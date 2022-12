Program Guide 07-18-2017

00:00 CLASSICAL MUSIC with Angela Mitchell

00:02:00 00:33:32 Peter Tchaikovsky Symphony No. 2 in C minor Op 17

Kurt Masur Leipzig Gewandhaus Orchestra Teldec 44943

00:39:00 00:39:22 Ludwig van Beethoven Piano Concerto in D major Op 61

Tapiola Sinfonietta Olli Mustonen Olli Mustonen, piano Ondine 1123

01:21:00 00:40:05 Antonín Dvorák String Quintet No. 2 in G major Op 77

Chamber Music Soc Linc Center Delos 3152

02:04:00 00:23:06 George Frideric Handel Il pastor fido: Suite

Jeanne Lamon Tafelmusik Baroque Orchestra Sony 68257

02:30:00 00:38:49 Béla Bartók Concerto for Orchestra

Riccardo Chailly Royal Concertgebouw Orchestra Decca 458841

03:11:00 00:32:26 Hans Gál Piano Concerto Op 57

Royal Northern Sinfonia Kenneth Woods Sarah Beth Briggs, piano Avie 2358

03:46:00 00:32:29 Hermann Goetz Symphony in F Op 9

Werner Andreas Albert NDR Radio Philharmonic CPO 999939

04:22:00 00:25:16 Édouard Lalo Cello Concerto in D minor

St Cecilia Academy Orchestra Antonio Pappano Han-Na Chang, cello EMI 82390

04:50:00 00:31:43 Max Bruch Symphony No. 3 in E major Op 51

Kurt Masur Leipzig Gewandhaus Orchestra Philips 420932

05:25:00 00:15:07 Sergei Prokofiev Piano Concerto No. 1 in D flat major Op 10

Cleveland Orchestra George Szell Gary Graffman, piano CBS 37806

05:42:00 00:04:55 Sir Edward Elgar March of the Mogul Emperors Op 66

Sir Andrew Davis BBC Philharmonic Chandos 10570

05:52:00 00:07:53 Sergei Prokofiev Romeo and Juliet: Balcony Scene

Yoel Levi Cleveland Orchestra Telarc 80551

06:00 BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:07:00 Isaac Albéniz Suite Española: Leyenda 'Asturias' Op 47

Jason Vieaux, guitar Azica 71224

06:17:00 00:08:52 Wolfgang Amadeus Mozart Allegro from Concerto for 3 (or 2)

Stuttgart Chamber Orchestra Leon Fleisher Leon Fleisher, piano; Katherine Jacobson, piano Sony 743505

06:28:00 00:07:16 Ludwig van Beethoven Andante from String Quartet No. 4 Op 18

Cypress String Quartet Avie 2348

06:40:00 00:10:27 Carl Philipp Emanuel Bach Sinfonia in F

Rebecca Miller Orch of Age of Enlightenment Signum 395

06:53:00 00:02:57 Gabriel Fauré Barcarolle No. 12 in E flat Op 106

Charles Owen, piano Avie 2240

06:57:00 00:02:31 Julius Fucik The Merry Blacksmiths March Op 218

Neeme Järvi Royal Scottish Nat'l Orch Chandos 5158

07:04:00 00:05:01 Heitor Villa-Lobos Brazilian Suite: Gavotta-Choro

Kristo Käo, guitar Kitarrikoo 2008

07:12:00 00:09:17 Edvard Grieg Two Melodies Op 53

Neeme Järvi Gothenburg Symphony DeutGram 437520

07:24:00 00:09:55 Gioacchino Rossini La gazza ladra: Overture

Lorin Maazel Cleveland Orchestra Decca 4787779

07:40:00 00:06:57 Dmitri Shostakovich Finale from Piano Concerto No. 1 Op 35

London Mozart Players Matthias Bamert Alain Lefèvre, piano; Paul Archibald, trumpet Analekta 9283

07:49:00 00:03:52 Lars-Erik Larsson Pastoral Suite: Scherzo Op 19

Dorrit Matson New York Scandia Symphony Centaur 2607

07:57:00 00:02:09 Gilbert & Sullivan HMS Pinafore: I am the captain of the Pinafore

Welsh National Opera Orchestra Sir Charles Mackerras Sir Thomas Allen, baritone; Welsh National Opera Chorus Telarc 80374

08:07:00 00:06:52 Felix Mendelssohn The Marriage of Camacho: Overture Op 10

Klauspeter Seibel Nuremberg Symphony Orchestra Colosseum 9007

08:17:00 00:07:04 Richard Wagner Tannhäuser: Entry of the Guests

Berlin German Opera Orchestra Giuseppe Sinopoli Chorus of Berlin German Opera DeutGram 4795448

