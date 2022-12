Program Guide 07-27-2017

00:00 CLASSICAL MUSIC with Angela Mitchell

Leopold Kozeluch: Piano Concerto No. 5 in E-Flat (1785)

Ernö Dohnányi: Variations on a Nursery Song Op 25 (1914)

Franz Schubert: Piano Quintet in A D 667 'Trout' (1819)

Mauro Giuliani: Guitar Concerto No. 1 in A Op 30 (1812)

Enrique Granados: Goyescas (1911)

Franz Schubert (arr Brian Newbould): Symphony No. 8 in b D 759 (1822)

Aram Khachaturian (arr Jean-Pierre Rampal): Flute Concerto (1940)

Ernö Dohnányi: Suite in f-Sharp Op 19 (1909)

Franz Joseph Haydn: Symphony No. 92 in G 'Oxford' (1789)

Leopold Mozart: Symphony in D (1751)

Oskar Nedbal: The Winegrower's Bride: Overture (1916)

06:00 BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

Johann Nepomuk Hummel: Allegro from Piano Trio No. 3 Op 35 (1811)

Bedrich Smetana: The Two Widows: Overture (1874)

Federico Moreno Tórroba: Suite castellana (1926)

Enrique Granados: Goyescas: Coloquia en la reja (1911)

Traditional (arr John Rutter): Afton Water

Henry Fillmore: March 'His Excellency' (1909)

Arrigo Boito: Mefistofele: Prelude (1867)

Rodion Shchedrin: Selections from 'Carmen Suite' (1967)

Camille Saint-Saëns: Rhapsodie d'Auvergne Op 73 (1884)

Paul Lincke: Glow Worm Idyll 'Gavotte Pavlova' (1902)

Federico Mompou (arr Tadeu do Amaral): Canción y Danza No. 3 (1926)

Sergei Prokofiev: Two Pushkin Waltzes Op 120 (1949)

Ernö Dohnányi: Finale from Sextet Op 37 (1935)

Giovanni Gabrieli: In ecclesiis (1615)

Antonio Vivaldi: Concerto for 2 Violins in a RV 523 (c.1710)

Padre Antonio Soler: Sonata No. 2 in E-Flat (c.1770)

Mario Castelnuovo-Tedesco: Love's Labour's Lost: Four Dances Op 167 (1953)

Ramin Djawadi: Game of Thrones: Suite (2011)

Georges Bizet: L'Arlésienne Suite No. 1: Carillon (1872)

10:00 WCLV MIDDAY with Mark Satola

Vincent d'Indy: Karadec: Suite Op 34 (1892)

Paul Dukas: La Péri: Fanfare (1912)

Enrique Granados: El pelele (1911)

Enrique Granados: Goyescas: Intermezzo (1915)

Ernö Dohnányi: Variations on a Nursery Song Op 25 (1914)

Sir Edward Elgar: The Wand of Youth Suite No. 2: March (1908)

Carl Maria von Weber: Der Freischütz: Overture (1821)

Gaspar Sanz (arr Christopher Parkening): Selections from 'Suite española' (1690)

Frédéric Chopin: Barcarolle in F-Sharp Op 60 (1846)

André Grétry: Le magnifique: Overture (1773)

Ottorino Respighi: Church Windows: St. Gregory the Great (1927)

Gioacchino Rossini: La cambiale di matrimonio: Overture (1810)

13:00 THE BIG WORK AT ONE

Peter Tchaikovsky: Swan Lake: Suite Op 20 (1876)

Giacomo Meyerbeer: Les Huguenots: Overture & Suite (1836)

14:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

Ernö Dohnányi (arr Dmitry Sitkovetsky): March from Serenade for Strings Op 10 (1902)

Ernö Dohnányi (arr Dmitry Sitkovetsky): Rondo from Serenade for Strings Op 10 (1902)

Franz Liszt: Fantasy on Beethoven's "The Ruins of Athens" (1853)

Jean Sibelius: The Swan of Tuonela Op 22/2 (1897)

Antonio Vivaldi: Chamber Concerto in D RV 95 "La Pastorella" (c.1720)

Ludwig van Beethoven: Piano Sonata No. 6 in F Op 10/2 (1798)

Franz Schubert: Overture in D D 556 (1817)

Johann Sebastian Bach: Siciliano from Concerto BWV 1053 (1740)

Mauro Giuliani: Siciliano from Guitar Concerto No. 1 Op 30 (1812)

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell; COMPOSERS DATEBOOK: Bernard Herrmann Gets a Pink Slip from Hitch

Mario Castelnuovo-Tedesco: Love's Labour's Lost: Spanish Dance Op 167 (1953)

Sergei Rachmaninoff: The Rock Op 7 (1893)

Leopold Kozeluch: Rondeau from Piano Concerto No. 1 (1784)

Dmitri Shostakovich: Finale from Symphony No. 6 Op 54 (1939)

Sergei Rachmaninoff: Symphonic Dance No. 2 Op 45 'Waltz' (1940)

Frédéric Chopin: Berceuse in D-Flat Op 57 (1844)

Domenico Scarlatti: Sonata in G KK 13 (1750)

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

Ernö Dohnányi (arr Dmitry Sitkovetsky): Serenade for Strings Op 10 (1902)

Enrique Granados: Goyescas: The Lady and the Nightingale (1911)

Leopold Kozeluch: Rondeau from Piano Concerto No. 5 (1785)

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

Franz Joseph Haydn: Symphony No. 96 in D 'Miracle' (1791)

Mauro Giuliani: Guitar Concerto No. 1 in A Op 30 (1812)

20:00 WCLV ESSENTIAL CLASSICS

Gioacchino Rossini: La scala di seta: Overture (1812)

Wolfgang Amadeus Mozart: Piano Concerto No. 16 in D K 451 (1784)

Franz Joseph Haydn: Symphony No. 85 in B-Flat 'Queen of France' (1785)

21:00 NIGHT MUSIC with Rob Grier

Bernard Herrmann: Psycho: A Narrative for Orchestra (1968)

Ernö Dohnányi: Symphonic Minutes Op 36 (1933)

George Gershwin: Finale from Piano Concerto in F (1925)

John Field: Nocturne No. 12 in E 'Nocturne caractéristique' (1822)

Modest Mussorgsky: Khovanshchina: Dance of the Persian Slaves (1873)

Ernö Dohnányi: Piano Quintet No. 1 in c Op 1 (1895)

Franz Joseph Haydn: String Quartet No. 54 in B-Flat Op 71/1 (1793)

Franz Schubert: Minuet & Finale from Symphony No. 1 (1813)

23:00 QUIET HOUR

Ottorino Respighi: Suite for Strings: Siciliana (1902)

Mauro Giuliani: Siciliano from Guitar Concerto No. 1 Op 30 (1812)

Gabriel Fauré: Sicilienne Op 78 (1898)

Enrique Granados: Spanish Dance No. 2 in c Op 5/2 "Oriental" (1900)

Joaquín Rodrigo: Soleriana: Pastorale (1953)

Isaac Albéniz (arr Jason Vieaux): Barcarola 'Mallorca' Op 202 (1891)

Ernö Dohnányi: Adagio pastorale from Symphony No. 2 Op 40 (1944)