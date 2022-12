Program Guide 08-02-2017

CLASSICAL MUSIC with Angela Mitchell

00:02:00 00:25:21 Robert Schumann Cello Concerto in A minor Op 129 Bamberg Symphony Dennis Russell Davies János Starker, cello RCA 68027

00:30:00 00:45:45 Reinhold Glière Symphony No. 2 in C minor Op 25 Zdenek Mácal New Jersey Symphony Delos 3178

01:19:00 00:29:31 Édouard Lalo Piano Trio No. 3 in A minor Op 26 Gryphon Trio Analekta 3127

01:51:00 00:32:06 Igor Stravinsky The Rite of Spring Sir Georg Solti Chicago Symphony Orchestra Decca 4785437

02:26:00 00:31:16 Robert Schumann Carnaval Op 9 Vassily Primakov, piano Bridge 9300

03:00:00 00:29:20 Florence Price Symphony No. 3 in C minor Apo Hsu Women's Philharmonic Koch Intl 7518

03:32:00 00:52:25 Sir Arthur Bliss Checkmate David Lloyd-Jones Royal Scottish Nat'l Orch Naxos 557641

04:28:00 00:27:08 Niels Gade Symphony No. 8 in B minor Op 47 Christopher Hogwood Danish National Radio Sym Chandos 9862

04:58:00 00:24:12 Franz Joseph Haydn Symphony No. 67 in F Nicholas McGegan Philharmonia Baroque Orchestra PhiBaroque 8

05:25:00 00:12:31 Frédéric Chopin Polonaise No. 7 in A flat major Op 61 Rafal Blechacz, piano DeutGram 18883

05:40:00 00:06:32 Percy Fletcher Bal masqué Ronald Corp New London Orchestra Hyperion 66968

05:49:00 00:08:37 Ludwig van Beethoven Shepherd's Song from Symphony No. 6 Op 68 Douglas Boyd Manchester Camerata Avie 2242

BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:06:42 Camille Saint-Saëns Scherzo from Piano Quartet Op 41 Fine Arts Quartet Cristina Ortiz, piano; Members of Naxos 572904

06:16:00 00:05:10 Edvard Grieg Peer Gynt: Overture Oivin Fjeldstad London Symphony Decca 4785437

06:22:00 00:10:10 Ludwig van Beethoven Scherzo & Finale from Quartet No. 1 Op 18 Cypress String Quartet Avie 2348

06:33:00 00:04:18 Camille Saint-Saëns Marche-Scherzo from Symphony No. 1 Op 2 Eliahu Inbal Frankfurt Radio Symphony PentaTone 157

06:40:00 00:08:19 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo from Piano Concerto No. 17 Cleveland Orchestra Mitsuko Uchida Mitsuko Uchida, piano Decca 4830716

06:50:00 00:04:19 Maurice Ravel Daphnis et Chloé: Danse général Cleveland Orchestra Pierre Boulez Cleveland Orchestra Chorus MAA 75

06:55:00 00:04:23 Johan Halvorsen Entry March of the Boyars Neeme Järvi Bergen Philharmonic Chandos 10584

07:03:00 00:07:14 Erich Wolfgang Korngold The Private Lives of Elizabeth & Essex: Paul Bateman City of Prague Philharmonic Silva 3010

07:14:00 00:07:58 Johann David Heinichen Concerto Grosso in C Reinhard Goebel Cologne Musica Antiqua Archiv 437549

07:23:00 00:02:55 Christoph Willibald Gluck Orfeo ed Euridice: Overture Marc Minkowski Musicians of the Louvre Archiv 471582

07:27:00 00:06:39 Ralph Vaughan Williams The Poisoned Kiss: Overture George Hurst Bournemouth Sinfonietta Chandos 2419

07:40:00 00:11:52 Sir Arthur Bliss Mêlée Fantasque David Lloyd-Jones Royal Scottish Nat'l Orch Naxos 557641

07:55:00 00:02:16 Jean-Philippe Rameau Naïs: Rigaudons Marc Minkowski Musicians of the Louvre Archiv 4478

08:07:00 00:06:44 Antonín Dvorák Waltz from Serenade for Strings Op 22 Conrad van Alphen Rotterdam Chamber Orchestra Telarc 80623

