Program Guide 06-14-2017

00:00 CLASSICAL MUSIC with Angela Mitchell

00:03:00 00:38:13 Antonín Dvorák Symphony No. 8 in G major Op 88 Andrés Orozco-Estrada Houston Symphony PentaTone 578

00:46:00 00:18:20 Georges Bizet Chants du Rhin Kotaro Fukuma, piano EDP 2

01:07:00 00:40:20 Léo Delibes Sylvia: Suite Martin West San Francisco Ballet Orchestra Reference 125

01:50:00 00:22:02 Orlande de Lassus Missa "Tous les regrets" Paul Van Nevel Huelgas Ensemble Harm Mundi 2908304

02:15:00 00:38:21 Peter Tchaikovsky Piano Concerto No. 1 in B flat minor Op 23 Chicago Symphony Orchestra Daniel Barenboim Lang Lang, piano DeutGram 4795448

02:56:00 00:41:57 Wilhelm Stenhammar Symphony No. 2 in G minor Op 34 Neeme Järvi Gothenburg Symphony DeutGram 445857

03:42:00 00:43:14 Ludwig van Beethoven String Quartet No. 15 in A minor Op 132 Cypress String Quartet Cypress 2012

04:28:00 00:26:54 Reinhold Glière The Red Poppy: Suite Zdenek Mácal New Jersey Symphony Delos 3178

05:00:00 00:26:02 Wolfgang Amadeus Mozart Piano Concerto No. 13 in C major Chamber Players of Canada Janina Fialkowska, piano Atma 2532

05:28:00 00:14:31 Franz Schubert Violin Sonatina No. 1 in D major Gil Shaham, violin; Göran Söllscher, guitar DeutGram 471568

05:47:00 00:07:01 Tomaso Albinoni Concerto for 2 Oboes in D major Op 9 Collegium Musicum 90 Simon Standage Anthony Robson, oboe; Catherine Latham, oboe Chandos 610

05:54:00 00:02:45 Giuseppe Verdi Scherzo from String Quartet Quartetto di Cremona Klanglogo 1400

06:00 BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:04:12 Edvard Grieg Holberg Suite: Sarabande Op 40 Domenico Boyagian Ohio Philharmonic Centaur 3311

06:15:00 00:07:03 Sir Edward Elgar Caractacus: Triumphal March Op 35 James Judd New Zealand Symphony Naxos 557273

06:25:00 00:03:41 Mikis Theodorakis Ode to Zeus from 'Canto Olympico' Boston Pops Orchestra John Williams Tanglewood Festival Chorus Sony 62592

06:30:00 00:04:41 Johann Nepomuk Hummel Finale from String Quartet No. 2 Op 30 Delmé String Quartet Hyperion 66568

06:40:00 00:10:06 Tomaso Albinoni Concerto for 2 Oboes in C major Op 7 London Virtuosi John Georgiadis Anthony Camden, oboe; Alison Alty, oboe Naxos 553002

06:50:00 00:03:26 Dmitri Shostakovich Moscow Cheryomushki: A Spin through Riccardo Chailly Philadelphia Orchestra Decca 452597

06:53:00 00:02:17 Tylman Susato The Danserye: Bergeret "Dont vient cela" New London Consort Members of l'Oiseau 436131

06:57:00 00:02:15 John Philip Sousa March 'Riders for the Flag' Col. Lowell Graham USAF Heritage of America Band Klavier 11139

07:03:00 00:05:38 Peter Tchaikovsky The Seasons: June 'Barcarolle' Op 37 Lang Lang, piano Sony 511758

07:10:00 00:09:12 Camille Saint-Saëns Introduction & Rondo Capriccioso Op 28 Anne-Sophie Mutter, violin; Lambert Orkis, piano DeutGram 4795023

07:20:00 00:03:15 Giacomo Meyerbeer Le prophète: Coronation March Darrell Ang New Zealand Symphony Naxos 573195

07:25:00 00:02:56 Anonymous Romance English Chamber Orchestra Paul Watkins Milos Karadaglic, guitar DeutGram 15579

07:30:00 00:04:32 Jacques Offenbach Le Papillon: Valse des rayons Richard Bonynge London Symphony Decca 444827

07:40:00 00:09:04 Samuel Barber Andante from Violin Concerto Op 14 St. Paul Chamber Orchestra Hugh Wolff Hilary Hahn, violin Sony 89029

07:50:00 00:03:08 Johann Sebastian Bach Vivace from Trio Sonata No. 6 Yo-Yo Ma, cello; Chris Thile, mandolin; Edgar Meyer, double bass Nonesuch 558933

