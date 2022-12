Program Guide 07-12-2017

00:00 CLASSICAL MUSIC with Angela Mitchell

00:03:00 00:24:31 Jean Sibelius King Christian II Suite Op 27 Jukka-Pekka Saraste Finnish Radio Symphony Orch RCA 60434

00:32:00 00:34:02 Sergei Rachmaninoff Piano Concerto No. 2 in C minor Op 18 Chicago Symphony Orchestra Fritz Reiner Van Cliburn, piano RCA 55912

01:09:00 00:35:27 Igor Stravinsky Symphony in E flat major Op 1 Mikhail Pletnev Russian National Orchestra DeutGram 453434

01:46:00 00:21:04 Wolfgang Amadeus Mozart Trio in E flat major Emanuel Ax, piano; Richard Stoltzman, clarinet; Yo-Yo Ma, cello Sony 57499

02:09:00 01:13:57 Anton Bruckner Symphony No. 5 in B flat major Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 433318

03:25:00 00:26:11 Ludwig van Beethoven Piano Quartet in E flat major Op 16 Wu Han, piano; Arnaud Sussmann, violin; Beth Guterman, viola; David Finckel, cello CMS Studio 82503

03:57:00 00:24:52 Franz Joseph Haydn Cello Concerto No. 1 in C major English Chamber Orchestra Sir Andrew Davis Matt Haimovitz, cello DeutGram 429219

04:24:00 00:27:25 César Franck Violin Sonata in A major Kyung Wha Chung, violin; Radu Lupu, piano Decca 4785437

04:54:00 00:13:17 Leopold Kozeluch Wind Symphony in D Consortium Classicum Orfeo 442981

05:10:00 00:29:21 Anton Arensky Piano Trio No. 1 in D minor Op 32 Yefim Bronfman, piano; Cho-Liang Lin, violin; Gary Hoffman, cello Sony 53269

05:43:00 00:07:02 Blas Galindo Sones de Mariachi Enrique Bátiz Festival Orchestra of Mexico Naxos 550838

05:51:00 00:05:43 Erik Satie Jack in the Box Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 470290

05:58:00 00:01:31 Adriano Banchieri Concerto No. 1 for Brass 'La Battaglia' Empire Brass Telarc 80204

06:00 BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:03:27 Domenico Scarlatti Sonata in E major Ivo Pogorelich, piano DeutGram 4795448

06:12:00 00:08:23 Ludwig van Beethoven Adagio from Symphony No. 4 Op 60 Bruno Weil Tafelmusik Baroque Orchestra Tafelmusik 1032

06:25:00 00:08:53 Felix Mendelssohn Finale from Concerto for Violin, Piano & Cincinnati Pops Orchestra Erich Kunzel Caroline Goulding, violin; Christopher O'Riley, piano Telarc 80745

06:32:00 00:01:46 George Frideric Handel Minuet from Trio Sonata in G major Op 5 I Furiosi Baroque Ensemble Dorian 90802

06:40:00 00:11:52 Franz Joseph Haydn Minuet & Finale from Symphony No. 98 Marc Minkowski Musicians of the Louvre Naïve 5176

06:51:00 00:02:14 Jean-Philippe Rameau Tambourins from Concert No. 3 en Christophe Rousset Les Talens Lyriques Decca 1845

06:55:00 00:03:52 Johannes Hanssen Valdres March Frederick Fennell Tokyo Kosei Wind Orchestra Brain 7502

07:03:00 00:06:56 Richard Heuberger The Opera Ball: Overture Sir John Eliot Gardiner Vienna Philharmonic DeutGram 463185

07:10:00 00:08:45 Antonio Vivaldi Violin Concerto in D major Op 3 Duo Amaral DuoAmaral 2013

07:20:00 00:03:32 Vladimir Horowitz Carmen Variations Yuja Wang, piano DeutGram 16606

07:27:00 00:02:33 Leroy Anderson Bugler's Holiday BBC Concert Orchestra Leonard Slatkin Catherine Moore, trumpet; David McCallum, trumpet; John Blackshaw, trumpet Naxos 559313

07:30:00 00:06:06 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 5 in B flat major Nikolaus Harnoncourt Vienna Concentus Musicus DHM 63970

07:40:00 00:07:35 Ernö Dohnányi Suite in f-Sharp: Rondo Op 19 JoAnn Falletta Buffalo Philharmonic Naxos 572303

