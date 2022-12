Program Guide 08-09-2017

00:00 CLASSICAL MUSIC with Angela Mitchell

00:02:00 00:42:13 Johannes Brahms Symphony No. 4 in E minor Op 98 Sir Simon Rattle Berlin Philharmonic EMI 67254

00:49:00 00:40:50 Franz Schubert Sonata for Piano 4-Hands in C major Evgeny Kissin, piano; James Levine, piano RCA 69282

01:32:00 00:31:34 Mario Castelnuovo-Tedesco Concerto Italiano Op 31 SWR Symphony Orch Pieter-Jelle de Boer Tianwa Yang, violin Naxos 573135

02:06:00 00:41:14 Richard Strauss Don Quixote Op 35 Cleveland Orchestra Vladimir Ashkenazy Lynn Harrell, cello; Robert Vernon, viola Decca 417184

02:50:00 00:28:24 Reynaldo Hahn Piano Concerto in E BBC Scottish Symphony Jean-Yves Ossonce Stephen Coombs, piano Hyperion 66897

03:21:00 00:24:44 Josef Suk Fantasy in G minor Op 24 Monte Carlo Philharmonic Yakov Kreizberg Julia Fischer, violin Decca 15535

03:50:00 00:34:49 Antonín Dvorák Piano Quartet No. 2 in E flat major Op 87 Wu Han, piano; Erin Keefe, violin; Beth Guterman, viola; David Finckel, cello CMS Studio 82503

04:27:00 00:30:09 Jean Sibelius Symphony No. 6 in D minor Op 104 Jukka-Pekka Saraste Finnish Radio Symphony Orch RCA 60157

05:01:00 00:23:03 Franz Berwald Grand Septet in B flat major Vienna Octet Decca 4785437

05:27:00 00:12:30 Percy Grainger To a Nordic Princess Richard Hickox Danish National Radio Sym Chandos 9721

05:43:00 00:06:30 Felix Mendelssohn Rondo capriccioso in E major Op 14 Murray Perahia, piano CBS 42401

05:50:00 00:06:46 Peter Tchaikovsky Suite No. 1: Scherzo Op 43 Sir Neville Marriner Stuttgart Radio Symphony Capriccio 10227

06:00 BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:03:59 Eric Coates By the Sleepy Lagoon Malcolm Nabarro Sinfonia ViVa ASV 2053

06:15:00 00:06:32 Pietro Antonio Locatelli Introduttione Teatrale in D major Op 4 Elizabeth Wallfisch Raglan Baroque Players Hyperion 67041

06:23:00 00:04:04 Antonín Dvorák Scherzo from Piano Quintet Op 81 Concertante Jeremy Denk, piano Meridian 84459

06:30:00 00:04:16 John Williams 1941: March Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80495

06:31:00 00:04:46 Johann Sebastian Bach Finale from Flute Sonata No. 5 Joshua Smith, flute; Jory Vinikour, harpsichord; Ann Marie Morgan, cello Delos 3408

06:40:00 00:11:35 Maurice Ravel La valse Yekwon Sunwoo, piano Decca 4815527

06:50:00 00:02:55 George Frideric Handel The Triumph of Time and Truth: Sonata in D major RCO Chamber Orchestra Joshua Rifkin Peter Hurford, organ Decca 414604

06:58:00 00:03:08 John Philip Sousa March 'The Gallant Seventh' Loras John Schissel Blossom Festival Band MAA 40601

07:03:00 00:07:38 Francesco Geminiani Concerto Grosso No.11 in E major Andrew Manze Academy of Ancient Music Harm Mundi 907261

07:10:00 00:07:38 Peter Tchaikovsky Finale from Piano Concerto No. 2 Op 44 Philharmonia Orchestra Leonard Slatkin Barry Douglas, piano RCA 61633

07:20:00 00:02:49 Alberto Ginastera Estancia: The Farm Workers Gisèle Ben-Dor London Symphony Naxos 570999

07:25:00 00:02:22 Jean Sibelius Belshazzar's Feast: Oriental Procession Op 51 Jukka-Pekka Saraste Finnish Radio Symphony Orch RCA 60434

07:30:00 00:04:07 Johann Sebastian Bach Motet 'Jauchzet dem Herrn, alle Welt' Anton Armstrong St. Olaf Choir St.Olaf 2967

07:40:00 00:08:07 Ludwig van Beethoven Andante favori in F major Peter Takács, piano Cambria 1175

07:50:00 00:02:42 Sir Charles Hubert H. Parry Lady Radnor's Suite: Bourrée William Boughton English String Orchestra Nimbus 5068

