Program Guide 07-14-2017

CLASSICAL MUSIC with Angela Mitchell

00:02:00 00:41:59 Antonín Dvorák Symphony No. 6 in D major Op 60 Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 430204

00:47:00 00:41:53 Sergei Rachmaninoff Piano Concerto No. 3 in D minor Op 30 Royal Liverpool Philharmonic Vasily Petrenko Simon Trpceski, piano Avie 2192

01:32:00 00:38:22 Sir Edward Elgar Piano Quintet in A minor Op 84 Kenneth Woods English Symphony Orchestra Avie 2362

02:13:00 00:41:30 Benjamin Britten Spring Symphony Op 44 Philharmonia Orchestra Sir John Eliot Gardiner Alison Hagley, soprano; Catherine Robbin, mezzo; John Mark Ainsley, tenor; Monteverdi Choir; Salisbury Cathedral Children DeutGram 453433

02:57:00 00:27:35 Antonín Dvorák String Quartet No. 12 in F major Op 96 Brodsky Quartet Chandos 10801

03:28:00 00:27:38 Gerald Finzi Concerto for Clarinet & Strings Op 31 City of London Sinfonia Richard Hickox Michael Collins, clarinet VirginClas 90718

03:58:00 00:31:08 Robert Schumann Fantasie in C major Op 17 Stanislav Khristenko, piano Steinway 30032

04:32:00 00:25:16 Alberto Ginastera Harp Concerto Op 25 Oberlin Symphony Raphael Jiménez Yolanda Kondonassis, harp OberlinMus 1604

05:00:00 00:20:13 Karl Ditters von Dittersdorf Symphony in C major Concerto Cologne Capriccio 10280

05:23:00 00:12:31 Zdenek Fibich Toman and the Wood Nymph Op 49 Marek Stilec Czech National Symphony Naxos 573197

05:38:00 00:09:05 Claude Joseph Rouget de Lisle Hymne à la Liberté 'La Marseillaise' Baltimore Symphony David Zinman Sylvia McNair, soprano; Richard Leech, tenor; Baltimore Symphony Chorus; Children's Chorus Telarc 80164

05:51:00 00:05:34 Maurice Ravel Le tombeau de Couperin: Forlane Alexander Schimpf, piano Oehms 867

CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:02:09 Johann Sebastian Bach Orchestral Suite No. 1: Bourrée Paramount Brass Centaur 2355

06:12:00 00:08:28 Claude Debussy Preludes Book 1: La cathédral engloutie Wolfgang Sawallisch Philadelphia Orchestra EMI 55592

06:25:00 00:03:07 Ludwig van Beethoven Minuet in G major Anne-Sophie Mutter, violin; Lambert Orkis, piano DeutGram 457619

06:30:00 00:04:04 Claude Joseph Rouget de Lisle Hymne à la Liberté 'La Marseillaise' Wallace Collection John Wallace Leeds Festival Chorus Nimbus 5175

06:40:00 00:05:39 Francis Poulenc Scherzo from Sinfonietta Paavo Järvi Tapiola Sinfonietta Bis 630

06:49:00 00:04:03 Leonard Bernstein On the Town: Lonely Town Philharmonia Orchestra David Zinman Joshua Bell, violin Sony 89358

06:55:00 00:02:33 John Philip Sousa March 'Esprit de Corps' Keith Brion Central Band of the RAF Naxos 559730

06:55:00 00:01:23 Johann Sebastian Bach Lute Suite No. 1: Bourrée Jason Vieaux, guitar Azica 71250

07:03:00 00:05:44 Maurice Jarre Dr. Zhivago: Lara's Theme Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80600

07:10:00 00:12:09 Maurice Ravel La valse Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Teldec 44945

07:25:00 00:02:24 Georges Bizet Carmen Suite No. 1: Aragonaise Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80703

07:30:00 00:04:46 Jean-Philippe Rameau Pygmalion: Overture William Christie Les Arts Florissants Harm Mundi 901381

