Program Guide 07-28-2017

CLASSICAL MUSIC with Angela Mitchell

00:02:00 00:30:34 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 29 in A major Claudio Abbado Orchestra Mozart Archiv 4777598

00:36:00 00:23:24 Leopold Kozeluch Piano Concerto No. 6 in C major London Mozart Players Howard Shelley Howard Shelley, piano Hyperion 68154

01:03:00 01:29:29 Giuseppe Verdi Requiem Chicago Symphony Orchestra Riccardo Muti Barbara Frittoli, soprano; Olga Borodina, mezzo-soprano; Mario Zeffiri, tenor; Ildar Abdrazakov, bass; Chicago Symphony Chorus CSO Res 9011006

02:35:00 00:20:51 Carl Maria von Weber Clarinet Concerto No. 1 in F minor Op 73 Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Andrew Marriner, clarinet Philips 432146

02:59:00 00:24:03 Peter Boyer Symphony No. 1 Peter Boyer London Philharmonic Naxos 559769

03:26:00 00:20:38 Josef Myslivecek Cello Concerto in C major Camerata Chicago Drostan Hall Wendy Warner, cello Cedille 142

03:50:00 00:38:34 Ludwig van Beethoven String Quartet No. 8 in E minor Op 59 American String Project MSR 1386

04:32:00 00:23:07 Sergei Rachmaninoff Piano Sonata No. 2 in B flat minor Op 36 Hélène Grimaud, piano DeutGram 4048

04:58:00 00:25:03 Francis Poulenc Concerto for Organ, Strings & Timpani in G minor Philadelphia Orchestra Christoph Eschenbach Olivier Latry, organ Ondine 1094

05:26:00 00:14:02 Sergei Prokofiev Russian Overture Op 72 Neeme Järvi Philharmonia Orchestra Chandos 10538

05:43:00 00:06:12 Mario Castelnuovo-Tedesco Paraphrase on 'Largo al factotum' Sol Gabetta, cello; Mihaela Ursuleasa, piano RCA 735962

05:50:00 00:09:25 Wolfgang Amadeus Mozart Minuet & Finale from Serenade No. 9 Nikolaus Harnoncourt Vienna Concentus Musicus Sony 372068

BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:07:49 Sergei Rachmaninoff Suite from Bach's Violin Partita No. 3 Olga Kern, piano Harm Mundi 907336

06:18:00 00:07:19 Franz Joseph Haydn Minuet & Finale from Symphony No. 89 Bruno Weil Tafelmusik Baroque Orchestra Sony 66253

06:28:00 00:06:43 Scott Joplin Solace Joshua Rifkin, piano Nonesuch 79159

06:40:00 00:10:09 Lars-Erik Larsson A Winter's Tale: Suite Op 18 Andrew Manze Helsingborg Symphony CPO 777671

06:52:00 00:02:53 Lev Aronson Hasidic Dance Brian Thornton, cello; Spencer Myer, piano Thornton 2013

06:57:00 00:01:59 John Philip Sousa March 'The Lambs' Keith Brion Central Band of the RAF Naxos 559730

07:04:00 00:04:59 Franz Schubert Impromptu No. 11 in C major Alfred Brendel, piano Philips 4788977

07:12:00 00:10:25 Antonín Dvorák Allegro con brio from Symphony No. 8 Op 88 Andrés Orozco-Estrada Houston Symphony PentaTone 578

07:25:00 00:10:03 Benjamin Carr Federal Overture Patrick Gallois Sinfonia Finlandia Naxos 559654

07:40:00 00:06:57 Johan Wagenaar Overture 'The Taming of the Shrew' Op 25 Riccardo Chailly Royal Concertgebouw Orchestra Decca 425833

07:50:00 00:04:06 Leroy Anderson Song of Jupiter BBC Concert Orchestra Leonard Slatkin David McCallum, trumpet Naxos 559356

07:56:00 00:02:52 Fernando Bustamante Misionera Jason Vieaux, guitar Azica 71287

08:07:00 00:06:50 Leopold Kozeluch Rondeau from Piano Concerto No. 1 London Mozart Players Howard Shelley Howard Shelley, piano Hyperion 68154

08:16:00 00:08:46 Jaromir Weinberger Schwanda the Bagpiper: Polka & Fugue Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80595

