Program Guide 08-11-2017

CLASSICAL MUSIC with Angela Mitchell

00:02:00 00:25:00 Claude Debussy Fantaisie for Piano & Orchestra Orchestre National de France Marek Janowski Barry Douglas, piano RCA 68127

00:30:00 00:17:55 Sir Edward Elgar The Wand of Youth Suite No. 1 Op 1 Raymond Leppard Indianapolis Symphony Koss Class 1014

00:47:00 00:16:26 Sir Edward Elgar The Wand of Youth Suite No. 2 Op 1 Raymond Leppard Indianapolis Symphony Koss Class 1014

01:07:00 00:40:08 Ludwig van Beethoven String Quartet No. 7 in F major Op 59 Cleveland Quartet Telarc 80229

01:50:00 00:41:34 Sir Charles Hubert H. Parry Symphony No. 4 in E minor Matthias Bamert London Philharmonic Chandos 8896

02:35:00 00:24:23 Jean-Féry Rebel Les Élémens Tempesta di Mare Chandos 805

03:02:00 00:39:47 Sir William Walton Façade - An Entertainment City of London Sinfonia Richard Hickox Susana Walton, speaker; Richard Baker, speaker Chandos 8869

03:44:00 00:19:31 Sergei Rachmaninoff Piano Sonata No. 2 in B flat minor Op 36 Yekwon Sunwoo, piano Decca 4815527

04:06:00 00:48:33 Johannes Brahms Serenade No. 1 in D major Op 11 Nicholas McGegan Philharmonia Baroque Orchestra PhiBaroque 5

04:57:00 00:22:04 Carl Philipp Emanuel Bach Keyboard Concerto in D major Hamburg Camerata Ralf Gothóni Anastasia Injushina, piano Ondine 1224

05:22:00 00:15:02 Joseph Martin Kraus Symphony in E minor Petter Sundkvist Swedish Chamber Orchestra Naxos 554777

05:40:00 00:06:26 François Couperin Sonata No. 1 'La Pucelle' Les Délices Debra Nagy, oboe Délices 2009

05:51:00 00:06:20 Claude Debussy La plus que lente Michael Tilson Thomas San Francisco Symphony SF Sym 60

CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:03:04 Giacomo Puccini Turandot: Nessun dorma St Cecilia Academy Orchestra Antonio Pappano Jonas Kaufmann, tenor; St Cecilia Academy Chorus Sony 509249

06:07:00 00:04:25 Bedrich Smetana The Bartered Bride: Dance of the Geoffrey Simon London Symphony Chandos 8412

06:18:00 00:10:38 Sir Edward Elgar Serenade for Strings in E minor Op 20 Conrad van Alphen Rotterdam Chamber Orchestra Telarc 80623

06:25:00 00:06:59 Ludwig van Beethoven Rondo from Cello Sonata No. 1 Op 5 Zuill Bailey, cello; Simone Dinnerstein, piano Telarc 80740

06:40:00 00:10:40 Antonín Dvorák Finale from String Quartet No. 13 Op 106 Cypress String Quartet Avie 2275

06:54:00 00:03:05 Ernö Dohnányi Fugue from Variations on a Nursery Song Op 25 Buffalo Philharmonic JoAnn Falletta Eldar Nebolsin, piano Naxos 572303

06:58:00 00:03:06 John W. Bratton The Teddy Bears' Picnic Ronald Corp New London Orchestra Hyperion 67067

07:03:00 00:07:05 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony in D Nikolaus Harnoncourt Vienna Concentus Musicus DHM 75736

07:14:00 00:06:25 Johann Nepomuk Hummel Rondo from Bassoon Concerto Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Klaus Thunemann, bassoon Philips 432081

07:20:00 00:03:49 Dieterich Buxtehude Fugue in G major Alan Feinberg, piano Steinway 30034

07:25:00 00:02:28 Dimitri Tiomkin The Guns of Navarone: Main Theme José Serebrier Royal Philharmonic Royal Phil 17

07:33:00 00:03:06 Arcangelo Corelli Finale from Concerto Grosso Op 6 Simon Murphy New Dutch Academy PentaTone 31

07:40:00 00:11:17 Carl Nielsen Allegro espansivo from Symphony No. 3 Op 27 Alan Gilbert New York Philharmonic DaCapo 220623

07:50:00 00:02:47 Josef Bonime Danse hébraïque Gil Shaham, violin; Orli Shaham, piano Canary 10

07:57:00 00:02:22 Carlos Salzedo Suite of Eight Dances: Tango Yolanda Kondonassis, harp Telarc 80581

