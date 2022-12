Program Guide 06-13-2017

00:00 CLASSICAL MUSIC with Angela Mitchell

00:02:00 00:36:08 Alexander Glazunov Raymonda: Suite Op 57

José Serebrier Royal Scottish Nat'l Orch Warner 61939

00:41:00 00:39:22 Johannes Brahms Piano Quartet No. 1 in G minor Op 25

Amadeus Quartet Emil Gilels, piano; Members of DeutGram 4796018

01:23:00 00:25:48 Antonín Vranicky Violin Concerto in C major Op 11

Prague Chamber Orchestra Milan Lajcík Gabriela Demeterová, violin Supraphon 2

01:51:00 00:34:55 Igor Stravinsky Pétrouchka

Pierre Boulez Cleveland Orchestra DeutGram 4795448

02:28:00 00:41:13 Ludwig van Beethoven Septet in E flat major Op 20

Berlin Philharmonic Octet Members of Philips 4788977

03:11:00 00:11:50 Carlos Chávez Symphony No. 2

Eduardo Mata Simón Bolívar Symphony Dorian 90179

03:25:00 00:42:07 Hector Berlioz Harold in Italy Op 16

London Symphony Sir Colin Davis Nobuko Imai, viola Philips 4788977

04:10:00 00:14:00 Antonio Vivaldi Oboe Concerto in C major

New Brandenburg Collegium Anthony Newman Alex Klein, oboe Cedille 7003

04:26:00 00:42:14 Antonín Dvorák Symphony No. 4 in D minor Op 13

Libor Pesek Czech Philharmonic VirginClas 91144

05:11:00 00:21:00 Saverio Mercadante Flute Concerto in E major

I Solisti Veneti Claudio Scimone Sir James Galway, flute RCA 7703

05:34:00 00:09:01 Johann Strauss Jr Waltz 'Vienna Blood' Op 354

Franz Welser-Möst Vienna Philharmonic DeutGram 4763793

05:54:00 00:03:46 Richard Rodgers The King and I: March of the Siamese

Carl Topilow Cleveland Pops Orchestra Azica 72216

06:00 BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:05:15 Anton Stamitz Rondeau from Concerto for 2 Flutes in G major

Camerata Salzburg Jean-Pierre Rampal Jean-Pierre Rampal, flute; Shigenori Kudo, flute Sony 45930

06:15:00 00:08:52 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 24 in B flat major

Sir Charles Mackerras Prague Chamber Orchestra Telarc 80186

06:25:00 00:07:10 Tylman Susato The Danserye: Renaissance Dances

Ludwig Güttler Güttler Brass Ensemble BerlinClas 1090

06:40:00 00:08:57 Giuseppe Verdi I vespri siciliani: Overture

Riccardo Muti La Scala Philharmonic Sony 68468

06:51:00 00:02:27 Igor Stravinsky Pétrouchka: Russian Dance

Pierre Boulez Cleveland Orchestra DeutGram 4795448

06:55:00 00:03:18 John Philip Sousa March 'The Diplomat'

