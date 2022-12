Program Guide 06-06-2017

00:00 CLASSICAL MUSIC with Angela Mitchell

00:02:00 00:41:27 César Franck Symphony in D minor

Yannick Nézet-Séguin Orchestre Métropolitaine Atma 2647

00:46:00 00:38:20 Aram Khachaturian Flute Concerto

Zürich Tonhalle Orchestra David Zinman Emmanuel Pahud, flute EMI 57563

01:27:00 00:40:03 Johannes Brahms String Sextet No. 2 in G major Op 36

Academy Chamber Ensemble Chandos 9151

02:10:00 00:16:18 Vincent Persichetti Symphony No. 6 'Symphony for Band' Op 69

Frederick Fennell Tokyo Kosei Wind Orchestra Kosei 3101

02:29:00 00:39:08 Wolfgang Amadeus Mozart Don Giovanni: Harmoniemusik

Netherlands Wind Ensemble Members of Philips 4788977

03:11:00 00:25:01 Ludwig van Beethoven String Quartet No. 2 in G major Op 18

Cypress String Quartet Avie 2348

03:39:00 00:42:18 Richard Strauss Don Quixote Op 35

Berlin Philharmonic Zubin Mehta Mischa Maisky, cello; Tabea Zimmermann, viola DeutGram 2054

04:24:00 00:25:03 Francis Poulenc Concerto for Organ, Strings & Timpani in G minor

Philadelphia Orchestra Christoph Eschenbach Olivier Latry, organ Ondine 1094

04:52:00 00:24:12 Franz Joseph Haydn Symphony No. 67 in F

Nicholas McGegan Philharmonia Baroque Orchestra PhiBaroque 8

05:19:00 00:18:18 Robert Schumann Konzertstück Op 86

Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572770

05:40:00 00:05:34 Maurice Ravel Le tombeau de Couperin: Forlane

Alexander Schimpf, piano Oehms 867

05:49:00 00:06:52 Sir Arthur Sullivan The Gondoliers: Overture

Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields Philips 434916

06:00 BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:04:52 Giacomo Puccini Manon Lescaut: Act 3 Intermezzo

Gianandrea Noseda BBC Philharmonic Chandos 10634

06:15:00 00:09:16 Richard Wagner Lohengrin: Act 1 Prelude

George Szell Cleveland Orchestra Sony 62403

06:25:00 00:02:33 Randall Thompson Pueri Hebraeorum

Timothy Seelig Turtle Creek Chorale Reference 61

06:30:00 00:04:21 Ernest Chausson Sicilienne from Concerto Op 21

Cleveland Orch String Quartet Lorin Maazel, violin; Israela Margalit, piano Telarc 80046

06:40:00 00:09:57 Aram Khachaturian Gayaneh: Three Dances

John Williams Boston Pops Orchestra Philips 426247

06:51:00 00:03:46 Antonio Salieri Angiolina: Overture

Matthias Bamert London Mozart Players Chandos 9877

06:53:00 00:01:48 Leroy Anderson Melody on Two Notes

Leonard Slatkin BBC Concert Orchestra Naxos 559357

06:55:00 00:04:17 Leon Jessel Parade of the Wooden Soldiers

Robert Porco Cleveland Orchestra MAA 2011

07:03:00 00:06:05 Wolfgang Amadeus Mozart Andante in C major

Orpheus Chamber Orchestra Susan Palma-Nidel, flute DeutGram 427677

07:10:00 00:07:46 Josef Strauss Waltz 'My Life is Love and Laughter' Op 263

Franz Welser-Möst Vienna Philharmonic Decca 4782601

07:20:00 00:03:09 Johann Sebastian Bach Violin Partita No. 3: Gavotte

Tasmin Little, violin Naked Vn 2008

07:25:00 00:02:47 Arthur Pryor The Whistler and His Dog

Ronald Corp New London Orchestra Hyperion 67067

07:30:00 00:03:35 George Frideric Handel Solomon: Arrival of the Queen of Sheba

Robert Moody Canadian Brass Ensemble OpeningDay 7347

07:40:00 00:08:59 Ludwig van Beethoven Allegro from String Quartet No. 4 Op 18

Cypress String Quartet Avie 2348

07:51:00 00:03:04 Anonymous Spiritual 'By and By'