08:27:00 00:07:49 Richard Strauss Waltzes from 'Der Rosenkavalier' Leonidas Kavakos, violin; Enrico Pace, piano Decca 4789377

08:40:00 00:09:14 Peter Tchaikovsky Sonatina from Serenade for Strings Op 48 East Coast Chamber Orch E1 Music 7784

08:52:00 00:03:28 Ernesto Lecuona Malagueña Jorge Luis Prats, piano Decca 4782732

08:57:00 00:03:10 Antonín Dvorák Slavonic Dance No. 5 in A major Op 46 Rafael Kubelik Bavarian Radio Symphony DeutGram 4793449

09:05:00 00:18:17 Wolfgang Amadeus Mozart Bassoon Concerto in B flat major Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi David McGill, bassoon Decca 443176

09:26:00 00:03:44 Gerardo Matos Rodríguez La Cumparsita Milos Karadaglic, guitar DeutGram 17000

09:32:00 00:02:43 Maceo Pinkard Sweet Georgia Brown Brandenburg State Orchestra Howard Griffiths Fine Arts Brass Klanglogo 1506

09:48:00 00:04:54 Claude Debussy Tarantelle styrienne 'Danse' Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 460247

09:54:00 00:04:31 Jacques Offenbach The Grand Duchess of Gérolstein: Michel Swierczewski Gulbenkian Orchestra Nimbus 5303

WCLV MIDDAY with Mark Satola

10:01:00 00:02:18 Lou Harrison Western Dance Michael Boriskin, piano Koch Intl 7465

10:04:00 00:03:12 Aaron Copland Rodeo: Hoedown Michael Tilson Thomas San Francisco Symphony RCA 63511

10:08:00 00:11:33 Jean Sibelius Overture in E Leif Segerstam Turku Philharmonic Naxos 573300

10:22:00 00:05:48 Jean Sibelius Kuolema: Scene with Cranes Op 44 Gidon Kremer Kremerata Baltica Nonesuch 287228

10:29:00 00:03:42 Tom Turpin The St. Louis Rag Brian Dykstra, piano Centaur 3340

10:34:00 00:04:10 Franz Joseph Haydn Overture to an English Opera Sir Roger Norrington London Classical Players EMI 55192

10:42:00 00:05:54 Leopold Kozeluch Rondeau from Piano Concerto No. 5 London Mozart Players Howard Shelley Howard Shelley, piano Hyperion 68154

10:50:00 00:21:57 Robert Fuchs Serenade No. 3 for Strings in E minor Op 21 Christian Ludwig Cologne Chamber Orchestra Naxos 572607

11:15:00 00:07:52 Johann Strauss Waltz 'Loreley-Rhein-Klänge' Op 154 Willi Boskovsky Vienna Philharmonic Decca 4785437

11:24:00 00:08:41 Giacomo Puccini Preludio sinfonico in A Riccardo Muti La Scala Philharmonic Sony 63025

11:35:00 00:07:01 Tomaso Albinoni Concerto for 2 Oboes in D major Op 9 Collegium Musicum 90 Simon Standage Anthony Robson, oboe; Catherine Latham, oboe Chandos 610

11:35:00 00:06:34 Ludwig van Beethoven Scherzo & Rondo from Sonata No. 15 Op 28 HJ Lim, piano EMI 64952

12:07:00 00:08:22 Ralph Vaughan Williams Coastal Command: Suite Kenneth Alwyn Philharmonia Orchestra Silva 1094

12:18:00 00:08:49 Richard Addinsell Suicide Squadron: Warsaw Concerto BBC Symphony Orchestra Hugh Wolff Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 460503

12:30:00 00:04:35 Juventino Rosas Waltz 'Over the Waves' Alondra de la Parra Philharmonic Orch of Americas Sony 75555

12:37:00 00:05:44 Giuseppe Verdi Alzira: Prelude Riccardo Muti La Scala Philharmonic Sony 62373

12:45:00 00:18:18 Luigi Boccherini Cello Concerto No. 7 in G major Scottish Chamber Orchestra Anthony Halstead Tim Hugh, cello Naxos 553571

THE BIG WORK AT ONE

13:02:00 00:19:21 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 25 in G minor Jane Glover London Mozart Players ASV 717

13:29:00 00:10:11 Johann Christian Bach Symphony in D major Op 18 Anthony Halstead Hanover Band CPO 999752