07:51:00 00:02:55 Chilly Gonzalez Wintermezzo Daniel Hope, violin; Chilly Gonzalez, piano DeutGram 4796922

07:55:00 00:02:13 George Frideric Handel Messiah: His yoke is easy Harry Christophers The Sixteen Choir & Orch Coro 16062

08:07:00 00:07:27 Anton Bruckner Scherzo from Symphony No. 2 Daniel Barenboim Berlin Philharmonic Teldec 21485

08:15:00 00:09:27 Frédéric Chopin Ballade No. 1 in G minor Op 23 Yundi, piano Mercury 4812443

08:30:00 00:04:54 Leonard Bernstein Mass: A Simple Song Canadian Brass RCA 68633

08:33:00 00:03:13 Richard Adler & Jerry Ross The Pajama Game: Hernando's Hideaway Arthur Fiedler Boston Pops Orchestra RCA 68793

08:40:00 00:08:51 Georg Philipp Telemann Concerto Polonois in G major Jeannette Sorrell Apollo's Fire Koch Intl 7576

08:52:00 00:05:26 Duke Ellington Brown from 'Black, Brown & Beige' JoAnn Falletta Buffalo Philharmonic Naxos 559737

08:58:00 00:03:24 Duke Ellington In a Sentimental Mood Jason Vieaux, guitar Azica 71287

09:05:00 00:18:36 Wolfgang Amadeus Mozart Flute Quartet No. 3 in C major Emerson String Quartet Carol Wincenc, flute DeutGram 431770

09:30:00 00:05:11 Eric Coates The Three Elizabeths Suite: Youth of Malcolm Nabarro Sinfonia ViVa ASV 2053

09:35:00 00:05:11 Édouard Lalo Scherzo for Orchestra Nikos Athinäos Frankfurt State Orchestra Signum 6600

09:45:00 00:07:16 Gustav Holst Walt Whitman Overture Op 7 JoAnn Falletta Ulster Orchestra Naxos 572914

09:54:00 00:04:43 Frédéric Chopin Etude No. 3 in E major Op 10 Van Cliburn, piano RCA 300350

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:01:00 00:01:50 Frédéric Chopin Waltz No. 6 in D flat major Op 64 Van Cliburn, piano RCA 60358

10:03:00 00:03:17 Frédéric Chopin Waltz No. 7 in C sharp minor Op 64 Van Cliburn, piano RCA 300350

10:05:00 00:09:45 Georg Philipp Telemann Concerto for 3 Oboes in B flat major Combattimento Consort Olympia 342

10:24:00 00:07:00 George Frideric Handel Keyboard Suite in D minor David Greilsammer, piano Sony 792969

10:34:00 00:05:20 Peter Tchaikovsky The Seasons: June 'Barcarolle' Op 37 Daniel Hope, violin; Jacques Ammon, piano DeutGram 4796922

10:42:00 00:07:53 Antonio Vivaldi Four Seasons: 'Winter' Concerto in F minor Op 8 Zurich Chamber Orchestra Daniel Hope Daniel Hope, violin DeutGram 4796922

10:52:00 00:20:46 Anton Arensky String Quartet No. 1 in G Op 11 Ying Quartet Sono Lumin 92143

11:13:00 00:06:22 Anatoly Liadov Polonaise No. 1 in C major Op 49 Enrique Bátiz Mexico City Philharmonic ASV 657

11:22:00 00:07:24 Frédéric Chopin Ballade No. 3 in A flat Op 47 Van Cliburn, piano RCA 300350

11:32:00 00:09:33 Wilhelm Friedemann Bach Symphony 'Adagio & Fugue' in D minor Jeanne Lamon Tafelmusik Baroque Orchestra Sony 62720

11:44:00 00:09:51 Bohuslav Martinu March & Finale from Symphony No. 2 Paavo Järvi Cincinnati Symphony Telarc 80616

11:56:00 00:03:00 Sergei Rachmaninoff Prelude in D minor Lara Downes, piano Steinway 30016

12:06:00 00:08:05 Ambroise Thomas Raymond: Overture Charles Dutoit Montreal Symphony Decca 421527

12:16:00 00:07:19 Claude Debussy Images: Gigues Pierre Boulez Cleveland Orchestra DeutGram 435766