07:55:00 00:02:53 Raymond Scott The Toy Trumpet Quartet San Francisco ViolinJazz 105

07:56:00 00:03:10 Leonard Bernstein West Side Story: America Canadian Brass RCA 68633

08:07:00 00:05:26 Domenico Cimarosa I nemici generosi: Overture Sinfonia Finlandia Patrick Gallois Denitsa Laffchieva, clarinet Naxos 572734

08:15:00 00:07:58 George Frideric Handel Oboe Concerto No. 1 in B flat major English Concert Trevor Pinnock David Reichenberg, oboe Archiv 415291

08:25:00 00:01:27 Paul Schoenfield Four Souvenirs: Tin Pan Alley Caroline Goulding, violin; Christopher O'Riley, piano Telarc 80744

08:25:00 00:09:10 Nikolai Rimsky-Korsakov Scheherazade: The Young Prince & Cleveland Orchestra Lorin Maazel Daniel Majeske, violin Decca 4787779

08:40:00 00:09:43 George Gershwin Cuban Overture James Levine Chicago Symphony Orchestra DeutGram 4795448

08:50:00 00:02:38 Domenico Scarlatti Sonata in F major Sergei Babayan, piano ProPiano 224506

08:55:00 00:06:31 Miklós Rózsa Spellbound: Prelude & Love Theme Royal Stockholm Philharmonic Alexander Shelley Daniel Hope, violin DeutGram 4792954

09:05:00 00:15:59 Nikolai Rimsky-Korsakov Capriccio espagnol Op 34 Zubin Mehta Israel Philharmonic Orchestra Decca 4785437

09:26:00 00:05:24 Iosif Ivanovici Waltz 'Danube Waves' István Bogár Budapest Strauss Ensemble Naxos 550900

09:35:00 00:03:33 Johann Nepomuk Hummel Rondo from Piano Trio No. 4 Op 65 Beaux Arts Trio Philips 446077

09:39:00 00:06:29 Kurt Weill Finale from Symphony No. 2 Edo de Waart Leipzig Gewandhaus Orchestra Philips 4788977

09:46:00 00:07:09 Johann Christian Bach Carattaco: Overture Anthony Halstead Hanover Band CPO 999488

09:55:00 00:04:00 Hieronymus Praetorius Cantate Domino Ross Duffin Quire Cleveland Quire 2013

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:01:00 00:02:15 Dmitri Shostakovich The Golden Age: Polka Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80625

10:04:00 00:03:22 Igor Stravinsky Circus Polka Michael Tilson Thomas London Symphony RCA 68865

10:09:00 00:11:39 Reynaldo Hahn Sonatina in C Daniel Blumenthal, piano Cybelia 849

10:23:00 00:04:41 Claude Debussy Lindaraja Vanessa Perez, piano; Stephen Buck, piano Steinway 30036

10:30:00 00:04:01 Ludwig van Beethoven Christ on Mount of Olives: Hallelujah Op 85 Atlanta Symphony Orchestra Robert Shaw Atlanta Symphony Chorus Telarc 80119

10:38:00 00:05:30 George Frideric Handel Andante from Organ Concerto No. 9 Op 7 Academy of Ancient Music Richard Egarr Richard Egarr, organ Harm Mundi 807447

10:46:00 00:03:21 Dame Ethel Smyth The March of the Women Plymouth Festival Orchestra Philip Brunelle Eiddwen Harrhy, soprano; Plymouth Festival Chorus VirginClas 91188

10:52:00 00:21:27 Luigi Boccherini Symphony No. 3 in D Op 12 Johannes Goritzki German Chamber Academy Neuss CPO 999172

11:16:00 00:07:21 Luigi Cherubini Eliza: Overture Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields EMI 54438

11:25:00 00:09:06 Camille Saint-Saëns Barcarolle in F major Op 108 Fine Arts Quartet Cristina Ortiz, piano; Members of Naxos 572904

11:36:00 00:09:05 Antonín Dvorák King and Charcoal Burner: Overture Robert Stankovsky Czecho-Slovak State Phil MarcoPolo 223272

11:47:00 00:08:06 Federico Moreno Tórroba Airs of la Mancha David Russell, guitar Telarc 80451

11:58:00 00:02:00 Wolfgang Amadeus Mozart The Marriage of Figaro: March Rinaldo Alessandrini Norwegian Nat'l Opera Orch Naïve 30479

12:06:00 00:08:52 Johann Strauss Jr Waltz 'Roses from the South' Op 388 Franz Welser-Möst London Philharmonic Seraphim 73295