08:27:00 00:07:42 Camille Saint-Saëns Omphale's Spinning Wheel Op 31

Charles Dutoit Philharmonia Orchestra Decca 4785437

08:40:00 00:09:56 Frédéric Chopin Scherzo No. 4 in E major Op 54

Benjamin Grosvenor, piano Decca 16421

08:52:00 00:03:28 Turlough O'Carolan Carolan's Cup

Barokksolistene Bjarte Eike. violin Rubicon 1017

08:56:00 00:03:19 Miklós Rózsa El Cid: Overture

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80708

09:05:00 00:16:39 Wolfgang Amadeus Mozart Divertimento for Strings in D major

Anton Steck Concerto Cologne Archiv 4775800

09:26:00 00:07:21 Robert Farnon Captain Horatio Hornblower: Introduction

Robert Farnon Royal Philharmonic Reference 47

09:37:00 00:08:29 Michel Pignolet de Montéclair Cinquiéme Suite 'La Guerre'

Les Délices Debra Nagy, oboe Délices 2012

09:48:00 00:05:41 Enrique Granados Goyescas: El fandango de candil

Brazilian Guitar Quartet Delos 3466

09:57:00 00:02:35 Peter Tchaikovsky Un poco di Chopin in C sharp minor Op 72

Daniil Trifonov, piano Mariinsky 530

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:01:00 00:02:31 Julius Fucik Entry of the Gladiators Op 68

Neeme Järvi Royal Scottish Nat'l Orch Chandos 5158

10:03:00 00:02:41 Julius Fucik American March 'The Mississippi River' Op 160

Neeme Järvi Royal Scottish Nat'l Orch Chandos 5158

10:09:00 00:11:06 Lorenzo Zavateri Concerto Grosso in D major Op 1

Freiburg Baroque Orchestra Gottfried von der Goltz Gottfried von der Goltz, vn DHM 77352

10:20:00 00:03:17 Domenico Scarlatti Sonata in C major

Sergei Babayan, piano ProPiano 224506

10:25:00 00:04:07 Edvard Grieg Lyric Suite: Shepherd Boy Op 54

Neeme Järvi Gothenburg Symphony DeutGram 437524

10:31:00 00:04:22 Johan Svendsen Scherzo from String Quartet Op 1

Kontra Quartet Bis 753

10:40:00 00:08:58 Camille Saint-Saëns Phaëthon Op 39

Charles Dutoit Philharmonia Orchestra Decca 4785437

10:51:00 00:23:36 Ludwig van Beethoven Piano Sonata No. 3 in C major Op 2

HJ Lim, piano EMI 64952

11:16:00 00:03:08 John Field Nocturne No. 2 in C minor

Elizabeth Joy Roe, piano Decca 4789672

11:21:00 00:09:20 Max Bruch March from Serenade for Violin & Orch Op 75

Leipzig Gewandhaus Orchestra Kurt Masur Salvatore Accardo, violin Philips 438748

11:34:00 00:06:55 Traditional The Travel Set Barokksolistene

Bjarte Eike. violin Rubicon 1017

11:43:00 00:10:38 Gustav Holst The Perfect Fool: Ballet Music Op 39

André Previn London Symphony EMI 66934

11:56:00 00:04:16 George Gershwin Girl Crazy: Embraceable You

London Symphony John Williams Joshua Bell, violin Sony 60659

12:07:00 00:08:26 Max Reger Fugue from Variations on a Mozart Theme Op 132

Kurt Masur New York Philharmonic Teldec 74007

12:17:00 00:08:58 Wolfgang Amadeus Mozart Theme & Variations from Clarinet Quintet

Emerson String Quartet David Shifrin, clarinet DeutGram 459641

12:28:00 00:02:04 Sir Edward German Henry VIII: Torch Dance

Richard Hickox Royal Northern Sinfonia EMI 49933

12:32:00 00:02:41 Henry Purcell Abdelazer: Hornpipe

Barokksolistene Bjarte Eike. violin Rubicon 1017

12:38:00 00:07:17 George Frideric Handel Water Music Suite No. 1: Allegro & Hornpipe

Martin Pearlman Boston Baroque Telarc 80594

12:47:00 00:09:50 Carl Maria von Weber Polonaise brillante Op 72

Northwest Sinfonietta Christophe Chagnard Joel Fan, piano Reference 134

12:58:00 00:02:07 Grigoras Dinicu Hora staccato

Eiji Oue Minnesota Orchestra Reference 92

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:02:00 00:28:30 Max Bruch Symphony No. 1 in E flat major Op 28