07:34:00 00:01:23 Sergei Prokofiev The Love for Three Oranges: March Op 33 Gil Shaham, violin; Akira Eguchi, piano DeutGram 447640

07:40:00 00:06:50 Jacques Offenbach Waltz 'American Eagle' Gulbenkian Orchestra Michel Swierczewski Nelson Rocha, trumpet Nimbus 5303

07:47:00 00:02:14 Traditional El Paño moruno Christopher Parkening, guitar; David Brandon, guitar EMI 49406

07:55:00 00:04:18 Charles Gounod Funeral March of a Marionette Ronald Corp New London Orchestra Hyperion 66998

07:57:00 00:01:34 César Cui Orientale Op 50 Midori, violin; Robert McDonald, piano Sony 52568

08:07:00 00:07:10 Camille Saint-Saëns Samson et Dalila: Bacchanale Daniel Barenboim Orchestra of Paris DeutGram 4796018

08:15:00 00:10:30 Paul Dukas The Sorcerer's Apprentice Kent Nagano Montreal Symphony Decca 4830396

08:30:00 00:02:06 Darius Milhaud Brasileira from 'Scaramouche' Stephen Coombs, piano; Artur Pizarro, piano Hyperion 67014

08:33:00 00:03:48 Gustav Holst The Planets: Mercury Op 32 Zubin Mehta Los Angeles Philharmonic Decca 4785437

08:40:00 00:07:00 Gabriel Fauré Requiem: Agnus Dei Op 48 Philharmonia Orchestra Carlo Maria Giulini Philharmonia Chorus DeutGram 4795448

08:50:00 00:02:35 Claude Debussy Preludes Book 1: The girl with the Academy St. Martin in Fields Mathias Mönius Albrecht Mayer, oboe Decca 4782564

08:55:00 00:04:19 Alexandre Desplat The Tree of Life: Theme Traffic Quintet Alain Planès, piano; Alexandre Desplat, flute Mercury 481217

09:05:00 00:14:49 Vincent d'Indy Fantasy on Popular French Themes Op 31 Academy St. Martin in Fields Mathias Mönius Albrecht Mayer, oboe Decca 4782564

09:21:00 00:03:11 Cécile Chaminade Autrefois Op 87 Joanne Polk, piano Steinway 30037

09:26:00 00:05:37 Max Steiner Casablanca: Suite Cincinnati Pops Orchestra Erich Kunzel William Tritt, piano Telarc 80175

09:35:00 00:05:09 Erik Satie Je te veux Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 470290

09:50:00 00:02:50 Jean-Baptiste Lully Le Bourgeois Gentilhomme: Overture Tempesta di Mare Chandos 805

09:54:00 00:03:43 Benjamin Britten 7123Peter Grimes: Sea Interlude No. 2 Michael Stern Kansas City Symphony Reference 120

CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:00:00 00:02:09 François Couperin Suite No. 6: Les barricades mystérieuses David Greilsammer, piano Sony 792969

10:03:00 00:01:56 Jean-Philippe Rameau Dardanus: Tambourins Les Délices Délices 2013

10:07:00 00:12:29 Franz Schubert Piano Sonata No. 5 in A flat major András Schiff, piano Decca 440307

10:21:00 00:06:28 Gioacchino Rossini Demetrio e Polibio: Overture Christian Benda Prague Sinfonia Naxos 570934

10:30:00 00:04:04 Antonín Dvorák Legend No. 3 in G minor Op 59 Sir Charles Mackerras Czech Philharmonic Supraphon 3533

10:37:00 00:05:41 Antonín Dvorák Legend No. 6 in C sharp minor Op 59 Michael Tilson Thomas San Francisco Symphony SF Sym 60

10:44:00 00:04:08 Alexander Glazunov Raymonda: Valse fantastique José Serebrier Royal Scottish Nat'l Orch Warner 61939

