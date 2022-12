Program Guide 08-21-2017

00:00 CLASSICAL MUSIC with Angela Mitchell

00:02:00 00:33:59 Ludwig van Beethoven Symphony No. 7 in A major Op 92

George Szell Cleveland Orchestra Sony 373715

00:39:00 00:23:38 Sir Edward Elgar Sea Pictures Op 37

London Philharmonic Vernon Handley Dame Janet Baker, mezzo LPO 46

01:05:00 01:02:49 Franz Schubert Octet in F major

Cleveland Octet Sony 62655

02:10:00 00:35:07 Carl Nielsen Symphony No. 2 in B minor Op 16

Alan Gilbert New York Philharmonic DaCapo 220623

02:48:00 00:26:32 Johannes Brahms / Brett Dean Piano Pieces Op 119 / Hommage à Brahms

Orli Shaham, piano Canary 15

03:17:00 00:35:01 Richard Strauss Also sprach Zarathustra Op 30

Berlin Philharmonic Herbert von Karajan Michel Schwalbé, violin DeutGram 4793449

03:55:00 00:24:38 Paul Taffanel Wind Quintet in G minor

Vienna-Berlin Ensemble Sony 45996

04:22:00 00:22:31 Franz Joseph Haydn Symphony No. 52 in C minor

Rebecca Miller Royal Northern Sinfonia Signum 434

04:47:00 00:31:47 Antonín Dvorák String Quartet No. 14 in A flat major Op 105

Emerson String Quartet DeutGram 4778765

05:21:00 00:12:23 Hermann Goetz Spring Overture Op 15

Werner Andreas Albert NDR Radio Philharmonic CPO 999939

05:36:00 00:09:31 Jacques Offenbach La Périchole: Medley

Arthur Fiedler Boston Pops Orchestra RCA 61429

05:45:00 00:05:00 Brian Dykstra Curly Maple Rag

Barrick Stees, bassoon; Brian Dykstra, piano Centaur 3161

05:52:00 00:05:46 Nicolò Paganini Rondo from Violin Concerto No. 2 Op 7

Philippe Quint, violin; Dmitriy Cogan, piano Naxos 570703

06:00 CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:03:45 Claude Debussy Petite Suite: En bateau

Jun Märkl National Orchestra of Lyon Naxos 572583

06:07:00 00:01:58 John Lennon/Paul McCartney Good Day Sunshine

Les Boréades de Montréal Atma 2218

06:15:00 00:08:48 Franz Lehár Waltz 'Gold and Silver' Op 79

Sir John Eliot Gardiner Vienna Philharmonic DeutGram 463185

06:25:00 00:07:48 Jean Sibelius Finlandia Op 26

Hans Rosbaud Berlin Philharmonic DeutGram 4796018

06:32:00 00:02:36 George Frideric Handel Finale from Concerto Grosso Op 3

Richard Egarr Academy of Ancient Music Harm Mundi 907415

06:40:00 00:05:55 Ludwig van Beethoven Finale from Symphony No. 4 Op 60

George Szell Cleveland Orchestra Sony 373715

06:50:00 00:03:54 Morton Gould Pavanne from American Symphonette No. 2

David Alan Miller Albany Symphony Orchestra Albany 1174

06:53:00 00:01:58 Georges Bizet Carmen Suite No. 2: Habanera

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80703

06:55:00 00:03:11 Sir Malcolm Arnold The Padstow Lifeboat Op 94

Jerry Junkin Dallas Wind Symphony Reference 66

07:03:00 00:07:19 Alfred Newman How the West Was Won: Suite

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80141

07:10:00 00:02:55 Giuseppe Verdi La traviata: Brindisi 'Libiamo, ne'lieti

Bavarian State Opera, Munich Carlos Kleiber Ileana Cotrubas, soprano; Plácido Domingo, tenor; Bavarian State Opera Chorus DeutGram 4795448

