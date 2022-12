Program Guide 06-23-2017

CLASSICAL MUSIC with Angela Mitchell

00:02:00 00:30:40 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 39 in E flat major James Levine Boston Symphony Orchestra BSO Clas 1001

00:35:00 00:19:25 Paul Hindemith Symphonic Metamorphosis on Themes George Szell Cleveland Orchestra Sony 53258

00:57:00 00:50:14 Franz Schubert Symphony No. 9 in C major Bernard Haitink Royal Concertgebouw Orchestra Philips 4788977

01:51:00 00:35:26 Richard Strauss Le Bourgeois Gentilhomme Suite Op 60 Erich Leinsdorf Chamber Orchestra of Europe ASV 809

02:30:00 00:40:31 Felix Mendelssohn String Symphony No. 11 in F major Johannes Goritzki German Chamber Academy Neuss Claves 9002

03:45:00 00:22:13 Jan Dismas Zelenka Capriccio No. 4 in A major Daniel Abraham Bach Sinfonia Sono Lumin 92163

04:11:00 00:31:18 Deems Taylor Through the Looking Glass Seattle Symphony Gerard Schwarz Ilkka Talvi, violin; Raymond Davis, cello; Victoria Bogdashevskaya, piano Delos 3099

04:45:00 00:22:12 Heitor Villa-Lobos Bachianas Brasileiras No. 2 Kenneth Schermerhorn Nashville Symphony Naxos 557460

05:10:00 00:33:47 Robert Schumann Violin Sonata No. 2 in D minor Op 121 Caroline Goulding, violin; Danae Dörken, piano Ars Prod. 38536

05:47:00 00:04:00 Emmanuel Chabrier Suite pastorale: Idyll Neeme Järvi Orch de la Suisse Romande Chandos 5122

05:53:00 00:05:11 Ludwig van Beethoven Adagio from Sonata No. 14 Op 27 Peter Takács, piano Cambria 1175

06:07:00 00:03:52 Felix Mendelssohn Elijah: He Watching Over Israel Atlanta Symphony Orchestra Robert Shaw Atlanta Symphony Chorus Telarc 80119

06:15:00 00:08:21 Mily Balakirev Oriental Fantasy 'Islamey' Op 18 Valéry Gergiev Mariinsky Theater Orchestra Philips 470840

06:25:00 00:04:36 Edward MacDowell Suite No. 2: In War-time Op 48 Takuo Yuasa Ulster Orchestra Naxos 559075

06:30:00 00:04:40 Antonio Vivaldi La verità in cimento: Overture Mathieu Lussier Les Violons du Roy Atma 2602

06:40:00 00:08:01 Engelbert Humperdinck Hansel and Gretel: Overture Jeffrey Tate Bavarian Radio Symphony EMI 54022

06:51:00 00:02:30 John Lennon/Paul McCartney Blackbird Milos Karadaglic, guitar Mercury 24425

06:55:00 00:02:23 John Philip Sousa March 'The Washington Post' Loras John Schissel Blossom Festival Band MAA 40601

07:03:00 00:05:59 Franz Schubert Characteristic March No. 1 in C major Evgeny Kissin, piano; James Levine, piano RCA 69282

07:10:00 00:07:43 Johann Adolph Hasse Sinfonia in D major Op 3 Reinhard Goebel Cologne Musica Antiqua Archiv 453435

07:20:00 00:02:53 Richard Wagner Tannhäuser: Song to the Evening Star Metropolitan Opera Orchestra James Levine Bryn Terfel, baritone DeutGram 4795448

07:25:00 00:02:38 Stephen Sondheim Comedy Tonight! Don Sebesky London Symphony EMI 54285

07:27:00 00:06:02 Franz Joseph Haydn The Apothecary: Overture Giuseppe Sinopoli Dresden State Orchestra EMI 56535

07:40:00 00:08:31 Ludwig van Beethoven Allegro vivace from Symphony No. 8 Op 93 Sir John Eliot Gardiner Révolutionaire et Romantique Soli Deo 721

07:50:00 00:03:40 Robert Schumann Scherzo from Piano Quartet Op 47 Wu Han, piano; Daniel Hope, violin; Paul Neubauer, viola; David Finckel, cello DeutGram 22906

07:55:00 00:03:41 Carl Philipp Emanuel Bach Finale from String Symphony Rebecca Miller Orch of Age of Enlightenment Signum 395

08:07:00 00:06:14 Béla Bartók Romanian Folk Dances Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 415668

