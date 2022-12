Program Guide 06-01-2017

WCLV ALL-NIGHT WITH ANGELA MITCHELL

00:02:00 00:31:00 George Gershwin Piano Concerto in F major Monte Carlo Opera Orch Edo de Waart Werner Haas, piano Philips 4788977

00:35:00 00:18:12 Wolfgang Amadeus Mozart Piano Sonata No. 8 in A minor Richard Goode, piano Nonesuch 79831

00:56:00 00:22:19 Ernest Bloch Concerto Grosso No. 1 for Strings Seattle Symphony Gerard Schwarz Patricia Michaelian, piano Delos 3135

01:21:00 00:46:03 Igor Stravinsky The Firebird Pierre Boulez Chicago Symphony Orchestra DeutGram 437850

02:10:00 00:51:38 Wolfgang Amadeus Mozart Mass in C minor BBC Symphony Orchestra David Robertson Laura Aikin, soprano; Emma Bell, soprano; Jeremy Ovenden, tenor; James Rutherford, bass; BBC Symphony Chorus BBC 327

03:04:00 00:52:25 Sir Arthur Bliss Checkmate David Lloyd-Jones Royal Scottish Nat'l Orch Naxos 557641

03:59:00 00:26:37 Robert Schumann Fantasy Pieces Op 12 Antonio Pompa-Baldi, piano Centaur 3177

04:28:00 00:24:31 Jean Sibelius King Christian II Suite Op 27 Jukka-Pekka Saraste Finnish Radio Symphony Orch RCA 60434

04:55:00 00:21:53 Ermanno Wolf-Ferrari Suite Concertino in F major Op 16 BBC Philharmonic Gianandrea Noseda Karen Geoghegan, bassoon Chandos 10511

05:19:00 00:16:15 Leopold Mozart Symphony in F major Georg Mais Lithuanian Chamber Orchestra ArteNova 897710

05:38:00 00:05:20 Oskar Nedbal Valse triste Libor Pesek Royal Liverpool Philharmonic VirginClas 59285

05:51:00 00:06:28 Josef Suk Finale from Serenade for Strings Op 6 Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 447109

BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC WITH JACQUELINE GERBER

06:07:00 00:03:16 Mikhail Glinka Nocturne in F minor Jenny Lin, piano Hänssler 98037

06:15:00 00:10:15 Georges Bizet Allegro from Symphony No. 1 Joel Smirnoff CityMusic Cleveland CityMusic 2011

06:25:00 00:03:16 Jacques Offenbach The Tales of Hoffmann: Barcarolle BBC Philharmonic Yan Pascal Tortelier Liverpool Philharmonic Choir Chandos 9765

06:30:00 00:04:15 Carl Nielsen Maskarade: Overture Herbert Blomstedt San Francisco Symphony Decca 425857

06:40:00 00:05:40 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo from Oboe Concerto New Philharmonia Orchestra Edo de Waart Heinz Holliger, oboe Philips 4788977

06:47:00 00:04:09 Ludwig van Beethoven Variations on Arne's 'Rule Britannia' Olli Mustonen, piano Decca 436834

06:52:00 00:01:58 John Lennon/Paul McCartney Good Day Sunshine Les Boréades de Montréal Atma 2218

06:52:00 00:01:55 Kurt Weill The Ballade of Mack the Knife from London Symphony Michael Tilson Thomas Members of CBS 44798

06:55:00 00:02:18 Karl King March "Tiger Triumph" Loras John Schissel Virginia Grand Military Band WalkFrog 430

07:03:00 00:05:48 Manuel Ponce Finale from Concierto del sur Philharmonic Orch of Americas Alondra de la Parra Pablo Sáinz Villegas, guitar Sony 75555

07:10:00 00:05:46 Frédéric Chopin Waltz No. 2 in A flat major Op 34 Garrick Ohlsson, piano Arabesque 6669

07:25:00 00:06:45 Jacques Ibert Trois pièces brèves Reykjavik Wind Quintet Chandos 9362

