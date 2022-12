Program Guide 07-07-2017

CLASSICAL MUSIC with Angela Mitchell

00:02:00 00:25:20 Sir Thomas Beecham The Faithful Shepherd: Suite Yehudi Menuhin Royal Philharmonic MCA 6231

00:30:00 00:35:43 Sergei Rachmaninoff Symphonic Dances Op 45 Vasily Petrenko Royal Liverpool Philharmonic Avie 2188

01:09:00 00:26:13 Richard Wagner Parsifal: Act 1 Prelude & Good Friday Christian Thielemann Philadelphia Orchestra DeutGram 453485

01:38:00 01:05:14 Gustav Mahler Symphony No. 5 in C sharp minor Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 425438

02:46:00 00:29:40 Muzio Clementi Symphony No. 3 in G Francesco d'Avalos Philharmonia Orchestra ASV 803

03:19:00 00:27:56 Samuel Barber Piano Concerto Op 38 Atlanta Symphony Orchestra Yoel Levi Jon Kimura Parker, piano Telarc 80441

03:49:00 00:25:09 Gian Carlo Menotti Sebastian: Suite Andrew Schenck New Zealand Symphony Koch Intl 7005

04:17:00 00:30:39 Ludwig van Beethoven String Quartet No. 9 in C major Op 59 Cleveland Quartet Telarc 80268

04:51:00 00:29:48 Mauro Giuliani Guitar Concerto No. 1 in A major Op 30 Australian Chamber Orchestra Richard Tognetti John Williams, guitar Sony 63385

05:24:00 00:15:19 Jules Massenet Suite No. 4 'Picturesque Scenes' Jean-Yves Ossonce New Zealand Symphony Naxos 553125

05:42:00 00:06:10 Percy Grainger Colonial Song Jerry Junkin Dallas Wind Symphony Reference 117

05:54:00 00:04:21 Carl Stamitz Rondo from Cello Concerto No. 2 Prague Chamber Orchestra Christian Benda Christian Benda, cello Naxos 550865

CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:04:22 Frédéric Chopin Nocturne No. 2 in E flat major Op 9 Arthur Rubinstein, piano RCA 300350

06:15:00 00:07:49 Luigi Boccherini Fandango from Guitar Quintet No. 4 Los Romeros, guitars; Angelita Romero, percussion; Wilhelm Hellweg, percussion Philips 442781

06:25:00 00:03:30 William Byrd Mass for Five Voices: Agnus Dei Suzi Digby Ora Harm Mundi 906102

06:30:00 00:05:45 César Franck Allegretto from Violin Sonata in A major Jeffrey Khaner, flute; Hugh Sung, piano Avie 2131

06:40:00 00:10:44 Gustav Mahler Adagietto from Symphony No. 5 Gustavo Dudamel Simón Bolívar Symphony DeutGram 4795448

06:50:00 00:03:45 Jean-Baptiste Lully Phaëton: Chaconne in G Jeanne Lamon Tafelmusik Baroque Orchestra Tafelmusik 1001

07:05:00 00:03:57 Franz Joseph Haydn Il mondo della luna: Overture Claudio Abbado Chamber Orchestra of Europe DeutGram 4778117

07:13:00 00:09:18 Louis Moreau Gottschalk Bamboula Op 2 Cecile Licad, piano Naxos 559145

07:26:00 00:02:16 Volkmar Andreae Little Suite: Fun at the Carnival Marc Andreae Bournemouth Symphony Guild 7377

07:30:00 00:04:36 Coldplay Viva la Vida Greg Anderson, piano; Elizabeth Joy Roe, piano Steinway 30006

07:40:00 00:07:35 John Knowles Paine Scherzo from Symphony No. 1 Op 23 Zubin Mehta New York Philharmonic New World 374

07:50:00 00:02:08 Ermanno Wolf-Ferrari Strimpellata from Suite Concertino Op 16 BBC Philharmonic Gianandrea Noseda Karen Geoghegan, bassoon Chandos 10511

07:55:00 00:01:51 Jean-Philippe Rameau Les Indes Galantes: Danse des Sauvages Zurich Chamber Orchestra Daniel Hope Daniel Hope, violin DeutGram 4796922

07:58:00 00:01:32 Dmitri Kabalevsky The Comedians: Galop Op 26 Kirill Kondrashin RCA Victor Symphony RCA 300350

08:07:00 00:06:15 Gian Carlo Menotti Amahl and the Night Visitors: Suite Robert Porco Cleveland Orchestra MAA 2002

