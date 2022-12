Program Guide 05-26-2017

CLASSICAL MUSIC with Angela Mitchell

00:02:00 00:49:54 Ludwig van Beethoven Symphony No. 3 in E flat major Op 55 Osmo Vänskä Minnesota Orchestra Bis 1516

00:54:00 00:20:28 Igor Stravinsky The Song of the Nightingale Pierre Boulez Cleveland Orchestra DeutGram 471197

01:17:00 00:31:44 Franz Schubert Symphony No. 6 in C major Thomas Zehetmair Royal Northern Sinfonia Avie 2224

01:51:00 00:19:11 William Bolcom Orphée-Sérénade Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 435389

02:13:00 00:27:44 Franz Joseph Haydn Symphony No. 68 in B flat Nicholas McGegan Philharmonia Baroque Orchestra PhiBaroque 8

02:44:00 00:49:10 Gustav Mahler Songs from 'Des Knaben Wunderhorn' Cleveland Orchestra Pierre Boulez Magdalena Kozená, mezzo-sop; Christian Gerhaher, baritone DeutGram 4779060

03:36:00 00:48:55 Ralph Vaughan Williams Symphony No. 2 André Previn Royal Philharmonic Telarc 80138

04:27:00 00:20:01 Darius Milhaud Le Boeuf sur le toit Op 58 Kent Nagano Lyon Opera Orchestra Erato 45820

04:50:00 00:27:34 Robert Schumann Violin Concerto in D minor Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Joshua Bell, violin Decca 444811

05:20:00 00:15:42 Gustav Holst Indra Op 13 JoAnn Falletta Ulster Orchestra Naxos 572914

05:38:00 00:07:14 Giovanni Gabrieli Sonata No. 20 à 22 Taverner Consort Andrew Parrott Members of EMI 54265

CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:03:11 Cécile Chaminade Autrefois Op 87 Joanne Polk, piano Steinway 30037

06:15:00 00:09:19 Gustav Holst A Somerset Rhapsody Op 21 Richard Hickox London Symphony Chandos 9420

06:25:00 00:05:06 Carl Philipp Emanuel Bach Finale from Flute Concerto in A major Württemberg Chamber Orch Jörg Faerber Sir James Galway, flute RCA 60244

06:30:00 00:04:05 Antonio Vivaldi Concerto alla rustica in G major Adrian Chandler La Serenissima Avie 2371

06:40:00 00:08:44 Franz Liszt Hungarian Rhapsody No. 15 in A minor Willi Boskovsky Philharmonia Hungarica EMI 64627

06:51:00 00:03:04 Gioacchino Rossini La danza Orch del Teatro Comunale Richard Bonynge Luciano Pavarotti, tenor Decca 417011

06:55:00 00:02:38 John Philip Sousa March 'The Loyal Legion' Keith Brion Central Band of the RAF Naxos 559730

07:03:00 00:07:55 Richard Rodgers Victory at Sea: D-Day Keith Lockhart Boston Pops Orchestra RCA 63835

07:10:00 00:08:07 Antonín Dvorák Scherzo from Symphony No. 6 Op 60 Witold Rowicki London Symphony Philips 4788977

07:20:00 00:03:19 Franz Joseph Haydn Finale from String Quartet No. 30 Op 33 Angeles Quartet Decca 4783695

07:25:00 00:02:15 Dmitri Shostakovich The Golden Age: Polka Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80625

07:30:00 00:03:44 Jean-Philippe Rameau Les Fêtes d'Hébé: Gavottes Raymond Leppard English Chamber Orchestra EMI 65732

07:40:00 00:02:09 John Williams Aloft... To the Royal Masthead! Alasdair Neale Bay Brass Harm Mundi 807556

07:45:00 00:07:25 Joseph Eybler Minuet & Finale from Symphony No. 1 Michael Hofstetter Geneva Chamber Orchestra CPO 777104

07:53:00 00:01:44 George Gershwin Prelude No. 1 from 'Three Preludes' in B flat major Yo-Yo Ma, cello; Kathryn Stott, piano Sony 510316

07:55:00 00:02:19 Dmitri Shostakovich Hamlet: Flourish & Dance Music Op 32 Andris Nelsons Boston Symphony Orchestra DeutGram 4795201

08:07:00 00:06:44 Felix Mendelssohn Finale from String Symphony No. 7 Concerto Cologne Teldec 98435

08:15:00 00:08:58 Wolfgang Amadeus Mozart Theme & Variations from Clarinet Quintet Emerson String Quartet David Shifrin, clarinet DeutGram 459641

08:25:00 00:02:59 Sergei Prokofiev Romeo and Juliet: Minuet Ayako Uehara, piano EMI 17852

