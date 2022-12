Program Guide 05-09-2017

00:00 CLASSICAL MUSIC with Angela Mitchell

00:02:00 00:29:23 Leos Janácek Idyll for String Orchestra

Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572698

00:34:00 00:40:31 Felix Mendelssohn String Symphony No. 11 in F major

Johannes Goritzki German Chamber Academy Neuss Claves 9002

01:17:00 00:38:22 Peter Tchaikovsky Suite No. 2 in C major Op 53

Neeme Järvi Detroit Symphony Chandos 9454

01:58:00 00:21:57 Johann Sebastian Bach Violin Concerto in D minor

Ensemble Sonnerie Monica Huggett Monica Huggett, violin Gaudeamus 356

02:22:00 00:46:56 Anton Bruckner Symphony No. 1 in C minor

Sir Georg Solti Chicago Symphony Orchestra Decca 448898

03:12:00 00:38:07 Antonín Dvorák Piano Quintet No. 2 in A major Op 81

Concertante Jeremy Denk, piano Meridian 84459

03:52:00 00:21:15 Franz Schubert Mass No. 4 in C major

Orch of Age of Enlightenment Bruno Weil Soloists fr Vienna Choir Boys; Jörg Hering, tenor; Harry van der Kamp, bass; Vienna Boys' Choir; Chorus Viennensis Sony 68248

04:16:00 00:29:13 Sergei Rachmaninoff Piano Concerto No. 1 in F sharp minor Op 1

Helsinki Philharmonic Vladimir Ashkenazy Alexander Ghindin, piano Ondine 977

04:48:00 00:21:25 Jean Sibelius Symphony No. 7 in C major Op 105

Paavo Berglund Helsinki Philharmonic EMI 68646

05:12:00 00:21:20 Robert Schumann Scenes from Childhood Op 15

Lang Lang, piano DeutGram 5827

05:36:00 00:08:01 Julius Fucik Little Ballerinas Waltz Op 226

Neeme Järvi Royal Scottish Nat'l Orch Chandos 5158

05:52:00 00:05:35 Antonín Dvorák Czech Suite: Furiant Op 39

Sir John Eliot Gardiner NDR Symphony Orchestra DeutGram 437506

06:00 BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:03:10 Sergei Rachmaninoff Scherzo Op 11

Antonio Pompa-Baldi, piano; Emanuela Friscioni, piano Centaur 3062

06:15:00 00:07:07 Franz Lehár The Merry Widow: Sirens of the Ball

Sir John Eliot Gardiner Vienna Philharmonic DeutGram 463185

06:25:00 00:03:10 Benjamin Britten Pizzicato from 'A Simple Symphony' Op 4

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 423624

06:29:00 00:06:16 Claude Debussy Ballade

Michel Beroff, piano Denon 18047

06:40:00 00:09:26 Antonio Vivaldi Concerto for 3 Violins in F major

English Chamber Orchestra David Lockington Anne Akiko Meyers, violin E1 Music 7790

06:51:00 00:02:13 Gregorian Chant O lux beata trinitas

Anonymous 4 Harm Mundi 2907546

06:54:00 00:02:08 Gabriel Pierné Cydalise: March of the Little Fauns

Leonard Slatkin St. Louis Symphony RCA 7716

06:55:00 00:02:36 Frank Panella March 'On the Square'

Loras John Schissel Blossom Festival Band MAA 40601

07:02:00 00:07:54 John Williams Star Wars: Throne Room & End Title

John Williams Skywalker Symphony Orchestra Sony 45947

07:10:00 00:08:27 Ludwig van Beethoven Rondo from Piano Concerto No. 1 Op 15

Mahler Chamber Orchestra Leif Ove Andsnes Leif Ove Andsnes, piano Sony 542058

07:20:00 00:03:37 Jerome Kern Showboat: Old Man River

Stuttgart Brass Quartet Hänssler 98623

07:25:00 00:01:50 Dmitri Shostakovich Ballet Suite No. 1: Polka

Constantine Orbelian Moscow Chamber Orchestra Delos 3257

07:30:00 00:04:09 Sergei Rachmaninoff Aleko: Women's Dance

Paavo Järvi Cincinnati Symphony Telarc 80670

07:40:00 00:05:47 Giovanni Paisiello Proserpine: Overture

Gennaro Cappabianca Collegium Philarmonicum Naxos 557031

07:47:00 00:04:43 Richard Wagner Lohengrin: Bridal Chorus 'Treulich gefuehrt'

Atlanta Symphony Orchestra Robert Shaw Atlanta Symphony Chorus Telarc 80333

07:54:00 00:02:27 John Bull Galliard 'St. Thomas, Wake!'

