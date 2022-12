Program Guide 05-31-2017

CLASSICAL MUSIC with Angela Mitchell

00:02:00 00:24:52 Wolfgang Amadeus Mozart Serenade No. 12 for Winds in C minor Jack Brymer London Wind Soloists Decca 4785437

00:29:00 00:29:40 Johann Nepomuk Hummel Piano Concerto No. 6 in A flat major Op 113 London Mozart Players Howard Shelley Howard Shelley, piano Chandos 9558

01:01:00 00:35:09 Louise Farrenc Symphony No. 1 in C minor Op 32 Johannes Goritzki NDR Radio Philharmonic CPO 999603

01:39:00 00:25:50 Ignaz Moscheles Piano Concerto No. 4 in E major Op 64 Tasmanian Symphony Howard Shelley Howard Shelley, piano Hyperion 67430

02:07:00 00:50:12 Franz Schubert String Quintet in C major Miró Quartet Matt Haimovitz, cello Oxingale 2006

03:00:00 00:57:28 Anton Bruckner Symphony No. 3 in D minor Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 443753

04:00:00 00:20:02 Saverio Mercadante Flute Concerto in E minor Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Irena Grafenauer, flute Philips 426318

04:23:00 00:27:14 Ludwig van Beethoven Piano Sonata No. 4 in E flat major Op 7 Peter Takács, piano Cambria 1175

04:53:00 00:25:32 Ottorino Respighi Roman Festivals Mariss Jansons Oslo Philharmonic Orchestra EMI 55600

05:21:00 00:14:37 Georg Philipp Telemann Ouverture burlesque in B flat Jeannette Sorrell Apollo's Fire Koch Intl 7576

05:38:00 00:06:00 Gioacchino Rossini L'inganno felice: Overture Christian Benda Prague Sinfonia Naxos 570934

05:50:00 00:05:38 Wolfgang Amadeus Mozart Minuet & Finale from Serenade No. 13 Chamber Players of Canada Atma 2532

05:57:00 00:01:45 Johann Sebastian Bach Orchestral Suite No. 2: Bourrée Boston Baroque Martin Pearlman Christopher Krueger, flute Telarc 80619

CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:04:06 Johann Sebastian Bach Allegro from Brandenburg Concerto No. 1 Jeannette Sorrell Apollo's Fire Avie 2207

06:15:00 00:07:59 Wolfgang Amadeus Mozart Minuet & Finale from Symphony No. 39 James Gaffigan CityMusic Cleveland CityMusic 4

06:25:00 00:04:16 Antonín Dvorák Bagatelle No. 5 Op 47 Takács Quartet Gábor Ormai, harmonium Decca 430077

06:30:00 00:03:06 Claude Debussy Preludes Book 2: Les fées sont Spencer Myer, piano Harm Mundi 907477

06:32:00 00:03:05 Manuel de Falla Four Spanish Pieces: Aragonesa Brazilian Guitar Quartet Delos 3466

06:40:00 00:10:16 Johannes Brahms Academic Festival Overture Op 80 Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra Belvedere 8005

06:51:00 00:03:55 Miklós Rózsa Ben-Hur: Prelude Keith Lockhart Boston Pops Orchestra BostonPops 4

06:58:00 00:03:24 Pierre Leemans March 'Belgian Paratroopers' Frederick Fennell Cleveland Symphonic Winds Telarc 80099

07:03:00 00:06:20 Sergei Rachmaninoff Vocalise Op 34 Brian Thornton, cello; Spencer Myer, piano Thornton 2013

07:13:00 00:04:35 Alfredo Casella Paganiniana: Tarantella Op 65 Riccardo Muti La Scala Philharmonic Sony 53280

07:18:00 00:10:00 Ludwig van Beethoven Rondo from Piano Concerto No. 4 Op 58 Mahler Chamber Orchestra Leif Ove Andsnes Leif Ove Andsnes, piano Sony 370548

07:30:00 00:04:20 Antonio Caldara Coriolanus: Overture Philharmonia Orchestra Simon Wright Wallace Collection Nimbus 5079

07:31:00 00:02:11 Paul Desmond Take Five Richard Galler, bassoon; Daniele Damiano, bassoon; Milan Turkovic, bassoon; Peter Sadlo, percussion Koch Intl 1374

07:43:00 00:08:35 Joachim Raff Allegro from Octet for Strings Op 176 Academy Chamber Ensemble Chandos 8790