08:30:00 00:04:15 Édouard Lalo Scherzando from Symphonie espagnole Op 21 Philharmonia Orchestra Antonio Pappano Maxim Vengerov, violin EMI 57593

08:40:00 00:08:53 Jean Sibelius Allegretto from Symphony No. 2 Op 43 Paavo Berglund Helsinki Philharmonic EMI 68643

08:51:00 00:02:32 Eric Whitacre This Marriage Noel Edison Elora Festival Singers Naxos 559677

08:55:00 00:04:45 Jerry Goldsmith The Generals' March Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80175

09:05:00 00:18:56 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 33 in B flat major George Szell Cleveland Orchestra Sony 86793

09:26:00 00:02:39 Hugo Friedhofer The Best Years of Our Lives: Theme John Williams London Symphony Sony 62788

09:35:00 00:05:23 Léo Delibes Lakmé: Flower Duet Christopher O'Riley, piano CPI 3294112

09:45:00 00:07:14 Wolfgang Amadeus Mozart Adagio from Piano Concerto No. 23 Havana Lyceum Orchestra José Antonio Méndez Padrón Simone Dinnerstein, piano Sony 538244

09:54:00 00:04:48 Johann Sebastian Bach Finale from Brandenburg Concerto No. 3 Jeannette Sorrell Apollo's Fire Avie 2207

CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:01:00 00:02:43 Peter Tchaikovsky The Seasons: March Op 37 Lang Lang, piano Sony 511758

10:05:00 00:05:06 Mily Balakirev Paraphrase on Glinka's 'The Lark' Michael Lewin, piano Sono Lumin 92103

10:12:00 00:11:26 Wolfgang Amadeus Mozart Allegro from Piano Concerto No. 23 Havana Lyceum Orchestra José Antonio Méndez Padrón Simone Dinnerstein, piano Sony 538244

10:24:00 00:03:46 Muzio Clementi Minuetto Pastorale Francesco d'Avalos Philharmonia Orchestra ASV 802

10:29:00 00:03:32 Percy Grainger Early One Morning Richard Hickox BBC Philharmonic Chandos 9584

10:36:00 00:05:00 Lili Boulanger Of a Spring Morning JoAnn Falletta Women's Philharmonic Koch Intl 7169

10:44:00 00:05:02 Domenico Scarlatti Sonata in E major Stephen Marchionda, guitar MD+G 9031587

10:51:00 00:22:49 Henryk Wieniawski Violin Concerto No. 2 in D minor Op 22 Cleveland Orchestra Vladimir Ashkenazy Joshua Bell, violin Decca 421716

11:14:00 00:04:05 Pablo de Sarasate Spanish Dance No. 5 'Playera' Op 23 Julia Fischer, violin; Milana Chernyavska, piano Decca 4785950

11:20:00 00:08:54 Antonín Dvorák Prague Waltzes Antal Doráti Detroit Symphony Decca 414370

11:31:00 00:07:57 Alessandro Scarlatti Sinfonia di Concerto Grosso No. 4 in E minor I Musici William Bennett, flute; Hans Elhorst, oboe Philips 400017

11:41:00 00:09:53 Sir Arnold Bax Rogue's Comedy Overture Vernon Handley BBC Philharmonic Chandos 10122

11:52:00 00:05:37 Richard Rodgers Cinderella: Overture John Mauceri Hollywood Bowl Orchestra Philips 434932

12:07:00 00:08:19 Maurice Ravel Miroirs: Une barque sur l'océan Kent Nagano Lyon Opera Orchestra Erato 14331

12:17:00 00:09:53 Nikolai Rimsky-Korsakov Scheherazade: The Sea and Sinbad's Ship Op 35 Berlin Philharmonic Herbert von Karajan Michel Schwalbé, violin DeutGram 4796018

12:30:00 00:03:29 William Bolcom Incineratorag Spencer Myer, piano Steinway 30041

12:36:00 00:03:52 Manuel de Falla El amor brujo: Ritual Fire Dance Lorin Maazel Berlin Radio Symphony DeutGram 4796018

12:42:00 00:12:12 Camille Saint-Saëns Scherzo & Finale from Symphony No. 2 Op 55 Eliahu Inbal Frankfurt Radio Symphony PentaTone 157

12:55:00 00:03:40 Ermanno Wolf-Ferrari The Jewels of the Madonna: Serenata Gianandrea Noseda BBC Philharmonic Chandos 10511

THE BIG WORK AT ONE

13:01:00 00:35:07 Carl Nielsen Symphony No. 2 in B minor Op 16 Alan Gilbert New York Philharmonic DaCapo 220623

