Program Guide 04-28-2017

CLASSICAL MUSIC with Angela Mitchell

00:02:00 00:40:12 Antonín Dvorák Piano Concerto in G minor Op 33 Odense Symphony Justin Brown Vassily Primakov, piano Bridge 9309

00:45:00 00:22:13 Jan Dismas Zelenka Capriccio No. 4 in A major Daniel Abraham Bach Sinfonia Sono Lumin 92163

01:10:00 00:31:39 Michael Daugherty Mount Rushmore Pacific Symphony Carl St. Clair Pacific Chorale Naxos 559749

01:45:00 00:26:07 Vincent d'Indy Symphony on a French Mountain Air Op 25 National Symphony of Ireland Antonio de Almeida François-Joël Thiollier, piano Naxos 550754

02:14:00 00:36:02 Edvard Grieg String Quartet No. 1 in G minor Op 27 Auryn Quartet CPO 999729

02:53:00 00:48:50 Wolfgang Amadeus Mozart Divertimento No. 15 in B flat major Jeffrey Tate English Chamber Orchestra EMI 69823

03:45:00 00:29:39 Joaquín Rodrigo Concierto para una fiesta Naples Philharmonic Erich Kunzel David Russell, guitar Telarc 80459

04:17:00 00:36:34 Hans Gál Symphony No. 4 Op 105 Kenneth Woods Orchestra of the Swan Avie 2231

04:57:00 00:23:24 Franz Schubert Sonata in a 'Arpeggione' Yuri Bashmet, viola; Martha Argerich, piano DeutGram 4795096

05:23:00 00:15:15 George Frideric Handel Concerto Grosso in D major Op 6 Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 447733

05:40:00 00:07:15 Ludwig van Beethoven Romance No. 1 in G major Op 40 Royal Philharmonic Sir Eugene Goossens David Oistrakh, violin DeutGram 4793449

05:52:00 00:03:46 Claude Debussy Arabesque No. 1 in E major Kotaro Fukuma, piano Hortus 113

CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:03:08 Andrea Luchesi Piano Sonata in C [No. 2] Roberto Plano, piano Concerto 2069

06:15:00 00:09:14 Peter Tchaikovsky Sonatina from Serenade for Strings Op 48 East Coast Chamber Orch E1 Music 7784

06:25:00 00:07:39 Michael Daugherty Mount Rushmore: Theodore Roosevelt Pacific Symphony Carl St. Clair Pacific Chorale Naxos 559749

06:40:00 00:06:31 Ludwig van Beethoven Cavatina from String Quartet No. 13 Op 130 Cypress String Quartet Cypress 2012

06:47:00 00:02:54 Claude Debussy Preludes Book 1: Les collines d' Pascal Rogé, piano Decca 4785437

06:51:00 00:01:58 Johann Sebastian Bach Passepied from Partita No. 5 Yo-Yo Ma, cello; Chris Thile, mandolin; Edgar Meyer, double bass Nonesuch 558933

06:55:00 00:02:40 John Philip Sousa March 'Who's Who in Navy Blue?' Timothy Foley Nonpareil Wind Band EMI 54130

07:05:00 00:05:46 Richard Rodgers Selections from 'Spring is Here' Richard Rodgers, piano Harbinger 2501

07:14:00 00:09:16 Amy Beach Finale from 'Gaelic' Symphony Op 32 Neeme Järvi Detroit Symphony Chandos 8958

07:24:00 00:03:23 Stephen Foster Gentle Annie Dale Warland Dale Warland Singers; Jeffrey Van, guitar Gothic 49243

07:28:00 00:05:33 Johann Sebastian Bach Finale from Brandenburg Concerto No. 5 Apollo's Fire Jeannette Sorrell Jeannette Sorrell, harpsichord; Michael Lynn, flute; Cynthia Roberts, violin Avie 2207

07:40:00 00:02:26 Sir Charles Hubert H. Parry Jerusalem London Philharmonic Sir Andrew Davis Royal Choral Society EMI 28379

07:45:00 00:07:45 Ludwig van Beethoven Scherzo & Rondo from Violin Sonata Anne Akiko Meyers, violin; Reiko Uchida, piano E1 Music 7780

07:53:00 00:01:29 Heitor Villa-Lobos The Baby's Family Suite No. 1: Punch Arthur Rubinstein, piano RCA 300350

