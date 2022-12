Program Guide 07-26-2017

00:00 CLASSICAL MUSIC with Angela Mitchell

00:02:00 00:25:11 Ralph Vaughan Williams The Wasps: Aristophanic Suite Michael Stern Kansas City Symphony Reference 129

00:31:00 00:46:23 Peter Tchaikovsky Symphony No. 3 in D major Op 29 Mikhail Pletnev Russian National Orchestra DeutGram 449967

01:20:00 00:42:13 Emmanuel Chabrier Dix pièces pittoresques Angela Hewitt, piano Hyperion 67515

02:05:00 00:21:27 Igor Stravinsky Symphony of Psalms Atlanta Symphony Orchestra Robert Shaw Atlanta Symphony Chorus Telarc 80254

02:29:00 00:25:49 Richard Wagner Parsifal: Act 3 Suite Berlin Philharmonic Claudio Abbado Swedish Radio Choir DeutGram 985

02:58:00 00:51:20 Sir Edward Elgar Symphony No. 1 in A flat major Op 55 Daniel Barenboim Berlin State Orchestra Decca 4789353

03:54:00 00:20:00 Carl Philipp Emanuel Bach Flute Concerto in A major Württemberg Chamber Orch Jörg Faerber Sir James Galway, flute RCA 60244

04:16:00 00:35:15 George W. Chadwick Symphony No. 3 in F Neeme Järvi Detroit Symphony Chandos 9253

04:55:00 00:29:14 Ernest Schelling Suite Fantastique Op 7 BBC Scottish Symphony Martyn Brabbins Ian Hobson, piano Hyperion 66949

05:27:00 00:14:04 Wolfgang Amadeus Mozart Flute Quartet No. 1 in D major Houston Symphony Aralee Dorough, flute; Members of Dorough 2016

05:45:00 00:06:04 Antonio Vivaldi Sinfonia for Strings in G major Trevor Pinnock English Concert Archiv 415518

05:52:00 00:06:41 Edvard Grieg Allegretto from Violin Sonata No. 3 Op 45 Joshua Bell, violin; Sergei Rachmaninoff, piano Sony 52716

06:00 BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:05:54 Leopold Kozeluch Rondeau from Piano Concerto No. 5 London Mozart Players Howard Shelley Howard Shelley, piano Hyperion 68154

06:16:00 00:08:59 Ralph Vaughan Williams The Wasps: Overture Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields Philips 442427

06:28:00 00:07:04 John Lunn Downton Abbey: Suite Alastair King Chamber Orchestra of London Decca 16260

06:40:00 00:09:01 Georg Philipp Telemann Flute Concerto in G major Berlin Baroque Soloists Rainer Kussmaul Emmanuel Pahud, flute EMI 57397

06:52:00 00:03:50 Frédéric Chopin Waltz No. 10 in B minor Op 69 Garrick Ohlsson, piano Arabesque 6669

06:57:00 00:02:49 Carl Michael Ziehrer Schönfeld March Op 422 Sir John Eliot Gardiner Vienna Philharmonic DeutGram 463185

07:04:00 00:04:55 Richard Wagner Tannhäuser: Pilgrims' Chorus Atlanta Symphony Orchestra Robert Shaw Men of; Atlanta Symphony Chorus Telarc 80333

07:13:00 00:09:19 Gustav Holst A Somerset Rhapsody Op 21 Richard Hickox London Symphony Chandos 9420

07:30:00 00:04:04 Franz Schubert Rosamunde: Shepherds' Chorus Vienna Philharmonic Karl Münchinger Vienna State Opera Chorus Decca 4785437

07:40:00 00:07:00 Johann Sebastian Bach WTC-2: Prelude & Fugue No. 10 in E minor Angela Hewitt, piano Hyperion 67303

07:51:00 00:03:54 Antonín Dvorák Slavonic Dance No. 14 in B flat major Op 72 Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 430171

07:55:00 00:03:56 Felix Mendelssohn Finale from Violin Concerto in D minor Basel Chamber Orchestra Daniel Hope Daniel Hope, violin DeutGram 4795305

08:07:00 00:06:43 Francesco Molino Rondo from Guitar Concerto Op 56 Academy St. Martin in Fields Iona Brown Pepe Romero, guitar Philips 426263

08:17:00 00:09:33 Greg Anderson Star Wars Suite for 5 Pianos The Five Browns, pianos E1 Music 2041