12:18:00 00:06:40 Percy Grainger Ramble on the Last Love Duet in Strauss Yekwon Sunwoo, piano Decca 4815527

12:29:00 00:03:01 Sir Hamilton Harty The Fair Day from 'An Irish Symphony' Keith Lockhart Boston Pops Orchestra RCA 68901

12:37:00 00:05:34 Albert W. Ketèlbey In a Persian Market Royal Philharmonic Eric Rogers Chorus Decca 444786

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:00:00 00:28:24 Reynaldo Hahn Piano Concerto in E BBC Scottish Symphony Jean-Yves Ossonce Stephen Coombs, piano Hyperion 66897

13:28:00 00:17:03 Maurice Ravel Daphnis et Chloé: Suite No. 2 Daniel Barenboim Orchestra of Paris DeutGram 4795448

14:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

14:01:00 00:02:08 William Grant Still Suite for Violin: Gamin Alexa Still, flute; Susan DeWitt Smith, piano Koch Intl 7192

14:03:00 00:03:03 William Grant Still Afro-American Symphony: Humor Neeme Järvi Detroit Symphony Chandos 9154

14:08:00 00:11:24 Bedrich Smetana The Bartered Bride: Three Dances George Szell Cleveland Orchestra CBS/Sony 215

14:22:00 00:09:14 Arthur Foote A Night Piece for Flute & Strings New Zealand Chamber Orch Nicholas Braithwaite Alexa Still, flute Koch Intl 7063

14:33:00 00:09:18 Antonio Vivaldi Concerto for Violin & Oboe in B flat major English Concert Trevor Pinnock Simon Standage, violin; David Reichenberg, oboe DeutGram 4795448

14:44:00 00:12:17 Maurice Ravel Ouverture de féerie 'Shéhérazade' Eiji Oue Minnesota Orchestra Reference 79

14:57:00 00:01:47 Fritz Kreisler Schön Rosmarin Orpheus Chamber Orchestra Gil Shaham, violin DeutGram 449923

15:00:00 00:15:44 Gioacchino Rossini String Sonata No. 6 in D major Ensemble Explorations Harm Mundi 901847

15:18:00 00:07:27 Gioacchino Rossini Grand Overture Alun Francis Haydn Orchestra CPO 999063

15:27:00 00:05:04 Domenico Scarlatti Sonata in D Yevgeny Sudbin, piano Bis 2138

15:34:00 00:04:09 Ernest Bucalossi The Grasshopper's Dance Ronald Corp New London Orchestra Hyperion 66968

15:42:00 00:04:41 Frederic Curzon Robin Hood Suite: March of the Bowmen Ronald Corp New London Orchestra Hyperion 66968

15:48:00 00:09:06 Robert Schumann Allegro in B minor Op 8 Maurizio Pollini, piano DeutGram 471370

15:59:00 00:04:05 Franz Joseph Haydn Rondo from Piano Sonata No. 58 Yekwon Sunwoo, piano Decca 4815527

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell; COMPOSERS DATEBOOK: Morning Revisited by Raksin

16:05:00 00:02:12 Zoltán Kodály Háry János: Viennese Musical Clock Steven Smith Cleveland Orch Youth Orch MAA 10706

16:10:00 00:09:03 Antonín Dvorák Carnival Overture Op 92 Vladimir Ashkenazy Cleveland Orchestra Decca 433548

16:21:00 00:04:21 Léo Delibes Sylvia: Valse lente Martin West San Francisco Ballet Orchestra Reference 125

16:30:00 00:06:20 Max Steiner Dark Victory: Suite Charles Gerhardt National Philharmonic RCA 81272

16:40:00 00:07:06 George Frideric Handel Water Music Suite No. 2 in D major Jeannette Sorrell Apollo's Fire ApolloFire 2002

16:48:00 00:02:51 Gabriel Pierné March of the Little Lead Soldiers Ronald Corp New London Orchestra Hyperion 66998

16:53:00 00:04:05 Peter Tchaikovsky Suite No. 2: Danse baroque Op 53 Neeme Järvi Detroit Symphony Chandos 9454

16:58:00 00:01:34 Franz Liszt Schubert Song 'Das Wandern' Evgeny Kissin, piano RCA 58420

17:02:00 00:04:54 Franz Liszt Transcendental Etude No. 8 in C minor Daniil Trifonov, piano DeutGram 4795529

17:10:00 00:09:04 Jean-Philippe Rameau Concert No. 4 en sextuor Christophe Rousset Les Talens Lyriques Decca 1845