07:55:00 00:03:22 Benjamin Britten Bourrée from 'A Simple Symphony' Op 4 Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 423624

08:07:00 00:06:13 Alexander Borodin Finale from Symphony No. 2 Sir Simon Rattle Berlin Philharmonic EMI 273

08:15:00 00:03:44 Wolfgang Amadeus Mozart Finale from String Quartet No. 22 Dover Quartet Cedille 167

08:20:00 00:05:59 Leos Janácek Lachian Dances: Wedding Dance Antoni Wit Warsaw Philharmonic Naxos 572695

08:30:00 00:04:34 Robert Schumann Scherzo from Piano Quintet Op 44 Maria João Pires, piano; Augustin Dumay, violin; Renaud Capuçon, violin; Gérard Caussé, viola; Jian Wang, cello DeutGram 463179

08:40:00 00:07:02 Frédéric Chopin Polonaise No. 6 in A flat major Op 53 Maurizio Pollini, piano DeutGram 4793449

08:50:00 00:02:55 Giovanni Palestrina Ad te levavi animam meam Massimo Palombella Sistine Chapel Choir DeutGram 4795300

08:55:00 00:07:51 Max Steiner The Adventures of Don Juan: Suite Paul Bateman City of Prague Philharmonic Silva 3009

09:09:00 00:15:23 Sir Charles Hubert H. Parry Lady Radnor's Suite William Boughton English String Orchestra Nimbus 5068

09:30:00 00:10:08 Bernard Herrmann Marnie: Suite Bernard Herrmann London Philharmonic Decca 443895

09:45:00 00:07:23 Zoltán Kodály Finale from Symphony in C major Antal Doráti Philharmonia Hungarica Decca 443006

09:57:00 00:01:56 Sir Thomas Beecham The Gods Go a'Begging: Minuet Yehudi Menuhin Royal Philharmonic MCA 6231

CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:01:00 00:02:31 Julius Fucik The Merry Blacksmiths March Op 218 Neeme Järvi Royal Scottish Nat'l Orch Chandos 5158

10:05:00 00:03:27 George Frideric Handel Harmonious Blacksmith from Keyboard Murray Perahia, piano Sony 62785

10:10:00 00:12:11 Johann Sebastian Bach Trio Sonata No. 6 in C major Yo-Yo Ma, cello; Chris Thile, mandolin; Edgar Meyer, double bass Nonesuch 558933

10:23:00 00:05:18 Johann Sebastian Bach Prelude & Fugue in C major Leonard Slatkin BBC Philharmonic Chandos 9835

10:30:00 00:03:58 Michael Daugherty Mount Rushmore: George Washington Pacific Symphony Carl St. Clair Pacific Chorale Naxos 559749

10:38:00 00:06:10 Michael Daugherty Mount Rushmore: Thomas Jefferson Pacific Symphony Carl St. Clair Pacific Chorale Naxos 559749

10:48:00 00:03:00 Franz Liszt Valse oubliée No. 1 in F sharp major Arthur Rubinstein, piano RCA 300350

10:52:00 00:24:02 Camille Saint-Saëns Piano Concerto No. 2 in G minor Op 22 Atlanta Symphony Orchestra Yoel Levi André Watts, piano Telarc 80386

11:17:00 00:06:54 Louise Farrenc Overture No. 2 in E flat major Op 24 Johannes Goritzki NDR Radio Philharmonic CPO 999820

11:26:00 00:08:19 Ambroise Thomas Mignon: Overture Lance Friedel Royal Scottish Nat'l Orch Naxos 573418

11:37:00 00:07:38 Franz Schubert Rosamunde: Entr'acte No. 3 in B flat major Karl Münchinger Vienna Philharmonic Decca 4785437

11:47:00 00:06:56 Ludwig van Beethoven Romance No. 1 in G major Op 40 Göttingen Symphony Orchestra Christoph-Mathias Mueller Rachel Barton Pine, violin Cedille 144

11:56:00 00:02:54 Johannes Brahms Scherzo from String Sextet No. 1 Op 18 Academy Chamber Ensemble Chandos 9151

12:06:00 00:06:56 Aaron Copland Danzón Cubano David Zinman Baltimore Symphony Argo 440639

12:15:00 00:07:47 Richard Rodgers Carousel: Waltz Keith Lockhart Boston Pops Orchestra RCA 63835

