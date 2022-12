Program Guide 07-20-2017

CLASSICAL MUSIC with Angela Mitchell

00:22:00 00:38:04 Franz Schubert Symphony No. 7 in E major Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields Philips 412176

00:43:00 00:20:01 Darius Milhaud Le Boeuf sur le toit Op 58 Kent Nagano Lyon Opera Orchestra Erato 45820

01:06:00 00:38:46 Ralph Vaughan Williams Symphony No. 3 London Philharmonic Bernard Haitink Amanda Roocroft, soprano EMI 56564

01:48:00 00:39:03 Antonín Dvorák String Quartet No. 11 in C major Op 61 Emerson String Quartet DeutGram 4778765

02:30:00 00:50:22 Michael Praetorius Dances from 'Terpsichore' New London Consort l'Oiseau 4759101

03:23:00 00:21:05 Carl Stamitz Cello Concerto No. 2 in A major Prague Chamber Orchestra Christian Benda Christian Benda, cello Naxos 550865

03:47:00 00:25:13 Camille Saint-Saëns Symphony in A major Jean Martinon Orchestre National de France Brilliant 94360

04:16:00 00:25:23 Wolfgang Amadeus Mozart Divertimento No. 11 in D major Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 415669

04:44:00 00:35:31 Peter Tchaikovsky Violin Concerto in D major Op 35 Czech Philharmonic Jakub Hrusa Nicola Benedetti, violin DeutGram 4764092

05:23:00 00:16:36 Goff Richards Homage to the Noble Grape London Brass Teldec 46069

05:42:00 00:06:31 Oskar Nedbal Chaste Barbara: Overture Douglas Bostock Carlsbad Symphony Classico 192

05:50:00 00:09:54 Joaquín Rodrigo Adagio from Concierto Andaluz Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Los Romeros, guitars Philips 4788977

BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:06:56 Ludwig van Beethoven Piano Sonata No. 19 in G minor Op 49 Peter Takács, piano Cambria 1175

06:17:00 00:07:42 Amy Beach Siciliana from 'Gaelic' Symphony Op 32 Neeme Järvi Detroit Symphony Chandos 8958

06:28:00 00:07:09 Johann Strauss Jr Waltz 'Voices of Spring' Op 410 Nikolaus Harnoncourt Berlin Philharmonic Teldec 24489

06:40:00 00:09:01 Antonio Vivaldi Concerto for Oboe & Bassoon in G major European Union Chamber Orch Hans-Peter Hofmann Julian Lloyd Webber, cello; Jiaxin Lloyd Webber, cello Naxos 573374

06:52:00 00:03:36 Oscar Lorenzo Fernandez Batuque Keri-Lynn Wilson Simón Bolívar Symphony Dorian 90254

06:57:00 00:02:12 Edward V. Cupero March 'Honey Boys on Parade' Loras John Schissel Virginia Grand Military Band WalkFrog 430

07:04:00 00:05:17 Enrique Granados Goyescas: Intermezzo Rafael Frühbeck de Burgos London Symphony MCA 25887

07:12:00 00:10:14 Ludwig van Beethoven Consecration of the House Overture Op 124 Claudio Abbado Vienna Philharmonic DeutGram 429762

07:25:00 00:09:47 Alexander Glazunov Concert Waltz No. 2 in F major Op 51 Neeme Järvi Bamberg Symphony Orfeo 157101

07:40:00 00:06:48 Wolfgang Amadeus Mozart Finale from String Quintet No. 2 Dover Quartet Michael Tree, viola Cedille 167

07:50:00 00:04:09 Sergei Rachmaninoff Aleko: Women's Dance Paavo Järvi Cincinnati Symphony Telarc 80670

07:55:00 00:03:58 Franz Joseph Haydn The Creation: Sing to the Lord, All Ye Berlin Philharmonic Herbert von Karajan Gundula Janowitz, soprano; Christa Ludwig, mezzo-soprano; Fritz Wunderlich, tenor; Dietrich Fischer-Dieskau, bar.; Vienna Singverein DeutGram 4796018

08:07:00 00:02:41 Henry Purcell Abdelazer: Hornpipe Barokksolistene Bjarte Eike. violin Rubicon 1017

08:09:00 00:02:00 John Playford Wallom Green Barokksolistene Bjarte Eike. violin Rubicon 1017

08:15:00 00:09:15 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo from Piano Concerto No. 25 Odense Symphony Scott Yoo Vassily Primakov, piano Bridge 9328

08:27:00 00:08:20 Ferdinand Hérold Zampa: Overture Lance Friedel Royal Scottish Nat'l Orch Naxos 573418

