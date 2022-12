Program Guide 07-13-2017

WCLV ALL-NIGHT WITH ANGELA MITCHELL

00:02:00 00:30:16 Johannes Brahms Symphony No. 3 in F major Op 90 Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra Belvedere 8005

00:35:00 00:24:20 Joachim Raff Octet for Strings in C major Op 176 Academy Chamber Ensemble Chandos 8790

01:02:00 00:20:19 William Grant Still Sahdji Eastman-Rochester Orchestra Howard Hanson Eastman Chorus Mercury 434324

01:25:00 01:07:11 Felix Mendelssohn Symphony No. 2 in B flat major Op 52 Bamberg Symphony Claus Peter Flor Lucia Popp, soprano; Julie Kaufmann, soprano; Josef Protschka, tenor; Bamberg Symphony Chorus RCA 60248

02:35:00 00:31:11 Ludwig van Beethoven Piano Trio No. 1 in E flat major Op 1 Joseph Kalichstein, piano; Jaime Laredo, violin; Sharon Robinson, cello Koch Intl 7724

03:09:00 00:40:11 Ernest Chausson Concerto for Violin, Piano & Strings in D major Op 21 Cleveland Orch String Quartet Lorin Maazel, violin; Israela Margalit, piano Telarc 80046

03:52:00 00:31:11 Jean-Philippe Rameau Dardanus: Suite Nicholas McGegan Philharmonia Baroque Orchestra Conifer 51313

04:26:00 00:28:15 Sir Edward Elgar Cello Concerto in E minor Op 85 Cleveland Orchestra Lorin Maazel Lynn Harrell, cello Decca 4787779

04:57:00 00:16:06 Claude Pascal Octet for Winds Robert J. Ambrose Atlanta Chamber Winds Albany 1127

05:16:00 00:22:04 Franz Joseph Haydn Symphony No. 53 in D major Rebecca Miller Royal Northern Sinfonia Signum 434

05:41:00 00:06:00 Emmanuel Chabrier Suite pastorale: Scherzo-valse Neeme Järvi Orch de la Suisse Romande Chandos 5122

05:52:00 00:05:22 Max Reger Finale from Flute Serenade Op 141 Michel Debost, flute; Takako Masame, violin; Lynne Ramsey, viola Skarbo 4094

BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC WITH JACQUELINE GERBER

06:07:00 00:05:58 Sergei Rachmaninoff Suite No. 2: Waltz Op 17 Yefim Bronfman, piano; Emanuel Ax, piano Sony 61767

06:15:00 00:07:17 Tomaso Albinoni Concerto for 2 Oboes in C major Op 7 Collegium Musicum 90 Simon Standage Anthony Robson, oboe; Catherine Latham, oboe Chandos 610

06:25:00 00:03:08 Cécile Chaminade Etudes de concert: Scherzo Op 35 Joanne Polk, piano Steinway 30037

06:30:00 00:04:32 Anton Arensky Finale from String Quartet No. 1 Op 11 Ying Quartet Sono Lumin 92143

06:40:00 00:09:33 Antonio Vivaldi Four Seasons: 'Summer' Concerto in G minor Op 8 Zurich Chamber Orchestra Daniel Hope Daniel Hope, violin DeutGram 4796922

06:50:00 00:04:01 Samuel Scheidt Canzona bergamasca Paramount Brass Centaur 2355

06:55:00 00:02:53 Earl McCoy March 'Lights Out' Frederick Fennell Tokyo Kosei Wind Orchestra Brain 7503

07:03:00 00:06:09 Erik Satie Gymnopédies Nos. 1 & 3 Louis Lane Cleveland Orchestra Sony 63056

07:10:00 00:06:45 Franz Joseph Haydn Piano Sonata No. 54 in G major Soyeon Kate Lee, piano CIPC 2003

07:17:00 00:03:58 Max Reger At Play in the Waves Op 128 Neeme Järvi Royal Concertgebouw Orchestra Chandos 8794

07:25:00 00:03:08 Claude Pascal Ouverture from Wind Octet Robert J. Ambrose Atlanta Chamber Winds Albany 1127

07:30:00 00:04:25 Carl Stamitz Rondeau from Viola Concerto No. 1 Baltimore Chamber Orchestra Markand Thakar Victoria Chiang, viola Naxos 572162

07:33:00 00:01:43 Dmitri Shostakovich Ballet Suite No. 1: Dance Constantine Orbelian Moscow Chamber Orchestra Delos 3257

07:40:00 00:02:08 Domenico Cimarosa Sanctus from Requiem in G minor Lausanne Chamber Orchestra Vittorio Negri Montreux Festival Chorus Philips 4788977

