Program Guide 07-21-2017

CLASSICAL MUSIC with Angela Mitchell

00:02:00 00:39:10 César Franck Symphony in D minor Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra MAA 1032

00:44:00 00:17:58 Robert Schumann Konzertstück Op 86 CBC Radio Orchestra Mario Bernardi Anton Kuerti, piano CBC 5218

01:05:00 00:37:02 Frederick Delius Florida Suite David Lloyd-Jones English Northern Philharmonia Naxos 553535

01:45:00 00:35:29 Franz Schubert String Quartet No. 13 in A minor Cleveland Quartet Telarc 80225

02:24:00 00:20:03 Johann Sebastian Bach Motet 'Jesu meine Freude' Chamber Ensemble Sir John Eliot Gardiner Monteverdi Choir Soli Deo 716

02:47:00 00:35:07 Felix Draeseke Symphony No. 1 in G major Op 12 Jörg-Peter Weigle NDR Symphony Orchestra CPO 999746

03:25:00 00:39:21 Ernest Bloch America Seattle Symphony Gerard Schwarz Seattle Symphony Chorale Delos 3135

04:07:00 00:33:27 Johannes Brahms Concerto for Violin & Cello in A minor Op 102 Cleveland Orchestra George Szell David Oistrakh, violin; Mstislav Rostropovich, cello EMI 65701

04:40:00 00:35:48 Niels Gade Symphony No. 1 in C minor Op 5 Dmitri Kitayenko Danish National Radio Sym Chandos 9422

05:23:00 00:14:20 Michael Haydn Symphony No. 16 in A Matthias Bamert London Mozart Players Chandos 9352

05:40:00 00:07:25 Sir Edward German Nell Gwyn: Overture John Wilson Royal Liverpool Philharmonic Avie 2194

05:48:00 00:11:21 Johannes Brahms Minuet & Rondo from Serenade No. 2 Op 16 Nicholas McGegan Philharmonia Baroque Orchestra PhiBaroque 5

CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:06:58 Antonín Dvorák Slavonic Dance No. 4 in F major Op 46 Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 430171

06:17:00 00:08:03 Wolfgang Amadeus Mozart Larghetto from Piano Concerto No. 24 Cleveland Orchestra Mitsuko Uchida Mitsuko Uchida, piano Decca 13276

06:27:00 00:07:59 Giuseppe Verdi La forza del destino: Overture Daniel Barenboim West-Eastern Divan Orchestra Warner 62190

06:40:00 00:06:04 Frédéric Chopin Grand Valse Brillante from "Les Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80625

06:46:00 00:02:48 John Addison Sleuth: Overture Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80189

06:52:00 00:03:28 Turlough O'Carolan Carolan's Cup Barokksolistene Bjarte Eike. violin Rubicon 1017

06:57:00 00:03:16 Alfredo Javaloyes Pasodoble 'El Abanico' Frederick Fennell Dallas Wind Symphony Reference 85

07:04:00 00:04:47 Jacques Offenbach Die Rheinnixen: Overture Marc Minkowski Musicians of the Louvre Archiv 4776403

07:12:00 00:10:05 Anton Bruckner Scherzo from Symphony No. 7 Sir Georg Solti Chicago Symphony Orchestra Decca 417631

07:25:00 00:09:15 Franz Liszt Soirées de Vienne: Valse-Caprice No. 6 in A minor Antonio Pompa-Baldi, piano Centaur 3280

07:40:00 00:04:14 Peter Tchaikovsky Suite No. 3: Scherzo Op 55 Vladimir Jurowski Russian National Orchestra PentaTone 61

07:45:00 00:02:28 Sergei Prokofiev Humorous Scherzo Op 12 Milan Turkovic, bassoon; Clelia Goldings, bassoon; Daniele Damiano, bassoon; Richard Galler, bassoon Koch Intl 1374

07:50:00 00:03:39 Sergei Rachmaninoff Prelude No. 6 in G minor Op 23 Sviatoslav Richter, piano DeutGram 4795448

07:55:00 00:04:12 Johann Stamitz Finale from Clarinet Concerto in B flat major Potsdam Chamber Academy Andreas Ottensamer, clarinet Decca 4814711

08:07:00 00:07:02 Jerome Moross Sonata Scherzo from Symphony No. 1 London Symphony JoAnn Falletta John Alley, piano Albany 1403

