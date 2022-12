Program Guide 08-14-2017

00:00 CLASSICAL MUSIC with Angela Mitchell

00:02:00 00:37:59 Georges Bizet Symphony No. 1 in C major

Martin West San Francisco Ballet Orchestra Reference 131

00:43:00 00:41:35 Ludwig van Beethoven Piano Sonata No. 29 in B flat major Op 106

Igor Levit, piano Sony 370387

01:29:00 00:30:27 Federico Moreno Tórroba Homage to the Seguidilla

Extremadura Symphony Manuel Coves Pepe Romero, guitar Naxos 573503

02:02:00 00:33:34 Wolfgang Amadeus Mozart Piano Concerto No. 20 in D minor

Kremerata Baltica Evgeny Kissin Evgeny Kissin, piano EMI 26645

02:38:00 00:38:44 Meredith Willson Symphony No. 1 in F minor

William Stromberg Moscow Symphony Naxos 559006

03:19:00 00:28:41 E. J. Moeran Cello Concerto Ulster Orchestra

JoAnn Falletta Guy Johnston, cello Naxos 573034

03:51:00 00:32:43 Jean Sibelius Symphony No. 4 in A minor Op 63

Lorin Maazel Vienna Philharmonic Decca 4785437

04:26:00 00:24:28 Franz Joseph Haydn String Quartet No. 66 in G major Op 77

Takács Quartet Decca 430199

04:53:00 00:28:40 Ermanno Wolf-Ferrari Concertino for English horn in A flat major Op 34

Rome Symphony Orchestra Francesco La Vecchia William Moriconi, English horn Naxos 572921

05:24:00 00:14:16 Johann Sebastian Bach French Suite No. 2 in C minor

Vassily Primakov, piano Bridge 9350

05:41:00 00:05:14 Eugène Bozza Children's Overture

Timothy Reynish Royal NCM Wind Orchestra Chandos 9897

05:45:00 00:07:02 Johannes Brahms Rhapsody in G minor Op 79

Hélène Grimaud, piano DeutGram 4795448

05:52:00 00:05:20 Ludwig van Beethoven The Creatures of Prometheus: Overture Op 43

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra TCO 1024

06:00 CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:03:40 Robert Schumann Scherzo from Piano Quartet Op 47

Wu Han, piano; Daniel Hope, violin; Paul Neubauer, viola; David Finckel, cello DeutGram 22906

06:15:00 00:08:45 Gioacchino Rossini Il turco in Italia: Overture

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 415363

06:25:00 00:04:18 Máximo Diego Pujol Suite mágica: Tango

Yolanda Kondonassis, harp; Jason Vieaux, guitar Azica 71297

06:30:00 00:04:56 Franz Joseph Haydn Armida: Overture

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 437783

06:33:00 00:02:07 Henry Purcell The Gordian Knot Untied: Minuet

Kevin Mallon Aradia Ensemble Naxos 570149

06:40:00 00:11:37 Sergei Rachmaninoff Finale from Piano Concerto No. 2 Op 18

Royal Liverpool Philharmonic Vasily Petrenko Simon Trpceski, piano Avie 2192

06:50:00 00:03:52 Manuel de Falla El amor brujo: Ritual Fire Dance

Lorin Maazel Berlin Radio Symphony DeutGram 4796018

06:58:00 00:02:55 Lt. Charles A. Zimmerman March 'Anchors Aweigh'

Frederick Fennell Cleveland Symphonic Winds Telarc 80099

07:03:00 00:06:29 Georg Philipp Telemann Suite for Recorder & Strings: Italian

Philomel Baroque Orchestra Elissa Berardi, recorder Centaur 2366

07:10:00 00:07:01 Richard Rodgers Slaughter on 10th Avenue from 'On Your Toes'