08:40:00 00:04:55 Pablo de Sarasate Spanish Dance No. 8 'Habanera' Op 26 Julia Fischer, violin; Milana Chernyavska, piano Decca 4785950

08:44:00 00:04:08 Manuel de Falla La vida breve: Spanish Dance No. 2 Brazilian Guitar Quartet Delos 3466

08:52:00 00:03:06 Léo Delibes Coppélia: Galop final Martin West San Francisco Ballet Orchestra Reference 125

08:57:00 00:03:20 Johann Sebastian Bach English Suite No. 3: Prelude Paramount Brass Centaur 2355

09:06:00 00:16:21 Franz Ignaz Beck Symphony in F major Op 3 Michael Schneider La Stagione Frankfurt CPO 777034

09:26:00 00:06:04 John Williams Hook: The Banquet John Williams Boston Pops Orchestra Sony 68419

09:36:00 00:06:03 Phil Cunningham The Gentle Light That Wakes Me Nicola Benedetti, violin; Aly Bain, fiddle; Phil Cunningham, piano DeutGram 21290

09:45:00 00:04:36 Jacques Ibert Homage to Mozart Charles Dutoit Montreal Symphony Decca 440332

09:52:00 00:03:17 Emilio Balcarce La bordona Mirian Conti, piano Steinway 30010

09:56:00 00:03:15 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo from Serenade No. 11 for Winds Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 431683

WCLV MIDDAY with Mark Satola

10:01:00 00:03:15 Jascha Heifetz Contemplation after Brahms London Symphony Daniel Harding Nicola Benedetti, violin DeutGram 6154

10:05:00 00:03:35 Robert Burns My Love is Like a Red Red Rose BBC Scottish Symphony Rory Macdonald Nicola Benedetti, violin DeutGram 21290

10:11:00 00:11:09 Rodolfo Halffter Three Sonatas by Antonio Soler Enrique Bátiz Mexico City Philharmonic ASV 894

10:24:00 00:02:13 Vincenzo Tommasini The Good-Humored Ladies: Overture Louis Lane Cleveland Orchestra Sony 60311

10:26:00 00:02:06 Vincenzo Tommasini The Good-Humored Ladies: Presto Louis Lane Cleveland Orchestra Sony 60311

10:31:00 00:04:36 Domenico Cimarosa The Cunning Women: Overture No. 2 Patrick Gallois Sinfonia Finlandia Naxos 572734

10:39:00 00:05:55 Antonín Kraft Cossack Rondo from Cello Concerto in C major Op 4 Tafelmusik Baroque Orchestra Jeanne Lamon Anner Bylsma, cello DHM 7757

10:47:00 00:02:46 Yuzo Toyama Yugen: Dance of Celestials Oslo Philharmonic Orchestra Mariss Jansons Per Flemström, flute EMI 56576

10:52:00 00:20:15 Mikhail Ippolitov-Ivanov Caucasian Sketches Suite No. 1 Op 10 David Zinman Baltimore Symphony Telarc 80378

11:14:00 00:04:35 Lyndol Mitchell Kentucky Mountain Portraits: Ballad Howard Hanson Eastman-Rochester Orchestra Mercury 434324

11:21:00 00:10:22 Carl Philipp Emanuel Bach String Symphony in C major John Hsu The Vivaldi Project Centaur 3176

11:33:00 00:08:03 George Frideric Handel Keyboard Suite No. 13 in B flat major Keith Jarrett, piano ECM 1530

11:43:00 00:07:04 Max Bruch Finale from Violin Concerto No. 1 Op 26 Czech Philharmonic Jakub Hrusa Nicola Benedetti, violin DeutGram 4764092

11:52:00 00:07:45 Carl Maria von Weber Jubilation Overture Gustav Kuhn Dresden State Orchestra Capriccio 10052

12:06:00 00:06:08 Emmanuel Chabrier España Neeme Järvi Orch de la Suisse Romande Chandos 5122

12:14:00 00:10:12 Camille Saint-Saëns Havanaise Op 83 London Symphony Daniel Harding Nicola Benedetti, violin DeutGram 6154

12:27:00 00:04:33 Dmitri Kabalevsky Colas Breugnon: Overture Eiji Oue Minnesota Orchestra Reference 92

12:32:00 00:02:38 Henry Purcell Timon of Athens: Curtain tune Barokksolistene Bjarte Eike. violin Rubicon 1017

12:38:00 00:05:08 Erich Wolfgang Korngold Much Ado About Nothing: Overture Op 11 Werner Andreas Albert NW German Philharmonic CPO 999046

