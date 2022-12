Program Guide 05-22-2016

00:00 CLASSICAL MUSIC with Angela Mitchell

00:02:00 00:29:25 Wolfgang Amadeus Mozart Piano Concerto No. 21 in C major

Havana Lyceum Orchestra José Antonio Méndez Padrón Simone Dinnerstein, piano Sony 538244

00:34:00 00:25:49 Richard Wagner Parsifal: Act 3 Suite

Berlin Philharmonic Claudio Abbado Swedish Radio Choir DeutGram 985

01:03:00 00:26:30 Dmitri Shostakovich Symphony No. 9 in E flat major Op 70

Andris Nelsons Boston Symphony Orchestra DeutGram 4795201

01:32:00 00:20:19 William Grant Still Sahdji

Eastman-Rochester Orchestra Howard Hanson Eastman Chorus Mercury 434324

01:55:00 00:36:11 Sir Charles Hubert H. Parry Symphony No. 2 in F major

Andrew Penny Royal Scottish Nat'l Orch Naxos 553469

02:34:00 00:18:30 Johann Friedrich Fasch Concerto for Winds & Strings in G major

Tempesta di Mare Chandos 783

02:55:00 01:24:25 Giuseppe Verdi Requiem

Atlanta Symphony Orchestra Robert Shaw Susan Dunn, soprano; Diane Curry, mezzo-soprano; Jerry Hadley, tenor; Paul Plishka, bass; Atlanta Symphony Chorus Telarc 80152

04:22:00 00:31:35 Nicolò Paganini Violin Concerto No. 1 in D major Op 6

London Symphony Sir Alexander Gibson Henryk Szeryng, violin Philips 4788977

04:56:00 00:21:01 Duke Ellington The River: Suite

JoAnn Falletta Buffalo Philharmonic Naxos 559737

05:20:00 00:16:04 Johann Nepomuk Hummel Piano Trio No. 4 in G Op 65

Beaux Arts Trio Philips 446077

05:39:00 00:07:30 Thomas Frost Little Suite from 'The Notebook for Anna Magdalena Bach'

Eugene Ormandy Philadelphia Orchestra CBS 39431

05:48:00 00:08:43 Franz Schubert Andante from Symphony No. 2

Sir Colin Davis Dresden State Orchestra RCA 68545

06:00 CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:03:48 Sir Arnold Bax Russian Suite: In a Vodka Shop

Bryden Thomson London Philharmonic Chandos 8669

06:15:00 00:09:55 Hector Berlioz Benvenuto Cellini: Overture

Sir Colin Davis Dresden State Orchestra RCA 68790

06:25:00 00:04:19 George Frideric Handel Jephtha: When his loud voice in thunder

Academy Ancient Music Berlin Marcus Creed RIAS Chamber Chorus BerlinClas 1057

06:30:00 00:05:09 Wolfgang Amadeus Mozart Rondeau from Divertimento No. 11

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 415669

06:40:00 00:08:20 Ottorino Respighi Ancient Airs Suite No. 3: Arie di corte

Herbert von Karajan Berlin Philharmonic DeutGram 4796018

06:49:00 00:04:48 Felix Mendelssohn War March of the Priests

Leonard Bernstein New York Philharmonic Sony 61843

06:55:00 00:02:48 Henry Fillmore March "Americans We"