07:26:00 00:01:30 Gilbert & Sullivan The Mikado: Three little maids from Welsh National Opera Orchestra Sir Charles Mackerras Marie McLaughlin, soprano; Anne Howells, mezzo-soprano; Janice Watson, soprano Telarc 80284

07:29:00 00:04:09 George Frideric Handel Messiah: All we like sheep Apollo's Fire Jeannette Sorrell Apollo's Singers Avie 2208

07:39:00 00:02:15 Bill Conti Rocky: Theme Carl Topilow Cleveland Pops Orchestra ClevPops 2008

07:40:00 00:07:54 Richard Strauss Second Waltz Sequence from 'Der Herbert Blomstedt Leipzig Gewandhaus Orchestra Decca 4645

07:50:00 00:03:56 Marc-André Hamelin Etude No. 4 in C minor Marc-André Hamelin, piano Hyperion 67789

07:55:00 00:03:25 Dmitri Shostakovich Tahiti Trot 'Tea for Two' Op 16 Mariss Jansons Philadelphia Orchestra EMI 55601

BBC NEWS

08:07:00 00:07:55 Riccardo Drigo Pas de deux for Adam's 'Le Corsaire' Richard Bonynge London Symphony Decca 433862

08:15:00 00:02:07 Leonard Bernstein Divertimento for Orchestra: Waltz Eiji Oue Minnesota Orchestra Reference 87

08:20:00 00:09:10 Sir Malcolm Arnold English Dances Set 2 Op 33 Andrew Penny Queensland Symphony Naxos 553526

08:32:00 00:06:01 Johannes Brahms Allegro giocoso from Symphony No. 4 Op 98 Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra Belvedere 8005

08:40:00 00:09:53 Antonio Vivaldi Concerto for 2 Violins in A minor Basel Chamber Orchestra Daniel Hope Daniel Hope, violin; Simos Papanas, violin DeutGram 4795305

08:51:00 00:03:05 Manuel de Falla Four Spanish Pieces: Aragonesa Brazilian Guitar Quartet Delos 3466

08:58:00 00:03:54 Frederick Loewe My Fair Lady: Main Title Keith Lockhart Boston Pops Orchestra BostonPops 4

09:05:00 00:14:50 Aaron Copland A Lincoln Portrait St. Louis Symphony Leonard Slatkin Gen. Norman Schwartzkopf RCA 60983

09:28:00 00:07:56 Max Steiner Dodge City: Suite Charles Gerhardt National Philharmonic RCA 912

09:35:00 00:08:35 Alan Hovhaness Alleluia & Fugue for String Orchestra Op 40 Rudolf Werthen I Fiamminghi Telarc 80392

09:49:00 00:03:16 Jean-Philippe Rameau Les Fêtes d'Hébé: Musette et Tambourin Marc Minkowski Musicians of the Louvre Archiv 4478

09:54:00 00:02:33 George Gershwin Porgy and Bess: I Got Plenty of Nothing Cleveland Orchestra Lorin Maazel Sir Willard White, baritone; Cleveland Orchestra Chorus Decca 4787779

09:58:00 00:01:30 George Gershwin Impromptu in Two Keys Fazil Say, piano Teldec 26202

CLASSICAL MUSIC WITH MARK SATOLA

10:01:00 00:03:02 Leos Janácek Moravian Dances: Fur Coat Dance Antoni Wit Warsaw Philharmonic Naxos 572695

10:04:00 00:04:54 Josef Suk Waltz from Serenade for Strings Op 6 Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 447109

10:11:00 00:11:56 Franz Joseph Haydn Piano Sonata No. 50 in D major Jean-Efflam Bavouzet, piano Chandos 10668

10:24:00 00:04:00 Wolfgang Amadeus Mozart Andante No. 1 from Symphony No. 31 Sir John Eliot Gardiner English Baroque Soloists Philips 420937

10:30:00 00:03:48 Peter Tchaikovsky Swan Lake: Dance of the Cygnets Dmitry Yablonsky Russian State Symphony Naxos 555873

