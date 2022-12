Program Guide 08-17-2017

WCLV ALL-NIGHT WITH ANGELA MITCHELL

00:02:00 00:28:04 Felix Mendelssohn Symphony No. 5 in D minor Op 107 Sir John Eliot Gardiner London Symphony LSO Live 775

00:33:00 00:25:02 Wolfgang Amadeus Mozart Violin Concerto No. 3 in G major Cleveland Orchestra George Szell Isaac Stern, violin Sony 66475

01:01:00 00:36:34 Hans Gál Symphony No. 4 Op 105 Kenneth Woods Orchestra of the Swan Avie 2231

01:41:00 00:25:36 Arrigo Boito Mefistofele: Prologue in Heaven Atlanta Symphony Orchestra Robert Shaw John Cheek, bass; Atlanta Symphony Chorus; Morehouse-Spelman Chorus; Young Singers of Callanwolde Telarc 80109

02:09:00 01:16:55 Franz Liszt A Faust Symphony Boston Symphony Orchestra Leonard Bernstein Kenneth Riegel, tenor; Tanglewood Festival Chorus DeutGram 4796018

03:29:00 00:23:03 Ludwig van Beethoven String Quartet No. 4 in C minor Op 18 Cleveland Quartet Telarc 80414

03:55:00 00:25:26 Wolfgang Amadeus Mozart Mass in C major Amsterdam Baroque Orchestra Ton Koopman Barbara Schlick, soprano; Elisabeth von Magnus, alto; Paul Agnew, tenor; Matthijs Mesdag, baritone; Amsterdam Baroque Choir Erato 10705

04:24:00 00:29:23 Leos Janácek Idyll for String Orchestra Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572698

04:56:00 00:24:10 Erich Wolfgang Korngold Violin Concerto in D major Op 35 Royal Stockholm Philharmonic Alexander Shelley Daniel Hope, violin DeutGram 4792954

05:23:00 00:15:12 Carlos Baguer Symphony No. 12 in E flat Matthias Bamert London Mozart Players Chandos 9456

05:41:00 00:06:32 Georg Philipp Telemann Concerto for Flute, Oboe d'amore & European Baroque Soloists Denon 9614

05:50:00 00:07:02 Franz Joseph Haydn Minuet & Finale from String Quartet #52 Op 64 Angeles Quartet Decca 4783695

BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC WITH JACQUELINE GERBER

06:07:00 00:03:52 Ludwig van Beethoven German Dance from String Quartet No. 13 Op 130 Cypress String Quartet Cypress 2012

06:12:00 00:06:36 Peter Tchaikovsky Allegretto from String Sextet Op 70 Emerson String Quartet Paul Neubauer, viola; Colin Carr, cello Sony 547060

06:25:00 00:06:17 Ralph Vaughan Williams The Wasps: Ballet & Final Tableau Michael Stern Kansas City Symphony Reference 129

06:30:00 00:04:20 Antonio Caldara Coriolanus: Overture Philharmonia Orchestra Simon Wright Wallace Collection Nimbus 5079

06:33:00 00:02:10 Maurice Jarre Lawrence of Arabia: Main theme John Mauceri London Philharmonic LPO 86

06:40:00 00:09:19 Johannes Brahms Finale from Symphony No. 2 Op 73 Sir Simon Rattle Berlin Philharmonic EMI 67254

06:50:00 00:03:04 Léo Delibes Les filles de Cadiz Prague Philharmonic Orchestra Charles Olivieri-Munroe Sol Gabetta, cello RCA 735962

06:58:00 00:02:21 Henry Fillmore March "The Circus Bee" Frederick Fennell Tokyo Kosei Wind Orchestra Brain 7504

07:05:00 00:06:25 Randall Thompson Scherzo from Symphony No. 2 Leonard Bernstein New York Philharmonic Sony 60594

07:10:00 00:07:35 Robert Schumann Finale from Piano Quartet Op 47 Wu Han, piano; Daniel Hope, violin; Paul Neubauer, viola; David Finckel, cello DeutGram 22906

07:20:00 00:04:22 Giuseppe Verdi Requiem: Dies irae & Tuba mirum Chicago Symphony Orchestra Riccardo Muti Chicago Symphony Chorus CSO Res 9011006

07:26:00 00:02:23 King Henry VIII Pastime with Good Company Philip Jones Brass Ensemble Decca 807

07:29:00 00:05:13 Wolfgang Amadeus Mozart The Abduction from the Seraglio: Thomas Fey Heidelberg Symphony Hänssler 98269

07:40:00 00:09:27 Johann Sebastian Bach Finale from Keyboard Concerto No. 1 Apollo's Fire Jeannette Sorrell Jeannette Sorrell, harpsichord Avie 2207