10:51:00 00:21:58 Franz Liszt Symphonic Poem No. 9 "Hungaria" Gianandrea Noseda BBC Philharmonic Chandos 10490

11:14:00 00:06:12 Moritz Moszkowski Torch Dance Op 51 Martin West San Francisco Ballet Orchestra Reference 138

11:21:00 00:09:00 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo for Piano & Orchestra in D major Moscow Virtuosi Vladimir Spivakov Evgeny Kissin, piano RCA 60400

11:31:00 00:09:03 Giuseppe Verdi La battaglia di Legnano: Overture Riccardo Muti La Scala Philharmonic Sony 68468

11:42:00 00:09:50 Jean Sibelius The Oceanides Op 73 Jukka-Pekka Saraste Finnish Radio Symphony Orch RCA 60401

11:55:00 00:04:04 Franz Schubert Rosamunde: Shepherds' Chorus Vienna Philharmonic Karl Münchinger Vienna State Opera Chorus Decca 4785437

12:06:00 00:08:29 Michael W. Balfe The Bohemian Girl: Overture Arthur Fiedler Boston Pops Orchestra RCA 68793

12:16:00 00:07:54 Antonín Dvorák Slavonic Dance No. 16 in A flat major Op 72 Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 430171

12:26:00 00:04:05 Franz Schubert Scherzo from String Quartet No. 14 Franz Welser-Möst Camerata Salzburg EMI 56813

12:33:00 00:04:08 Gerald Finzi Love's Labour's Lost: Introduction Op 28 William Boughton English String Orchestra Nimbus 5101

12:40:00 00:04:14 Felix Mendelssohn A Midsummer Night's Dream: Scherzo Op 61 Riccardo Chailly Leipzig Gewandhaus Orchestra Decca 4810778

12:47:00 00:11:23 Sir Arthur Sullivan Overture di ballo Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields Philips 434916

THE BIG WORK AT ONE

13:01:00 00:35:29 Peter Tchaikovsky Violin Concerto in D major Op 35 Cleveland Orchestra Vladimir Ashkenazy Joshua Bell, violin Decca 421716

13:37:00 00:12:37 Alexander Glazunov Slavonic Festival Op 26 Konstantin Krimets Moscow Symphony Naxos 553538

13:51:00 00:07:54 Édouard Lalo Romance-Sérénade Frankfurt State Orchestra Nikos Athinäos Juri Toschmakow, violin Signum 6600

CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

14:00:00 00:02:09 Ottorino Respighi La boutique fantasque: Tarantella Jesús López-Cobos Cincinnati Symphony Telarc 80396

14:03:00 00:04:29 Gioacchino Rossini Il signor Bruschino: Overture Fritz Reiner Chicago Symphony Orchestra RCA 300350

14:09:00 00:10:30 Wilhelm Friedemann Bach Symphony in D major Jeanne Lamon Tafelmusik Baroque Orchestra Sony 62720

14:21:00 00:09:40 Sir Arnold Bax Elegiac Trio Maarika Järvi, flute; Paul Cortese, viola; Marie-Pierre Langlamet, harp Chandos 9395

14:34:00 00:10:47 Béla Bartók Hungarian Sketches Pierre Boulez Chicago Symphony Orchestra DeutGram 445825

14:47:00 00:10:29 Edvard Grieg Finale from Piano Concerto Op 16 Norwegian Radio Orchestra Miguel Harth-Bedoya Vadym Kholodenko, piano Harm Mundi 907629

14:58:00 00:02:05 Anatoly Liadov The Musical Snuff Box Op 32 Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80657

15:01:00 00:16:47 Michael Haydn Flute Concerto in D major Haydn Ensemble Berlin Emmanuel Pahud, flute EMI 56577

15:20:00 00:09:24 Ludwig van Beethoven Variations on 'Bei Männern, welche liebe Zuill Bailey, cello; Simone Dinnerstein, piano Telarc 80740