Alan Feinberg, piano Steinway 30019

07:57:00 00:02:33 Leroy Anderson Bugler's Holiday

BBC Concert Orchestra Leonard Slatkin Catherine Moore, trumpet; David McCallum, trumpet; John Blackshaw, trumpet Naxos 559313

08:07:00 00:07:12 George Gershwin Three Preludes

Michael Tilson Thomas, piano CBS 44798

08:18:00 00:08:53 Stanislaw Moniuszko The Countess: Overture

Antoni Wit Warsaw Philharmonic Naxos 572716

08:25:00 00:02:07 Anthony Holborne Galliard 'My selfe'

Jordi Savall Hespèrion XXI AliaVox 9813

08:29:00 00:05:58 Eric Coates Ballad for Strings

Malcolm Nabarro Sinfonia ViVa ASV 2053

08:40:00 00:09:33 Johan Svendsen Allegro from Symphony No. 1 Op 4

Mariss Jansons Oslo Philharmonic Orchestra EMI 49769

08:50:00 00:01:25 Thomas Morley My bonny lass she smileth

Canadian Brass CBS 45792

08:58:00 00:03:38 Harold Arlen The Sky's the Limit: One for My Baby

Richard Glazier, piano Centaur 3347

09:05:00 00:16:29 Johann Joachim Quantz Flute Concerto No.161 in G major

CPE Bach Chamber Orchestra Peter Schreier Patrick Gallois, flute DeutGram 439895

09:28:00 00:03:46 George Frideric Handel Allegro from Organ Concerto No.13

Academy of Ancient Music Richard Egarr Richard Egarr, organ Harm Mundi 807447

09:35:00 00:02:39 Kurt Weill Lady in the Dark: My Ship

NDR Symphony Orchestra Sir John Eliot Gardiner Anne Sofie von Otter, mezzo DeutGram 4795448

09:38:00 00:03:20 Anderson & Roe Ragtime alla Turca

Greg Anderson, piano; Elizabeth Joy Roe, piano Steinway 30022

09:51:00 00:03:49 Dieterich Buxtehude Fugue in G major

Alan Feinberg, piano Steinway 30034

09:57:00 00:01:59 Jacques Ibert Histoires: Le petit âne blanc

Salut Salon Warner 554295

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:00:00 00:02:30 David Guion Arkansas Traveler

Ronald Corp New London Orchestra Hyperion 67067

10:03:00 00:04:35 Lyndol Mitchell Kentucky Mountain Portraits: Ballad

Howard Hanson Eastman-Rochester Orchestra Mercury 434324

10:10:00 00:11:27 Jirí Antonín Benda Sinfonia No. 12 in A

Christian Benda Prague Chamber Orchestra Naxos 553409

10:24:00 00:03:54 Wolfgang Amadeus Mozart The Impresario: Overture

Rinaldo Alessandrini Norwegian Nat'l Opera Orch Naïve 30479

10:29:00 00:04:12 Johann Sebastian Bach Cantata No. 147: Jesu, Joy of Man's Desiring

Jerry Junkin Dallas Wind Symphony Reference 126

10:37:00 00:06:22 Dieterich Buxtehude Chaconne in E minor

Keri-Lynn Wilson Simón Bolívar Symphony Dorian 90254

10:45:00 00:03:33 Wolfgang Amadeus Mozart Mitridate: March

Rinaldo Alessandrini Norwegian Nat'l Opera Orch Naïve 30479

10:52:00 00:19:17 Johann Sebastian Bach Brandenburg Concerto No. 1 in F major

Riccardo Chailly Leipzig Gewandhaus Orchestra Decca 139230

11:12:00 00:09:14 Carl Philipp Emanuel Bach Sinfonia in E flat

Karl Richter Munich Bach Orchestra DeutGram 4795448

11:24:00 00:08:29 Stanislaw Moniuszko Halka: Overture

Antoni Wit Warsaw Philharmonic Naxos 572716

11:35:00 00:08:28 Ludwig van Beethoven Rondo in G major Op 51

Evgeny Kissin, piano RCA 68911

11:45:00 00:08:32 Michael Haydn Symphony No. 36 in B flat major

Johannes Goritzki German Chamber Academy Neuss CPO 999379

12:06:00 00:07:27 Stanislaw Moniuszko The New Don Quixote: Overture

Antoni Wit Warsaw Philharmonic Naxos 572716

12:16:00 00:06:41 Gaetano Donizetti Don Pasquale: Overture

Myung-Whun Chung St Cecilia Academy Orchestra DeutGram 471566

12:26:00 00:06:00 Claude Debussy L'isle joyeuse

Alexander Schimpf, piano Oehms 1820

12:32:00 00:03:21 Leo Arnaud Three Fanfares

Frederick Fennell Cleveland Symphonic Winds Telarc 80099

12:39:00 00:04:08 Peter Boyer Silver Fanfare

Peter Boyer London Philharmonic Naxos 559769

12:45:00 00:12:29 Nikolai Rimsky-Korsakov The Snow Maiden: Suite

Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572787

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:01:00 00:26:07 Vincent d'Indy Symphony on a French Mountain Air Op 25