07:55:00 00:02:23 Ferruccio Busoni Viennese Dance Song Op 28 Per Enoksson, violin; Kathryn Stott, piano Bis 784

07:58:00 00:01:27 George Gershwin Of Thee I Sing; Who Cares? Peter Donohoe, piano EMI 54280

08:07:00 00:06:21 Claude Debussy Marche écossaise Jean Martinon Orchestre National de France EMI 72667

08:15:00 00:10:30 Johann Strauss Jr Waltz 'Wine, Women and Song' Op 333 Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80314

08:28:00 00:07:31 Ralph Vaughan Williams Scherzo: The Waves from 'A Sea Symphony' Atlanta Symphony Orchestra Robert Spano Atlanta Symphony Chorus Telarc 80588

08:40:00 00:09:55 Federico Moreno Tórroba Andante from Homage to the Seguidilla Extremadura Symphony Manuel Coves Pepe Romero, guitar Naxos 573503

08:52:00 00:03:12 Jean-Philippe Rameau Castor and Pollux: Gavottes Frans Brüggen Orchestra of the 18th Century Philips 426714

08:57:00 00:05:41 George Gershwin Girl Crazy: Overture Yan Pascal Tortelier BBC Philharmonic BBC 63

09:05:00 00:17:11 Percy Grainger Lincolnshire Posy Jerry Junkin Dallas Wind Symphony Reference 117

09:27:00 00:06:03 Bernard Herrmann Jane Eyre: Prelude & Jane's Departure Adriano Slovak Radio Symphony MarcoPolo 223535

09:37:00 00:07:04 Jules Massenet Airs slovaques from Piano Concerto BBC Scottish Symphony Jean-Yves Ossonce Stephen Coombs, piano Hyperion 66897

09:45:00 00:07:27 Aaron Copland Rodeo: Buckaroo Holiday Michael Tilson Thomas San Francisco Symphony RCA 63511

09:55:00 00:03:23 Frédéric Chopin Scherzo from Sonata No. 3 Op 58 Lang Lang, piano DeutGram 5827

CLASSICAL MUSIC WITH JOHN SIMNA

10:00:00 00:01:30 Claudio Monteverdi L'Orfeo: Toccata Myung-Whun Chung St Cecilia Academy Orchestra DeutGram 471566

10:02:00 00:02:14 Claudio Monteverdi L'Orfeo: Moresca Jeanne Lamon Tafelmusik Baroque Orchestra Tafelmusik 1001

10:13:00 00:04:11 Franz Joseph Haydn Finale 'B' from Symphony No. 53 Rebecca Miller Royal Northern Sinfonia Signum 434

10:19:00 00:10:02 Franz Danzi Fantasy on Mozart's 'La ci darem la Potsdam Chamber Academy Andreas Ottensamer, clarinet Decca 4814711

10:25:00 00:04:10 Franz Joseph Haydn Overture to an English Opera Sir Roger Norrington London Classical Players EMI 55192

10:30:00 00:03:59 Sergei Rachmaninoff Moment Musical No. 5 in D flat Op 16 Vladimir Ashkenazy, piano Decca 4200

10:37:00 00:05:40 Peter Tchaikovsky Waltz from Symphony No. 5 Op 64 Evgeny Mravinsky Leningrad Philharmonic DeutGram 4796018

10:45:00 00:03:34 Alexander Borodin Petite Suite: Rustic Mazurka Gennady Rozhdestvensky Royal Stockholm Philharmonic Chandos 9386

10:50:00 00:23:09 Ermanno Wolf-Ferrari Serenade for String Orchestra in E flat major I Solisti Italiani Denon 78838

11:15:00 00:04:10 Jack Gallagher Intermezzo from Sinfonietta for Strings JoAnn Falletta London Symphony Naxos 559652

11:22:00 00:07:47 Giuseppe Verdi Four Seasons Ballet: Spring Lorin Maazel Cleveland Orchestra Decca 4787779

11:32:00 00:10:12 Franz Joseph Haydn Trio for 2 Flutes & Bassoon in C major Jean-Pierre Rampal, flute; Wolfgang Schulz, flute; Gilbert Audin, bassoon Sony 48061

11:45:00 00:09:53 Sir Arnold Bax Rogue's Comedy Overture Vernon Handley BBC Philharmonic Chandos 10122

BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC WITH ANGELA MITCHELL

12:08:00 00:08:12 Gabriel Pierné Ramuntcho: Overture Juanjo Mena BBC Philharmonic Chandos 10633

12:17:00 00:06:45 Jacques Ibert Trois pièces brèves Reykjavik Wind Quintet Chandos 9362

