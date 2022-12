Program Guide 05-10-2017

00:00 CLASSICAL MUSIC with Angela Mitchell

00:01:00 00:29:18 Joaquín Rodrigo Concierto madrigal Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Pepe Romero, guitar; Sir Angel Romero, guitar Philips 4788977

00:35:00 00:45:53 Sergei Rachmaninoff Symphony No. 1 in D minor Op 13 Andrew Litton Royal Philharmonic VirginClas 90830

01:25:00 00:41:24 Richard Strauss Sinfonia domestica Op 53 George Szell Cleveland Orchestra Sony 53511

02:09:00 00:41:43 Franz Schubert String Quartet No. 14 in D minor Hagen Quartet DeutGram 4795448

02:54:00 00:41:50 Alfredo Casella Symphony No. 3 Op 63 Gianandrea Noseda BBC Philharmonic Chandos 10768

03:38:00 00:18:57 Dmitri Shostakovich Piano Concerto No. 2 in F major Op 102 Los Angeles Philharmonic Esa-Pekka Salonen Yefim Bronfman, piano Sony 60677

04:02:00 00:34:25 Sir Charles Hubert H. Parry Symphony No. 3 in C major Matthias Bamert London Philharmonic Chandos 8896

04:38:00 00:25:20 Robert Fuchs Serenade No. 4 in G minor Op 51 Christian Ludwig Cologne Chamber Orchestra Naxos 572607

05:07:00 00:17:47 Béla Bartók Dance Suite Pierre Boulez New York Philharmonic Sony 64100

05:27:00 00:13:19 Stanislaw Moniuszko Overture 'The Fairy Tale' Antoni Wit Warsaw Philharmonic Naxos 572716

05:45:00 00:06:26 Gerónimo Giménez La boda de Luis Alonso: Malagueña y Los Romeros, guitars Philips 442781

05:52:00 00:04:43 Claude Debussy Suite bergamasque: Clair de lune Jun Märkl National Orchestra of Lyon Naxos 572583

06:00 BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:03:09 François Dompierre The Devil's Beauties La Pietà Angèle Dubeau Angèle Dubeau, violin Analekta 8723

06:15:00 00:09:48 Robert Schumann Vienna Carnival: Allegro Op 26 Daniel Gortler, piano Roméo 7281

06:25:00 00:03:31 Will Todd My Lord Has Come Voces8 Decca 22601

06:30:00 00:04:06 Stanislaw Moniuszko Jawnuta: Overture Antoni Wit Warsaw Philharmonic Naxos 572716

06:40:00 00:07:50 Gaspar Sanz Selections from 'Suite española' Christopher Parkening, guitar EMI 49404

06:50:00 00:02:32 Jean-Marie Leclair Recréation de Musique No. 2: Tambourins Florilegium Channel 7595

06:55:00 00:04:03 John Philip Sousa March 'The Free Lance' Frederick Fennell Tokyo Kosei Wind Orchestra Brain 7504

07:04:00 00:05:12 Sir Edward Elgar Enigma Variations: Finale Op 36 Sir John Eliot Gardiner Vienna Philharmonic DeutGram 463265

07:10:00 00:09:45 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo from Divertimento No. 17 Cleveland Orchestra Louis Lane Rafael Druian, violin Sony 86793

07:20:00 00:02:38 Ludwig van Beethoven Scherzo from Piano Sonata No. 29 Op 106 Maurizio Pollini, piano DeutGram 4796018

07:25:00 00:02:17 Aram Khachaturian Gayaneh: Dance of the Rose Maidens Neeme Järvi Royal Scottish Nat'l Orch Chandos 8542

07:30:00 00:04:12 Igor Stravinsky Pulcinella: Gavotte with 2 Variations Pierre Boulez Chicago Symphony Orchestra CSO Res 901918

07:40:00 00:07:25 Sir Edward German Nell Gwyn: Overture John Wilson Royal Liverpool Philharmonic Avie 2194

07:50:00 00:02:52 Wolfgang Amadeus Mozart Ave verum corpus Atlanta Symphony Orchestra Robert Shaw Atlanta Symphony Chorus Telarc 80119

07:55:00 00:03:07 Andrea Falconieri Ciaccona Chamber Orchestra of Europe Daniel Hope, violin; Lorenza Borrani, violin; Members of DeutGram 4795448

07:58:00 00:01:47 Georges Bizet Carmen Suite No. 1: Seguidilla Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80703