Frederick Fennell Tokyo Kosei Wind Orchestra Brain 7501

07:01:00 00:06:19 George Frideric Handel Water Music Suite No. 3 in G major

Jeannette Sorrell Apollo's Fire ApolloFire 2002

07:10:00 00:07:56 Jacques Ibert Finale from Flute Concerto

Zürich Tonhalle Orchestra David Zinman Emmanuel Pahud, flute EMI 57563

07:18:00 00:04:16 Pablo de Sarasate Spanish Dance No. 1 'Malagueña' Op 21

Julia Fischer, violin; Milana Chernyavska, piano Decca 4785950

07:25:00 00:02:52 Benjamin Britten Fugue from 'Young Person's Guide' Op 34

Paavo Järvi Cincinnati Symphony Telarc 80660

07:27:00 00:06:02 Ludwig van Beethoven Finale from String Quartet No. 8 Op 59

American String Project MSR 1386

07:38:00 00:09:11 John Williams E.T.: Adventures on Earth

John Williams Boston Pops Orchestra Philips 411185

07:49:00 00:04:05 Wolfgang Amadeus Mozart Lacrimosa from Requiem

Cleveland Orchestra Robert Shaw Cleveland Orchestra Chorus Sony 86793

07:55:00 00:03:00 Eubie Blake The Baltimore Todolo

Richard Dowling, piano Klavier 77035

07:58:00 00:00:39 Henry Purcell The Indian Queen: Entrada

English Chamber Orchestra Raymond Leppard Wynton Marsalis, trumpet Sony 60804

08:07:00 00:07:32 Franz Schubert Theme & Variations from 'Trout' Quintet

Cleveland Quartet John O'Conor, piano; James Vandemark, bass; Members of Telarc 80225

08:18:00 00:10:19 Francesco Salieri Symphony in B flat major

Claudio Scimone I Solisti Veneti Erato 88176

08:25:00 00:03:35 Paul Schoenfield Four Souvenirs: Tango

Caroline Goulding, violin; Christopher O'Riley, piano Telarc 80744

08:31:00 00:03:20 Dominick Argento The Dream of Valentino: Tango

David Zinman Baltimore Symphony Argo 444454

08:40:00 00:06:39 Ralph Vaughan Williams The Poisoned Kiss: Overture

George Hurst Bournemouth Sinfonietta Chandos 2419

08:50:00 00:04:22 Domenico Scarlatti Sonata in G major

Yundi, piano DeutGram 6090

08:56:00 00:03:39 Irving Berlin Change Partners

Kyle Bielfield, tenor; Lachlen Glen, piano Delos 3445

09:05:00 00:18:53 William David Brohn Suite from Bernstein's 'West Side Story'

Philharmonia Orchestra David Zinman Joshua Bell, violin Sony 89358

09:27:00 00:03:42 Leonard Bernstein West Side Story: Gee, Officer Krupke

Canadian Brass RCA 68633

09:35:00 00:04:42 Richard Wagner Die Walküre: Magic Fire Music

George Szell Cleveland Orchestra CBS 46286

09:41:00 00:07:43 Johann Adolf Scheibe Sinfonia à 4 in B flat

Andrew Manze Concerto Copenhagen Chandos 550

09:54:00 00:04:01 Samuel Scheidt Canzona bergamasca

Paramount Brass Centaur 2355

09:55:00 00:04:00 Hieronymus Praetorius Cantate Domino

Ross Duffin Quire Cleveland Quire 2013

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:01:00 00:02:37 Richard Wagner Die Meistersinger: Entry of Hans Sachs

Atlanta Symphony Orchestra Robert Shaw Atlanta Symphony Chorus Telarc 80333

10:04:00 00:02:40 Richard Wagner Die Meistersinger: Prize Song

Chicago Symphony Orchestra Daniel Barenboim Dale Clevenger, horn Teldec 24224

10:09:00 00:11:38 Ottorino Respighi Three Chorales by J. S. Bach

Gerard Schwarz Seattle Symphony Delos 3098

10:23:00 00:07:17 Felix Mendelssohn Ruy Blas Overture Op 95

Sir John Eliot Gardiner London Symphony LSO Live 775

10:31:00 00:03:32 Frank Bridge Sally in our Alley

William Boughton English String Orchestra Nimbus 5366

10:38:00 00:04:08 Ralph Vaughan Williams Prelude on 'Rhosymèdre'