Keith Brion Royal Artillery Band Naxos 559131

07:03:00 00:04:42 Mario Castelnuovo-Tedesco Scherzo from Guitar Quintet Op 143

Andrés Segovia, guitar; Members of; Quintetto Chigiano MCA 10056

07:10:00 00:09:10 Alberto Ginastera Suite of Native Dances Op 15

Gisèle Ben-Dor Jerusalem Symphony Orchestra Naxos 570999

07:20:00 00:04:18 Georges Bizet Carmen: Toreador Song

SWR Symphony Orch Marco Armiliato Ludovic Tézier, baritone DeutGram 4777177

07:25:00 00:02:13 Franz Joseph Haydn Finale from String Quartet No. 53 Op 64

Angeles Quartet Decca 4783695

07:27:00 00:04:15 John Adams Short Ride in a Fast Machine

Sir Simon Rattle City of Birmingham Symphony EMI 55051

07:32:00 00:02:15 Johannes Brahms Hungarian Dance No. 5 in G minor

Yaara Tal, piano; Andreas Groethuysen, piano Sony 53285

07:40:00 00:09:09 Frédéric Chopin Barcarolle in F sharp major Op 60

Kotaro Fukuma, piano EDP 2

07:51:00 00:03:09 William Boyce Allegro from Symphony No. 4 Op 2

Christopher Hogwood Academy of Ancient Music l'Oiseau 436761

07:55:00 00:01:52 Peter Tchaikovsky Swan Lake: Neapolitan Dance

Valéry Gergiev Mariinsky Theater Orchestra Decca 10104

07:57:00 00:01:34 Peter Tchaikovsky Swan Lake: Dance of the Little Swans

Valéry Gergiev Mariinsky Theater Orchestra Decca 10104

08:07:00 00:08:00 Édouard Lalo Allegro from Symphonie espagnole Op 21

Philharmonia Orchestra Antonio Pappano Maxim Vengerov, violin EMI 57593

08:15:00 00:08:38 Georg Philipp Telemann Wind Quartet No. 6 in E

European Baroque Soloists Denon 9613

08:25:00 00:03:07 Jorge Gomez Badinerie from Bach's Orch Suite No. 2

Tiempo Libre Sir James Galway, flute; Jorge Gomez, piano RCA 32164

08:30:00 00:06:00 Claude Debussy L'isle joyeuse

Alexander Schimpf, piano Oehms 1820

08:40:00 00:10:00 Giovanni Battista Sammartini Symphony in A major

Kevin Mallon Aradia Ensemble Naxos 557298

08:51:00 00:02:51 William Byrd Laudate Dominum

Ross Duffin Quire Cleveland Quire 2013

08:55:00 00:03:55 Harold Arlen Medley from "The Wizard of Oz"

Carl Topilow Cleveland Pops Orchestra Azica 72216

09:05:00 00:19:12 Johannes Brahms Variations on a Theme by Haydn Op 56

Marin Alsop London Philharmonic Naxos 557430

09:28:00 00:06:21 James Horner Cocoon: Theme

David Newman Varèse Sarabande Symphony Varese Sar 1985

09:35:00 00:07:38 Giuseppe Torelli Sinfonia for 4 Trumpets in C major

Adrian Chandler La Serenissima Avie 2371

09:45:00 00:02:09 Marin Marais Alcyone: Sailors' March & Two Airs from

Tempesta di Mare Chandos 805

09:47:00 00:06:53 Ludwig van Beethoven Scherzo from Piano Trio No. 7 Op 97

Mitsuko Uchida, piano; Soovin Kim, violin; David Soyer, cello Marlboro 80001

09:57:00 00:01:09 Jacques Offenbach La vie Parisienne: Galop

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80625

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:00:00 00:02:39 Roland Forrest Seitz Grandioso March

Frederick Fennell Tokyo Kosei Wind Orchestra Brain 7502

10:03:00 00:02:41 Julius Fucik American March 'The Mississippi River' Op 160

Neeme Järvi Royal Scottish Nat'l Orch Chandos 5158

10:08:00 00:11:45 Joseph Fiala English Horn Concerto in C major

Potsdam Chamber Academy Albrecht Mayer Albrecht Mayer, English horn DeutGram 4792942

10:21:00 00:03:42 Padre Antonio Soler Sonata No. 6 in F major

Martina Filjak, piano Naxos 572515

10:27:00 00:04:04 Fritz Kreisler Berceuse Romantique Op 9

Caroline Goulding, violin; Christopher O'Riley, piano Telarc 80744

10:33:00 00:04:13 Anatoly Liadov Barcarolle Op 44

Kotaro Fukuma, piano EDP 2

10:41:00 00:04:08 Alexander Glazunov Novelette No. 3 for Strings Op 15

St. Petersburg String Quartet Delos 3262

10:47:00 00:03:32 Johann Sebastian Bach Fugue in A major

Alan Feinberg, piano Steinway 30034

10:52:00 00:20:56 Wolfgang Amadeus Mozart Violin Concerto No. 2 in D major

Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Rachel Barton Pine, violin Avie 2317

11:13:00 00:02:50 Wolfgang Amadeus Mozart Don Giovanni: Là ci darem la mano

Netherlands Wind Ensemble Members of Philips 4788977

11:19:00 00:09:09 Nikolai Tcherepnin The Distant Princess: Prelude Op 4

Mikhail Pletnev Russian National Orchestra DeutGram 447084

11:30:00 00:08:30 Arthur Foote Air and Gavotte

Reuben Blundell Gowanus Arts Ensemble New Focus 166

11:40:00 00:10:13 Georg Matthias Monn Symphony in G

Michi Gaigg L'arpa festante CPO 999273

11:53:00 00:04:33 Dmitri Kabalevsky Colas Breugnon: Overture

Eiji Oue Minnesota Orchestra Reference 92

11:58:00 00:01:34 George Gershwin Gershwin Song-book: Do It Again

Peter Donohoe, piano EMI 54280

12:06:00 00:07:56 André Grétry Le magnifique: Overture

Stefan Sanderling Orchestre de Bretagne ASV 1095

12:16:00 00:07:15 Maurice Ravel Menuet antique

Pierre Boulez Cleveland Orchestra DeutGram 2121

12:24:00 00:05:00 Antonín Dvorák Slavonic Dance No. 2 in E minor Op 46

Katia Labèque, piano; Marielle Labèque, piano Philips 426264

12:31:00 00:03:16 Franz Liszt Schubert Song 'Die Forelle'

