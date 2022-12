Program Guide 07-17-2017

00:00 CLASSICAL MUSIC with Angela Mitchell

00:02:00 00:30:51 Louise Farrenc Symphony No. 3 in G minor Op 36

Johannes Goritzki NDR Radio Philharmonic CPO 999603

00:35:00 00:30:13 Felix Mendelssohn String Quartet No. 5 in E flat major Op 44

Pacifica Quartet Cedille 82

01:08:00 00:28:12 Maria Schneider Winter Morning Walks

Australian Chamber Orchestra Dawn Upshaw, soprano; Frank Kimbrough, piano; Jay Anderson, double bass; Scott Robinson, clarinet; Members of ArtistShar 121

01:40:00 00:46:03 Richard Strauss Ein Heldenleben Op 40

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 436444

02:29:00 00:46:45 George Frideric Handel Water Music Suites Nos. 1-3

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 435390

03:19:00 00:30:39 Ottorino Respighi String Quartet in D major

Quartetto di Cremona Klanglogo 1400

03:54:00 00:33:10 Ralph Vaughan Williams Symphony No. 9 in E minor

Sir Andrew Davis BBC Symphony Orchestra BBC 333

04:30:00 00:17:33 Johann Sebastian Bach Orchestral Suite No. 4 in D major

Martin Pearlman Boston Baroque Telarc 80619

04:51:00 00:34:06 Dmitri Shostakovich Symphony No. 1 in F minor Op 10

Vladimir Jurowski Russian National Orchestra PentaTone 68

05:28:00 00:14:23 Robert Schumann Introduction & Allegro appassionato in G major Op 92

St Cecilia Academy Orchestra Antonio Pappano Jan Lisiecki, piano DeutGram 4795327

05:45:00 00:05:46 Franz Liszt Transcendental Etude No. 12 in B flat minor

Daniil Trifonov, piano DeutGram 4795529

05:49:00 00:09:46 Francesco Geminiani Concerto Grosso No. 4 in F major

Andrew Manze Academy of Ancient Music Harm Mundi 907261

06:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O'Connell

06:07:00 00:07:06 George Frideric Handel Water Music Suite No. 2 in D major

Jeannette Sorrell Apollo's Fire ApolloFire 2002

06:17:00 00:07:53 Franz Schubert String Trio Movement in B flat major

Kodály Quartet Members of Naxos 557126

06:28:00 00:06:53 Edward Burlingame Hill Divertimento for Piano & Orchestra

Austin Symphony Peter Bay Anton Nel, piano Bridge 9443

06:39:00 00:09:49 Felix Mendelssohn Scherzo & Finale from String Symphony

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 437528

06:52:00 00:03:11 Jorge Ben Mas que nada

Berlin Philharmonic Cellists EMI 56981

06:57:00 00:02:25 Jaime Teixidor Pasodoble 'Amparita Roca'

Frederick Fennell Tokyo Kosei Wind Orchestra Brain 7504

07:04:00 00:04:55 Franz Liszt Paganini Etude No. 6 in A minor

Daniil Trifonov, piano DeutGram 4795529

07:12:00 00:11:13 Antonio Vivaldi Concerto in F major

Les Violons du Roy Mathieu Lussier Pascale Giguére, violin Atma 2602

07:25:00 00:09:33 Johan Halvorsen Dances from 'Mascarade'