08:15:00 00:09:06 Darius Milhaud Suite for 2 Pianos 'Scaramouche' Katia Labèque, piano; Marielle Labèque, piano Philips 426284

08:27:00 00:04:01 Igor Stravinsky The Firebird: Infernal Dance Paavo Järvi Cincinnati Symphony Telarc 80587

08:32:00 00:03:02 George Gershwin Porgy and Bess: It Ain't Necessarily So New York Philharmonic Zubin Mehta Gregg Baker, baritone; New York Choral Artists Teldec 46318

08:40:00 00:06:14 George Frideric Handel Concerto Grosso in D major Op 3 Richard Egarr Academy of Ancient Music Harm Mundi 907415

08:47:00 00:06:19 Henry Purcell The Fairy Queen: Act 4 Symphony William Christie Les Arts Florissants Harm Mundi 901308

08:55:00 00:05:00 Richard Rodgers Babes in Arms: Overture Keith Lockhart Boston Pops Orchestra RCA 63835

09:05:00 00:18:48 Aaron Copland Rodeo: Four Dance Episodes JoAnn Falletta Buffalo Philharmonic Naxos 559240

09:30:00 00:04:15 John Adams Short Ride in a Fast Machine Sir Simon Rattle City of Birmingham Symphony EMI 55051

09:35:00 00:06:05 Vittorio Monti Csárdás Virtuosi Maxim Vengerov, violin; Vag Papian, piano EMI 57164

09:45:00 00:12:05 Peter Tchaikovsky Adagio from Symphony No. 1 Op 13 Pablo Heras-Casado Orchestra of St Luke's Harm Mundi 902220

CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:01:00 00:02:44 Gabriel Fauré Papillon Op 77 Yo-Yo Ma, cello; Kathryn Stott, piano Sony 510316

10:05:00 00:03:15 Giacomo Puccini Madama Butterfly: Humming Chorus Utah Symphony Joseph Silverstein Mormon Tabernacle Choir Decca 436284

10:10:00 00:12:43 Hector Berlioz Overture to 'Les Francs Juges' Op 3 Sir Colin Davis London Symphony Philips 4788977

10:24:00 00:03:26 Franz Liszt Transcendental Etude No. 5 in B flat major Daniil Trifonov, piano DeutGram 4795529

10:30:00 00:04:32 Sir Edward Elgar Sea Pictures: Sea Slumber Song Op 37 English Chamber Orchestra Kenneth Woods Rodolfus Choir Avie 2362

10:38:00 00:04:23 Benjamin Britten Peter Grimes: Sea Interlude No. 3 Paavo Järvi Cincinnati Symphony Telarc 80660

10:50:00 00:22:37 Ludwig van Beethoven Symphony No. 1 in C major Op 21 Fritz Reiner Chicago Symphony Orchestra RCA 300350

11:14:00 00:04:06 Franz Joseph Haydn The Creation: The Heavens Are Telling Atlanta Symphony Orchestra Robert Shaw Atlanta Symphony Chorus Telarc 80119

11:20:00 00:09:40 Stanislaw Moniuszko Paria: Overture Antoni Wit Warsaw Philharmonic Naxos 572716

11:31:00 00:08:47 Jean Françaix Divertissement for Bassoon & Strings Walden Chamber Players Richard Ranti, bassoon Nonantum 2001

11:42:00 00:09:45 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo from Divertimento No. 17 Cleveland Orchestra Louis Lane Rafael Druian, violin Sony 86793

12:06:00 00:07:16 Gustav Holst Walt Whitman Overture Op 7 JoAnn Falletta Ulster Orchestra Naxos 572914

12:15:00 00:13:08 Bernard Herrmann Currier and Ives Suite James Sedares New Zealand Symphony Koch Intl 7224

12:31:00 00:03:33 John Rutter Suite Antique: A Jazz Waltz West Side Chamber Orchestra Kevin Mallon John McMurtery, flute; Christopher D. Lewis, hc Naxos 573146

12:38:00 00:02:31 George Gershwin Rag 'Rialto Ripples' Cincinnati Pops Orchestra Erich Kunzel William Tritt, piano Telarc 80445

12:42:00 00:14:48 Alexander Glazunov Stenka Razin Op 13 Ernest Ansermet Orch de la Suisse Romande Decca 4785437

12:58:00 00:01:32 Johannes Brahms Hungarian Dance No. 21 in E minor Yaara Tal, piano; Andreas Groethuysen, piano Sony 53285