13:38:00 00:14:11 Jean Sibelius Karelia Suite Op 11 Lorin Maazel Vienna Philharmonic Decca 4785437

13:53:00 00:06:40 Jean Sibelius Cortège Leif Segerstam Turku Philharmonic Naxos 573300

CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

14:00:00 00:02:38 Johann Strauss Jr Polka 'Tik-Tak' Op 365 Howard Griffiths Brandenburg State Orchestra Klanglogo 1506

14:04:00 00:03:49 Ludwig van Beethoven Scherzo from Symphony No. 8 Op 93 Sir John Eliot Gardiner Révolutionaire et Romantique Soli Deo 721

14:09:00 00:11:53 E. J. Moeran First Rhapsody Vernon Handley Ulster Orchestra Chandos 8639

14:23:00 00:12:29 Vasily Kalinnikov The Cedar and the Palm Neeme Järvi Royal Scottish Nat'l Orch Chandos 7093

14:38:00 00:07:22 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo from Piano Concerto No. 21 Havana Lyceum Orchestra José Antonio Méndez Padrón Simone Dinnerstein, piano Sony 538244

14:47:00 00:09:03 Giacomo Meyerbeer L'étoile du nord: Overture Darrell Ang New Zealand Symphony Naxos 573195

14:57:00 00:02:03 Henry Purcell Amphitrion: Hornpipe Kevin Mallon Aradia Ensemble Naxos 570149

15:00:00 00:12:57 Georges Bizet Carmen Suite No. 1 Sir Neville Marriner London Symphony Philips 4788977

15:14:00 00:06:01 Cécile Chaminade Etude romantique Op 132 Joanne Polk, piano Steinway 30037

15:22:00 00:04:52 Giacomo Puccini Manon Lescaut: Act 3 Intermezzo Gianandrea Noseda BBC Philharmonic Chandos 10634

15:29:00 00:03:43 Alexander Scriabin Etude in A flat major Op 8 Garrick Ohlsson, piano Bridge 9287

15:37:00 00:06:56 Sergei Prokofiev Piano Sonata No. 3 in A minor Op 28 Andrei Gavrilov, piano DeutGram 435439

15:45:00 00:09:06 Peter Tchaikovsky Finale from Symphony No. 4 Op 36 Kurt Sanderling Leningrad Philharmonic DeutGram 4796018

15:55:00 00:02:23 Claude Debussy Preludes Book 1: The girl with the Pascal Rogé, piano Decca 4785437

15:58:00 00:06:49 John Rutter Opening Chorus from Magnificat City of London Sinfonia John Rutter Cambridge Singers Collegium 114

CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell; COMPOSERS DATEBOOK: John Rutter at Carnegie Hall

16:09:00 00:01:47 John Rutter A Gaelic Blessing City of London Sinfonia John Rutter Cambridge Singers Collegium 100

16:14:00 00:09:34 Hans Gál Finale from Piano Concerto Op 57 Royal Northern Sinfonia Kenneth Woods Sarah Beth Briggs, piano Avie 2358

16:27:00 00:10:33 Dimitri Tiomkin The Thing: Suite Charles Gerhardt National Philharmonic RCA 2792

16:41:00 00:08:25 William Bolcom Graceful Ghost Rag Gil Shaham, violin; Jonathan Feldman, piano DeutGram 463483

16:52:00 00:02:34 William Bolcom Lime Jell-O Marshmallow Cottage Cheese Joan Morris, mezzo-soprano; William Bolcom, piano RCA 5830

16:56:00 00:03:11 Leroy Anderson Sandpaper Ballet Leonard Slatkin BBC Concert Orchestra Naxos 559357

17:04:00 00:05:53 Josef Suk Toward a New Life Op 35 John Williams Boston Pops Orchestra Sony 62592

17:13:00 00:09:57 George Gershwin Girl Crazy: Suite Opus Two William Terwilliger, violin; Andrew Cooperstock, piano Azica 71290

17:26:00 00:09:13 Aaron Copland An Outdoor Overture Gerard Schwarz Seattle Symphony Delos 3140

17:40:00 00:04:47 James Horner Field of Dreams: Medley Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80468

17:46:00 00:03:40 James Horner Titanic: My Heart Will Go On Keith Lockhart Boston Pops Orchestra BostonPops 4

17:52:00 00:02:39 Kurt Weill Buddy on the Night Shift Teresa Stratas, soprano; Richard Woitach, piano Nonesuch 79019

17:57:00 00:02:24 Zez Confrey Coaxing the Piano Richard Dowling, piano Klavier 77035