Neeme Järvi Bergen Philharmonic Chandos 10584

07:39:00 00:08:45 "PDQ Bach" Safe Sextet

I Virtuosi di Hoople Telarc 80295

07:51:00 00:03:12 Frédéric Chopin Waltz No. 8 in A flat major Op 64

Ingrid Fliter, piano EMI 14899

07:57:00 00:02:00 John Playford Wallom Green Barokksolistene

Bjarte Eike. violin Rubicon 1017

08:07:00 00:06:19 George Frideric Handel Water Music Suite No. 3 in G major

Jeannette Sorrell Apollo's Fire ApolloFire 2002

08:16:00 00:08:33 Peter Tchaikovsky Finale from Symphony No. 3 Op 29

Mikhail Pletnev Russian National Orchestra DeutGram 449967

08:27:00 00:07:59 Ludwig van Beethoven Piano Sonata No. 20 in G major Op 49

Peter Takács, piano Cambria 1175

08:39:00 00:10:14 Domenico Cimarosa I due Baroni di Rocazzura: Overture

Patrick Gallois Sinfonia Finlandia Naxos 572734

08:52:00 00:03:30 Anonymous Leave her, Johnny

Barokksolistene Rubicon 1017

08:58:00 00:02:15 Alexander Borodin Prince Igor: Polovetsian Dances

Geoffrey Simon Philharmonia Orchestra Cala 1029

09:06:00 00:16:02 César Franck Symphonic Variations

Cleveland Orchestra Lorin Maazel Pascal Rogé, piano Decca 4787779

09:27:00 00:06:25 Ramin Djawadi Clash of the Titans: Perseus

City of Prague Philharmonic Chorus Silva 1398

09:36:00 00:04:54 Josef Suk Waltz from Serenade for Strings Op 6

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 447109

09:44:00 00:06:29 Léon Minkus Don Quixote: Grand pas de deux

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80625

09:53:00 00:03:35 Ola Gjeilo The Ground

Chamber Orchestra of London Tenebrae; Ola Gjeilo, piano Decca 24646

09:57:00 00:02:52 Johann Strauss Jr Polka 'Thunder and Lightning' Op 324

Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra MAA 2003

10:00 CLASSICAL MUSIC with Angela Mitchell

10:01:00 00:02:08 Vasili Solovyov-Sedoy Midnight in Moscow

Osipov Russian Folk Orch Vitaly Gnutov Aida Garifullina, soprano Decca 4788305

10:04:00 00:02:17 Dmitri Shostakovich Fugue No. 7 in A major Op 87

Matthias Maute Ensemble Caprice Analekta 9996

10:09:00 00:11:29 Gabriel Pierné Fantasie-Ballet in B flat major Op 6

Northwest Sinfonietta Christophe Chagnard Joel Fan, piano Reference 134

10:22:00 00:03:49 Cécile Chaminade Les Sylvains Op 60

Joanne Polk, piano Steinway 30037

10:27:00 00:05:46 Frédéric Chopin Waltz No. 2 in A flat major Op 34

Garrick Ohlsson, piano Arabesque 6669

10:38:00 00:06:18 Franz Liszt Hungarian Rhapsody No. 6 in D flat major

Martha Argerich, piano DeutGram 4793449

10:56:00 00:22:41 Johann Sebastian Bach Keyboard Concerto No. 1 in D minor

Concerto Cologne Mahan Esfahani, harpsichord Archiv 4794481

11:20:00 00:03:32 Johann Sebastian Bach Violin Partita No. 3: Preludio

Hélène Grimaud, piano DeutGram 12504

11:26:00 00:08:16 George Frideric Handel Suite for Trumpet & Strings in D major

Philharmonia Orchestra Claudio Scimone Bibi Black, trumpet EMI 54620

11:36:00 00:10:30 Fanny Mendelssohn-Hensel Concert Overture

JoAnn Falletta Women's Philharmonic Koch Intl 7169

11:49:00 00:09:32 Herbert Howells Paradise Rondel

Richard Hickox London Symphony Chandos 9410

12:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

12:07:00 00:07:48 Franz Schubert Overture in the Italian Style in D major

Christian Benda Prague Sinfonia Naxos 570329

12:16:00 00:06:45 Hugo Wolf Italian Serenade in G major

Brodsky Quartet Chandos 10761

12:24:00 00:05:41 Gerónimo Giménez La boda de Luis Alonso: Intermezzo

Burning River Brass Dorian 90316

12:32:00 00:04:00 Sir Edward Elgar La Capricieuse Op 17

Leonidas Kavakos, violin; Enrico Pace, piano Decca 4789377

12:40:00 00:05:47 Ludwig van Beethoven Rondo a capriccio in G major Op 129

Russell Sherman, piano GM Records 2068

12:47:00 00:10:34 Johann Strauss Jr Waltz 'Morning Papers' Op 279

Zubin Mehta Vienna Philharmonic Sony 66860

12:58:00 00:01:37 George Gershwin Strike Up the Band: Soon

Richard Glazier, piano Centaur 3347

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:01:00 00:31:36 Jean Sibelius Symphony No. 5 in E flat major Op 82

Sir Simon Rattle Philharmonia Orchestra EMI 64737

13:34:00 00:13:59 Mátyás Seiber Serenade for Winds

Members of Chamber Orchestra of Europe ASV 812

13:49:00 00:08:18 Sir William Walton Scapino Comedy Overture

John Wilson Royal Liverpool Philharmonic Avie 2194

13:58:00 00:02:42 Aram Khachaturian Gayaneh: Lesghinka

Neeme Järvi Royal Scottish Nat'l Orch Chandos 8542

14:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

14:02:00 00:02:18 Ludwig van Beethoven Tarpeja: Triumphal March

John Storgards Tapiola Sinfonietta Ondine 1001

14:04:00 00:01:12 Wolfgang Amadeus Mozart Contradance in E flat major

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 429783

14:07:00 00:12:36 Leopold Mozart Symphony in C major

Matthias Bamert London Mozart Players Chandos 10496

14:21:00 00:09:08 Carl Nielsen Andante pastorale from Symphony No. 3 Op 27

New York Philharmonic Alan Gilbert Erin Morley, soprano; Joshua Hopkins, baritone DaCapo 220623