07:57:00 00:02:08 George Gershwin Porgy and Bess: There's a Boat That's Cleveland Pops Orchestra Carl Topilow Carl Topilow, clarinet Azica 72216

08:07:00 00:06:00 Felix Mendelssohn Finale from Octet for Strings Op 20 Academy Chamber Ensemble Chandos 8790

08:28:00 00:08:39 Jacques Offenbach La belle Hélène: Overture Yan Pascal Tortelier BBC Philharmonic Chandos 9765

08:30:00 00:04:13 Anatoly Liadov Barcarolle Op 44 Kotaro Fukuma, piano EDP 2

08:33:00 00:02:26 Leonard Bernstein On the Town: New York, New York Philharmonia Orchestra David Zinman Joshua Bell, violin Sony 89358

08:40:00 00:05:42 Wolfgang Amadeus Mozart Allegro from Divertimento for Strings Anton Steck Concerto Cologne Archiv 4775800

08:47:00 00:07:03 Artur Lemba Scherzo from Symphony in C sharp minor Neeme Järvi Royal Scottish Nat'l Orch Chandos 8656

08:55:00 00:05:49 George Gershwin Funny Face: Overture Michael Tilson Thomas Buffalo Philharmonic CBS 42240

09:05:00 00:18:21 Johann Sebastian Bach Brandenburg Concerto No. 5 in D major Ensemble Caprice Matthias Maute Erin Helyard, harpsichord Analekta 9996

09:30:00 00:03:25 Danny Elfman Dick Tracy: Main theme Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80251

09:34:00 00:02:16 Danny Elfman Dick Tracy: Crime Spree Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80251

09:38:00 00:04:40 Dag Wirén March from Serenade for Strings Op 11 William Boughton English String Orchestra Nimbus 7020

09:45:00 00:03:05 Amy Beach Fireflies Op 15 Joel Fan, piano Reference 119

09:55:00 00:04:18 Máximo Diego Pujol Suite mágica: Tango Yolanda Kondonassis, harp; Jason Vieaux, guitar Azica 71297

09:56:00 00:03:06 Arcangelo Corelli Finale from Concerto Grosso Op 6 Simon Murphy New Dutch Academy PentaTone 31

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:01:00 00:03:16 Franz Liszt Schubert Song 'Die Forelle' Kotaro Fukuma, piano EDP 2

10:05:00 00:02:39 Camille Saint-Saëns The Carnival of the Animals: The Swan Kotaro Fukuma, piano EDP 2

10:09:00 00:11:51 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 17 in G major Ton Koopman Amsterdam Baroque Orchestra Erato 45714

10:22:00 00:09:08 Franz Xaver Mozart Rondo for Flute & Piano in E minor Martha Aarons, flute; Frances Renzi, piano Azica 71221

10:33:00 00:03:57 Padre Antonio Soler Sonata No. 12 in G major Martina Filjak, piano Naxos 572515

10:41:00 00:06:32 Luigi Boccherini Symphony No. 1 in D major Chiara Banchini Ensemble 415 Harm Mundi 901291

10:52:00 00:21:36 Franz Schubert Fantasy in C major Budapest Symphony Orchestra Karl Anton Rickenbacher Leslie Howard, piano Hyperion 67403

11:14:00 00:03:02 Franz Schubert Die schöne Müllerin: Das Wandern Fritz Wunderlich, tenor; Hubert Giesen, piano DeutGram 4793449

11:19:00 00:09:03 Isaac Albéniz Iberia: Fête-dieu à Séville Lang Lang, piano Sony 771901

11:31:00 00:09:37 Johann Sebastian Bach Concerto for 4 Keyboards in A minor Apollo's Fire Jeannette Sorrell Jeannette Sorrell, harpsichord; Michael Sponseller, hc; Janina Ceaser, harpsichord; Paul Jenkins, harpsichord Eclectra 2059

11:43:00 00:05:32 H. Balfour Gardiner Shepherd Fennel's Dance Raymond Leppard Indianapolis Symphony Koss Class 3303

11:49:00 00:09:16 Amy Beach Finale from 'Gaelic' Symphony Op 32 Neeme Järvi Detroit Symphony Chandos 8958

12:00pm BBC News; SPECIAL: Nosh at Noon, live from the KeyBank Studio in the Idea Center, Playhouse Square – Musicians of ChamberFest Cleveland perform pieces from their sixth season, “Cycles : Phases” June 15 th to July 1 st; Robert Conrad hosts

Johann Sebastian Bach: Cello Suite No. 3 in C major: I. Prelude IV. Sarabande VI. Gigue 10’