08:17:00 00:07:10 Henri Rabaud Suite Anglaise No. 2 in B flat major Leif Segerstam Rheinland-Pfalz Philharmonic MarcoPolo 223503

08:26:00 00:08:45 Gioacchino Rossini Il turco in Italia: Overture Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 415363

08:40:00 00:10:00 Johann Sebastian Bach Prelude & Fugue in D Gerard Schwarz Seattle Symphony Delos 3098

08:52:00 00:03:05 Scott Joplin The Cascades Joshua Rifkin, piano Nonesuch 79159

08:57:00 00:03:57 Lou Harrison Suite for Symphonic Strings: Estampie Dennis Russell Davies American Composers Orchestra Argo 444560

09:06:00 00:16:46 Richard Strauss Horn Concerto No. 1 in E flat major Op 11 Chicago Symphony Orchestra Daniel Barenboim Dale Clevenger, horn Teldec 23913

09:24:00 00:02:20 John Lennon/Paul McCartney Come Together Milos Karadaglic, guitar; Chris Hill, double bass Mercury 24425

09:27:00 00:05:13 Maurice Jarre Dead Poet's Society: Themes Maurice Jarre Royal Philharmonic Milan 35607

09:36:00 00:07:39 Claude Debussy Images: Rondes de printemps Pierre Boulez Cleveland Orchestra DeutGram 435766

09:47:00 00:04:30 Gabriel Fauré Impromptu No. 3 in A flat major Op 34 Kathryn Stott, piano Hyperion 66911

09:54:00 00:02:40 Ulrich Rühl Gypsy Dance with Insect NW German Chamber Soloists MD+G 6100914

09:58:00 00:02:02 Gilbert & Sullivan HMS Pinafore: We sail the ocean blue Welsh National Opera Orchestra Sir Charles Mackerras Welsh National Opera Chorus Telarc 80374

CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:00:00 00:03:00 Franz Liszt Valse oubliée No. 1 in F sharp major Arthur Rubinstein, piano RCA 300350

10:04:00 00:02:16 Leroy Anderson Forgotten Dreams BBC Concert Orchestra Leonard Slatkin Alistair Young, piano Naxos 559356

10:08:00 00:10:02 Bernhard Crusell Divertimento for Oboe & Strings in C major Op 9 Allegri String Quartet Sarah Francis, oboe Helios 55015

10:20:00 00:04:02 Benjamin Britten Peter Grimes: Sea Interlude No. 1 Michael Stern Kansas City Symphony Reference 120

10:24:00 00:06:19 Modest Mussorgsky Khovanshchina: Prelude 'Dawn on the Claudio Abbado Berlin Philharmonic Sony 62034

10:32:00 00:03:30 Johann Sebastian Bach Cello Suite No. 3: Bourrée Andrés Díaz, cello Azica 71252

10:39:00 00:06:28 Franz Joseph Haydn Andante from Symphony No. 52 Rebecca Miller Royal Northern Sinfonia Signum 434

10:48:00 00:02:29 Jean-Féry Rebel Les Élémens: Tambourins Tempesta di Mare Chandos 805

10:52:00 00:17:58 Robert Schumann Konzertstück Op 86 CBC Radio Orchestra Mario Bernardi Anton Kuerti, piano CBC 5218

11:11:00 00:06:12 Robert Schumann Symphonic Etudes: Finale Op 13 Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572770

11:19:00 00:10:00 Antonio Vivaldi Guitar Concerto in A major English Chamber Orchestra George Malcolm Eduardo Fernández, guitar Decca 417617

11:31:00 00:08:51 Nikolai Miaskovsky Scherzo from Symphony No. 6 Op 23 Neeme Järvi Gothenburg Symphony DeutGram 471655

11:42:00 00:09:06 Franz Liszt Venezia e Napoli: Tarantella Benjamin Grosvenor, piano Decca 4830255

11:53:00 00:06:58 Johan Svendsen Norwegian Artists' Carnival Op 14 Ole Kristian Ruud Trondheim Symphony Orchestra VirginClas 45128

12:06:00 00:09:26 Johannes Brahms Academic Festival Overture Op 80 Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Teldec 44944

12:17:00 00:07:46 Jean Sibelius Historic Scenes Suite No. 1: Festivo Op 25 Jukka-Pekka Saraste Finnish Radio Symphony Orch RCA 60157

