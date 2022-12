Program Guide 08-04-2017

CLASSICAL MUSIC with Angela Mitchell

00:02:00 00:29:41 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 38 in D Yehudi Menuhin Sinfonia Varsovia VirginClas 91078

00:35:00 00:19:53 Johann Sebastian Bach Brandenburg Concerto No. 5 in D major Australian Chamber Orchestra Richard Tognetti Angela Hewitt, piano; Richard Tognetti, violin; Alison Mitchell, flute Hyperion 67307

00:58:00 00:39:19 Franz Schubert Piano Sonata No. 20 in A major Jorge Federico Osorio, piano Cedille 171

01:40:00 00:32:26 William Schuman Symphony No. 3 Leonard Bernstein New York Philharmonic DeutGram 419780

02:15:00 00:39:46 Johannes Brahms Clarinet Quintet in B minor Op 115 Chamber Ensemble Andreas Ottensamer, clarinet Mercury 4811409

02:58:00 00:29:34 Franz Schubert Symphony No. 10 in D major Sir Charles Mackerras Scottish Chamber Orchestra Hyperion 67000

03:30:00 00:38:41 Franz Joseph Haydn Mass No. 10 in C major Collegium Musicum 90 Richard Hickox Nancy Argenta, soprano; Catherine Denley, mezzo; Mark Padmore, tenor; Stephen Varcoe, baritone; Collegium Musicum 90 Chorus Chandos 633

04:12:00 00:44:07 Peter Tchaikovsky Symphony No. 1 in G minor Op 13 Pablo Heras-Casado Orchestra of St Luke's Harm Mundi 902220

04:59:00 00:22:22 Victor Herbert Cello Concerto No. 2 in E minor Op 30 Ulster Orchestra JoAnn Falletta Mark Kosower, cello Naxos 573517

05:24:00 00:15:16 Maurice Ravel Rapsodie espagnole Ludovic Morlot Seattle Symphony SeattleSM 1002

05:42:00 00:03:21 Gabriel Fauré Masques et bergamasques: Pastorale Op 112 Ludovic Morlot Seattle Symphony SeattleSM 1004

05:48:00 00:10:05 Johann Sebastian Bach Keyboard Concerto No. 5 in F minor Apollo's Fire Jeannette Sorrell Jeannette Sorrell, harpsichord Avie 2207

CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:03:18 Johannes Brahms Capriccio in B minor Op 76 Alessio Bax, piano Signum 309

06:15:00 00:11:00 Johann Sebastian Bach Brandenburg Concerto No. 3 in G major Trevor Pinnock English Concert DeutGram 4795448

06:25:00 00:03:54 Johann Pachelbel Three Magnificat Fugues Stuttgart Brass Quartet Hänssler 98623

06:30:00 00:04:20 Ludwig van Beethoven Congratulations Minuet John Storgards Tapiola Sinfonietta Ondine 1001

06:40:00 00:09:39 Béla Bartók Finale from Concerto for Orchestra Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 425694

06:51:00 00:04:05 David Raksin Laura: Theme London Symphony Keith Lockhart Anne Akiko Meyers, violin eOne 7792

06:59:00 00:03:58 Wolfgang Amadeus Mozart March in D Nikolaus Harnoncourt Vienna Concentus Musicus Sony 372068

07:03:00 00:06:26 Igor Stravinsky The Firebird: Lullaby & Finale Paavo Järvi Cincinnati Symphony Telarc 80587

07:14:00 00:09:31 Franz Lehár The Merry Widow: Concert Overture Michail Jurowski Berlin Radio Symphony CPO 999891

07:25:00 00:02:08 Gabriel Pierné Cydalise: March of the Little Fauns Leonard Slatkin St. Louis Symphony RCA 7716

07:29:00 00:04:05 Franz Joseph Haydn Rondo from Piano Sonata No. 58 Yekwon Sunwoo, piano Decca 4815527

07:37:00 00:02:17 Aram Khachaturian Gayaneh: Dance of the Rose Maidens Neeme Järvi Royal Scottish Nat'l Orch Chandos 8542

07:40:00 00:05:53 George Frideric Handel Finale from Organ Concerto No. 14 in A major English Concert Trevor Pinnock Simon Preston, organ Archiv 413465

07:46:00 00:04:07 Georges Bizet Carmen: Toreadors' Entrance 'Les voici, Atlanta Symphony Orchestra Robert Shaw Atlanta Symphony Chorus Telarc 80333

07:52:00 00:01:49 Adriano Banchieri Concerto No. 3 for Brass 'Magnificat' Empire Brass Telarc 80204

07:55:00 00:03:06 Scott Joplin The Ragtime Dance Leila Josefowicz, violin; John Novacek, piano Philips 462948