12:24:00 00:04:24 Emmanuel Chabrier Dix pièces pittoresques: Sous-bois Angela Hewitt, piano Hyperion 67515

12:32:00 00:03:33 Franz Liszt Schubert Song 'Frühlingsglaube' Christopher O'Riley, piano Oxingale 2020

12:39:00 00:07:09 Johann Strauss Jr Waltz 'Voices of Spring' Op 410 Nikolaus Harnoncourt Berlin Philharmonic Teldec 24489

12:48:00 00:10:59 Sir Charles Hubert H. Parry Finale from Symphony No. 3 Matthias Bamert London Philharmonic Chandos 8896

THE BIG WORK AT ONE

13:01:00 00:31:04 Peter Tchaikovsky Serenade for Strings in C major Op 48 East Coast Chamber Orch E1 Music 7784

13:33:00 00:13:59 Louis Théodore Gouvy Symphonie brève in G minor Op 58 Jacques Mercier German Radio Philharmonic CPO 777382

13:48:00 00:11:54 Ferruccio Busoni Tanzwalzer Op 53 Kazuki Yamada Orch de la Suisse Romande PentaTone 518

CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

14:01:00 00:03:22 Igor Stravinsky Circus Polka Michael Tilson Thomas London Symphony RCA 68865

14:05:00 00:02:21 Henry Fillmore March "The Circus Bee" Frederick Fennell Tokyo Kosei Wind Orchestra Brain 7504

14:09:00 00:11:30 Arthur Benjamin Oboe Concerto after Cimarosa in C major City of London Sinfonia Nicholas Ward Anthony Camden, oboe Naxos 553433

14:23:00 00:09:14 Wolfgang Amadeus Mozart Divertimento No. 8 for Winds in F major Quintett.Wien Nimbus 5479

14:47:00 00:08:18 Gustav Holst A Fugal Concerto Op 40 English Sinfonia Howard Griffiths Anna Pyne, flute; Philip Harmer, oboe Naxos 570339

14:56:00 00:03:01 Jacob Gade Jealousy London Symphony Keith Lockhart Anne Akiko Meyers, violin eOne 7792

15:00:00 00:15:04 Richard Strauss Till Eulenspiegel's Merry Pranks Op 28 Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 436444

15:18:00 00:04:17 Robert Fuchs Romanze from Serenade No. 3 Op 21 Christian Ludwig Cologne Chamber Orchestra Naxos 572607

15:25:00 00:05:11 Domenico Scarlatti Sonata in F minor Yevgeny Sudbin, piano Bis 2138

15:31:00 00:03:38 Lars-Erik Larsson Pastoral Andrew Manze Helsingborg Symphony CPO 777671

15:39:00 00:05:56 Edvard Grieg Symphonic Dance No. 3 Op 64 Neeme Järvi Gothenburg Symphony DeutGram 419431

15:46:00 00:08:08 Percy Grainger Green Bushes Steuart Bedford English Chamber Orchestra Decca 425159

15:55:00 00:02:31 Julius Fucik Entry of the Gladiators Op 68 Neeme Järvi Royal Scottish Nat'l Orch Chandos 5158

15:58:00 00:04:26 Giacomo Meyerbeer L'Africaine: Overture Darrell Ang New Zealand Symphony Naxos 573195

CLASSICAL MUSIC with Bill O'Connell; COMPOSERS DATEBOOK: Meyerbeer's 'African Maid'

16:06:00 00:03:08 Johann Sebastian Bach Vivace from Trio Sonata No. 6 Yo-Yo Ma, cello; Chris Thile, mandolin; Edgar Meyer, double bass Nonesuch 558933

16:12:00 00:09:34 Jean Sibelius Kullervo: Kullervo Goes to Battle Esa-Pekka Salonen Los Angeles Philharmonic Sony 52563

16:25:00 00:12:05 Richard Hayman Medley of TV Adventure Themes Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80251

16:42:00 00:06:24 Luther Henderson The Well-Tampered Bach Canadian Brass Philips 432571

16:52:00 00:03:21 Gabriel Fauré Barcarolle No. 4 in A flat Op 44 Charles Owen, piano Avie 2240

17:04:00 00:05:52 Antônio Carlos Gomes Grande Valsa de Bravura Massimo La Rosa, trombone; Elizabeth DeMio, piano MLR 2013