12:27:00 00:03:32 Reinhold Glière The Red Poppy: Russian Sailor's Dance Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80625

12:32:00 00:03:13 Johann Sebastian Bach Fugue in G minor Canadian Brass Steinway 30008

12:38:00 00:03:59 Traditional The Canadian Set Barokksolistene Bjarte Eike. violin Rubicon 1017

12:44:00 00:11:06 Roger Quilter A Children's Overture Op 17 Adrian Leaper Slovak Radio Symphony MarcoPolo 223444

12:54:00 00:03:36 Manuel de Falla El amor brujo: Ritual Fire Dance Arthur Rubinstein, piano RCA 300350

THE BIG WORK AT ONE

13:01:00 00:37:16 Béla Bartók Suite No. 1 for Orchestra Op 3 Antal Doráti Detroit Symphony Decca 4785437

13:39:00 00:10:25 Franz Liszt Hungarian Rhapsody No. 2 in C sharp minor Iván Fischer Budapest Festival Orchestra DeutGram 4779525

13:51:00 00:08:01 Richard Wagner Das Rheingold: Entry of the Gods into José Serebrier Bournemouth Symphony Naxos 570293

CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

14:00:00 00:02:43 Manuel Ponce Scherzino mexicano Milos Karadaglic, guitar DeutGram 17000

14:03:00 00:04:15 Victor Manuel Amaral Ramírez Saggio: Súplica Duo Amaral DuoAmaral 501592

14:09:00 00:10:47 Virgil Thomson Acadian Songs and Dances Louis Lane Cleveland Orchestra Sony 63034

14:22:00 00:09:44 Gerald Finzi Eclogue for Piano & Strings Op 10 English String Orchestra William Boughton Martin Jones, piano Nimbus 5366

14:35:00 00:10:02 Johann Sebastian Bach Concerto after Marcello in D minor Alexandre Tharaud, piano Harm Mundi 901871

14:46:00 00:11:19 Jenö Takács Serenade on Country Dances from Old Graz Op 83 Quintett.Wien Nimbus 5479

15:01:00 00:13:31 Ralph Vaughan Williams Charterhouse Suite Dalia Atlas Israel Chamber Orchestra Stradivari 8011

15:16:00 00:09:58 Sir Arnold Bax The Happy Forest John Wilson Royal Liverpool Philharmonic Avie 2194

15:28:00 00:04:27 Felix Mendelssohn Scherzo from Octet for Strings Op 20 Cleveland Quartet Meliora String Quartet Telarc 80142

15:36:00 00:06:32 Franz Schubert Scherzo from Octet Cleveland Octet Sony 62655

15:45:00 00:12:12 Camille Saint-Saëns Scherzo & Finale from Symphony No. 2 Op 55 Eliahu Inbal Frankfurt Radio Symphony PentaTone 157

15:58:00 00:04:29 Leo Arnaud & John Williams Fanfare from 'Bugler's Dream' & Olympic John Williams Boston Pops Orchestra Sony 62592

CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell; COMPOSERS DATEBOOK: Hindemith's St. Francis Ballet

16:06:00 00:03:01 Sir Hamilton Harty The Fair Day from 'An Irish Symphony' Keith Lockhart Boston Pops Orchestra RCA 68901

16:12:00 00:10:28 Gian-Francesco Malipiero Four Inventions Peter Maag Filarmonia Veneta MarcoPolo 223397

16:30:00 00:05:19 Ennio Morricone Two Mules for Sister Sara: Theme Derek Wadsworth City of Prague Philharmonic Silva 1057

16:37:00 00:03:22 Antonín Dvorák Legend No. 1 in D minor Op 59 Sir Charles Mackerras Czech Philharmonic Supraphon 3533

16:41:00 00:07:39 "PDQ Bach" Allegro con mucho brio from 'Howdy Peter Schickele New York Pick-Up Ensemble Vanguard 79443

16:52:00 00:03:30 Anonymous Leave her, Johnny Barokksolistene Rubicon 1017

16:56:00 00:04:21 Emmanuel Chabrier Dix pièces pittoresques: Scherzo-valse Angela Hewitt, piano Hyperion 67515

