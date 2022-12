Program Guide for 07-11-2017

00:00 CLASSICAL MUSIC with Angela Mitchell

00:02:00 00:34:02 Nikolai Rimsky-Korsakov Symphony No. 3 in C major Op 32

André Anichanov St Petersburg State Symphony Naxos 550812

00:39:00 00:19:28 Jean Sibelius Tapiola Op 112

Herbert Blomstedt San Francisco Symphony Decca 433810

01:01:00 00:41:37 Ottorino Respighi La boutique fantasque

Jesús López-Cobos Cincinnati Symphony Telarc 80396

01:46:00 00:09:10 Antonio Vivaldi Four Seasons: 'Spring' Concerto in E major Op 8

Zurich Chamber Orchestra Daniel Hope Daniel Hope, violin DeutGram 4796922

01:55:00 00:09:33 Antonio Vivaldi Four Seasons: 'Summer' Concerto in G minor Op 8

Zurich Chamber Orchestra Daniel Hope Daniel Hope, violin DeutGram 4796922

02:05:00 00:10:43 Antonio Vivaldi Four Seasons: 'Autumn' Concerto in F major Op 8

Zurich Chamber Orchestra Daniel Hope Daniel Hope, violin DeutGram 4796922

02:15:00 00:07:53 Antonio Vivaldi Four Seasons: 'Winter' Concerto in F minor Op 8

Zurich Chamber Orchestra Daniel Hope Daniel Hope, violin DeutGram 4796922

02:27:00 00:40:09 Alexander Zemlinsky Die Seejungfrau

Riccardo Chailly Deutsches Symphonie Berlin Decca 417450

03:10:00 00:37:50 Franz Joseph Haydn Mass No. 11 in D minor

Boston Baroque Martin Pearlman Mary Wilson, soprano; Abigail Fisher, mezzo-soprano; Keith Jameson, tenor; Kevin Deas, bass Linn 426

03:51:00 00:33:45 Jean-Philippe Rameau Castor and Pollux: Instrumental Suite

Frans Brüggen Orchestra of the 18th Century Philips 426714

04:28:00 00:27:27 Ottorino Respighi Suite for Strings

Salvatore Di Vittorio Respighi Chamber Orchestra Naxos 572332

04:58:00 00:24:28 Richard Strauss Suite for 13 Wind Instruments in B flat Op 4

Minnesota Orchestra Edo de Waart Members of VirginClas 61460

05:25:00 00:14:15 Alberto Ginastera Estancia: Suite Op 8

Gisèle Ben-Dor London Symphony Naxos 570999

05:42:00 00:05:15 Domenico Scarlatti Sonata in E major

Yundi, piano DeutGram 6090

05:51:00 00:06:27 Carl Maria von Weber Overture to 'The Ruler of the Spirits'

Major Peter Parkes Black Dyke Mills Band Chandos 8558

06:00 BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:03:43 Leonard Bernstein Candide: Make Our Garden Grow

Boston Pops Orchestra John Williams Tanglewood Festival Chorus Sony 48224

06:15:00 00:08:39 Sir Malcolm Arnold Four Scottish Dances Op 59

Keith Lockhart Boston Pops Orchestra RCA 68901

06:25:00 00:07:01 Antonín Dvorák Scherzo from Symphony No. 7 Op 70

Sir Colin Davis Royal Concertgebouw Orchestra Philips 4788977

06:32:00 00:02:44 Kurt Weill Knickerbocker Holiday: September Song

Zurich Chamber Orchestra Daniel Hope Daniel Hope, violin; Jacques Ammon, piano DeutGram 4796922

06:40:00 00:07:35 Paul Taffanel Finale from Wind Quintet in G minor

Vienna-Berlin Ensemble Sony 45996

06:49:00 00:04:59 Heitor Villa-Lobos Bachianas Brasileiras No. 7: Country Quadrille