08:18:00 00:06:19 Gabriel Fauré Pavane Op 50 Michael Tilson Thomas San Francisco Symphony SF Sym 60

08:25:00 00:05:01 Ludwig van Beethoven Rondo from Sextet for 2 Horns & Strings Op 81 Cleveland Orchestra Richard King, horn; Jesse McCormick, horn; Mari Sato, violin; Members of Albany 1325

08:32:00 00:02:37 Gilbert & Sullivan The Pirates of Penzance: With catlike Welsh National Opera Orchestra Sir Charles Mackerras Nicholas Folwell, baritone; Men of; Welsh National Opera Chorus Telarc 80353

08:44:00 00:09:49 Wolfgang Amadeus Mozart Finale from Piano Concerto No. 24 Cleveland Orchestra Mitsuko Uchida Mitsuko Uchida, piano Decca 13276

08:55:00 00:03:09 John Williams The Empire Strikes Back: Imperial March Franz Welser-Möst Vienna Philharmonic DeutGram 4763793

09:05:00 00:14:02 Sergei Rachmaninoff Symphonic Dance No. 3 Op 45 Vasily Petrenko Royal Liverpool Philharmonic Avie 2188

09:20:00 00:04:36 Tomaso Albinoni Concerto for Strings in B flat major Op 5 Simon Standage Collegium Musicum 90 Chandos 663

09:29:00 00:05:40 John Williams Attack of the Clones: Across the Stars Paul Bateman Royal Philharmonic Royal Phil 33

09:35:00 00:04:18 Sergei Prokofiev Lieutenant Kijé Suite: Birth of Kijé Op 60 Paavo Järvi Cincinnati Symphony Telarc 80683

09:55:00 00:04:05 Michael Torke Iphigenia: The Transformation of Richard Owen Camerata New York Ecstatic 92261

09:58:00 00:01:11 Nikolai Rimsky-Korsakov The Tale of Tsar Saltan: Flight of the Shannon Lee, violin; Pamela Mia Paul, piano Telarc 80695

CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:01:00 00:02:17 Gustav Mahler Des Knaben Wunderhorn: Wer hat dies Cleveland Orchestra Pierre Boulez Magdalena Kozená, mezzo-sop DeutGram 4779060

10:04:00 00:03:27 Gustav Mahler Des Knaben Wunderhorn: Des Antonius von Cleveland Orchestra Pierre Boulez Christian Gerhaher, baritone DeutGram 4779060

10:10:00 00:11:11 Ludwig van Beethoven Thirty-two Variations in C minor Alexander Schimpf, piano Genuin 10181

10:22:00 00:03:27 Fritz Kreisler Variations on a Theme of Corelli James Ehnes, violin; Eduard Laurel, piano Analekta 3159

10:27:00 00:04:33 Isaac Albéniz Iberia: El Puerto Jesús López-Cobos Cincinnati Symphony Telarc 80470

10:34:00 00:03:45 Gian Carlo Menotti Sebastian: Barcarolle Andrew Schenck New Zealand Symphony Koch Intl 7005

10:41:00 00:04:21 Samuel Barber Canzone Alexa Still, flute; Susan DeWitt Smith, piano Koch Intl 7144

10:48:00 00:02:01 Frédéric Chopin Mazurka No. 11 in E minor Op 17 Yundi, piano Mercury 4812443

10:53:00 00:23:39 Gustav Mahler Veni, creator Spiritus from Symphony Berlin State Orchestra Pierre Boulez Berlin State Opera Chorus; Berlin Radio Choir; Aurelius Boys Choir; various soloists DeutGram 4776597

11:17:00 00:02:59 Charles Gounod Faust: Soldiers' Chorus London Symphony Richard Hickox Men of; London Symphony Chorus MCA 25877

11:22:00 00:09:59 Sergei Rachmaninoff Symphonic Dance No. 2 Op 45 Vasily Petrenko Royal Liverpool Philharmonic Avie 2188

11:34:00 00:07:25 Louis Moreau Gottschalk The Dying Poet Cecile Licad, piano Naxos 559145

11:43:00 00:08:41 Arcangelo Corelli Concerto Grosso in F major Op 6 Fabio Biondi Europa Galante Naïve 20012

11:53:00 00:06:09 Richard Hayman March Medley Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80122

12:06:00 00:06:39 Ralph Vaughan Williams The Poisoned Kiss: Overture George Hurst Bournemouth Sinfonietta Chandos 2419

12:14:00 00:09:12 Peter Warlock Capriol Suite Vernon Handley Ulster Orchestra Chandos 8808