12:26:00 00:04:22 Enrique Granados Spanish Dance No. 6 in D Op 5 Sir Angel Romero, guitar; Celedonio Romero, guitar Telarc 80216

12:31:00 00:04:16 Pablo de Sarasate Spanish Dance No. 1 'Malagueña' Op 21 Julia Fischer, violin; Milana Chernyavska, piano Decca 4785950

12:41:00 00:17:10 Roy Harris Symphony No. 3 Leonard Bernstein New York Philharmonic Sony 60594

13:02:00 00:30:27 Federico Moreno Tórroba Homage to the Seguidilla Extremadura Symphony Manuel Coves Pepe Romero, guitar Naxos 573503

13:34:00 00:27:12 Maurice Ravel Mother Goose Ballet Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra MAA 20604

CLASSICAL MUSIC WITH ROB GRIER

14:00:00 00:01:34 Anthony Holborne Galliard "The Fairie Round" Jordi Savall Hespèrion XXI AliaVox 9813

14:01:00 00:03:06 Claude Debussy Preludes Book 2: Les fées sont Spencer Myer, piano Harm Mundi 907477

14:04:00 00:12:02 Richard Strauss First Waltz Sequence from 'Der Kazuki Yamada Orch de la Suisse Romande PentaTone 518

14:16:00 00:10:51 Wolfgang Amadeus Mozart Andante from Symphony No. 40 Marc Minkowski Musicians of the Louvre Archiv 6506

14:27:00 00:11:04 Camille Saint-Saëns Africa Fantasie Op 89 London Philharmonic Geoffrey Simon Gwendolyn Mok, piano Cala 4031

15:00:00 00:16:25 Ignaz Pleyel Symphony in D major Op 3 Howard Griffiths Zurich Chamber Orchestra CPO 999759

15:16:00 00:06:00 Franz Schubert Rosamunde: Ballet Music No. 2 in G major Karl Münchinger Vienna Philharmonic Decca 4785437

15:22:00 00:05:16 Igor Stravinsky Ragtime for 11 Instruments Jenny Lin, piano Steinway 30028

15:27:00 00:05:04 Max von Schillings Dance of the Flowers Jan Stulen WDR Symphony Cologne CPO 999233

15:32:00 00:05:05 Teresa Carreño Waltz "Flower Basket" Op 9 Alan Feinberg, piano Argo 436121

15:58:00 00:05:28 Ferdinando Carulli Polonaise from Guitar Concerto No. 1 Op 8 Academy St. Martin in Fields Iona Brown Pepe Romero, guitar Philips 426263

CLASSICAL MUSIC WITH BILL O'CONNELL

16:06:00 00:02:16 Federico Moreno Tórroba Scherzo from Tonada concertante Extremadura Symphony Manuel Coves Pepe Romero, guitar Naxos 573503

16:12:00 00:14:44 Antonín Dvorák Overture 'In Nature's Realm' Op 91 Jun Märkl Indianapolis Symphony Telarc 32927

16:30:00 00:04:44 Tom Holkenborg The Dark Tower: Collateral Damage Edward Trybek Symphony Orchestra Sony 545555

16:38:00 00:01:22 Orlande de Lassus Jubilate Deo Anton Armstrong St. Olaf Choir St.Olaf 3215

16:41:00 00:07:45 Alexander Borodin In the Steppes of Central Asia Valéry Gergiev Mariinsky Theater Orchestra Philips 470840

16:52:00 00:02:48 Sergei Rachmaninoff Prelude No. 16 in G major Op 32 Vladimir Horowitz, piano DeutGram 4795448

16:57:00 00:02:58 Franz Schubert Auf dem Wasser zu singen Daniel Hope, violin; Sebastian Knauer, piano DeutGram 15312

17:04:00 00:05:52 Maurice Ravel Le tombeau de Couperin: Forlane Pierre Boulez Cleveland Orchestra DeutGram 2121

17:24:00 00:10:37 Johann Christian Bach Piano Concerto in D Op 7 Hamburg Camerata Ralf Gothóni Anastasia Injushina, piano Ondine 1224

17:40:00 00:04:51 Sir Thomas Beecham The Faithful Shepherd Suite: Pastorale Yehudi Menuhin Royal Philharmonic MCA 6231

17:47:00 00:02:20 Sir Thomas Beecham The Faithful Shepherd Suite: Bourrée Yehudi Menuhin Royal Philharmonic MCA 6231

17:52:00 00:03:08 Johann Strauss Jr The Gypsy Baron: Als flotter Geist London Philharmonic Franz Welser-Möst Thomas Hampson, baritone; London Voices EMI 56758