08:15:00 00:09:12 Peter Warlock Capriol Suite Vernon Handley Ulster Orchestra Chandos 8808

08:25:00 00:07:55 Giuseppe Verdi Andantino from String Quartet Quartetto di Cremona Klanglogo 1400

08:40:00 00:09:15 Sir John Barbirolli Oboe Concerto after Corelli in A major City of London Sinfonia Nicholas Ward Anthony Camden, oboe Naxos 553433

08:51:00 00:02:54 Gabriel Fauré Dolly Suite: Kitty Waltz Op 56 Ludovic Morlot Seattle Symphony SeattleSM 1004

08:58:00 00:05:10 Alec Wilder Theme and Variations Richard Auldon Clark Manhattan Chamber Orchestra Newport 85570

09:08:00 00:16:56 Michael Haydn Symphony No. 31 in F Johannes Goritzki German Chamber Academy Neuss CPO 999179

09:28:00 00:03:21 John Kander Chicago: All That Jazz Keith Lockhart Boston Pops Orchestra BostonPops 4

09:32:00 00:07:12 George Gershwin Three Preludes Michael Tilson Thomas, piano CBS 44798

09:42:00 00:09:28 Georg Philipp Telemann Water Music Suite: Overture Reinhard Goebel Cologne Musica Antiqua Archiv 413788

09:53:00 00:05:17 Julius Fucik Florentine March Op 214 Neeme Järvi Royal Scottish Nat'l Orch Chandos 5158

10:00:00 00:02:30 Francisco Tárrega Malaguena Kristo Käo, guitar Kitarrikoo 2008

10:03:00 00:04:53 Isaac Albéniz Iberia: Triana Jesús López-Cobos Cincinnati Symphony Telarc 80470

10:11:00 00:13:01 Hector Berlioz Overture 'Rob Roy' Charles Dutoit Montreal Symphony Decca 421193

10:25:00 00:03:30 Franz Liszt Transcendental Etude No. 5 in B flat major Sviatoslav Richter, piano Philips 4788977

10:30:00 00:04:37 Franz Schubert Marche militaire No. 1 in D major Evgeny Kissin, piano; James Levine, piano RCA 69282

10:38:00 00:04:59 Frédéric Chopin Polonaise No. 3 in A Op 40 Vladimir Ziva Moscow Symphony Naxos 555048

10:44:00 00:04:04 Ernö Dohnányi Suite in f-Sharp: Scherzo Op 19 JoAnn Falletta Buffalo Philharmonic Naxos 572303

10:51:00 00:20:38 Carl Reinecke Wind Sextet in B flat Op 271 Berlin Philharmonic Wind Qnt Manfred Klier, horn Bis 612

11:13:00 00:05:16 Felix Mendelssohn Finale from Symphony No. 4 Op 90 Pablo Heras-Casado Freiburg Baroque Orchestra Harm Mundi 902228

11:19:00 00:07:52 Jean Sibelius Scène de ballet Leif Segerstam Turku Philharmonic Naxos 573300

11:29:00 00:07:51 George Frideric Handel Samson: Act 1 Sinfonia English Concert Trevor Pinnock Anthony Halstead, horn; Christian Rutherford, horn Archiv 419219

11:39:00 00:09:14 Carl Philipp Emanuel Bach Sinfonia in E flat Karl Richter Munich Bach Orchestra DeutGram 4795448

11:50:00 00:08:13 Ermanno Wolf-Ferrari La dama boba: Overture Gianandrea Noseda BBC Philharmonic Chandos 10511

12:07:00 00:09:43 George Gershwin Cuban Overture James Levine Chicago Symphony Orchestra DeutGram 4795448

12:18:00 00:07:14 Aaron Copland Rodeo: Buckaroo Holiday JoAnn Falletta Buffalo Philharmonic Naxos 559240

12:28:00 00:02:27 Edvard Grieg Norwegian Dance No. 2 Op 35 Petri Sakari Iceland Symphony Chandos 9028

12:32:00 00:03:10 Maurice Ravel Mother Goose: The Fairy Garden Paavo Järvi Cincinnati Symphony Telarc 80601

12:39:00 00:04:54 Eugène d'Albert Gernot: Act 2 Prelude Jun Märkl MDR Leipzig Radio Symphony Naxos 573110

12:47:00 00:09:04 Max Reger Fugue from Variations on a Theme of Neeme Järvi Royal Concertgebouw Orchestra Chandos 8794

12:56:00 00:03:52 Alexander Glazunov Song of the Minstrel Op 71 Russian National Orchestra José Serebrier Wen-Sinn Yang, cello Warner 67946