07:55:00 00:02:39 Traditional Shaker Hymn 'Not One Sparrow is Dale Warland Dale Warland Singers Gothic 49243

07:58:00 00:01:19 Alexander Glazunov Ballet Scenes: Scherzino Op 52 Edo de Waart Minnesota Orchestra Telarc 80347

08:07:00 00:06:08 Emmanuel Chabrier España Neeme Järvi Orch de la Suisse Romande Chandos 5122

08:16:00 00:02:58 Arcangelo Corelli Gigue from Violin Sonata in A major Op 5 Andrew Manze Academy of Ancient Music Harm Mundi 907261

08:20:00 00:08:54 Samuel Barber Overture to 'The School for Scandal' Op 5 Neeme Järvi Detroit Symphony Chandos 8958

08:30:00 00:03:54 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo from Horn Quintet Richard King, horn; Mari Sato, violin; Lynne Ramsey, viola; Stanley Konopka, viola; Julie Myers King, cello Albany 1325

08:40:00 00:05:36 Virgil Thomson Fugue & Chorale on 'Yankee Doodle' Leonard Slatkin St. Louis Symphony RCA 60983

08:46:00 00:03:50 Felix Mendelssohn Scherzo from Piano Trio No. 1 Op 49 Emanuel Ax, piano; Itzhak Perlman, violin; Yo-Yo Ma, cello Sony 52192

08:52:00 00:07:08 George Gershwin Strike Up the Band: Overture Michael Tilson Thomas Buffalo Philharmonic CBS 42240

09:05:00 00:18:28 Johann Sebastian Bach Violin Concerto No. 2 in E major Vienna Symphony David Oistrakh David Oistrakh, violin DeutGram 4793449

09:27:00 00:05:51 Max Steiner Now, Voyager: Suite Charles Gerhardt National Philharmonic RCA 81270

09:35:00 00:07:16 Carl Nielsen Five Piano Pieces Op 3 Leif Ove Andsnes, piano VirginClas 45129

09:45:00 00:07:02 Franz Joseph Haydn Minuet & Finale from String Quartet #52 Op 64 Angeles Quartet Decca 4783695

09:55:00 00:04:03 Ola Gjeilo Northern Lights Voces8 Decca 24646

CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:00:00 00:02:08 John Philip Sousa March 'El Capitán' Leonard Slatkin St. Louis Symphony RCA 60983

10:03:00 00:04:04 Richard Hayman Servicemen on Parade Leonard Slatkin St. Louis Symphony RCA 60983

10:09:00 00:10:52 Franz Schubert Andante in B minor Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra MAA 75

10:21:00 00:03:47 Robert Schumann Scherzo from String Quartet No. 1 Op 41 Cavani String Quartet Azica 71203

10:27:00 00:04:01 Peter Tchaikovsky Swan Lake: Russian Dance Royal Philharmonic Barry Wordsworth Janine Jansen, violin Decca 475011

10:33:00 00:03:41 Alberto Ginastera Estancia: Wheat Dance Gustavo Dudamel Simón Bolívar Symphony DeutGram 4777457

10:40:00 00:05:54 Carlos Chávez Sarabande for Strings Enrique Bátiz Festival Orchestra of Mexico Naxos 550838

10:48:00 00:03:14 Antonín Dvorák Humoresque No. 8 in G flat major Op 101 Orion Weiss, piano Bridge 9355

10:53:00 00:24:02 Marin Marais Alcyone: Suite Tempesta di Mare Chandos 805

11:19:00 00:08:42 Peter Tchaikovsky Scherzo from Manfred Symphony Op 58 Igor Markevitch London Symphony Philips 4788977

11:29:00 00:09:37 Ludwig van Beethoven Variations on 'Ein Mädchen oder Zuill Bailey, cello; Simone Dinnerstein, piano Telarc 80740

11:41:00 00:05:55 Giuseppe Verdi Il trovatore: Ballet Music José Serebrier Bournemouth Symphony Naxos 572818

11:49:00 00:09:39 Béla Bartók Finale from Concerto for Orchestra Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 425694

12:07:00 00:11:29 Gioacchino Rossini William Tell: Overture Piero Gamba London Symphony Decca 4785437

12:21:00 00:12:20 Erich Wolfgang Korngold The Adventures of Robin Hood: Suite Charles Gerhardt National Philharmonic RCA 912

12:35:00 00:02:08 John Philip Sousa March 'El Capitán' Leonard Slatkin St. Louis Symphony RCA 60983

