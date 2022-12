Program Guide 07-31-2017

00:00 CLASSICAL MUSIC with Angela Mitchell

00:02:00 00:20:45 Franz Joseph Haydn Sinfonia Concertante in B flat major

Orch of Age of Enlightenment Elizabeth Wallfisch Elizabeth Wallfisch, violin; David Watkin, cello; Anthony Robson, oboe; Felix Warnock, bassoon VirginClas 59266

00:26:00 00:26:30 Dmitri Shostakovich Symphony No. 9 in E flat major Op 70

Andris Nelsons Boston Symphony Orchestra DeutGram 4795201

00:55:00 00:30:07 Ludwig van Beethoven Piano Concerto No. 2 in B flat major Op 19

Cleveland Orchestra Vladimir Ashkenazy Vladimir Ashkenazy, piano Decca 421718

01:28:00 01:12:52 Anton Rubinstein Symphony No. 2 in C major Op 42

Stephen Gunzenhauser Slovak Philharmonic MarcoPolo 220449

02:44:00 00:30:38 Felix Mendelssohn Sextet for Piano & Strings in D Op 110

Vienna Octet Walter Panhofer, piano; Members of Decca 4785437

03:17:00 00:31:16 Mario Castelnuovo-Tedesco Violin Concerto No. 2 Op 66

SWR Symphony Orch Pieter-Jelle de Boer Tianwa Yang, violin Naxos 573135

03:51:00 00:22:13 Jan Dismas Zelenka Capriccio No. 4 in A major

Daniel Abraham Bach Sinfonia Sono Lumin 92163

04:16:00 00:29:01 Paul Creston Choreografic Suite Op 86

Gerard Schwarz New York Chamber Symphony Delos 3127

04:48:00 00:31:40 Camille Saint-Saëns Symphony No. 1 in E flat major Op 2

Eliahu Inbal Frankfurt Radio Symphony PentaTone 157

05:22:00 00:13:02 Jules Mouquet Suite for Winds

Robert J. Ambrose Atlanta Chamber Winds Albany 1127

05:38:00 00:07:10 Josef Myslivecek Symphony in C

Werner Ehrhardt Concerto Cologne Archiv 4776418

05:46:00 00:10:18 Franz Joseph Haydn Minuet & Finale from Symphony No. 104

Marc Minkowski Musicians of the Louvre Naïve 5176

06:00 CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:04:13 Wolfgang Amadeus Mozart The Marriage of Figaro: Overture

Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra MAA 2009

06:15:00 00:10:18 Benedetto Marcello Concerto a cinque in E minor Op 1

Concerto Italiano Rinaldo Alessandrini Riccardo Minasi, violin; Luca Peverini, cello Naïve 30301

06:25:00 00:05:01 Sir Edward Elgar Pomp and Circumstance March No.4 in G major Op 39

Sir Adrian Boult London Philharmonic EMI 28379

06:30:00 00:04:23 Jules Massenet Cendrillon: March of the Princesses

Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields Capriccio 10569

06:40:00 00:07:24 Wolfgang Amadeus Mozart Minuet & Finale from Symphony No. 35

Josef Krips Royal Concertgebouw Orchestra Philips 4788977

06:48:00 00:03:40 George Gershwin Porgy and Bess: Bess, You is My Woman

New Century Chamber Orch Nadja Salerno-Sonnenberg, vn NSS Music 8

06:52:00 00:02:14 Peter Warlock Pieds-en-l'air from 'Capriol Suite'

José Luis García English Chamber Orchestra Sony 82849

06:55:00 00:04:01 Charles S. Belsterling March of the Steel Men

Frederick Fennell Dallas Wind Symphony Reference 85

07:05:00 00:06:12 Richard Wagner Tristan und Isolde: Liebestod

Fabio Luisi Philharmonia Zürich Accentus 102

07:10:00 00:09:07 John Ireland Epic March

Richard Hickox London Symphony Chandos 8879

07:20:00 00:04:00 Robert Helps Mendelssohn's 'Schilflied'