08:29:00 00:05:51 Felix Draeseke Scherzo from Symphony No. 1 Op 12 Jörg-Peter Weigle NDR Symphony Orchestra CPO 999746

08:40:00 00:09:01 Ludwig van Beethoven Rondo from Violin Concerto Op 61 Cleveland Orchestra Paavo Järvi Christian Tetzlaff, violin TCO 908

08:52:00 00:03:41 Giuseppe Martucci Giga Op 61 Riccardo Muti La Scala Philharmonic Sony 53280

08:57:00 00:03:06 George Frideric Handel Queen Anne Birthday Ode: United nations Apollo's Fire Jeannette Sorrell Meg Bragle, mezzo-soprano; Apollo's Singers Avie 2270

09:06:00 00:16:00 Carl Maria von Weber Konzertstück in F minor Op 79 Bavarian Radio Symphony Sir Colin Davis Gerhard Oppitz, piano RCA 68219

09:27:00 00:04:18 Charles Gounod Funeral March of a Marionette Ronald Corp New London Orchestra Hyperion 66998

09:32:00 00:08:30 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo from Clarinet Concerto Seattle Symphony Gerard Schwarz Jon Manasse, clarinet Harm Mundi 907516

09:43:00 00:06:30 Emmanuel Chabrier Bourrée fantasque Angela Hewitt, piano Hyperion 67515

09:52:00 00:07:15 Béla Bartók Suite No. 1: Allegro vivace Op 3 Antal Doráti Detroit Symphony Decca 4785437

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:01:00 00:03:38 John Field Nocturne No. 1 in E flat major Elizabeth Joy Roe, piano Decca 4789672

10:05:00 00:03:13 John Field Nocturne No. 5 in B flat major Elizabeth Joy Roe, piano Decca 4789672

10:10:00 00:11:45 Édouard Lalo Le roi d'Ys: Overture Armin Jordan Orchestre National de France Erato 45015

10:24:00 00:05:49 Claude Debussy Preludes Book 1: La cathédral engloutie Kotaro Fukuma, piano Hortus 113

10:32:00 00:05:05 Leopold Kozeluch Minuet from Piano Concerto No. 6 London Mozart Players Howard Shelley Howard Shelley, piano Hyperion 68154

10:40:00 00:05:37 Carl Stamitz Rondeau from Clarinet Concerto No. 7 Potsdam Chamber Academy Andreas Ottensamer, clarinet Decca 4814711

10:47:00 00:04:31 Eugène Dédé Bees and Bumblebees Op 562 Reuben Blundell Gowanus Arts Ensemble New Focus 166

10:53:00 00:23:56 Josef Suk Serenade for Strings in E flat major Op 6 Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 447109

11:18:00 00:10:08 Peter Tchaikovsky Scherzo from Manfred Symphony Op 58 Lorin Maazel Cleveland Orchestra MAA 75

11:31:00 00:08:47 Johann Christian Bach Symphony in B flat major Op 18 Anthony Halstead Hanover Band CPO 999752

11:42:00 00:12:25 Louise Farrenc Scherzo & Finale from Symphony No. 3 Op 36 Johannes Goritzki NDR Radio Philharmonic CPO 999603

12:07:00 00:07:42 H. Balfour Gardiner Overture to a Comedy Richard Hickox Royal Northern Sinfonia EMI 49933

12:16:00 00:06:55 Ferruccio Busoni Comedy Overture Op 38 Francesco La Vecchia Rome Symphony Orchestra Naxos 572922

12:26:00 00:04:34 Sir Hamilton Harty A John Field Suite: Rondo Raymond Leppard Indianapolis Symphony Koss Class 3303

12:31:00 00:05:54 Leopold Kozeluch Rondeau from Piano Concerto No. 5 London Mozart Players Howard Shelley Howard Shelley, piano Hyperion 68154

12:40:00 00:19:39 Felix Mendelssohn String Symphony No. 7 in D minor Nicholas Ward Northern Chamber Orchestra Naxos 553162

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:01:00 00:34:01 Modest Mussorgsky Pictures at an Exhibition Sir Simon Rattle Berlin Philharmonic EMI 273

13:37:00 00:15:51 Charles Gounod Faust: Ballet Music Sir Georg Solti Orch of the Royal Opera House Decca 4785437