John Lubbock Orchestra of St. John's ASV 6007

10:43:00 00:06:04 Frédéric Chopin Grand Valse Brillante

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80625

10:51:00 00:21:01 Ottorino Respighi The Pines of Rome

Lorin Maazel Cleveland Orchestra Decca 4787779

11:13:00 00:06:23 Jack Gallagher Malambo from Sinfonietta for Strings

JoAnn Falletta London Symphony Naxos 559652

11:22:00 00:08:38 Muzio Clementi Overture No. 2 in D major

Francesco La Vecchia Rome Symphony Orchestra Naxos 573071

11:33:00 00:08:01 Richard Wagner Das Rheingold: Entry of the Gods into Valhalla

José Serebrier Bournemouth Symphony Naxos 570293

11:43:00 00:08:56 Arthur Honegger Pastorale d'été

Michel Plasson Orch du Capitole de Toulouse DeutGram 469376

12:06:00 00:09:20 Gioacchino Rossini L'Italiana in Algeri: Overture

Thomas Fey Heidelberg Symphony Hänssler 98269

12:17:00 00:08:27 Mario Castelnuovo-Tedesco Arioso from Concerto Italiano Op 31

SWR Symphony Orch Pieter-Jelle de Boer Tianwa Yang, violin Naxos 573135

12:27:00 00:03:35 Emmanuel Chabrier Joyeuse Marche

Neeme Järvi Orch de la Suisse Romande Chandos 5122

12:32:00 00:03:09 Ernesto Lecuona Danza lucumi

Kathryn Stott, piano EMI 56803

12:39:00 00:07:22 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo from Piano Concerto No. 21

Havana Lyceum Orchestra José Antonio Méndez Padrón Simone Dinnerstein, piano Sony 538244

12:47:00 00:09:03 Giuseppe Verdi La battaglia di Legnano: Overture

Riccardo Muti La Scala Philharmonic Sony 68468

12:57:00 00:03:04 Léo Delibes Les filles de Cadiz

Prague Philharmonic Orchestra Charles Olivieri-Munroe Sol Gabetta, cello RCA 735962

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:01:00 00:29:25 Wolfgang Amadeus Mozart Piano Concerto No. 21 in C major

Havana Lyceum Orchestra José Antonio Méndez Padrón Simone Dinnerstein, piano Sony 538244

13:32:00 00:15:07 Franz Joseph Haydn Symphony No. 30 in C major

Nicholas Ward Northern Chamber Orchestra Naxos 550757

13:48:00 00:11:34 Johann Christian Bach Symphony in D Op 18

Anthony Halstead Hanover Band CPO 999752

14:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

14:01:00 00:03:13 Richard Wagner Lohengrin: Act 3 Prelude

Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra DeutGram 4778773

14:04:00 00:04:43 Richard Wagner Lohengrin: Bridal Chorus 'Treulich geführt'

Atlanta Symphony Orchestra Robert Shaw Atlanta Symphony Chorus Telarc 80333

14:11:00 00:12:11 Carl Czerny Variations on a Theme by Rode Op 33

Antonio Pompa-Baldi, piano Centaur 3280

14:25:00 00:06:00 Maurice Ravel Pavane for a Princess of the Past

Ludovic Morlot Seattle Symphony SeattleSM 1002

14:45:00 00:10:37 Richard Wagner Tristan und Isolde: Act 1 Prelude

Karl Böhm Bayreuth Festival Orchestra DeutGram 4793449

14:57:00 00:03:14 Antonín Dvorák Slavonic Dance No. 14 in B flat major Op 72

Katia Labèque, piano; Marielle Labèque, piano Philips 426264

15:02:00 00:13:30 Giuseppe Tartini Violin Concerto in A major

Venice Baroque Orchestra Andrea Marcon Giuliano Carmignola, violin Archiv 3849

15:18:00 00:07:00 George Frideric Handel Keyboard Suite in D minor

David Greilsammer, piano Sony 792969

15:27:00 00:03:37 Peter Tchaikovsky The Maid of Orleans: Gypsy Dance

Theodore Kuchar National Symphony of Ukraine Naxos 554845

15:32:00 00:03:34 Joaquín Rodrigo Sonada de adiós 'Homage to Paul Dukas'