07:15:00 00:08:20 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo from Piano Concerto No. 13

CityMusic Cleveland Joel Smirnoff Alexander Schimpf, piano CityMusic 2013

07:23:00 00:01:34 Peter Tchaikovsky Swan Lake: Dance of the Little

Valéry Gergiev Mariinsky Theater Orchestra Decca 10104

07:28:00 00:02:14 John Dowland I Shame at My Unworthiness

Stile Antico Harm Mundi 807544

07:30:00 00:03:47 Sir Charles Hubert H. Parry An English Suite: Prelude

William Boughton English String Orchestra Nimbus 5366

07:40:00 00:08:38 Christoph Willibald Gluck Alessandro: Chaconne

Reinhard Goebel Cologne Musica Antiqua Archiv 445824

07:50:00 00:03:42 William Bolcom Glad Rag

Spencer Myer, piano Steinway 30041

07:55:00 00:02:25 François Joseph Gossec Gavotte

Philharmonia Virtuosi of NY Richard Kapp Hubert Laws, flute CBS 37216

08:07:00 00:06:21 Franz von Suppé The Jolly Robbers: Overture

Zubin Mehta Vienna Philharmonic CBS 44932

08:15:00 00:11:26 Ludwig van Beethoven Finale from Symphony No. 3 Op 55

George Szell Cleveland Orchestra Sony 373715

08:28:00 00:03:44 Jean-Philippe Rameau Les Fêtes d'Hébé: Gavottes

Raymond Leppard English Chamber Orchestra EMI 65732

08:30:00 00:04:19 Guillaume de Machaut Virelai 'Douce dame jolie'

Michael Jaffee Waverly Consort Vanguard 8201

08:40:00 00:04:13 Leos Janácek Idyll for Strings: Andante

Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572698

08:45:00 00:03:11 Robert Schumann Fantasy Pieces: Soaring Op 12

Antonio Pompa-Baldi, piano Centaur 3177

08:49:00 00:03:48 George Frideric Handel Berenice: Minuet

Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields EMI 47027

08:55:00 00:06:03 Frederick Loewe Gigi: Suite

Keith Lockhart Boston Pops Orchestra BostonPops 4

09:08:00 00:15:46 Bedrich Smetana Má vlast: The High Castle

Nikolaus Harnoncourt Vienna Philharmonic RCA 54331

09:28:00 00:06:32 Emile Waldteufel Waltz after Chabrier's 'España' Op 263

Michel Swierczewski Gulbenkian Orchestra Nimbus 5264

09:35:00 00:05:06 Maurice Ravel Le tombeau de Couperin: Menuet

Alexander Schimpf, piano Oehms 867

09:45:00 00:09:19 Wolfgang Amadeus Mozart Finale from Symphony No. 40

Jeannette Sorrell Apollo's Fire Avie 2159

09:54:00 00:04:16 Andrew York Sunburst

Jason Vieaux, guitar Azica 71287

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:00:00 00:01:40 Jean-Philippe Rameau Les Sauvages

Grigory Sokolov, piano DeutGram 4794342

10:03:00 00:02:26 François Couperin Suite No. 25: The Victorious Muse

Angela Hewitt, piano Hyperion 67480

10:07:00 00:11:00 Felix Mendelssohn String Symphony No. 5 in B flat major

Nicholas Ward Northern Chamber Orchestra Naxos 553161

10:19:00 00:05:41 Fanny Mendelssohn-Hensel Song without Words Op 8

Tzimon Barto, piano EMI 54900

10:26:00 00:03:03 Dag Wirén Praeludium from Serenade for Strings Op 11

William Boughton English String Orchestra Nimbus 7020

10:32:00 00:03:05 Carl Michael Ziehrer Fan Polonaise Op 525

Willi Boskovsky Vienna Philharmonic Decca 4785437

10:38:00 00:04:45 Jacques Offenbach Le roi Carotte: Overture

Antonio de Almeida Philharmonia Orchestra Philips 422057

10:45:00 00:03:43 Leonard Bernstein Candide: Make Our Garden Grow

Boston Pops Orchestra John Williams Tanglewood Festival Chorus Sony 48224

10:51:00 00:23:20 Richard Wagner Tannhäuser: Overture & Venusberg Music

Riccardo Chailly Royal Concertgebouw Orchestra Decca 448155

11:15:00 00:03:29 Franz Liszt Paraphrase on Alabieff's "The Nightingale"