13:54:00 00:06:23 Giuseppe Verdi Don Carlos: Auto-da-fé Scene Orchestra of La Scala Claudio Abbado La Scala Chorus DeutGram 4796018

14:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

14:01:00 00:02:50 Ottorino Respighi Ancient Airs Suite No. 1: Balletto Jesús López-Cobos Lausanne Chamber Orchestra Telarc 80309

14:05:00 00:03:33 Camille Saint-Saëns Airs de Ballet d'Ascanio: Adagio & Tapiola Sinfonietta Jean Jacques Kantorow Sharon Bezaly, flute Bis 1359

14:11:00 00:13:30 Richard Wagner Parsifal: Act 1 Prelude Christian Thielemann Philadelphia Orchestra DeutGram 453485

14:27:00 00:09:18 Antonio Vivaldi Cello Concerto in B flat major Amsterdam Baroque Orchestra Ton Koopman Yo-Yo Ma, cello Sony 90916

14:38:00 00:10:39 Carl Friedrich Abel Symphony in B flat Op 17 Anthony Halstead Hanover Band CPO 999214

14:51:00 00:08:22 Édouard Lalo Rondo from Symphonie espagnole Op 21 Philharmonia Orchestra Antonio Pappano Maxim Vengerov, violin EMI 57593

15:01:00 00:13:36 Johann Sebastian Bach Keyboard Concerto No. 4 in A major Australian Chamber Orchestra Richard Tognetti Angela Hewitt, piano Hyperion 67308

15:17:00 00:07:01 Emmanuel Chabrier Impromptu Angela Hewitt, piano Hyperion 67515

15:26:00 00:04:16 Anatoly Liadov Polonaise No. 2 in D major Op 55 Enrique Bátiz Mexico City Philharmonic ASV 657

15:32:00 00:05:30 Jean Sibelius Romance in C major Op 42 Vladimir Ashkenazy Boston Symphony Orchestra Decca 436566

15:41:00 00:07:51 Gustav Mahler Scherzo from Symphony No. 1 Erich Leinsdorf Boston Symphony Orchestra RCA 300350

15:51:00 00:06:06 Nikolai Rimsky-Korsakov The Tsar's Bride: Overture Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572788

15:59:00 00:04:01 Johann Sebastian Bach Allegro from Keyboard Concerto No. 4 Australian Chamber Orchestra Richard Tognetti Angela Hewitt, piano Hyperion 67308

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell; COMPOSERS DATEBOOK: Seeing Things at Wagner's "Parsifal"

16:06:00 00:03:45 Emmanuel Chabrier Dix pièces pittoresques: Idylle Angela Hewitt, piano Hyperion 67515

16:12:00 00:12:38 Richard Wagner Parsifal: Good Friday Spell Christian Thielemann Philadelphia Orchestra DeutGram 453485

16:22:00 00:03:03 Joseph Hellmesberger Jr Valse espagnole Daniel Barenboim Vienna Philharmonic Decca 12569

16:25:00 00:03:28 Carl Maria von Weber Abu Hassan: Overture Roy Goodman Hanover Band Nimbus 5154

16:33:00 00:05:50 Johann Sebastian Bach Adagio from Concerto for 2 Keyboards Greg Anderson, piano; Elizabeth Joy Roe, piano Steinway 30033

16:38:00 00:02:22 Gabriel Fauré Dolly Suite: Spanish Dance Op 56 Ludovic Morlot Seattle Symphony SeattleSM 1004

16:43:00 00:07:51 Hector Berlioz Reverie and Caprice Op 8 Orpheus Chamber Orchestra Guillermo Figueroa, violin DeutGram 431680

16:53:00 00:03:02 Karl Jenkins Pie Jesu Stephen Layton Polyphony DeutGram 4793232

16:56:00 00:03:44 Nikolai Rimsky-Korsakov Dubinushka Op 62 Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572788

16:56:00 00:03:26 Felix Mendelssohn Scherzo in A minor Op 81 Pacifica Quartet Cedille 82

17:04:00 00:05:45 Carl Nielsen Humoresque-Bagatelles Op 11 Leif Ove Andsnes, piano VirginClas 45129

17:21:00 00:10:02 Franz Liszt Hungarian Rhapsody No. 4 for Orchestra Iván Fischer Budapest Festival Orchestra DeutGram 4779525