07:42:00 00:08:44 Jenö Hubay Fantaisie brillante on "Carmen" Gil Shaham, violin; Akira Eguchi, piano DeutGram 447640

07:55:00 00:02:13 Vincenzo Tommasini The Good-Humored Ladies: Overture Louis Lane Cleveland Orchestra Sony 60311

07:56:00 00:02:43 Percy Grainger The Lost Lady Found City of London Sinfonia Richard Hickox Joyful Company of Singers Chandos 9554

BBC NEWS

08:07:00 00:07:50 Luigi Cherubini Medea: Overture Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields EMI 54438

08:18:00 00:07:57 Otto Klemperer Das Ziel: Merry Waltz Eiji Oue Minnesota Orchestra Reference 92

08:29:00 00:06:54 Ferruccio Busoni Duettino Concertante after Mozart Greg Anderson, piano; Elizabeth Joy Roe, piano Steinway 30022

08:40:00 00:03:07 Marin Marais Alcyone: Overture Tempesta di Mare Chandos 805

08:45:00 00:09:21 Ottorino Respighi Church Windows: St. Gregory the Great Jesús López-Cobos Cincinnati Symphony Telarc 80356

08:55:00 00:04:47 Ernest Gold Exodus: Theme Cincinnati Pops Orchestra Erich Kunzel William Tritt, piano Telarc 80168

09:08:00 00:15:28 Johann Sebastian Bach Brandenburg Concerto No. 6 in B flat major Jeannette Sorrell Apollo's Fire Avie 2207

09:35:00 00:07:33 Lukas Foss Salomon Rossi Suite Lukas Foss Brooklyn Philharmonic New World 375

09:45:00 00:10:25 Franz Liszt Hungarian Rhapsody No. 2 in C sharp minor Iván Fischer Budapest Festival Orchestra DeutGram 4779525

CLASSICAL MUSIC WITH MARK SATOLA

10:01:00 00:02:34 Chilly Gonzalez Les doutes d'août Daniel Hope, violin; Chilly Gonzalez, piano DeutGram 4796922

10:05:00 00:02:55 Chilly Gonzalez Wintermezzo Daniel Hope, violin; Chilly Gonzalez, piano DeutGram 4796922

10:10:00 00:09:42 Carl Philipp Emanuel Bach Sinfonia in G major Karl Richter Munich Bach Orchestra DeutGram 4795448

10:22:00 00:06:43 William Boyce Symphony No. 6 in F major Op 2 Christopher Hogwood Academy of Ancient Music l'Oiseau 436761

10:30:00 00:03:30 Peter Tchaikovsky Impromptu in E minor Op 72 Mikhail Pletnev, piano DeutGram 4284

10:37:00 00:05:39 Nikolai Rimsky-Korsakov The Golden Cockerel: Marriage Feast Lorin Maazel Cleveland Orchestra Decca 4787779

10:43:00 00:04:18 Claude Debussy Images, Book 2: Cloches a travers les Kotaro Fukuma, piano Hortus 113

10:50:00 00:20:00 Antonín Dvorák Rusalka Fantasy Manfred Honeck Pittsburgh Symphony Reference 720

11:11:00 00:05:40 Antonín Dvorák Scherzo from String Quintet No. 3 Op 97 Emerson String Quartet Paul Neubauer, viola DeutGram 4778765

11:19:00 00:10:19 Francesco Salieri Symphony in B flat major Claudio Scimone I Solisti Veneti Erato 88176

11:32:00 00:08:37 Pablo de Sarasate Scottish Airs Op 34 Adele Anthony, violin; Akira Eguchi, piano Canary 7

11:42:00 00:09:54 Ludwig Thuille Gavotte & Finale from Sextet for Piano & Chantilly Quintet Gianluca Luisi, piano Naxos 570790

11:54:00 00:04:48 Harold Arlen Get Happy Jenny Lin, piano Steinway 30011

BBC NEWS

12:06:00 00:06:29 Bedrich Smetana The Bartered Bride: Overture Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 444867

12:13:00 00:07:54 Manuel de Falla The Three-Cornered Hat: Dance of the Lorin Maazel Berlin Radio Symphony DeutGram 4796018

12:23:00 00:04:49 Johann Strauss Jr Ritter Pázmán: Csárdás Op 441 Franz Welser-Möst Vienna Philharmonic Decca 4782601

12:30:00 00:03:38 Jacques Offenbach The Tales of Hoffmann: Barcarolle Prague Philharmonia Emmanuel Villaume Anna Netrebko, soprano; Elina Garanca, mezzo; Prague Philharmonic Choir DeutGram 12217

12:37:00 00:05:20 Peter Tchaikovsky The Seasons: June 'Barcarolle' Op 37 Daniel Hope, violin; Jacques Ammon, piano DeutGram 4796922