Kenneth Schermerhorn Nashville Symphony Naxos 557460

06:55:00 00:02:33 Jean Sibelius Pelléas et Mélisande: Entr'acte

Horst Stein Orch de la Suisse Romande Decca 4785437

06:55:00 00:02:50 Robert Browne Hall March "Gardes du Corps"

Col. Lowell Graham USAF Heritage of America Band Klavier 11139

07:05:00 00:07:19 Wolfgang Amadeus Mozart La finta semplice: Overture

Mario Bernardi Calgary Philharmonic CBC 5149

07:14:00 00:08:44 Aram Khachaturian Spartacus: Adagio

Valéry Gergiev Mariinsky Theater Orchestra Philips 442011

07:24:00 00:03:54 Claude Debussy Suite bergamasque: Menuet

Vassily Primakov, piano Bridge 9350

07:25:00 00:02:34 Max Steiner The Caine Mutiny: March

Charles Gerhardt National Philharmonic RCA 2792

07:30:00 00:04:09 Johannes Brahms Hungarian Dance No. 4 in F sharp minor

Claudio Abbado Vienna Philharmonic DeutGram 4795448

07:40:00 00:08:06 Luigi Boccherini Symphony No. 12 in D major Op 21

Johannes Goritzki German Chamber Academy Neuss CPO 999174

07:50:00 00:03:45 Camille Saint-Saëns La jota aragonese Op 64

Geoffrey Simon London Philharmonic Cala 4031

08:07:00 00:06:51 Johann Sebastian Bach Concerto after Vivaldi in G major

Alexandre Tharaud, piano Harm Mundi 901871

08:15:00 00:10:15 Francesco Durante Concerto No. 8 for Strings in A major

Claudio Scimone I Solisti Veneti Erato 88172

08:25:00 00:06:27 Robert Schumann Larghetto from Symphony No. 1 Op 38

Robin Ticciati Scottish Chamber Orchestra Linn 450

08:40:00 00:02:11 Thomas Tallis If Ye Love Me

John Rutter Cambridge Singers Collegium 107

08:40:00 00:07:55 Sergei Prokofiev Finale from Symphony No. 7 Op 131

Vladimir Ashkenazy Cleveland Orchestra Decca 470528

08:51:00 00:02:11 Joseph Brackett Simple Gifts

Dale Warland Dale Warland Singers; Linda Chatterton, flute; Jeffrey Van, guitar Gothic 49243

08:55:00 00:05:37 Richard Rodgers Cinderella: Overture

John Mauceri Hollywood Bowl Orchestra Philips 434932

09:05:00 00:17:39 Ludwig van Beethoven Piano Trio No. 4 in B flat major Op 11

Beaux Arts Trio Philips 4788977

09:27:00 00:04:31 Felix Mendelssohn A Midsummer Night's Dream: Wedding March Op 61

Riccardo Chailly Leipzig Gewandhaus Orchestra Decca 4810778

09:35:00 00:08:26 Zdenek Fibich Scherzo from Symphony No. 2 Op 38

Neeme Järvi Detroit Symphony Chandos 9328

09:45:00 00:05:18 Antonín Dvorák Finale from String Quartet No. 12 Op 96

Brodsky Quartet Chandos 10801

09:52:00 00:05:59 Johann Sebastian Bach Cantata No. 146: Duet 'My Spirit Be Joyful'

Philharmonia Virtuosi of NY Richard Kapp Edward Carroll, trumpet; Lee Soper, trumpet CBS 44651

09:57:00 00:02:13 Alexander Glazunov Ballet Scenes: Marionettes Op 52

Edo de Waart Minnesota Orchestra Telarc 80347

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:01:00 00:02:39 Richard Rodgers The King and I: Shall We Dance?