Louis Lane Cleveland Orchestra Sony 63034

07:20:00 00:04:56 Marc-André Hamelin Etude No. 3 in B minor

Marc-André Hamelin, piano Hyperion 67789

07:30:00 00:03:54 Aram Khachaturian Masquerade: Waltz

Neeme Järvi Royal Scottish Nat'l Orch Chandos 8542

07:32:00 00:02:35 Leonard Bernstein Candide: The Best of All Possible Worlds

Canadian Brass RCA 68633

07:40:00 00:07:45 Ludwig van Beethoven Scherzo & Rondo from Violin Sonata

Anne Akiko Meyers, violin; Reiko Uchida, piano E1 Music 7780

07:50:00 00:02:01 Léo Delibes Sylvia: Pizzicato

Martin West San Francisco Ballet Orchestra Reference 125

07:54:00 00:03:50 Felix Mendelssohn Scherzo from Piano Trio No. 1 Op 49

Emanuel Ax, piano; Itzhak Perlman, violin; Yo-Yo Ma, cello Sony 52192

07:55:00 00:01:53 Leroy Anderson Jazz Pizzicato

Leonard Slatkin BBC Concert Orchestra Naxos 559356

07:58:00 00:01:31 Wolfgang Amadeus Mozart Gigue in G major

Richard Goode, piano Nonesuch 79831

08:07:00 00:06:53 Emile Waldteufel Waltz 'Estudiantina' Op 191

Michel Swierczewski Gulbenkian Orchestra Nimbus 5264

08:15:00 00:07:57 Federico Moreno Tórroba Finale from Concierto de Castilla

Extremadura Symphony Manuel Coves Vicente Coves, guitar Naxos 573503

08:20:00 00:03:51 Aaron Copland Billy the Kid: Waltz

Hugh Wolff St. Paul Chamber Orchestra Teldec 77310

08:30:00 00:04:51 Eugène d'Albert The Improviser: Overture

Ronald Zollman Barcelona Symphony PanClas 510083

08:40:00 00:09:46 Aram Khachaturian Finale from Flute Concerto

Zürich Tonhalle Orchestra David Zinman Emmanuel Pahud, flute EMI 57563

08:50:00 00:03:55 Franz Schubert The Twin Brothers: Overture

Christian Benda Prague Sinfonia Naxos 570329

08:55:00 00:04:25 James Horner Titanic: My Heart Will Go On

La Pietà Angèle Dubeau Angèle Dubeau, violin Analekta 8733

09:05:00 00:18:50 Franz Joseph Haydn String Quartet No. 24 in A major Op 20

Angeles Quartet Decca 4783695

09:30:00 00:08:33 Dimitri Tiomkin Gunfight at the O.K. Corral: Suite

Cincinnati Pops Orchestra Erich Kunzel Frankie Laine, vocalist; Ron McCroby, whistler; May Festival Chorus Telarc 80141

09:41:00 00:04:50 Nikolai Rimsky-Korsakov Christmas Eve: Polonaise

Robert Porco Cleveland Orchestra MAA 2014

09:47:00 00:07:02 Blas Galindo Sones de Mariachi

Enrique Bátiz Festival Orchestra of Mexico Naxos 550838

09:57:00 00:01:51 Michael Praetorius Terpsichore: Gavotte

Christopher Parkening, guitar EMI 55052

10:00 CLASSICAL MUSIC with John Simna

10:01:00 00:02:58 Armas Järnefelt Praeludium

Eiji Oue Minnesota Orchestra Reference 92

10:04:00 00:03:04 Armas Järnefelt Berceuse

Swedish Radio Symphony Esa-Pekka Salonen Mats Zetterqvist, violin; Mats Rondin, cello Sony 46668

10:10:00 00:10:22 Gustav Holst First Suite for Military Band Op 28

Frederick Fennell Cleveland Symphonic Winds Telarc 80606

10:23:00 00:04:18 Ralph Vaughan Williams Five Tudor Portraits: Jolly Rutterkin

New Philharmonia Orchestra Sir David Willcocks John Carol Case, baritone; Bach Choir EMI 64722

10:30:00 00:04:01 Johann Sebastian Bach Orchestral Suite No. 3: Air

Monica Huggett Ensemble Sonnerie Avie 2171

10:35:00 00:04:51 Silvius Leopold Weiss Presto

Alexandre Lagoya, guitar Erato 45692

10:44:00 00:04:26 Jean-Philippe Rameau The Hen from Concert No. 6 en sextuor

Marc Minkowski Musicians of the Louvre DeutGram 4795448

10:51:00 00:22:49 Federico Moreno Tórroba Concierto de Castilla

Extremadura Symphony Manuel Coves Vicente Coves, guitar Naxos 573503

11:16:00 00:06:18 Rodolfo Halffter Festive Overture

Enrique Bátiz Festival Orchestra of Mexico Naxos 550838

11:27:00 00:08:46 David Popper Hungarian Rhapsody Op 68

Cincinnati Pops Orchestra Erich Kunzel Matthew Allen, cello Telarc 80745

11:36:00 00:08:45 Gioacchino Rossini Il turco in Italia: Overture

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 415363

11:47:00 00:11:06 Franz Schubert Impromptu No. 7 in B flat major

Shai Wosner, piano Onyx 4172

12:06:00 00:06:08 Gioacchino Rossini William Tell: Dance for Six

Frederick Fennell London Pops Orchestra Mercury 434356

12:15:00 00:08:56 Wolfgang Amadeus Mozart Finale from String Quartet No. 17

Jerusalem Quartet Harm Mundi 902076

12:24:00 00:04:20 Léo Delibes Sylvia: The Huntresses

Martin West San Francisco Ballet Orchestra Reference 125

12:30:00 00:03:00 Gabriel Pierné March of the Little Lead Soldiers

Juanjo Mena BBC Philharmonic Chandos 10633

12:35:00 00:04:04 Franz Schubert Marche militaire No. 1 in D major

Louis Lane Cleveland Orchestra Sony 63052

12:43:00 00:15:19 Jules Massenet Suite No. 4 'Picturesque Scenes'

