Program Guide 05-17-2017

00:00 CLASSICAL MUSIC with Angela Mitchell

00:02:00 00:24:10 Franz Joseph Haydn Symphony No. 87 in A major Bruno Weil Tafelmusik Baroque Orchestra Sony 66296

00:31:00 00:46:18 Ludwig van Beethoven Violin Concerto in D major Op 61 Berlin Philharmonic Eugen Jochum Wolfgang Schneiderhan, violin DeutGram 4796018

01:20:00 00:39:19 Franz Schubert Piano Sonata No. 20 in A major Jorge Federico Osorio, piano Cedille 171

02:03:00 00:40:15 Sergei Prokofiev Alexander Nevsky Op 78 Cleveland Orchestra Riccardo Chailly Irina Arkhipova, mezzo-soprano; Cleveland Orchestra Chorus Decca 410164

02:45:00 00:46:45 George Frideric Handel Water Music Suites Nos. 1-3 Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 435390

03:34:00 00:41:21 Johan Svendsen Octet for Strings in A Op 3 Kontra Quartet Lars Bjornkjaer, violin; Per Lund Madsen, violin; Bjarne Boie Rasmussen, viola; Lars Holm Johansen, cello Bis 753

04:21:00 00:27:08 Wolfgang Amadeus Mozart Flute Concerto No. 1 in G major Vienna Philharmonic Karl Böhm Werner Tripp, flute DeutGram 4795448

04:50:00 00:15:36 Erik Satie Parade David Porcelijn BBC Symphony Orchestra BBC 293

05:10:00 00:12:46 César Franck Prelude, Fugue & Variations Op 18 Paul Crossley, piano Sony 58914

05:25:00 00:18:02 Antonio Rosetti Symphony in B flat Concerto Cologne Teldec 98420

05:47:00 00:06:40 Jean Sibelius Cortège Leif Segerstam Turku Philharmonic Naxos 573300

05:55:00 00:03:19 Jerome Moross Fugue from Symphony No. 1 JoAnn Falletta London Symphony Albany 1403

06:00 BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:03:44 Camille Saint-Saëns Gavotte & Finale from Septet Op 65 Ensemble Vivant OpeningDay 9379

06:15:00 00:09:12 Erik Satie Trois gymnopédies Anne Queffélec, piano VirginClas 90754

06:25:00 00:02:40 Sergei Prokofiev Lieutenant Kijé Suite: Troika Op 60 Paavo Järvi Cincinnati Symphony Telarc 80683

06:30:00 00:03:45 Jean-Baptiste Lully Phaëton: Chaconne in G Jeanne Lamon Tafelmusik Baroque Orchestra Tafelmusik 1001

06:32:00 00:01:50 Felix Mendelssohn Elijah: Lift Thine Eyes to the Mountains Robert Shaw Women of the; Atlanta Symphony Chorus Telarc 80119

06:40:00 00:09:58 Franz von Suppé Poet and Peasant: Overture Zubin Mehta Vienna Philharmonic CBS 44932

06:50:00 00:03:38 Rihards Dubra Ave Maria I Voces8 Decca 22601

06:55:00 00:03:18 Eric Coates March "Calling All Workers" Ronald Corp New London Orchestra Hyperion 66868

07:03:00 00:06:00 Maurice Ravel Pavane for a Princess of the Past Ludovic Morlot Seattle Symphony SeattleSM 1002

07:10:00 00:07:46 Sir Arthur Sullivan The Mikado: Overture Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields Philips 434916

07:20:00 00:04:33 Erik Satie Poudre d'or Pascal Rogé, piano Decca 421713

07:25:00 00:02:14 Jean-Philippe Rameau Tambourins from Concert No. 3 en Christophe Rousset Les Talens Lyriques Decca 1845

07:30:00 00:04:51 Randall Thompson Largo from Symphony No. 2 Leonard Bernstein New York Philharmonic Sony 60594

07:40:00 00:04:54 Nicolas Chédeville Allegro from Flute Sonata Op 13 Gary Schocker, flute; Jason Vieaux, guitar Azica 71230

07:45:00 00:06:53 Emile Waldteufel Waltz 'Estudiantina' Op 191 Michel Swierczewski Gulbenkian Orchestra Nimbus 5264