Michael Lewin, piano Dorian 92103

11:20:00 00:08:30 Thomas Arne Symphony No. 1 in C major

Adrian Shepherd Cantilena Chandos 8403

11:30:00 00:09:00 George Gershwin Lullaby for Strings

Brodsky Quartet Chandos 10801

11:41:00 00:10:00 Ludwig van Beethoven Scherzo & Finale from Symphony No. 2 Op 36

George Szell Cleveland Orchestra Sony 373715

11:54:00 00:05:36 Lionel Bart Selections from 'Oliver!'

Carl Topilow Cleveland Pops Orchestra Azica 72216

12:06:00 00:08:34 Ludwig van Beethoven Egmont: Overture Op 84

George Szell Cleveland Orchestra Sony 373715

12:17:00 00:11:06 Felix Mendelssohn Overture 'Calm Sea and Prosperous Voyage'

Roy Goodman Hanover Band Nimbus 5318

12:30:00 00:03:31 Edvard Grieg Lyric Pieces Book 3: To Spring Op 43

Antonio Pompa-Baldi, piano Centaur 2930

12:37:00 00:05:00 Lili Boulanger Of a Spring Morning

JoAnn Falletta Women's Philharmonic Koch Intl 7169

12:44:00 00:11:10 Andrei Schulz-Evler Arabesques on the 'Blue Danube' Waltz Op 12

Kotaro Fukuma, piano EDP 2

12:57:00 00:02:30 David Guion Arkansas Traveler

Ronald Corp New London Orchestra Hyperion 67067

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:01:00 00:33:59 Ludwig van Beethoven Symphony No. 7 in A major Op 92

George Szell Cleveland Orchestra Sony 373715

13:36:00 00:13:17 Leopold Kozeluch Wind Symphony in D

Consortium Classicum Orfeo 442981

13:50:00 00:07:36 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 10 in G major

Nikolaus Harnoncourt Vienna Concentus Musicus Teldec 25914

13:59:00 00:01:43 Andrea Luchesi Rondo in F major

Roberto Plano, piano Concerto 2069

14:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

14:01:00 00:03:42 Padre Antonio Soler Sonata No. 15 in D minor

Martina Filjak, piano Naxos 572515

14:07:00 00:11:10 Gioacchino Rossini Semiramide: Overture

Piero Gamba London Symphony Decca 4785437

14:20:00 00:09:44 Ludwig van Beethoven Adagio from Symphony No. 4 Op 60

George Szell Cleveland Orchestra Sony 373715

14:33:00 00:09:04 Ralph Vaughan Williams English Folk Song Suite

John Wilson Royal Liverpool Philharmonic Avie 2194

14:43:00 00:13:57 Johannes Brahms Tragic Overture Op 81

Marin Alsop London Philharmonic Naxos 557428

14:58:00 00:01:20 Peter Tchaikovsky The Seasons: July Op 37

Lang Lang, piano Sony 511758

15:02:00 00:17:03 Domenico Cimarosa Concertante in G major

Academy St. Martin in Fields Kenneth Sillito Aurèle Nicolet, flute; Heinz Holliger, oboe Philips 4788977

15:21:00 00:09:43 Francesco Geminiani Concerto Grosso No.10 in F major

Andrew Manze Academy of Ancient Music Harm Mundi 907261

15:33:00 00:03:01 Joaquín Rodrigo Soleriana: Passepied

Enrique Bátiz Royal Philharmonic EMI 67435

15:39:00 00:03:53 Manuel de Falla The Three-Cornered Hat: Dance of the Miller's Wife