13:40:00 00:26:46 Leopold Kozeluch Piano Concerto No. 1 in F major London Mozart Players Howard Shelley Howard Shelley, piano Hyperion 68154

CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

14:08:00 00:05:50 Giuseppe Verdi Luisa Miller: Overture Riccardo Muti La Scala Philharmonic Sony 68468

14:15:00 00:01:36 Giuseppe Verdi Aïda: Dance of the Young Moorish Slaves José Serebrier Bournemouth Symphony Naxos 572818

14:18:00 00:12:05 Franz Joseph Haydn Symphony No. 9 in C major Roy Goodman Hanover Band Hyperion 66529

14:32:00 00:09:23 Ludwig van Beethoven Adagio cantabile from Septet Op 20 Berlin Philharmonic Octet Members of Philips 4788977

14:43:00 00:09:50 Manuel de Falla The Three-Cornered Hat Suite No. 1 Riccardo Muti Philadelphia Orchestra EMI 63572

14:54:00 00:05:59 Franz Schubert Characteristic March No. 1 in C major Evgeny Kissin, piano; James Levine, piano RCA 69282

15:01:00 00:16:32 Lord Berners Luna Park Kenneth Alwyn RTÉ Sinfonietta MarcoPolo 223716

15:20:00 00:05:13 George Frideric Handel Chandos Anthem No. 2: Overture in D minor Yehudi Menuhin Royal Philharmonic MCA 6231

15:26:00 00:05:43 Jacques Offenbach Waltz 'Souvenir d'Aix-les-Bains' Michel Swierczewski Gulbenkian Orchestra Nimbus 5303

15:34:00 00:03:57 Ralph Vaughan Williams March 'Sea Songs' Frederick Fennell Cleveland Symphonic Winds Telarc 80099

15:41:00 00:05:26 Sir Arnold Bax Malta, G.C.: Finale Kenneth Alwyn Royal Philharmonic Silva 1094

15:49:00 00:08:13 Ermanno Wolf-Ferrari La dama boba: Overture Gianandrea Noseda BBC Philharmonic Chandos 10511

15:59:00 00:04:17 Brian Dykstra Cordova Rag Katherine DeJongh, flute; Brian Dykstra, piano Centaur 3161

CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell; COMPOSERS DATEBOOK: Bernard Herrmann Gets a Pink Slip from Hitch

16:06:00 00:03:16 Brian Dykstra Caffeinated Rag Brian Dykstra, piano Centaur 3161

16:12:00 00:13:11 Samuel Wesley Symphony No. 4 in D major Matthias Bamert London Mozart Players Chandos 9823

16:32:00 00:05:03 Miklós Rózsa Sodom and Gomorrah: Overture Kenneth Alwyn City of Prague Philharmonic Silva 1056

16:39:00 00:02:09 Edvard Grieg Lyric Suite: Rustic March Op 54 Neeme Järvi Gothenburg Symphony DeutGram 437524

16:44:00 00:07:44 Joaquín Rodrigo Bolero from Concierto Andaluz Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Los Romeros, guitars Philips 4788977

16:55:00 00:02:53 Patrick Hawes Prayer to a Guardian Angel Voces8 Matthew Sharp, cello Decca 22601

17:04:00 00:05:46 George Gershwin Selections from 'Girl Crazy' John Williams Boston Pops Orchestra Philips 426404

17:12:00 00:08:17 Richard Rodgers Slaughter on 10th Avenue from 'On Your Keith Lockhart Boston Pops Orchestra RCA 63835

17:31:00 00:03:07 Meredith Willson The Music Man: 76 Trombones Loras John Schissel Blossom Festival Band MAA 40601

17:39:00 00:11:13 Antonio Vivaldi Concerto for 2 Guitars in G major European Union Chamber Orch Hans-Peter Hofmann Julian Lloyd Webber, cello; Jiaxin Lloyd Webber, cello Naxos 573374

17:53:00 00:05:05 Leopold Kozeluch Minuet from Piano Concerto No. 6 London Mozart Players Howard Shelley Howard Shelley, piano Hyperion 68154

BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:00 00:24:54 Leopold Kozeluch Piano Concerto No. 5 in E flat major London Mozart Players Howard Shelley Howard Shelley, piano Hyperion 68154

18:36:00 00:03:28 Modest Mussorgsky Boris Godunov: Polonaise Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80657