DINNER CLASSICS

18:09:00 00:22:59 Igor Stravinsky The Firebird: Suite (1919) Lorin Maazel New York Philharmonic DeutGram 9772

18:34:00 00:02:55 Wolfgang Amadeus Mozart The Marriage of Figaro: Voi che sapete Orch of Age of Enlightenment Sir Simon Rattle Magdalena Kozená, mezzo-sop DeutGram 4795448

18:39:00 00:02:31 Gustav Mahler Des Knaben Wunderhorn: Lob des hohen Cleveland Orchestra Pierre Boulez Magdalena Kozená, mezzo-sop DeutGram 4779060

18:44:00 00:08:12 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo from Piano Concerto No. 23 Havana Lyceum Orchestra José Antonio Méndez Padrón Simone Dinnerstein, piano Sony 538244

18:53:00 00:04:51 George Frideric Handel Rinaldo: Lascia ch'io pianga Venice Baroque Orchestra Andrea Marcon Magdalena Kozená, mezzo-sop DeutGram 4795448

SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:20:15 Mikhail Ippolitov-Ivanov Caucasian Sketches Suite No. 1 Op 10 David Zinman Baltimore Symphony Telarc 80378

19:24:00 00:29:53 Robert Schumann Piano Concerto in A minor Op 54 Berlin Philharmonic Mariss Jansons Leif Ove Andsnes, piano EMI 57562

19:57:00 00:02:51 Claude Debussy Preludes Book 2: Brouillards Alexander Schimpf, piano Genuin 10181

WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:02:00 00:07:10 Camille Saint-Saëns Samson et Dalila: Bacchanale Daniel Barenboim Orchestra of Paris DeutGram 4796018

20:11:00 00:18:11 Ottorino Respighi The Birds Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 437533

20:31:00 00:26:10 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 40 in G minor George Szell Cleveland Orchestra Sony 86793

NIGHT MUSIC with Rob Grier; COMPOSERS DATEBOOK: John Rutter at Carnegie Hall

21:03:00 00:14:32 Ernö Dohnányi American Rhapsody Op 47 Alun Francis Frankfurt Radio Symphony CPO 999308

21:19:00 00:03:39 Ennio Morricone Casualties of War: Main theme La Pietà Angèle Dubeau Angèle Dubeau, violin Analekta 8733

21:24:00 00:19:11 Morton Gould Symphony No. 4 'West Point' Frederick Fennell Tokyo Kosei Wind Orchestra Kosei 3311

21:46:00 00:05:30 Louis Moreau Gottschalk Caprice on 'The Battle Cry of Freedom' Op 55 Leonard Pennario, piano EMI 64667

21:53:00 00:24:56 Robert Russell Bennett A Symphonic Picture of Gershwin's Eugene Ormandy Philadelphia Orchestra Sony 62402

22:19:00 00:23:49 Randall Thompson The Testament of Freedom Dallas Wind Symphony Timothy Seelig Turtle Creek Chorale Reference 49

22:46:00 00:12:41 George Gershwin Adagio from Piano Concerto in F major Buffalo Philharmonic JoAnn Falletta Orion Weiss, piano Naxos 559705

QUIET HOUR

23:02:00 00:08:06 Johannes Brahms Adagio from Trio Op 114 Franklin Cohen, clarinet; Stephen Geber, cello; Vladimir Ashkenazy, piano Decca 425839

23:10:00 00:08:16 Antonín Dvorák Andante from String Quintet No. 2 Op 77 Chamber Music Soc Linc Center Delos 3152

23:21:00 00:05:30 William Bolcom New York Lights Bruce Levingston, piano Sono Lumin 92148

23:26:00 00:05:59 Heino Eller Symphonic Poem 'Twilight' Neeme Järvi Royal Scottish Nat'l Orch Chandos 8656

23:32:00 00:06:03 Phil Cunningham The Gentle Light That Wakes Me Nicola Benedetti, violin; Aly Bain, fiddle; Phil Cunningham, piano DeutGram 21290

23:41:00 00:05:33 Felix Mendelssohn Adagio from Piano Concerto No. 2 Op 40 Leipzig Gewandhaus Orchestra Riccardo Chailly Saleem Ashkar, piano Decca 4810778

23:46:00 00:08:56 Carl Philipp Emanuel Bach Largo from Flute Concerto in A major Württemberg Chamber Orch Jörg Faerber Sir James Galway, flute RCA 60244

23:56:00 00:03:13 Maurice Ravel Vocalise en forme d'Habañera Sinfonica Nazionale della RAI Karel Mark Chichon Elina Garanca, mezzo DeutGram 14777