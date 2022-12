Program Guide 05-19-2017

CLASSICAL MUSIC with Angela Mitchell

00:02:00 00:26:37 Franz Joseph Haydn Cello Concerto No. 2 in D major Camerata Chicago Drostan Hall Wendy Warner, cello Cedille 142

00:31:00 00:38:22 Sir Edward Elgar Piano Quintet in A minor Op 84 Kenneth Woods English Symphony Orchestra Avie 2362

01:12:00 00:45:10 Wolfgang Amadeus Mozart Serenade No. 9 in D major Nikolaus Harnoncourt Vienna Concentus Musicus Sony 372068

02:00:00 00:38:49 Béla Bartók Concerto for Orchestra Riccardo Chailly Royal Concertgebouw Orchestra Decca 458841

02:41:00 00:20:00 Carl Philipp Emanuel Bach Flute Concerto in A major Württemberg Chamber Orch Jörg Faerber Sir James Galway, flute RCA 60244

03:04:00 00:29:05 Jean Sibelius String Quartet in D minor Op 56 Daedalus Quartet Bridge 9202

03:36:00 00:38:46 Ralph Vaughan Williams Symphony No. 3 London Philharmonic Bernard Haitink Amanda Roocroft, soprano EMI 56564

04:17:00 00:20:14 Frederick S. Converse The Mystic Trumpeter JoAnn Falletta Buffalo Philharmonic Naxos 559116

04:40:00 00:34:38 Johannes Brahms Concerto for Violin & Cello in A minor Op 102 Berlin Philharmonic Herbert von Karajan Anne-Sophie Mutter, violin; Antonio Meneses, cello DeutGram 4795448

05:17:00 00:17:36 Johann Sebastian Bach Partita No. 4 in D major Benjamin Grosvenor, piano Decca 4785334

05:37:00 00:07:04 Richard Wagner Tannhäuser: Entry of the Guests Berlin German Opera Orchestra Giuseppe Sinopoli Chorus of Berlin German Opera DeutGram 4795448

05:51:00 00:05:04 Robert Fuchs Finale from Serenade No. 5 Op 53 Christian Ludwig Cologne Chamber Orchestra Naxos 572607

CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:03:59 Volkmar Andreae Little Suite: Shrove Tuesday Carnival Marc Andreae Bournemouth Symphony Guild 7377

06:15:00 00:06:58 Antonín Dvorák Slavonic Dance No. 4 in F major Op 46 Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 430171

06:23:00 00:02:01 Joaquín Rodrigo I come from the poplars, Mother Christopher Parkening, guitar; David Brandon, guitar EMI 49406

06:25:00 00:10:41 Armstrong Gibbs Miniature Dance Suite Op 124 David Lloyd-Jones Royal Ballet Sinfonia Naxos 554186

06:40:00 00:07:53 Gerald Finzi Rondo from Clarinet Concerto City of London Sinfonia Richard Hickox Michael Collins, clarinet VirginClas 90718

06:50:00 00:03:04 Marguerite Monnot Hymne à l'amour Antonio Pompa-Baldi, piano Steinway 30015

06:55:00 00:03:18 John Philip Sousa March 'The Black Horse Troop' Loras John Schissel Blossom Festival Band MAA 40601

07:05:00 00:06:03 Frederick Loewe Gigi: Suite Keith Lockhart Boston Pops Orchestra BostonPops 4

07:10:00 00:04:26 Wolfgang Amadeus Mozart Rondeau from Flute Quartet No. 1 Houston Symphony Aralee Dorough, flute; Members of Dorough 2016

07:20:00 00:05:54 Henry Purcell Trumpet Sonata No. 2 in D major Chamber Ensemble Genevieve Leclair Josh Rzepka, trumpet Rzepka 2010

07:25:00 00:02:09 Johann Sebastian Bach Cello Suite No. 4: Gigue Andrés Díaz, cello Azica 71252

07:28:00 00:05:47 Johannes Brahms Intermezzo in A major Op 118 Jorge Federico Osorio, piano Cedille 171

07:40:00 00:08:16 Camille Saint-Saëns Finale from Symphony No. 3 Op 78 Cleveland Orchestra Sir Andrew Davis Joela Jones, organ MAA 2001

07:50:00 00:02:06 Dmitri Shostakovich Prelude & Fugue No. 2 in A minor Op 87 Keith Jarrett, piano ECM 1469

07:55:00 00:02:41 Leroy Anderson Plink, Plank, Plunk! Leonard Slatkin BBC Concert Orchestra Naxos 559357

08:07:00 00:05:38 Antonio Vivaldi Concerto for Strings in G major Andrew Parrott Taverner Players EMI 54208

