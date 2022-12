Program Guide 07-06-2017

WCLV ALL-NIGHT WITH ANGELA MITCHELL

00:02:00 00:32:38 Franz Joseph Haydn Symphony No.103 in E flat major Nikolaus Harnoncourt Vienna Philharmonic ViennaPhil 2009

00:38:00 00:27:17 Alexander Scriabin Piano Concerto in F sharp minor Op 20 London Philharmonic Lorin Maazel Vladimir Ashkenazy, piano Decca 4785437

01:08:00 00:25:04 Carl Maria von Weber Symphony No. 1 in C major Op 19 John Georgiadis Queensland Symphony Naxos 550928

01:36:00 00:50:13 Richard Strauss An Alpine Symphony Op 64 Vladimir Ashkenazy Cleveland Orchestra Decca 425112

02:29:00 00:27:22 Francis Poulenc Sinfonietta Paavo Järvi Tapiola Sinfonietta Bis 630

02:59:00 00:32:56 Robert Schumann Piano Sonata No. 1 in F sharp minor Op 11 Vladimir Ashkenazy, piano Decca 421290

03:35:00 00:30:10 Isaac Albéniz Iberia Suite Enrique Bátiz State of Mexico Symphony ASV 888

04:08:00 00:37:07 Ludwig van Beethoven Piano Concerto No. 3 in C minor Op 37 Cleveland Orchestra Vladimir Ashkenazy Vladimir Ashkenazy, piano Decca 421718

04:48:00 00:33:18 Wolfgang Amadeus Mozart Divertimento No. 10 in F major Vienna Chamber Ensemble Denon 9883

05:25:00 00:14:45 Antonio Caldara Sinfonia in C major Adrian Chandler La Serenissima Avie 2371

05:43:00 00:05:20 Nicolò Paganini Caprice No. 24 in A minor Op 1 Brodsky Quartet Chandos 10761

05:53:00 00:05:13 Alexander Borodin Petite Suite: Intermezzo Gennady Rozhdestvensky Royal Stockholm Philharmonic Chandos 9386

BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC WITH JACQUELINE GERBER

06:07:00 00:03:38 Ludwig van Beethoven Allegretto from Sonata No. 28 Op 101 Maurizio Pollini, piano DeutGram 4796018

06:15:00 00:10:56 Antonín Dvorák Allegro from Symphony No. 3 Op 10 José Serebrier Bournemouth Symphony Warner 65775

06:28:00 00:04:33 Traditional Black is the Color of my True Love's Apollo's Fire Ross Hauck, tenor; Members of Avie 2329

06:34:00 00:04:45 Moritz Moszkowski Gondoliera Op 41 Martin West San Francisco Ballet Orchestra Reference 138

06:44:00 00:10:06 Tomaso Albinoni Oboe Concerto in G minor Op 9 London Virtuosi John Georgiadis Anthony Camden, oboe Naxos 550739

06:55:00 00:02:33 John Philip Sousa March 'The High School Cadets' Frederick Fennell Tokyo Kosei Wind Orchestra Brain 7503

07:03:00 00:05:06 Camille Saint-Saëns Africa Fantasie Op 89 Salut Salon Warner 554295

07:10:00 00:09:56 Carl Nielsen Finale from Symphony No. 3 Op 27 Alan Gilbert New York Philharmonic DaCapo 220623

07:25:00 00:02:59 Charles Gounod Faust: Soldiers' Chorus London Symphony Richard Hickox Men of; London Symphony Chorus MCA 25877

07:25:00 00:03:40 Percy Grainger Handel in the Strand City of London Sinfonia Richard Hickox Geoffrey Tozer, piano Chandos 9554

07:30:00 00:04:32 Ottorino Respighi The Birds: The Cuckoo John Morris Russell Cincinnati Pops Orchestra FanfareCin 4

07:40:00 00:09:20 Max Bruch March from Serenade for Violin & Orch Op 75 Leipzig Gewandhaus Orchestra Kurt Masur Salvatore Accardo, violin Philips 438748

07:51:00 00:03:22 Claude Debussy Arabesque No. 2 in G major Kotaro Fukuma, piano Hortus 113

07:55:00 00:03:22 Sir Charles Hubert H. Parry An English Suite: Frolic William Boughton English String Orchestra Nimbus 5366

07:58:00 00:01:38 Michael Praetorius Terpsichore: Volte à 4 New London Consort l'Oiseau 4759101

BBC NEWS

08:07:00 00:06:55 Franz Schubert Scherzo from String Quartet No. 15 Takács Quartet Decca 452854

08:18:00 00:07:17 William Alwyn Suite of Scottish Dances David Lloyd-Jones Royal Liverpool Philharmonic Naxos 570704