Kurt Masur Leipzig Gewandhaus Orchestra Philips 420932

13:32:00 00:11:48 Felix Mendelssohn Overture 'Calm Sea and Prosperous

Sir John Eliot Gardiner London Symphony LSO Live 775

13:45:00 00:12:08 Antonín Dvorák Slavonic Rhapsody No. 1 in D major Op 45

Kurt Masur Leipzig Gewandhaus Orchestra Philips 416623

13:59:00 00:01:33 Samuel Scheidt Galliard Battaglia

Canadian Brass Steinway 30008

14:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

14:01:00 00:02:41 Henry Purcell Abdelazer: Hornpipe

Barokksolistene Bjarte Eike. violin Rubicon 1017

14:04:00 00:02:38 Henry Purcell Timon of Athens: Curtain tune

Barokksolistene Bjarte Eike. violin Rubicon 1017

14:05:00 00:11:40 Joaquín Rodrigo Sonata giocosa

Sir Angel Romero, guitar RCA 68767

14:22:00 00:06:00 Johannes Brahms Allegro giocoso from Symphony No. 4 Op 98

Eugen Jochum Berlin Philharmonic DeutGram 4796018

14:42:00 00:10:43 Franz Liszt Symphonic Poem No. 4 'Orpheus'

Zubin Mehta Berlin Philharmonic Sony 66834

14:55:00 00:05:02 Jean-Philippe Rameau Les Fêtes d'Hébé: Overture

Raymond Leppard English Chamber Orchestra EMI 65732

15:01:00 00:16:54 Claude Debussy Suite bergamasque

Jun Märkl National Orchestra of Lyon Naxos 572583

15:20:00 00:04:24 Robert Casadesus Toccata Op 40

Marina Lomazov, piano Lomazov 100

15:26:00 00:04:31 Constant Lambert Bacchanale from 'Horoscope" Suite

Barry Wordsworth BBC Concert Orchestra Argo 436118

15:32:00 00:04:33 George Frideric Handel Semele: Where'er you walk

Scottish Chamber Orchestra Sir Charles Mackerras Bryn Terfel, baritone DeutGram 453480

15:40:00 00:05:49 Johann Sebastian Bach Cantata No. 209: Sinfonia

English Chamber Orchestra Simon Preston Philippe Racine, flute Novalis 150088

15:48:00 00:10:18 Hector Berlioz Waverley Overture Op 1

Sir Colin Davis Dresden State Orchestra RCA 68790

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell; COMPOSERS DATEBOOK: Pauline Viardot-Garcia, Musical Superwoman?

16:00:00 00:04:43 Traditional The Virgin Queen Set Barokksolistene

Bjarte Eike. violin Rubicon 1017

16:07:00 00:02:00 John Playford Wallom Green Barokksolistene

Bjarte Eike. violin Rubicon 1017

16:13:00 00:10:15 Julius Fucik Danube Legends Waltz Op 233

Neeme Järvi Royal Scottish Nat'l Orch Chandos 5158

16:28:00 00:06:06 Bernard Herrmann Torn Curtain: Suite

Paul Bateman City of Prague Philharmonic Silva 1093

16:36:00 00:05:30 Alexander Borodin Scherzo from Symphony No. 2

Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572786

16:43:00 00:07:41 Victor Herbert Finale from Cello Concerto No. 1

Ulster Orchestra JoAnn Falletta Mark Kosower, cello Naxos 573517

16:54:00 00:03:00 Jean-Philippe Rameau Les Boréades: Contredanse

Marc Minkowski Musicians of the Louvre Archiv 4478

16:57:00 00:02:02 Frédéric Chopin Waltz No. 4 in F major Op 34

Maurizio Pollini, piano DeutGram 14190

17:05:00 00:05:54 Franz Schubert Scherzo No. 2 in D flat major

Maria João Pires, piano DeutGram 427769

17:14:00 00:11:06 Giacomo Puccini Three Minuets in A major

Jean Jacques Kantorow Orchestre d'Auvergne Denon 3871

17:28:00 00:08:18 Gustav Holst A Fugal Concerto Op 40

English Sinfonia Howard Griffiths Anna Pyne, flute; Philip Harmer, oboe Naxos 570339

17:42:00 00:05:13 Patrick Doyle Hamlet: Ophelia's Funeral

Kenneth Alwyn City of Prague Philharmonic Silva 1094

17:49:00 00:03:39 Dmitri Shostakovich Hamlet: Ball at the Palace Op 116

Theodore Kuchar National Symphony of Ukraine Brilliant 6735

17:55:00 00:02:27 Michael Praetorius Terpsichore: Ballet

Christopher Parkening, guitar EMI 55052

17:58:00 00:01:25 Emmanuel Chabrier Dix pièces pittoresques: Tourbillon

Angela Hewitt, piano Hyperion 67515

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:00 00:16:26 Sir Edward Elgar The Wand of Youth Suite No. 2 Op 1