15:31:00 00:05:03 Sergei Rachmaninoff Slava Op 11 Antonio Pompa-Baldi, piano; Emanuela Friscioni, piano Centaur 3062

15:40:00 00:05:43 Modest Mussorgsky Khovanshchina: Solemn March Evgeny Svetlanov Russian State Symphony RCA 68406

15:47:00 00:09:10 Sir Malcolm Arnold English Dances Set 2 Op 33 Andrew Penny Queensland Symphony Naxos 553526

15:58:00 00:04:20 Camille Saint-Saëns Marche militaire française Op 60 Geoffrey Simon London Philharmonic Cala 4031

CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell; COMPOSERS DATEBOOK: Ingram Marshall's "Dark Waters"

16:06:00 00:03:33 François Joseph Gossec Offrande à la liberté Frederick Fennell Tokyo Kosei Wind Orchestra Kosei 3101

16:13:00 00:11:35 Claude-Michel Schönberg Les Misérables: Suite Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80498

16:28:00 00:06:06 Wolfgang Amadeus Mozart Romance from Serenade No. 13 Chamber Players of Canada Atma 2532

16:36:00 00:02:43 Georges Bizet Carmen: Seguidilla 'Près des remparts de Prague Philharmonic Orchestra Charles Olivieri-Munroe Sol Gabetta, cello RCA 735962

16:41:00 00:09:05 Claude Joseph Rouget de Lisle Hymne à la Liberté 'La Marseillaise' Baltimore Symphony David Zinman Sylvia McNair, soprano; Richard Leech, tenor; Baltimore Symphony Chorus; Children's Chorus Telarc 80164

16:52:00 00:03:35 Emmanuel Chabrier Joyeuse Marche Neeme Järvi Orch de la Suisse Romande Chandos 5122

16:57:00 00:02:47 Claude Debussy Children's Corner: Serenade of the Doll Yoav Talmi Quebec Symphony Orchestra Atma 2377

17:04:00 00:05:59 Georges Bizet The Pearl Fishers: Au fond du temple SWR Symphony Orch Marco Armiliato Ramón Vargas, tenor; Ludovic Tézier, baritone DeutGram 4777177

17:13:00 00:08:36 Jean Joseph Mouret First Suite of Symphonies Paris Orchestral Ensemble Jean-Pierre Wallez Maurice André, trumpet; Bernard Soustrot, trumpet; Guy Touvron, trumpet; Jean-Pierre Leroy, trumpet EMI 64100

17:24:00 00:10:39 Hector Berlioz Requiem: Sanctus Op 5 Atlanta Symphony Orchestra Robert Spano Frank Lopardo, tenor; Atlanta Symphony Chorus Telarc 80627

17:40:00 00:04:37 Franz Schubert Marche militaire No. 1 in D major Evgeny Kissin, piano; James Levine, piano RCA 69282

17:46:00 00:03:41 "PDQ Bach" Minuet Militaire Walter Bruno Hoople Off-Season Philharmonic Telarc 80210

17:52:00 00:01:51 Jean-Philippe Rameau Les Indes Galantes: Danse des Sauvages Zurich Chamber Orchestra Daniel Hope Daniel Hope, violin DeutGram 4796922

17:56:00 00:03:15 Gabriel Fauré Barcarolle No. 8 in D flat Op 96 Charles Owen, piano Avie 2240

DINNER CLASSICS

18:09:00 00:15:53 Claude Debussy Printemps Charles Munch Boston Symphony Orchestra RCA 300350

18:27:00 00:05:31 Gerald Finzi Fear No More the Heat of the Sun Op 18 Aurora Orchestra Nicholas Collon Amy Dickson, saxophone Decca 4825281

18:34:00 00:04:54 Gerald Finzi Prelude Op 25 Richard Hickox City of London Sinfonia Chandos 9888

18:42:00 00:10:57 Gerald Finzi Elegy 'The Fall of the Leaf' Richard Hickox Royal Northern Sinfonia EMI 64721