10:37:00 00:04:05 Jean Sibelius Karelia Suite: Alla marcia Op 11 Lorin Maazel Vienna Philharmonic Decca 4785437

10:45:00 00:03:41 Giuseppe Martucci Giga Op 61 Riccardo Muti La Scala Philharmonic Sony 53280

10:50:00 00:21:42 Johannes Brahms Violin Sonata No. 2 in A major Op 100 Vladimir Spivakov, violin; Alexander Ghindin, piano Capriccio 71082

11:13:00 00:03:35 Clara Schumann Romance Op 22 Daniel Hope, violin; Sebastian Knauer, piano DeutGram 15312

11:19:00 00:09:25 Mikhail Glinka Waltz Fantasy Neeme Järvi Detroit Symphony Chandos 9227

11:31:00 00:08:03 Christoph Willibald Gluck Iphigénie en Aulide: Act 2 Ballet Sir John Eliot Gardiner Lyon Opera Orchestra Erato 45003

11:42:00 00:08:58 Thomas Canning Fantasy on a Hymn Tune by Justin Morgan Jesús López-Cobos Cincinnati Symphony Telarc 80462

11:53:00 00:04:47 Jacques Offenbach Die Rheinnixen: Overture Marc Minkowski Musicians of the Louvre Archiv 4776403

BBC NEWS

12:07:00 00:09:17 Mikhail Glinka Spanish Overture No. 1 Sir Charles Mackerras London Symphony Mercury 434352

12:18:00 00:06:43 Jean-Baptiste Lully Le Bourgeois Gentilhomme: Ballet des Tempesta di Mare Chandos 805

12:27:00 00:04:27 Felix Mendelssohn Scherzo from Octet for Strings Op 20 Cleveland Quartet Meliora String Quartet Telarc 80142

12:33:00 00:03:45 Gian Carlo Menotti Sebastian: Barcarolle Andrew Schenck New Zealand Symphony Koch Intl 7005

12:40:00 00:05:38 Peter Tchaikovsky The Seasons: June 'Barcarolle' Op 37 Lang Lang, piano Sony 511758

12:47:00 00:08:58 Gustav Holst A Winter Idyll JoAnn Falletta Ulster Orchestra Naxos 572914

12:57:00 00:02:30 Johann Strauss Jr Polka 'Express' Op 311 Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra MAA 2003

BIG WORK AT ONE WITH MARK SATOLA

13:02:00 00:32:32 Ignace Jan Paderewski Piano Concerto in A minor Op 17 London Symphony Arthur Fiedler Earl Wild, piano Elan 82266

13:35:00 00:10:10 Giuseppe Verdi Macbeth: Ballet Music José Serebrier Bournemouth Symphony Naxos 572818

13:46:00 00:13:32 Léo Delibes Le Roi s'amuse: Suite Douglas Bostock Chamber Philharmonic Bohemia Classico 158

14:00:00 00:02:45 E. E. Bagley National Emblem March Leonard Slatkin St. Louis Symphony RCA 60983

14:04:00 00:02:08 John Philip Sousa March 'El Capitán' Leonard Slatkin St. Louis Symphony RCA 60983

14:09:00 00:11:25 Johann Sebastian Bach Brandenburg Concerto No. 3 in G major Jeannette Sorrell Apollo's Fire Avie 2207

14:23:00 00:06:31 Sergei Rachmaninoff Elégie in E flat minor Op 3 Vassily Primakov, piano Bridge 9348

14:32:00 00:12:00 Carl Philipp Emanuel Bach String Symphony in A major Rebecca Miller Orch of Age of Enlightenment Signum 395

14:46:00 00:09:46 Aram Khachaturian Finale from Flute Concerto Zürich Tonhalle Orchestra David Zinman Emmanuel Pahud, flute EMI 57563

14:58:00 00:02:32 John Philip Sousa Humoresque 'Listen to My Tale of Woe' Keith Brion Central Band of the RAF Naxos 559730