12:40:00 00:04:14 Lyndol Mitchell Kentucky Mountain Portraits: Shivaree Howard Hanson Eastman-Rochester Orchestra Mercury 434324

12:48:00 00:09:42 Felix Mendelssohn Overture for Wind Instruments Op 24 Claudio Abbado London Symphony DeutGram 423104

THE BIG WORK AT ONE

13:00:00 00:29:49 Robert Schumann Symphony No. 3 in E flat major Op 97 Sir John Eliot Gardiner Révolutionaire et Romantique Archiv 457591

13:31:00 00:20:00 Antonín Dvorák Rusalka Fantasy Manfred Honeck Pittsburgh Symphony Reference 720

13:52:00 00:06:41 Franz Schubert Overture in D major Christian Benda Prague Sinfonia Naxos 570329

CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

14:00:00 00:03:48 Hans Christian Lumbye Galop "Copenhagen Steam Railway" Giordano Bellincampi Tivoli Symphony Orchestra MarcoPolo 223743

14:05:00 00:04:13 Heitor Villa-Lobos Bachianas Brasileiras No. 2: Little Mariss Jansons Oslo Philharmonic Orchestra EMI 56576

14:11:00 00:10:50 William Boyce Symphony No. 8 in D minor Op 2 Christopher Hogwood Academy of Ancient Music l'Oiseau 436761

14:25:00 00:07:08 Gabriel Pierné Pastorale Variée dans le Style Ancien Op 30 Robert J. Ambrose Atlanta Chamber Winds Albany 1127

14:35:00 00:12:25 Louise Farrenc Scherzo & Finale from Symphony No. 3 Op 36 Johannes Goritzki NDR Radio Philharmonic CPO 999603

14:49:00 00:09:50 Carl Maria von Weber Polonaise brillante Op 72 Northwest Sinfonietta Christophe Chagnard Joel Fan, piano Reference 134

15:02:00 00:15:29 Victor Herbert Five Pieces for Cello & Strings Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Lynn Harrell, cello Decca 417672

15:19:00 00:09:58 Victor Herbert American Fantasy Leonard Slatkin St. Louis Symphony RCA 60983

15:31:00 00:03:59 Antonín Dvorák Furiant from String Sextet Op 48 Academy Chamber Ensemble Chandos 8771

15:38:00 00:04:06 Antonín Dvorák Slavonic Dance No. 6 in D major Op 46 Katia Labèque, piano; Marielle Labèque, piano Philips 426264

15:45:00 00:11:14 Anton Bruckner Scherzo from Symphony No. 9 Bernard Haitink Royal Concertgebouw Orchestra Philips 4788977

15:58:00 00:06:09 Dudley Buck Festival Overture on 'The Star-Spangled St. Louis Symphony Leonard Slatkin St Louis Symphony Chorus RCA 60983

CLASSICAL MUSIC with Bill O'Connell; COMPOSERS DATEBOOK: Melinda Wagner's Pulitzer Premiere

16:08:00 00:01:18 George Gershwin Of Thee I Sing: Wintergreen for Leonard Slatkin BBC Concert Orchestra Naxos 559357

16:12:00 00:09:55 Gioacchino Rossini La gazza ladra: Overture Lorin Maazel Cleveland Orchestra Decca 4787779

16:26:00 00:04:41 Marin Marais The Bells of St. Genevieve 'La Sonnerie' Guildhall Strings RCA 61275

16:34:00 00:05:14 Franz Schubert Scherzo from 'Grand Duo' Sonata Evgeny Kissin, piano; James Levine, piano RCA 69282

16:41:00 00:07:43 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo from Piano Concerto No. 20 Orchestra Mozart Claudio Abbado Martha Argerich, piano DeutGram 4791033

16:52:00 00:03:07 Marin Marais Alcyone: Overture Tempesta di Mare Chandos 805

16:56:00 00:03:20 Peter Schickele Variations on a Theme by PDQ Bach Verdehr Trio Crystal 745

17:04:00 00:06:24 Marin Marais Alcyone: Chaconne Tempesta di Mare Chandos 805

17:13:00 00:11:58 Johannes Brahms Hungarian Dances Nos. 17-21 Marin Alsop London Philharmonic Naxos 557429

17:28:00 00:06:54 Louise Farrenc Overture No. 2 in E flat Op 24 Johannes Goritzki NDR Radio Philharmonic CPO 999820