08:15:00 00:04:48 Ludwig van Beethoven Scherzo from Piano Trio No. 1 Op 1 Joseph Kalichstein, piano; Jaime Laredo, violin; Sharon Robinson, cello Koch Intl 7724

08:20:00 00:02:58 Alfonso Ferrabosco Jr Convertere Domine Ross Duffin Quire Cleveland Quire 2013

08:30:00 00:03:48 George Gershwin Porgy and Bess: Summertime London Symphony Keith Lockhart Anne Akiko Meyers, violin eOne 7792

08:31:00 00:02:38 Gilbert & Sullivan HMS Pinafore: When I was a lad Welsh National Opera Orchestra Sir Charles Mackerras Richard Suart, baritone; Welsh National Opera Chorus Telarc 80374

08:40:00 00:07:21 Luigi Cherubini Eliza: Overture Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields EMI 54438

08:50:00 00:02:48 David Lang light moving Hilary Hahn, violin; Cory Smythe, piano DeutGram 19103

08:55:00 00:06:34 Cole Porter The Snake in the Grass Ballet John McGlinn London Sinfonietta EMI 54300

09:05:00 00:17:56 Johann Sebastian Bach Concerto for 2 Keyboards in C major Greg Anderson, piano; Elizabeth Joy Roe, piano Steinway 30033

09:28:00 00:04:56 Ferde Grofé Mississippi Suite: Mardi Gras Steven Richman Harmonie Ensemble New York Bridge 9212

09:35:00 00:04:04 Ernö Dohnányi Suite in f-Sharp: Scherzo Op 19 JoAnn Falletta Buffalo Philharmonic Naxos 572303

09:50:00 00:04:14 Sir Edward Elgar The Wand of Youth Suite No. 2: March Raymond Leppard Indianapolis Symphony Koss Class 1014

09:56:00 00:02:38 Stephen Sondheim Comedy Tonight! Don Sebesky London Symphony EMI 54285

CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:01:00 00:02:29 George Frideric Handel Fugue No. 3 in B flat major Alan Feinberg, piano Steinway 30034

10:04:00 00:02:41 Antonio Vivaldi Fugue from Concerto for 2 Violins Op 3 Chamber Orchestra of Europe Daniel Hope, violin; Lorenza Borrani, violin DeutGram 4777463

10:09:00 00:11:51 Franz Schubert Piano Trio in B flat major Joseph Kalichstein, piano; Jaime Laredo, violin; Sharon Robinson, cello Bridge 9376

10:22:00 00:04:53 Felix Mendelssohn Song without Words No. 7 in E flat major Op 30 Vassily Primakov, piano Bridge 9350

10:30:00 00:04:54 Johannes Brahms Intermezzo in E flat major Op 117 Jorge Federico Osorio, piano Cedille 171

10:38:00 00:05:47 Johannes Brahms Intermezzo in A major Op 118 Jorge Federico Osorio, piano Cedille 171

10:46:00 00:03:29 William Byrd Venite exultemus Ross Duffin Quire Cleveland Quire 106

10:52:00 00:21:40 Louis Théodore Gouvy Fantaisie symphonique in G minor Op 59 Jacques Mercier German Radio Philharmonic CPO 777382

11:11:00 00:04:43 Sergei Rachmaninoff Prelude No. 1 in C sharp minor Op 3 Wolfgang Sawallisch Philadelphia Orchestra EMI 55592

11:23:00 00:08:55 Robert Schumann Genoveva: Overture Op 81 Karl Münchinger Vienna Philharmonic Decca 4785437

11:35:00 00:10:00 Anton Bruckner Scherzo from Symphony No. 4 Eugen Jochum Berlin Philharmonic DeutGram 4795448

11:47:00 00:08:38 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 22 in C major Ton Koopman Amsterdam Baroque Orchestra Erato 45714

11:56:00 00:04:29 Steve Reich Nagoya Marimbas Bob Becker, marimba; James Preiss, marimba Nonesuch 79430

12:06:00 00:06:57 Camille Saint-Saëns La princesse jaune: Overture Op 30 José Serebrier BBC Concert Orchestra BBC 63

12:15:00 00:09:10 Nikolai Rimsky-Korsakov Scheherazade: The Young Prince & Cleveland Orchestra Lorin Maazel Daniel Majeske, violin Decca 4787779

12:26:00 00:05:00 Richard Rodgers Babes in Arms: Overture Keith Lockhart Boston Pops Orchestra RCA 63835

12:33:00 00:03:57 Franz Schubert Scherzo from Piano Sonata No. 21 Jorge Federico Osorio, piano Cedille 171

12:41:00 00:04:04 Franz Schubert Marche militaire No. 1 in D major Louis Lane Cleveland Orchestra Sony 63052