Dale Warland Dale Warland Singers; Jeffrey Van, guitar Gothic 49243

07:55:00 00:02:42 Euday L. Bowman Twelfth Street Rag

Cincinnati Pops Orchestra Erich Kunzel William Tritt, piano Telarc 80112

07:57:00 00:01:33 Anonymous Lute Duet 'Drewrie's accordes'

Sharon Isbin, guitar Sony 745456

08:07:00 00:06:13 Sir Edward Elgar Pomp and Circumstance March No.5 in C major Op 39

James Judd New Zealand Symphony Naxos 557273

08:15:00 00:08:16 George Frideric Handel Suite for Trumpet & Strings in D major

Philharmonia Orchestra Claudio Scimone Bibi Black, trumpet EMI 54620

08:25:00 00:02:15 Johann Sebastian Bach Duet No. 3 in G major

Rafal Blechacz, piano DeutGram 4795534

08:27:00 00:02:37 Johann Sebastian Bach Duet No. 2 in F major

Rafal Blechacz, piano DeutGram 4795534

08:30:00 00:04:26 Aram Khachaturian Masquerade: Waltz

Kirill Kondrashin RCA Victor Symphony RCA 300350

08:40:00 00:08:29 Johannes Brahms Finale from Violin Concerto Op 77

Berlin Philharmonic Herbert von Karajan Anne-Sophie Mutter, violin DeutGram 4795448

08:50:00 00:03:20 George Frideric Handel Minuet from Concerto Grosso Op 6

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 447733

08:53:00 00:02:48 Richard Strauss Scherzo from Piano Sonata in B minor Op 5

David Golub, piano Arabesque 6664

08:55:00 00:03:47 Howard Shore The Return of the King: The White Tree

City of Prague Philharmonic Nic Raine Crouch End Festival Choir Silva 1160

09:05:00 00:16:52 Claude Debussy Children's Corner Suite

Pascal Rogé, piano Decca 4785437

09:27:00 00:02:58 Jerry Herman Mame: We Need a Little Christmas

Cincinnati Pops Orchestra Erich Kunzel Singing Hoosiers Telarc 80538

09:35:00 00:05:53 Franz Lehár The Merry Widow: Vilja-Lied

English Chamber Orchestra Jeffrey Tate Renée Fleming, soprano; London Voices Decca 458858

09:50:00 00:03:01 Alberto Ginastera Danzas Argentinas: Danza del gaucho

Orli Shaham, piano OberlinMus 1604

09:55:00 00:03:21 Lars-Erik Larsson A Winter's Tale: Siciliana Op 18

Andrew Manze Helsingborg Symphony CPO 777671

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:00:00 00:03:03 Aram Khachaturian Masquerade: Romance