THE BIG WORK AT ONE

13:01:00 00:37:32 John Knowles Paine Symphony No. 1 in C minor Op 23 Zubin Mehta New York Philharmonic New World 374

13:41:00 00:16:13 Arthur Foote Suite for Strings in E major Op 63 Mikhail Gurewitsch do.gma chamber orchestra MD+G 9121717

CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

14:00:00 00:02:43 Johann Strauss Jr Polka 'Forward with Valor!' Op 432 Franz Welser-Möst Vienna Philharmonic Decca 4782601

14:03:00 00:02:27 John C. Heed March "In Storm and Sunshine" Frederick Fennell Tokyo Kosei Wind Orchestra Brain 7504

14:07:00 00:09:45 Domenico Cimarosa Gaius Marius: Overture Patrick Gallois Sinfonia Finlandia Naxos 572734

14:18:00 00:09:52 Johannes Brahms Andante from String Sextet No. 1 Op 18 Academy Chamber Ensemble Chandos 9151

14:30:00 00:09:14 Carl Philipp Emanuel Bach Sinfonia in E flat Karl Richter Munich Bach Orchestra DeutGram 4795448

14:41:00 00:12:35 Peter Tchaikovsky Finale from Symphony No. 1 Op 13 Pablo Heras-Casado Orchestra of St Luke's Harm Mundi 902220

14:55:00 00:04:19 Sir Arnold Bax Mediterranean Richard Hickox Royal Northern Sinfonia EMI 49933

15:01:00 00:16:01 Germaine Tailleferre Concertino for Harp & Orchestra Women's Philharmonic JoAnn Falletta Gillian Benet, harp Koch Intl 7169

15:19:00 00:08:47 Camille Saint-Saëns Fantaisie for Harp Op 95 Yolanda Kondonassis, harp Azica 71273

15:30:00 00:04:34 Antonín Dvorák Slavonic Dance No. 3 in A flat major Op 46 Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 430171

15:38:00 00:05:52 Peter Tchaikovsky Waltz from Symphony No. 5 Op 64 Daniel Barenboim West-Eastern Divan Orchestra Warner 62190

15:46:00 00:09:59 Carl Nielsen Helios Overture Op 17 Esa-Pekka Salonen Swedish Radio Symphony CBS 42093

15:58:00 00:04:31 Robert Schumann Vienna Carnival: Finale Op 26 Daniel Gortler, piano Roméo 7281

CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell; COMPOSERS DATEBOOK: Harbison's "Three City Blocks"

16:07:00 00:02:21 Felix Mendelssohn Song without Words No. 30 in A major Op 62 Daniel Gortler, piano Jerusalem 2006

16:12:00 00:12:05 Peter Tchaikovsky Adagio from Symphony No. 1 Op 13 Pablo Heras-Casado Orchestra of St Luke's Harm Mundi 902220

16:28:00 00:04:44 Sir Arthur Bliss Christopher Columbus: Overture Adriano Slovak Radio Symphony MarcoPolo 223315

16:34:00 00:04:35 Ludwig van Beethoven Rondo from Sonata No. 8 Op 13 Peter Takács, piano Cambria 1175

16:41:00 00:08:04 Louis Moreau Gottschalk Grand Tarantelle Op 67 Northwest Sinfonietta Christophe Chagnard Joel Fan, piano Reference 134

16:51:00 00:04:16 Christoph Willibald Gluck Orfeo ed Euridice: Che farò senza Orch of Age of Enlightenment Harry Bicket Susan Graham, mezzo-soprano Erato 85768

16:56:00 00:03:05 Ernesto Lecuona La conga de media noche Kathryn Stott, piano EMI 56803

17:04:00 00:02:31 Gabriel Fauré Dolly Suite: Dolly's Garden Op 56 Ludovic Morlot Seattle Symphony SeattleSM 1004

17:06:00 00:02:54 Gabriel Fauré Dolly Suite: Kitty Waltz Op 56 Ludovic Morlot Seattle Symphony SeattleSM 1004

17:25:00 00:10:04 George Frideric Handel Concerto in F major Trevor Pinnock English Concert Archiv 453451

17:40:00 00:03:06 Wolfgang Amadeus Mozart Così fan tutte: Soave sia il vento Greg Anderson, piano; Elizabeth Joy Roe, piano Steinway 30022