Vanessa Perez, piano Steinway 30036

15:46:00 00:10:02 Franz Schubert Scherzo from Symphony No. 9

Bernard Haitink Royal Concertgebouw Orchestra Philips 4788977

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell; COMPOSERS DATEBOOK: Bingham's Secret Garden

15:58:00 00:04:29 Nicolò Paganini Perpetual Motion Op 11

Eastman Wind Ensemble Donald Hunsberger Wynton Marsalis, cornet Sony 60804

16:06:00 00:03:57 Nicolò Paganini Caprice No. 13 in B flat major Op 1

Philippe Quint, violin; Dmitriy Cogan, piano Naxos 570703

16:13:00 00:10:08 Ludwig van Beethoven Allegro con brio from Symphony No. 2 Op 36

George Szell Cleveland Orchestra Sony 373715

16:27:00 00:05:34 David Hirschfelder Elizabeth: Main title

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80535

16:38:00 00:01:48 Anonymous The Agincourt Song

Philip Jones Brass Ensemble Decca 807

16:41:00 00:07:32 Tomaso Albinoni Oboe Concerto in F major Op 7

London Virtuosi John Georgiadis Anthony Camden, oboe Naxos 553002

16:52:00 00:02:41 Giacomo Puccini Turandot: Hymn to the Moon

Orch of the Royal Opera House Lamberto Gardelli Royal Opera Chorus EMI 64356

16:56:00 00:03:14 Erik Satie Sonatine bureaucratique

Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 470290

17:04:00 00:05:55 Léo Delibes Lakmé: Flower Duet

Orch du Capitole de Toulouse Michel Plasson Natalie Dessay, soprano; Delphine Haidan, mezzo EMI 56569

17:13:00 00:09:53 Ludwig van Beethoven Allegro from Symphony No. 6 Op 68

George Szell Cleveland Orchestra Sony 373715

17:26:00 00:08:47 Franz Schubert Thirteen Ländler

Vassily Primakov, piano Bridge 9327

17:40:00 00:03:35 Ottorino Respighi Ancient Airs Suite No. 3: Italiana

Herbert von Karajan Berlin Philharmonic DeutGram 4796018

17:45:00 00:05:15 Ottorino Respighi The Pines of Rome: The Pines of the Appian Way

Herbert von Karajan Berlin Philharmonic DeutGram 4796018

17:52:00 00:03:19 Carol Barnett An American Thanksgiving: McKay

Dale Warland Dale Warland Singers Gothic 49243

17:56:00 00:02:33 Antonín Dvorák Legend No. 9 in D major Op 59

Sir Charles Mackerras Czech Philharmonic Supraphon 3533

18:00 DINNER CLASSICS

18:09:00 00:24:03 Ludwig van Beethoven Ode to Joy from Symphony No. 9 Op 125

Cleveland Orchestra George Szell Adele Addison, soprano; Jane Hobson, mezzo-soprano; Richard Lewis, tenor; Donald Bell, baritone; Cleveland Orchestra Chorus Sony 373715

18:35:00 00:04:30 Franz Liszt Liebestraum No. 3 in A flat major

Jenny Lin, piano Hänssler 98037

18:41:00 00:03:47 Franz Liszt Years of Pilgrimage, 1st Year: Au bord

Antonio Pompa-Baldi, piano Centaur 3280

18:46:00 00:06:13 Peter Tchaikovsky The Sleeping Beauty: Rose Adagio

Mikhail Pletnev Russian National Orchestra DeutGram 457634

18:56:00 00:03:28 Franz Liszt Schubert Song 'Gretchen am Spinnrade'

Yuja Wang, piano DeutGram 16606

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:22:05 Carl Stamitz Viola Concerto No. 1 in D major

