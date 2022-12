Program Guide 05-03-2017

00:00 CLASSICAL MUSIC with Angela Mitchell

00:01:00 00:22:35 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 30 in D major Sir Charles Mackerras Prague Chamber Orchestra Telarc 80186

00:29:00 00:34:01 Modest Mussorgsky Pictures at an Exhibition Sir Simon Rattle Berlin Philharmonic EMI 273

01:06:00 00:43:27 Anton Bruckner Mass No. 2 in E minor Bavarian Radio Symphony Eugen Jochum Bavarian Radio Chorus; Members of DeutGram 4796018

01:20:00 00:35:15 George W. Chadwick Symphony No. 3 in F Neeme Järvi Detroit Symphony Chandos 9253

02:29:00 00:38:44 Johannes Brahms String Quartet No. 3 in B flat major Op 67 Cavani String Quartet Azica 71216

03:10:00 00:38:32 Franz Schubert Piano Sonata No. 20 in A major Leif Ove Andsnes, piano EMI 16448

03:54:00 00:21:52 Ernest Bloch Schelomo Israel Philharmonic Orchestra Zubin Mehta János Starker, cello Decca 4785437

04:18:00 00:19:33 Dorothy Howell Piano Concerto in D minor BBC Scottish Symphony Rebecca Miller Danny Driver, piano Hyperion 68130

04:42:00 00:37:29 Alexander Glazunov The Seasons Op 67 José Serebrier Royal Scottish Nat'l Orch Warner 61434

05:22:00 00:17:03 Domenico Cimarosa Concertante in G major Academy St. Martin in Fields Kenneth Sillito Aurèle Nicolet, flute; Heinz Holliger, oboe Philips 4788977

05:42:00 00:08:12 Gustav Holst Two Songs without Words Op 22 Richard Hickox City of London Sinfonia Chandos 9270

05:51:00 00:05:01 Sir Edward Elgar Pomp and Circumstance March No.4 in G major Op 39 Sir Adrian Boult London Philharmonic EMI 28379

05:58:00 00:01:22 Frédéric Chopin Mazurka No. 46 in C major Op 67 Garrick Ohlsson, piano Arabesque 6730

06:00 BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:03:55 Frédéric Chopin Waltz No. 5 in A flat major Op 42 Garrick Ohlsson, piano Arabesque 6669

06:15:00 00:06:04 Antonio Vivaldi Sinfonia for Strings in G major Trevor Pinnock English Concert Archiv 415518

06:23:00 00:02:22 Carlos Salzedo Suite of Eight Dances: Tango Yolanda Kondonassis, harp Telarc 80581

06:28:00 00:05:22 Modest Mussorgsky Pictures at an Exhibition: The Great Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Teldec 244920

06:30:00 00:04:33 Dmitri Kabalevsky Colas Breugnon: Overture Eiji Oue Minnesota Orchestra Reference 92

06:40:00 00:09:11 Wolfgang Amadeus Mozart Minuet from Concertone English Chamber Orchestra Shlomo Mintz Shlomo Mintz, violin; Hagai Shaham, violin Avie 2058

06:51:00 00:03:11 Robert Schumann Fantasy Pieces: Soaring Op 12 Antonio Pompa-Baldi, piano Centaur 3177

06:55:00 00:03:45 Robert Browne Hall The New Colonial March Frederick Fennell Dallas Wind Symphony Reference 85

07:05:00 00:05:27 Isaac Albéniz Suite Española: Aragón Op 47 Enrique Bátiz State of Mexico Symphony ASV 888

07:10:00 00:09:09 Johannes Brahms Finale from Symphony No. 4 Op 98 Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra Belvedere 8005

07:20:00 00:03:31 Johann Sebastian Bach Finale from Solo Violin Sonata No. 3 Yehudi Menuhin, violin Warner 1

07:25:00 00:03:37 Fernando Sor L'encouragement: Vals Op 34 Duo Amaral DuoAmaral 501592

07:30:00 00:03:47 Emmanuel Chabrier Ronde champêtre Angela Hewitt, piano Hyperion 67515

07:40:00 00:05:36 Jean Françaix Harpsichord Concerto: Menuet West Side Chamber Orchestra Kevin Mallon Christopher D. Lewis, hc Naxos 573146

07:47:00 00:00:56 Thomas Morley My Lord of Oxenford's Maske Los Angeles Guitar Quartet Delos 3132

