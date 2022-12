Program Guide 06-16-2017

00:00 CLASSICAL MUSIC with Angela Mitchell

Felix Mendelssohn: Symphony No. 1 in c Op 11 (1824)

Ludwig van Beethoven: Piano Concerto No. 1 in C Op 15 (1798)

Sergei Rachmaninoff: Symphony No. 3 in a Op 44 (1936)

Antonín Dvorák: Piano Quintet No. 2 in A Op 81 (1887)

Sir George Dyson: Violin Concerto (1941)

Franz Joseph Haydn: Symphony No. 82 in C 'Bear' (1786)

Felix Mendelssohn: Octet for Strings in E-Flat Op 20 (1825)

Sergei Prokofiev: Waltz Suite Op 110 (1947)

Antonio Casimir Cartellieri: Symphony No. 4 (c.1800)

Antonio Vivaldi: Concerto for Viola d'amore & Lute in d RV 540 (1740)

Andrei Schulz-Evler: Arabesques on the 'Blue Danube' Waltz Op 12 (1900)

06:00 CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

Ottorino Respighi: Ancient Airs Suite No. 2: Danza rustica (1923)

Nikolai Rimsky-Korsakov: Scheherazade: The Kalender Prince Op 35 (1888)

Heino Kaski: Night by the Sea Op 34/1 (1930)

Franz Joseph Haydn: Finale 'B' from Symphony No. 53 'Imperial' (1777)

Thomas Arne: Symphony No. 2 in F (1767)

Frédéric Chopin: Scherzo from Sonata No. 3 Op 58 (1844)

Karl King (arr Loras John Schissel): Barnum & Bailey's Favorite March (1913)

Sir Edward Elgar: Lux aeterna ["Nimrod"] (1899)

Antonín Dvorák: Humoresque No. 5 Op 101/5 (1894)

Ludwig van Beethoven: Finale from Symphony No. 7 Op 92 (1812)

David Popper: Hungarian Rhapsody Op 68 (1894)

William Schuman: New England Triptych: Chester (1957)

Ferruccio Busoni: Viennese Dance Song Op 28/3 (1888)

Antonín Dvorák: Finale from String Quartet No. 10 Op 51 (1879)

Alfredo Casella: Finale from 'Italia' Op 11 (1910)

Ernesto Halffter (arr Patrick Russ): Danza de la gitana (1927)

George Frideric Handel: Israel in Egypt: He gave them hailstones (1739)

Mick Jagger/Keith Richards (arr Anthony Rozankovic): Paint It Black / Sympathy for the Devil (1966/1968)

Claude Debussy: Three Nocturnes: Sirènes (1897)

Alexander Glazunov: Ballet Scenes: Polonaise Op 52 (1895)

Richard Rodgers: Oklahoma: Overture (1943)

Johann Nepomuk Hummel: Trumpet Concerto in E-Flat (1804)

Robert Russell Bennett: Symphonic Songs: Celebration (1957)

Eric Coates: London Suite: Covent Garden (1933)

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

George Gershwin: Prelude 'Novelette in Fourths' (1919)

Robert Schumann: Novelette No. 6 in A Op 21/6 (1838)

Anton Bruckner: Overture in g (1863)

Anton Bruckner: Fantasie in G (1868)

Franz Schubert (arr Jacques Offenbach): Schwanengesang: Serenade D 957 /4 (1828)

Vincenzo Bellini: Oboe Concerto in E-Flat (1823)

Georges Bizet: Chants du Rhin (1866)

Frédéric Chopin: Barcarolle in F-Sharp Op 60 (1846)

Daniel Auber: Gustave III: Overture (1833)

Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 23 in D K 181 (1773)

Carl Philipp Emanuel Bach: String Symphony in G Wq 173 (1741)

Domenico Cimarosa: Il matrimonio segreto: Overture (1792)

Karl Goldmark: Dance from 'Rustic Wedding' Symphony Op 26 (1875)

Camille Saint-Saëns (arr Leopold Godowsky): The Carnival of the Animals: The Swan (1886)

Camille Saint-Saëns: Marche militaire française Op 60 (1880)

13:00 THE BIG WORK AT ONE

Richard Strauss: Le Bourgeois Gentilhomme Suite Op 60 (1918)