Jean-Yves Ossonce New Zealand Symphony Naxos 553125

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:02:00 00:27:53 Richard Strauss Le Bourgeois Gentilhomme Suite Op 60

George Szell Cleveland Orchestra MAA 75

13:32:00 00:27:58 Xaver Scharwenka Piano Concerto No. 1 in B flat minor Op 32

BBC Scottish Symphony Michael Stern Marc-André Hamelin, piano Hyperion 67508

14:00 CLASSICAL MUSIC with Angela Mitchell

14:02:00 00:02:32 Charles L. Cooke Blame It on the Blues

Brian Dykstra, piano Centaur 3340

14:04:00 00:03:32 Brian Dykstra Spring Beauties Rag

Brian Dykstra, piano Centaur 3161

14:10:00 00:11:52 Johan Halvorsen Norwegian Rhapsody No. 2

Ole Kristian Ruud Trondheim Symphony Orchestra Simax 1085

14:24:00 00:11:30 Claude Debussy Prelude to the Afternoon of a Faun

Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Joshua Smith, flute MAA 1032

14:38:00 00:09:01 Georg Philipp Telemann Flute Concerto in G major

Berlin Baroque Soloists Rainer Kussmaul Emmanuel Pahud, flute EMI 57397

14:49:00 00:10:58 Paul Schoenfield Four Souvenirs

Caroline Goulding, violin; Christopher O'Riley, piano Telarc 80744

15:01:00 00:15:41 Ludwig van Beethoven Leonore Overture No. 3 Op 72

Ryan McAdams CityMusic Cleveland CityMusic 2011

15:19:00 00:07:32 Franz Schubert Theme & Variations from 'Trout' Quintet

Cleveland Quartet John O'Conor, piano; James Vandemark, bass; Members of Telarc 80225

15:28:00 00:04:39 John Williams Music for Brass

National Brass Ensemble OberlinMus 1504

15:34:00 00:03:14 Federico Moreno Tórroba Finale from Tonata concertante

Extremadura Symphony Manuel Coves Pepe Romero, guitar Naxos 573503

15:41:00 00:04:08 Joaquín Turina Fandanguillo Op 36

Kristo Käo, guitar Kitarrikoo 2008

15:47:00 00:09:53 Aaron Copland Two Pieces for String Quartet

Brodsky Quartet Chandos 10801

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell; COMPOSERS DATEBOOK: A Posthumous Premiere for Richard Strauss