12:24:00 00:06:27 August Soederman Swedish Festival Music Okko Kamu Helsingborg Symphony Naxos 553115

12:33:00 00:06:05 George Butterworth The Banks of Green Willow Keith Lockhart BBC Concert Orchestra BBC 392

12:43:00 00:08:08 Percy Grainger Green Bushes Steuart Bedford English Chamber Orchestra Decca 425159

12:53:00 00:06:03 Richard Adler & Jerry Ross Damn Yankees: Overture Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80468

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:00:00 00:30:36 Sergei Prokofiev The Stone Flower: Wedding Suite Op 126 Neeme Järvi Royal Scottish Nat'l Orch Chandos 10481

13:32:00 00:16:20 Alexander Voormolen Baron Hop Suite No. 1 Matthias Bamert The Hague Philharmonic Chandos 9815

13:50:00 00:07:23 Sir Arnold Bax Symphonic Scherzo Vernon Handley Royal Philharmonic Chandos 8464

14:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

14:00:00 00:03:45 Nils Frahm Ambre Daniel Hope, violin; Jacques Ammon, piano DeutGram 4796922

14:05:00 00:02:44 Kurt Weill Knickerbocker Holiday: September Song Zurich Chamber Orchestra Daniel Hope Daniel Hope, violin; Jacques Ammon, piano DeutGram 4796922

14:09:00 00:12:05 Johann Sebastian Bach Concerto for Oboe & Violin in C minor Bavarian Radio Symphony Lisa Batiashvili Lisa Batiashvili, violin; François Leleux, oboe DeutGram 4792479

14:23:00 00:10:31 George Butterworth Rhapsody 'A Shropshire Lad' Andrew Manze BBC Scottish Symphony BBC 392

14:38:00 00:07:48 Johann Peter Emilius Hartmann The Raven: Overture Ole Schmidt Odense Symphony DaCapo 226047

14:48:00 00:05:56 John Philip Sousa La Reine de la Mer Timothy Foley Nonpareil Wind Band EMI 54130

14:55:00 00:04:01 Peter Tchaikovsky Swan Lake: Russian Dance Royal Philharmonic Barry Wordsworth Janine Jansen, violin Decca 475011

15:01:00 00:21:04 Wolfgang Amadeus Mozart Trio in E flat major Emanuel Ax, piano; Richard Stoltzman, clarinet; Yo-Yo Ma, cello Sony 57499

15:25:00 00:06:12 Ludwig van Beethoven Presto from String Quartet No. 14 Op 131 Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra TCO 821

15:35:00 00:04:36 Anton Arensky Suite No. 1 for 2 Pianos: Waltz Op 15 Stephen Coombs, piano; Ian Munro, piano Hyperion 66755

15:44:00 00:06:07 Sergei Prokofiev War and Peace: Waltz 'Since we met' Marin Alsop São Paulo Symphony Naxos 573518

15:51:00 00:05:00 Ludwig van Beethoven The Creatures of Prometheus: Overture Op 43 Lorin Maazel Cleveland Orchestra Decca 4787779

15:58:00 00:04:45 William Bolcom The Brooklyn Dodge Spencer Myer, piano Steinway 30041

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell; COMPOSERS DATEBOOK: Bolcom's "Sonata Stramba"

16:07:00 00:03:29 William Bolcom Incineratorag Spencer Myer, piano Steinway 30041

16:13:00 00:10:34 George Butterworth Two English Idylls Andrew Manze BBC Scottish Symphony BBC 392

16:27:00 00:06:57 James Horner The Rocketeer: To the Rescue & End Title Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80342

16:37:00 00:02:10 Johann Sebastian Bach Cantata No.167: Chorale 'Sei Lob und Amsterdam Baroque Orchestra Ton Koopman Yo-Yo Ma, cello Sony 60680

16:41:00 00:07:55 Georg Philipp Telemann Suite from 'Tafelmusik' Part 3 Jeanne Lamon Tafelmusik Baroque Orchestra Reference 2101

16:52:00 00:03:38 Samuel Barber Souvenirs Suite: Hesitation Tango Op 28 Leon McCawley, piano VirginClas 45270

16:56:00 00:03:02 André Grétry Céphale et Procris: Gigue Stefan Sanderling Orchestre de Bretagne ASV 1095

17:04:00 00:06:11 Michael Giacchino Spider-Man Homecoming: Suite Marshall Bowen III Symphony Orchestra Sony 545050