08:07:00 00:06:43 Antonín Dvorák Scherzo from Symphony No. 4 Op 13 Libor Pesek Czech Philharmonic VirginClas 91144

08:15:00 00:04:40 Michael Jackson Billy Jean Greg Anderson, piano; Elizabeth Joy Roe, piano Steinway 30006

08:20:00 00:08:38 Muzio Clementi Overture No. 2 in D major Francesco La Vecchia Rome Symphony Orchestra Naxos 573071

08:31:00 00:04:54 Johann Sebastian Bach Larghetto from Keyboard Concerto No. 4 Australian Chamber Orchestra Richard Tognetti Angela Hewitt, piano Hyperion 67308

08:40:00 00:08:19 Maurice Ravel Miroirs: Une barque sur l'océan Kent Nagano Lyon Opera Orchestra Erato 14331

08:48:00 00:03:24 Clarence Woods Slippery Elm Rag Brian Dykstra, piano Centaur 3340

08:55:00 00:07:44 Franz Waxman Sunset Boulevard: Suite Charles Gerhardt National Philharmonic RCA 81265

09:05:00 00:21:20 Robert Schumann Scenes from Childhood Op 15 Lang Lang, piano DeutGram 5827

09:31:00 00:06:40 Frank Loesser Guys and Dolls: Medley Carl Topilow Cleveland Pops Orchestra ClevPops 2008

09:35:00 00:06:10 Sergei Prokofiev Lieutenant Kijé Suite: Burial of Kijé Op 60 Paavo Järvi Cincinnati Symphony Telarc 80683

09:56:00 00:01:25 Sergei Rachmaninoff Polka italienne Pierce & Jonas, piano 4 hands MSR 1260

CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:00:00 00:03:52 Ottorino Respighi The Birds: The Nightingale Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 437533

10:04:00 00:02:30 John Lennon/Paul McCartney Blackbird Milos Karadaglic, guitar Mercury 24425

10:09:00 00:10:35 Franz Schubert Konzertstück in D major Chamber Orchestra of Europe Gidon Kremer Gidon Kremer, violin DeutGram 437535

10:21:00 00:05:39 Franz Schubert Scherzo from 'Grand Duo' Sonata Claudio Abbado Chamber Orchestra of Europe DeutGram 423655

10:29:00 00:04:05 Franz Joseph Haydn Rondo from Piano Sonata No. 58 Yekwon Sunwoo, piano Decca 4815527

10:33:00 00:02:42 Roland Dyens Tango en skaï Jason Vieaux, guitar Azica 71287

10:40:00 00:05:20 Carl Stamitz Romance from Cello Concerto No. 1 Prague Chamber Orchestra Christian Benda Christian Benda, cello Naxos 550865

10:46:00 00:02:31 Leroy Anderson China Doll Leonard Slatkin BBC Concert Orchestra Naxos 559313

10:51:00 00:21:58 Béla Bartók Violin Concerto No. 1 Swedish Radio Symphony Daniel Harding Isabelle Faust, violin Harm Mundi 902146

11:15:00 00:04:04 Ernö Dohnányi Suite in f-Sharp: Scherzo Op 19 JoAnn Falletta Buffalo Philharmonic Naxos 572303

11:21:00 00:08:07 Ludwig van Beethoven Andante favori in F major Peter Takács, piano Cambria 1175

11:31:00 00:10:24 Francesco Geminiani Concerto Grosso No. 9 in A major Andrew Manze Academy of Ancient Music Harm Mundi 907261

11:44:00 00:08:15 Peter Tchaikovsky Eugene Onegin: Waltz Semyon Bychkov Berlin Philharmonic Philips 420237

11:52:00 00:07:51 Ernest Bloch Abodah Brian Thornton, cello; Spencer Myer, piano Thornton 2013

12:06:00 00:07:08 George Gershwin Strike Up the Band: Overture Michael Tilson Thomas Buffalo Philharmonic CBS 42240

12:17:00 00:07:27 Aaron Copland Rodeo: Buckaroo Holiday Michael Tilson Thomas San Francisco Symphony RCA 63511

12:26:00 00:04:14 Sir Edward Elgar The Wand of Youth Suite No. 2: March Raymond Leppard Indianapolis Symphony Koss Class 1014

12:31:00 00:05:11 Eric Coates The Three Elizabeths Suite: Youth of Malcolm Nabarro Sinfonia ViVa ASV 2053