17:45:00 00:04:05 Franz Schubert Erlkönig Greg Anderson, piano; Elizabeth Joy Roe, piano Steinway 30006

17:52:00 00:03:08 Dmitri Shostakovich Ballet Suite No. 3: Galop Constantine Orbelian Moscow Chamber Orchestra Delos 3257

17:56:00 00:03:42 Marc-André Hamelin Etude No. 9 in F minor Marc-André Hamelin, piano Hyperion 67789

BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:00 00:15:42 Franz Joseph Haydn String Quartet No. 34 in B flat major Op 33 Angeles Quartet Decca 4783695

18:26:00 00:04:15 Claude Bolling Suite No. 1 for Flute & Jazz Piano: Tiempo Libre Sir James Galway, flute; Jorge Gomez, piano RCA 32164

18:32:00 00:03:07 Jorge Gomez Badinerie from Bach's Orch Suite No. 2 Tiempo Libre Sir James Galway, flute; Jorge Gomez, piano RCA 32164

18:36:00 00:15:22 Edvard Grieg Lyric Pieces Book 3 Op 43 Antonio Pompa-Baldi, piano Centaur 2930

18:55:00 00:03:55 Claude Bolling Invention Sir Angel Romero, guitar; George Shearing, piano; Shelley Manne, percussion; Ray Brown, bass EMI 47192

SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:07:56 Jean Sibelius Karelia Overture Op 10 Jukka-Pekka Saraste Finnish Radio Symphony Orch RCA 7765

19:12:00 00:44:07 Peter Tchaikovsky Symphony No. 1 in G minor Op 13 Pablo Heras-Casado Orchestra of St Luke's Harm Mundi 902220

19:58:00 00:01:44 Jules Massenet Impromptu 'Eau courante' Aldo Ciccolini, piano EMI 64277

20:00 CLEVELAND OVATIONS: Quire Cleveland, Ross Duffin, conductor

Richard Davy St. Matthew Passion

Sheryngam: Ah, Gentle Jesu

21:18:00 00:25:41 William Byrd Mass for Five Voices Ross Duffin Quire Cleveland Quire 106

21:43:00 00:08:16 William Byrd Ne irascaris Domine - Civitas sancti tui Ross Duffin Quire Cleveland Quire 106

21:52:00 00:06:50 William Byrd Haec dicit Dominus Ross Duffin Quire Cleveland Quire 106

22:00 THE BLACK ARTS with A. Grace Lee Mims: soprano Nicole Cabell sings songs of Ricky Ian Gordon

In Time of Silver Rain

Harlem Night Song

Stars

Port Town

Daybreak in Alabama

Song for a dark girl

To be Somebody

Troubled woman

Prayer

My people

Joy

22:44:00 00:04:08 Johann Sebastian Bach Partita No. 2: Sinfonia Jeffrey Biegel, piano Steinway 30001

QUIET HOUR with Rob Grier

23:02:00 00:07:10 Josef Myslivecek Grave from Cello Concerto in C major Camerata Chicago Drostan Hall Wendy Warner, cello Cedille 142

23:09:00 00:09:01 Wolfgang Amadeus Mozart Romance from Piano Concerto No. 20 Orchestra Mozart Claudio Abbado Martha Argerich, piano DeutGram 4791033

23:20:00 00:07:20 Richard Strauss Intermezzo: Interlude No. 2 'Dreaming by Marc Albrecht Strasbourg Philharmonic PentaTone 310

23:27:00 00:09:53 Max Bruch Kol Nidrei Op 47 London Symphony Neeme Järvi Yuri Bashmet, viola RCA 63292

23:39:00 00:06:58 Viktor Ullmann Adagio from Piano Sonata No. 4 Op 38 Jeanne Golan, piano Steinway 30014

23:45:00 00:08:45 Philip Glass Violin Concerto: Second movement Vienna Philharmonic Christoph von Dohnányi Gidon Kremer, violin DeutGram 4795448

23:53:00 00:06:21 Franz von Suppé The Jolly Robbers: Overture Zubin Mehta Vienna Philharmonic CBS 44932

23:56:00 00:02:43 Johann Sebastian Bach Lute Suite No. 1: Prelude & Presto Yolanda Kondonassis, harp Azica 71273