07:55:00 00:03:09 Roman Hoffstetter Serenade from String Quartet in F major Op 3 Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 437782

08:07:00 00:06:45 Ludwig van Beethoven Finale from String Quartet No. 5 Op 18 Cypress String Quartet Avie 2348

08:15:00 00:04:37 Ralph Vaughan Williams The Running Set George Hurst Bournemouth Sinfonietta Chandos 2419

08:20:00 00:02:50 Jay Ungar A Time for Farewell Thomas Hampson, baritone; Wolfram Rieger, piano THM 5432

08:25:00 00:04:27 Constant Lambert Horoscope: Dance for the Followers of Barry Wordsworth BBC Concert Orchestra Argo 436118

08:30:00 00:05:02 Johannes Brahms Intermezzo in E flat minor Op 118 Jorge Federico Osorio, piano Cedille 171

08:40:00 00:07:31 Ludwig Spohr Finale from Nonet Op 31 Vienna-Berlin Ensemble Gerhart Hetzel, violin; Wolfram Christ, viola; Georg Faust, cello; Alois Posch, double bass DeutGram 427640

08:50:00 00:01:46 Erik Satie Gnossienne No. 6 Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 470290

08:55:00 00:05:03 Billy Strayhorn Chelsea Bridge Center City Brass Quintet Chandos 4554

09:02:00 00:16:13 Maurice Ravel Daphnis et Chloé: Suite No. 2 Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Chorus Teldec 44945

09:20:00 00:03:21 Peter Tchaikovsky The Seasons: August Op 37 Lang Lang, piano Sony 511758

09:27:00 00:02:55 Lt. Charles A. Zimmerman March 'Anchors Aweigh' Frederick Fennell Cleveland Symphonic Winds Telarc 80099

09:32:00 00:03:44 Camille Saint-Saëns Ascanio: Waltz-Finale Geoffrey Simon London Philharmonic Cala 4031

09:46:00 00:04:33 Robert Russell Bennett Symphonic Songs: Celebration Lt. Col. Jason K. Fettig United States Marine Band Altissimo 4032

09:51:00 00:05:11 Henri Herz Polonaise from Piano Concerto No. 8 Op 218 Tasmanian Symphony Howard Shelley Howard Shelley, piano Hyperion 67465

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:01:00 00:03:19 Erik Satie Gnossienne No. 3 Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 470290

10:05:00 00:02:47 Erik Satie Gymnopédie No. 1 Matthias Maute Ensemble Caprice Analekta 9848

10:11:00 00:11:19 Richard Wagner Die Feen: Overture Fabio Luisi Philharmonia Zürich Accentus 102

10:22:00 00:04:55 Sergei Prokofiev Waltz Suite: End of the Fairy Tale Op 110 Marin Alsop São Paulo Symphony Naxos 573518

10:28:00 00:04:03 Felix Mendelssohn Scherzo from String Quartet No. 4 Op 44 American String Project MSR 1386

10:34:00 00:03:32 Frédéric Chopin Mazurka No. 49 in A minor Op 68 Grigory Sokolov, piano DeutGram 4794342

10:41:00 00:03:55 Heitor Villa-Lobos Suite populaire brésilienne: Mazurka- Milos Karadaglic, guitar DeutGram 17000

10:46:00 00:02:52 Johann Strauss Jr Polka 'Thunder and Lightning' Op 324 Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra MAA 2003

10:52:00 00:21:40 Franz Joseph Haydn Symphony No. 73 in D major Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 439779

11:14:00 00:04:54 Franz Liszt Transcendental Etude No. 8 in C minor Daniil Trifonov, piano DeutGram 4795529

11:21:00 00:08:44 Franz Schubert Fierrabras: Overture Christian Benda Prague Sinfonia Naxos 570329

11:31:00 00:07:05 Wolfgang Amadeus Mozart Minuet & Trio in C major Nikolaus Harnoncourt Vienna Concentus Musicus DHM 75736

11:41:00 00:09:10 Sir William Walton Coronation Te Deum Philharmonia Orchestra Sir David Willcocks John Scott, organ; Bach Choir Chandos 8760

11:52:00 00:07:16 Gustav Holst Walt Whitman Overture Op 7 JoAnn Falletta Ulster Orchestra Naxos 572914