08:25:00 00:04:12 Igor Stravinsky Pulcinella: Gavotte with 2 Variations Pierre Boulez Chicago Symphony Orchestra CSO Res 901918

08:30:00 00:04:23 Gian Carlo Menotti Amelia Goes to the Ball: Overture James Conlon Metropolitan Opera Orchestra RCA 61509

08:40:00 00:10:50 Lars-Erik Larsson Little Serenade Op 12 Petter Sundkvist Swedish Chamber Orchestra Naxos 553715

08:51:00 00:01:49 Ola Gjeilo Reflections Chamber Ensemble Ola Gjeilo, piano Decca 24646

08:55:00 00:04:42 Nigel Hess Ladies In Lavender:Theme London Mozart Players Stuart Morley Claire Jones, harp Silva 6051

09:05:00 00:17:03 Muzio Clementi Symphony in B flat Op 18 Matthias Bamert London Mozart Players Chandos 9234

09:27:00 00:03:55 Maurice Jarre Lawrence of Arabia: Overture Keith Lockhart Boston Pops Orchestra BostonPops 4

09:35:00 00:05:27 Franz Joseph Haydn Mass No. 11: Agnus Dei & Dona nobis Boston Baroque Martin Pearlman Mary Wilson, soprano; Abigail Fisher, mezzo-soprano; Keith Jameson, tenor; Kevin Deas, bass Linn 426

09:43:00 00:03:13 Merv Griffin Jeopardy: Think Music Malcolm Hamilton, harpsichord Delos 3222

09:45:00 00:08:13 Franz von Suppé The Queen of Spades: Overture Zubin Mehta Vienna Philharmonic CBS 44932

09:58:00 00:03:07 Louis Moreau Gottschalk The Banjo Op 15 Cecile Licad, piano Naxos 559145

CLASSICAL MUSIC WITH MARK SATOLA

10:02:00 00:01:55 Robert Schumann Forest Scenes: Wayside Inn Op 82 Vladimir Ashkenazy, piano Decca 421290

10:05:00 00:02:04 Robert Schumann Widmung (Dedication) Op 25 Barbara Bonney, soprano; Vladimir Ashkenazy, piano Decca 452898

10:10:00 00:12:08 Wolfgang Amadeus Mozart Variations on Sarti's "Come un agnello" Alessio Bax, piano Signum 321

10:24:00 00:06:56 Ludwig van Beethoven Romance No. 1 in G major Op 40 Göttingen Symphony Orchestra Christoph-Mathias Mueller Rachel Barton Pine, violin Cedille 144

10:33:00 00:04:10 Charles Tomlinson Griffes Clouds Op 7 JoAnn Falletta Buffalo Philharmonic Naxos 559164

10:41:00 00:06:22 Edward MacDowell Suite No. 2: Love Song Op 48 Takuo Yuasa Ulster Orchestra Naxos 559075

10:51:00 00:23:18 Claude Debussy La mer Vladimir Ashkenazy Cleveland Orchestra Decca 417488

11:15:00 00:07:12 Frank Bridge The Sea: Seascape Richard Hickox BBC National Orch of Wales Chandos 10012

11:26:00 00:09:21 Johann Adolph Hasse Sinfonia Op 5 Pablo Heras-Casado Concerto Cologne Archiv 4792050

11:37:00 00:08:59 Carl Maria von Weber Euryanthe: Overture Neeme Järvi Philharmonia Orchestra Chandos 8766

11:49:00 00:09:26 Leopold Mozart Symphony in G Matthias Bamert London Mozart Players Chandos 10496

BBC NEWS

12:06:00 00:09:03 Antonín Dvorák Carnival Overture Op 92 Vladimir Ashkenazy Cleveland Orchestra Decca 433548

12:16:00 00:10:53 Franz Liszt Hungarian Rhapsody No. 6 for Orchestra Iván Fischer Budapest Festival Orchestra DeutGram 4779525

12:29:00 00:02:56 Karol Kurpinski Polish Wedding: Mazurka Richard Bonynge London Symphony Decca 433863

12:36:00 00:06:16 Frédéric Chopin Impromptu No. 3 in G flat major Op 51 Shai Wosner, piano Onyx 4172

12:45:00 00:05:23 Paul Lewis An English Overture Gavin Sutherland Royal Ballet Sinfonia ASV 2126

12:53:00 00:07:39 Jacques Offenbach Voyage dans la lune: Overture Michel Swierczewski Gulbenkian Orchestra Nimbus 5303