12:45:00 00:10:04 Claude Debussy Rapsodie for Saxophone & Orchestra Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner John Harle, saxophone EMI 72109

12:56:00 00:04:41 Frederic Curzon Robin Hood Suite: March of the Bowmen Ronald Corp New London Orchestra Hyperion 66968

BIG WORK AT ONE WITH MARK SATOLA

13:02:00 00:25:32 Ottorino Respighi Roman Festivals Mariss Jansons Oslo Philharmonic Orchestra EMI 55600

13:29:00 00:14:35 Gian-Francesco Malipiero Vivaldiana Peter Maag Filarmonia Veneta MarcoPolo 223397

13:44:00 00:16:15 Giuseppe Verdi Don Carlos: Ballet of the Queen Lorin Maazel Cleveland Orchestra Decca 4787779

14:01:00 00:02:20 Percy Grainger Duke of Marlborough Fanfare Jerry Junkin Dallas Wind Symphony Reference 117

14:04:00 00:02:18 Percy Grainger Spoon River Marc-André Hamelin, piano Hyperion 66884

14:08:00 00:12:01 Richard Wagner Die Meistersinger: Act 3 Suite Fritz Reiner Chicago Symphony Orchestra RCA 300350

14:22:00 00:08:43 Franz Joseph Haydn Adagio from Symphony No. 43 Ádám Fischer Austro-Hungarian Haydn Orch Nimbus 5530

14:36:00 00:10:43 Antonio Vivaldi Four Seasons: 'Autumn' Concerto in F major Op 8 Zurich Chamber Orchestra Daniel Hope Daniel Hope, violin DeutGram 4796922

14:49:00 00:09:24 Miklós Rózsa Overture to a Symphony Concert Op 26 Mariusz Smolij Budapest Symphony Orchestra Naxos 572285

15:01:00 00:20:15 Sergei Prokofiev Lieutenant Kijé Suite Op 60 Paavo Järvi Cincinnati Symphony Telarc 80683

15:23:00 00:05:30 Sergei Rachmaninoff Barcarolle Op 11 Antonio Pompa-Baldi, piano; Emanuela Friscioni, piano Centaur 3062

15:30:00 00:03:32 Léo Delibes Coppélia: Czárdás Martin West San Francisco Ballet Orchestra Reference 125

15:38:00 00:06:49 Gabriel Fauré Elégie in C minor Op 24 Seattle Symphony Ludovic Morlot Efe Baltacigil, cello SeattleSM 1004

15:49:00 00:08:02 Franz Schubert Finale from Symphony No. 2 Sir Colin Davis Dresden State Orchestra RCA 68545

15:58:00 00:04:50 Sergei Rachmaninoff Scherzo in D minor Paavo Järvi Cincinnati Symphony Telarc 80670

CLASSICAL MUSIC WITH BILL O'CONNELL

16:07:00 00:04:03 Sergei Rachmaninoff Paraphrase on Kreisler's 'Liebesleid' Olga Kern, piano Harm Mundi 907336

16:14:00 00:09:10 Antonio Vivaldi Four Seasons: 'Spring' Concerto in E major Op 8 Zurich Chamber Orchestra Daniel Hope Daniel Hope, violin DeutGram 4796922

16:27:00 00:04:47 Ernest Gold Exodus: Theme Cincinnati Pops Orchestra Erich Kunzel William Tritt, piano Telarc 80168

16:35:00 00:03:28 Franz Joseph Haydn Rondo from Piano Concerto No. 4 Norwegian Chamber Orchestra Leif Ove Andsnes Leif Ove Andsnes, piano EMI 56960

16:41:00 00:07:37 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo from Piano Quartet No. 1 Fauré Quartet DeutGram 6609

16:52:00 00:03:07 Tylman Susato The Danserye: Bergerette 'Sans roch' New London Consort l'Oiseau 436131

16:57:00 00:02:36 Percy Grainger In a Nutshell Suite: Arrival Platform Sir Simon Rattle City of Birmingham Symphony EMI 56412

17:04:00 00:06:07 Franz Schubert Overture in E minor Christian Benda Prague Sinfonia Naxos 570329

17:13:00 00:11:19 Richard Wagner Die Feen: Overture Fabio Luisi Philharmonia Zürich Accentus 102

17:27:00 00:08:23 Gioacchino Rossini Sigismondo: Overture Christian Benda Prague Sinfonia Naxos 570934

17:40:00 00:05:23 Johann Sebastian Bach French Suite No. 5: Sarabande in G Simone Dinnerstein, piano Telarc 80715

17:47:00 00:02:48 Johann Sebastian Bach Chorale Prelude 'To God Alone on High Raymond Leppard Indianapolis Symphony Koss Class 3303