12:07:00 00:08:05 Ambroise Thomas Raymond: Overture Charles Dutoit Montreal Symphony Decca 421527

12:17:00 00:06:45 Hugo Wolf Italian Serenade in G major Brodsky Quartet Chandos 10761

12:26:00 00:05:22 Nikolai Rimsky-Korsakov The Maid of Pskov: Overture Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572788

12:26:00 00:10:11 Camille Saint-Saëns Rhapsodie d'Auvergne Op 73 Royal Philharmonic André Previn Jean-Philippe Collard, piano EMI 49757

12:33:00 00:02:20 Claude Debussy Children's Corner: Dr. Gradus ad Paul Crossley, piano Sony 53111

12:38:00 00:06:14 Sir Edward Elgar Pomp and Circumstance March No. 1 in D major Op 39 Howard Griffiths Brandenburg State Orchestra Klanglogo 1506

12:57:00 00:01:34 Peter Tchaikovsky Swan Lake: Dance of the Little Valéry Gergiev Mariinsky Theater Orchestra Decca 10104

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:01:00 00:25:48 Felix Mendelssohn Violin Concerto in E minor Op 64 Göttingen Symphony Orchestra Christoph-Mathias Mueller Rachel Barton Pine, violin Cedille 144

13:27:00 00:17:31 Richard Wagner A Siegfried Idyll Daniel Barenboim Chicago Symphony Orchestra Teldec 24224

13:46:00 00:12:35 Antonín Dvorák Scherzo capriccioso Op 66 Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 414422

14:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

14:00:00 00:02:48 Antonín Dvorák Cypress No. 5 Cypress String Quartet Avie 2275

14:03:00 00:01:34 Franz Liszt Schubert Song 'Das Wandern' Evgeny Kissin, piano RCA 58420

14:07:00 00:12:03 Karol Szymanowski Concert Overture Op 12 Edward Gardner BBC Symphony Orchestra Chandos 5115

14:20:00 00:06:03 Maurice Ravel Miroirs: La vallée des cloches Pierre-Laurent Aimard, piano DeutGram 14764

14:41:00 00:10:28 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony in C major Sir Charles Mackerras Prague Chamber Orchestra Telarc 80273

14:53:00 00:06:33 Francis Poulenc Mélancolie Paul Crossley, piano CBS 44921

15:03:00 00:14:30 Frederick the Great Flute Concerto No. 3 in C major CPE Bach Chamber Orchestra Peter Schreier Patrick Gallois, flute DeutGram 439895

15:19:00 00:07:23 Ludwig van Beethoven Variations on 'God Save the King' Olli Mustonen, piano Decca 436834

15:28:00 00:05:09 Erik Satie Je te veux Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 470290

15:37:00 00:05:43 Erik Satie Jack in the Box Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 470290

15:45:00 00:08:38 Hector Berlioz Overture 'Le corsaire' Op 21 Sir Colin Davis Dresden State Orchestra RCA 68790

15:55:00 00:01:23 Sergei Prokofiev The Love for Three Oranges: March Op 33 Gil Shaham, violin; Akira Eguchi, piano DeutGram 447640

15:58:00 00:04:30 Johannes Brahms Rhapsody in E flat major Op 119 Jorge Federico Osorio, piano Cedille 171

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell; COMPOSERS DATEBOOK: Debussy and the Persistence of Ms. Elisa Hall

16:06:00 00:03:57 Franz Schubert Scherzo from Piano Sonata No. 21 Jorge Federico Osorio, piano Cedille 171

16:13:00 00:10:04 Claude Debussy Rapsodie for Saxophone & Orchestra Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner John Harle, saxophone EMI 72109

16:27:00 00:06:09 Erik Satie Gymnopédies Nos. 1 & 3 Louis Lane Cleveland Orchestra Sony 63056

16:35:00 00:04:04 Carl Stamitz Rondo from Cello Concerto No. 3 Prague Chamber Orchestra Christian Benda Christian Benda, cello Naxos 550865

16:41:00 00:07:36 Enrique Granados Goyescas: Los Requiebros Jorge Luis Prats, piano Decca 4782732

16:52:00 00:02:56 Johann Sebastian Bach Fugue à la gigue in G major Leonard Slatkin BBC Philharmonic Chandos 9835