14:34:00 00:10:22 George W. Chadwick Rip Van Winkle Overture

Neeme Järvi Detroit Symphony Chandos 9439

14:46:00 00:10:42 Francesco Maria Veracini Orchestral Suite No. 6 in B flat

Reinhard Goebel Cologne Musica Antiqua Archiv 439937

15:01:00 00:17:02 Georges Bizet L'Arlésienne Suite No. 1

George Szell Cleveland Orchestra CBS/Sony 488

15:20:00 00:07:13 Frédéric Chopin Boléro Op 19

Olga Kern, piano Harm Mundi 907402

15:30:00 00:04:30 Eric Whitacre Water Night

Noel Edison Elora Festival Singers Naxos 559677

15:38:00 00:07:17 George Frideric Handel Water Music Suite No. 1: Allegro

Martin Pearlman Boston Baroque Telarc 80594

15:47:00 00:10:36 Felix Mendelssohn String Symphony No. 2 in D major

Nicholas Ward Northern Chamber Orchestra Naxos 553161

15:59:00 00:04:59 Emmanuel Chabrier L'étoile: Overture

Neeme Järvi Orch de la Suisse Romande Chandos 5122

16:06:00 00:04:09 Emmanuel Chabrier Habanera

Neeme Järvi Orch de la Suisse Romande Chandos 5122

16:15:00 00:10:34 Peter Schickele Unbegun Symphony

Jorge Mester Royal PDQ Bach Festival Orch Vanguard 79223

16:28:00 00:06:18 Sir Edward Elgar Pomp & Circumstance Marches 1-4

Chicago Symphony Orchestra James Levine Kathleen Battle, soprano; Chicago Symphony Chorus Disney 60986

16:35:00 00:04:30 Johannes Brahms Rhapsody in E flat major Op 119

Jorge Federico Osorio, piano Cedille 171

16:42:00 00:07:38 Keith Emerson Toccata from Piano Concerto No. 1

Brown University Orchestra Paul Phillips Jeffrey Biegel, piano Naxos 573490

16:51:00 00:03:28 Turlough O'Carolan Carolan's Cup Barokksolistene

Bjarte Eike. violin Rubicon 1017

16:52:00 00:02:54 Peter Tchaikovsky The Seasons: November Op 37

Lang Lang, piano Sony 511758

17:03:00 00:05:41 Peter Tchaikovsky The Oprichnik: Act 4 Dances

Theodore Kuchar National Symphony of Ukraine Naxos 554845

17:12:00 00:10:01 Erich Wolfgang Korngold Finale from Symphony Op 40

Franz Welser-Möst Philadelphia Orchestra EMI 56169

17:25:00 00:09:09 Frédéric Chopin Scherzo No. 2 in B flat minor Op 31

Benjamin Grosvenor, piano Decca 16421

17:37:00 00:03:46 Anonymous Ballad 'Johnny Faa' Barokksolistene

Bjarte Eike. violin Rubicon 1017

17:44:00 00:04:43 Traditional The Virgin Queen Set Barokksolistene

Bjarte Eike. violin Rubicon 1017

17:51:00 00:02:40 Sergei Prokofiev Lieutenant Kijé Suite: Troika Op 60

Paavo Järvi Cincinnati Symphony Telarc 80683

17:55:00 00:04:30 Jean Sibelius Andante festivo

Neeme Järvi Detroit Symphony Chandos 9227

18:00 DINNER CLASSICS



18:09:00 00:17:40 Franz Joseph Haydn String Quartet No. 24 in A major Op 20

Daedalus Quartet Bridge 9326

18:28:00 00:02:38 Henry Purcell Timon of Athens: Curtain tune

Barokksolistene Bjarte Eike. violin Rubicon 1017

18:33:00 00:02:41 Henry Purcell Abdelazer: Hornpipe

Barokksolistene Bjarte Eike. violin Rubicon 1017

18:38:00 00:14:49 Sir Edward Elgar Concert Overture 'Froissart' Op 19

Sir Andrew Davis BBC Symphony Orchestra Teldec 98436

18:55:00 00:05:16 Aram Khachaturian Gayaneh: Lullaby

John Williams Boston Pops Orchestra Philips 426247

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:17:06 Peter Tchaikovsky Variations on a Rococo Theme Op 33