12:45:00 00:13:13 Jan Blockx Flemish Dances Alexander Rahbari Brussels Philharmonic MarcoPolo 223418

THE BIG WORK AT ONE

13:01:00 00:28:18 Wolfgang Amadeus Mozart Piano Concerto No. 21 in C major Cleveland Orchestra George Szell Robert Casadesus, piano Sony 780837

13:31:00 00:15:30 Franz Joseph Haydn Symphony No. 22 in E flat major Zubin Mehta Vienna Philharmonic ViennaPhil 2009

13:47:00 00:11:36 Carl Philipp Emanuel Bach String Symphony in B flat major John Hsu The Vivaldi Project Centaur 3176

CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

14:00:00 00:02:32 Eugène Bozza Scherzo for Winds Op 48 Scandinavian Wind Quintet Members of Paula 58

14:03:00 00:02:38 Darius Milhaud Divertissement from Suite Op 157 Emanuel Hurwitz, violin; Gervase de Peyer, clarinet; Lamar Crowson, piano EMI 72646

14:08:00 00:12:17 Gunnar de Frumerie Pastoral Suite Op 13 Swedish Chamber Orchestra Petter Sundkvist Sarah Lindloff, flute Naxos 553715

14:23:00 00:10:10 Robert Schumann Adagio from Symphony No. 2 Op 61 Robin Ticciati Scottish Chamber Orchestra Linn 450

14:36:00 00:09:01 Johann Strauss Jr Waltz 'Vienna Blood' Op 354 Franz Welser-Möst Vienna Philharmonic DeutGram 4763793

14:49:00 00:10:07 Peter Tchaikovsky Finale from Violin Concerto Op 35 Czech Philharmonic Jakub Hrusa Nicola Benedetti, violin DeutGram 4764092

15:01:00 00:14:35 Jacques Ibert Escales 'Ports of Call' Charles Dutoit Montreal Symphony Decca 440332

15:17:00 00:06:55 Traditional The Travel Set Barokksolistene Bjarte Eike. violin Rubicon 1017

15:25:00 00:06:00 Claude Debussy L'isle joyeuse Alexander Schimpf, piano Oehms 1820

15:33:00 00:03:32 Johann Sebastian Bach Cantata No. 29: Sinfonia Tafelmusik Baroque Orchestra Jeanne Lamon Jeanne Lamon, violin Tafelmusik 1001

15:40:00 00:04:29 Georg Philipp Telemann Don Quixote: Overture Jeannette Sorrell Apollo's Fire Koch Intl 7576

15:46:00 00:09:07 Felix Mendelssohn Trumpet Overture Op 101 Claudio Abbado London Symphony DeutGram 423104

15:57:00 00:01:30 Franz Liszt Years of Pilgrimage, 1st Year: Pastorale Lazar Berman, piano DeutGram 4779525

15:58:00 00:04:01 James Scott Skinner Hurricane Set Chamber Ensemble Nicola Benedetti, violin DeutGram 21290

CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell; COMPOSERS DATEBOOK: Morton Feldman Salutes His Piano Teacher

16:06:00 00:04:02 Robert Burns Auld Lang Syne Variations Nicola Benedetti, violin DeutGram 21290

16:13:00 00:10:36 Franz Joseph Haydn Minuet & Finale from Symphony No. 101 Marc Minkowski Musicians of the Louvre Naïve 5176

16:27:00 00:05:13 John Williams The Reivers: Main title John Williams Symphony Orchestra Sony 51333

16:35:00 00:04:28 Franz Liszt Hungarian Rhapsody No. 4 in E flat major Misha Dichter, piano Philips 416463

16:41:00 00:08:32 Johann David Heinichen Concerto Grosso in F major Reinhard Goebel Cologne Musica Antiqua Archiv 437549

16:52:00 00:02:51 Claude Debussy Children's Corner: Golliwog's Cakewalk Pascal Rogé, piano Decca 4785437

16:57:00 00:02:36 Peter Tchaikovsky Swan Lake: Act 3 Introduction Dmitry Yablonsky Russian State Symphony Naxos 555873

17:04:00 00:06:01 Wolfgang Amadeus Mozart Don Giovanni: Overture Jeannette Sorrell Apollo's Fire Koch Intl 7574

17:26:00 00:08:55 Jean Françaix Concertino for Piano & Orchestra Montreal Symphony Charles Dutoit Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 452448

17:37:00 00:09:56 William Lloyd Webber Serenade for Strings Richard Hickox City of London Sinfonia Chandos 9595

