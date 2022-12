Program Guide 06-05-2017

00:00 CLASSICAL MUSIC with Angela Mitchell

00:02:00 00:20:35 Johann Sebastian Bach Orchestral Suite No. 1 in C major

Monica Huggett Ensemble Sonnerie Avie 2171

00:25:00 00:36:30 Felix Mendelssohn Symphony No. 3 in A minor Op 56

Claudio Abbado London Symphony Decca 4785437

01:04:00 00:36:21 Peter Tchaikovsky Suite No. 1 in D minor Op 43

Sir Neville Marriner Stuttgart Radio Symphony Capriccio 10227

01:43:00 01:14:47 Gustav Mahler Symphony No. 7 in E minor

Pierre Boulez Cleveland Orchestra DeutGram 447756

03:00:00 00:23:03 Franz Berwald Grand Septet in B flat major

Vienna Octet Decca 4785437

03:26:00 00:30:40 Béla Bartók Violin Sonata No. 1 Op 21

Renaud Capuçon, violin; Martha Argerich, piano DeutGram 4795096

03:59:00 00:20:04 Mario Castelnuovo-Tedesco Guitar Concerto No. 1 in D major Op 99

London Symphony Luis García-Navarro Narciso Yepes, guitar PentaTone 202

04:22:00 00:27:06 Robert Schumann Piano Quartet in E flat major Op 47

Cleveland Quartet Emanuel Ax, piano; Members of RCA 6498

04:52:00 00:26:03 Ludwig van Beethoven Symphony No. 8 in F major Op 93

Rafael Kubelik Cleveland Orchestra DeutGram 459463

05:21:00 00:14:01 Claude Debussy Images, Book 2

Kotaro Fukuma, piano Hortus 113

05:38:00 00:07:03 Jacques Offenbach Monsieur et Madame Denis: Overture

Antonio de Almeida Philharmonia Orchestra Philips 422057

05:55:00 00:02:04 Zez Confrey Dizzy Fingers

Richard Dowling, piano Klavier 77035

06:00 CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:02:45 Ottokar Novácek Perpetual Motion Op 5

Virtuosi Maxim Vengerov, violin; Vag Papian, piano EMI 57164

06:12:00 00:09:29 Sergei Rachmaninoff Allegro from Symphony No. 2 Op 27

Charles Dutoit Philadelphia Orchestra Decca 440604

06:25:00 00:04:56 Aaron Copland Rodeo: Buckaroo Holiday

Louis Lane Cleveland Orchestra Sony 62401

06:30:00 00:01:55 Johann Sebastian Bach Duet No. 4 in A minor

Rafal Blechacz, piano DeutGram 4795534

06:32:00 00:03:55 Johann Sebastian Bach Cantata No. 147: Jesu, Joy of Man's Desiring

Rafal Blechacz, piano DeutGram 4795534

06:40:00 00:07:37 Carl Friedrich Abel Symphony in C major Op 7

Adrian Shepherd Cantilena Chandos 8648

06:50:00 00:03:28 Carl Maria von Weber Abu Hassan: Overture

Roy Goodman Hanover Band Nimbus 5154

06:54:00 00:02:04 Peter Tchaikovsky Humoresque in G major Op 10

José Serebrier Bournemouth Symphony Naxos 557645

06:55:00 00:03:51 Victor Herbert Babes in Toyland: March of the Toys

Robert Porco Cleveland Orchestra MAA 2011

07:05:00 00:06:18 Franz Liszt Hungarian Rhapsody No. 6 in D flat major

Martha Argerich, piano DeutGram 4793449

07:10:00 00:08:21 Tomaso Albinoni Oboe Concerto in D major Op 7

London Virtuosi John Georgiadis Anthony Camden, oboe Naxos 553035

07:25:00 00:01:34 Michael Praetorius Terpsichore: Courante à 4

New London Consort l'Oiseau 4759101

07:27:00 00:07:48 Ottorino Respighi Rossiniana: Tarantella

Salvatore Di Vittorio Respighi Chamber Orchestra Naxos 572332

07:40:00 00:09:48 Johann Melchior Molter Sinfonia Concertante for Trumpet & Winds in D