National Symphony of Ireland Antonio de Almeida François-Joël Thiollier, piano Naxos 550754

13:28:00 00:13:37 Gabriel Fauré Masques et bergamasques Op 112

Ludovic Morlot Seattle Symphony SeattleSM 1004

13:44:00 00:16:07 Georges Bizet L'Arlésienne Suite No. 1

Lorin Maazel Cleveland Orchestra Decca 4787779

14:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

14:01:00 00:03:03 Manuel de Falla El amor brujo: Song of the Fisherman

Leonard Bernstein New York Philharmonic Sony 90578

14:05:00 00:02:04 Joaquín Rodrigo Danza from 'Fantasía para un gentilhombre'

Philharmonia Orchestra Luis García-Navarro Narciso Yepes, guitar DeutGram 4795448

14:09:00 00:13:25 Franz Schubert Adagio from Octet

Cleveland Octet Sony 62655

14:25:00 00:06:16 Claude Debussy Ballade

Michel Beroff, piano Denon 18047

14:34:00 00:09:54 Stanislaw Moniuszko The Raftsman: Overture

Antoni Wit Warsaw Philharmonic Naxos 572716

14:46:00 00:11:32 Ludwig van Beethoven Piano Sonata No. 22 in F major Op 54

Peter Takács, piano Cambria 1175

15:01:00 00:14:10 Charles Avison Concerto Grosso No. 2 after Scarlatti in G major

Roy Goodman Brandenburg Consort Hyperion 66891

15:17:00 00:08:16 George Frideric Handel Suite for Trumpet & Strings in D major

Philharmonia Orchestra Claudio Scimone Bibi Black, trumpet EMI 54620

15:27:00 00:03:03 Leroy Anderson The Classical Jukebox

Leonard Slatkin BBC Concert Orchestra Naxos 559313

15:32:00 00:04:09 Sergei Rachmaninoff Aleko: Women's Dance

Paavo Järvi Cincinnati Symphony Telarc 80670

15:39:00 00:04:46 Sergei Rachmaninoff Aleko: Men's Dance

Paavo Järvi Cincinnati Symphony Telarc 80670

15:46:00 00:09:18 Antonio Vivaldi Cello Concerto in B flat major

Amsterdam Baroque Orchestra Ton Koopman Yo-Yo Ma, cello Sony 90916

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell; COMPOSERS DATEBOOK: Ravel Plays "Guess Who" In Paris

15:58:00 00:04:23 Maurice Ravel Valse noble et sentimentale No. 7

Vladimir Spivakov, violin; Sergei Bezrodny, piano RCA 60861

16:06:00 00:03:25 Maurice Ravel Le tombeau de Couperin: Rigaudon

Carlton Woods Blue Water Chamber Orchestra Blue Water 2010

16:13:00 00:11:44 Adolph von Henselt Introduction & Variations on a Theme by Donizetti

Rüdiger Steinfatt, piano Schwann 310023

16:28:00 00:04:35 Andrew Lloyd Webber Aspects of Love: Love Changes Everything

John Williams Boston Pops Orchestra Sony 45567

16:35:00 00:03:40 Andrew Lloyd Webber Requiem: Pie Jesu

Prague Philharmonia Emmanuel Villaume Anna Netrebko, soprano; Andrew Swait, treble; Prague Philharmonic Choir DeutGram 12217

16:41:00 00:08:07 Anton Bruckner Scherzo from Symphony No. 1

Sir Georg Solti Chicago Symphony Orchestra Decca 448898

16:52:00 00:03:24 Brian Dykstra The National Pastime

Robert Woolfrey, clarinet; Brian Dykstra, piano Centaur 3161

16:56:00 00:03:11 Leos Janácek Lachian Dances: Saw Dance

Antoni Wit Warsaw Philharmonic Naxos 572695

17:04:00 00:05:50 Alfredo Catalani Loreley: Dance of the Water Nymphs

Gianandrea Noseda BBC Philharmonic Chandos 10634

17:25:00 00:09:40 Stanislaw Moniuszko Paria: Overture

Antoni Wit Warsaw Philharmonic Naxos 572716

17:40:00 00:04:40 Ottorino Respighi Ancient Airs Suite No. 1: Villanesca

Jesús López-Cobos Lausanne Chamber Orchestra Telarc 80309

17:46:00 00:02:44 Ottorino Respighi The Birds: The Hen

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 437533

17:52:00 00:02:57 Dieterich Buxtehude Fugue in C major

Alan Feinberg, piano Steinway 30034

17:55:00 00:04:08 Alexander Glazunov Ballet Scenes: Waltz Op 52

Edo de Waart Minnesota Orchestra Telarc 80347

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:00 00:14:24 Benjamin Britten Matinées musicales Op 24