Oliver Herbert, cello

Gabriel Fauré: Trio for Clarinet, Cello & Piano in D minor, Op. 120 I. Allegro ma non troppo II. Andantino 15'

Franklin Cohen, clarinet; Oliver Herbert, cello; Andrius Žlabys, piano

Xavier Foley: Irish Fantasy for Double Bass 5'

Xavier Foley, bass

Kurt Weill: Four Songs for Voice and Piano 12’ [One Life to Live from Lady in the Dark; Buddy on the Night Shift; Speak Low from One Touch of Venus; I'm a Stranger Here Myself from One Touch of Venus]

Lauren Eberwein, mezzo-soprano; Roman Rabinovich, piano

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:05:00 00:31:40 Camille Saint-Saëns Symphony No. 1 in E flat major Op 2 Eliahu Inbal Frankfurt Radio Symphony PentaTone 157

13:37:00 00:11:10 Louis Moreau Gottschalk Symphony No. 2 Richard Rosenberg Hot Springs Festival Orchestra Naxos 559320

13:50:00 00:12:43 Hector Berlioz Overture to 'Les Francs Juges' Op 3 Sir Colin Davis London Symphony Philips 4788977

14:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

14:03:00 00:02:43 Peter Tchaikovsky The Seasons: March Op 37 Lang Lang, piano Sony 511758

14:06:00 00:03:11 Frédéric Chopin Etude No. 13 in A flat major Op 25 Lang Lang, piano Sony 771901

14:11:00 00:12:26 Franz Schreker Ein Tanzspiel Kazuki Yamada Orch de la Suisse Romande PentaTone 518

14:26:00 00:06:10 George Walker Lyric for Strings Edwin London Cleveland Chamber Symphony Albany 270

14:36:00 00:11:04 Bedrich Smetana Má vlast: The Moldau Kotaro Fukuma, piano EDP 2

14:48:00 00:08:51 Nikolai Miaskovsky Scherzo from Symphony No. 6 Op 23 Neeme Järvi Gothenburg Symphony DeutGram 471655

14:59:00 00:01:24 Maurice Ravel In the Style of Chabrier Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 433515

15:01:00 00:16:05 Peter Tchaikovsky Piano Concerto No. 3 in E flat major Op 75 Philharmonia Orchestra Leonard Slatkin Barry Douglas, piano RCA 61633

15:20:00 00:07:49 Franz Schubert Scherzo & Trio from Symphony in D major Sir Charles Mackerras Scottish Chamber Orchestra Hyperion 67000

15:30:00 00:03:42 George Frideric Handel Siciliana from Concerto Grosso Op 6 Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 447733

15:37:00 00:04:58 George Frideric Handel The Triumph of Time and Disillusionment: Catherine Mackintosh Orch of Age of Enlightenment BBC 201

15:44:00 00:07:25 Sir Edward German Nell Gwyn: Overture John Wilson Royal Liverpool Philharmonic Avie 2194

15:53:00 00:04:05 Claudio Grafulla March "Washington Grays" Frederick Fennell Tokyo Kosei Wind Orchestra Brain 7504

15:58:00 00:04:09 Orlande de Lassus Ave verum corpus John Rutter Cambridge Singers Collegium 134

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell; COMPOSERS DATEBOOK: Harbison Goes Baroque

16:06:00 00:02:30 Orlande de Lassus Matona mia cara King's Singers EMI 63052

16:12:00 00:13:05 Franz Schubert Rondo in A major Martha Argerich, piano; Lang Lang, piano DeutGram 4795096

16:29:00 00:05:35 John Du Prez The Crimson Permanent Assurance Overture David Snell London Symphony Silva 3009

16:36:00 00:02:21 Ralph Vaughan Williams Just as the Tide was Flowing John Rutter Cambridge Singers Collegium 120

16:41:00 00:07:39 George W. Chadwick Symphonic Sketches: Jubilee Neeme Järvi Detroit Symphony Chandos 9334

16:52:00 00:03:26 Felix Mendelssohn Song without Words No. 12 in F sharp minor Op 30 Kotaro Fukuma, piano EDP 2

16:57:00 00:02:11 Sir Arnold Bax Oliver Twist: Fagin's Romp Kenneth Alwyn Royal Philharmonic Silva 1094

17:04:00 00:05:39 Léo Delibes Sylvia: Cortège de Bacchus Michael Tilson Thomas San Francisco Symphony SF Sym 60

17:12:00 00:11:10 Ludwig van Beethoven Scherzo & Finale from Quartet No. 2 Op 18 Cypress String Quartet Avie 2348