Wind Ensemble Bob van Asperen Wolfgang Basch, trumpet DHM 7976

07:50:00 00:03:17 David Conte O magnum mysterium

Ragnar Bohlin Capella SF Delos 3485

07:55:00 00:02:10 Zoltán Kodály Háry János: Viennese Musical Clock

István Kertész London Symphony Decca 4785437

07:58:00 00:02:16 Leroy Anderson The Syncopated Clock

Leonard Slatkin BBC Concert Orchestra Naxos 559357

08:07:00 00:05:58 Gioacchino Rossini La scala di seta: Overture

Christian Benda Prague Sinfonia Naxos 570934

08:15:00 00:08:14 Philip Glass Harpsichord Concerto: Movement I

West Side Chamber Orchestra Kevin Mallon Christopher D. Lewis, hc Naxos 573146

08:25:00 00:03:00 Jan Dismas Zelenka Canarie from Capriccio No. 2 in D

Daniel Abraham Bach Sinfonia Sono Lumin 92163

08:30:00 00:04:13 Thomas Arne Rule Britannia!

BBC Symphony Orchestra Sir Andrew Davis Bryn Terfel, baritone; BBC Singers; BBC Symphony Chorus; Audience Teldec 97868

08:40:00 00:07:01 Ludwig van Beethoven Finale from Symphony No. 8 Op 93

Sir John Eliot Gardiner Révolutionaire et Romantique Soli Deo 721

08:45:00 00:04:47 Heitor Villa-Lobos Bachianas Brasileiras No. 2: Dança

Kenneth Schermerhorn Nashville Symphony Naxos 557460

08:50:00 00:04:22 Johan Svendsen Scherzo from String Quartet Op 1

Kontra Quartet Bis 753

08:55:00 00:03:59 Elmer Bernstein The Magnificent Seven: Theme

José Serebrier Royal Philharmonic Royal Phil 17

09:05:00 00:18:24 Johann Sebastian Bach Partita No. 3 in A minor

Rafal Blechacz, piano DeutGram 4795534

09:30:00 00:02:43 Irving Berlin Puttin' on the Ritz

Brandenburg State Orchestra Howard Griffiths Fine Arts Brass Klanglogo 1506

09:35:00 00:10:04 George Frideric Handel Concerto in F major

Trevor Pinnock English Concert Archiv 453451

09:45:00 00:10:12 Charles Ives Finale from Symphony No. 2

Ludovic Morlot Seattle Symphony SeattleSM 1003

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:00:00 00:02:46 Frédéric Chopin Prelude No. 17 in A flat major Op 28