17:49:00 00:05:18 Craig Armstrong Romeo + Juliet: Balcony Scene Czech National Symphony Paul Bateman Paul Bateman, piano Decca 4825281

17:52:00 00:02:40 Giacomo Puccini Gianni Schicchi: O mio babbino caro Mahler Chamber Orchestra Claudio Abbado Anna Netrebko, soprano DeutGram 2999

17:56:00 00:03:10 Leonard Bernstein West Side Story: America Canadian Brass RCA 68633

BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:00 00:17:38 Georges Bizet Carmen Suite No. 2 Sir Neville Marriner London Symphony Philips 4788977

18:28:00 00:04:41 Tomaso Albinoni Sonata di Concerto à 7 in D major Philharmonia Orchestra Christopher Warren-Green John Wallace, trumpet Nimbus 5017

18:35:00 00:03:06 George Frideric Handel Rinaldo: Battle & March Philharmonia Orchestra Simon Wright John Wallace, trumpet; John Miller, trumpet Nimbus 5123

18:40:00 00:12:01 Karl Goldmark In Italy Op 49 Stephen Gunzenhauser National Symphony of Ireland Naxos 550745

18:55:00 00:04:40 Franz Joseph Haydn Finale from Symphony No. 97 Marc Minkowski Musicians of the Louvre Naïve 5176

SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:19:08 Nikolai Rimsky-Korsakov The Tale of Tsar Saltan: Suite Op 57 Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572693

19:23:00 00:32:59 Wolfgang Amadeus Mozart Piano Concerto No. 9 in E flat major Cleveland Orchestra Mitsuko Uchida Mitsuko Uchida, piano Decca 17181

WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:02:00 00:04:14 Anton Rubinstein Melody in F major Op 3 John O'Conor, piano Telarc 80391

20:08:00 00:11:35 Georges Bizet Jeux d'enfants: Petite Suite Op 22 Lorin Maazel Cleveland Orchestra Decca 4787779

20:22:00 00:35:31 Peter Tchaikovsky Violin Concerto in D major Op 35 Czech Philharmonic Jakub Hrusa Nicola Benedetti, violin DeutGram 4764092

NIGHT MUSIC with Rob Grier; COMPOSERS DATEBOOK: Morton Feldman Salutes His Piano Teacher

21:03:00 00:19:02 Franz Joseph Haydn Symphony No. 88 in G major Bruno Weil Tafelmusik Baroque Orchestra Sony 66253

21:23:00 00:06:35 George I. Gurdjieff Night Procession Anja Lechner, cello; François Couturier, piano ECM 2367

21:32:00 00:03:46 Anonymous Ballad 'Johnny Faa' Barokksolistene Bjarte Eike. violin Rubicon 1017

21:35:00 00:03:28 Turlough O'Carolan Carolan's Cup Barokksolistene Bjarte Eike. violin Rubicon 1017

21:42:00 00:07:46 Ferruccio Busoni Sonatina No. 6 'Chamber Fantasy after Geoffrey Tozer, piano Chandos 9394

21:51:00 00:38:51 Ludwig van Beethoven Symphony No. 7 in A major Op 92 Mikhail Pletnev Russian National Orchestra DeutGram 4776409

22:32:00 00:19:30 Francis Poulenc Piano Concerto Philharmonia Orchestra Charles Dutoit Pascal Rogé, piano Decca 436546

22:55:00 00:03:48 Michael Praetorius Terpsichore: Four Voltes New London Consort l'Oiseau 4759101

QUIET HOUR

23:02:00 00:08:22 Max Bruch Adagio from Scottish Fantasy Op 46 BBC Scottish Symphony Rory Macdonald Nicola Benedetti, violin DeutGram 21290

23:10:00 00:07:34 Traditional Mary Queen of Scots' Lament La Nef Meredith Hall, soprano Atma 2336

23:20:00 00:04:15 Ralph Vaughan Williams Fantasia on 'Greensleeves' Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields Decca 414595

23:24:00 00:10:45 Frederick Delius Late Swallows Sir John Barbirolli Hallé Orchestra EMI 65119

23:37:00 00:05:47 Franz Joseph Haydn Adagio from Cello Concerto No. 2 Camerata Chicago Drostan Hall Wendy Warner, cello Cedille 142

23:42:00 00:11:32 Wolfgang Amadeus Mozart Andante from Piano Concerto No. 18 Cleveland Orchestra Mitsuko Uchida Mitsuko Uchida, piano Decca 4786763

23:56:00 00:02:55 Frederick S. Converse Serenade Reuben Blundell Gowanus Arts Ensemble New Focus 166