08:07:00 00:05:59 Albert Lortzing Zar und Zimmermann: Overture Lance Friedel Royal Scottish Nat'l Orch Naxos 573418

08:15:00 00:03:06 Giuseppe Tartini Finale from Trumpet Concerto in D major English Chamber Orchestra Jeffrey Tate Ole Edvard Antonsen, trumpet EMI 54897

08:18:00 00:05:52 Peter Tchaikovsky Waltz from Symphony No. 5 Op 64 Daniel Barenboim West-Eastern Divan Orchestra Warner 62190

08:27:00 00:03:52 John Field Nocturne No. 17 in C major Elizabeth Joy Roe, piano Decca 4789672

08:32:00 00:03:26 Richard Rodgers Victory at Sea: Beneath the Southern Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80175

08:40:00 00:06:30 Alan Hovhaness Let the Living and The Celestial Sing Op 344 Eastern Music Festival Orch Gerard Schwarz Greg Banaszak, saxophone Naxos 559755

08:46:00 00:03:31 Thomas Weelkes O vos omnes Ross Duffin Quire Cleveland Quire 2013

08:50:00 00:03:10 Maurice Ravel Mother Goose: The Fairy Garden Paavo Järvi Cincinnati Symphony Telarc 80601

08:55:00 00:05:26 Sir Arnold Bax Malta, G.C.: Finale Kenneth Alwyn Royal Philharmonic Silva 1094

09:05:00 00:17:30 Johann Sebastian Bach Orchestral Suite No. 4 in D major Monica Huggett Ensemble Sonnerie Avie 2171

09:29:00 00:06:14 Sir Edward Elgar Pomp and Circumstance March No. 1 in D major Op 39 Howard Griffiths Brandenburg State Orchestra Klanglogo 1506

09:40:00 00:05:17 Dmitri Shostakovich Allegretto from Symphony No. 5 Op 47 Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra MAA 70904

09:45:00 00:07:57 Otto Klemperer Das Ziel: Merry Waltz Eiji Oue Minnesota Orchestra Reference 92

09:58:00 00:02:17 Leopold Godowsky Alt Wien Stephen Hough, piano Hyperion 67043

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:02:00 00:03:24 Edvard Grieg Holberg Suite: Gavotte & Musette Op 40 Domenico Boyagian Ohio Philharmonic Centaur 3311

10:06:00 00:02:10 Jean Sibelius King Christian II: Musette Op 27 Jukka-Pekka Saraste Finnish Radio Symphony Orch RCA 60434

10:10:00 00:12:35 Jean-Marie Leclair Violin Concerto in B flat Op 10 Arion Baroque Orchestra Monica Huggett Monica Huggett, violin Atma 2143

10:23:00 00:06:25 Nicolò Paganini Caprice No. 24 in A minor Op 1 Philippe Quint, violin; Dmitriy Cogan, piano Naxos 570703

10:32:00 00:03:43 Jules Mouquet Suite for Winds: Aubade Robert J. Ambrose Atlanta Chamber Winds Albany 1127

10:39:00 00:06:24 Maurice Ravel Miroirs: Alborada del gracioso Pierre-Laurent Aimard, piano DeutGram 14764

10:52:00 00:22:17 Ludwig van Beethoven Piano Trio No. 5 in D major Op 70 Beaux Arts Trio Philips 4788977

11:15:00 00:03:08 Johann Nepomuk Hummel Turkish Rondo from Piano Trio No. 2 Op 22 Trio Parnassus MD+G 3307

11:20:00 00:09:40 Stanislaw Moniuszko Paria: Overture Antoni Wit Warsaw Philharmonic Naxos 572716

11:31:00 00:08:58 Camille Saint-Saëns Phaëthon Op 39 Charles Dutoit Philharmonia Orchestra Decca 4785437

11:43:00 00:08:48 Wolfgang Amadeus Mozart Adagio in E major English Chamber Orchestra Peter Maag Joshua Bell, violin Decca 436376

11:54:00 00:03:43 Ermanno Wolf-Ferrari The Jewels of the Madonna: Neapolitan Gianandrea Noseda BBC Philharmonic Chandos 10511

12:06:00 00:07:45 Carl Maria von Weber Jubilation Overture Gustav Kuhn Dresden State Orchestra Capriccio 10052

12:15:00 00:10:37 George Frideric Handel Coronation Anthem 'The King Shall Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner ASMF Chorus Philips 412733