17:13:00 00:11:51 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 17 in G major Ton Koopman Amsterdam Baroque Orchestra Erato 45714

17:27:00 00:08:09 Engelbert Humperdinck Hansel and Gretel: Dream Pantomime Bavarian Radio Symphony Jeffrey Tate Anne Sofie von Otter, mezzo; Barbara Bonney, soprano EMI 54022

17:40:00 00:05:39 Antonín Dvorák Slavonic Dance No. 10 in E minor Op 72 Rafael Kubelik Bavarian Radio Symphony DeutGram 4793449

17:47:00 00:02:33 Antonín Dvorák Legend No. 9 in D major Op 59 Sir Charles Mackerras Czech Philharmonic Supraphon 3533

17:52:00 00:02:55 Emmerich Kálmán What does a rosy mouth that has never Stephen Hough, piano Hyperion 67043

17:57:00 00:02:19 John Lennon/Paul McCartney All My Loving Milos Karadaglic, guitar Mercury 24425

DINNER CLASSICS

18:09:00 00:12:24 Johann Sebastian Bach Viola da gamba Sonata No. 3 in G minor Yo-Yo Ma, cello; Chris Thile, mandolin; Edgar Meyer, double bass Nonesuch 558933

18:23:00 00:04:30 Franz Liszt Consolation No. 3 in D flat major Roberto Plano, piano Decca 4812479

18:30:00 00:02:51 Franz Liszt Paganini Etude No. 5 in E major Marc-André Hamelin, piano Hyperion 67370

18:35:00 00:16:59 Claude Debussy Children's Corner Suite Yoav Talmi Quebec Symphony Orchestra Atma 2377

18:55:00 00:03:54 Franz Liszt Harmonies poétiques: Miserere Roberto Plano, piano Decca 4812479

SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:14:44 Antonín Dvorák Overture 'In Nature's Realm' Op 91 Jun Märkl Indianapolis Symphony Telarc 32927

19:19:00 00:36:54 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 41 in C major Marc Minkowski Musicians of the Louvre Archiv 6506

WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:02:00 00:15:43 Franz Liszt Hungarian Fantasy Budapest Symphony Orchestra Karl Anton Rickenbacher Leslie Howard, piano Hyperion 67403

20:20:00 00:08:01 Engelbert Humperdinck Hansel and Gretel: Overture Jeffrey Tate Bavarian Radio Symphony EMI 54022

20:30:00 00:26:05 Max Bruch Violin Concerto No. 1 in G minor Op 26 Berlin Philharmonic Herbert von Karajan Anne-Sophie Mutter, violin DeutGram 4793449

20:57:00 00:02:24 Johann Sebastian Bach Partita No. 1: Gigue Orli Shaham, piano Canary 15

SPECIAL: Osmo Vänskä conducts Kullervo by Sibelius

21:04:00 01:19:28 Jean Sibelius Kullervo Op 7 Minnesota Orchestra Osmo Vänskä Lilli Paasikivi, mezzo-soprano; Tommi Hakala, baritone; YL Male Voice Choir Bis 9048

22:40:00 00:25:21 Olli Kortekangas Migrations Minnesota Orchestra Osmo Vänskä Lilli Paasikivi, mezzo-soprano; YL Male Voice Choir Bis 9048

QUIET HOUR with Rob Grier

23:10:00 00:04:56 Domenico Cimarosa Larghetto from Serenade for Flute & Sir James Galway, flute; Kazuhito Yamashita, guitar RCA 5679

23:14:00 00:11:06 Wolfgang Amadeus Mozart Adagio from Divertimento No. 15 Jeffrey Tate English Chamber Orchestra EMI 69823

23:28:00 00:13:44 Franz Schubert Adagio from String Quintet Cypress String Quartet Gary Hoffman, cello Avie 2307

23:44:00 00:07:59 Johannes Brahms Andante from Horn Trio Op 40 Richard King, horn; Amy Lee, violin; Orli Shaham, piano Albany 1325

23:54:00 00:02:48 Alberto Ginastera Estancia: Twilight Idyll Gisèle Ben-Dor London Symphony Naxos 570999

23:55:00 00:04:13 Robert Helps Hommage à Fauré Alan Feinberg, piano Argo 430330