Neeme Järvi Royal Scottish Nat'l Orch Chandos 8542

10:03:00 00:02:42 Aram Khachaturian Gayaneh: Lesghinka

Neeme Järvi Royal Scottish Nat'l Orch Chandos 8542

10:08:00 00:10:35 Franz Schubert Konzertstück in D major

Chamber Orchestra of Europe Gidon Kremer Gidon Kremer, violin DeutGram 437535

10:20:00 00:08:21 Franz Liszt Legend No. 2 'St. Francis of Paolo

Roberto Plano, piano Azica 71222

10:31:00 00:04:39 Johann Sebastian Bach Partita No. 1: Sarabande

Rafal Blechacz, piano DeutGram 4795534

10:39:00 00:04:59 Johann Sebastian Bach Fantasia & Fugue in A minor

Rafal Blechacz, piano DeutGram 4795534

10:46:00 00:04:31 Constant Lambert Bacchanale from 'Horoscope" Suite

Barry Wordsworth BBC Concert Orchestra Argo 436118

10:52:00 00:19:08 Nikolai Rimsky-Korsakov The Tale of Tsar Saltan: Suite Op 57

Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572693

11:12:00 00:03:18 Peter Tchaikovsky The Seasons: April Op 37

Lang Lang, piano Sony 511758

11:18:00 00:08:17 Robert Schumann Blumenstück in D flat major Op 19

Daniel Gortler, piano Roméo 7281

11:28:00 00:07:51 George Frideric Handel Music for the Royal Fireworks: Overture

Martin Pearlman Boston Baroque Telarc 80594

11:39:00 00:10:47 Antonín Dvorák Finale from Symphony No. 5 Op 76

Witold Rowicki London Symphony Philips 4788977

11:53:00 00:05:10 Sir Edward German Men of Harlech from 'Welsh Rhapsody'

Andrew Penny National Symphony of Ireland MarcoPolo 223726

12:06:00 00:07:34 Giuseppe Verdi La forza del destino: Overture

Riccardo Muti La Scala Philharmonic Sony 68468

12:16:00 00:07:24 Antonio Vivaldi Concerto for 2 Trumpets in C major

Chamber Ensemble Genevieve Leclair Josh Rzepka, trumpet Rzepka 2010

12:25:00 00:05:08 Ottorino Respighi Ancient Airs Suite No. 2: Bergamasca

Jesús López-Cobos Lausanne Chamber Orchestra Telarc 80309

12:32:00 00:03:43 Johann Sebastian Bach Partita No. 3: Allemande

Rafal Blechacz, piano DeutGram 4795534

12:39:00 00:04:30 Jan Dismas Zelenka Allemande from Capriccio No. 3

Daniel Abraham Bach Sinfonia Sono Lumin 92163

12:46:00 00:10:57 Franz Waxman Carmen Fantasy London Symphony Andrew Litton

Nadja Salerno-Sonnenberg, vn Nonesuch 79464

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:01:00 00:33:11 Aram Khachaturian Piano Concerto

Royal Scottish Nat'l Orch Neeme Järvi Constantine Orbelian, piano Chandos 8542

13:35:00 00:11:41 Maurice Ravel La valse

Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra MAA 50605

13:48:00 00:11:32 Sergei Prokofiev War and Peace: The Ball

Neeme Järvi Philharmonia Orchestra Chandos 10538

14:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

14:01:00 00:01:55 Johann Sebastian Bach Duet No. 4 in A minor

Rafal Blechacz, piano DeutGram 4795534

14:03:00 00:02:37 Johann Sebastian Bach Duet No. 2 in F major

Rafal Blechacz, piano DeutGram 4795534

14:08:00 00:12:19 Wolfgang Amadeus Mozart Divertimento for Strings in B flat major

Cuarteto Casals Harm Mundi 987060

14:22:00 00:06:05 Wolfgang Amadeus Mozart Andante in C major

Orpheus Chamber Orchestra Susan Palma-Nidel, flute DeutGram 427677

14:31:00 00:11:03 Robert Schumann Overture to Byron's 'Manfred' Op 115

George Szell Cleveland Orchestra Sony 62349

14:47:00 00:02:51 Igor Stravinsky Pastorale

Boston Sym Chamber Players Joseph Silverstein, violin DeutGram 463667

14:51:00 00:06:41 Charles Avison Concerto Grosso No. 10 after Scarlatti in D major

Roy Goodman Brandenburg Consort Hyperion 66891

15:01:00 00:15:23 Sir Charles Hubert H. Parry Lady Radnor's Suite

William Boughton English String Orchestra Nimbus 5068

15:17:00 00:05:07 Edvard Grieg Holberg Suite: Air Op 40

Domenico Boyagian Ohio Philharmonic Centaur 3311

15:25:00 00:06:34 Eric Fenby Overture "Rossini on Ilkla Moor"