12:29:00 00:03:27 Frédéric Chopin Etude No. 23 in A minor Op 25 Van Cliburn, piano RCA 300350

12:38:00 00:04:30 Max Steiner Gone with the Wind: Tara José Serebrier Royal Philharmonic Royal Phil 17

12:42:00 00:14:23 Lodewijk Mortelmans Morning Mood Alexander Rahbari Brussels Philharmonic MarcoPolo 223418

12:58:00 00:01:47 Fritz Kreisler Schön Rosmarin Orpheus Chamber Orchestra Gil Shaham, violin DeutGram 449923

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:01:00 00:25:51 Edward MacDowell Piano Concerto No. 2 in D minor Op 23 Dallas Symphony Orchestra Andrew Litton André Watts, piano Telarc 80429

13:28:00 00:12:52 John Alden Carpenter Krazy Kat Calvin Simmons Los Angeles Philharmonic New World 80228

13:41:00 00:19:11 Samuel Barber Souvenirs Suite Op 28 Yoel Levi Atlanta Symphony Orchestra Telarc 80441

14:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

14:01:00 00:02:01 Jean-Marie Leclair Recréation de Musique No. 2: Badinage Florilegium Channel 7595

14:04:00 00:02:32 Jean-Marie Leclair Recréation de Musique No. 2: Tambourins Florilegium Channel 7595

14:08:00 00:11:02 George Enescu Roumanian Rhapsody No. 2 in D major Op 11 Lawrence Foster Monte Carlo Philharmonic Erato 75179

14:21:00 00:05:59 Franz Schubert Characteristic March No. 1 in C major Evgeny Kissin, piano; James Levine, piano RCA 69282

14:43:00 00:11:00 Giacomo Meyerbeer Le prophète: Overture Darrell Ang New Zealand Symphony Naxos 573195

14:54:00 00:02:35 Morton Gould Gavotte from 'Interplay' Albany Symphony Orchestra David Alan Miller Findlay Cockrell, piano Albany 1174

15:01:00 00:14:49 Frédéric Chopin Grand Fantasy on Polish Airs Op 13 NDR Symphony Orchestra Krzysztof Urbanski Jan Lisiecki, piano DeutGram 4796824

15:17:00 00:07:17 Stanislaw Moniuszko Overture 'The Hetman's Mistress' Antoni Wit Warsaw Philharmonic Naxos 572716

15:27:00 00:03:35 Sergei Prokofiev The Stone Flower: Waltz Op 118 Neeme Järvi Royal Scottish Nat'l Orch Chandos 10481

15:32:00 00:03:44 Johann Sebastian Bach WTC-1: Prelude & Fugue No. 3 in C sharp major Daniel Barenboim, piano Warner 61553

15:39:00 00:05:48 Giuseppe Matteo Alberti Sonata for 2 Trumpets & Strings in D major Philharmonia Orchestra Simon Wright John Wallace, trumpet; John Miller, trumpet Nimbus 5079

15:47:00 00:08:51 Nikolai Miaskovsky Scherzo from Symphony No. 6 Op 23 Neeme Järvi Gothenburg Symphony DeutGram 471655

15:58:00 00:03:02 Max Steiner King Kong: Main Title & Entrance of Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80708

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell; COMPOSERS DATEBOOK: Alfven Defines Musical Sweden

16:01:00 00:02:34 Max Steiner The Caine Mutiny: March Charles Gerhardt National Philharmonic RCA 2792

16:08:00 00:02:28 Dimitri Tiomkin The Guns of Navarone: Main Theme José Serebrier Royal Philharmonic Royal Phil 17

16:13:00 00:09:20 Gioacchino Rossini L'Italiana in Algeri: Overture Thomas Fey Heidelberg Symphony Hänssler 98269

16:26:00 00:08:06 Max Steiner Four Wives: Symphonie Moderne National Philharmonic Charles Gerhardt Earl Wild, piano RCA 81270

16:37:00 00:02:57 Isaac Albéniz Minuetto from Piano Sonata No. 5 Op 82 Albert Guinovart, piano Harm Mundi 987007

16:41:00 00:08:53 Stanislaw Moniuszko The Countess: Overture Antoni Wit Warsaw Philharmonic Naxos 572716

16:53:00 00:02:55 Christoph Willibald Gluck Orfeo ed Euridice: Overture Marc Minkowski Musicians of the Louvre Archiv 471582