THE BIG WORK AT ONE

13:00:00 00:28:11 Wolfgang Amadeus Mozart Violin Concerto No. 5 in A major Berlin Philharmonic Eugen Jochum Wolfgang Schneiderhan, violin DeutGram 4796018

13:28:00 00:15:02 Joseph Martin Kraus Symphony in E minor Petter Sundkvist Swedish Chamber Orchestra Naxos 554777

CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

14:05:00 00:02:48 Johann Sebastian Bach Chorale Prelude 'To God Alone on High Raymond Leppard Indianapolis Symphony Koss Class 3303

14:08:00 00:03:21 Jean-Philippe Rameau Les Fêtes d'Hébé: Sailors' Chorus English Chamber Orchestra Raymond Leppard Ambrosian Singers EMI 65732

14:14:00 00:11:14 Anton Bruckner Scherzo from Symphony No. 9 Bernard Haitink Royal Concertgebouw Orchestra Philips 4788977

14:27:00 00:09:01 Ludwig van Beethoven Adagio from Piano Concerto No. 2 Op 19 Mahler Chamber Orchestra Leif Ove Andsnes Leif Ove Andsnes, piano Sony 370548

14:39:00 00:11:35 Maurice Ravel La valse Yekwon Sunwoo, piano Decca 4815527

14:53:00 00:06:10 Ludwig van Beethoven Fidelio: Overture Op 72 George Szell Cleveland Orchestra Sony 46533

15:00:00 00:16:26 Sir Edward Elgar The Wand of Youth Suite No. 2 Op 1 Raymond Leppard Indianapolis Symphony Koss Class 1014

15:18:00 00:05:23 Sir Charles Hubert H. Parry Scherzo from Symphony No. 3 Matthias Bamert London Philharmonic Chandos 8896

15:25:00 00:04:04 Fritz Kreisler Berceuse Romantique Op 9 Caroline Goulding, violin; Christopher O'Riley, piano Telarc 80744

15:31:00 00:04:39 Franz Schmidt Notre Dame: Intermezzo Lawrence Foster Monte Carlo Philharmonic Erato 88103

15:39:00 00:06:26 Franz Schreker Intermezzo for String Orchestra Op 8 James Conlon Gürzenich Orchestra Cologne EMI 56784

15:47:00 00:08:58 Gustav Holst A Winter Idyll JoAnn Falletta Ulster Orchestra Naxos 572914

15:56:00 00:02:05 Edward MacDowell Woodland Sketches: To a Wild Rose Op 51 Ronald Corp New London Orchestra Hyperion 67067

15:59:00 00:04:04 Franz Liszt Schubert Song 'Litanei' Yekwon Sunwoo, piano Decca 4815527

CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell; COMPOSERS DATEBOOK: Johann Strauss in Salzburg (And Vienna)

16:06:00 00:03:16 Jean-Philippe Rameau Les Fêtes d'Hébé: Musette et Tambourin Marc Minkowski Musicians of the Louvre Archiv 4478

16:13:00 00:08:26 Ludwig van Beethoven Finale from Symphony No. 7 Op 92 Manfred Honeck Pittsburgh Symphony Reference 718

16:23:00 00:04:53 Isaac Albéniz Iberia: Triana Jesús López-Cobos Cincinnati Symphony Telarc 80470

16:34:00 00:08:22 Bernard Herrmann The Seventh Voyage of Sinbad: Suite Bernard Herrmann National Philharmonic Decca 443899

16:44:00 00:06:09 Johann Friedrich Fasch Concerto for Trumpet, 2 Oboes & Strings in D major English Chamber Orchestra Raymond Leppard Wynton Marsalis, trumpet Sony 57497

16:54:00 00:03:33 Manuel de Falla La vida breve: Spanish Dance No. 1 Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80625

17:04:00 00:02:59 Ralph Vaughan Williams The Wasps: March Past of the Kitchen Michael Stern Kansas City Symphony Reference 129

17:10:00 00:08:56 George Gershwin Variations on 'I Got Rhythm' Baltimore Symphony Marin Alsop Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 14091

17:20:00 00:12:29 Nikolai Rimsky-Korsakov The Snow Maiden: Suite Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572787

17:38:00 00:06:47 Sir Arthur Sullivan Ruddigore: Overture Alexander Faris Scottish Chamber Orchestra Nimbus 5066

17:46:00 00:06:37 Wolfgang Amadeus Mozart Andante from Violin Concerto No. 4 Royal Concertgebouw Orchestra Bernard Haitink Herman Krebbers, violin Philips 4788977

17:50:00 00:02:43 Richard Nicholson Cantate Domino Ross Duffin Quire Cleveland Quire 2013