Martha Argerich, piano DeutGram 4796018

10:04:00 00:04:02 Frédéric Chopin Prelude No. 25 in C sharp minor Op 45

Martha Argerich, piano DeutGram 4796018

10:11:00 00:11:30 Arthur Benjamin Oboe Concerto after Cimarosa in C major

City of London Sinfonia Nicholas Ward Anthony Camden, oboe Naxos 553433

10:23:00 00:04:36 Domenico Cimarosa The Cunning Women: Overture No. 2

Patrick Gallois Sinfonia Finlandia Naxos 572734

10:29:00 00:03:54 Morton Gould Pavanne from American Symphonette No. 2

David Alan Miller Albany Symphony Orchestra Albany 1174

10:36:00 00:04:41 Alec Wilder Slow Dance

Richard Auldon Clark Manhattan Chamber Orchestra Newport 85570

10:42:00 00:04:05 Peter Tchaikovsky Suite No. 2: Danse baroque Op 53

Neeme Järvi Detroit Symphony Chandos 9454

10:50:00 00:18:17 Franz Liszt Piano Concerto No. 1 in E flat major

London Philharmonic Bernard Haitink Alfred Brendel, piano Philips 4788977

11:09:00 00:03:52 Stephen Hough Etude de concert

Stephen Hough, piano Hyperion 67043

11:15:00 00:09:36 Gioacchino Rossini The Siege of Corinth: Overture

Thomas Schippers London Symphony EMI 64335

11:27:00 00:10:36 Felix Mendelssohn String Symphony No. 2 in D major

Nicholas Ward Northern Chamber Orchestra Naxos 553161

11:40:00 00:07:54 Antonín Dvorák Slavonic Dance No. 16 in A flat major Op 72

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 430171

11:49:00 00:08:15 Johannes Brahms Rondo from Piano Quartet No. 1 Op 25

Amadeus Quartet Emil Gilels, piano; Members of DeutGram 4796018

12:06:00 00:07:54 Manuel de Falla The Three-Cornered Hat: Dance of the Miller's Wife

Lorin Maazel Berlin Radio Symphony DeutGram 4796018

12:16:00 00:08:43 George Gershwin Variations on 'I Got Rhythm'

Buffalo Philharmonic JoAnn Falletta Orion Weiss, piano Naxos 559705

12:26:00 00:03:00 Modest Mussorgsky Scherzo in B flat

Jukka-Pekka Saraste Toronto Symphony Orchestra Finlandia 14911

12:31:00 00:05:23 Maurice Ravel Jeux d'eau

Martha Argerich, piano DeutGram 4793449

12:40:00 00:06:11 Béla Bartók Game of Pairs from Concerto for Orchestra

Robert Spano Oberlin Symphony Oberlin 8

12:48:00 00:09:42 Felix Mendelssohn Hebrides Overture 'Fingal's Cave' Op 26

Keith Lockhart Boston Pops Orchestra RCA 68901

12:58:00 00:01:39 Fritz Kreisler Toy Soldier's March

James Ehnes, violin; Eduard Laurel, piano Analekta 3159

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:01:00 00:27:02 Sergei Prokofiev Piano Concerto No. 3 in C major Op 26

Berlin Philharmonic Claudio Abbado Martha Argerich, piano DeutGram 4795448

13:30:00 00:14:08 Darius Milhaud Suite provençale Op 152

Neeme Järvi Detroit Symphony Chandos 7031

13:45:00 00:15:47 Zoltán Kodály Dances of Galánta

István Kertész London Symphony Decca 4785437

14:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

14:01:00 00:02:57 Adolphe Adam Giselle: La chasse

Michael Tilson Thomas London Symphony Sony 42450

14:05:00 00:02:17 Percy Grainger The Hunter in his Career

Marc-André Hamelin, piano Hyperion 66884

14:09:00 00:11:51 Antonio Vivaldi Concerto for 2 Guitars in G major

Orchestra of St Luke's Eliot Fisk, guitar; Frederic Hand, guitar MusicMast 67097

14:22:00 00:07:01 Emmanuel Chabrier Impromptu

Angela Hewitt, piano Hyperion 67515

14:31:00 00:09:44 Peter Tchaikovsky Andantino from Symphony No. 4 Op 36

Kurt Sanderling Leningrad Philharmonic DeutGram 4796018

14:43:00 00:12:58 François Joseph Gossec Symphony in E flat major Op 5

Matthias Bamert London Mozart Players Chandos 9661

14:58:00 00:01:49 Traditional The British Grenadiers

John Rutter Cambridge Singers Collegium 120

15:01:00 00:12:34 Johann Sebastian Bach Passacaglia & Fugue in C minor

Yannick Nézet-Séguin Philadelphia Orchestra DeutGram 19032

15:14:00 00:04:30 Leopold Stokowski William Byrd's Pavane & Gigue

José Serebrier Bournemouth Symphony Naxos 572050

15:21:00 00:08:07 Richard Strauss Neapolitan Folk Life from 'Aus Italien" Op 16

Vladimir Ashkenazy Cleveland Orchestra Decca 425941

15:31:00 00:04:04 Sergei Prokofiev Toccata in D minor Op 11

Martha Argerich, piano DeutGram 4793449

15:38:00 00:07:43 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo from Piano Concerto No. 20