Keith Lockhart Boston Pops Orchestra RCA 63835

10:04:00 00:02:43 George Gershwin Strike Up the Band: Strike Up the Band

John Williams Boston Pops Orchestra Sony 46747

10:09:00 00:11:36 Ludwig van Beethoven Piano Trio No. 9 in E flat major

Beaux Arts Trio Philips 4788977

10:21:00 00:03:26 Johann Nepomuk Hummel Rondo from Piano Trio No. 3 Op 35

Beaux Arts Trio Philips 446077

10:27:00 00:04:03 Sir Arthur Sullivan HMS Pinafore: Overture

Sir Charles Mackerras Welsh National Opera Orchestra Telarc 80374

10:33:00 00:03:50 Aaron Copland John Henry

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80117

10:40:00 00:06:30 Leonard Bernstein Fancy Free Ballet: Three Dance Episodes

Arthur Fiedler Boston Pops Orchestra RCA 61501

10:50:00 00:19:28 Jean Sibelius Tapiola Op 112

Herbert Blomstedt San Francisco Symphony Decca 433810

11:11:00 00:06:40 Uuno Klami The Cyclist

Osmo Vänskä Lahti Symphony Orchestra Bis 575

11:21:00 00:09:25 Felix Mendelssohn Variations Concertantes in D major Op 17

Keith Robinson, cello; Donna Lee, piano Blue Griff 237

11:33:00 00:08:47 Bernard Herrmann Vertigo: Prelude & Love Scene

John Mauceri Hollywood Bowl Orchestra Philips 442425

11:45:00 00:07:51 Paul Creston Celebration Overture Op 61

Gerard Schwarz United States Marine Band Naxos 573121

11:54:00 00:04:30 Emmanuel Chabrier Dix pièces pittoresques: Menuet pompeux

Eiji Oue Minnesota Orchestra Reference 79

12:06:00 00:08:57 Franz Waxman Hotel Berlin: Cafe Waltzes

John Mauceri Hollywood Bowl Orchestra Philips 438685

12:18:00 00:10:19 Franz Liszt Mephisto Waltz No. 1

Franz Welser-Möst Vienna Philharmonic Decca 4782601

12:30:00 00:03:26 Peter Tchaikovsky The Nutcracker: Arabian Dance

Lorin Maazel Cleveland Orchestra Telarc 80068

12:37:00 00:04:45 Edvard Grieg Peer Gynt: Arabian Dance

Herbert Blomstedt San Francisco Symphony Decca 425857

12:44:00 00:12:29 Vasily Kalinnikov The Cedar and the Palm

Neeme Järvi Royal Scottish Nat'l Orch Chandos 7093

12:58:00 00:02:01 Léo Delibes Sylvia: Pizzicato

Martin West San Francisco Ballet Orchestra Reference 125

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:01:00 00:30:07 Camille Saint-Saëns Piano Concerto No. 3 in E flat major Op 29

WDR Symphony Cologne Thomas Sanderling Anna Malikova, piano Audite 92510

13:33:00 00:17:05 Robert Schumann Overture, Scherzo and Finale Op 52

Thomas Dausgaard Swedish Chamber Orchestra Bis 1569

13:52:00 00:09:03 Giacomo Meyerbeer L'étoile du nord: Overture

Darrell Ang New Zealand Symphony Naxos 573195

14:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

14:01:00 00:02:35 Anonymous Chacona in C from 'Flores de Música'

Matthias Maute Ensemble Caprice Analekta 9957

14:04:00 00:03:10 Anonymous Gigue-Duet from Concerto in D for Trumpet and Winds

Wind Ensemble Bob van Asperen Wolfgang Basch, trumpet DHM 7976

14:10:00 00:10:46 Franz Schubert Rosamunde: Overture

Wilhelm Furtwängler Berlin Philharmonic DeutGram 4795448

14:23:00 00:08:13 Ralph Vaughan Williams Two Hymn-Tune Preludes

Bryden Thomson London Symphony Chandos 9262

14:36:00 00:10:50 William Boyce Symphony No. 8 in D minor Op 2

Christopher Hogwood Academy of Ancient Music l'Oiseau 436761

14:49:00 00:09:27 Joaquín Rodrigo Zapateado & Finale from Concierto

Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Pepe Romero, guitar; Sir Angel Romero, guitar Philips 4788977