15:02:00 00:13:30 Richard Wagner Parsifal: Act 1 Prelude Christian Thielemann Philadelphia Orchestra DeutGram 453485

15:18:00 00:06:20 Franz Liszt Paraphrase on Verdi's 'Rigoletto' Yundi, piano DeutGram 851

15:26:00 00:06:04 Antonio Vivaldi Sinfonia for Strings in G major Trevor Pinnock English Concert Archiv 415518

15:33:00 00:04:13 Giacomo Puccini Adagietto Riccardo Chailly Verdi Symphony Milan Decca 2141

15:41:00 00:05:50 Alfredo Catalani Loreley: Dance of the Water Nymphs Gianandrea Noseda BBC Philharmonic Chandos 10634

15:48:00 00:08:48 Ralph Vaughan Williams The Wasps: Overture Michael Stern Kansas City Symphony Reference 129

15:58:00 00:05:08 Mikhail Glinka Ruslan and Ludmilla: Overture Lorin Maazel Cleveland Orchestra Decca 4787779

CLASSICAL MUSIC WITH BILL O'CONNELL

16:07:00 00:02:29 Manuel de Falla The Three-Cornered Hat: Miller's Dance Lorin Maazel Berlin Radio Symphony DeutGram 4796018

16:12:00 00:10:29 Edvard Grieg Finale from Piano Concerto Op 16 Norwegian Radio Orchestra Miguel Harth-Bedoya Vadym Kholodenko, piano Harm Mundi 907629

16:29:00 00:06:11 Erich Wolfgang Korngold Juarez: Overture Richard Kaufman Brandenburg Philharmonic MarcoPolo 223608

16:36:00 00:02:53 Antonín Dvorák Slavonic Dance No. 15 in C major Op 72 Katia Labèque, piano; Marielle Labèque, piano Philips 426264

16:41:00 00:08:12 José de Nebra Five Seguidillas & Canción Pablo Heras-Casado Concerto Cologne Archiv 4792050

16:52:00 00:02:48 Giuseppe Verdi Il trovatore: Anvil Chorus Orchestra of La Scala Claudio Abbado La Scala Chorus DeutGram 4796018

16:56:00 00:03:09 Béla Bartók Three Hungarian Folk Songs Lara Downes, piano Steinway 30016

17:04:00 00:06:02 Mikhail Glinka Kamarinskaya Neeme Järvi Detroit Symphony Chandos 9227

17:13:00 00:10:04 Johann Sebastian Bach Brandenburg Concerto No. 2 in F major Matthias Maute Ensemble Caprice Analekta 9996

17:26:00 00:09:21 Ottorino Respighi Church Windows: St. Gregory the Great Jesús López-Cobos Cincinnati Symphony Telarc 80356

17:40:00 00:04:09 George Gershwin Prelude No. 2 'Blue Lullaby' Burning River Brass BurnRiver 2013

17:46:00 00:03:54 Dmitri Shostakovich Jazz Suite No. 1: Foxtrot Burning River Brass BurnRiver 2013

17:52:00 00:02:34 Bruce Broughton E-Flat Five Ways Gloria Cheng, piano Harm Mundi 907635

17:55:00 00:04:24 Franz Lehár Zigeunerliebe: Song & Csárdás Sinfonica Nazionale della RAI Karel Mark Chichon Elina Garanca, mezzo; Alessandro Milani, violin DeutGram 14777

BBC NEWS; DINNER CLASSICS WITH BILL O'CONNELL

18:09:00 00:17:46 Ludwig van Beethoven Piano Sonata No. 6 in F major Op 10 Peter Takács, piano Cambria 1175

18:28:00 00:05:42 Vasily Kalinnikov Intermezzo No. 1 in F sharp minor Neeme Järvi London Symphony Chandos 8614

18:36:00 00:04:19 Vasily Kalinnikov Intermezzo No. 2 in G major Neeme Järvi London Symphony Chandos 8614