17:52:00 00:02:36 Max Richter Vivaldi Recomposed: Spring 1 Zurich Chamber Orchestra Daniel Hope Daniel Hope, violin DeutGram 4796922

17:56:00 00:03:10 Benjamin Britten Pizzicato from 'A Simple Symphony' Op 4 Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 423624

BBC NEWS; DINNER CLASSICS WITH BILL O'CONNELL

18:09:00 00:18:28 Sergei Prokofiev Winter Bonfire Op 122 Scottish Chamber Orchestra José Serebrier Paisley Abbey Boys' Choir ASV 760

18:30:00 00:07:53 Antonio Vivaldi Four Seasons: 'Winter' Concerto in F minor Op 8 Zurich Chamber Orchestra Daniel Hope Daniel Hope, violin DeutGram 4796922

18:40:00 00:04:29 Max Richter Vivaldi Recomposed: Winter 3 Berlin Concert House Orch André de Ridder Daniel Hope, violin DeutGram 4792777

18:46:00 00:05:45 Giuseppe Verdi Four Seasons Ballet: Winter Lorin Maazel Cleveland Orchestra Decca 4787779

18:54:00 00:05:15 Wayne Barlow The Winter's Passed Brooklyn Philharmonic Michael Barrett Bert Lucarelli, oboe Koch Intl 7187

KEYBANK SYMPHONY AT SEVEN WITH JOHN SIMNA

19:02:00 00:24:16 Felix Mendelssohn String Symphony No. 9 in C major Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 437528

19:28:00 00:28:16 Frédéric Chopin Les Sylphides Richard Bonynge National Philharmonic Decca 433864

ESSENTIAL CLASSICS WITH JOHN SIMNA

20:02:00 00:13:44 Johann Christian Bach Symphony for Double Orchestra in E flat major Op 18 Simon Standage Academy of Ancient Music Chandos 540

20:18:00 00:12:40 Wolfgang Amadeus Mozart Horn Concerto No. 2 in E flat major Scottish Chamber Orchestra Sir Charles Mackerras Eric Ruske, horn Telarc 80367

20:33:00 00:25:54 Franz Joseph Haydn Symphony No. 99 in E flat major Marc Minkowski Musicians of the Louvre Naïve 5176

NIGHT MUSIC WITH ROB GRIER

21:03:00 00:18:46 Franz Joseph Haydn String Quartet No. 32 in C major Op 33 Angeles Quartet Decca 4783695

21:23:00 00:05:33 Frédéric Chopin Nocturne No. 7 in C sharp minor Op 27 Arthur Rubinstein, piano RCA 300350

21:31:00 00:06:35 Ludwig van Beethoven Overture 'Name Day' Op 115 Claudio Abbado Vienna Philharmonic DeutGram 429762

21:40:00 00:10:34 George Butterworth Two English Idylls Andrew Manze BBC Scottish Symphony BBC 392

21:51:00 00:30:33 Felix Mendelssohn Concerto for 2 Pianos & Orchestra in E major BBC Scottish Symphony Jerzy Maksymiuk Stephen Coombs, piano; Ian Munro, piano Hyperion 66567

22:23:00 00:17:08 Claude Debussy Jeux Lorin Maazel Cleveland Orchestra Decca 4787779

22:43:00 00:16:14 Gabriel Fauré Dolly Suite Op 56 Ludovic Morlot Seattle Symphony SeattleSM 1004

SHH! QUIET HOUR WITH ROB GRIER

23:02:00 00:06:02 Johann Sebastian Bach Adagio from Concerto for Oboe & Violin National Arts Centre Orchestra Pinchas Zukerman Charles Hamann, oboe; Pinchas Zukerman, violin Analekta 8783

23:08:00 00:07:13 Domenico Scarlatti Sonata in D minor Yevgeny Sudbin, piano Bis 2138

23:17:00 00:22:11 Alan Hovhaness Sonata for Harp & Guitar Yolanda Kondonassis, harp; Jason Vieaux, guitar Azica 71297

23:41:00 00:03:36 Carl Engel Sea Shell Shannon Lee, violin; Pamela Mia Paul, piano Telarc 80695

23:44:00 00:08:58 Thomas Canning Fantasy on a Hymn Tune by Justin Morgan Jesús López-Cobos Cincinnati Symphony Telarc 80462

23:55:00 00:03:33 Franz Liszt Schubert Song 'Frühlingsglaube' Christopher O'Riley, piano Oxingale 2020

23:56:00 00:03:41 Frédéric Chopin Largo from Cello Sonata Op 65 Yo-Yo Ma, cello; Emanuel Ax, piano Sony 53112