Gavin Sutherland Royal Ballet Sinfonia ASV 2126

15:33:00 00:04:06 Alexander Glazunov Meditation in D major Op 32

Russian National Orchestra José Serebrier Rachel Barton Pine, violin Warner 67946

15:40:00 00:05:30 Jean Sibelius Romance in C major Op 42

Vladimir Ashkenazy Boston Symphony Orchestra Decca 436566

15:48:00 00:07:07 George Gershwin Oh, Kay!: Overture

Michael Tilson Thomas Buffalo Philharmonic CBS 42240

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell; COMPOSERS DATEBOOK: Handel's Dueling Divas

15:58:00 00:05:06 George Frideric Handel Messiah: He shall feed His flock

Apollo's Fire Jeannette Sorrell Elizabeth Shammash, mezzo; Amanda Forsythe, soprano Avie 2208

16:07:00 00:02:37 Johann Sebastian Bach Duet No. 2 in F major

Rafal Blechacz, piano DeutGram 4795534

16:12:00 00:12:21 Aram Khachaturian Gayaneh: Suite

Neeme Järvi Royal Scottish Nat'l Orch Chandos 8542

16:28:00 00:08:44 Aram Khachaturian Spartacus: Adagio

Valéry Gergiev Mariinsky Theater Orchestra Philips 442011

16:37:00 00:01:53 George Frideric Handel Samson: Awake the Trumpet's Lofty Sound

Sym of Harmony & Invention Harry Christophers The Sixteen Collins 70382

16:41:00 00:07:37 Franz Schubert Impromptu No. 4 in A flat major

Vassily Primakov, piano Bridge 9327

16:52:00 00:02:50 Ruggero Leoncavallo I Medici: Act 1 Prelude

Riccardo Chailly La Scala Philharmonic Decca 4831148

16:56:00 00:03:15 George Frideric Handel Finale from Organ Concerto No. 13

Academy of Ancient Music Richard Egarr Richard Egarr, organ Harm Mundi 807447

17:04:00 00:02:55 Salomone Rossi Sinfonia No. 17 & Galliarda detta la Zambalina

Jeannette Sorrell Apollo's Fire Avie 2361

17:06:00 00:03:11 Traditional Ladino Folk Song 'La Komida la Manyana'

Apollo's Fire Jeannette Sorrell Apollo's Singers Avie 2361

17:26:00 00:09:32 Peter Tchaikovsky Swan Lake: Black Swan Pas de deux

Valéry Gergiev Mariinsky Theater Orchestra Decca 10104

17:40:00 00:05:31 Frédéric Chopin Mazurka No. 12 in A flat major Op 17

Yundi, piano Mercury 4812443

17:47:00 00:02:27 Frédéric Chopin Mazurka No. 10 in B flat major Op 17

Yundi, piano Mercury 4812443

17:52:00 00:03:00 Modest Mussorgsky Scherzo in B flat

Jukka-Pekka Saraste Toronto Symphony Orchestra Finlandia 14911

17:57:00 00:02:38 Johann Sebastian Bach Duet No. 1 in E minor

Rafal Blechacz, piano DeutGram 4795534

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:00 00:16:16 Aram Khachaturian Masquerade: Suite

Neeme Järvi Royal Scottish Nat'l Orch Chandos 8542

18:27:00 00:04:21 Emmanuel Chabrier Dix pièces pittoresques: Scherzo-valse

Angela Hewitt, piano Hyperion 67515

18:33:00 00:03:36 George Balanchine Valse lente

Lera Auerbach, piano Bis 1502

18:38:00 00:14:08 Franz Schubert Rondo in A major

Brandenburg Orchestra Roy Goodman Elizabeth Wallfisch, violin Hyperion 66840

18:55:00 00:04:08 Alexander Glazunov Raymonda: Valse fantastique

José Serebrier Royal Scottish Nat'l Orch Warner 61939

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:15:05 Franz Liszt Symphonic Poem No. 11 'Battle of the Huns'