18:42:00 00:09:49 Georg Muffat Florilegium: Suite No.7 in G major Adrian Shepherd Cantilena Chandos 8448

18:55:00 00:04:24 Ludwig van Beethoven Adagio from Sonata No. 1 Op 2 HJ Lim, piano EMI 64952

KEYBANK SYMPHONY AT SEVEN WITH JOHN SIMNA

19:02:00 00:23:34 Franz Joseph Haydn Symphony No. 85 in B flat major Hugh Wolff St. Paul Chamber Orchestra Teldec 46313

19:28:00 00:28:23 Alexander Glazunov Ballet Scenes Op 52 Edo de Waart Minnesota Orchestra Telarc 80347

19:58:00 00:02:42 Sir Charles Hubert H. Parry Lady Radnor's Suite: Bourrée William Boughton English String Orchestra Nimbus 5068

ESSENTIAL CLASSICS WITH JOHN SIMNA

20:02:00 00:11:35 Georges Bizet Jeux d'enfants: Petite Suite Op 22 Lorin Maazel Cleveland Orchestra Decca 4787779

20:16:00 00:17:03 Maurice Ravel Daphnis et Chloé: Suite No. 2 Daniel Barenboim Orchestra of Paris DeutGram 4795448

20:35:00 00:23:13 Franz Schubert Symphony No. 8 in B minor George Szell Cleveland Orchestra CBS 42415

NIGHT MUSIC WITH ROB GRIER

21:03:00 00:03:02 Aaron Copland Fanfare for the Common Man Leonard Slatkin St. Louis Symphony RCA 60983

21:06:00 00:05:29 William Schuman New England Triptych: Be Glad Then, Leonard Slatkin St. Louis Symphony RCA 60983

21:14:00 00:18:12 Wolfgang Amadeus Mozart Piano Sonata No. 8 in A minor Richard Goode, piano Nonesuch 79831

21:34:00 00:09:01 Georg Philipp Telemann Flute Concerto in G major Berlin Baroque Soloists Rainer Kussmaul Emmanuel Pahud, flute EMI 57397

21:45:00 00:04:31 Auguste Franchomme Nocturne for 2 Cellos Op 15 Louise Dubin, cello; Saeunn Thorsteinsdóttir, cello Delos 3469

21:52:00 00:33:56 Igor Stravinsky The Rite of Spring Gustavo Dudamel Simón Bolívar Symphony DeutGram 4778775

22:27:00 00:22:19 Ernest Bloch Concerto Grosso No. 1 for Strings Seattle Symphony Gerard Schwarz Patricia Michaelian, piano Delos 3135

22:52:00 00:07:03 Ludwig van Beethoven Variations on the 'Turkish March' Op 76 Emil Gilels, piano EMI 69509

SHH! QUIET HOUR WITH ROB GRIER

23:02:00 00:04:37 Alexander Glazunov Ballet Scenes: Pas d'action Op 52 Edo de Waart Minnesota Orchestra Telarc 80347

23:06:00 00:09:08 Peter Tchaikovsky Swan Lake: White Swan Pas de Deux Mariinsky Theater Orchestra Valéry Gergiev Kirill Terentiev, violin; Zenon Zalitsailo, cello Decca 10104

23:15:00 00:07:51 Sergei Prokofiev Romeo and Juliet: Balcony Scene Yoel Levi Cleveland Orchestra Telarc 80089

23:26:00 00:15:40 Georg Muffat Chaconne from Concerto Grosso in G major Reinhard Goebel Cologne Musica Antiqua Archiv 453418

23:43:00 00:04:42 Frédéric Chopin Nocturne No. 16 in E flat major Op 55 Richard Goode, piano Nonesuch 79452

23:47:00 00:06:18 Gabriel Fauré Pelléas et Mélisande: Prélude Op 80 Ludovic Morlot Seattle Symphony SeattleSM 1004

23:56:00 00:02:53 Robert Schumann Album for the Young: Andante cantabile Op 68 Christopher Parkening, guitar EMI 54853