15:59:00 00:04:50 Nikolai Rimsky-Korsakov Mlada: Procession of the Nobles

Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572787

16:07:00 00:02:44 Nikolai Rimsky-Korsakov The Snow Maiden: Bird's Dance

Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572787

16:13:00 00:10:10 Federico Moreno Tórroba Andante from Tonada concertante

Extremadura Symphony Manuel Coves Pepe Romero, guitar Naxos 573503

16:27:00 00:05:01 James Horner The Karate Kid: I Want to Go Home

City of Prague Philharmonic Silva 1398

16:35:00 00:04:20 Franz Schubert Finale from Violin Sonatina No. 1

Gil Shaham, violin; Göran Söllscher, guitar DeutGram 471568

16:41:00 00:08:45 Gioacchino Rossini Il turco in Italia: Overture

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 415363

16:52:00 00:02:30 George Gershwin Short Story Opus Two

William Terwilliger, violin; Andrew Cooperstock, piano Azica 71290

16:57:00 00:02:11 George Frideric Handel Il pastor fido: Allegro

Trevor Pinnock English Concert Archiv 419219

17:04:00 00:05:39 Max Richter Vivaldi Recomposed: Autumn 1

Berlin Concert House Orch André de Ridder Daniel Hope, violin DeutGram 4792777

17:13:00 00:10:27 Étienne Méhul Young Henry's Hunt: Overture

Michel Swierczewski Gulbenkian Orchestra Nimbus 5184

17:26:00 00:08:06 Franz Liszt Transcendental Etude No. 4 in D minor

Daniil Trifonov, piano DeutGram 4795529

17:40:00 00:04:47 James Horner Field of Dreams: Medley

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80468

17:46:00 00:03:40 James Horner Titanic: My Heart Will Go On

Keith Lockhart Boston Pops Orchestra BostonPops 4

17:52:00 00:03:05 Leonard Bernstein Candide: Paris Waltz

John Mauceri Hollywood Bowl Orchestra Philips 438685

17:57:00 00:02:23 Johann Sebastian Bach Orchestral Suite No. 2: Minuet

Cologne Musica Antiqua Reinhard Goebel Michael Schneider, flute DeutGram 4795448

18:00 DINNER CLASSICS

18:09:00 00:22:49 Federico Moreno Tórroba Concierto de Castilla

Extremadura Symphony Manuel Coves Vicente Coves, guitar Naxos 573503

18:34:00 00:03:47 Giovanni Gabrieli Canzon in Echo on the 12th tone

National Brass Ensemble OberlinMus 1504

18:40:00 00:02:34 Giovanni Gabrieli Canzon in the 1st tone No. 2 à 8

National Brass Ensemble OberlinMus 1504

18:44:00 00:07:58 Richard Wagner Die Walküre: Magic Fire Music

José Serebrier Bournemouth Symphony Naxos 570293

18:54:00 00:04:41 Giovanni Gabrieli Sonata pian' e forte

National Brass Ensemble OberlinMus 1504

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:21:52 Sir Edward Elgar Overture 'In the South' Op 50

Sir Andrew Davis BBC Symphony Orchestra Teldec 74888

19:26:00 00:30:27 Federico Moreno Tórroba Homage to the Seguidilla

Extremadura Symphony Manuel Coves Pepe Romero, guitar Naxos 573503

20:00 WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:02:00 00:15:34 Richard Wagner Tannhäuser: Overture

Fabio Luisi Philharmonia Zürich Accentus 102

20:20:00 00:12:23 George Enescu Roumanian Rhapsody No. 1 in A major Op 11

Antal Doráti Detroit Symphony Decca 4785437

20:34:00 00:22:19 Antonín Dvorák Czech Suite Op 39

Sir John Eliot Gardiner NDR Symphony Orchestra DeutGram 437506

20:55:00 00:04:35 Antonio Vivaldi Concerto for Strings in A major

Shlomo Mintz Israel Chamber Orchestra MusicMast 67096

21:00 NIGHT MUSIC with Rob Grier; COMPOSERS DATEBOOK: A Posthumous Premiere for Richard Strauss

21:03:00 00:18:51 Ottorino Respighi Ancient Airs and Dances Suite No. 2

Jesús López-Cobos Lausanne Chamber Orchestra Telarc 80309

21:23:00 00:10:40 Antonio Vivaldi Guitar Concerto in D major

Orchestra of St Luke's Eliot Fisk, guitar MusicMast 67097

21:36:00 00:08:38 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 22 in C major

Ton Koopman Amsterdam Baroque Orchestra Erato 45714

21:47:00 00:05:06 George Butterworth English Idyll No. 1

Andrew Manze BBC Scottish Symphony BBC 392

21:54:00 00:29:21 Kaikhosru Shapurji Sorabji Nocturne 'Gulistan'

Michael Habermann, piano Elan 82264

22:26:00 00:23:55 Joaquín Rodrigo Concierto Andaluz

Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Los Romeros, guitars Philips 4788977

22:52:00 00:06:52 Béla Bartók Romanian Folk Dances

New Century Chamber Orch Nadja Salerno-Sonnenberg, vn NSS Music 8

22:57:00 00:02:14 Mario Castelnuovo-Tedesco Sea Murmurs Op 24

Daniel Hope, violin; Maria Todtenhaupt, harp DeutGram 4792954

23:00 QUIET HOUR

23:02:00 00:06:11 Franz Liszt Liebestraum No. 1 in A flat major

Jorge Bolet, piano DeutGram 4779525

23:08:00 00:04:47 James Horner Field of Dreams: Medley

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80468

23:15:00 00:06:23 Amy Beach Dreaming Op 15

Alan Feinberg, piano Argo 430330

23:24:00 00:06:20 Sergei Rachmaninoff Vocalise Op 34

Brian Thornton, cello; Spencer Myer, piano Thornton 2013

23:30:00 00:10:10 Federico Moreno Tórroba Andante from Tonada concertante

Extremadura Symphony Manuel Coves Pepe Romero, guitar Naxos 573503

23:42:00 00:05:33 Frédéric Chopin Nocturne No. 18 in E major Op 62

Rafal Blechacz, piano DeutGram 10870

23:47:00 00:08:34 Hector Berlioz Harold in Italy: Pilgrims' March Op 16

London Symphony Sir Colin Davis Nobuko Imai, viola Philips 4788977

23:57:00 00:03:11 Máximo Diego Pujol Preludio No. 2 "Tristón"

Jason Vieaux, guitar Naxos 553449

23:57:00 00:01:58 Frédéric Chopin Prelude No. 4 in E minor Op 28

Matthias Maute Ensemble Caprice Analekta 9848