Gianandrea Noseda BBC Philharmonic Chandos 10490

19:19:00 00:35:35 Antonín Dvorák Symphony No. 7 in D minor Op 70

George Szell Cleveland Orchestra Sony 63151

19:57:00 00:02:46 Antonín Dvorák Legend No. 7 in A Op 59

Sir Charles Mackerras Czech Philharmonic Supraphon 3533

20:00 WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:02:00 00:07:15 Wolfgang Amadeus Mozart The Magic Flute: Overture

Karl Böhm Berlin Philharmonic DeutGram 4793449

20:11:00 00:03:55 Johann Sebastian Bach Cantata No. 147: Jesu, Joy of Man's Desiring

Rafal Blechacz, piano DeutGram 4795534

20:17:00 00:40:16 Peter Tchaikovsky Symphony No. 4 in F minor Op 36

Lorin Maazel Cleveland Orchestra CBS 39065

20:57:00 00:01:55 Johann Sebastian Bach Duet No. 4 in A minor

Rafal Blechacz, piano DeutGram 4795534

21:00 NIGHT MUSIC with Rob Grier; COMPOSERS DATEBOOK: Handel's Dueling Divas

21:03:00 00:18:14 Richard Wagner Die Meistersinger: Act 3 Suite

Mark Wigglesworth BBC National Orch of Wales BBC 63

21:23:00 00:10:08 Siegfried Wagner Scherzo

Werner Andreas Albert Hamburg Philharmonic CPO 999366

21:34:00 00:05:05 Ottorino Respighi Notturno in G flat major

Sergei Babayan, piano ProPiano 224517

21:42:00 00:06:35 Johann Sebastian Bach Cantata No. 42: Sinfonia

Thomas Hengelbrock Freiburg Baroque Orchestra DHM 77289

21:50:00 00:33:11 Aram Khachaturian Piano Concerto

Royal Scottish Nat'l Orch Neeme Järvi Constantine Orbelian, piano Chandos 8542

22:25:00 00:23:40 Georges Bizet Jeux d'enfants Op 22

Martin West San Francisco Ballet Orchestra Reference 131

22:51:00 00:07:47 Federico Moreno Tórroba Suite castellana

David Russell, guitar Telarc 80451

23:00 QUIET HOUR

23:02:00 00:07:52 Antonio Estévez Mediodía en el Llano

Gustavo Dudamel Simón Bolívar Symphony DeutGram 4795448

23:09:00 00:07:49 Heitor Villa-Lobos Bachianas Brasileiras No. 4: Prelúdio

Kenneth Schermerhorn Nashville Symphony Naxos 557460

23:20:00 00:05:47 Kara Karayev In the Path of Thunder: Lullaby

Rauf Abdullayev Moscow Radio & TV Symphony Delos 2009

23:25:00 00:05:07 Traditional Suo gân Orchestra of Temple Square

Mack Wilberg Mormon Tabernacle Choir IntReserve 2009

23:30:00 00:05:16 Aram Khachaturian Gayaneh: Lullaby

John Williams Boston Pops Orchestra Philips 426247

23:38:00 00:06:36 Robert Schumann Andante from Piano Quartet Op 47

Wu Han, piano; Daniel Hope, violin; Paul Neubauer, viola; David Finckel, cello DeutGram 22906

23:44:00 00:09:39 Johannes Brahms Adagio from Symphony No. 2 Op 73

Lorin Maazel Cleveland Orchestra Decca 4787779

23:56:00 00:03:00 Carlos Guastavino Cantilena No. 4

Christopher O'Riley, piano CPI 3294112

23:56:00 00:03:25 Maurice Ravel Vocalise en forme d'Habañera

Academy St. Martin in Fields Edward Gardner Kate Royal, soprano EMI 94419