Baltimore Chamber Orchestra Markand Thakar Victoria Chiang, viola Naxos 572162

19:24:00 00:29:07 Franz Joseph Haydn Symphony No.103 in E flat major

Claudio Abbado Chamber Orchestra of Europe DeutGram 4778117

19:58:00 00:01:47 Alexander Griboyedov Waltz in E minor

Lera Auerbach, piano Bis 1502

20:00 WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:02:00 00:09:08 Hector Berlioz Roman Carnival Overture Op 9

Lorin Maazel Cleveland Orchestra Decca 4787779

20:13:00 00:13:31 Johann Strauss Jr Waltz 'Tales from the Vienna Woods' Op 325

Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra MAA 2003

20:29:00 00:26:56 Ludwig van Beethoven Symphony No. 8 in F major Op 93

George Szell Cleveland Orchestra Sony 373715

20:56:00 00:02:51 André Campra Idoménée: Rigaudon

Empire Brass Robert Woods Michael Murray, organ Telarc 80218

21:00 NIGHT MUSIC with Rob Grier; COMPOSERS DATEBOOK: Bingham's Secret Garden

21:03:00 00:20:09 Felix Mendelssohn Piano Concerto No. 2 in D minor Op 40

Leipzig Gewandhaus Orchestra Riccardo Chailly Saleem Ashkar, piano Decca 4810778

21:25:00 00:08:55 Leos Janácek Moravian Dances

Antoni Wit Warsaw Philharmonic Naxos 572695

21:35:00 00:06:22 John Field Nocturne No. 10 in E major

Elizabeth Joy Roe, piano Decca 4789672

21:44:00 00:05:27 Orlando Gibbons O clap your hands together

Stile Antico Harm Mundi 807572

21:51:00 00:31:51 Ludwig van Beethoven Symphony No. 2 in D major Op 36

George Szell Cleveland Orchestra Sony 373715

22:25:00 00:21:39 George Enescu Dixtuor for Winds Op 14

Gerard Oskamp Norwegian Winds Victoria 19095

22:49:00 00:10:41 Franz Liszt Hungarian Rhapsody No. 9 in E flat major

Roberto Szidon, piano DeutGram 4779525

22:58:00 00:01:25 Emmanuel Chabrier Ballabile

Angela Hewitt, piano Hyperion 67515

23:00 QUIET HOUR

23:02:00 00:04:55 Jean Sibelius King Christian II: Elegie Op 27

Jukka-Pekka Saraste Finnish Radio Symphony Orch RCA 60434

23:06:00 00:12:32 Wilhelm Stenhammar Andante from Piano Concerto No. 1

Royal Stockholm Philharmonic Gennady Rozhdestvensky Mats Widlund, piano Chandos 9074

23:22:00 00:07:16 Claude Debussy Andantino from String Quartet Op 10

Melos Quartet DeutGram 4796018

23:29:00 00:03:15 Lili Boulanger Nocturne

Janine Jansen, violin; Itamar Golan, piano Decca 15249

23:32:00 00:05:29 Maurice Ravel Miroirs: La vallée des cloches

Yakov Kreizberg Netherlands Philharmonic PentaTone 58

23:40:00 00:08:48 Wolfgang Amadeus Mozart Adagio in E major

English Chamber Orchestra Peter Maag Joshua Bell, violin Decca 436376

23:48:00 00:06:20 Mauro Giuliani Siciliano from Guitar Concerto No. 1 Op 30

English Chamber Orchestra Luis García-Navarro Narciso Yepes, guitar PentaTone 202

23:56:00 00:03:07 Christoph Willibald Gluck Orfeo ed Euridice: Mélodie

Sarah Chang, violin; Charles Abramovic, piano EMI 56791

23:56:00 00:03:27 Franz Liszt Schubert Song 'Frühlingsglaube'

Daniil Trifonov, piano Mariinsky 530