Orchestra Mozart Claudio Abbado Martha Argerich, piano DeutGram 4791033

15:49:00 00:08:08 Alexander Glazunov Mélodie Op 20

St Cecilia Academy Orchestra Antonio Pappano Han-Na Chang, cello EMI 82390

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell; COMPOSERS DATEBOOK: A Birthday Surprise for Pinkham

15:58:00 00:04:59 Johann Sebastian Bach Fantasia & Fugue in A minor

Rafal Blechacz, piano DeutGram 4795534

16:07:00 00:02:20 Daniel Pinkham Christmas Cantata: Gloria

Lenox Brass Donald Teeters Boston Cecilia; James David Christie, organ Koch Intl 7180

16:12:00 00:11:05 Franz Krommer Scherzo & Finale from Symphony No. 2 Op 40

Matthias Bamert London Mozart Players Chandos 9275

16:27:00 00:02:20 Henry Mancini The Great Waldo Pepper: March

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80183

16:29:00 00:01:58 Henry Mancini Charade: Punch and Judy

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80183

16:32:00 00:03:02 Henry Mancini Two for the Road: Theme

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80183

16:37:00 00:02:02 Henry Mancini Strings on Fire!

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80183

16:41:00 00:07:32 Jean Sibelius Suite for Violin & Strings Op 117

Danish National Symphony Thomas Dausgaard Christian Tetzlaff, violin VirginClas 45534

16:52:00 00:02:51 Leroy Anderson Belle of the Ball

Leonard Slatkin BBC Concert Orchestra Naxos 559313

16:57:00 00:03:07 Scott Joplin Maple Leaf Rag

Cincinnati Pops Orchestra Erich Kunzel William Tritt, piano Telarc 80112

17:04:00 00:06:36 Richard Rodgers The Sound of Music: Entr'acte

John Mauceri Hollywood Bowl Orchestra Philips 434932

17:24:00 00:10:50 Julius Fucik Marinarella Overture Op 215

Neeme Järvi Royal Scottish Nat'l Orch Chandos 5158

17:40:00 00:05:49 Isaac Albéniz Suite Española: Granada Op 47

Milos Karadaglic, guitar DeutGram 15579

17:47:00 00:02:20 Isaac Albéniz Suite Española: Cataluña Op 47

Jason Vieaux, guitar Azica 71224

17:52:00 00:02:48 Miklós Rózsa King of Kings: Theme

Kenneth Alwyn City of Prague Philharmonic Silva 1056

17:55:00 00:04:12 Franz Liszt Paganini Etude No. 3 in G sharp minor

Gary Graffman, piano RCA 300350

18:00 DINNER CLASSICS

18:09:00 00:14:23 Maurice Ravel Rapsodie espagnole

Vladimir Ashkenazy Cleveland Orchestra Decca 430413

18:25:00 00:04:16 Giuseppe Verdi Nabucco: Chorus of the Hebrew Slaves

Orchestra of La Scala Claudio Abbado La Scala Chorus DeutGram 4796018

18:31:00 00:02:49 Giuseppe Verdi Il trovatore: Soldiers' Chorus

Chicago Symphony Orchestra Sir Georg Solti Chicago Symphony Chorus Decca 430226

18:36:00 00:15:35 Johann Sebastian Bach Partita No. 1 in B flat major

Rafal Blechacz, piano DeutGram 4795534

18:53:00 00:06:23 Giuseppe Verdi Don Carlos: Auto-da-fé Scene

Orchestra of La Scala Claudio Abbado La Scala Chorus DeutGram 4796018

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:17:31 Franz Joseph Haydn Symphony No. 46 in B major