18:55:00 00:04:08 Gerald Finzi Love's Labour's Lost: Introduction Op 28 William Boughton English String Orchestra Nimbus 5101

SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:17:21 Carl Stamitz Clarinet Concerto No. 10 in B flat Academy St. Martin in Fields Iona Brown Sabine Meyer, clarinet EMI 55155

19:22:00 00:34:08 Franz Schubert Symphony No. 2 in B flat major Sir Colin Davis Dresden State Orchestra RCA 68545

19:56:00 00:04:24 Emmanuel Chabrier Dix pièces pittoresques: Sous-bois Angela Hewitt, piano Hyperion 67515

WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:02:00 00:15:29 Johann Sebastian Bach Violin Concerto No. 1 in A minor Vienna Symphony David Oistrakh David Oistrakh, violin DeutGram 4793449

20:20:00 00:10:25 Franz Liszt Hungarian Rhapsody No. 2 in C sharp minor Iván Fischer Budapest Festival Orchestra DeutGram 4779525

20:33:00 00:26:38 Camille Saint-Saëns Piano Concerto No. 4 in C minor Op 44 WDR Symphony Cologne Thomas Sanderling Anna Malikova, piano Audite 92509

NIGHT MUSIC with Rob Grier; COMPOSERS DATEBOOK: Ingram Marshall's "Dark Waters"

21:03:00 00:16:29 Camille Saint-Saëns The Carnival of the Animals John Morris Russell Cincinnati Pops Orchestra FanfareCin 4

21:21:00 00:06:39 Francis Poulenc Un soir de neige Robert Shaw Robert Shaw Festival Singers Telarc 80408

21:29:00 00:14:53 Henri Rabaud Dances from 'Marouf, Cobbler of Cairo' Eiji Oue Minnesota Orchestra Reference 71

21:46:00 00:04:42 Michel Corrette Concerto comique No. 7 in C major Arion Baroque Orchestra early-mus 7768

21:52:00 00:34:19 Camille Saint-Saëns Symphony No. 3 in C minor Op 78 Chicago Symphony Orchestra Daniel Barenboim Gaston Litaize, organ DeutGram 4796018

22:28:00 00:21:27 Jean-Baptiste Davaux Symphonie Concertante on Patriotic Airs in G major Concerto Cologne Werner Ehrhardt,violin; Andrea Keller, violin Capriccio 10280

22:52:00 00:06:30 Gabriel Fauré Barcarolle No. 2 in G Op 41 Charles Owen, piano Avie 2240

QUIET HOUR

23:02:00 00:05:26 Gabriel Fauré Pavane Op 50 Seattle Symphony Ludovic Morlot Seattle Symphony Chorale SeattleSM 1004

23:07:00 00:05:05 Claude Debussy Preludes Book 1: Voiles Pascal Rogé, piano Decca 4785437

23:12:00 00:05:29 Maurice Ravel Miroirs: La vallée des cloches Yakov Kreizberg Netherlands Philharmonic PentaTone 58

23:20:00 00:07:57 Gabriel Fauré Adagio from Piano Quartet No. 1 Op 15 Emanuel Ax, piano; Isaac Stern, violin; Jaime Laredo, viola; Yo-Yo Ma, cello Sony 48066

23:27:00 00:09:23 Ludwig van Beethoven Adagio cantabile from Septet Op 20 Berlin Philharmonic Octet Members of Philips 4788977

23:40:00 00:05:18 Frederick Delius Irmelin Prelude George Szell Cleveland Orchestra IMG 75962

23:45:00 00:09:44 Gerald Finzi Eclogue for Piano & Strings Op 10 English String Orchestra William Boughton Martin Jones, piano Nimbus 5366

23:56:00 00:02:59 Peter Tchaikovsky None But the Lonely Heart Op 6 Lisa Batiashvili, violin; Yannick Nézet-Séguin, piano DeutGram 4790835