17:26:00 00:08:39 Sir Malcolm Arnold Four Scottish Dances Op 59 Keith Lockhart Boston Pops Orchestra RCA 68901

17:40:00 00:06:20 Claude Debussy La plus que lente Michael Tilson Thomas San Francisco Symphony SF Sym 60

17:48:00 00:02:27 Claude Debussy Preludes Book 1: La danse de Puck Pascal Rogé, piano Decca 4785437

17:52:00 00:02:47 Peter Tchaikovsky Swan Lake: Mazurka Valéry Gergiev Mariinsky Theater Orchestra Decca 10104

17:56:00 00:03:08 John Lennon/Paul McCartney The Fool on the Hill Chamber Ensemble Christopher Austin Milos Karadaglic, guitar Mercury 24425

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:08:00 00:11:10 Andrei Schulz-Evler Arabesques on the 'Blue Danube' Waltz Op 12 Kotaro Fukuma, piano EDP 2

18:21:00 00:03:52 Orlande de Lassus In Monte Oliveti Stile Antico Harm Mundi 807555

18:27:00 00:03:57 Orlande de Lassus Salve Regina Harry Christophers The Sixteen Decca 10836

18:33:00 00:18:36 Wolfgang Amadeus Mozart Serenade No. 13 in G major Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 443175

18:53:00 00:04:13 Anatoly Liadov Barcarolle Op 44 Kotaro Fukuma, piano EDP 2

18:57:00 00:01:44 Salvatore Sciarrino Anamorfosi Kotaro Fukuma, piano EDP 2

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:13:53 Dmitri Kabalevsky The Comedians Suite Op 26 Wolfgang Sawallisch Bavarian State Orchestra EMI 63893

19:19:00 00:38:21 Peter Tchaikovsky Piano Concerto No. 1 in B flat minor Op 23 Chicago Symphony Orchestra Daniel Barenboim Lang Lang, piano DeutGram 4795448

20:00 CLEVELAND OVATIONS: Cleveland State University - Joseph Miller, trumpet; Jason Smith, trombone; Ralitsa Georgieva-Smith, piano

Boris Blacher: Divertimento for Trumpet, Trombone and Piano (1946)

Gustav Mahler (arr Douglas Sparkes): Songs of a Wayfarer (Trombone and piano)

Astor Piazzolla (arr Anthony Wise, adapted by Jason Smith): Oblivion

Joseph Miller, trumpet; Jason Smith, trombone; Rock Wehrmann, piano; Chris Vance, bass; Bill Ransom, drums

J. J. Johnson: Turnpike

Joe Miller: Avoicance

Charlie Parker: Donna Lee

Jason Smith: Dimcho

Bobby Timmons: Moanin’

21:35:00 00:23:03 Samuel Barber Violin Concerto Op 14 St. Paul Chamber Orchestra Hugh Wolff Hilary Hahn, violin Sony 89029

22:00 THE BLACK ARTS with A. Grace Lee Mims: recordings of music by composer Coleridge-Taylor Perkinson

Sinfonietta No. 1, mvmt 3

Brass

Quartet No. 2, mvmts 1 & 3

Lamentations: Caclvar, mvmt 3

Blues Forms, mvmt 3

Movement for String Trio

Louisiana Blues Strut

23:00 QUIET HOUR with Rob Grier

23:03:00 00:03:03 Manuel de Falla El amor brujo: Song of the Fisherman Leonard Bernstein New York Philharmonic Sony 90578

23:06:00 00:06:30 Isaac Albéniz Iberia: Evocatión Lang Lang, piano Sony 771901

23:12:00 00:06:30 Joaquín Rodrigo Soleriana: Pastorale Enrique Bátiz Royal Philharmonic EMI 67435

23:20:00 00:16:11 Ralph Vaughan Williams The Lark Ascending London Symphony Sir Colin Davis Hilary Hahn, violin DeutGram 3026

23:37:00 00:06:40 Franz Schubert Impromptu No. 3 in G flat major Orli Shaham, piano Canary 15

23:44:00 00:09:46 Wolfgang Amadeus Mozart Adagio from Flute Concerto No. 1 English Chamber Orchestra Raymond Leppard Peter-Lukas Graf, flute Brilliant 93290

23:54:00 00:02:31 Antonín Dvorák Cypress No. 9 Cypress String Quartet Avie 2275

23:57:00 00:01:54 Edvard Grieg Lyric Pieces Book 10: Remembrances Op 71 Per Tengstrand, piano Azica 71207