07:50:00 00:03:53 Virgil Thomson The River: Finale Sir Neville Marriner Los Angeles Chamber Orchestra EMI 6612

07:55:00 00:04:21 John Williams Olympic Fanfare & Theme John Williams Boston Pops Orchestra Philips 420178

07:58:00 00:01:11 François Casadesus London Sketches: Children Play Robert J. Ambrose Atlanta Chamber Winds Albany 1127

08:07:00 00:06:41 Franz von Suppé Light Cavalry: Overture Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra MAA 10406

08:15:00 00:06:32 Georg Philipp Telemann Concerto for Flute, Oboe d'amore & European Baroque Soloists Denon 9614

08:20:00 00:04:11 Franz Liszt Two Concert Etudes: Waldesrauschen Daniil Trifonov, piano DeutGram 4795529

08:30:00 00:04:26 Ralph Vaughan Williams Fantasia on 'Greensleeves' Robert Porco Cleveland Orchestra MAA 2002

08:40:00 00:07:15 Franz Joseph Haydn Scherzando No. 2 in C major Haydn Ensemble Berlin Emmanuel Pahud, flute EMI 56577

08:48:00 00:01:46 Nicolò Paganini Caprice No. 1 in E major Op 1 Midori, violin Sony 730111

08:50:00 00:02:57 Christoph Willibald Gluck Orfeo ed Euridice: Mélodie Yuja Wang, piano DeutGram 16606

08:55:00 00:03:44 Richard Rodgers Cinderella: Waltz for a Ball Symphony Orchestra Richard Rodgers Richard Rodgers, piano Harbinger 2501

09:05:00 00:19:30 Alan Hovhaness Symphony No. 2 Op 132 Gerard Schwarz Royal Liverpool Philharmonic Telarc 80604

09:31:00 00:05:38 John Williams Jurassic Park: Main Themes Carl Davis Royal Liverpool Philharmonic Naxos 572111

09:35:00 00:04:28 Carl Orff Carmina burana: Finale Cleveland Orchestra Michael Tilson Thomas Cleveland Orchestra Chorus CBS 33172

09:55:00 00:04:08 Johann Sebastian Bach Partita No. 2: Sinfonia Jeffrey Biegel, piano Steinway 30001

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:01:00 00:02:19 Johannes Brahms Hungarian Dance No. 15 in B flat major Yaara Tal, piano; Andreas Groethuysen, piano Sony 53285

10:04:00 00:04:09 Franz Liszt Hungarian Rhapsody No. 3 in B flat minor Roberto Szidon, piano DeutGram 4779525

10:10:00 00:11:02 Franz Schubert Sixteen German Dances Alfred Brendel, piano Philips 422229

10:22:00 00:06:35 Ludwig van Beethoven Overture 'Name Day' Op 115 Claudio Abbado Vienna Philharmonic DeutGram 429762

10:32:00 00:04:09 Nicolò Paganini Perpetual Motion Op 11 Philippe Quint, violin; Dmitriy Cogan, piano Naxos 570703

10:40:00 00:04:55 Franz Liszt Paganini Etude No. 6 in A minor Daniil Trifonov, piano DeutGram 4795529

10:46:00 00:03:28 Manuel de Falla The Three-Cornered Hat: Neighbors' Dance Vanessa Perez, piano Steinway 30036

10:52:00 00:18:19 Nikolai Rimsky-Korsakov Mlada: Suite Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572787

11:11:00 00:08:15 Peter Tchaikovsky Eugene Onegin: Waltz Semyon Bychkov Berlin Philharmonic Philips 420237

11:22:00 00:08:28 Joh. Christoph Friedrich Bach Symphony No. 4 in E Dennis Russell Davies Orchestra of St Luke's MusicMast 7062

11:33:00 00:10:05 Claude Debussy Prelude to the Afternoon of a Faun Cleveland Orchestra Vladimir Ashkenazy Jeffrey Khaner, flute Decca 417488

11:46:00 00:08:42 Peter Tchaikovsky Scherzo from Symphony No. 6 Op 74 Evgeny Mravinsky Leningrad Philharmonic DeutGram 4796018

11:56:00 00:02:31 Darius Milhaud Brasileira from 'Scaramouche' Katia Labèque, piano; Marielle Labèque, piano Philips 426284