17:36:00 00:03:58 Ernest Schelling Suite Fantastique: Scherzo Op 7 BBC Scottish Symphony Martyn Brabbins Ian Hobson, piano Hyperion 66949

17:43:00 00:03:30 George Gershwin Tip-Toes: Sweet and Low-Down London Symphony John Williams Joshua Bell, violin; George Gershwin, piano Sony 60659

17:49:00 00:02:58 Traditional The Willow Tree City of London Sinfonia John Rutter Cambridge Singers Collegium 120

17:53:00 00:05:48 Felix Mendelssohn Finale from Octet for Strings Op 20 Cleveland Quartet Meliora String Quartet Telarc 80142

17:56:00 00:03:06 Antonín Dvorák Slavonic Dance No. 15 in C major Op 72 Rafael Kubelik Bavarian Radio Symphony DeutGram 4793449

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:00 00:16:06 Johann Sebastian Bach Keyboard Concerto No. 3 in D major Australian Chamber Orchestra Richard Tognetti Angela Hewitt, piano Hyperion 67308

18:27:00 00:04:28 Claude Debussy Rêverie Eiji Oue Minnesota Orchestra Reference 99

18:33:00 00:04:38 Claude Debussy Preludes Book 2: Feux d'artifice Spencer Myer, piano Harm Mundi 907477

18:39:00 00:12:59 Zdenek Fibich Spring Op 13 Marek Stilec Czech National Symphony Naxos 573197

18:53:00 00:06:31 Robert Schumann Toccata in C Op 7 Sviatoslav Richter, piano DeutGram 4796018

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:26:06 Franz Joseph Haydn Symphony No. 57 in D major Nicholas McGegan Philharmonia Baroque Orchestra PhiBaroque 8

19:30:00 00:24:54 Leopold Kozeluch Piano Concerto No. 5 in E flat major London Mozart Players Howard Shelley Howard Shelley, piano Hyperion 68154

19:57:00 00:02:31 Claude Debussy Children's Corner: The Snow is Dancing Yoav Talmi Quebec Symphony Orchestra Atma 2377

20:00 CLEVELAND OVATIONS: Cleveland State University Orchestra, Victor Liva, conductor; Jacob Campbell, student conductor; Ovidiu Marinescu, cello

Ludwig van Beethoven: Fidelio Overture Op 72

Peter Tchaikovsky: Variations on a Rococo Theme Op 33

Dmitri Shostakovich: Symphony No. 9 in E-Flat Op 70

20:31:00 00:31:00 Ludwig van Beethoven Symphony No. 2 in D major Op 36 Mikhail Pletnev Russian National Orchestra DeutGram 4776409

21:03:00 00:24:35 Dmitri Shostakovich Piano Concerto No. 1 in C minor Op 35 London Mozart Players Matthias Bamert Alain Lefèvre, piano; Paul Archibald, trumpet Analekta 9283

22:00 THE BLACK ARTS with A. Grace Lee Mims: Part 2 of Joplin recordings by pianist William Appling

23:00 QUIET HOUR with Rob Grier

23:01:00 00:05:25 John Field Nocturne No. 18 in F major Elizabeth Joy Roe, piano Decca 4789672

23:06:00 00:09:33 Frédéric Chopin Romance from Piano Concerto No. 1 Op 11 Vienna Symphony Heinrich Hollreiser Adam Harasiewicz, piano Philips 4788977

23:17:00 00:07:57 Ernest Schelling Suite Fantastique: Intermezzo Op 7 BBC Scottish Symphony Martyn Brabbins Ian Hobson, piano Hyperion 66949

23:25:00 00:08:17 Alexander Borodin Nocturne from String Quartet No. 2 Neeme Järvi Gothenburg Symphony DeutGram 435757

23:35:00 00:06:02 Johann Sebastian Bach Adagio from Keyboard Concerto No. 3 Australian Chamber Orchestra Richard Tognetti Angela Hewitt, piano Hyperion 67308

23:41:00 00:11:28 Domenico Scarlatti Sonata in E minor Duo Amaral DuoAmaral 501592

23:54:00 00:02:42 Robert Schumann Forest Scenes: Prophet Bird Op 82 Sviatoslav Richter, piano DeutGram 4796018

23:57:00 00:02:52 Frédéric Chopin Prelude No. 13 in F sharp major Op 28 Christopher O'Riley, piano CPI 3294112