Brazilian Guitar Quartet Delos 3466

15:39:00 00:05:41 Enrique Granados Goyescas: El fandango de candil

Brazilian Guitar Quartet Delos 3466

15:47:00 00:08:47 Robert Schumann Finale from Symphony No. 1 Op 38

Robin Ticciati Scottish Chamber Orchestra Linn 450

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell; COMPOSERS DATEBOOK: An Exotic Patron for Richard Strauss

15:58:00 00:05:23 Giuseppe Verdi Requiem: Dies irae & Tuba mirum

Vienna Philharmonic Sir Georg Solti Martti Talvela, bass; Vienna State Opera Chorus Decca 4785437

16:07:00 00:02:36 Giuseppe Verdi Requiem: Sanctus

Vienna Philharmonic Sir Georg Solti Vienna State Opera Chorus Decca 4785437

16:12:00 00:10:56 Richard Wagner The Flying Dutchman: Overture

Herbert von Karajan Berlin Philharmonic EMI 64563

16:26:00 00:04:48 Richard Wagner Die Walküre: Ride of the Valkyries

Fabio Luisi Philharmonia Zürich Accentus 102

16:33:00 00:06:32 Ludwig van Beethoven Allegro from Violin Sonata No. 8 Op 30

Midori, violin; Robert McDonald, piano Sony 730111

16:41:00 00:08:12 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo from Piano Concerto No. 23

Havana Lyceum Orchestra José Antonio Méndez Padrón Simone Dinnerstein, piano Sony 538244

16:52:00 00:02:33 Karl Jenkins Cantate Domino

Stephen Layton Polyphony DeutGram 4793232

16:58:00 00:01:10 Edvard Grieg Lyric Pieces Book 4: Norwegian Dance Op 47

Antonio Pompa-Baldi, piano Centaur 2930

17:04:00 00:05:44 Peter Tchaikovsky Scherzo from Symphony No. 4 Op 36

Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra MAA 70901

17:13:00 00:10:00 Antonio Vivaldi Viola d'amore Concerto in A major

Ars Antigua Rachel Barton Pine, viola Cedille 159

17:26:00 00:09:26 Richard Wagner The Ring Without Words: Finale

Lorin Maazel Berlin Philharmonic Telarc 80154

17:40:00 00:07:14 Wolfgang Amadeus Mozart Adagio from Piano Concerto No. 23

Havana Lyceum Orchestra José Antonio Méndez Padrón Simone Dinnerstein, piano Sony 538244

17:49:00 00:00:57 Wolfgang Amadeus Mozart Contradance in C major

Claudio Abbado Vienna Philharmonic DeutGram 431628

17:52:00 00:03:09 Gilbert & Sullivan The Mikado: The sun whose rays are all ablaze

Welsh National Opera Orchestra Sir Charles Mackerras Marie McLaughlin, soprano Telarc 80284

17:57:00 00:02:22 George Frideric Handel Water Music Suite No. 1: Air

Jeannette Sorrell Apollo's Fire ApolloFire 2002

18:00 DINNER CLASSICS

18:09:00 00:23:20 Richard Wagner Tannhäuser: Overture & Venusberg Music

Riccardo Chailly Royal Concertgebouw Orchestra Decca 448155

18:34:00 00:04:05 Domenico Scarlatti Sonata in E major

Vladimir Horowitz, piano DeutGram 4795448

18:40:00 00:03:32 Vladimir Horowitz Carmen Variations

Yuja Wang, piano DeutGram 16606

18:45:00 00:07:29 William Boyce Symphony No. 5 in D major Op 2

Christopher Hogwood Academy of Ancient Music l'Oiseau 436761

18:56:00 00:02:48 Sergei Rachmaninoff Prelude No. 16 in G major Op 32

Vladimir Horowitz, piano DeutGram 4795448

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:21:20 Franz Schubert Symphony No. 3 in D major