Alan Feinberg, piano Argo 430330

07:26:00 00:01:59 Jacques Ibert Histoires: Le petit âne blanc

Salut Salon Warner 554295

07:28:00 00:07:02 Giovanni Battista Sammartini Oboe Sonata in G major

Duo Amaral DuoAmaral 2013

07:40:00 00:03:08 Sergei Prokofiev Cinderella: Waltz

Marin Alsop São Paulo Symphony Naxos 573518

07:45:00 00:05:43 Philippe Gaubert Nocturne & Allegro Scherzando

English Chamber Orchestra Steuart Bedford William Bennett, flute ASV 652

07:50:00 00:02:23 Ralph Vaughan Williams The Dark-Eyed Sailor

John Rutter Cambridge Singers Collegium 120

07:55:00 00:03:07 Johann Strauss Jr Perpetual Motion Op 257

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80314

07:57:00 00:01:59 Percy Grainger Shepherd's Hey!

Marc-André Hamelin, piano Hyperion 66884

08:07:00 00:06:11 Johann Sebastian Bach Fugue in G minor

Eugene Ormandy Philadelphia Orchestra CBS 38915

08:15:00 00:08:45 Carl Friedrich Abel Symphony in F major Op 7

Adrian Shepherd Cantilena Chandos 8648

08:25:00 00:02:23 Bohuslav Martinu Dumka No. 2 'Contemplation'

Lara Downes, piano Steinway 30016

08:30:00 00:04:23 Maurice Ravel Valse noble et sentimentale No. 7

Vladimir Spivakov, violin; Sergei Bezrodny, piano RCA 60861

08:40:00 00:10:02 Franz Joseph Haydn Divertimento for Winds in B flat major

Quintett.Wien Nimbus 5479

08:50:00 00:02:25 Sir Arthur Bliss Checkmate: Dance of the Red Pawns

David Lloyd-Jones Royal Scottish Nat'l Orch Naxos 557641

08:55:00 00:04:40 Gabriel Yared The English Patient: Convento

La Pietà Angèle Dubeau Rosalie Asselin, piano; Angèle Dubeau, violin Analekta 8733

09:05:00 00:17:17 Johann Sebastian Bach Orchestral Suite No. 3 in D major

Monica Huggett Ensemble Sonnerie Avie 2171

09:27:00 00:05:50 Frédéric Chopin Impromptu No. 3 in G flat major Op 51

Howard Shelley, piano Chandos 9175

09:35:00 00:04:22 Leo Brouwer Una día de noviembre

Milos Karadaglic, guitar DeutGram 17000

09:42:00 00:08:03 Peter Tchaikovsky Scherzo from Symphony No. 1 Op 13

Pablo Heras-Casado Orchestra of St Luke's Harm Mundi 902220

09:57:00 00:02:03 Johannes Brahms Hungarian Dance No. 20 in E minor

Yaara Tal, piano; Andreas Groethuysen, piano Sony 53285

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:01:00 00:02:24 Peter Tchaikovsky The Seasons: September Op 37

Lang Lang, piano Sony 511758

10:05:00 00:10:23 Niels Gade Scottish Overture 'In the Highlands' Op 7

Christopher Hogwood Danish National Radio Sym Chandos 9862

10:08:00 00:02:44 Kurt Weill Knickerbocker Holiday: September Song

Zurich Chamber Orchestra Daniel Hope Daniel Hope, violin; Jacques Ammon, piano DeutGram 4796922