BIG WORK AT ONE WITH MARK SATOLA

13:02:00 00:34:53 Ludwig van Beethoven Piano Concerto No. 1 in C major Op 15 Cleveland Orchestra Vladimir Ashkenazy Vladimir Ashkenazy, piano Decca 421718

13:38:00 00:19:42 Franz Joseph Haydn Symphony No. 79 in F Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 439779

13:58:00 00:01:35 Wolfgang Amadeus Mozart Contradance 'The Hero Coburg's Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 429783

14:01:00 00:02:04 Irving Berlin Cheek to Cheek Jenny Lin, piano Steinway 30011

14:04:00 00:02:46 George Gershwin Promenade 'Walking the Dog' Cincinnati Pops Orchestra John Morris Russell Jonathan Gunn, clarinet FanfareCin 4

14:11:00 00:14:09 Zoltán Kodály Theater Overture Antal Doráti Philharmonia Hungarica Decca 443006

14:27:00 00:05:39 Franz Schubert Scherzo from 'Grand Duo' Sonata Claudio Abbado Chamber Orchestra of Europe DeutGram 423655

14:41:00 00:08:44 Franz Liszt Hungarian Rhapsody No. 15 in A minor Willi Boskovsky Philharmonia Hungarica EMI 64627

14:53:00 00:06:12 Felix Mendelssohn Finale from Violin Concerto Op 64 London Symphony Piero Gamba Ruggiero Ricci, violin Decca 4785437

15:02:00 00:15:03 Hugo Wolf Scherzo & Finale Daniel Barenboim Orchestra of Paris Erato 45416

15:21:00 00:07:54 Franz Schubert Andante from Symphony No. 7 Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields Philips 412176

15:31:00 00:03:46 Muzio Clementi Minuetto Pastorale Francesco d'Avalos Philharmonia Orchestra ASV 802

15:39:00 00:05:57 Friedrich Witt Rondo from Flute Concerto Op 8 Sinfonia Finlandia Patrick Gallois Patrick Gallois, flute Naxos 572089

15:46:00 00:07:46 Sir Arthur Sullivan The Mikado: Overture Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields Philips 434916

15:55:00 00:02:29 Aram Khachaturian Gayaneh: Sabre Dance Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80625

15:58:00 00:06:42 Louis Moreau Gottschalk Souvenir de Porto Rico Op 31 Cecile Licad, piano Naxos 559145

CLASSICAL MUSIC WITH BILL O'CONNELL

16:07:00 00:04:04 Louis Moreau Gottschalk Souvenirs d'Andalousie Op 22 Cecile Licad, piano Naxos 559145

16:14:00 00:08:57 Richard Strauss Salome: Dance of the Seven Veils Vladimir Ashkenazy Cleveland Orchestra Decca 417184

16:29:00 00:03:13 Merv Griffin Jeopardy: Think Music Malcolm Hamilton, harpsichord Delos 3222

16:34:00 00:05:57 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo from Piano Concerto No. 14 Vienna Philharmonic Claudio Abbado Maria João Pires, piano DeutGram 4795448

16:41:00 00:07:18 Johannes Brahms Scherzo from Piano Quintet Op 34 Cleveland Orch String Quartet Vladimir Ashkenazy, piano Decca 425839

16:48:00 00:03:30 Edvard Grieg Peer Gynt: Anitra's Dance Oivin Fjeldstad London Symphony Decca 4785437

16:57:00 00:02:04 Johann Sebastian Bach Alleluia from Cantata No. 51 Philharmonia Virtuosi of NY Richard Kapp Edward Carroll, trumpet; Lee Soper, trumpet CBS 44652

17:04:00 00:05:49 Johannes Brahms A German Requiem: How Lovely is Thy Cleveland Orchestra Robert Shaw Blossom Festival Chorus MAA 40602

17:25:00 00:06:29 Kurt Weill Finale from Symphony No. 2 Edo de Waart Leipzig Gewandhaus Orchestra Philips 4788977

17:32:00 00:02:59 Johann Sebastian Bach Partita No. 2: Capriccio Simone Dinnerstein, piano Sony 798943

17:40:00 00:06:24 Wolfgang Amadeus Mozart Andantino from Serenade No. 9 Nikolaus Harnoncourt Vienna Concentus Musicus Sony 372068

17:48:00 00:01:40 Wolfgang Amadeus Mozart German Dance in G major Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 429783

17:52:00 00:02:56 Louis Moreau Gottschalk La jota aragonesa Op 14 Cecile Licad, piano Naxos 559145

17:56:00 00:03:01 Joaquín Rodrigo Soleriana: Passepied Enrique Bátiz Royal Philharmonic EMI 67435