12:25:00 00:06:14 Sir Edward Elgar Pomp and Circumstance March No. 1 in D major Op 39 Howard Griffiths Brandenburg State Orchestra Klanglogo 1506

12:32:00 00:03:27 Louis Moreau Gottschalk La gallina Op 53 Cecile Licad, piano Naxos 559145

12:39:00 00:02:44 Ottorino Respighi The Birds: The Hen Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 437533

12:44:00 00:10:24 Johann Strauss Jr Emperor Waltz Op 437 Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra MAA 20081

12:55:00 00:04:03 John Philip Sousa March 'The Free Lance' Frederick Fennell Tokyo Kosei Wind Orchestra Brain 7504

THE BIG WORK AT ONE

13:00:00 00:32:11 Peter Tchaikovsky Swan Lake: Act 2 Dmitry Yablonsky Russian State Symphony Naxos 555873

13:34:00 00:20:57 Sergei Rachmaninoff The Isle of the Dead Op 29 Vasily Petrenko Royal Liverpool Philharmonic Avie 2188

13:56:00 00:03:00 Modest Mussorgsky Scherzo in B flat Jukka-Pekka Saraste Toronto Symphony Orchestra Finlandia 14911

FIRST FRIDAYS with Mark Satola – The ensemble from this summer’s Encore Chamber Music program, the Milton String Quartet from McGill University, Montreal

14:05:00 Haydn String Quartet Op.77, No.2

14:30:00 Mendelssohn String Quartet No.4 in e minor, Op.44, No.2

CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

14:58:00 00:01:43 Dmitri Shostakovich Moscow Cheryomushki: Galop André Kostelanetz André Kostelanetz Orchestra Sony 62642

15:01:00 00:15:16 Michael Haydn Symphony No. 41 in F major Matthias Bamert London Mozart Players Chandos 9352

15:15:00 00:09:49 Josef Strauss Waltz 'Music of the Spheres' Op 235 Franz Welser-Möst Vienna Philharmonic Sony 544071

15:25:00 00:04:04 Louis Moreau Gottschalk Souvenirs d'Andalousie Op 22 Cecile Licad, piano Naxos 559145

15:29:00 00:04:40 Joaquín Turina Danzas Andaluzas: Zapateado Op 8 Brazilian Guitar Quartet Delos 3466

15:58:00 00:04:23 Gian Carlo Menotti Amelia Goes to the Ball: Overture James Conlon Metropolitan Opera Orchestra RCA 61509

CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell; COMPOSERS DATEBOOK: Handel Celebrates Peace

16:06:00 00:02:28 Jean-Baptiste Lully Phaëton: Overture Jeanne Lamon Tafelmusik Baroque Orchestra Tafelmusik 1001

16:12:00 00:14:04 Gustav Mahler Rondo from Symphony No. 5 Gustavo Dudamel Simón Bolívar Symphony DeutGram 4795448

16:30:00 00:04:58 Michael Kamen Mr. Holland's Opus: Rowena Michael Kamen Seattle Symphony Decca 458912

16:36:00 00:03:54 Michael Kamen Quintet Canadian Brass Steinway 30008

16:41:00 00:07:23 Louis Moreau Gottschalk The Union Op 48 Cecile Licad, piano Naxos 559145

16:52:00 00:04:06 Daryl Runswick Gilbert and Sullivan Medley King's Singers RCA 61885

16:57:00 00:02:09 Claude Debussy Preludes Book 1: Minstrels Pascal Rogé, piano Decca 4785437

17:04:00 00:05:49 Camille Saint-Saëns Scherzo from Piano Concerto No. 2 Op 22 Norwegian Radio Orchestra Miguel Harth-Bedoya Vadym Kholodenko, piano Harm Mundi 907629

17:26:00 00:08:38 Hector Berlioz Overture 'Le corsaire' Op 21 Sir Colin Davis Dresden State Orchestra RCA 68790

17:40:00 00:05:51 Edvard Grieg Peer Gynt: Solveig's Song Oivin Fjeldstad London Symphony Decca 4785437

17:49:00 00:01:49 Edvard Grieg Peer Gynt: Dance of the Mountain King's Oivin Fjeldstad London Symphony Decca 4785437

17:52:00 00:02:53 John Philip Sousa With Pleasure Keith Brion Royal Artillery Band Naxos 559092

17:56:00 00:03:14 Johannes Brahms Hungarian Dance No. 6 in D major Yaara Tal, piano; Andreas Groethuysen, piano Sony 53285