08:07:00 00:07:19 Joseph Lanner Waltz 'The Suitors' Op 103 Claudio Abbado Vienna Philharmonic DeutGram 431628

08:15:00 00:02:04 Sir Thomas Beecham The Faithful Shepherd Suite: Gavotte Yehudi Menuhin Royal Philharmonic MCA 6231

08:20:00 00:08:03 Peter Tchaikovsky Scherzo from Symphony No. 1 Op 13 Pablo Heras-Casado Orchestra of St Luke's Harm Mundi 902220

08:30:00 00:08:27 Mario Castelnuovo-Tedesco Arioso from Concerto Italiano Op 31 SWR Symphony Orch Pieter-Jelle de Boer Tianwa Yang, violin Naxos 573135

08:40:00 00:06:48 Maurice Ravel Rapsodie espagnole: Feria Ludovic Morlot Seattle Symphony SeattleSM 1002

08:54:00 00:03:03 Ralph Vaughan Williams The Turtledove Paul Spicer James Oxley, tenor; Finzi Singers Chandos 9425

08:59:00 00:07:45 Elmer Bernstein The Ten Commandments: Suite Elmer Bernstein Royal Philharmonic Pops Denon 75288

09:05:00 00:16:19 Ralph Vaughan Williams Fantasia on a Theme by Thomas Tallis Robert Spano Atlanta Symphony Orchestra Telarc 80676

09:34:00 00:07:23 Sir Charles Villiers Stanford Scherzo from Symphony No. 3 Vernon Handley Ulster Orchestra Chandos 8545

09:44:00 00:02:09 Daniil Trifonov Allegro con fuoco from 'Rachmaniana' Daniil Trifonov, piano DeutGram 4794970

09:47:00 00:05:29 William Schuman New England Triptych: Be Glad Then, Leonard Slatkin St. Louis Symphony RCA 60983

09:55:00 00:03:25 Samuel Barber Excursions: Allegretto Op 20 John Browning, piano MusicMast 67122

CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:00:00 00:02:03 Igor Stravinsky Pulcinella: Overture Pierre Boulez Chicago Symphony Orchestra CSO Res 901918

10:03:00 00:03:21 Gabriel Fauré Masques et bergamasques: Pastorale Op 112 Ludovic Morlot Seattle Symphony SeattleSM 1004

10:08:00 00:11:54 Ferruccio Busoni Tanzwalzer Op 53 Kazuki Yamada Orch de la Suisse Romande PentaTone 518

10:21:00 00:03:06 Franz Schreker Ein Tanzspiel: Menuett Kazuki Yamada Orch de la Suisse Romande PentaTone 518

10:32:00 00:04:26 Nicolò Paganini Romance from Grand Sonata for Guitar Gil Shaham, violin; Göran Söllscher, guitar DeutGram 4795448

10:40:00 00:04:07 Franz Liszt Paraphrase on Spohr's Romance 'The Rose' Geoffrey Tozer, piano Chandos 9471

10:45:00 00:04:06 Jean Sibelius Humoresque No. 3 in G minor Op 89 London Symphony Sir Colin Davis Salvatore Accardo, violin Philips 4788977

10:51:00 00:20:40 Aaron Copland The Tender Land: Suite Aaron Copland Boston Symphony Orchestra RCA 300350

11:12:00 00:04:03 Leonard Bernstein On the Town: Lonely Town Philharmonia Orchestra David Zinman Joshua Bell, violin Sony 89358

11:17:00 00:08:03 Peter Tchaikovsky Scherzo from Symphony No. 1 Op 13 Pablo Heras-Casado Orchestra of St Luke's Harm Mundi 902220

11:27:00 00:10:32 Maurice Ravel Sonatine Alexandre Tharaud, piano Harm Mundi 901811

11:39:00 00:08:25 Franz Joseph Haydn Minuet & Finale from Symphony No. 85 Hugh Wolff St. Paul Chamber Orchestra Teldec 46313

11:48:00 00:08:31 Alexander Glazunov Concert Waltz No. 1 in D major Op 47 Lawrence Leighton Smith Moscow Philharmonic Sheffield 27

11:59:00 00:01:15 Carlos López Buchardo Bailecito Mirian Conti, piano Steinway 30010

12:06:00 00:06:57 Camille Saint-Saëns La princesse jaune: Overture Op 30 José Serebrier BBC Concert Orchestra BBC 63

12:15:00 00:07:38 Maurice Ravel Miroirs: Alborada del gracioso Ludovic Morlot Seattle Symphony SeattleSM 1002

12:24:00 00:03:02 John Philip Sousa March 'The Gladiator' Frederick Fennell Dallas Wind Symphony Reference 85