10:19:00 00:04:54 Carl Nielsen Saul and David: Act 2 Prelude Op 25

Esa-Pekka Salonen Swedish Radio Symphony Sony 53276

10:32:00 00:05:04 Benjamin Britten Paul Bunyan: Overture

Steuart Bedford London Symphony Naxos 557197

10:41:00 00:06:43 Don Gillis Paul Bunyan

Ian Hobson Sinfonia Varsovia Albany 768

10:50:00 00:23:09 Ermanno Wolf-Ferrari Idillio Concertino Op 15

Rome Symphony Orchestra Francesco La Vecchia Andrea Tenaglia, oboe Naxos 572921

11:14:00 00:03:34 Alec Wilder Air for Oboe

Manhattan Chamber Orchestra Richard Auldon Clark Bert Lucarelli, oboe Newport 85570

11:19:00 00:08:57 Johannes Brahms Rhapsody in B minor Op 79

Hélène Grimaud, piano DeutGram 4795448

11:30:00 00:08:32 Johann Stamitz Symphony for Strings in B flat major

Donald Armstrong New Zealand Chamber Orch Naxos 553194

11:41:00 00:08:59 Ludwig van Beethoven Coriolan Overture Op 62

Herbert von Karajan Berlin Philharmonic DeutGram 4795448

12:07:00 00:08:16 George Frederick Bristow Rip Van Winkle: Overture

Rebecca Miller Royal Northern Sinfonia New World 80768

12:16:00 00:10:20 Morton Gould American Symphonette No. 2

David Alan Miller Albany Symphony Orchestra Albany 1174

12:28:00 00:03:35 George Frideric Handel Solomon: Arrival of the Queen of Sheba

Robert Moody Canadian Brass Ensemble OpeningDay 7347

12:35:00 00:05:12 Henry Purcell The Indian Queen: Symphony

Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields Capriccio 49240

12:42:00 00:15:18 Nikolai Rimsky-Korsakov Russian Easter Overture Op 36

Lorin Maazel Cleveland Orchestra Decca 4785437

12:58:00 00:01:24 Sven Einar Englund The Reindeer Race from "The White Reindeer"

Osmo Vänskä Lahti Symphony Orchestra Bis 575

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:00:00 00:30:30 Jacques Offenbach Le Papillon: Act 1

Richard Bonynge London Symphony Decca 4785437

13:32:00 00:15:29 Victor Herbert Five Pieces for Cello & Strings

Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Lynn Harrell, cello Decca 417672

13:49:00 00:09:47 Johann Strauss Jr Waltz 'Where the Lemons Blossom' Op 364

Franz Welser-Möst Vienna Philharmonic Sony 544071

14:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

14:00:00 00:02:11 Sir Arnold Bax Oliver Twist: Fagin's Romp

Kenneth Alwyn Royal Philharmonic Silva 1094

14:03:00 00:04:27 William Alwyn Finale from Serenade

David Lloyd-Jones Royal Liverpool Philharmonic Naxos 570145

14:09:00 00:10:18 Benedetto Marcello Concerto a cinque in E minor Op 1

Concerto Italiano Rinaldo Alessandrini Riccardo Minasi, violin; Luca Peverini, cello Naïve 30301

14:22:00 00:12:05 Peter Tchaikovsky Adagio from Symphony No. 1 Op 13

Pablo Heras-Casado Orchestra of St Luke's Harm Mundi 902220

14:37:00 00:08:08 Percy Grainger Green Bushes

Steuart Bedford English Chamber Orchestra Decca 425159

14:47:00 00:09:10 Gabriel Pierné Ramuntcho: Rapsodie Basque

Juanjo Mena BBC Philharmonic Chandos 10633

14:57:00 00:02:03 Alexander Borodin Petite Suite: Serenade

Gennady Rozhdestvensky Royal Stockholm Philharmonic Chandos 9386

15:01:00 00:16:25 Richard Strauss Don Juan Op 20

Lorin Maazel Cleveland Orchestra CBS 44909

15:18:00 00:05:32 Wolfgang Amadeus Mozart Don Giovanni: Catalogue Aria

Orch of Valencian Community Riccardo Frizza Erwin Schrott, baritone Decca 11838

15:25:00 00:04:44 Claude Champagne Danse villageoise

Yoav Talmi Quebec Symphony Orchestra Analekta 3156

15:31:00 00:04:30 Sergei Rachmaninoff Romance in A major

Alexandre Tharaud, piano; Alexander Melnikov, piano; Aleksandar Madzar, piano Erato 557829