18:41:00 00:02:55 Sergei Prokofiev War and Peace: Fanfare & Polonaise Op 96 Neeme Järvi Philharmonia Orchestra Chandos 10538

18:46:00 00:07:00 Aldemaro Romero Fuga con Pajarillo Gustavo Dudamel Simón Bolívar Symphony DeutGram 4795448

18:53:00 00:06:06 Henryk Wieniawski Finale from Violin Concerto No. 2 Op 22 Cleveland Orchestra Vladimir Ashkenazy Joshua Bell, violin Decca 421716

SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:18:02 Alfredo Casella Paganiniana Op 65 Riccardo Muti La Scala Philharmonic Sony 53280

19:22:00 00:33:00 Ludwig van Beethoven Symphony No. 4 in B flat major Op 60 Mikhail Pletnev Russian National Orchestra DeutGram 4776409

19:57:00 00:02:38 Alan Hovhaness Lullaby Op 1 Rachel Barton Pine, violin; Matthew Hagle, piano Cedille 139

WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:02:00 00:13:08 Lars-Erik Larsson Pastoral Suite Op 19 Dorrit Matson New York Scandia Symphony Centaur 2607

20:17:00 00:18:36 Wolfgang Amadeus Mozart Serenade No. 13 in G major Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 443175

20:38:00 00:19:52 Edvard Grieg Holberg Suite Op 40 Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 423060

20:57:00 00:02:31 John Dowland Lord Willoughby's Welcome Home Sharon Isbin, guitar Sony 745456

NIGHT MUSIC with Rob Grier; COMPOSERS DATEBOOK: Bernard Herrmann Gets a Pink Slip from Hitch

21:03:00 00:20:44 Felix Mendelssohn Piano Concerto No. 1 in G minor Op 25 Chicago Symphony Orchestra Daniel Barenboim Lang Lang, piano DeutGram 4795448

21:25:00 00:09:03 Michael Torke Bright Blue Music David Zinman Baltimore Symphony Ecstatic 92201

21:35:00 00:04:21 Arthur Lourié A Phoenix Park Nocturne Jenny Lin, piano Hänssler 98037

21:42:00 00:10:12 Claude Debussy Danses sacrée et profane Oberlin 21 Bridget Reischl Yolanda Kondonassis, harp Telarc 80694

21:54:00 00:38:50 Antonín Dvorák Symphony No. 8 in G major Op 88 Manfred Honeck Pittsburgh Symphony Reference 710

22:34:00 00:16:27 Franz Joseph Haydn String Quartet No. 17 in F major Op 17 Angeles Quartet Decca 4783695

22:54:00 00:04:41 Giuseppe Verdi Aïda: Ballet Music José Serebrier Bournemouth Symphony Naxos 572818

22:58:00 00:01:39 Henry Purcell The Gordian Knot Untied: Rondeau Minuet Kevin Mallon Aradia Ensemble Naxos 570149

QUIET HOUR

23:02:00 00:08:53 Ludwig van Beethoven Romance No. 2 in F major Op 50 Blue Water Chamber Orchestra Carlton Woods Kenneth Johnston, violin Blue Water 2010

23:10:00 00:08:55 Wolfgang Amadeus Mozart Andante from Piano Concerto No. 22 Orpheus Chamber Orchestra Jonathan Biss, piano EMI 17270

23:22:00 00:08:56 Carl Philipp Emanuel Bach Largo from Flute Concerto in A major Württemberg Chamber Orch Jörg Faerber Sir James Galway, flute RCA 60244

23:30:00 00:07:06 Andrea Luchesi Piano Sonata in B-Flat [No. 1] Roberto Plano, piano Concerto 2069

23:40:00 00:07:42 Franz Joseph Haydn Adagio from String Quartet No. 62 Op 76 Takács Quartet Decca 421360

23:47:00 00:07:01 Ludwig van Beethoven Andante from Piano Quartet Op 16 Wu Han, piano; Arnaud Sussmann, violin; Beth Guterman, viola; David Finckel, cello CMS Studio 82503

23:55:00 00:03:50 Richard Strauss Andante for Horn & Piano in C major Richard King, horn; Randall Fusco, piano Panorámico 2009

23:56:00 00:02:53 Arcade Fire Empty Room Matt Haimovitz, cello; Christopher O'Riley, piano Oxingale 2019