DINNER CLASSICS

18:10:00 00:19:31 Sergei Rachmaninoff Piano Sonata No. 2 in B flat minor Op 36 Yekwon Sunwoo, piano Decca 4815527

18:29:00 00:05:32 H. Balfour Gardiner Shepherd Fennel's Dance Raymond Leppard Indianapolis Symphony Koss Class 3303

18:35:00 00:04:34 Sir Hamilton Harty A John Field Suite: Rondo Raymond Leppard Indianapolis Symphony Koss Class 3303

18:39:00 00:10:25 Antonio Vivaldi Concerto for 2 Violins in B flat major Venice Baroque Orchestra Andrea Marcon Viktoria Mullova, violin; Giuliano Carmignola, violin Archiv 4777466

18:56:00 00:04:03 John Philip Sousa March 'The Free Lance' Frederick Fennell Tokyo Kosei Wind Orchestra Brain 7504

SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:14:46 Niels Gade Concert Overture 'Echoes of Ossian' Op 1 Dmitri Kitayenko Danish National Radio Sym Chandos 9422

19:19:00 00:36:31 Antonín Dvorák Piano Concerto in G minor Op 33 Cleveland Orchestra George Szell Rudolf Firkusný, piano Unitd Arch 13

WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:02:00 00:05:00 Ludwig van Beethoven The Ruins of Athens: Overture Op 113 Daniel Harding German Chamber Philharmonic VirginClas 45364

20:09:00 00:19:30 Camille Saint-Saëns Cello Concerto No. 1 in A minor Op 33 Lucerne Symphony James Gaffigan Emmanuelle Bertrand, cello Harm Mundi 902210

20:31:00 00:27:10 Felix Mendelssohn Symphony No. 4 in A major Op 90 Pablo Heras-Casado Freiburg Baroque Orchestra Harm Mundi 902228

20:58:00 00:01:47 Darius Milhaud Romance Op 78 Lara Downes, piano Steinway 30016

NIGHT MUSIC with Rob Grier; COMPOSERS DATEBOOK: Johann Strauss in Salzburg (And Vienna)

21:03:00 00:12:45 Johann Strauss Jr Waltz 'From the Mountains' Op 292 Franz Welser-Möst Vienna Philharmonic Sony 544071

21:18:00 00:17:55 Sir Edward Elgar The Wand of Youth Suite No. 1 Op 1 Raymond Leppard Indianapolis Symphony Koss Class 1014

21:38:00 00:04:42 Auguste Franchomme Nocturne for 2 Cellos Op 15 Louise Dubin, cello; Saeunn Thorsteinsdóttir, cello Delos 3469

21:44:00 00:04:48 Franz Schubert Impromptu No. 2 in E flat major Simone Dinnerstein, piano Sony 798943

21:50:00 00:37:33 Sergei Rachmaninoff Symphonic Dances Op 45 Mikhail Pletnev Russian National Orchestra DeutGram 457598

22:30:00 00:20:52 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 33 in B flat major Claudio Abbado Orchestra Mozart Archiv 4777598

22:54:00 00:04:45 Johann Strauss Jr Artists Quadrille Op 201 Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80314

22:56:00 00:03:03 Manuel de Falla El amor brujo: Song of the Fisherman Leonard Bernstein New York Philharmonic Sony 90578

QUIET HOUR

23:02:00 00:09:46 Wolfgang Amadeus Mozart Adagio from Flute Concerto No. 1 English Chamber Orchestra Raymond Leppard Peter-Lukas Graf, flute Brilliant 93290

23:11:00 00:09:56 Franz Joseph Haydn Adagio from String Quartet No. 26 Op 20 Daedalus Quartet Bridge 9326

23:24:00 00:05:39 Alec Wilder Air for Bassoon Manhattan Chamber Orchestra Richard Auldon Clark Kenneth Pasmanick, bassoon Newport 85570

23:29:00 00:06:07 Carl Busch Omaha Indian Love Song Reuben Blundell Gowanus Arts Ensemble New Focus 166

23:38:00 00:06:40 Percy Grainger Ramble on the Last Love Duet in Strauss Yekwon Sunwoo, piano Decca 4815527

23:44:00 00:09:57 Robert Farnon Lake of the Woods Douglas Gamley Royal Philharmonic Reference 47

23:56:00 00:03:06 Sir Edward Elgar In Moonlight from 'In the South' Op 50 Royal Liverpool Philharmonic Vernon Handley Natalie Clein, cello EMI 1409

23:56:00 00:03:19 Erik Satie Gnossienne No. 3 Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 470290