17:57:00 00:02:09 John Williams Aloft... To the Royal Masthead! Alasdair Neale Bay Brass Harm Mundi 807556

18:09:00 00:22:49 Federico Moreno Tórroba Concierto de Castilla Extremadura Symphony Manuel Coves Vicente Coves, guitar Naxos 573503

18:33:00 00:03:11 Jules Massenet Le Cid Ballet Suite: Castillan Richard Bonynge National Philharmonic Decca 4785437

18:38:00 00:03:33 Alfred Newman Captain from Castile: Conquest Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80682

18:44:00 00:08:28 Joaquín Turina The Bullfighter's Prayer Op 34 Brodsky Quartet Chandos 10761

18:55:00 00:03:54 Pablo de Sarasate Spanish Dance No. 6 'Zapateado' Op 23 Nicola Hall, guitar Decca 430839

KEYBANK SYMPHONY AT SEVEN WITH JOHN SIMNA

19:02:00 00:20:31 Franz Liszt Symphonic Poem No. 2 'Tasso: Lament Sir Georg Solti Orchestra of Paris DeutGram 4779525

19:25:00 00:30:14 Wolfgang Amadeus Mozart Piano Concerto No. 27 in B flat major Cleveland Orchestra George Szell Robert Casadesus, piano Sony 780837

19:56:00 00:03:04 Léo Delibes Les filles de Cadiz Prague Philharmonic Orchestra Charles Olivieri-Munroe Sol Gabetta, cello RCA 735962

ESSENTIAL CLASSICS WITH JOHN SIMNA

20:02:00 00:09:58 Johann Sebastian Bach Toccata & Fugue in D minor Yannick Nézet-Séguin Philadelphia Orchestra DeutGram 19032

20:14:00 00:19:07 Bedrich Smetana The Bartered Bride: Overture & Dances Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Chorus Decca 444867

20:35:00 00:22:22 Wolfgang Amadeus Mozart Violin Concerto No. 4 in D major Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Rachel Barton Pine, violin Avie 2317

20:56:00 00:03:02 André Grétry Céphale et Procris: Gigue Stefan Sanderling Orchestre de Bretagne ASV 1095

NIGHT MUSIC WITH ROB GRIER

21:03:00 00:09:58 Arvo Pärt Fratres for Strings & Percussion Franz Welser-Möst London Philharmonic EMI 55619

21:15:00 00:17:47 Benjamin Britten A Simple Symphony Op 4 Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 423624

21:34:00 00:02:39 Kurt Weill Buddy on the Night Shift Teresa Stratas, soprano; Richard Woitach, piano Nonesuch 79019

21:40:00 00:09:32 Johann Strauss Jr Waltz 'Artist's Life' Op 316 Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra MAA 10406

21:53:00 00:26:14 Federico Moreno Tórroba Tonada concertante Extremadura Symphony Manuel Coves Pepe Romero, guitar Naxos 573503

22:22:00 00:08:22 Nicola Porpora Polifemo: Alto Giove Concerto Cologne Pablo Heras-Casado Bejun Mehta, countertenor Archiv 4792050

22:33:00 00:26:25 Franz Joseph Haydn String Quartet No. 27 in D major Op 20 Angeles Quartet Decca 4783695

22:57:00 00:01:56 François Couperin Suite No. 26: Gavotte Angela Hewitt, piano Hyperion 67480

SHH! QUIET HOUR WITH ROB GRIER

23:02:00 00:05:52 Robert Schumann Adagio from String Quartet No. 1 Op 41 Melos Quartet DeutGram 423670

23:07:00 00:11:06 Johannes Brahms Andante from Piano Concerto No. 2 Op 83 Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst Yefim Bronfman, piano Belvedere 8005

23:21:00 00:04:30 Henri Tomasi Nocturne from Trumpet Concerto Gothenburg Symphony Edward Gardner Alison Balsom, trumpet EMI 53255

23:25:00 00:07:24 Claude Debussy Three Nocturnes: Clouds Paavo Järvi Cincinnati Symphony Telarc 80617

23:32:00 00:05:36 Jean Françaix Harpsichord Concerto: Menuet West Side Chamber Orchestra Kevin Mallon Christopher D. Lewis, hc Naxos 573146

23:40:00 00:13:37 Anton Webern Langsamer Satz Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572770

23:55:00 00:03:05 Albert Périlhou La vierge à la crèche La Pietà Angèle Dubeau Angèle Dubeau, violin Analekta 8730

23:56:00 00:03:15 Lars-Erik Larsson A Winter's Tale: Epilogue Op 18 Andrew Manze Helsingborg Symphony CPO 777671