Kotaro Fukuma, piano EDP 2

12:38:00 00:03:31 Claude Debussy Images, Book 2: Poissons d'or

Alexander Schimpf, piano Oehms 1820

12:43:00 00:11:17 César Franck Finale from Symphony in d

Yannick Nézet-Séguin Orchestre Métropolitaine Atma 2647

12:56:00 00:03:02 John Philip Sousa March 'The New York Hippodrome'

Keith Brion Royal Artillery Band Naxos 559092

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:01:00 00:34:55 Igor Stravinsky Pétrouchka

Pierre Boulez Cleveland Orchestra DeutGram 4795448

13:37:00 00:12:59 Claude Debussy Petite Suite

Jun Märkl National Orchestra of Lyon Naxos 572583

13:51:00 00:07:58 Frederick Delius Dance Rhapsody No. 2

Sir Charles Mackerras Welsh National Opera Orchestra Argo 433704

14:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

14:00:00 00:02:43 Manuel Ponce Scherzino mexicano

Milos Karadaglic, guitar DeutGram 17000

14:03:00 00:04:39 Silvestre Revueltas The Wandering Tadpole

Maximiano Valdés Simón Bolívar Symphony Dorian 90227

14:10:00 00:11:10 Andrei Schulz-Evler Arabesques on the 'Blue Danube' Waltz Op 12

Kotaro Fukuma, piano EDP 2

14:24:00 00:07:47 Giuseppe Verdi Four Seasons Ballet: Spring

Lorin Maazel Cleveland Orchestra Decca 4787779

14:35:00 00:08:34 Hector Berlioz Harold in Italy: Pilgrims' March Op 16

London Symphony Sir Colin Davis Nobuko Imai, viola Philips 4788977

14:47:00 00:09:05 Antonio Vivaldi Concerto for the Orchestra in Dresden in G minor

Les Violons du Roy Mathieu Lussier Pascale Giguére, violin Atma 2602

14:58:00 00:01:32 Dmitri Kabalevsky The Comedians: Galop Op 26

Kirill Kondrashin RCA Victor Symphony RCA 300350

15:01:00 00:16:02 Ernest Chausson Poème Op 25 Monte Carlo Philharmonic

Yakov Kreizberg Julia Fischer, violin Decca 15535

15:20:00 00:11:14 Vincent d'Indy Karadec: Suite Op 34

Douglas Bostock Chamber Philharmonic Bohemia Classico 168

15:32:00 00:03:33 E. J. Moeran Serenade in G: Prologue

JoAnn Falletta Ulster Orchestra Naxos 573034

15:40:00 00:05:06 George Butterworth English Idyll No. 1

Andrew Manze BBC Scottish Symphony BBC 392

15:48:00 00:07:30 Peter Tchaikovsky Finale from Serenade for Strings Op 48

East Coast Chamber Orch E1 Music 7784

15:59:00 00:03:47 Emmanuel Chabrier Ronde champêtre

Angela Hewitt, piano Hyperion 67515

16:06:00 00:03:16 Franz Liszt Schubert Song 'Die Forelle'

Kotaro Fukuma, piano EDP 2

16:12:00 00:09:45 Felix Mendelssohn Finale from Symphony No. 3 Op 56

Pablo Heras-Casado Freiburg Baroque Orchestra Harm Mundi 902228

16:25:00 00:05:36 Wolfgang Amadeus Mozart Adagio from Serenade No. 10 for 13 Winds

Jack Brymer London Wind Soloists Decca 4785437

16:35:00 00:04:30 Franz Joseph Haydn Finale from Trumpet Concerto

English Chamber Orchestra Raymond Leppard Wynton Marsalis, trumpet Sony 60804

16:41:00 00:07:27 Carlos Chávez El Trópico

Alondra de la Parra Philharmonic Orch of Americas Sony 75555

16:52:00 00:02:51 André Campra Idoménée: Rigaudon

Empire Brass Robert Woods Michael Murray, organ Telarc 80218

16:55:00 00:04:04 Antonín Dvorák Scherzo from String Quartet No. 12 Op 96

Charles Rosekrans Royal Philharmonic Telarc 80610

17:04:00 00:05:54 Carlos Chávez Sarabande for Strings

Enrique Bátiz Festival Orchestra of Mexico Naxos 550838

17:13:00 00:11:32 Richard Wagner Rienzi: Overture

Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra DeutGram 4778773

17:27:00 00:08:22 George Frideric Handel Harp Concerto in F major Op 4

Seattle Baroque Orchestra Stephen Stubbs Maxine Eilander, harp Atma 2541

17:40:00 00:06:15 Heitor Villa-Lobos Bachianas Brasileiras No. 5: Aria

Dresden State Orchestra Fabio Luisi Elina Garanca, mezzo DeutGram 4795448

17:48:00 00:02:32 Heitor Villa-Lobos Ciranda No. 1 'Terezinha de Jesús'