17:13:00 00:10:43 Antonio Vivaldi Four Seasons: 'Autumn' Concerto in F major Op 8 Zurich Chamber Orchestra Daniel Hope Daniel Hope, violin DeutGram 4796922

17:27:00 00:08:26 Max Reger Fugue from Variations on a Mozart Theme Op 132 Kurt Masur New York Philharmonic Teldec 74007

17:40:00 00:05:11 Ola Gjeilo Serenity Charles Bruffy Phoenix Chorale; Emmanuel Lopez, cello Chandos 5100

17:47:00 00:02:54 Ola Gjeilo Prelude Charles Bruffy Phoenix Chorale Chandos 5100

17:52:00 00:03:22 Johann Sebastian Bach Orchestral Suite No. 3: Gavotte Monica Huggett Ensemble Sonnerie Avie 2171

17:55:00 00:04:04 Domenico Scarlatti Sonata in E major Duo Amaral DuoAmaral 2013

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:00 00:26:19 Anton Arensky Piano Concerto in F minor Op 2 Russian Philharmonic Orchestra Dmitry Yablonsky Konstantin Scherbakov, piano Naxos 570526

18:37:00 00:03:06 Scott Joplin The Ragtime Dance Leila Josefowicz, violin; John Novacek, piano Philips 462948

18:42:00 00:03:08 Scott Joplin The Easy Winners Leila Josefowicz, violin; John Novacek, piano Philips 462948

18:47:00 00:05:43 Antonín Dvorák Legend No. 4 in C major Op 59 Sir Charles Mackerras Czech Philharmonic Supraphon 3533

18:54:00 00:04:23 Scott Joplin The Chrysanthemum Brian Dykstra, piano Centaur 3340

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:14:05 Anton Arensky Variations on Theme by Tchaikovsky Op 35 William Boughton English String Orchestra Nimbus 7020

19:18:00 00:37:42 Johann Peter Emilius Hartmann Symphony No. 2 in E Op 48 Thomas Dausgaard Danish National Radio Sym DaCapo 224042

20:00 CLEVELAND OVATIONS: CityMusic Cleveland, Paul Watkins, conductor; Daniel Gilbert, clarinet

Sergei Prokofiev: Symphony No. 1 ‘Classical’

Wolfgang Amadeus Mozart: Clarinet Concerto

Ludwig van Beethoven: Symphony No. 7

21:30:00 00:27:14 Ludwig van Beethoven Piano Sonata No. 4 in E flat major Op 7 Peter Takács, piano Cambria 1175

22:00 THE BLACK ARTS with A. Grace Lee Mims: recordings by soprano Audra McDonald

Rodgers & Hammerstein: I wish I were in love again

McHugh: I must have that man

Berlin: Suppertime

Gershwin: He loves and she loves

Eaton: I double dare you

Arlen: Ain't the truth

Arlen: Tess's torch song

Arlen: I'll wait

Arlen: Lose that long face

Ellington: On a turquoise cloud

23:00 QUIET HOUR with Rob Grier

23:01:00 00:07:01 Frédéric Chopin Nocturne No. 17 in B major Op 62 Van Cliburn, piano RCA 300350

23:08:00 00:07:04 Felix Mendelssohn Andante from Violin Concerto Op 64 Göttingen Symphony Orchestra Christoph-Mathias Mueller Rachel Barton Pine, violin Cedille 144

23:16:00 00:05:30 Franz Joseph Haydn Adagio from String Quartet No. 23 Op 20 Angeles Quartet Decca 4783695

23:22:00 00:09:52 Wolfgang Amadeus Mozart Adagio from Piano Sonata No. 2 Grigory Sokolov, piano DeutGram 4794342

23:32:00 00:05:20 Duke Ellington Come Sunday Chamber Ensemble Richard Stoltzman, clarinet; Eddie Gomez, bass RCA 68416

23:38:00 00:05:37 Bill Evans Your Story Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 455512

23:43:00 00:07:54 George Gershwin Lullaby for Strings Riccardo Chailly Cleveland Orchestra Decca 417326

23:52:00 00:03:16 Girolamo Frescobaldi Toccata ottava di durezze e ligature David Greilsammer, piano Sony 792969

23:56:00 00:03:27 Augusta Gross Reflections on Air Bruce Levingston, piano Sono Lumin 92148