Raymond Leppard Indianapolis Symphony Koss Class 1014

18:27:00 00:03:42 Percy Grainger In a Nutshell Suite: Gum-Suckers March

Jerry Junkin Dallas Wind Symphony Reference 117

18:33:00 00:03:23 Percy Grainger Ye Banks and Braes o' Bonnie Doon

Frederick Fennell Dallas Wind Symphony Reference 62

18:38:00 00:14:34 Johann Nepomuk Hummel Piano Trio No. 3 in G Op 35

Beaux Arts Trio Philips 446077

18:55:00 00:05:29 Hugo Alfvén Festival Overture Op 25

Niklas Willén Royal Scottish Nat'l Orch Naxos 553962

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:10:50 Julius Fucik Marinarella Overture Op 215

Neeme Järvi Royal Scottish Nat'l Orch Chandos 5158

19:15:00 00:39:37 Johannes Brahms Symphony No. 1 in C minor Op 68

Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra Belvedere 8005

19:57:00 00:02:15 Claude Debussy Preludes Book 2: Hommage à S. Pickwick, Esq.

Paul Crossley, piano Sony 53111

20:00 WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:02:00 00:05:08 Mikhail Glinka Ruslan and Ludmilla: Overture

Lorin Maazel Cleveland Orchestra Decca 4787779

20:09:00 00:12:01 Alexander Borodin Prince Igor: Polovetsian Dances

Sir Simon Rattle Berlin Philharmonic EMI 273

20:23:00 00:33:32 Peter Tchaikovsky Symphony No. 2 in C minor Op 17

Kurt Masur Leipzig Gewandhaus Orchestra Teldec 44943

21:00 NIGHT MUSIC with Rob Grier; COMPOSERS DATEBOOK: Pauline Viardot-Garcia, Musical Superwoman?

21:03:00 00:02:34 Pauline Viardot-Garcia Berceuse

Rachel Barton Pine, violin; Matthew Hagle, piano Cedille 139

21:07:00 00:19:07 Bedrich Smetana The Bartered Bride: Overture & Dances

Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Chorus Decca 444867

21:27:00 00:15:13 Hans Gál Serenade for Strings

Georg Tintner Symphony Nova Scotia CBC 5167

21:45:00 00:07:36 Enrique Granados Goyescas: Los Requiebros

Jorge Luis Prats, piano Decca 4782732

21:54:00 00:29:37 Max Reger Variations and Fugue on a Theme by Mozart

Kurt Masur New York Philharmonic Teldec 74007

22:25:00 00:24:52 Wolfgang Amadeus Mozart Piano Quartet No. 1 in G minor

Fauré Quartet DeutGram 6609

22:53:00 00:06:02 Mikhail Glinka Kamarinskaya

Neeme Järvi Detroit Symphony Chandos 9227

23:00 QUIET HOUR

23:02:00 00:07:35 Carl Philipp Emanuel Bach Largo from Cello Concerto in A major

English Chamber Orchestra Sir Andrew Davis Matt Haimovitz, cello DeutGram 429219

23:09:00 00:09:20 Johannes Brahms Adagio from Violin Concerto Op 77

New York Philharmonic Kurt Masur Anne-Sophie Mutter, violin DeutGram 457075

23:21:00 00:03:41 Anonymous Lute Duet 'Le rossignol'

Sharon Isbin, guitar Sony 745456

23:24:00 00:03:46 Anonymous Ballad 'Johnny Faa'

Barokksolistene Bjarte Eike. violin Rubicon 1017

23:28:00 00:04:07 Traditional Hector the Hero

Caroline Goulding, violin; Janine Randall, piano Telarc 80744

23:35:00 00:02:16 Edvard Grieg Lyric Pieces Book 3: Solitary Traveler Op 43

Per Tengstrand, piano Azica 71207

23:37:00 00:03:15 William Grant Still Song for the Lonely

Alexa Still, flute; Susan DeWitt Smith, piano Koch Intl 7192

23:40:00 00:07:59 E. J. Moeran Lonely Waters

Ulster Orchestra JoAnn Falletta Rebekah Coffey, soprano Naxos 573034

23:48:00 00:04:39 Tobias Picker Old and Lost Rivers

John Williams London Symphony Sony 62729

23:55:00 00:04:04 William Sterndale Bennett Romance No. 2 in E flat Op 14

Ian Hobson, piano Arabesque 6596

23:57:00 00:02:19 Umberto Giordano Fedora: Intermezzo

Gianandrea Noseda BBC Philharmonic Chandos 10634