13:01:00 00:30:40 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 39 in E flat major James Levine Boston Symphony Orchestra BSO Clas 1001

13:33:00 00:13:28 Franz Joseph Haydn Symphony No. 25 in C Ádám Fischer Austro-Hungarian Haydn Orch Nimbus 5258

13:48:00 00:10:54 Ludwig van Beethoven Rondo in B flat major Révolutionaire et Romantique Sir John Eliot Gardiner Robert Levin, fortepiano Archiv 453438

14:00:00 00:02:34 Charles-Valentin Alkan Promenade sur l'eau Op 74 Ronald Smith, piano Arabesque 6523

14:03:00 00:02:50 Franz Liszt Schubert Song 'Wohin?' Evgeny Kissin, piano RCA 58420

14:09:00 00:12:55 Sergei Rachmaninoff The Rock Op 7 Vasily Petrenko Royal Liverpool Philharmonic Avie 2188

14:26:00 00:07:34 Herbert Howells Suite for Orchestra: Lament Richard Hickox London Symphony Chandos 9557

14:35:00 00:09:49 Max Bruch Swedish Dances Op 63 Kurt Masur Leipzig Gewandhaus Orchestra Philips 420932

15:01:00 00:14:45 Peter Tchaikovsky Capriccio italien Op 45 George Szell Cleveland Orchestra Sony 78744

15:16:00 00:03:35 Ottorino Respighi Ancient Airs Suite No. 3: Italiana Herbert von Karajan Berlin Philharmonic DeutGram 4796018

15:22:00 00:07:18 Antonio Vivaldi Flute Concerto in G major Orpheus Chamber Orchestra Patrick Gallois, flute DeutGram 437839

15:32:00 00:03:49 Gabriel Fauré Sicilienne Op 78 Ludovic Morlot Seattle Symphony SeattleSM 1004

15:38:00 00:04:40 Emmanuel Chabrier Suite pastorale: Danse villageoise Neeme Järvi Orch de la Suisse Romande Chandos 5122

15:46:00 00:09:17 Louis Moreau Gottschalk Bamboula Op 2 Cecile Licad, piano Naxos 559145

15:56:00 00:01:11 François Casadesus London Sketches: Children Play Robert J. Ambrose Atlanta Chamber Winds Albany 1127

15:58:00 00:04:38 George Gershwin Tip-Toes: Overture Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Vox 3035

COMPOSERS DATEBOOK: Carol Barnett's "Praise"

16:06:00 00:02:46 George Gershwin Promenade 'Walking the Dog' Cincinnati Pops Orchestra John Morris Russell Jonathan Gunn, clarinet FanfareCin 4

16:12:00 00:11:37 Sergei Rachmaninoff Finale from Piano Concerto No. 2 Op 18 Royal Liverpool Philharmonic Vasily Petrenko Simon Trpceski, piano Avie 2192

16:28:00 00:04:37 Michael Giacchino Ratatouille: End Credits City of Prague Philharmonic Silva 1398

16:41:00 00:07:54 Eugène d'Albert The Departure: Overture Jun Märkl MDR Leipzig Radio Symphony Naxos 573110

16:52:00 00:02:53 Billy Joel Rootbeer Rag Grand Rapids Symphony John Varineau Rich Ridenour, piano Centaur 2433

16:56:00 00:03:14 György Cziffra Concert Etude No. 2 Yuja Wang, piano DeutGram 16606

17:04:00 00:05:56 Leonard Bernstein Candide: Glitter and be gay Metropolitan Opera Orchestra James Levine Renée Fleming, soprano Decca 460567

17:13:00 00:11:31 Wolfgang Amadeus Mozart Finale from Symphony No. 41 James Levine Boston Symphony Orchestra BSO Clas 1001

17:27:00 00:07:14 Modest Mussorgsky Boris Godunov: Coronation Scene Atlanta Symphony Orchestra Robert Shaw Karl Dent, tenor; Kevin Maynor, bass; Atlanta Symphony Chorus Telarc 80333

17:40:00 00:05:47 Franz Joseph Haydn Adagio from Cello Concerto No. 2 Camerata Chicago Drostan Hall Wendy Warner, cello Cedille 142

17:47:00 00:03:04 Franz Joseph Haydn Gypsy Rondo from Piano Trio No. 39 Joseph Kalichstein, piano; Jaime Laredo, violin; Sharon Robinson, cello Dorian 90164

17:52:00 00:03:13 Leigh Harline Pinocchio: When You Wish Upon a Star London Symphony Keith Lockhart Anne Akiko Meyers, violin eOne 7792

