symphony Orchestra RCA 300350

20:11:00 00:22:17 Franz Joseph Haydn Symphony No. 93 in D

Claudio Abbado Chamber Orchestra of Europe DeutGram 4778117

20:35:00 00:21:33 Joaquín Rodrigo Fantasía para un gentilhombre

Philharmonia Orchestra Luis García-Navarro Narciso Yepes, guitar DeutGram 4795448

20:58:00 00:01:15 Alexander Scriabin Prelude in B minor Op 13

Yuja Wang, piano DeutGram 16606

21:00 NIGHT MUSIC with Rob Grier; COMPOSERS DATEBOOK: Dali and Bejart and Alessandro Scarlatti in Venice

21:03:00 00:15:52 Claude Debussy Children's Corner Suite

Simon Trpceski, piano EMI 272

21:20:00 00:02:26 Claude Debussy Beau soir

Yo-Yo Ma, cello; Kathryn Stott, piano Sony 510316

21:25:00 00:16:16 Wolfgang Amadeus Mozart Idomeneo: Ballet Music

Jeannette Sorrell Apollo's Fire Avie 2159

21:44:00 00:08:13 Franz von Suppé The Queen of Spades: Overture

Zubin Mehta Vienna Philharmonic CBS 44932

21:54:00 00:23:46 Sir Alexander Mackenzie Pibroch Op 42

Royal Scottish Nat'l Orch David Davies Malcolm Stewart, violin Hyperion 66975

22:20:00 00:17:48 Claude Debussy Sonata for Flute, Viola & Harp

Joshua Smith, flute; Cynthia Phelps, viola; Yolanda Kondonassis, harp Telarc 80694

22:40:00 00:18:28 Franz Joseph Haydn Symphony No. 89 in F major

Bruno Weil Tafelmusik Baroque Orchestra Sony 66253

22:58:00 00:01:43 Sergei Rachmaninoff Etude-tableau in E flat minor Op 33

Mikhail Pletnev, piano DeutGram 459634

23:00 QUIET HOUR

23:02:00 00:06:49 Claude Debussy Images, Book 1: Hommage à Rameau

Kotaro Fukuma, piano Hortus 113

23:08:00 00:15:08 Ralph Vaughan Williams Fantasia on a Theme by Thomas Tallis

Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields Decca 414595

23:26:00 00:06:09 Erik Satie Gymnopédies Nos. 1 & 3

Louis Lane Cleveland Orchestra Sony 63056

23:32:00 00:09:44 Gerald Finzi Eclogue for Piano & Strings Op 10

English String Orchestra William Boughton Martin Jones, piano Nimbus 5366

23:44:00 00:07:13 Claude Debussy Nocturne in D flat

Aldo Ciccolini, piano EMI 54451

23:51:00 00:03:16 Aram Khachaturian Masquerade: Nocturne

Royal Philharmonic Barry Wordsworth Janine Jansen, violin Decca 475011

23:56:00 00:02:37 Frederick Delius Hassan: Serenade

Cleveland Sinfonietta Louis Lane Rafael Druian, violin; Martha Dalton, harp Sony 48260

23:56:00 00:03:28 Frédéric Chopin Mazurka No. 49 in A minor Op 68

Vassily Primakov, piano Bridge 9289