Trevor Pinnock English Concert Archiv 429756

19:22:00 00:34:17 Peter Tchaikovsky Serenade for Strings in C major Op 48

Christoph Eschenbach Philadelphia Orchestra Ondine 1150

19:57:00 00:02:38 Johann Sebastian Bach Duet No. 1 in E minor

Rafal Blechacz, piano DeutGram 4795534

20:00 WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:02:00 00:06:19 Gabriel Fauré Pavane Op 50

Michael Tilson Thomas San Francisco Symphony SF Sym 60

20:24:00 00:13:58 Maurice Ravel Five Pieces for Children from 'Mother Goose'

Martha Argerich, piano; Mikhail Pletnev, piano DeutGram 3109

20:37:00 00:30:16 Johannes Brahms Symphony No. 3 in F major Op 90

Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra Belvedere 8005

20:56:00 00:03:43 Johann Sebastian Bach Partita No. 3: Allemande

Rafal Blechacz, piano DeutGram 4795534

20:57:00 00:02:16 Sir Edward Elgar The Wand of Youth Suite No. 2: Wild

John Morris Russell Cincinnati Pops Orchestra FanfareCin 4

21:00 NIGHT MUSIC with Rob Grier; COMPOSERS DATEBOOK: A Birthday Surprise for Pinkham

21:05:00 00:25:46 Franz Liszt Piano Sonata in B minor

Martha Argerich, piano DeutGram 4793449

21:32:00 00:09:40 Daniel Pinkham Christmas Cantata

Lenox Brass Donald Teeters Boston Cecilia; James David Christie, organ Koch Intl 7180

21:43:00 00:03:15 Lili Boulanger Nocturne

Janine Jansen, violin; Itamar Golan, piano Decca 15249

21:49:00 00:02:21 Maria Schneider Spring, the Sky Rippled with Geese

Australian Chamber Orchestra Dawn Upshaw, soprano; Frank Kimbrough, piano; Jay Anderson, double bass; Scott Robinson, clarinet; Members of ArtistShar 121

21:53:00 00:30:52 Wolfgang Amadeus Mozart Piano Concerto No. 20 in D minor

Orchestra Mozart Claudio Abbado Martha Argerich, piano DeutGram 4791033

22:25:00 00:22:16 Peter Tchaikovsky Romeo and Juliet Fantasy Overture

Christoph Eschenbach Philadelphia Orchestra Ondine 1150

22:50:00 00:09:07 Felix Mendelssohn Trumpet Overture Op 101

Claudio Abbado London Symphony DeutGram 423104

22:57:00 00:01:45 Johann Sebastian Bach Partita No. 1: Gigue

Rafal Blechacz, piano DeutGram 4795534

23:00 QUIET HOUR

23:02:00 00:08:27 Max Bruch Romance for Viola & Orchestra Op 85

Leipzig Gewandhaus Orchestra Riccardo Chailly Janine Jansen, viola Decca 7260

23:10:00 00:08:53 Johannes Brahms Ballade No. 4 in B major Op 10

Emil Gilels, piano DeutGram 4796018

23:21:00 00:08:45 Philip Glass Violin Concerto: Second movement

Vienna Philharmonic Christoph von Dohnányi Gidon Kremer, violin DeutGram 4795448

23:29:00 00:10:45 Frederick Delius Late Swallows

Sir John Barbirolli Hallé Orchestra EMI 65119

23:42:00 00:04:23 Auguste Franchomme Nocturne for 2 Cellos Op 14

Louise Dubin, cello; Julia Bruskin, cello Delos 3469

23:46:00 00:06:57 Wolfgang Amadeus Mozart Andante from Concerto for 2 Pianos

Württemberg Chamber Orch Jörg Faerber Alexandre Rabinovitch, piano; Martha Argerich, piano Teldec 98407

23:55:00 00:03:11 Gabriel Fauré Après un rêve Op 7

Anne Akiko Meyers, violin; Emmanuel Ceysson, harp E1 Music 7780

23:56:00 00:03:01 Jules Massenet Impromptu 'Eau dormant'

Aldo Ciccolini, piano EMI 64277