12:47:00 00:08:13 Franz von Suppé The Queen of Spades: Overture Zubin Mehta Vienna Philharmonic CBS 44932

12:56:00 00:03:37 Fritz Kreisler Tambourin chinois Op 3 Shannon Lee, violin; Pamela Mia Paul, piano Telarc 80695

THE BIG WORK AT ONE

13:01:00 00:26:54 Reinhold Glière The Red Poppy: Suite Zdenek Mácal New Jersey Symphony Delos 3178

13:29:00 00:26:33 Sergei Prokofiev Violin Concerto No. 2 in G minor Op 63 Bavarian Radio Symphony Mariss Jansons Nikolaj Znaider, violin RCA 87454

13:57:00 00:02:05 Johann Sebastian Bach Anna Magdalena Notebook: 2 Minuets Aulos Ensemble Centaur 3068

CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

14:00:00 00:02:57 Johannes Brahms Intermezzo in E major Op 116 Jorge Federico Osorio, piano Cedille 171

14:03:00 00:03:30 Peter Tchaikovsky Impromptu in E minor Op 72 Mikhail Pletnev, piano DeutGram 4284

14:09:00 00:12:59 Zdenek Fibich Spring Op 13 Marek Stilec Czech National Symphony Naxos 573197

14:24:00 00:06:12 Moritz Moszkowski Torch Dance Op 51 Martin West San Francisco Ballet Orchestra Reference 138

14:33:00 00:07:14 Gabriel Fauré Barcarolle No. 3 in G flat Op 42 Charles Owen, piano Avie 2240

14:41:00 00:14:52 Ernö Dohnányi Symphonic Minutes Op 36 JoAnn Falletta Buffalo Philharmonic Naxos 572303

14:57:00 00:02:31 Josef Strauss Polka 'The Soubrette' Op 109 Franz Welser-Möst Vienna Philharmonic Sony 544071

15:02:00 00:13:17 Franz Liszt Rapsodie espagnole Roberto Szidon, piano DeutGram 4779525

15:17:00 00:08:22 Édouard Lalo Rondo from Symphonie espagnole Op 21 Philharmonia Orchestra Antonio Pappano Maxim Vengerov, violin EMI 57593

15:27:00 00:03:54 Aram Khachaturian Masquerade: Waltz Neeme Järvi Royal Scottish Nat'l Orch Chandos 8542

15:33:00 00:03:42 Antonio Salieri Cublai Overture Matthias Bamert London Mozart Players Chandos 9877

15:40:00 00:04:19 Étienne Méhul Le trésor supposé: Overture Michel Swierczewski Gulbenkian Orchestra Nimbus 5185

15:47:00 00:08:49 Ludwig van Beethoven Egmont: Overture Op 84 George Szell Czech Philharmonic Sony 68447

15:58:00 00:04:30 Johannes Brahms Rhapsody in E flat major Op 119 Jorge Federico Osorio, piano Cedille 171

CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell; COMPOSERS DATEBOOK: Ursula Mamlok

16:06:00 00:04:28 Franz Liszt Hungarian Rhapsody No. 4 in E flat major Misha Dichter, piano Philips 416463

16:13:00 00:10:34 Peter Schickele Unbegun Symphony Jorge Mester Royal PDQ Bach Festival Orch Vanguard 79223

16:23:00 00:03:52 Cole Porter Begin the Beguine Jenny Lin, piano Steinway 30011

16:31:00 00:05:16 Donald Fraser Cheers: Where Everybody Knows Your Name Grant Gershon, piano Delos 3222

16:41:00 00:08:06 Antonio Vivaldi Violin Concerto in C major Op 8 Raglan Baroque Players Nicholas Kraemer Monica Huggett, violin VirginClas 61172

16:52:00 00:02:39 Richard Rodgers The King and I: Shall We Dance? Keith Lockhart Boston Pops Orchestra RCA 63835

16:56:00 00:03:11 Peter Tchaikovsky The Sleeping Beauty: March from Act 3 Mikhail Pletnev Russian National Orchestra DeutGram 457634

17:03:00 00:05:42 Vasily Kalinnikov Intermezzo No. 1 in F sharp minor Neeme Järvi London Symphony Chandos 8614

17:24:00 00:10:48 Joaquín Rodrigo Adagio from Concierto de Aranjuez London Philharmonic Yannick Nézet-Séguin Milos Karadaglic, guitar DeutGram 20039

17:32:00 00:02:13 Wilhelm Peterson-Berger Flowers from Frösön: Song of Summer Okko Kamu Helsingborg Symphony Naxos 553115

17:40:00 00:05:56 Johann Jacob Froberger Tombeau de Monsieur Blancrocher David Greilsammer, piano Sony 792969