15:40:00 00:06:09 Camille Saint-Saëns Romance in D flat Op 37

Tapiola Sinfonietta Jean Jacques Kantorow Sharon Bezaly, flute Bis 1359

15:47:00 00:10:11 Franz Schubert Finale from Symphony No. 4

Pablo Heras-Casado Freiburg Baroque Orchestra Harm Mundi 902154

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell; COMPOSERS DATEBOOK: Sousa Leaves the Marine Band

15:58:00 00:04:19 Guillaume de Machaut Virelai 'Douce dame jolie'

Michael Jaffee Waverly Consort Vanguard 8201

16:06:00 00:03:33 Gregorian Chant Ave maris stella

Anonymous 4 Harm Mundi 2907546

16:13:00 00:11:24 Peter Tchaikovsky Allegro from Symphony No. 1 Op 13

Pablo Heras-Casado Orchestra of St Luke's Harm Mundi 902220

16:28:00 00:05:44 Maurice Jarre Dr. Zhivago: Lara's Theme

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80600

16:36:00 00:03:41 Franz Schubert Finale from 'Wanderer Fantasy'

Maurizio Pollini, piano DeutGram 4796018

16:41:00 00:08:14 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo in A major

Scottish Chamber Orchestra Sir Charles Mackerras John O'Conor, piano Telarc 80285

16:52:00 00:03:30 Ola Gjeilo Tundra Chamber Ensemble

Nigel Short Tenebrae; Ola Gjeilo, piano Decca 24646

16:57:00 00:03:01 Sir Thomas Beecham The Gods Go a'Begging: Gavotte

Yehudi Menuhin Royal Philharmonic MCA 6231

17:04:00 00:05:48 Jack Gallagher Rondo from Sinfonietta for Strings

JoAnn Falletta London Symphony Naxos 559652

17:13:00 00:09:41 Antonio Vivaldi Flute Concerto in D major

Apollo's Fire Jeannette Sorrell Kathie Stewart, flute ApolloFire 2005

17:26:00 00:09:00 Radiohead Paranoid Android

Greg Anderson, piano; Elizabeth Joy Roe, piano Steinway 30006

17:40:00 00:06:15 Franz Liszt Schubert Song 'Serenade'

Evgeny Kissin, piano RCA 58420

17:48:00 00:02:34 Franz Liszt Schubert Song 'Hark, hark, the lark'

Evgeny Kissin, piano DeutGram 435028

17:52:00 00:02:50 Ruggero Leoncavallo I Medici: Act 1 Prelude

Riccardo Chailly La Scala Philharmonic Decca 4831148

17:57:00 00:02:25 Johann Sebastian Bach Sonatina from Cantata No. 106 'Actus

Greg Anderson, piano; Elizabeth Joy Roe, piano Steinway 30033

18:00 DINNER CLASSICS

18:09:00 00:17:09 Benjamin Britten The Young Person's Guide to Orchestra Op 34

Paavo Järvi Cincinnati Symphony Telarc 80660

18:28:00 00:04:27 Agustín Barrios Vals Op 8

Jason Vieaux, guitar Azica 71287

18:34:00 00:02:36 Antonio Lauro Vals venezolano No. 3

Jason Vieaux, guitar Azica 71287

18:39:00 00:12:35 Peter Tchaikovsky Finale from Symphony No. 1 Op 13

Pablo Heras-Casado Orchestra of St Luke's Harm Mundi 902220

18:53:00 00:05:43 Isaac Albéniz Suite Española: Cuba Op 47

Jason Vieaux, guitar Azica 71224

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:27:08 Wolfgang Amadeus Mozart Flute Concerto No. 1 in G major