16:56:00 00:02:46 George Frideric Handel Allegro from Concerto Grosso Op 3 Richard Egarr Academy of Ancient Music Harm Mundi 907415

17:04:00 00:04:53 Bruce Broughton Silverado: Overture Carl Topilow Cleveland Pops Orchestra ClevPops 2016

17:23:00 00:11:36 Ludwig van Beethoven Piano Trio No. 9 in E flat major Beaux Arts Trio Philips 4788977

17:40:00 00:05:00 Igor Stravinsky The Firebird: Round Dance of the Paavo Järvi Cincinnati Symphony Telarc 80587

17:46:00 00:03:26 Igor Stravinsky Tango in D minor Jenny Lin, piano Steinway 30028

17:52:00 00:02:21 Traditional Dashing Away with the Smoothing Iron John Rutter Cambridge Singers Collegium 120

17:55:00 00:04:25 Giovanni Battista Pergolesi Siciliano from Violin Concerto in B flat I Solisti Veneti Claudio Scimone Bettina Mussumeli, violin Erato 88172

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:00 00:14:42 Antonio Lotti Oboe d'amore Concerto in A major I Musici Heinz Holliger, oboe d'amore Philips 420189

18:25:00 00:05:50 Francis Poulenc Mouvements perpétuels Paul Crossley, piano CBS 44921

18:33:00 00:02:15 Claude Debussy Preludes Book 2: Hommage à S. Pickwick, Paul Crossley, piano Sony 53111

18:38:00 00:14:54 Franz Joseph Haydn String Quartet No. 13 in G major Op 9 Angeles Quartet Decca 4783695

18:55:00 00:03:27 Francis Poulenc Improvisation No. 13 in A minor Paul Crossley, piano CBS 44921

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:13:40 Bedrich Smetana Má vlast: From Bohemia's Woods and Nikolaus Harnoncourt Vienna Philharmonic RCA 54331

19:17:00 00:37:30 Johannes Brahms Symphony No. 4 in E minor Op 98 Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra Belvedere 8005

19:56:00 00:03:21 Gabriel Fauré Barcarolle No. 4 in A flat Op 44 Charles Owen, piano Avie 2240

20:00 CLEVELAND OVATIONS: CIM Live - Faculty Recital: Jinjoo Cho, violin; Mark Kosower, cello; Sharon Robinson, cello; Antonio Pompa-Baldi, piano – recorded April 5 in Mixon Hall at the Cleveland Institute of Music

Sergei Rachmaninoff: Cello Sonata g Op 19

Bedrich Smetana: Piano Trio in g Op 15

21:17:00 00:41:53 Sergei Rachmaninoff Piano Concerto No. 3 in D minor Op 30 Royal Liverpool Philharmonic Vasily Petrenko Simon Trpceski, piano Avie 2192

22:00 THE BLACK ARTS with A. Grace Lee Mims: recordings by tenor William Brown

23:00 QUIET HOUR with Rob Grier

23:02:00 00:03:28 Giuseppe Verdi La traviata: Act 1 Prelude James Gaffigan CityMusic Cleveland CityMusic 3

23:05:00 00:04:16 Claude Debussy Preludes Book 2: La terrasse des Alexander Schimpf, piano Genuin 10181

23:09:00 00:09:03 Erik Satie Deux préludes posthumes et une Douglas Bostock Chamber Philharmonic Bohemia Classico 168

23:19:00 00:05:15 Edvard Grieg Peer Gynt: Solveig's Song George Szell Cleveland Orchestra CBS/Sony 488

23:24:00 00:07:13 Franz Liszt Years of Pilgrimage, 1st Year: Les Antonio Pompa-Baldi, piano Centaur 3280

23:33:00 00:06:09 Camille Saint-Saëns Romance in D flat Op 37 Tapiola Sinfonietta Jean Jacques Kantorow Sharon Bezaly, flute Bis 1359

23:39:00 00:12:46 César Franck Prelude, Fugue & Variations Op 18 Paul Crossley, piano Sony 58914

23:56:00 00:03:05 Albert Périlhou La vierge à la crèche La Pietà Angèle Dubeau Angèle Dubeau, violin Analekta 8730