Carlos Kleiber Vienna Philharmonic DeutGram 4793449

19:26:00 00:29:07 Franz Joseph Haydn Symphony No.103 in E flat major

Claudio Abbado Chamber Orchestra of Europe DeutGram 4778117

19:56:00 00:03:25 Edvard Grieg Norwegian Dance No. 3 Op 35

Petri Sakari Iceland Symphony Chandos 9028

20:00 WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:02:00 00:08:57 Hector Berlioz Roman Carnival Overture Op 9

Sir Colin Davis London Symphony Philips 4788977

20:13:00 00:14:54 Ottorino Respighi Ancient Airs and Dances Suite No. 1

Jesús López-Cobos Lausanne Chamber Orchestra Telarc 80309

20:30:00 00:26:52 Wolfgang Amadeus Mozart Piano Concerto No. 23 in A major

Havana Lyceum Orchestra José Antonio Méndez Padrón Simone Dinnerstein, piano Sony 538244

20:58:00 00:01:42 Tylman Susato The Danserye: La Mourisque

New London Consort l'Oiseau 436131

21:00 NIGHT MUSIC with Rob Grier; COMPOSERS DATEBOOK: An Exotic Patron for Richard Strauss

21:03:00 00:26:13 Richard Wagner Parsifal: Act 1 Prelude & Good Friday

Christian Thielemann Philadelphia Orchestra DeutGram 453485

21:31:00 00:04:21 John Field Nocturne No. 7 in A major

Elizabeth Joy Roe, piano Decca 4789672

21:37:00 00:09:17 Edvard Grieg Two Melodies Op 53

Neeme Järvi Gothenburg Symphony DeutGram 437520

21:48:00 00:03:15 Pawel Lukaszewski Ave Maria

Ralph Woodward Fairhaven Singers Guild 7380

21:53:00 00:33:05 Sergei Rachmaninoff Piano Concerto No. 2 in C minor Op 18

Mahler Chamber Orchestra Claudio Abbado Yuja Wang, piano DeutGram 15338

22:27:00 00:20:10 Richard Strauss Four Last Songs

Atlanta Symphony Orchestra Donald Runnicles Christine Brewer, soprano Teldec 80661

22:50:00 00:07:48 Franz Schubert Overture in the Italian Style in D major

Christian Benda Prague Sinfonia Naxos 570329

22:56:00 00:03:01 Sir Thomas Beecham The Gods Go a'Begging: Gavotte

Yehudi Menuhin Royal Philharmonic MCA 6231

23:00 QUIET HOUR

23:02:00 00:08:24 Richard Wagner Siegfried: Forest Murmurs

Daniel Barenboim Chicago Symphony Orchestra Erato 45786

23:10:00 00:11:49 Eric Whitacre The River Cam

London Symphony Eric Whitacre Julian Lloyd Webber, cello Decca 16636

23:24:00 00:03:31 John Field Nocturne No. 9 in E minor

Elizabeth Joy Roe, piano Decca 4789672

23:27:00 00:07:05 Wolfgang Amadeus Mozart Andante from Piano Concerto No. 21

Havana Lyceum Orchestra José Antonio Méndez Padrón Simone Dinnerstein, piano Sony 538244

23:37:00 00:05:40 Edvard Grieg Two Elegiac Melodies: The Last Spring Op 34

Michael Tilson Thomas San Francisco Symphony SF Sym 60

23:42:00 00:05:19 Richard Strauss Four Last Songs: Beim Schlafengehn

Berlin Radio Symphony George Szell Elisabeth Schwarzkopf, soprano EMI 56241

23:47:00 00:06:43 Percy Grainger Ramble on the Last Love Duet in Strauss

Marc-André Hamelin, piano Hyperion 66884

23:53:00 00:06:06 Modest Mussorgsky The Fair at Sorochinsk: Overture

Evgeny Svetlanov Russian State Symphony RCA 68406

23:55:00 00:04:30 Jean Sibelius Andante festivo

Neeme Järvi Detroit Symphony Chandos 9227

23:56:00 00:02:34 Gary Schocker Hypnotized: Together

Yolanda Kondonassis, harp; Jason Vieaux, guitar Azica 71297