Vienna Philharmonic Karl Böhm Werner Tripp, flute DeutGram 4795448

19:31:00 00:24:03 Peter Tchaikovsky The Tempest Op 18

Pablo Heras-Casado Orchestra of St Luke's Harm Mundi 902220

19:57:00 00:02:03 Claude Debussy Preludes Book 1: Le vent dans la plaine

Pascal Rogé, piano Decca 4785437

20:00 WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:02:00 00:06:34 Dmitri Shostakovich Festive Overture Op 96

Brett Mitchell Cleveland Orch Youth Orch COYO 61415

20:11:00 00:17:07 Johann Sebastian Bach Concerto for 2 Violins in D minor

Royal Philharmonic Sir Eugene Goossens David Oistrakh, violin; Igor Oistrakh, violin DeutGram 4793449

20:30:00 00:27:05 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 41 in C major

Karl Böhm Berlin Philharmonic DeutGram 4793449

20:57:00 00:02:45 Franz Liszt Years of Pilgrimage, Italy: Canzonetta

Lazar Berman, piano DeutGram 4779525

21:00 NIGHT MUSIC with Rob Grier; COMPOSERS DATEBOOK: Sousa Leaves the Marine Band

21:03:00 00:10:44 Bedrich Smetana Má vlast: The Moldau

Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra MAA 2013

21:16:00 00:03:28 William Byrd Ave verum corpus

Suzi Digby Ora Harm Mundi 906102

21:19:00 00:05:33 Roderick Williams Byrd's 'Ave verum corpus' Reimagined

Suzi Digby Ora Harm Mundi 906102

21:27:00 00:16:23 Johann Sebastian Bach Violin Concerto No. 2 in E major

Los Angeles Chamber Orchestra Jeffrey Kahane Hilary Hahn, violin DeutGram 4795448

21:46:00 00:02:56 Gabriel Fauré Nocturne No. 8 in D flat Op 84

Kathryn Stott, piano Hyperion 66911

21:50:00 00:44:07 Peter Tchaikovsky Symphony No. 1 in G minor Op 13

Pablo Heras-Casado Orchestra of St Luke's Harm Mundi 902220

22:25:00 00:05:32 Jules Massenet Thaïs: Méditation

London Symphony Daniel Harding Nicola Benedetti, violin DeutGram 6154

22:36:00 00:14:31 Irving Fine Partita for Wind Quintet

Boehm Quintet Premier 1006

22:52:00 00:06:41 Gabriel Fauré Cantique de Jean Racine Op 11

City of London Sinfonia John Rutter Cambridge Singers Collegium 109

23:00 QUIET HOUR

23:02:00 00:06:39 Peter Tchaikovsky Canzonetta from Violin Concerto Op 35

Royal Philharmonic Sir Adrian Boult Yehudi Menuhin, violin Warner 1

23:08:00 00:09:39 Johannes Brahms Adagio from Symphony No. 2 Op 73

Lorin Maazel Cleveland Orchestra Decca 4787779

23:20:00 00:07:17 Sergei Rachmaninoff Andante from Piano Concerto No. 1 Op 1

Cleveland Orchestra Vladimir Ashkenazy Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 448219

23:27:00 00:09:20 Jean Sibelius Andantino from Symphony No. 3 Op 52

Jukka-Pekka Saraste Finnish Radio Symphony Orch RCA 60434

23:39:00 00:06:06 Franz Liszt Schubert Song 'Der Müller und der Bach'

Jorge Bolet, piano DeutGram 4779525

23:45:00 00:09:13 Franz Schubert Andante from Symphony No. 4

Pablo Heras-Casado Freiburg Baroque Orchestra Harm Mundi 902154

23:51:00 00:07:07 George Gershwin Oh, Kay!: Overture

Michael Tilson Thomas Buffalo Philharmonic CBS 42240

23:56:00 00:02:56 Claude Debussy Preludes Book 1: Danseuses de Delphes

Pascal Rogé, piano Decca 4785437