12:28:00 00:03:01 Georg Philipp Telemann Bourrée alla Polacca John Williams, guitar CBS 44518

12:33:00 00:03:35 David Raksin The Bad and the Beautiful: Theme Michael Tilson Thomas New World Symphony RCA 68798

12:40:00 00:04:57 Peter Tchaikovsky The Sleeping Beauty: Blue Bird Pas de Mikhail Pletnev Russian National Orchestra DeutGram 457634

12:47:00 00:09:10 Carl Maria von Weber Oberon: Overture George Szell Cleveland Orchestra MAA 10603

12:57:00 00:03:41 Alberto Ginastera Estancia: Wheat Dance Gustavo Dudamel Simón Bolívar Symphony DeutGram 4777457

THE BIG WORK AT ONE

13:02:00 00:31:22 Sir Alexander Mackenzie Violin Concerto in C sharp minor Op 32 Royal Scottish Nat'l Orch Vernon Handley Malcolm Stewart, violin Hyperion 66975

13:35:00 00:20:32 William Wallace Sir William Wallace Martyn Brabbins BBC Scottish Symphony Hyperion 66848

13:57:00 00:01:30 Percy Grainger Train Music Sir Simon Rattle City of Birmingham Symphony EMI 56412

14:00 FIRST FRIDAYS with Angela Mitchell and the North Coast Winds

14:00:02 00:06:00 D'Rivera: Aires Tropicales: Alborada and Son

14:15:00 00:04:00 Schuller: Suite: Prelude and Blues

14:26:00 00:02:00 Milhaud: La Cheminee du Roi Rene

14:41:00 00:01:00 Klughart: Quintet: Allegro non troppo

14:51:00 00:09:00 Medaglia: Belle Epoch en Sud-America: El Porsche Negro - Tango, Traumreise nach Attersee - Waltz, Requinta Maluca - Chorinho

CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

15:03:00 00:16:21 William Schuman New England Triptych José Serebrier Bournemouth Symphony Naxos 559083

15:22:00 00:08:30 Irving Fine Diversions for Orchestra Joel Spiegelman Tchaikovsky Symphony Orchestra Delos 3139

15:33:00 00:04:04 Antonín Dvorák Scherzo from String Quartet No. 12 Op 96 Charles Rosekrans Royal Philharmonic Telarc 80610

15:41:00 00:04:05 Franz Schubert Scherzo from String Quartet No. 14 Franz Welser-Möst Camerata Salzburg EMI 56813

15:47:00 00:08:05 Wilhelm Stenhammar Finale from Serenade in F major Op 31 Neeme Järvi Gothenburg Symphony DeutGram 445857

15:52:00 00:01:33 Erik Satie Le Piccadilly Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 470290

15:58:00 00:04:23 Kurt Weill Lost in the Stars Lara Downes, piano Steinway 30016

CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell; COMPOSERS DATEBOOK: William Schuman, Chairman of the Board

16:06:00 00:02:57 Kurt Weill One Touch of Venus: I'm a stranger here RIAS Chamber Ensemble John Mauceri Ute Lemper, soprano Decca 425204

16:12:00 00:11:24 Peter Tchaikovsky Allegro from Symphony No. 1 Op 13 Pablo Heras-Casado Orchestra of St Luke's Harm Mundi 902220

16:27:00 00:07:22 David Raksin Forever Amber: Main title & The King's David Raksin New Philharmonia Orchestra RCA 81268

16:37:00 00:02:26 Regino Sainz de la Maza Zapateado Jason Vieaux, guitar Azica 71287

16:41:00 00:07:46 "PDQ Bach" Schleptet in E flat Peter Schickele I Virtuosi di Hoople Vanguard 72015

16:52:00 00:03:10 Peter Tchaikovsky Swan Lake: Goblet Dance Valéry Gergiev Mariinsky Theater Orchestra Decca 10104

16:57:00 00:02:43 Frédéric Chopin Etude No. 24 in C minor Op 25 Irena Portenko, piano Blue Griff 213

17:04:00 00:05:59 William Schuman New England Triptych: Chester Lt. Col. Jason K. Fettig United States Marine Band Altissimo 4032

17:25:00 00:09:50 Franz Waxman Prince Valiant: Suite Charles Gerhardt National Philharmonic RCA 81265

17:40:00 00:06:05 Wolfgang Amadeus Mozart Andante in C major Orpheus Chamber Orchestra Susan Palma-Nidel, flute DeutGram 427677

17:48:00 00:01:53 Wolfgang Amadeus Mozart German Dance in C major Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 429783

17:52:00 00:02:48 Giovanni Gabrieli Canzoni e Sonate: Canzon 9 Empire Brass Telarc 80204