12:06:00 00:08:16 George Frederick Bristow Rip Van Winkle: Overture Rebecca Miller Royal Northern Sinfonia New World 80768

12:17:00 00:08:09 Engelbert Humperdinck Hansel and Gretel: Dream Pantomime Bavarian Radio Symphony Jeffrey Tate Anne Sofie von Otter, mezzo; Barbara Bonney, soprano EMI 54022

12:26:00 00:02:38 Kara Karayev Seven Beauties: Slavonic Dance Rauf Abdullayev Moscow Radio & TV Symphony Delos 2009

12:31:00 00:03:45 Jean Sibelius Karelia Suite: Intermezzo Op 11 Osmo Vänskä Lahti Symphony Orchestra Bis 918

12:38:00 00:03:16 Edvard Grieg Peer Gynt: Wedding March Esa-Pekka Salonen Oslo Philharmonic Orchestra CBS 44528

12:44:00 00:09:27 Joaquín Rodrigo Zapateado & Finale from Concierto Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Pepe Romero, guitar; Sir Angel Romero, guitar Philips 4788977

12:55:00 00:03:38 Edward White Puffin' Billy Ronald Corp New London Orchestra Hyperion 66868

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:01:00 00:34:51 Amy Beach Piano Concerto in C sharp minor Op 45 BBC Scottish Symphony Rebecca Miller Danny Driver, piano Hyperion 68130

13:37:00 00:19:29 George W. Chadwick Tam O'Shanter Neeme Järvi Detroit Symphony Chandos 9439

13:58:00 00:01:33 Samuel Scheidt Galliard Battaglia Canadian Brass Steinway 30008

14:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

14:00:00 00:03:12 Carl Nielsen Aladdin Suite: Oriental March Op 34 Howard Griffiths Brandenburg State Orchestra Klanglogo 1506

14:04:00 00:02:18 Carl Nielsen Look About One Summer Day Michael Bojesen Ars Nova Copenhagen DaCapo 220569

14:08:00 00:14:56 Edvard Grieg Lyric Pieces Book 3 Op 43 Per Tengstrand, piano Azica 71207

14:25:00 00:06:14 George Frideric Handel Concerto Grosso in D major Op 3 Richard Egarr Academy of Ancient Music Harm Mundi 907415

14:35:00 00:10:13 André Grétry Zémire et Azor: Ballet Suite Stefan Sanderling Orchestre de Bretagne ASV 1095

14:47:00 00:09:02 Paul Hindemith Concert of Angels from 'Mathis der Wolfgang Sawallisch Philadelphia Orchestra EMI 55230

15:02:00 00:15:53 Richard Strauss Horn Concerto No. 1 in E flat major Op 11 Cleveland Orchestra George Szell Myron Bloom, horn Sony 63123

15:20:00 00:03:58 Max Reger At Play in the Waves Op 128 Neeme Järvi Royal Concertgebouw Orchestra Chandos 8794

15:26:00 00:06:14 Wolfgang Amadeus Mozart Suite of Dances Jeannette Sorrell Apollo's Fire Avie 2159

15:34:00 00:04:14 Mikhail Ippolitov-Ivanov Procession of the Sardar Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80657

15:42:00 00:05:41 Peter Tchaikovsky The Oprichnik: Act 4 Dances Theodore Kuchar National Symphony of Ukraine Naxos 554845

15:48:00 00:07:14 Camille Saint-Saëns Finale from Symphony No. 1 Op 2 Eliahu Inbal Frankfurt Radio Symphony PentaTone 157

15:58:00 00:04:48 Johann Sebastian Bach Fugue in C major Evgeny Kissin, piano RCA 63884

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell; COMPOSERS DATEBOOK: Bloch's "Greatest Hit"

16:07:00 00:03:17 Dmitri Shostakovich Prelude & Fugue No. 11 in B major Op 87 Keith Jarrett, piano ECM 1469

16:13:00 00:10:55 Zoltán Kodály Hungarian Rondo Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 447109

16:28:00 00:06:46 Miklós Rózsa Beau Brummell: Suite Kenneth Alwyn City of Prague Philharmonic Silva 1056

16:37:00 00:02:34 Giovanni Gabrieli Canzon per sonar No. 2 National Brass Ensemble OberlinMus 1504

16:41:00 00:07:54 Peter Tchaikovsky The Sleeping Beauty: Introduction & Mikhail Pletnev Russian National Orchestra DeutGram 457634