17:57:00 00:02:39 Claude Debussy Preludes Book 1: La sérénade Pascal Rogé, piano Decca 4785437

18:09:00 00:15:34 Eugène d'Albert Cinderella Suite Op 38 Jun Märkl MDR Leipzig Radio Symphony Naxos 573110

18:26:00 00:04:18 Sergei Rachmaninoff Waltz Op 11 Antonio Pompa-Baldi, piano; Emanuela Friscioni, piano Centaur 3062

18:32:00 00:03:10 Sergei Rachmaninoff Scherzo Op 11 Antonio Pompa-Baldi, piano; Emanuela Friscioni, piano Centaur 3062

18:37:00 00:14:29 Robert Schumann Allegro from Piano Concerto Op 54 London Symphony André Previn Radu Lupu, piano Decca 4785437

18:54:00 00:04:30 Sergei Rachmaninoff Romance in A major Alexandre Tharaud, piano; Alexander Melnikov, piano; Aleksandar Madzar, piano Erato 557829

19:02:00 00:09:35 Hector Berlioz The Trojans: Royal Hunt and Storm Berlin Philharmonic James Levine RIAS Chamber Chorus DeutGram 431624

19:14:00 00:40:29 Johannes Brahms Symphony No. 4 in E minor Op 98 Eugen Jochum Berlin Philharmonic DeutGram 4796018

19:56:00 00:03:35 Sergei Prokofiev The Stone Flower: Waltz Op 118 Neeme Järvi Royal Scottish Nat'l Orch Chandos 10481

20:02:00 00:15:34 Richard Wagner Tannhäuser: Overture Fabio Luisi Philharmonia Zürich Accentus 102

20:20:00 00:05:14 Jules Massenet Thaïs: Méditation Royal Philharmonic Andrew Litton Joshua Bell, violin Decca 433519

20:27:00 00:30:40 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 39 in E flat major James Levine Boston Symphony Orchestra BSO Clas 1001

20:58:00 00:01:29 Alexander Scriabin Prelude in G sharp minor Op 11 Yuja Wang, piano DeutGram 16606

COMPOSERS DATEBOOK: Carol Barnett's "Praise"

21:03:00 00:09:31 Franz Lehár The Merry Widow: Concert Overture Michail Jurowski Berlin Radio Symphony CPO 999891

21:14:00 00:18:06 Carl Reinecke Flute Concerto in D major Op 283 The Hague Philharmonic Neeme Järvi Sharon Bezaly, flute Bis 1679

21:34:00 00:09:10 Wayne Barlow Night Song Howard Hanson Eastman-Rochester Orchestra Mercury 434347

21:45:00 00:05:01 Eric Whitacre Goodnight, Moon London Symphony Eric Whitacre Hila Plitmann, soprano Decca 16636

21:51:00 00:22:34 Franz Joseph Haydn Symphony No.100 in G major Marc Minkowski Musicians of the Louvre Naïve 5176

22:15:00 00:23:16 George Gershwin Catfish Row [Suite from 'Porgy & Bess'] Chicago Symphony Orchestra James Levine James Levine, piano DeutGram 4795448

22:42:00 00:16:22 Johannes Brahms A German Requiem: Then All Flesh is as Boston Symphony Orchestra James Levine Tanglewood Festival Chorus BSO Clas 901

23:02:00 00:06:55 Carl Reinecke Cavatina from Serenade for Strings Op 242 German Chamber Academy Neuss Johannes Goritzki Catherine Tunnell, cello CPO 999159

23:08:00 00:11:06 Johannes Brahms Andante from Piano Concerto No. 2 Op 83 Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst Yefim Bronfman, piano Belvedere 8005

23:22:00 00:05:30 Claude Debussy Estampes: Pagodes Emil de Cou San Francisco Ballet Orchestra Arabesque 6734

23:27:00 00:07:34 Isaac Albéniz Rêverie from Piano Sonata No. 5 Op 82 Albert Guinovart, piano Harm Mundi 987007

23:37:00 00:06:21 Franz Joseph Haydn Largo from String Quartet No. 59 Op 74 Angeles Quartet Decca 4783695

23:43:00 00:10:53 Wolfgang Amadeus Mozart Andante from Symphony No. 41 James Levine Boston Symphony Orchestra BSO Clas 1001

23:56:00 00:02:55 Peter Tchaikovsky Valse sentimentale Op 51 Leonidas Kavakos, violin; Enrico Pace, piano Decca 4789377