17:23:00 00:12:13 Sergei Rachmaninoff Symphonic Dance No. 1 Op 45 Robert Spano Atlanta Symphony Orchestra ASO Media 1003

17:41:00 00:09:35 Franz Schubert Finale from String Quartet No. 14 Franz Welser-Möst Camerata Salzburg EMI 56813

17:54:00 00:04:57 Modest Mussorgsky Solemn March 'The Capture of Kars' Jukka-Pekka Saraste Toronto Symphony Orchestra Finlandia 14911

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:00 00:17:30 Franz Liszt Piano Concerto No. 1 in E flat major London Symphony Claudio Abbado Martha Argerich, piano DeutGram 4793449

18:28:00 00:04:02 Reynaldo Hahn À Chloris Academy St. Martin in Fields Mathias Mönius Albrecht Mayer, English horn Decca 4782564

18:34:00 00:03:46 Heinrich von Herzogenberg Scherzo from Trio Op 61 Albrecht Mayer, oboe; Marie-Luise Neunecker, horn; Markus Becker, piano Decca 4783498

18:40:00 00:14:31 Moritz Moszkowski Spanish Dances Op 12 Martin West San Francisco Ballet Orchestra Reference 138

18:55:00 00:04:02 Gabriel Fauré [and André Messager]: Souvenirs de Kathryn Stott, piano; Martin Roscoe, piano Hyperion 66911

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:23:05 Franz Joseph Haydn Symphony No.104 in D major George Szell Cleveland Orchestra Sony 768779

19:27:00 00:27:46 Franz Schubert Symphony No. 1 in D major Nikolaus Harnoncourt Royal Concertgebouw Orchestra Teldec 91184

19:56:00 00:02:58 Arcangelo Corelli Gigue from Violin Sonata in A major Op 5 Andrew Manze Academy of Ancient Music Harm Mundi 907261

20:00 CLEVELAND OVATIONS: Performances from the concert series Music from the Western Reserve

Black Squirrel Winds (March 12, 2017):

Alexandre Tansman: Le Jardin du Paradis – La Danse de la Sorciere

Leos Janacek: Mladi (Youth) Suite for Wind Sextet

Francis Poulenc: Sextet for Piano and Winds

Omni Quartet (April 9, 2017)

Antonin Dvorak: String Quartet No. 9 in d, Op. 34

Ludwig van Beethoven: String Quartet No. 1 in F, Op. 18 No. 1

21:52:00 00:06:05 Jean-Philippe Rameau Dardanus: Chaconne Les Délices Délices 2013

22:00 THE BLACK ARTS with A. Grace Lee Mims: recordings by mezzo-soprano Denyce Graves

Gluck: Ahime! Che faro senza...

Donizetti: O mio Fernando

Mascagni: Voi lo sapete

Purcell: When I am laid in earth

Barber: Must the winter come so soon

Saint-Saens: Amour! Viens aider ma faiblesse

Bizet: Habanera

Bizet: Seguidilla

Roland Hayes, arr: Round about the mountain

Hall Johnson, arr: Let's have a union

23:00 QUIET HOUR with Rob Grier

23:01:00 00:04:06 Alexander Glazunov Meditation in D major Op 32 Russian National Orchestra José Serebrier Rachel Barton Pine, violin Warner 67946

23:06:00 00:12:12 Sergei Rachmaninoff Adagio from Symphony No. 2 Op 27 Mikhail Pletnev Russian National Orchestra DeutGram 439888

23:18:00 00:08:53 Johann Sebastian Bach Cantata No. 127: Aria 'Die Seele ruht Augustin Hadelich, violin; Greg Anderson, piano; Elizabeth Joy Roe, piano Steinway 30033

23:27:00 00:04:04 Franz Liszt Schubert Song 'Litanei' Yekwon Sunwoo, piano Decca 4815527

23:31:00 00:03:53 François Couperin Suite No. 25: Wandering Souls Angela Hewitt, piano Hyperion 67480

23:36:00 00:05:08 Federico Mompou Canción y Danza No. 6 Anja Lechner, cello; François Couturier, piano ECM 2367

23:42:00 00:09:47 Keith Jarrett Adagio for Oboe & Strings Fairfield Orchestra Thomas Crawford Marcia Butler, oboe ECM 1450

23:52:00 00:03:05 Mikhail Antsev Berceuse Rachel Barton Pine, violin; Matthew Hagle, piano Cedille 139

23:55:00 00:03:45 Gabriel Fauré Berceuse Op 16 Rachel Barton Pine, violin; Matthew Hagle, piano Cedille 139