Christopher Parkening, guitar; David Brandon, guitar EMI 49406

17:52:00 00:03:03 Alan Hovhaness Fugue from Symphony No. 48 Op 355

Gerard Schwarz Eastern Music Festival Orch Naxos 559755

17:56:00 00:03:10 Johann Sebastian Bach Finale from Solo Violin Sonata No. 1

Chris Thile, mandolin Nonesuch 535360

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:00 00:12:34 Franz Joseph Haydn Adagio cantabile from Symphony No. 68

Nicholas McGegan Philharmonia Baroque Orchestra PhiBaroque 8

18:23:00 00:04:06 Franz Liszt Schubert Song 'Auf dem Wasser zu singen'

Kotaro Fukuma, piano EDP 2

18:29:00 00:02:20 Georges Bizet Chants du Rhin: Depart

Kotaro Fukuma, piano EDP 2

18:34:00 00:17:39 Ludwig van Beethoven Piano Trio No. 4 in B flat major Op 11

Beaux Arts Trio Philips 4788977

18:53:00 00:05:10 Claude Debussy Estampes: La soirée dans Grenade

Kotaro Fukuma, piano Hortus 113

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:25:48 Antonín Vranicky Violin Concerto in C major Op 11

Prague Chamber Orchestra Milan Lajcík Gabriela Demeterová, violin Supraphon 2

19:30:00 00:26:25 Franz Joseph Haydn Symphony No. 86 in D major

Yehudi Menuhin Menuhin Festival Orchestra EMI 69383

20:00 WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:02:00 00:09:12 Peter Warlock Capriol Suite

Vernon Handley Ulster Orchestra Chandos 8808

20:13:00 00:11:04 Bedrich Smetana Má vlast: The Moldau

Kotaro Fukuma, piano EDP 2

20:26:00 00:30:45 Wolfgang Amadeus Mozart Clarinet Concerto in A major

Vienna Philharmonic Karl Böhm Alfred Prinz, clarinet DeutGram 4795448

21:03:00 00:20:19 Leos Janácek Lachian Dances Antoni Wit

Warsaw Philharmonic Naxos 572695

21:23:00 00:03:20 Heino Kaski Night by the Sea Op 34

Kotaro Fukuma, piano EDP 2

21:29:00 00:10:38 Sir Thomas Beecham Dances from 'The Faithful Shepherd'

Yehudi Menuhin Royal Philharmonic MCA 6231

21:42:00 00:06:26 Igor Stravinsky The Firebird: Lullaby & Finale

Paavo Järvi Cincinnati Symphony Telarc 80587

21:50:00 00:35:00 George W. Chadwick Symphony No. 2 in B flat Op 21

Neeme Järvi Detroit Symphony Chandos 9334

22:28:00 00:19:33 Luigi Boccherini Cello Concerto No. 9 in B flat major

Camerata Salzburg Jian Wang, cello DeutGram 474236

22:50:00 00:08:10 Frédéric Chopin Scherzo No. 1 in B minor Op 20

Benjamin Grosvenor, piano Decca 16421

22:57:00 00:02:20 Georges Bizet Chants du Rhin: Depart

Kotaro Fukuma, piano EDP 2

23:00 QUIET HOUR

23:02:00 00:06:56 Ludwig van Beethoven Romance No. 1 in G major Op 40

Göttingen Symphony Orchestra Christoph-Mathias Mueller Rachel Barton Pine, violin Cedille 144

23:08:00 00:08:14 Wolfgang Amadeus Mozart Andante from Piano Concerto No. 13

CityMusic Cleveland Joel Smirnoff Alexander Schimpf, piano CityMusic 2013

23:19:00 00:03:26 Felix Mendelssohn Song without Words No. 12 in F sharp minor Op 30

Kotaro Fukuma, piano EDP 2

23:22:00 00:09:57 Robert Farnon Lake of the Woods

Douglas Gamley Royal Philharmonic Reference 47

23:32:00 00:05:05 Claude Debussy Preludes Book 1: Voiles

Pascal Rogé, piano Decca 4785437

23:40:00 00:05:32 Peter Boyer Three Olympians: Aphrodite

Peter Boyer London Philharmonic Naxos 559769

23:45:00 00:09:12 Charles Ives Adagio cantabile from Symphony No. 2

Ludovic Morlot Seattle Symphony SeattleSM 1003

23:55:00 00:04:04 Fritz Kreisler Berceuse Romantique Op 9

Caroline Goulding, violin; Christopher O'Riley, piano Telarc 80744

23:56:00 00:02:39 Camille Saint-Saëns The Carnival of the Animals: The Swan

Kotaro Fukuma, piano EDP 2