17:04:00 00:05:42 Giuseppe Torelli Trumpet Concerto in D major German Chamber Philharmonic Alison Balsom, trumpet EMI 16213

17:13:00 00:11:18 Charles Ives Finale from Symphony No. 1 Neeme Järvi Detroit Symphony Chandos 9053

17:27:00 00:08:21 Nikolai Rimsky-Korsakov May Night: Overture Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572788

17:40:00 00:04:11 Percy Grainger Walking Tune Marc-André Hamelin, piano Hyperion 66884

17:46:00 00:03:52 Percy Grainger In Dahomey 'Cakewalk Smasher' Marc-André Hamelin, piano Hyperion 66884

17:52:00 00:03:04 Aaron Copland The Red Pony: Happy Ending John Morris Russell Cincinnati Pops Orchestra FanfareCin 4

17:55:00 00:04:20 Hector Berlioz The Damnation of Faust: Rákóczy March George Szell Cleveland Orchestra MAA 10603

DINNER CLASSICS

18:09:00 00:16:08 Antonio Rosetti Symphony in G minor Concerto Cologne Teldec 98420

18:27:00 00:04:43 Traditional The Virgin Queen Set Barokksolistene Bjarte Eike. violin Rubicon 1017

18:34:00 00:02:41 Henry Purcell Abdelazer: Hornpipe Barokksolistene Bjarte Eike. violin Rubicon 1017

18:38:00 00:14:08 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 27 in G major Ton Koopman Amsterdam Baroque Orchestra Erato 45544

18:54:00 00:05:02 Peter Tchaikovsky Suite No. 2: Scherzo burlesque Op 53 Detroit Symphony Neeme Järvi Chandos 9454

SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:06:39 Georges Bizet L'Arlésienne Suite No. 1: Prelude Sir Neville Marriner London Symphony Philips 4788977

19:11:00 00:16:41 Ermanno Wolf-Ferrari The Jewels of the Madonna: Suite Gianandrea Noseda BBC Philharmonic Chandos 10511

19:30 SPECIAL: The Cooper International Competition, Violin 2017 –Concerto Finals live from Severance Hall – The Cleveland Orchestra, Jahja Ling, conductor

Peter Tchaikovsky: Violin Concerto in D Op 35 -- Christina Jihee Nam, violin; 14, USA (tied, 2 nd Prize)

Sergei Prokofiev: Violin Concerto No. 2 in G minor Op 63 -- Qing Yu Chen, violin; 17, USA (tied, 2 nd Prize)

Peter Tchaikovsky: Violin Concerto in D Op 35 -- Johan Dalene, violin; 16, Sweden (1 st Prize)

NIGHT MUSIC with Rob Grier

22:20:00 00:21:59 Paul Hindemith Nobilissima Visione: Suite Wolfgang Sawallisch Philadelphia Orchestra EMI 55230

22:46:00 00:11:53 E. J. Moeran First Rhapsody Vernon Handley Ulster Orchestra Chandos 8639

QUIET HOUR

23:02:00 00:07:08 Frédéric Chopin Prelude No. 15 in D flat major Op 28 Grigory Sokolov, piano DeutGram 4794342

23:09:00 00:09:53 Ludwig van Beethoven Largo from Piano Concerto No. 3 Op 37 Mahler Chamber Orchestra Leif Ove Andsnes Leif Ove Andsnes, piano Sony 542058

23:21:00 00:04:37 Alexander Glazunov Ballet Scenes: Pas d'action Op 52 Edo de Waart Minnesota Orchestra Telarc 80347

23:25:00 00:09:32 Peter Tchaikovsky Swan Lake: Black Swan Pas de deux Valéry Gergiev Mariinsky Theater Orchestra Decca 10104

23:37:00 00:06:43 Michael Haydn Adagio from Notturno in F major Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 437782

23:43:00 00:09:50 Franz Joseph Haydn Adagio from String Quartet No. 27 Op 20 Angeles Quartet Decca 4783695

23:55:00 00:03:44 Sir Edward Elgar Sospiri Op 70 Royal Liverpool Philharmonic Vernon Handley Natalie Clein, cello EMI 1409

23:56:00 00:03:04 Sir Edward Elgar Salut d'amour Op 12 Basel Chamber Orchestra Daniel Hope Daniel Hope, violin; Jacques Ammon, piano DeutGram 4795305