Cleveland Orchestra Lorin Maazel Lynn Harrell, cello Decca 4787779

19:21:00 00:34:05 Robert Schumann Symphony No. 3 in E flat major Op 97

Franz Welser-Möst London Philharmonic EMI 54898

20:00 WCLV ESSENTIAL CLASSICS



20:02:00 00:10:05 Johann Sebastian Bach Keyboard Concerto No. 5 in F minor

Apollo's Fire Jeannette Sorrell Jeannette Sorrell, harpsichord Avie 2207

20:14:00 00:27:54 George Frideric Handel Water Music Suites Nos. 1-3

Jeannette Sorrell Apollo's Fire ApolloFire 2002

20:44:00 00:11:54 Johann Sebastian Bach Brandenburg Concerto No. 2 in F major

Apollo's Fire Jeannette Sorrell John Thiessen, trumpet; Michael Lynn, recorder; Gonzalo X. Ruiz, oboe; Cynthia Roberts, violin Avie 2207

20:56:00 00:03:40 Ermanno Wolf-Ferrari The Jewels of the Madonna: Serenata

Gianandrea Noseda BBC Philharmonic Chandos 10511

21:00 NIGHT MUSIC with Rob Grier; COMPOSERS DATEBOOK: Salzburg and Messner

21:03:00 00:15:25 Johann Sebastian Bach Brandenburg Concerto No. 4 in G major

Riccardo Chailly Leipzig Gewandhaus Orchestra Decca 139230

21:21:00 00:02:22 Samuel Barber Sure on This Shining Night Op 13

Kyle Bielfield, tenor; Lachlen Glen, piano Delos 3445

21:25:00 00:16:48 Manuel de Falla El amor brujo: Suite

Vanessa Perez, piano Steinway 30036

21:44:00 00:06:58 Arvo Pärt Cantus in Memory of Benjamin Britten

Paavo Järvi Cincinnati Symphony CSOM 946

21:53:00 00:11:53 "PDQ Bach" Oratorio 'Oedipus Tex' Pt. 1

Hoople Off-Season Philharmonic Newton Wayland Peter Schickele, vocal; Okay Chorale Telarc 80239

22:04:00 00:16:27 "PDQ Bach" Oratorio 'Oedipus Tex' Pt. 2

Hoople Off-Season Philharmonic Newton Wayland Peter Schickele, vocal; Pamela South, soprano; Dana Krueger, mezzo-soprano; Frank Kelley, tenor; Okay Chorale Telarc 80239

22:23:00 00:25:36 Franz Joseph Haydn Symphony No.101 in D major

Marc Minkowski Musicians of the Louvre Naïve 5176

22:52:00 00:06:41 Felix Mendelssohn Psalm 2 'Warum toben die Heiden' Op 78

Marcus Creed RIAS Chamber Chorus Harm Mundi 2908304

22:57:00 00:02:27 Claude Debussy Preludes Book 1: La danse de Puck

Pascal Rogé, piano Decca 4785437

23:00 QUIET HOUR

23:02:00 00:04:57 Johannes Brahms Intermezzo in E flat major Op 117

Orli Shaham, piano Canary 15

23:06:00 00:11:39 Antonín Dvorák Andante from Symphony No. 4 Op 13

Libor Pesek Czech Philharmonic VirginClas 91144

23:21:00 00:04:55 Joseph Canteloube La delaïssádo from "Songs of the Auvergne"

Academy St. Martin in Fields Edward Gardner Kate Royal, soprano EMI 94419

23:25:00 00:09:51 César Franck Prelude, Fugue & Variations Op 18

Duo Amaral DuoAmaral 2013

23:38:00 00:05:04 Martin Mailman Autumn Landscape Op 4

Howard Hanson Eastman-Rochester Orchestra Mercury 434347

23:43:00 00:11:49 Eric Whitacre The River Cam

London Symphony Eric Whitacre Julian Lloyd Webber, cello Decca 16636

23:56:00 00:03:04 Johann Sebastian Bach Orchestral Suite No. 3: Air

Aralee Dorough, flute; Scott Holshouser, piano Dorough 2016

23:57:00 00:03:25 Maurice Ravel Vocalise en forme d'Habañera

Academy St. Martin in Fields Edward Gardner Kate Royal, soprano EMI 94419