17:57:00 00:02:49 Traditional The Sprig of Thyme City of London Sinfonia John Rutter Women of the; Cambridge Singers; Members of Collegium 120

DINNER CLASSICS

18:09:00 00:24:03 Peter Tchaikovsky The Tempest Op 18 Pablo Heras-Casado Orchestra of St Luke's Harm Mundi 902220

18:35:00 00:03:36 Johann Sebastian Bach WTC-1: Prelude & Fugue No. 17 in A flat major Till Fellner, piano ECM 1853

18:40:00 00:02:44 Johann Sebastian Bach WTC-1: Prelude & Fugue No. 21 in B flat major Till Fellner, piano ECM 1853

18:44:00 00:06:47 Antonio Vivaldi Concerto for 2 Flutes in C Philharmonia Baroque Orchestra Nicholas McGegan Janet See, flute; Stephen Schultz, flute Harm Mundi 905193

18:53:00 00:05:40 Johann Sebastian Bach Fugue from Prelude & Fugue in D major Nikolai Demidenko, piano Hyperion 67324

SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:22:00 Mily Balakirev Tamara Kent Nagano Montreal Symphony Decca 4830396

19:26:00 00:29:01 Antonín Dvorák Serenade for Strings in E major Op 22 Conrad van Alphen Rotterdam Chamber Orchestra Telarc 80623

19:56:00 00:04:12 Johann Sebastian Bach Cantata No. 147: Jesu, Joy of Man's Jerry Junkin Dallas Wind Symphony Reference 126

WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:02:00 00:18:11 Ottorino Respighi The Birds Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 437533

20:22:00 00:15:43 Franz Liszt Hungarian Fantasy Budapest Symphony Orchestra Karl Anton Rickenbacher Leslie Howard, piano Hyperion 67403

20:40:00 00:17:37 George Gershwin An American in Paris Zubin Mehta Los Angeles Philharmonic Decca 4785437

NIGHT MUSIC with Rob Grier; COMPOSERS DATEBOOK: William Schuman, Chairman of the Board

21:03:00 00:18:06 William Schuman Symphony No. 5 for Strings Mikhail Gurewitsch do.gma chamber orchestra MD+G 9121717

21:23:00 00:05:35 Sergei Prokofiev Cinderella: In the Palace Marin Alsop São Paulo Symphony Naxos 573518

21:30:00 00:05:17 Frédéric Chopin Fantaisie-Impromptu in C sharp minor Op 66 Olga Kern, piano Harm Mundi 2908375

21:38:00 00:06:06 Sergei Rachmaninoff All-Night Vigil: Blessed is the Man Op 37 Sigvards Klava Latvian Radio Choir Ondine 1206

21:45:00 00:44:07 Peter Tchaikovsky Symphony No. 1 in G minor Op 13 Pablo Heras-Casado Orchestra of St Luke's Harm Mundi 902220

22:26:00 00:03:00 Johannes Brahms Scherzo from String Sextet No. 1 Op 18 Yehudi Menuhin, violin; Robert Masters, violin; Cecil Aronowitz, viola; Ernst Wallfisch, viola; Maurice Gendron, cello Warner 1

22:31:00 00:22:18 Philip Lasser Twelve Variations on a Chorale by Bach Simone Dinnerstein, piano Telarc 80715

22:56:00 00:02:27 Domenico Scarlatti Sonata in D minor Yevgeny Sudbin, piano Bis 2138

QUIET HOUR

23:02:00 00:08:09 Ludwig Spohr Adagio from Nonet Op 31 Vienna-Berlin Ensemble Gerhart Hetzel, violin; Wolfram Christ, viola; Georg Faust, cello; Alois Posch, double bass DeutGram 427640

23:10:00 00:09:59 Ludwig van Beethoven Lento from String Quartet No. 16 Op 135 Leonard Bernstein Vienna Philharmonic DeutGram 435779

23:22:00 00:07:47 Antonín Dvorák Lento from String Quartet No. 12 Op 96 Charles Rosekrans Royal Philharmonic Telarc 80610

23:29:00 00:07:35 Victor Herbert Andante from Cello Concerto No. 2 Ulster Orchestra JoAnn Falletta Mark Kosower, cello Naxos 573517

23:39:00 00:06:59 Camille Saint-Saëns Romance Op 67 NDR Symphony Orchestra Christoph Eschenbach Steven Isserlis, cello RCA 63518

23:45:00 00:07:42 Gerald Finzi Romance in E flat major Op 11 Richard Hickox City of London Sinfonia Chandos 9888

23:56:00 00:02:52 William Grant Still Mystic Pool from 'Traceries' Denver Oldham, piano Koch Intl 7084