15:01:00 00:15:35 Franz Liszt Symphonic Poem No. 3 'Les Préludes'

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra MAA 1032

15:18:00 00:07:34 Franz Liszt Years of Pilgrimage, 3rd Year: Les jeux d'eau a la Villa d'Este

Hélène Grimaud, piano DeutGram 24427

15:28:00 00:03:30 Yin Chengzong Prelude from 'Yellow River' Concerto

China Philharmonic Long Yu Lang Lang, piano DeutGram 8233

15:34:00 00:04:15 Carl Nielsen Maskarade: Overture

Herbert Blomstedt San Francisco Symphony Decca 425857

15:41:00 00:07:54 Richard Strauss Second Waltz Sequence from 'Der Rosenkavalier'

Herbert Blomstedt Leipzig Gewandhaus Orchestra Decca 4645

15:52:00 00:04:36 Peter Tchaikovsky The Snow Maiden: Dance of the Tumblers

Vassily Sinaisky BBC Philharmonic BBC 248

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell; COMPOSERS DATEBOOK: MacDowell Goes "Modern"

15:58:00 00:05:20 Peter Tchaikovsky The Seasons: June 'Barcarolle' Op 37

Daniel Hope, violin; Jacques Ammon, piano DeutGram 4796922

16:07:00 00:01:51 Jean-Philippe Rameau Les Indes Galantes: Danse des Sauvages

Zurich Chamber Orchestra Daniel Hope Daniel Hope, violin DeutGram 4796922

16:12:00 00:12:44 Johannes Brahms Nänie Op 82 San Francisco Symphony

Herbert Blomstedt San Francisco Sym Chorus Decca 430281

16:29:00 00:05:04 Max Steiner Now, Voyager: Theme

Boston Pops Orchestra John Williams Itzhak Perlman, violin Sony 60773

16:37:00 00:02:12 Eugène Ysaÿe Obsession from Solo Violin Sonata No. 2

Gil Shaham, violin DeutGram 463483

16:41:00 00:07:47 Richard Rodgers Carousel: Waltz

Keith Lockhart Boston Pops Orchestra RCA 63835

16:52:00 00:03:11 Isaac Albéniz España: Tango Op 165

Jason Vieaux, guitar Azica 71224

16:56:00 00:03:03 Wolfgang Amadeus Mozart Allegro from Piano Sonata No. 15

John O'Conor, piano Telarc 80391

17:04:00 00:06:03 Dmitri Kabalevsky Finale from Piano Concerto No. 2 Op 23

NDR Radio Philharmonic Alun Francis Michael Korstick, piano CPO 777658

17:13:00 00:09:11 John Williams E.T.: Adventures on Earth

John Williams Boston Pops Orchestra Philips 411185

17:25:00 00:09:10 Antonio Vivaldi Four Seasons: 'Spring' Concerto in E major Op 8

Zurich Chamber Orchestra Daniel Hope Daniel Hope, violin DeutGram 4796922

17:40:00 00:04:56 Antonín Dvorák Czech Suite: Romance Op 39

Sir John Eliot Gardiner NDR Symphony Orchestra DeutGram 437506

17:47:00 00:03:20 Johannes Brahms Hungarian Dance No. 17 in F sharp minor

Herbert von Karajan Berlin Philharmonic DeutGram 4796018

17:52:00 00:02:49 Stephen Sondheim Sweeney Todd: Not While I'm Around

Angelika Kirchschlager, mezzo; Roger Vignoles, piano Sony 64498

17:57:00 00:02:37 Johannes Brahms Capriccio in D minor Op 116

Stanislav Khristenko, piano Steinway 30032

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:00 00:16:43 George Frideric Handel Concerto Grosso in A major Op 6