16:52:00 00:03:30 Ola Gjeilo Tundra Chamber Ensemble Nigel Short Tenebrae; Ola Gjeilo, piano Decca 24646

16:56:00 00:02:55 Salomone Rossi Sinfonia No. 17 & Galliarda detta la Jeannette Sorrell Apollo's Fire Avie 2361

17:04:00 00:06:10 Cole Porter Kiss Me, Kate: Overture John McGlinn London Sinfonietta EMI 54300

17:18:00 00:05:38 Amy Beach Scherzo from Piano Concerto Op 45 BBC Scottish Symphony Rebecca Miller Danny Driver, piano Hyperion 68130

17:26:00 00:08:49 Modest Mussorgsky Pictures at an Exhibition: Baba Yaga & Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Teldec 244920

17:40:00 00:05:11 Ludwig van Beethoven Adagio from Sonata No. 14 Op 27 Peter Takács, piano Cambria 1175

17:46:00 00:03:52 Ludwig van Beethoven German Dance from String Quartet No. 13 Op 130 Cypress String Quartet Cypress 2012

17:53:00 00:02:21 Francis López L'amour est un bouquet de violettes Prague Philharmonic Orchestra Charles Olivieri-Munroe Sol Gabetta, cello RCA 735962

17:56:00 00:03:10 Antonín Dvorák Slavonic Dance No. 5 in A major Op 46 Rafael Kubelik Bavarian Radio Symphony DeutGram 4793449

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:08:00 00:19:09 Aaron Copland Rodeo: Four Dance Episodes Michael Tilson Thomas San Francisco Symphony RCA 63511

18:30:00 00:05:40 Franz Liszt Polonaise from Tchaikovsky's 'Eugene Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 436736

18:38:00 00:03:56 Claude Debussy Valse romantique Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 460247

18:43:00 00:08:32 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 26 in E flat major Jane Glover London Mozart Players ASV 762

18:54:00 00:04:13 Bill Evans Song for Helen Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 455512

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:15:07 Cécile Chaminade Concertstück Op 40 BBC Scottish Symphony Rebecca Miller Danny Driver, piano Hyperion 68130

19:20:00 00:36:50 Johannes Brahms Symphony No. 2 in D Op 73 Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra Belvedere 8005

20:00 CLEVELAND OVATIONS: CIM Live, recorded March 29 th in Kulas Hall - Cleveland Institute of Music Orchestra, Carl Topilow, conductor; Isabelle Durrenberger, violin, student artist

Tim Mauthe: As to Efflorescence (2016) (World Premiere)

Dmitri Shostakovich: Violin Concerto No. 1 in a Op 77

Igor Stravinsky: Pétrouchka (1947 version)

21:47:00 00:11:02 Ralph Vaughan Williams Five Variants of 'Dives & Lazarus' Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields Philips 442427

22:00 THE BLACK ARTS with A. Grace Lee Mims: recordings by soprano Measha Brueggergosman

Berlioz: Les nuit d'ete

Massenet: Pleurez mes yeux

Massenet: El est doux, il est bon

Traditional: I'm goin' up a-yonder

23:00 QUIET HOUR with Rob Grier

23:01:00 00:06:12 John Bull Pavan in the Second Tone Alan Feinberg, piano Steinway 30019

23:08:00 00:10:10 Ralph Vaughan Williams Molto moderato from Symphony No. 3 Bernard Haitink London Philharmonic EMI 56564

23:19:00 00:06:02 Giacomo Puccini Chrysanthemums Quartetto di Cremona Klanglogo 1400

23:25:00 00:10:18 Peter Tchaikovsky Suite No. 3: Elegie Op 55 Vladimir Jurowski Russian National Orchestra PentaTone 61

23:37:00 00:06:13 Claude Debussy Three Nocturnes: Clouds Pierre Boulez Cleveland Orchestra DeutGram 4795448

23:44:00 00:09:12 Charles Ives Adagio cantabile from Symphony No. 2 Ludovic Morlot Seattle Symphony SeattleSM 1003

23:53:00 00:03:10 Erik Satie Gnossienne No. 3 Yolanda Kondonassis, harp Azica 71273

23:57:00 00:02:41 Sir Edward Elgar Salut d'amour Op 12 Yo-Yo Ma, cello; Kathryn Stott, piano Sony 510316