17:47:00 00:03:45 Camille Saint-Saëns La jota aragonese Op 64 Geoffrey Simon London Philharmonic Cala 4031

17:53:00 00:02:44 Padre Antonio Soler Sonata No. 84 in D major David Greilsammer, piano Sony 792969

17:57:00 00:02:29 Peter Tchaikovsky Swan Lake: Act 2 Introduction Valéry Gergiev Mariinsky Theater Orchestra Decca 10104

DINNER CLASSICS

18:09:00 00:15:56 Jacques Ibert Divertissement Paavo Järvi Tapiola Sinfonietta Bis 630

18:27:00 00:04:54 Johannes Brahms Intermezzo in E flat major Op 117 Jorge Federico Osorio, piano Cedille 171

18:34:00 00:02:57 Johannes Brahms Intermezzo in E major Op 116 Jorge Federico Osorio, piano Cedille 171

18:39:00 00:12:30 Percy Grainger To a Nordic Princess Richard Hickox Danish National Radio Sym Chandos 9721

SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:17:38 Johann Nepomuk Hummel Trumpet Concerto in E flat major German Chamber Philharmonic Alison Balsom, trumpet EMI 16213

19:22:00 00:34:08 Franz Schubert Symphony No. 2 in B flat major Sir Colin Davis Dresden State Orchestra RCA 68545

19:57:00 00:01:54 Edvard Grieg Lyric Pieces Book 10: Remembrances Op 71 Per Tengstrand, piano Azica 71207

WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:02:00 00:06:01 Gioacchino Rossini La scala di seta: Overture Piero Gamba London Symphony Decca 4785437

20:10:00 00:09:32 Johann Strauss Jr Waltz 'Artist's Life' Op 316 Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra MAA 10406

20:22:00 00:35:21 Camille Saint-Saëns Symphony No. 3 in C minor Op 78 Rotterdam Philharmonic Edo de Waart Daniel Chorzempa, organ Philips 4788977

20:56:00 00:03:13 Amy Beach Scottish Legend Op 54 Alan Feinberg, piano Argo 436121

NIGHT MUSIC with Rob Grier; COMPOSERS DATEBOOK: Ursula Mamlok

21:03:00 00:14:08 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 27 in G major Ton Koopman Amsterdam Baroque Orchestra Erato 45544

21:19:00 00:05:28 Johann Jacob Froberger Canzona No. 2 in G minor Alan Feinberg, piano Steinway 30034

21:26:00 00:14:49 Sir Edward Elgar Concert Overture 'Froissart' Op 19 Sir Andrew Davis BBC Symphony Orchestra Teldec 98436

21:44:00 00:05:04 Ola Gjeilo Serenity Nigel Short Tenebrae; Matthew Sharp, cello Decca 24646

21:50:00 00:39:19 Franz Schubert Piano Sonata No. 20 in A major Jorge Federico Osorio, piano Cedille 171

22:31:00 00:13:38 Wolfgang Amadeus Mozart Serenade No. 6 in D major Andrew Manze English Concert Harm Mundi 907280

22:47:00 00:11:15 Johann Sebastian Bach Flute Sonata in G minor Joshua Smith, flute; Jory Vinikour, harpsichord Delos 3402

QUIET HOUR with Rob Grier

23:02:00 00:04:58 Sir Edward Elgar Sospiri Op 70 English Chamber Orchestra Paul Goodwin Osian Ellis, harp Harm Mundi 907258

23:06:00 00:04:28 Ralph Vaughan Williams Fantasia on 'Greensleeves' Michael Stern Kansas City Symphony Reference 129

23:11:00 00:06:20 Frederick Delius Romance Yo-Yo Ma, cello; Kathryn Stott, piano Sony 510316

23:20:00 00:05:18 Ermanno Wolf-Ferrari The Jewels of the Madonna: Intermezzo James Gaffigan CityMusic Cleveland CityMusic 3

23:25:00 00:04:29 Johannes Brahms Intermezzo in E major Op 116 Jorge Federico Osorio, piano Cedille 171

23:29:00 00:06:26 Franz Schreker Intermezzo for String Orchestra Op 8 James Conlon Gürzenich Orchestra Cologne EMI 56784

23:38:00 00:06:24 Christoph Willibald Gluck Orfeo ed Euridice: Dance of the Blessed Marc Minkowski Musicians of the Louvre Archiv 471582

23:44:00 00:09:56 Franz Joseph Haydn Adagio from String Quartet No. 26 Op 20 Daedalus Quartet Bridge 9326

23:56:00 00:03:05 Mikhail Antsev Berceuse Rachel Barton Pine, violin; Matthew Hagle, piano Cedille 139