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 447733

18:27:00 00:03:45 Nils Frahm Ambre

Daniel Hope, violin; Jacques Ammon, piano DeutGram 4796922

18:32:00 00:02:34 Chilly Gonzalez Les doutes d'août

Daniel Hope, violin; Chilly Gonzalez, piano DeutGram 4796922

18:38:00 00:13:28 Aaron Copland Finale from Symphony No. 3

Lt. Col. Jason K. Fettig United States Marine Band Altissimo 4032

18:54:00 00:05:10 Jo Knümann Romanian

Basel Chamber Orchestra Daniel Hope Daniel Hope, violin; Avi Avital, mandolin; Jacques Ammon, piano DeutGram 4795305

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:25:08 Felix Mendelssohn Symphony No. 5 in D minor Op 107

Louis Lortie Quebec Symphony Orchestra Atma 2617

19:29:00 00:26:10 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 40 in G minor

George Szell Cleveland Orchestra Sony 86793

19:57:00 00:02:14 Mario Castelnuovo-Tedesco Sea Murmurs Op 24

Daniel Hope, violin; Maria Todtenhaupt, harp DeutGram 4792954

20:00 WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:02:00 00:10:39 Ralph Vaughan Williams English Folk Song Suite

Frederick Fennell Cleveland Symphonic Winds Telarc 80099

20:15:00 00:08:24 Richard Rodgers Slaughter on 10th Avenue from 'On Your Toes'

John Mauceri Hollywood Bowl Orchestra Philips 446404

20:26:00 00:15:41 Edvard Grieg Peer Gynt Suite No. 1 Op 46

Herbert Blomstedt San Francisco Symphony Decca 425857

20:41:00 00:16:59 Edvard Grieg Peer Gynt Suite No. 2 Op 55

Herbert Blomstedt San Francisco Symphony Decca 425857

21:00 NIGHT MUSIC with Rob Grier; COMPOSERS DATEBOOK: MacDowell Goes "Modern"

21:03:00 00:16:54 William Schuman New England Triptych

Lt. Col. Jason K. Fettig United States Marine Band Altissimo 4032

21:22:00 00:08:32 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 32 in G major

Ton Koopman Amsterdam Baroque Orchestra Erato 45714

21:32:00 00:15:58 Morton Gould A Symphonic Portrait of 'Carousel'

John Mauceri Hollywood Bowl Orchestra Philips 446404

21:50:00 00:03:34 Michael Torke Miami Grands: South Beach, midnight

Georgi Danchev Miami Piano Circle Ecstatic 92251

21:55:00 00:29:40 Robert Schumann Piano Concerto in A minor Op 54

St Cecilia Academy Orchestra Antonio Pappano Jan Lisiecki, piano DeutGram 4795327

22:27:00 00:19:28 Jean Sibelius Tapiola Op 112

Herbert Blomstedt San Francisco Symphony Decca 433810

22:49:00 00:09:30 Antonín Dvorák Overture 'My Home' Op 62

István Kertész London Symphony Decca 4785437

23:00 QUIET HOUR

23:02:00 00:05:07 Antonín Dvorák Larghetto from Serenade for Strings Op 22

Vladimir Ashkenazy Cleveland Orchestra Decca 433549

23:07:00 00:09:38 Joachim Raff In the Twilight from Symphony No. 3 Op 153

Hilary Davan Wetton Milton Keynes City Orchestra Hyperion 66628

23:19:00 00:06:55 Nicolò Paganini Caprice No. 6 in G minor Op 1

Brodsky Quartet Chandos 10761

23:25:00 00:11:45 Richard Strauss Sextet for Strings from 'Capriccio' Op 85

Herbert Blomstedt Leipzig Gewandhaus Orchestra Decca 4645

23:40:00 00:05:10 Frédéric Chopin Waltz No. 3 in A minor Op 34

Emanuel Ax, piano Sony 60771

23:45:00 00:09:34 Franz Schubert Andante from Symphony No. 5

Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra MAA 60803

23:56:00 00:03:04 Sir Edward Elgar Salut d'amour Op 12

Basel Chamber Orchestra Daniel Hope Daniel Hope, violin; Jacques Ammon, piano DeutGram 4795305