17:40:00 00:04:51 Claude Debussy Rêverie Pascal Rogé, piano Decca 4785437

17:47:00 00:03:16 Francis Poulenc Nocturne No. 1 in C major Pascal Rogé, piano Decca 425862

17:52:00 00:02:29 Eduard Strauss Polka 'Bahn frei' Op 45 Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80098

17:57:00 00:02:25 Sir Arthur Bliss Checkmate: Dance of the Red Pawns David Lloyd-Jones Royal Scottish Nat'l Orch Naxos 557641

DINNER CLASSICS

18:09:00 00:16:39 Wolfgang Amadeus Mozart Divertimento for Strings in D major Anton Steck Concerto Cologne Archiv 4775800

18:27:00 00:04:59 Antonín Dvorák Rusalka: Song to the Moon Vienna Philharmonic Gianandrea Noseda Anna Netrebko, soprano DeutGram 4795448

18:34:00 00:02:41 Giacomo Puccini Turandot: Hymn to the Moon Orch of the Royal Opera House Lamberto Gardelli Royal Opera Chorus EMI 64356

18:38:00 00:13:44 George Frideric Handel Concerto Grosso in F major Op 6 Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 447733

18:57:00 00:02:13 Richard Rodgers Blue Moon Jenny Lin, piano Steinway 30011

SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:25:05 Carl Philipp Emanuel Bach Flute Concerto in G major CPE Bach Chamber Orchestra Peter Schreier Patrick Gallois, flute DeutGram 439895

19:29:00 00:26:47 Felix Mendelssohn Symphony No. 5 in D minor Op 107 Lorin Maazel Berlin Philharmonic DeutGram 4795448

20:00 CLEVELAND OVATIONS: Oberlin Conservatory of Music & The Music Settlement Collaborative Concert, recorded 11/20/16 at the Bop Stop in Cleveland

Cruz/Orenstein (Jazz) Quartet (Oberlin)

Seven Steps to Heaven, Fair Here, Improv 1

Artists and Student Musicians from The Music Settlement

Satie: Trois moceaux en forme de poire—Benjamin Jamal, Adrienne Johnston, piano

Beethoven: Six Variations on a Swiss Song WoO 64—Thalia Lisowski, piano

Tchaikovsky: The Seasons: March ‘Song of the Lark’—Abra Lisowski, piano

Berlioz: Trio des jeunes Ismaelites—Arielle DeVito, Linda White, flutes; Linda Allen, piano

Grieg: Notturno—Hannah Lee, piano

BurgMueller: Tarantella—Ihsan Akkus, piano

Shchedrin: Basso ostinato—Aysa Akkus, piano

Lalo: Movement 1 from Symphonie Espagnole—Lucas Tai, violin; Linda Allen, piano

Cruz/Orenstein (Jazz) Quartet (Oberlin)

Improvs 2 & 3

21:21:00 00:37:16 Béla Bartók Suite No. 1 for Orchestra Op 3 Antal Doráti Detroit Symphony Decca 4785437

THE BLACK ARTS with A. Grace Lee Mims: recordings by mezzo-soprano Shirley Verrett

Gluck: Amours viens rendre

Donizetti: O mio Fernando

Gounod: Ou suis je?

Massenet: Werther! Qui m'aurait dit

Berlioz: Premiers transports

Saint-Saens: D'amour l'ardente flame

Saint-Saens: Mon coeur s'ouvre a ta voix

Verdi: Zitto! Redell a'blisso apprettati



QUIET HOUR with Rob Grier

23:02:00 00:06:02 Johann Sebastian Bach Adagio from Concerto for Oboe & Violin National Arts Centre Orchestra Pinchas Zukerman Charles Hamann, oboe; Pinchas Zukerman, violin Analekta 8783

23:08:00 00:07:04 Domenico Scarlatti Sonata in C minor Yevgeny Sudbin, piano Bis 2138

23:17:00 00:22:11 Alan Hovhaness Sonata for Harp & Guitar Yolanda Kondonassis, harp; Jason Vieaux, guitar Azica 71297

23:41:00 00:07:41 Isaac Albéniz Barcarola 'Mallorca' Op 202 Jason Vieaux, guitar Azica 71224

23:48:00 00:05:51 Federico Mompou Música Callada: Lento Anja Lechner, cello; François Couturier, piano ECM 2367

23:56:00 00:02:37 Frederick Delius Hassan: Serenade Cleveland Sinfonietta Louis Lane Rafael Druian, violin; Martha Dalton, harp Sony 48260