BBC NEWS; DINNER CLASSICS WITH BILL O'CONNELL

18:09:00 00:20:26 Ludwig van Beethoven Choral Fantasy in C minor Op 80 Cleveland Orchestra Vladimir Ashkenazy Vladimir Ashkenazy, piano; Cleveland Orchestra Chorus Decca 421718

18:31:00 00:03:58 Nikolai Rimsky-Korsakov The Snow Maiden: Dance of the Tumblers Robert Porco Cleveland Orchestra MAA 2014

18:37:00 00:04:05 Wolfgang Amadeus Mozart Lacrimosa from Requiem Cleveland Orchestra Robert Shaw Cleveland Orchestra Chorus Sony 86793

18:43:00 00:09:48 Hector Berlioz Symphonie fantastique: Dream of the Pierre Boulez Cleveland Orchestra DeutGram 453432

18:54:00 00:04:22 Leonard Bernstein Candide: Overture Louis Lane Cleveland Orchestra Sony 63034

KEYBANK SYMPHONY AT SEVEN WITH JOHN SIMNA

19:02:00 00:20:29 Wolfgang Amadeus Mozart Violin Concerto No. 1 in B flat major Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Rachel Barton Pine, violin Avie 2317

19:25:00 00:31:29 Richard Strauss Also sprach Zarathustra Op 30 Vladimir Ashkenazy Cleveland Orchestra Decca 425942

ESSENTIAL CLASSICS WITH JOHN SIMNA

20:02:00 00:09:17 Mikhail Glinka Spanish Overture No. 1 Sir Charles Mackerras London Symphony Mercury 434352

20:13:00 00:07:10 Camille Saint-Saëns Samson et Dalila: Bacchanale Daniel Barenboim Orchestra of Paris DeutGram 4796018

20:22:00 00:35:02 Ludwig van Beethoven Piano Concerto No. 4 in G major Op 58 Cleveland Orchestra Vladimir Ashkenazy Vladimir Ashkenazy, piano Decca 421718

NIGHT MUSIC WITH ROB GRIER

21:03:00 00:18:51 Franz Joseph Haydn String Quartet No. 15 in B flat major Op 9 Angeles Quartet Decca 4783695

21:23:00 00:05:52 John Field Nocturne No. 13 in C major Elizabeth Joy Roe, piano Decca 4789672

21:31:00 00:10:37 Felix Mendelssohn Overture 'The Fair Melusina' Op 32 Ilan Volkov BBC Scottish Symphony BBC 225

21:44:00 00:04:57 Paulo Bellinati Jongo Jason Vieaux, guitar Azica 71287

21:50:00 00:43:18 Hector Berlioz Harold in Italy Op 16 Helsinki Philharmonic Vladimir Ashkenazy David Aaron Carpenter, viola Ondine 1188

22:34:00 00:14:54 Ottorino Respighi Ancient Airs and Dances Suite No. 1 Jesús López-Cobos Lausanne Chamber Orchestra Telarc 80309

22:51:00 00:07:49 Gustav Holst The Planets: Jupiter Op 32 Zubin Mehta Los Angeles Philharmonic Decca 4785437

22:57:00 00:02:21 Camargo Guàrnieri Brazilian Dance Gustavo Dudamel Simón Bolívar Symphony DeutGram 4778775

SHH! QUIET HOUR WITH ROB GRIER

23:02:00 00:07:52 Sergei Rachmaninoff Moment Musical No. 1 in B flat minor Op 16 Vladimir Ashkenazy, piano Decca 4200

23:09:00 00:09:08 Peter Tchaikovsky Swan Lake: White Swan Pas de Deux Mariinsky Theater Orchestra Valéry Gergiev Kirill Terentiev, violin; Zenon Zalitsailo, cello Decca 10104

23:21:00 00:05:30 Jean Sibelius Romance in C major Op 42 Vladimir Ashkenazy Boston Symphony Orchestra Decca 436566

23:26:00 00:11:02 Ralph Vaughan Williams Five Variants of 'Dives & Lazarus' Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields Philips 442427

23:40:00 00:06:39 Emmanuel Chabrier Prélude pastorale Sir John Eliot Gardiner Vienna Philharmonic DeutGram 447751

23:46:00 00:08:06 Johannes Brahms Adagio from Trio Op 114 Franklin Cohen, clarinet; Stephen Geber, cello; Vladimir Ashkenazy, piano Decca 425839

23:56:00 00:02:56 Traditional A la claire fontaine Dale Warland Dale Warland Singers; Linda Chatterton, flute Gothic 49243

23:57:00 00:01:58 Frédéric Chopin Prelude No. 4 in E minor Op 28 Matthias Maute Ensemble Caprice Analekta 9848