16:56:00 00:03:28 Ernesto Lecuona Malagueña Jorge Luis Prats, piano Decca 4782732

17:05:00 00:04:13 Maurice Ravel Finale from Piano Concerto in G major Cleveland Orchestra Pierre Boulez Pierre-Laurent Aimard, piano DeutGram 14764

17:26:00 00:08:34 Sergei Prokofiev Allegro from Symphony No. 5 Op 100 Lorin Maazel Cleveland Orchestra Decca 4785437

17:40:00 00:04:43 John Williams Schindler's List: Remembrances Gil Shaham, violin; Orli Shaham, piano Canary 10

17:46:00 00:03:16 John Williams The Empire Strikes Back: Yoda's Theme John Williams Skywalker Symphony Orchestra Sony 45947

17:52:00 00:02:55 George Frideric Handel The Triumph of Time and Truth: Sonata in D major RCO Chamber Orchestra Joshua Rifkin Peter Hurford, organ Decca 414604

17:56:00 00:03:20 Gabriel Fauré Barcarolle No. 6 in E flat major Op 70 Charles Owen, piano Avie 2240

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:00 00:19:18 Peter Tchaikovsky Suite No. 3: Theme and Variations Op 55 Vladimir Jurowski Russian National Orchestra PentaTone 61

18:30:00 00:03:33 Sir Richard Rodney Bennett Murder on the Orient Express: Waltz John Mauceri Hollywood Bowl Orchestra Philips 438685

18:37:00 00:02:07 Max Steiner Jezebel: Waltz John Mauceri Hollywood Bowl Orchestra Philips 438685

18:41:00 00:12:35 Jean-Marie Leclair Violin Concerto in B flat Op 10 Arion Baroque Orchestra Monica Huggett Monica Huggett, violin Atma 2143

18:55:00 00:02:50 Bernard Herrmann North by Northwest: Main Title John Mauceri Danish National Symphony Toccata 241

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:17:05 Robert Schumann Overture, Scherzo and Finale Op 52 Thomas Dausgaard Swedish Chamber Orchestra Bis 1569

19:21:00 00:33:54 Franz Joseph Haydn Symphony No. 31 in D major Sir Charles Mackerras Orchestra of St Luke's Telarc 80156

19:56:00 00:03:30 Ottorino Respighi Berceuse Rachel Barton Pine, violin; Matthew Hagle, piano Cedille 139

20:00 CLEVELAND OVATIONS: CSU Faculty Recital: John Perrine, saxophone; Shuai Wang, piano - a recital in the Dr. John Flower recital series at Cleveland State University’s Drinko Auditorium on February 27, 2017

Paule Maurice: Tableaux de Provence

Gregory d’Alessio: Now’s the Time (2016)

Pedro Iturralde: Suite Hellenique

William Albright: Sonata for Alto Saxophone & Piano (1984)

21:08:00 00:09:54 Stanislaw Moniuszko The Raftsman: Overture Antoni Wit Warsaw Philharmonic Naxos 572716

21:19:00 00:39:03 Antonín Dvorák String Quartet No. 11 in C major Op 61 Emerson String Quartet DeutGram 4778765

22:00 THE BLACK ARTS with A. Grace Lee Mims: recordings of music by composer William Grant Still



23:00 QUIET HOUR with Rob Grier

23:02:00 00:06:58 Ottorino Respighi The Pines of Rome: The Pines of the Mariss Jansons Oslo Philharmonic Orchestra EMI 55600

23:09:00 00:07:11 Paul Creston Choreografic Suite: Cantilena New York Chamber Symphony Gerard Schwarz Judith Mendenhall, flute Delos 3127

23:17:00 00:08:15 Max Reger The Violin-Playing Hermit Op 128 Royal Concertgebouw Orchestra Neeme Järvi Jaap van Zweden, violin Chandos 8794

23:25:00 00:09:10 Johannes Brahms Adagio from Violin Concerto Op 77 Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Joshua Bell, violin Decca 444811

23:35:00 00:07:57 Ernest Schelling Suite Fantastique: Intermezzo Op 7 BBC Scottish Symphony Martyn Brabbins Ian Hobson, piano Hyperion 66949

23:43:00 00:08:36 Ralph Vaughan Williams Six Studies in English Folk Song Janet Hilton, clarinet; Keith Swallow, piano Chandos 2419

23:56:00 00:03:03 John Dowland Time stands still La Nef Michael Slattery, tenor Atma 2650