Ermanno Wolf-Ferrari: The Jewels of the Madonna: Suite (1911)

14:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

Georg Philipp Telemann: Water Music Suite: Sarabande (1723)

Sir Malcolm Arnold: Solitaire: Sarabande (1956)

Igor Stravinsky: Scherzo fantastique Op 3 (1908)

Gabriel Fauré (arr Randol Alan Bass): Cantique de Jean Racine Op 11 (1876)

Gustav Mahler: Piano Quartet Movement in a (1876)

Anton Arensky: Variations on Theme by Tchaikovsky Op 35 a (1893)

Johannes Brahms: Andante from String Sextet No. 1 Op 18 (1860)

Gustav Holst: Second Suite for Military Band: March Op 28/2 (1911)

Frank Bridge: Norse Legend (1938)

Peter Tchaikovsky: The Sleeping Beauty: Waltz (1889)

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell; COMPOSERS DATEBOOK: The Diverting Mr. Persichetti

Vincent Persichetti: Divertimento for Band: March (1950)

Bedrich Smetana: Má vlast: The Moldau (1879)

Jean Sibelius: Karelia Overture Op 10 (1893)

"PDQ Bach": Chorale & Finale from 'Oedipus Tex' S 150

Camille Saint-Saëns: Caprice-Waltz 'Wedding Cake' Op 76 (1885)

Carl Nielsen: Finale from Symphony No. 3 Op 27 'Sinfonia espansiva' (1911)

Antonio Vivaldi: Concerto for Violin & Oboe in B-Flat RV 548 (1710)

Felix Mendelssohn: Song without Words No. 12 in f-Sharp Op 30/6 'Venetian Gondola Song' (1835)

Felix Mendelssohn: A Midsummer Night's Dream: Scherzo Op 61/1 (1842)

Fernando Obradors: El vito (c.1930)

18:00 DINNER CLASSICS

Sir Richard Rodney Bennett: Far from the Madding Crowd: Suite (1967)

Anatoly Liadov: Barcarolle Op 44 (1898)

Franz Liszt: Schubert Song 'Die Forelle' S 564 (1846)

Wolfgang Amadeus Mozart: Horn Concerto No. 3 in E-Flat K 447 (1787)

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

Niels Gade: Concert Overture 'Echoes of Ossian' Op 1 (1840)

Antonín Dvorák: Piano Concerto in g Op 33 (1876)

20:00 WCLV ESSENTIAL CLASSICS

Amilcare Ponchielli: La Gioconda: Dance of the Hours (1876)

Benjamin Britten: The Young Person's Guide to Orchestra Op 34 (1946)

Peter Tchaikovsky: Swan Lake: Suite Op 20 (1876)

Franz Liszt: Consolation No. 4 in D-Flat S 172 /4 (1850)

21:00 NIGHT MUSIC with Rob Grier; COMPOSERS DATEBOOK: The Diverting Mr. Persichetti

Wolfgang Amadeus Mozart: Piano Concerto No. 14 in E-Flat K 449 (1784)

Claude Debussy: Prelude to the Afternoon of a Faun (1894)

Frédéric Chopin: Nocturne No. 8 in D-Flat Op 27/2 (1835)

Johann Sebastian Bach: Cantata No. 78: Duet (1724)

Franz Liszt: Beethoven's Symphony No. 5 in c S 464 (1837)

Einojuhani Rautavaara: Concerto for Birds & Orchestra Op 61 'Cantus arcticus' (1972)

Johannes Brahms: Rhapsody in g Op 79/2 (1879)

23:00 QUIET HOUR

Felix Mendelssohn: Andante from Piano Concerto No. 1 Op 25 (1831)

Georges Bizet: Adagio from Symphony No. 1 in C (1855)

Edward MacDowell: Suite No. 2: Love Song Op 48 (1896)

Jean Sibelius: Rakastava Op 14 (1912)

Sir Edward Elgar (arr Donald Fraser): Sea Pictures: Sea Slumber Song Op 37 (1899)

Guillaume Lekeu: Adagio for Orchestral Quartet (1891)

Astor Piazzolla (arr Pepe Ferrer): Rio Sena (1955)