Okko Kamu Helsingborg Symphony Ondine 825

18:25:00 00:07:17 Stanislaw Moniuszko Overture 'The Hetman's Mistress'

Antoni Wit Warsaw Philharmonic Naxos 572716

18:34:00 00:03:42 Thomas Morley Oh Mistress Mine

Corona Guitar Quartet Albany 1084

18:40:00 00:11:30 Antonín Dvorák Finale from Piano Concerto Op 33

Odense Symphony Justin Brown Vassily Primakov, piano Bridge 9309

18:54:00 00:05:24 Antonín Dvorák Slavonic Dance No. 12 in D flat major Op 72

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 430171

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:13:19 Stanislaw Moniuszko Overture 'The Fairy Tale'

Antoni Wit Warsaw Philharmonic Naxos 572716

19:17:00 00:39:37 Johannes Brahms Symphony No. 1 in C minor Op 68

Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra Belvedere 8005

20:00 WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:02:00 00:07:39 Franz Liszt Hungarian Rhapsody No. 3 for Orchestra

Iván Fischer Budapest Festival Orchestra DeutGram 4779525

20:12:00 00:25:02 Ludwig van Beethoven Piano Sonata No. 21 in C major Op 53

Emil Gilels, piano DeutGram 4795448

20:39:00 00:19:02 Franz Joseph Haydn Symphony No. 88 in G major

Bruno Weil Tafelmusik Baroque Orchestra Sony 66253

20:58:00 00:01:51 Jean-François Dandrieu Rondeau

Stuttgart Brass Quartet Hänssler 98623

21:00 NIGHT MUSIC with Rob Grier; COMPOSERS DATEBOOK: Ravel Plays "Guess Who" In Paris

21:03:00 00:20:15 Sergei Prokofiev Lieutenant Kijé Suite Op 60

Paavo Järvi Cincinnati Symphony Telarc 80683

21:25:00 00:12:05 Volkmar Andreae Notturno & Scherzo Op 30

Marc Andreae Bournemouth Symphony Guild 7377

21:38:00 00:08:00 Dieterich Buxtehude Magnificat

La Nuova Musica John Rutter Cambridge Singers Collegium 134

21:48:00 00:04:02 Michael Torke Miami Grands: Everglades, under the stars

Georgi Danchev Miami Piano Circle Ecstatic 92251

21:54:00 00:37:46 Franz Schubert Piano Quintet in A major

Emanuel Ax, piano; Pamela Frank, violin; Yo-Yo Ma, cello; Edgar Meyer, double bass; Rebecca Young, viola Sony 61964

22:33:00 00:12:23 John Adams The Chairman Dances

David Zinman Baltimore Symphony Argo 444454

22:48:00 00:10:41 Franz Liszt Hungarian Rhapsody No. 9 in E flat major

Roberto Szidon, piano DeutGram 4779525

23:00 QUIET HOUR

23:02:00 00:06:28 Franz Joseph Haydn Adagio cantabile from Symphony No. 13

Chamber Orchestra of Europe Sir Roger Norrington Steven Isserlis, cello RCA 68578

23:08:00 00:11:45 Wolfgang Amadeus Mozart Andantino from Piano Concerto No. 9

Cleveland Orchestra Mitsuko Uchida Mitsuko Uchida, piano Decca 17181

23:20:00 00:02:49 Johannes Brahms Feldeinsamkeit Op 86

Zuill Bailey, cello; Awadagin Pratt, piano Telarc 32664

23:23:00 00:04:58 Henry Purcell O solitude, my sweetest choice

Anne Sofie von Otter, mezzo; Jakob Lindberg, theorbo DeutGram 4795448

23:28:00 00:05:15 Duke Ellington Solitude

Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 460811

23:38:00 00:07:47 Antonín Dvorák Lento from String Quartet No. 12 Op 96

Charles Rosekrans Royal Philharmonic Telarc 80610

23:45:00 00:08:06 Edvard Grieg Two Elegiac Melodies Op 34

Neeme Järvi Gothenburg Symphony DeutGram 437520

23:56:00 00:02:52 William Grant Still Mystic Pool from 'Traceries'

Denver Oldham, piano Koch Intl 7084

23:56:00 00:03:32 Frank Bridge Sally in our Alley

William Boughton English String Orchestra Nimbus 5366