DINNER CLASSICS

18:09:00 00:15:31 Anatoly Liadov Eight Russian Folk Songs Op 58 Enrique Bátiz Mexico City Philharmonic ASV 657

18:26:00 00:04:16 Sergei Rachmaninoff Prelude No. 1 in C sharp minor Op 3 Vassily Primakov, piano Bridge 9348

18:32:00 00:03:47 Sergei Prokofiev Romeo and Juliet: Gavotte Lorin Maazel Cleveland Orchestra Decca 4787779

18:38:00 00:14:27 Dmitri Kabalevsky Violin Concerto in C Op 48 Russian National Orchestra Mikhail Pletnev Gil Shaham, violin DeutGram 457064

18:54:00 00:04:19 Vasily Kalinnikov Intermezzo No. 2 in G major Neeme Järvi London Symphony Chandos 8614

SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:21:01 Robert Fuchs Serenade No. 5 in D major Op 53 Christian Ludwig Cologne Chamber Orchestra Naxos 572607

19:25:00 00:30:49 Wolfgang Amadeus Mozart Sinfonia Concertante in E flat major London Symphony Sir Colin Davis Arthur Grumiaux, violin; Arrigo Pellicia, viola Philips 4788977

19:58:00 00:02:08 Johannes Brahms Hungarian Dance No. 7 in F major Chamber Ensemble Andreas Ottensamer, clarinet; Oszkár Ökrös, cimbalom Mercury 4811409

WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:02:00 00:09:26 Johannes Brahms Academic Festival Overture Op 80 Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Teldec 44944

20:13:00 00:08:23 Peter Tchaikovsky The Sleeping Beauty: Finale & Apotheosis Mikhail Pletnev Russian National Orchestra DeutGram 457634

20:24:00 00:33:38 Sergei Rachmaninoff Piano Concerto No. 2 in C minor Op 18 Royal Liverpool Philharmonic Vasily Petrenko Simon Trpceski, piano Avie 2192

20:57:00 00:02:28 Claude Debussy Les Soirs illuminés par l'ardeur du Jenny Lin, piano Hänssler 98037

NIGHT MUSIC with Rob Grier; COMPOSERS DATEBOOK: Handel Celebrates Peace

21:03:00 00:16:07 Georges Bizet L'Arlésienne Suite No. 2 Lorin Maazel Cleveland Orchestra Decca 4787779

21:21:00 00:20:57 Sergei Rachmaninoff The Isle of the Dead Op 29 Vasily Petrenko Royal Liverpool Philharmonic Avie 2188

21:44:00 00:07:25 Louis Moreau Gottschalk The Dying Poet Cecile Licad, piano Naxos 559145

21:53:00 00:02:10 Anthony Holborne Almaine 'The Night Watch' Jordi Savall Hespèrion XXI AliaVox 9813

21:56:00 00:23:39 Gustav Mahler Veni, creator Spiritus from Symphony Berlin State Orchestra Pierre Boulez Berlin State Opera Chorus; Berlin Radio Choir; Aurelius Boys Choir; various soloists DeutGram 4776597

22:21:00 00:18:11 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 28 in C major Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra MAA 70904

22:42:00 00:16:36 Johannes Brahms Three Intermezzi Op 117 Antonio Pompa-Baldi, piano Azica 71214

QUIET HOUR

23:02:00 00:06:02 Giacomo Puccini Chrysanthemums Quartetto di Cremona Klanglogo 1400

23:08:00 00:08:19 Gustav Mahler Blumine from Symphony No. 1 in D major Michael Tilson Thomas San Francisco Symphony SF Sym 60

23:18:00 00:07:57 Ernö Dohnányi Adagio from Piano Quintet No. 1 Op 1 Takács Quartet András Schiff, piano Decca 421423

23:25:00 00:09:15 Béla Bartók Andante tranquillo from Violin Concerto Swedish Radio Symphony Daniel Harding Isabelle Faust, violin Harm Mundi 902146

23:37:00 00:04:34 Edvard Grieg Peer Gynt: Act 4 Prelude 'Morning Mood' Oivin Fjeldstad London Symphony Decca 4785437

23:41:00 00:11:51 Gustav Mahler Adagietto from Symphony No. 5 Herbert von Karajan Berlin Philharmonic DeutGram 4793449

23:55:00 00:03:42 George Frideric Handel Siciliana from Concerto Grosso Op 6 Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 447733

23:57:00 00:01:54 Edvard Grieg Lyric Pieces Book 10: Remembrances Op 71 Per Tengstrand, piano Azica 71207